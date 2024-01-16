Marknadsföring under kundens livscykel: strategier, bästa praxis och mer

Hur fastställer varumärken det verkliga värdet av sina kunder?

Att titta på hela kundresan – från första kontakten till support efter köpet – är en bra början.

Marknadsförare som arbetar med livscykelmarknadsföring spårar användarinteraktioner, analyserar data för att förstå kundernas beteendemönster och tilldelar värde baserat på faktorer som köpfrekvens, genomsnittligt ordervärde och kundens livstidsvärde, samt mäter framgången för dessa mått.

Sådana insatser hjälper till att segmentera kundbasen i detalj, anpassa marknadsföringsinsatserna till specifika grupper och fördela resurserna på ett optimalt sätt.

Eftersom inte alla kunder har samma behov, preferenser och beteenden kan man utgå från att varje kund är unik.

Att erkänna och respektera dessa skillnader mellan kunderna utgör grunden för framgångsrik livscykelmarknadsföring.

Använd denna guide för att informera om dina marknadsföringsinsatser för kundlivscykeln och engagera kunderna på ett meningsfullt sätt.

Vad är kundlivscykelmarknadsföring?

Marknadsföring under kundens livscykel är en metod för att anpassa kundkommunikationen utifrån var kunden befinner sig i sin resa med varumärket.

Denna övergripande strategi utnyttjar en kombination av marknadsföringsstrategier för att erbjuda kunderna högsta möjliga värde i varje fas av livscykeln.

När kunderna får ut mer värde av ditt varumärke omvandlas engångsköp till livslång kundlojalitet på lång sikt.

Samtidigt drar varumärken nytta av bättre kundengagemang och ökad intäktsgenerering över tid.

Fördelar med kundlivscykelmarknadsföring

Det är vanligt att undra: Vilka fördelar får kunderna om ett varumärke marknadsför sig olika till varje kund?

Effektiv livscykelmarknadsföring innebär en segmenterad, kundfokuserad strategi gentemot målgruppen som hjälper slutanvändarna att relatera till varumärkets kommunikation.

Med djupare relaterbarhet får varumärken självförtroendet att bygga starkare, ömsesidigt fördelaktiga relationer med befintliga och framtida kunder och skapa mer värde:

Forskning har visat att företag som erbjuder en betydligt bättre kundupplevelse än sina konkurrenter uppnår 70 % högre kundlojalitet och 190 % högre intäktstillväxt än konkurrerande organisationer.

När kunderna utvecklar en affinitet för ditt varumärke blir det mer sannolikt att de stannar kvar längre (vilket leder till förbättrad kundlojalitet!).

6 steg i kundlivscykelmarknadsföring

Effektiv livscykelmarknadsföring är möjlig när du har en djup förståelse för de olika stadierna i kundens livscykel för dina produkter eller tjänster.

Kunderna tar olika vägar när de interagerar med ditt företag. Och varje väg blir deras "resa" med varumärket:

En mall för kundresekarta i ClickUp

Kundens livscykel är en lång process. Den börjar med att potentiella kunder blir medvetna om ditt varumärke och slutar med att de blir varumärkesambassadörer.

En typisk kundresa omfattar sex steg: upptäckt (eller räckvidd), förvärv, konvertering, retention, lojalitet och förespråkande.

Varje fas har sina egna nyanserade egenskaper och kräver därför en unik approach.

Dessutom kan du upptäcka att kunderna flyttar sig flera gånger genom de sex stadierna allteftersom din relation med dem utvecklas.

Låt oss gå igenom dessa olika steg ett efter ett.

Steg 1: Upptäckt

Det första steget, upptäckt (ibland även kallat räckvidd), handlar om att nå potentiella kunder när de befinner sig i övervägandefasen.

Potentiella kunder kan hitta dig när de söker efter en produkt online eller genom positiva rekommendationer från andra.

Det kan vara första gången en framtida kund hör talas om ditt varumärke. Utnyttja därför denna möjlighet för att hjälpa dem att lära sig mer om ditt varumärke eller din produkt.

Använd dessa tips för att nå ut till kunder tidigt i utvärderingsprocessen:

Utnyttja sociala medier, sökmotoroptimering (SEO), digital marknadsföring och mycket mer för att fånga dina potentiella kunders uppmärksamhet – var närvarande på de kanaler de ofta besöker.

Fokusera på att skapa en koppling mellan kundens behov och produkten med ditt marknadsföringsbudskap.

Gör din hemläxa för att se vad konkurrenterna gör och läs kundrecensioner för att överbrygga klyftan mellan förväntningar och verklighet.

Marknadsför på ett sätt som får dem att komma tillbaka – antingen för att få mer information eller för att lära sig mer om varumärket.

Steg 2: Förvärv

Förvärv handlar om att få kunder till din databas – oavsett vilken förvärvskanal de använder för att nå dig, till exempel telefon, fysisk butik, webbplats, sociala medier och mer.

En potentiell kund kan till exempel besöka din butik i sin stad. I det här scenariot bör ditt team:

Spendera tid med dem och svara på deras frågor

Försök att förstå deras behov och motivationer på djupet.

Erbjud personliga förslag baserade på deras behov

Informera dem om rekommenderade produkter/tjänster

Be om deras kontaktuppgifter och erbjud dig att dela mer information eller ringa upp dem igen.

I andra fall, om din potentiella kund kontaktar dig via webbplatsen, bör du:

Tillhandahåll användbart, informativt och värdefullt innehåll

Föreslå anpassade innehållserbjudanden

Omdirigera kunden till prissidan

Marknadsför meningsfulla, expertkuraterade bloggar

Erbjud en chattfunktion för att diskutera deras behov ytterligare.

För att ytterligare stärka din relation med den potentiella kunden:

Bygg vidare på vad dina kunder redan vet om ditt varumärke

Motivera dem att vidta uppföljningsåtgärder, såsom att begära en produktdemonstration, prata med en säljare om prisrabatter och så vidare.

Utbilda dina säljare och kundtjänstmedarbetare så att de kan göra ett bestående intryck på potentiella kunder med kunniga svar och snabba lösningar på frågor.

Erbjud värdefullt innehåll (till exempel kalkylatorer, checklistor, guider relaterade till deras problem etc.) i utbyte mot deras information.

Spåra alla kundfrågor och förfrågningar på ett och samma ställe, så att ingenting missas.

ClickUp Customer Service Escalation Template förbättrar ditt teams förmåga att hantera förfrågningar

Steg 3: Konvertering

Den tredje fasen, konvertering, kallas ibland även köpfasen. Vid denna punkt i livscykeln är kunden medveten om ditt varumärke och dina produkter. De har skapat en kortlista med potentiella varumärken eller produkter för sina specifika behov, och du finns med på den.

De är nöjda med kundupplevelsen och redo att köpa.

För att få ut mesta möjliga av konverteringsfasen:

Förtydliga det värde du tillhandahåller

Visa de viktigaste unika försäljningsargumenten för ditt erbjudande jämfört med konkurrenternas.

Implementera dina kunskaper om kundernas önskemål, behov och prioriteringar i dina marknadsföringskampanjer.

Skapa en smidig köpupplevelse

Steg 4: Kunderbundenhet

En av de svåraste faserna i kundlivscykeln är fasen för kundbehållning, som innebär att man försöker behålla kunderna.

Marknadsförare måste ofta tänka tio steg framåt för att få kunderna att komma tillbaka för mer.

För att skapa en stabil bas av återkommande kunder:

Se till att din kundservice är proaktiv, inte reaktiv.

Följ regelbundet kundernas åsikter om din produkt och kundservice.

Se till att kunderna får ut mesta möjliga av din produkt/tjänst.

Samla in feedback i realtid för att förstå vad som fungerar för dina kunder (och vad som inte fungerar) via omröstningar, undersökningar, intervjuer, evenemang, tävlingar och mycket mer.

ClickUp Voice of the Customer-mall för att fånga upp kundernas frustrationer på ett korrekt sätt

Leverera hyperpersonliga upplevelser som speglar dina kunders preferenser och vårda din relation med dem.

Mät din kundnöjdhetspoäng och gör förbättringar för att behålla din ledande position.

Skapa personliga belöningar för kunder och erbjud lockande produkterbjudanden, support dygnet runt, rekommendationsbonusar etc. för att förbereda kunderna för steg fem.

Tanken är att omvandla varumärkesaffinitet till kärlek och därmed nå lojalitetsstadiet i kundlivscykeln.

Steg 5: Lojalitet

Ditt arbete slutar inte med att skaffa och behålla kunder till ditt varumärke. Du måste också se till att dina kunder förblir nöjda och överväger att handla hos dig igen i framtiden.

Lojalitetsfasen är avgörande; det är din chans att förvandla en kund från en engångsköpare till en återkommande köpare.

För att hålla kunderna nöjda efter köpet bör marknadsförare sträva efter att bygga upp en relation med dem.

Skicka dem kvalitativt och användbart innehåll

Uppmuntra dem att följa ditt varumärke på sociala medier och prenumerera på ditt nyhetsbrev.

Dela regelbundna uppdateringar med dem om nya funktioner eller erbjudanden, så att du förblir aktuell.

Behandla dem som värdefulla vänner och uttryck din tacksamhet för deras stöd.

Be om deras feedback och agera på förslag till förbättringar.

Steg 6: Rekommendationer

När dina kunder har utvecklat lojalitet gentemot ditt varumärke bör din sista insats vara att göra dem till varumärkesambassadörer.

Kunder som är lojala förespråkare för ditt varumärke kan ge dig värdefull marknadsföring genom mun till mun-metoden. Dessutom kommer denna kundgrupp sannolikt att köpa fler av dina produkter utan incitament och spendera mer hos dig över tid. Dessutom kan de ge värdefull feedback och synpunkter på hur du kan förbättra dina befintliga produkter eller utforma nya.

I detta skede bör livscykelmarknadsföring syfta till att:

Uppmuntra kunderna att dela sina positiva omdömen på sociala medier och andra platser.

Erbjud dem medlemskap i lojalitets-, community- och rekommendationsprogram med särskilda förmåner.

Starta ett affiliateprogram för avancerade användare

Visa dessa kunder att de är uppskattade genom specialerbjudanden, evenemang etc.

Kartlägg din kundlivscykel för att fatta välgrundade marknadsföringsbeslut som stöds av data, kundernas prioriteringar och varumärkets marknadsföringsmål.

Effektiva strategier för varje steg i kundens livscykel

Föreställ dig var kunderna befinner sig i pipelinen för att kunna göra rätt marknadsföring

En väl genomtänkt strategi för kundlivscykelmarknadsföring leder till högre kundlojalitet och intäkter. Kundlivscykeln följer dock sällan en linjär utveckling, vilket gör det svårt att marknadsföra sig mot kunderna.

Dessutom blir det en utmaning att koppla dina marknadsföringsinsatser för kundlivscykeln till affärsresultatet när du har hundratals segmenterade kundbaser att marknadsföra till.

Hantera utmaningarna i din marknadsföring av kundlivscykeln med framtidssäkra strategier.

Strategi nr 1: Investera i programvara för kundrelationshantering

Fråga vilken marknadsförare som helst vad deras största irritationsmoment är, och svaret kommer (enigt) att vara: att hålla ordning.

Ett verktyg för kundrelationshantering som ClickUp underlättar ditt arbete och gör att du kan hantera alla steg i marknadsföringscykeln från ett enda verktyg med några få klick.

Först och främst hjälper verktyget dig att förstå de stora mängder kunddata som ditt varumärke samlar in i varje skede av livscykeln via e-post, annonser, nyhetsbrevsregistreringar, kontaktformulär, butiksbesök och så vidare.

Du kan segmentera data efter kundpersonligheter, beteenden, demografi etc., skapa anpassade fält om du vill och organisera dem i listor. Du kan sedan använda listvyn eller tabellvyn i ClickUp för att organisera varje segment och dess relaterade aktiviteter, med uppgifter, deluppgifter och flera taggar. ClickUp erbjuder över 15 mycket flexibla vyer, såsom lista, tabell, kalender och mer, som hjälper dig att spåra och hantera dina konton.

ClickUp Views gör det enkelt att organisera data

För det andra innehåller den prestationsdashboards med över 50 dashboard-widgets som hjälper dig att visualisera kunddata på ett och samma ställe:

Analysera kunddata för att få insikter som driver intäkterna

För det tredje gör den det möjligt för dig att skapa en enda kommunikationshub för att samarbeta kring affärer, skicka uppdateringar till kunder och partners, hantera och onboarda kunder.

Snabba upp kommunikationen genom att integrera dina e-postmeddelanden med ClickUp

Alla dessa funktioner hjälper tillsammans företag att bygga upp den ideala kundbasen de drömmer om.

Strategi nr 2: Optimera din strategi för kundlivscykelmarknadsföring med ett marknadsföringsverktyg

Att välja den bästa CRM-programvaran för dina behov är en del av pusslet för att behålla kunder – du kan övervaka den dagliga kommunikationen och data från potentiella kunder, kontakter och befintliga kunder samtidigt som du får insikter om vad som gör dina produkter så populära.

Den andra, lika viktiga delen är att utnyttja dessa data för att göra ditt varumärke mer attraktivt – en specialitet för marknadsföringsverktyg som ClickUp. Använd ClickUps marknadsföringshanteringsprogramvara för att planera genomarbetade, kanalöverskridande kampanjer och konvertera kunder.

ClickUp samlar allt ditt marknadsföringsarbete på ett ställe

Med ClickUp kan marknadsföringsteam uppnå maximal effektivitet, skapa dussintals personaliserade kampanjer, spara tid genom att automatisera repetitiva uppgifter och analysera kampanjresultat genom detaljerade visuella dashboards.

Eftersom ClickUp integreras med så många av dina vanliga verktyg som Slack, Hubspot, Figma, Zapier, Google Drive osv. kan du utföra allt ditt arbete utan att behöva byta verktyg.

Hur låter det för produktiviteten?

Strategi nr 3: Använd AI som din allierade

Marknadsföring är en fråga om snabbhet och kvalitet.

Som marknadsförare måste du tänka snabbt, skapa marknadsföringsplaner och kampanjer på stående fot och hela tiden träna din förmåga att hantera marknadsföringskampanjer. Verktyg för kampanjhantering hjälper dig att uppnå dina mål för livscykelmarknadsföring snabbare och mer effektivt. Använd dem för att stärka din marknadsföringsplanering.

Kolla in dessa verktyg för marknadsföringsplanering!

Planering, genomförande och hantering av marknadsföringskampanjer blir enklare med en färdig mall för hantering av marknadsföringskampanjer

Ett sådant verktyg är ClickUp AI, som hjälper till att generera innehåll som e-postmeddelanden, manus och andra marknadsföringsmeddelanden utan ansträngning och tid.

Utnyttja ClickUp AI för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer

Från att skriva en projektbeskrivning till att skriva ett blogginlägg, ClickUp AI tar hand om mycket av det tunga arbetet och ger din marknadsföringskampanj en skjuts framåt.

På så sätt kan du ta itu med kundernas problem och bygga lojalitet utan att slösa tid på administrativa, lågvärdiga och repetitiva uppgifter. Dessutom kan du använda ClickUps mall för marknadsföringshantering för att få en flygande start på din kampanjplanering.

Exempel på marknadsföring av kundens livscykel

Marknadsföring av kundlivscykeln ser olika ut för olika företag.

Kundresan kan ha många vägar.

Kundernas omedelbara behov kan variera.

De slutliga affärsmålen kan variera.

För att leverera konverteringsstarka och effektfulla marknadsföringskampanjer för kundlivscykeln bör du investera i rätt programvara för dina behov. Här är några exempel på hur team använder sådana verktyg för specifika marknadsföringsaktiviteter för kundlivscykeln.

Användningsfall 1: Använd programvara för kundframgång för att skapa ett program för kundframgång

Idealisk för: Konvertering, kundbevarande, lojalitet och ambassadörskap Kundlivscykelns olika faser

Att skriva tackbrev för hand till kunderna är ett utmärkt sätt att lämna ett positivt intryck. Men detta är inte längre genomförbart när du har hundratals kunder som köper från dig varje dag. Så småningom kommer du att behöva investera i programvara för kundframgång, såsom ClickUp.

Stärk kundrelationerna med skalbar programvara för kundframgång

Detta verktyg kan ta de många rörliga delarna i din kundframgångsverksamhet och effektivisera dem. Det hjälper dig att kartlägga kundresan, hantera kunddata, automatisera arbetsflöden och hålla ordning så att teamet kan fokusera på kreativ problemlösning.

Kundtjänstchefer kommer att finna detta verktyg särskilt användbart, eftersom det hjälper dem att vara produktiva och organiserade med all kundkommunikation på ett och samma ställe. Med ClickUp kan dina team leverera en friktionsfri kundupplevelse.

Användningsfall 2: Använd CRM-programvara för att hantera kundrelationer

Perfekt för: Alla stadier i kundens livscykel

Alla kunder vill bli nöjda varje gång de interagerar med ditt varumärke – därför måste du känna dina kunder mycket väl för att kunna leverera en exceptionell kundupplevelse. Det är här som en nischad CRM-programvara, skräddarsydd för tjänsteföretag, ger stora fördelar.

Med rätt programvara kan du lagra kontakter, affärer och kunder på det sätt du vill.

ClickUps serviceinriktade CRM-programvara centraliserar dina kunddata, spårar information om potentiella kunder (såsom namn, e-postadress, kontaktuppgifter etc.) och aktiviteter, spårar uppgifter för kundresan och kontakter, skapar anpassade meddelanden för onboarding och kundbehållning och mycket mer.

Du kan skicka personlig kommunikation som är relevant för kundens aktuella fas i livscykeln och spåra dess resultat.

Som en extra bonus kan du prova ClickUps AI-verktyg för CRM och snabba upp dina svarstider inom försäljning och kundservice.

Användningsfall 3: Använd AI för marknadsföring, försäljning, kundservice och allt däremellan

Idealisk för: Alla stadier i kundens livscykel

Du kan spara ditt team flera timmar om dagen genom att använda AI-programvara som ClickUp AI-verktyg för att automatisera delar av din livscykelmarknadsföring och öka produktiviteten.

Skriv en projektbeskrivning på några sekunder och sätt igång projektet direkt

Verktyget förstår intuitivt dina behov och användningsfall. Det erbjuder också 100 färdiga mallar för att skapa dokument.

Marknadsföringsteam använder den för att skapa fallstudier, kreativa briefs, texter för sociala medier etc. Säljteam använder den för att skapa elevator pitches eller demoskript, skriva e-postmeddelanden till potentiella kunder etc. Kundtjänstteam använder den för att skriva hjälptexter, e-postmeddelanden till kunder, svara på kundfrågor etc.

Och listan fortsätter.

Fördelarna med att använda kontextmedveten programvara är betydande. Du kan skala alla aspekter av marknadsföringen samtidigt som du sparar kostnader och arbete.

Kontrollera och styr din marknadsföring av kundlivscykeln med ClickUp

ClickUp är ett verktyg för kundrelationshantering som hjälper dig att bygga, hantera och utnyttja en kunddatabas utifrån kundernas livscykelstadier med hjälp av datadrivna CRM-strategier. Det innehåller massor av användbara CRM-mallar som hjälper dig att kategorisera leads och kunder och rikta dig till varje potentiell kund/användare med personliga meddelanden.

Tack vare CRM-mallar behöver du inte längre lämna dina kunders öde åt slumpen!

Använd kunddata i realtid i ClickUp för att visualisera försäljningstratten, effektivisera arbetsflöden och öka engagemanget.

Oavsett om du vill etablera en lojal kundbas eller skala upp din verksamhet exponentiellt – ClickUp ger bränsle åt din marknadsföring av kundlivscykeln. Registrera dig gratis idag!