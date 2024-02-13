10 mallar för kundhantering i PowerPoint och ClickUp

Det är viktigt att ha en effektiv kommunikation med dina kunder, en tydlig förståelse för deras mål och transparenta handlingsplaner så att de engagerar sig i onboardingprocessen och därefter.

När din portfölj växer blir det allt svårare att balansera projektledning och hantering av kundrelationer. Det låter kanske överväldigande, men det finns en enkel lösning: mallar för kundhantering! ✨

Vi presenterar en omfattande samling mallar som är utformade för olika funktioner för att förbättra din kundhanteringsprocess. Dessa mallar är kraftfulla verktyg som hjälper dig att skapa en plan för framgångsrik projektgenomförande, hålla reda på viktig information och automatiskt uppdatera dina kunder med bara några få klick.

Vad är en mall för kundhantering?

Kundhantering är processen att övervaka hur ett företag interagerar med potentiella och befintliga kunder för att bygga och upprätthålla ömsesidigt fördelaktiga relationer. Det innefattar att arbeta nära ditt team för att säkerställa att projekt slutförs i tid och att kundomsättningen minimeras.

Det är här mall arna för kundhantering kommer in i bilden. De ger en färdig mall för att hålla koll på potentiella och befintliga kunders mål och krav, så att du kan förbättra kundlojaliteten, kundanskaffningen och kundnöjdheten. De gör det också möjligt för dig att övervaka framstegen i varje kundprojekt genom anpassningsbara statusar, automatiseringsfält och personliga checklistor.

De viktigaste fördelarna med att använda mallar för kundhantering är bland annat följande:

Tidsbesparing: Mallarna har fördesignade men anpassningsbara layouter, vilket sparar tid jämfört med att skapa dokument eller planer från grunden. Konsekvens: De säkerställer ett enhetligt tillvägagångssätt för kundinteraktioner, så att du kan dela översikter över framstegen med dina kunder och teamet för att : De säkerställer ett enhetligt tillvägagångssätt för kundinteraktioner, så att du kan dela översikter över framstegen med dina kunder och teamet för att hålla dem informerade om varje steg i projektet. Effektivitet: Genom att använda mallar effektiviseras rutinuppgifter, vilket gör att du kan fokusera på kunskapsintensiva aktiviteter som att komma på idéer för att attrahera nya kunder eller hitta lösningar på aktuella kundproblem.

Vad kännetecknar en bra mall för kundhantering?

En högkvalitativ mall för kundhantering bör ha vissa viktiga funktioner, såsom:

Enkelhet : Den bör ha en tydlig struktur så att ditt team och dina kunder enkelt kan förstå och följa målen, prioriteringarna och framstegen för varje projekt.

Flexibilitet : Kan anpassas efter olika kunders affärsbehov och deras projekt. Den bör kunna anpassas till olika stadier i kundrelationen, såsom första kontakt, onboarding, förnyelse och löpande hantering.

Skalbarhet : Anpassar sig efter en ökning av antalet kunder och/eller deras projekt

Integrationsmöjligheter : Gör det möjligt att integrera andra verktyg i mallen (e-post, projektledning, kalender) för att effektivisera kommunikationen, följa upp framsteg och schemalägga uppgifter.

Dataskydd: Prioriterar integritet genom att följa dataskyddsbestämmelser och säkerställa att dina kunders konfidentiella data förvaras säkert.

10 mallar för kundhantering som effektiviserar viktiga detaljer

Låt oss ta en närmare titt på vårt urval av de 10 bästa mallarna för kundhantering i PowerPoint och ClickUp som kommer att ta dina relationer med nya och befintliga kunder till en helt ny nivå. ⚡

1. ClickUp-mall för samarbete kring kundframgång

Spåra uppdateringarna i din försäljningspipeline med denna ClickUp-konsultmall.

ClickUp-mallen för kundframgångssamarbete handlar om att underlätta samarbetet inom och mellan teamen i din organisation, med det slutgiltiga målet att säkerställa en oklanderlig kundupplevelse. Denna nybörjarvänliga listmall är utformad för att samordna dina teams insatser för att säkerställa en smidig kundresa, från försäljning och kundintroduktion till produktion.

Mallens vy för rekommendationspipeline ger en praktisk översikt över dina kundförvärvsinsatser och kategoriserar kunderna efter deras position i din pipeline. Övervaka enkelt en kunds plats i din pipeline med hjälp av anpassade statusar som Ny kund, Schemaläggning, Möte och Rekommenderad. Uppdatera statusen genom att helt enkelt dra och släppa kundens respektive kort till en lämplig plats på tavlan.

För en smidig kundupplevelse kan du samla all relevant information som samlats in under försäljnings- och onboardingfaserna i rekommendationsdokumentet. Det gör du genom att svara på fördefinierade men anpassningsbara frågor som:

Vilka är kundens huvudsakliga affärsmål?

Hur kan vi hjälpa till att lösa kundens hinder?

Hur avgör kunden om vi är till hjälp?

Vilka mått ska vi använda för att avgöra om kunden är nöjd?

Vilken kommunikationsstil föredrar kunden?

För att registrera potentiella förvärv använder du formuläret för nya kunder, där du fyller i grundläggande information som företagets namn, storlek och bransch. Därefter fyller du i detaljer som datum och längd för ditt affärsavtal, namnet på kundansvarig och mer.

2. ClickUp-mall för byrå/kundupptäckt

Att samla in kundinformation är enkelt med denna mall för byrå-/kundupptäckt från ClickUp.

ClickUp Agency/Client Discovery Doc Template erbjuder en utmärkt lösning för att samla kundernas mål och krav på ett ställe medan relationen fortfarande är under uppbyggnad.

Mallen består av ett samtalsskript som hjälper säljteamet att hantera kundsamtal mer effektivt. Dokumentet är ett förskrivet scenario för den initiala kundkommunikationen, utformat för att hjälpa den som ringer att småprata och ställa relevanta frågor för att avgöra vilka leads som är kvalificerade och vilka som inte är det.

Använd frågebanken för att lära dig mer om potentiella kunders mål och motivationer och avgöra om de passar ditt företag.

För att hålla reda på all information om potentiella kunder, fyll i formuläret för upptäcktsamtal separat för varje lead när du etablerar den första kontakten. Detta inkluderar deras namn, företag, telefonnummer, viktiga detaljer och det slutgiltiga beslutet om kunden är lämplig eller inte.

3. ClickUp-mall för kundframgång

Lägg till telefonnummer och andra viktiga kunduppgifter för snabb åtkomst.

Med ClickUp Client Success Template kan du enkelt övervaka enskilda kunder och hantera deras betalningar, projektuppgifter och relationshälsopoäng. ?

Mallens Engagemangsvy visar alla dina kunder efter deras "hälsa" (Mycket bra, Genomsnittlig, Risk för bortfall), så att du alltid vet vilka relationer du ska prioritera. Dina kunder är organiserade i separata listor baserade på nivåer. De högre nivåerna är reserverade för kunder med bättre hälsopoäng, medan de lägre nivåerna representerar kundrelationer som behöver förbättras.

Du kan använda NPS-tavlan (Net Promoter Score) för att se hur varje kund placerar sig på företagets lojalitetsskala. Poängen beräknas utifrån de uppgifter som varje kund anger i mallens feedbackformulär.

Det finns också en separat listvy för kunder som är aktuella för förnyelse och en sida med dokument om kundframgång där du kan beskriva rekommenderade åtgärder under faserna kundintroduktion, merförsäljning och förebyggande av kundbortfall.

4. ClickUp-mall för hantering av juridiska kunder

Håll reda på alla kundärenden utan ansträngning med mallen för juridisk kundhantering från ClickUp.

Oavsett om du driver en advokatbyrå eller arbetar som bolagsjurist är ClickUps mall för kundhantering inom juridik ett fantastiskt verktyg för att övervaka framstegen i dina kunders ärenden. Använd checklistor och håll enkelt koll på händelser, uppgifter och deadlines så att resultaten levereras i tid.

Denna mappmall har en listvy som tydligt visar ditt kundrelaterade arbete baserat på anpassade statusar. Använd dem för att enkelt identifiera vilka uppgifter som är i stadiet Undertecknat, Utkast, Pågående eller Slutfört. Du kan också skapa anpassade fält för varje uppgift för att övervaka ansvariga, prioriteringar och deadlines.

Mallens kalendervy visar oplanerade och försenade uppgifter. Att schemalägga en uppgift är enkelt med den intuitiva dra-och-släpp-funktionen.

Du kan också spåra betalningsstatus och betalningstyper i betalningslistan genom att lägga till anpassade statusar för varje kund separat.

Mallen har en dokumentvy där du kan lagra viktig information om dina kunder. Skapa ett dokument för varje kund för att hålla reda på deras ärenden, kontaktuppgifter, e-postadresser och mer. Dessutom finns det en chatt-sida som dina teammedlemmar kan använda för att diskutera och lösa problem samt dela idéer. ?

5. ClickUp-mall för kundtjänst

Organisera varje potentiell kund i en ClickUp-lista för att spåra all aktivitet och kommunikation.

ClickUp-mallen för kundtjänst är ett omfattande ramverk som förenklar projektledning med separata listor och dokument för övervakning av kundkonton, framstegen för varje projekt i din portfölj och mycket mer.

Trots att den upptar ett helt utrymme är detta en snabbstartsmall som är utformad för att hjälpa dig att snabbare hitta rätt i ClickUp. Använd dokumentet Kom igång och utbildningsuppgifterna för att bekanta dig med plattformens funktioner. Dokumentet innehåller en lista för att lära sig ClickUp med detaljerade instruktioner och beskrivningar av anpassade fält och statusar, så att du kan förstå exakt hur och när du ska använda dem.

Mallen innehåller fem listor, inklusive följande:

Kundkonton: Ger en översikt över alla dina kundkonton med anpassade statusar som Aktiv, Potentiell kund, Tidigare kund, Riskkund etc. Det finns också en separat lista för att visa Riskkonton som hjälper dig att förhindra kundbortfall.

Scoping-förfrågningar: Gör det möjligt för dig att hantera alla scoping-förfrågningar för att hjälpa säljteamet att slutföra affärer. För att skapa nya förfrågningar, fyll i formuläret för scoping-förfrågningar .

Projektportfölj: Övervaka alla dina projekt och deras status med hjälp av anpassade statusar och fält.

Utöver det innehåller mallen ett Team Wiki Doc med specifika avsnitt där du och ditt team kan registrera teamdetaljer, resurser, SOP:er och mer, vilket säkerställer bättre samarbete och kommunikation mellan teammedlemmarna. ?

6. ClickUp-mall för kundernas röst

Samla in och klassificera kundernas förväntningar och reaktioner på din produkt/tjänst för att förstå vad du kan göra för att förbättra den.

En Voice of the Customer (VoC) eller Voice of the Customer Translation Matrix är en teknik som används för att bättre förstå dina kunders tankar och känslor om ditt företag och dina produkter. ?️

Med hjälp av denna teknik hjälper ClickUp Voice of the Customer Template dig att samla in, analysera och organisera kundfeedback för optimal produktförbättring.

Börja med att skapa en lista över kundfeedback som du har samlat in genom enkäter, webbplatsanalyser och produktomdömen. Listvyn innehåller också kolumner för kundbehov och kundkrav. Här kan du ta itu med särskilda problem och föreslå möjliga lösningar.

Mallen innehåller också en tavlevy som ger en översikt över kundfeedback grupperad efter VoC-källa. Detta hjälper dig att visualisera likheter och skillnader i feedback från olika källor.

7. ClickUp CRM-mall

Hantera kunder, försäljningspipelines, åtgärdspunkter och mycket mer med den enkla CRM-mallen från ClickUp i listvy.

Att hantera konton, hålla koll på affärsmöjligheter och upprätthålla solida kundrelationer kan vara för mycket att hantera utan rätt verktyg för kundhantering. ⚒️

Istället för att skapa mängder av ark och listor kan du dra nytta av ClickUp CRM-mallen. Denna allt-i-ett-lösning hjälper dig att hantera försäljning, leads och kundrelationer med minimal ansträngning.

Det är en mappmall som låter dig övervaka dina kundrelationer genom fem fördefinierade vyer:

Sales Playbook Doc view : Hjälper dig att behålla kontrollen över försäljningsmål, tidshantering, kontomoduler, prissättning och rabatter, marknadsföring och mycket mer.

Kontodetaljer i listvy : Visar konton grupperade efter status, till exempel Förslag, Demo, Kvalificerad prospekt och Avslutad [Förlorad].

Board view : Ger en tydlig översikt över alla konton på en visuellt tilltalande tavla i Kanban-stil, grupperade efter anpassade statusar.

Schemaläggningskalender : Håll koll på oplanerade och försenade uppgifter på höger sida av skärmen.

Lista över avslutade affärer: Visar alla dina avslutade [vunna] konton på ett ställe.

8. PowerPoint-mall för kundrelationshantering från SlideTeam

Sätt upp CRM-mål och skapa en framgångsrik handlingsplan med PowerPoint-mallen för kundrelationshantering från SlideTeam.

Att analysera dina kunders lojalitetscykler är avgörande för att upprätthålla fruktbara och varaktiga partnerskap. Du kan göra detta och mycket mer med PowerPoint-mallen för kundrelationer från SlideTeam.

Denna CRM-mall har en professionell layout och 50 färdiga men helt anpassningsbara bilder. Du kan ändra design, färger och typsnitt för att imponera på kunderna med ett personligt utseende. Gör din presentation lätt att följa genom att inkludera bilder med nyckelord och citat, eller visualisera dina idéer med hjälp av grafer, bilder och former.

Du kan till exempel berika dina presentationer med lättförståeliga grafer och diagram för att presentera dina CRM-mål eller förklara analytisk CRM. Mallen finns i standardformat och bredbildsformat och är kompatibel med Google Slides.

9. Presentationsmall för kundvälkomstpaket från Poweredtemplate

Presentera din mission och vision för nya kunder med mallen för presentation av kundvälkomstpaket från Poweredtemplate.

För att vinna kundens förtroende direkt bör du presentera ditt företag på bästa möjliga sätt. Det är där Client Welcome Kit Presentation Template från Poweredtemplate kommer till undsättning med 20 professionella färdiga bilder.

Anpassa bilderna genom att lägga till bilder, ändra färgschemat och välja önskat typsnitt och teckenstorlek så att de passar din varumärkesstil. Hjälp kunderna att bekanta sig med din arbetsplats och presentera teammedlemmarna genom att infoga bilder och korta beskrivningar.

Du kan fördjupa dig i detaljerna genom att redigera bilder som rör dina tjänster, arbetsetik, samarbetsverktyg och mycket mer. Mallen finns i standardformat och är kompatibel med Google Slides, Apple Keynote, Adobe InDesign och Adobe Acrobat.

10. PowerPoint-mall för kundpresentation från Slidesgo

Övertyga alla kunder att välja dina tjänster med hjälp av en helt anpassningsbar PowerPoint-mall för kundpresentationer från Slidesgo.

Om du saknar idéer om hur du kan imponera på potentiella kunder är PowerPoint-mallen för kundpresentationer från Slidesgo ett utmärkt ställe att börja på.

Denna mall är noggrant utformad för att väcka kundens intresse genom att innehålla ett brett utbud av bilder, layouter och texturer. Den hjälper dig att fånga och behålla en potentiell kunds uppmärksamhet när du går igenom bilderna och presenterar dina idéer.

Stick ut från mängden genom att anpassa över 30 bilder med bilder, former, typsnitt, färgschema och mycket mer. Flytta elementen som du vill, ta bort de bilder som inte passar din berättelse och lägg till nya genom att välja den layout som bäst passar dina idéer. ?

En unik funktion i denna mall är Storyset Slide, där du hittar illustrationer som du kan anpassa efter dina önskemål. Välj din favoritstil, justera färgerna, välj bakgrunder och lager för visning och animera dem enkelt med hjälp av animeringspanelen.

Förbättra dina kundrelationer med kundgåvor!

Öka kundnöjdheten med mallar för kundhantering

Oavsett om du vill expandera din verksamhet genom att attrahera nya kunder eller förbättra relationerna med befintliga kunder är mallarna för kundhantering en användarvänlig lösning som hjälper dig i varje steg på vägen.

Förvandla varje projekt till en triumf och minimera kundbortfallet genom att utnyttja den fulla potentialen i några av de mångsidiga mallarna på vår lista. Använd deras anpassningsbara funktioner för att garantera en felfri organisation inom ditt företag och främja starkare relationer med dina kunder. ?