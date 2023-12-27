Odla lojalitet: 8 strategier för kundbevarande för långsiktig affärsframgång

När du bygger upp din kundbas kan du hamna i en vanlig fälla: att lägga alla dina resurser på att attrahera nya kunder medan du tar dina befintliga kunder för givet!

Men enligt en studie publicerad av Harvard Business Review kan det kosta upp till 25 gånger mer att skaffa en ny kund än att behålla en befintlig! Det är en av anledningarna till att du inte bör överlämna dina hårt förvärvade kunder till konkurrenterna utan strid.

De mest framgångsrika företagen tenderar att ha ett balanserat fokus på både kundförvärv och kundbehållning. Men hur håller man kunderna engagerade och lojala? 🤔

I den här artikeln går vi igenom åtta effektiva strategier för kundlojalitet som säkerställer att ditt företag kan maximera kundernas livstidsvärde. Vi kommer också att fördjupa oss i viktiga mått för kundlojalitet för att mäta hur framgångsrika dina strategier är.

Bonus: Vi delar med oss av några avancerade funktioner i ClickUp, ett CRM-verktyg för hållbar tillväxt. De hjälper dig att öka försäljningen och utveckla starkare kundrelationer på nolltid.

Vad är kundlojalitet?

Konceptet kundlojalitet är centralt i affärsstrategier. Det handlar om ett företags förmåga att fortsätta sälja sina produkter eller tjänster till befintliga kunder och förhindra att de vänder sig till konkurrenter.

Alla företag vill att deras köpare ska bli återkommande kunder. Strategier för kundlojalitet är dock fördelaktiga och nödvändiga för överlevnad och tillväxt i vissa typer av företag. Några exempel är:

Prenumerationsbaserade tjänster som leverantörer av programvara som tjänst (SaaS)

Företag som verkar på nischmarknader där kundbasen är begränsad

Företag med långa försäljningscykler – som B2B-företag (på grund av den tid och de resurser som krävs för varje försäljning)

Utöver lönsamhet: Varför kundlojalitet är viktigt

Kundlojalitet är mer än bara en lönsamhetsövning.

Att behålla kunder kräver mindre resurser än att skaffa nya – dessutom spenderar befintliga kunder i genomsnitt 31 % mer på ditt företag än nya kunder, vilket direkt ökar dina intäkter.

Med tiden vinner du kundernas förtroende. De kan till och med utveckla en emotionell anknytning till ditt varumärke eller din produkt, vilket leder till en större vilja att köpa mer eller uppgradera.

Här är en översikt över sex olika sätt som kundlojalitet gynnar ditt företag:

Minskade marknadsföringskostnader: Befintliga kunder är bekanta med din produkt och kräver mindre marknadsföringsutgifter, vilket sänker de totala kampanjkostnaderna. Möjligheter till korsförsäljning och merförsäljning: Enligt en Enligt en rapport om affärstrender är det 50 % mer sannolikt att befintliga kunder provar dina nya produkter eller tjänsteuppgraderingar. Varumärkets rykte: Nöjda och lojala kunder genererar nya kunder genom mun-till-mun-metoden, en mycket effektiv och kostnadseffektiv marknadsföringsstrategi. Förutsägbara intäktsströmmar: Befintliga kunder ger mer förutsägbara och stabila intäktsströmmar, vilket är avgörande för långsiktig planering och investeringar. Feedback för förbättring: Regelbundna Regelbundna kunder ger kontinuerlig feedback , vilket möjliggör ständig förbättring och innovation av produkter och processer. Prispremier: Lojala kunder är relativt Lojala kunder är relativt mindre priskänsliga , vilket gör det möjligt för företag att ta ut premiumpriser.

Få dem att komma tillbaka: 8 beprövade strategier för kundlojalitet som hjälper dig att behålla kunderna

Effektiva strategier för kundlojalitet handlar om att skapa värde, bygga relationer, säkerställa kundnöjdhet och uppmuntra deras fortsatta engagemang i ditt företag. Använd följande åtta strategier för att uppnå detta:

1. Upprätthåll kvalitet och tillförlitlighet

Att konsekvent leverera högkvalitativa produkter eller tjänster och uppfylla kundernas förväntningar är en hörnsten för långsiktig affärsframgång. Det påverkar både ditt varumärkes rykte och kundlojaliteten.

Här är några praktiska tips som hjälper dig att få lojala kunder genom excellens:

Implementera rigorös kvalitetskontroll i varje steg av din tjänste- eller produktutvecklingsprocess.

Ge anställda omfattande utbildning för att upprätthålla en hög servicestandard.

Erbjud garantier eller garantier för att lugna kunderna

Att använda en omfattande projektledningsplattform som ClickUp kan bidra stort till att upprätthålla kvalitet och tillförlitlighet.

ClickUp Milestones och ClickUp Goals kan hjälpa dig att sätta upp och följa upp viktiga kundleveranser både vad gäller kvalitet och kvantitet. Sätt upp mätbara standarder för ditt team så att dina produkter och tjänster är perfekta innan de når kunden. 🌸

Omvandla dina viktigaste uppgifter till milstolpar för att skapa en visuell representation av framstegen i dina projekt.

Du kan också skapa checklistor och deluppgifter för att säkerställa att dina interna processer uppfyller de fastställda standarderna. Detta strukturerade tillvägagångssätt gör det enklare att redovisa och hantera alla projektområden på ett effektivt sätt. Använd ClickUps mallar för processförbättring för att minska ineffektivitet och omdirigera resurser till aktiviteter som förbättrar kvaliteten på dina produkter eller tjänster.

Till exempel är ClickUp PDCA (Plan, Do, Check, and Act) Process Whiteboard Template ett utmärkt verktyg för att visualisera processer och hitta möjligheter att öka kundnöjdheten.

Använd denna visuella mall för att dela upp uppgifter i hanterbara delar genom att kategorisera dem i fyra steg: Planera, Utför, Kontrollera och Agera.

2. Erbjud personlig service

Denna strategi för kundlojalitet bygger på insikten att varje kund är unik. När du skräddarsyr dina tjänster för att möta varje kunds specifika behov och preferenser, så:

Förbättra kundupplevelsen: Personalisering får befintliga kunder att känna sig uppskattade och sedda, vilket leder till ökat engagemang.

Få konkurrensfördelar: På en marknad full av liknande produkter eller tjänster kan personalisering vara en viktig differentierande faktor.

Få tillgång till datadrivna insikter: Att implementera personlig service innebär Att implementera personlig service innebär att samla in och analysera kundernas preferenser och beteenden , vilket kan ge värdefulla insikter som kan hjälpa till att forma produktutveckling och bredare affärsstrategier.

Med ClickUp kan du anpassa varje kundkonto så att det speglar unika arbetsflöden. Plattformens många anpassade vyer, såsom Gantt- och listvyer, ger dig nya insikter om kundens transaktionshistorik och mönster. Utnyttja anpassade fält, anpassade statusar och mallar för att skapa personliga projektplaner och uppgifter som tillgodoser varje kunds specifika krav.

Lägg till nödvändiga anpassade fält till uppgifter och listor för att säkerställa ett personligt tillvägagångssätt för varje kund.

Du försöker till exempel imponera på en kund med snabbare leveranslogistik. I det här fallet kan du använda påminnelser och tidsuppskattningar i ClickUp för exakt deadlineuppföljning och tidshantering.

3. Inkludera mervärde i din tjänst

Du kan få ditt företag att sticka ut genom att överträffa kundernas grundläggande förväntningar på dina produkter eller tjänster. Mervärde kan vara branschinsikter, utbildningsinnehåll eller rådgivning utöver den kärnprodukt du erbjuder. Dina kunder kommer att uppskatta den extra ansträngningen, vilket kan positionera ditt företag som en värdefull resurspartner.

I praktiken kan en strategi för mervärde innebära följande:

Skapa en omfattande kunskapsbas eller produktguide

Anordna regelbundna utbildningswebbinarier

Skicka ut informativa nyhetsbrev

Erbjuda kostnadsfria konsultationer eller utvärderingar

Vill du utveckla tekniskt eller pedagogiskt material för kunder? ClickUp Docs gör det möjligt för dig att skapa och dela professionellt innehåll av högsta kvalitet. Skapa detaljerade guider, handledningar eller supportdokument och organisera dem på ett strukturerat sätt i verktyget. Om du säljer programvara kan du också spela in din skärm för att skapa lättförståeliga videohandledningar med Clip för ytterligare support!

ClickUp erbjuder en mängd olika mallar för att skapa kundinriktade dokument, vilket sparar tid och säkerställer konsekvens i det material du producerar. Dessutom kan ClickUp AI hjälpa dig i skrivprocessen genom att:

Optimera dina dokument med avseende på ton och grammatik

Skapa tekniska dokument och kommunikationsdokument från grunden utifrån uppmaningar

Sammanfatta kundmejl och kunskapsmaterial

Använd ClickUp AI för att skapa ett blogginlägg i ClickUp Docs från en enkel uppmaning att lägga till detaljer och andra viktiga aspekter.

4. Sträva efter konsekvent omnikanalkommunikation

Att implementera en omnikanalstrategi innebär att integrera dina kommunikationsverktyg och kanaler så att informationen flödar smidigt mellan dem. Det är oerhört viktigt att erbjuda en robust kundservice, eftersom du måste se till att en konversation som påbörjats i en kanal kan fortsättas i en annan utan att kontexten går förlorad.

Om du etablerar en närvaro på flera kommunikationsplattformar där dina kunder är aktiva kan de nå dig via sina föredragna metoder. Du bör också etablera ett sätt att spåra kundernas problem och förfrågningar över olika kanaler.

Det kan vara svårt att underhålla flera kommunikationsplattformar, men vi har en lösning! Utnyttja ClickUps över 1 000 integrationer , inklusive verktyg som Slack, Microsoft Teams och e-post, för att centralisera kundkorrespondensen.

Dessutom kan du använda funktionerna Kommentar och Chattsvy för att organisera all kundrelaterad kommunikation inom ClickUp. ClickUp AI kan också hjälpa dig att komma igång genom att sammanfatta trådar och förbättra hastigheten och kvaliteten på din kundservice under processen.

ClickUp Chat lagrar alla dina kommentarer i ClickUp så att du snabbt kan hitta alla konversationer.

5. Överväg lojalitetsprogram och incitament

Ett kundlojalitetsprogram eller incitament uppmuntrar återkommande affärer genom att belöna kunder för deras fortsatta stöd. Dessa program kan potentiellt öka köpfrekvensen och stärka köparens emotionella koppling till varumärket. Det finns flera typer av lojalitetsincitament som du kan lansera, till exempel:

Rabatter för att uppmuntra kunder att göra framtida köp Exklusiv tillgång till nya produkter eller tjänster Fördelar med medlemskap Poängbaserade belöningssystem Särskild erkännande eller kundnivå

Som en allt-i-ett-lösning för projektledning kan ClickUp effektivisera hanteringen av dina lojalitetsincitament avsevärt. Först bör du skapa särskilda listor eller mappar för dina aktiva lojalitetsprogram. Varje kund kan ha en uppgift eller lista där du spårar deras berättigande till belöningar och de belöningar som redan har getts.

Du kan använda tavla- eller tabellvyer för att visuellt visa var varje kund befinner sig i ditt lojalitetsprogram, vilket gör det enklare att hantera och följa framstegen.

Organisera, sortera och filtrera uppgifter i ClickUp 3. 0 Table View för att snabbare få insikter om allt ditt arbete.

Därefter konfigurerar vi ClickUp Automations för att trigga påminnelser eller åtgärder när en kund når en milstolpe, vilket gör dem berättigade till en lojalitetsbelöning.

6. Använd en problemlösande strategi

Att proaktivt identifiera och hantera problem innan de eskalerar ökar kundnöjdheten och lojaliteten. Det visar att kundernas problem är viktiga och att företaget är engagerat i att lösa dem. Här är några praktiska tips för att implementera denna strategi:

Regelbundna kundkontakter: Planera in regelbundna kontakter med kunderna för att diskutera deras användar- eller produktupplevelse och eventuella utmaningar de står inför.

Transparent kommunikation: Håll kunderna informerade om de åtgärder du vidtar för att lösa deras problem, eftersom regelbundna uppdateringar är betryggande.

Orsaksanalys: Hitta den bakomliggande orsaken till ett problem och utveckla lösningar som förhindrar liknande problem i framtiden. Använd Hitta den bakomliggande orsaken till ett problem och utveckla lösningar som förhindrar liknande problem i framtiden. Använd ClickUps mall för orsaksanalys för att förenkla processen.

Kontinuerligt förbättra processer : Använd insikterna från problemlösningen för att förbättra dina processer, tjänster och kundinteraktioner. Använd insikterna från problemlösningen för att förbättra dina processer, tjänster och kundinteraktioner.

Anpassade instrumentpaneler i ClickUp är ett enkelt sätt att hålla koll på kundernas problem och statusen för lösningarna. Du kan lägga till kort som visar pågående uppgifter, kommande deadlines, arbetsfördelning och mycket mer. Du kan till exempel anpassa ett kort för att upptäcka ojämnt fördelat arbete som kan leda till flaskhalsar och kvalitetsproblem.

Du kan ställa in aviseringar och varningar för när uppgifter inte går enligt plan. Detta säkerställer att du omedelbart uppmärksammas på potentiella problem.

Få en helhetsbild av projektstatus och återstående uppgifter i ditt team eller din avdelning med Dashboards i ClickUp 3. 0

7. Skapa en feedbackloop för kunderna

Genom att regelbundet samla in feedback från kunderna kan du upptäcka nya branschtrender, kundpreferenser eller nya behov, vilket kan vägleda utvecklingen av mer marknadsanpassade produkter eller tjänster.

En kundfeedbackslinga är en process där ett företag ber om feedback, lyssnar på vad kunderna säger, gör ändringar baserat på den feedbacken och sedan berättar för kunderna vad som har ändrats. Att involvera kunderna i feedbackprocessen kan främja gemenskapen och ge dem ett intresse i ditt företags framgång och tillväxt.

För att effektivt samla in kundfeedback kan företag använda:

Undersökningar Feedbackformulär på webbplatser Direkta intervjuer Fokuserade gruppdiskussioner Engagemang i sociala medier Feedbacklådor, om företaget har en fysisk adress

Du kan skapa anpassningsbara ClickUp-formulär för att samla in feedback från dina kunder. Varje svar skapar automatiskt en uppgift i ClickUp, så att du har all kundfeedback snyggt organiserad på ett ställe. Du kan tilldela dem anpassade statusar, till exempel Ny feedback, Under granskning, Åtgärd vidtagen och Löst.

När du börjar implementera förändringar baserade på denna feedback måste du följa upp framstegen för de rekommenderade åtgärderna – när uppgifterna är slutförda är cirkeln sluten.

Samla in kundfeedback via ClickUp Forms för att få reda på dina kunders insikter och åsikter.

8. Investera i att bygga relationer

Att bygga en relation innebär att skapa och vårda en djupare, mer meningsfull kontakt med din kund. Det handlar inte bara om att hålla kontakten, utan också om att aktivt visa empati för deras unika behov och erbjuda genomtänkta lösningar.

Här är vad det innebär i praktiken:

Ärlighet i alla situationer: Var uppriktig om vad du kan erbjuda. Det skapar förtroende och kunderna kommer att uppskatta det. Visa äkta intresse för deras tillväxt och välbefinnande och fråga om deras affärsutmaningar och ambitioner.

Uppföljning efter försäljning: Efter att en försäljning eller ett projekt har slutförts, följ upp för att kontrollera om kunden är nöjd och ta itu med eventuella ytterligare behov eller problem.

Gester för att visa uppskattning för kunderna: Skicka tackkort, julkort eller Skicka tackkort, julkort eller små presenter för att fira viktiga händelser för kunderna, såsom företagsjubileer eller betydande prestationer 💐

Dela kundernas framgångshistorier (med deras tillstånd): Detta visar att du hejar på dem och värdesätter ert samarbete.

Det är omöjligt att komma ihåg varje detalj om varje kund, men lyckligtvis finns ClickUp till hjälp. Du kan använda ClickUp Docs och kommentarer för att dokumentera interaktioner med kunder, inklusive mötesanteckningar, samtal och e-postsammanfattningar.

Plattformen erbjuder ett urval av mallar för kundprofiler där du kan lagra personlig information om varje kund. De hjälper dig att skräddarsy din strategi och komma på originella sätt att hålla dina kunder nöjda.

ClickUps kalendervy och påminnelser ser till att du inte glömmer dina kunders viktiga datum, möten och planerade avstämningar.

Använd kalendervyn för att spåra förfallodatum, aktivera påminnelser så att du aldrig missar en deadline och hantera projekt enkelt med ClickUp.

Viktiga mått: Kundbortfall kontra kundlojalitet

Kundlojalitet (eller brist på sådan) har en betydande inverkan på ett företags långsiktiga hälsa. Om du vill få en fullständig bild av kundlojalitet och kundnöjdhet är det viktigt att spåra mått som kundomsättning och kundlojalitet. Här är en jämförelse mellan de två:

Parameter Kundbortfallsfrekvens Kundlojalitetsgrad Definition Mäter andelen kunder som slutar göra affärer med ett företag under en viss period. Mäter andelen kunder som ett företag lyckas behålla under en viss period. Beräkning (Antal kunder som förlorats under perioden ÷ Antal kunder i början av perioden)*100 [(Totalt antal kunder vid periodens slut – Nya kunder under perioden) ÷ Totalt antal kunder vid periodens början]*100 Exempel Om du började året med 100 kunder och förlorade 5 av dem vid årets slut, skulle din årliga kundomsättning vara 5 %. Om du hade 100 kunder i början av året, förlorade 5 men fick 10 nya kunder, skulle din kundbehållningsgrad vara 95 %. Önskvärt resultat Låg – En lägre avgångsfrekvens indikerar bättre kundlojalitet och kundnöjdhet. Hög – En högre kundbehållningsgrad indikerar stark kundlojalitet och affärsstabilitet. Åtgärder Hur många kunder ett företag förlorar Kundlojalitet och framgångsrika insatser för att behålla kunder Betydelse Indikerar nöjdhet och servicekvalitet, samt påverkar intäkter och tillväxt. Indikerar kundlojalitet och engagemang, vilket i viss mån ger förutsägbarhet i intäkterna.

Båda måtten är komplementära och har följande relation:

Avgångsfrekvens = 100 % – Kunderbundenhet

Fördelar med att använda programvara för kundlojalitet

Kundlojalitet är en omfattande uppsättning processer. De kan inte hanteras manuellt, så du behöver digitala verktyg och plattformar för att spåra, hantera och förbättra kundrelationer. Med rätt programvara för kundlojalitet får du följande fördelar:

Effektivitet och skalbarhet: Programvaran effektiviserar och automatiserar processerna för kundrelationshantering, vilket möjliggör enkel skalbarhet i takt med att verksamheten växer. Datahantering och analys: Dessa verktyg har avancerade funktioner för datainsamling, lagring och analys, vilket ger Dessa verktyg har avancerade funktioner för datainsamling, lagring och analys, vilket ger värdefull insikt i kundernas beteende Integrerad kommunikation: Genom att integrera olika kommunikationskanaler kan du ge snabba och konsekventa svar på kundernas frågor.

Utnyttja kraften i ClickUp för effektiv kundlojalitet

ClickUp är en robust plattform för arbetshantering som erbjuder en hel rad funktioner för kundlojalitet, relationsbyggande och mycket mer.

Du kan till exempel använda olika vyer, som list-, tavel- eller tabellvyn, för att övervaka pågående projekt, kundkommunikation och specifika insatser för att behålla kunder på ett visuellt intuitivt och organiserat sätt.

Visualisera och hantera alla aspekter av kundengagemang med ClickUps över 15 vyer.

I ClickUps CRM-paket hittar du en mängd verktyg för att bygga upp en kunddatabas. De fördesignade CRM-mallarna är skräddarsydda för att organisera kundinformation effektivt och spåra kundinteraktioner, och alla kan anpassas efter dina behov. Samla in viktig information, såsom kontaktuppgifter, preferenser och viktiga milstolpar, och håll allt organiserat i snygga mappar.

Dessutom kan ClickUps uppgiftshanteringssystem anpassas till alla aktiviteter för att behålla kunder, oavsett om det handlar om uppföljningssamtal, nöjdhetsundersökningar eller särskilda initiativ för att engagera kunder. Det har också en integrerad försäljningssvit där du enkelt kan hantera leads och övervaka försäljningspipelines.

Anpassningsbara ClickUp-automatiseringar kan utlösa åtgärder som att skicka tackmejl, boka möten eller uppdatera kundstatus, vilket bidrar till en effektivare process för att behålla kunder.

Se och hantera snabbt aktiva och inaktiva automatiseringar i olika utrymmen med användaruppdateringar och beskrivningar.

ClickUps inbyggda rapporteringsverktyg ger insikter om viktiga mått på kundlojalitet, försäljningsresultat och teamproduktivitet. Dessa analyser är avgörande för att förstå effektiviteten i dina strategier och fatta datadrivna beslut.

Genomför ambitiösa strategier för kundlojalitet med ClickUp

Kundlojalitet beror på att man förstår och uppfyller kundernas förväntningar, behov och preferenser. ClickUp är en kraftfull allierad när det gäller att tillämpa strategier för kundlojalitet i ditt dagliga CRM-, administrations- och kommunikationsarbete.

Genom att integrera ClickUp i dina kundlojalitetsinsatser kan du säkerställa en mer sammanhängande, responsiv och kundfokuserad strategi – registrera dig gratis och testa själv! 🌞