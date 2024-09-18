10 gratis mallar för kvalitetskontroll och kvalitetssäkring (Excel och ClickUp)

Har du svårt att upprätthålla en jämn kvalitet i dina projekt och processer? Eller kanske är du trött på att bläddra igenom oorganiserade kalkylblad när det är dags att utföra kvalitetskontroller. Du är inte ensam.

Att säkerställa högkvalitativa produkter och tjänster är avgörande för ditt företags framgång. Utan rätt verktyg kan det dock kännas mycket komplicerat och överväldigande. Därför har vi samlat de 10 bästa mallarna för kvalitetskontroll i Excel och ClickUp.

De är utformade för att förenkla dina kvalitetskontrollflöden – så att dina affärsprocesser optimeras och dina resultat konsekvent uppfyller de högsta standarderna. 🏆

Vad är en mall för kvalitetskontroll?

En mall för kvalitetskontroll är ett dokument som används för att registrera, spåra och analysera kvaliteten på produkter, processer eller tjänster – för att säkerställa att de uppfyller en specifik uppsättning standarder.

Om du till exempel tillverkar en ny serie bärbara högtalare kan en kvalitetskontrollplan innehålla alla resurser, värden för vikt, mått och batteritid. Det innebär att varje enhet kontrolleras mot dessa kriterier. Om några problem upptäcks åtgärdar ditt team dem innan produkten når konsumenten.

Detta minimerar antalet defekta produkter och ökar dina chanser att uppfylla KPI:er och mätvärden för produktledning.

Vad kännetecknar en bra mall för kvalitetskontroll?

Att veta vad som kännetecknar en bra mall för kvalitetskontroll hjälper dig att välja rätt mall för att optimera dina produkter och processer. Så vad ska du leta efter?

Syfte: Utvärdera om mallen överensstämmer med den kvalitetskontrollprocess du vill införa. Om inte, är dess övriga funktioner sannolikt inte relevanta.

Tydlig layout: Mallens layout ska göra det enkelt och smidigt att mata in, komma åt och analysera data.

Anpassningsbarhet: Du bör kunna ändra mallen så att den passar den specifika produkt, process eller tjänst som du övervakar.

Tillgänglighet: Mallen ska vara tillgänglig från alla platser och alla enheter, så att teammedlemmarna kan uppdatera och ge feedback i realtid.

Instruktioner: Kontrollera att mallen innehåller tydliga instruktioner om hur den ska användas. Det Kontrollera att mallen innehåller tydliga instruktioner om hur den ska användas. Det sparar tid och säkerställer att du utnyttjar dess funktioner på bästa sätt.

10 gratis mallar för kvalitetskontroll och kvalitetssäkring

Här är 10 gratis, färdiga mallar för kvalitetskontroll i Excel och ClickUp. Låt oss ta en titt och hitta de perfekta mallarna för ditt företags behov. ✨

1. ClickUp-mall för checklista för kvalitetskontroll

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för kvalitetskontrollchecklista

ClickUps mall för kvalitetskontroll är den ultimata instrumentpanelen för att hålla ordning på alla dina kvalitetskontrollplaner och projektledningsbehov. För varje projekt listar du de kontroller som måste genomföras för att uppfylla affärsstandarder och kundkrav.

Dela upp varje "kontroll" i uppgifter och deluppgifter och tilldela dem sedan till dina teammedlemmar. Kategorisera dessa kontroller som kritiska, viktiga eller mindre viktiga aspekter av kvalitetskontrollprocessen och specificera de exakta stegen som ska följas när de utförs. Detta hjälper ditt team att prioritera sina insatser och förstå exakt vad som behöver göras.

När ditt team bockar av delkontrollerna fylls förloppsindikatorn för att visa hur stor andel som är klar. De kan skriva ner sina resultat och kommentarer direkt i mallen och flytta kontrollen från Ny godkännande till Väntar på godkännande.

Nu är det du som bestämmer. Du kan antingen godkänna eller avvisa deras arbete. Om du godkänner det kan du lägga till ett datum för framtida referens. Detta hjälper till att spåra historiken för kvalitetskontrollaktiviteter och gör att alla kan hållas ansvariga för sina handlingar och beslut.

Här kommer det roliga – använd det inbyggda automatiseringsverktyget utan kod för att göra detta arbetsflöde mycket smidigare. Du kan till exempel skicka varningar till teamledaren när en kontroll är klar för granskning och meddela teammedlemmarna att vidta åtgärder om deras kontroller avvisas.

Denna checklista minimerar manuellt arbete, minskar fel och säkerställer att din kvalitetskontrollprocess fungerar som en väloljad maskin. ⚙️

2. ClickUp-mall för dokument om standardrutiner

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för standardrutiner

En standardiserad arbetsprocedur (SOP) ger en steg-för-steg-guide för hur ditt team ska utföra affärsprocesser. Detta är mer som en proaktiv approach till kvalitetskontroll (även kallad kvalitetssäkring) som syftar till att minimera fel direkt från källan.

Låt oss vara ärliga, att skapa SOP:er från grunden är mycket arbete. Tack och lov hanterar ClickUps mall för standardrutiner – utformad i ClickUp Docs – det tunga arbetet åt dig.

Duplicera mallen för varje avdelning så att försäljning, marknadsföring, HR osv. får sin egen SOP-handbok. Varje handbok är indelad i sidor som innehåller avdelningens rutiner. Varje sida är indelad i följande avsnitt:

Titel: Vad handlar denna SOP om?

Kvalitetsmål: Syftet, omfattningen och målen med proceduren

RACI-matris: De teammedlemmar som är ansvariga, redovisningsskyldiga, konsulterade och informerade och som är involverade i proceduren. De teammedlemmar som är ansvariga, redovisningsskyldiga, konsulterade och informerade och som är involverade i proceduren.

Procedur: En uppdelning av proceduren i lättförståeliga steg

Procedurformulär: Övrigt material som behövs för proceduren

Tips och anteckningar: Ett utrymme där ditt team kan dela sina idéer om hur SOP kan förbättras.

Visst, mallen ger en struktur för att skriva procedurerna, men någon måste faktiskt skriva innehållet för att fylla i luckorna. Använd ClickUp Brain. 🤖

Istället för att spendera otaliga timmar på att försöka hitta rätt ord hjälper ClickUp Brain dig att undersöka, brainstorma idéer och generera innehåll för varje avsnitt i din SOP. Det kommer också med ytterligare verktyg för att snabbt redigera dina första utkast och översätta ditt innehåll till flera språk.

3. ClickUp-mall för processer och procedurer

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för processer och procedurer

Du är inspirerad och redo att införa dessa SOP:er efter att ha sett den tidigare mallen. Men hur får du ditt team att dra åt samma håll? Lättare sagt än gjort. Men du behöver inte oroa dig, ClickUps mall för processer och procedurer hjälper dig.

Använd den för att lista de processer och SOP:er som behövs för varje avdelning i ditt företag. För var och en av dessa lägger du till en anpassad inspektionschecklista för att säkerställa att ditt team täcker varje avsnitt som krävs i dokumenten.

Tilldela varje artikel till en teamledare, ange en prioritetsnivå och markera ett förfallodatum. För att säkerställa att alla detaljer är korrekta och överensstämmer med dina affärsstandarder kan du lägga till en godkännare som gör en slutkontroll av dessa leveranser. ✔️

Växla från listvy till tavelvy om du vill uppdatera statusen för ett dokument snabbt genom att flytta det genom Forskning, Dokumentation, För godkännande, För revision, Godkänt och Live. Detta är också mycket användbart för att visualisera ditt teams framsteg på ett ögonblick.

Och om du vill hålla dig till deadlines och se till att projektet går enligt plan är tidslinjevyn till stor hjälp. Du kan också använda den för att justera projektets längd, visa återkommande uppgifter och färgkoda uppgifter efter status eller anpassade fält.

Med den här mallen kan du enkelt samordna ditt teams kapacitet och skapa standardrutiner utan ansträngning.

4. ClickUp-mall för processflödeswhiteboard

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för processflödeswhiteboard

Har du någonsin försökt förklara en affärsprocess och önskat att du hade en bild att visa? Det är där ClickUps Process Flow Whiteboard kommer in. Det handlar om att ta dessa komplexa arbetsflöden och omvandla dem till en tydlig, lättförståelig bild.

Den är utformad i ClickUp Whiteboards och levereras med en anställningsprocess som exempel och guide. Du kan duplicera och anpassa den för vilken process du än planerar.

Mallen består av två huvuddelar: de intressenter som är involverade i processen högst upp och deras åtgärder och beslut längst ner. Använd linjer för att koppla ihop punkterna och visa hur processen flyter från A till Ö. Och om du känner dig konstnärlig kan du leka med färger, former och storlekar. 🎨

Precis som de andra ClickUp-mallarna kommer denna med en ”Kom igång-guide” som hjälper dig att navigera bland funktionerna och anpassa den efter dina specifika processer. Och om du vill att ditt team ska hjälpa till kan du dela den med dem så att de kan lägga till sina redigeringar, kommentarer och feedback.

5. ClickUp-mall för produktplanering

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för produktplanering

Det är lätt att bli överväldigad av produktidéer när alla – kunder, teamet, till och med din granne – har förslag på vad du bör lansera härnäst. Sammanfatta alla dessa idéer och skapa en effektiv produktstrategi med ClickUps mall för produktplanering.

Börja med produktförfrågningsformuläret. Det är en portal som alla kan använda för att lägga till förslag till din produktbacklog. Men ärligt talat är inte alla idéer värda att följa upp. Och det är här prioriteringsverktyg som Impact Effort Matrix och RICE-poäng kommer väl till pass. 🛠️

Idéer som godkänns flyttas till listan Weekly Execution (Veckans genomförande). Här tilldelas uppgifter, arbetet påbörjas och projektkontroller aktiveras. Växla mellan olika vyer efter dina önskemål: Tabellvy för en kalkylbladsliknande vy av uppgifter, tavelvy för en översikt över uppgiftsstatus, Gantt-vy för uppgiftsberoenden och milstolpar samt kalendervy för schemaläggning och hantering av deadlines.

När uppgifterna fortskrider och närmar sig slutförandet flyttar du dem till listan Produktplan. Detta ger interna intressenter en kvartalsvis tidslinje över kommande produktfunktioner, förbättringar och korrigeringar. När dessa funktioner i produktplanen har implementerats dokumenterar och meddelar du dem med hjälp av releaseanteckningarna.

För många idéer, för lite tid? Den här mallen är det verktyg du behöver för att sortera ut de verkliga guldkornen, hantera produktkrav och samla ditt team för att förverkliga dem.

Prova ClickUp Brain Automatisera dina projektrapporter och sammanfattningar med ClickUp Brain.

6. ClickUp-mall för produktutvecklingsplanering på whiteboard

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för produktutvecklingsplanering på whiteboard

Om du tyckte att den tidigare roadmap-mallen var för avancerad för dina behov, kan ClickUp Product Development Roadmap Whiteboard Template vara rätt val för dig. Den erbjuder ett enklare och mer visuellt sätt att planera din produktutvecklingsresa.

Få en överblick över alla viktiga steg du behöver ta i produktutvecklings- och hanteringscykeln – från idégenerering och screening till implementering och marknadslansering. Dela upp dessa steg i mindre, genomförbara uppgifter så att ditt team har en tydlig bild av vad som ska stå på deras att göra-lista. ✍️

Fördela dessa uppgifter över månader och kvartal, samtidigt som du markerar viktiga milstolpar för att fira dina framsteg. Det är särskilt praktiskt om du lutar åt vattenfallsmetoden för projektledning, där du vill ta itu med ett steg helt innan du går vidare till nästa.

Eftersom den här mallen är inbyggd i ClickUp Whiteboards kan du vara kreativ med pennor, former, tankekartor och klisterlappar för att anpassa den efter dina önskemål. Den är också superflexibel – justera färger, storlekar och positioner på canvaselementen så att den ser ut och fungerar precis som du vill.

7. ClickUp-mall för produktfunktioner

Ladda ner den här mallen ClickUp Produktfunktioner Matrismall

Letar du efter ett sätt att dokumentera funktionerna i dina olika produktmodeller som referens under kvalitetskontrolltester? I så fall är ClickUps mall för produktfunktioner något för dig.

Oavsett om du registrerar hårdvaru- eller mjukvarufunktionerna för dina produktmodeller kan du använda de anpassade fälten för att notera varje detalj. Anta att du har en serie smartphones och vill spåra batteritid, kameraupplösning, lagringsutrymme osv. Med den här mallen är processen lika enkel som att fylla i tomma fält.

Och om du vill ha mer avancerade funktioner kan du fritt piffa upp det. Lägg till egna anpassade fält, skapa unika vyer eller integrera automatiseringar. Anpassa efter eget tycke och gör det till ditt eget!

8. ClickUp-mall för processrevision och förbättring

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för processrevision och förbättring

Att bygga upp och underhålla affärsprocesser är ungefär som att sköta en trädgård. Efter plantering måste du beskära och optimera för tillväxt. ClickUps mall för processrevision och förbättring hjälper dig med det – det är ditt trädgårdsverktyg för affärsprocesser. 🧰

Gör en kopia av mallen för att granska varje affärsprocess. Mallen finns i en mapp med fyra separata listor, var och en med ett unikt syfte:

Modellkoncept: Lista och schemalägg dina kvalitetsrevisionsuppgifter i detta utrymme. Detta kan innefatta Lista och schemalägg dina kvalitetsrevisionsuppgifter i detta utrymme. Detta kan innefatta att visuellt kartlägga befintliga processer och kommunicera processförändringar till intressenter.

Processanalys: Definiera dina kriterier för kvalitetsrevision och kategorisera dem under Process, Resurser, Ledning eller Övervakning. Efter att ha utvärderat varje processkriterium, ge det ett revisionsbetyg, markera eventuella problem och skriv ner sätt att åtgärda dem. Definiera dina kriterier för kvalitetsrevision och kategorisera dem under Process, Resurser, Ledning eller Övervakning. Efter att ha utvärderat varje processkriterium, ge det ett revisionsbetyg, markera eventuella problem och skriv ner sätt att åtgärda dem.

CATWOE-analys: Detta står för kunder, aktörer, transformationsprocess, världsbild, ägare och miljöbegränsningar. Ta hänsyn till hur affärsmål och externa begränsningar påverkar processerna så att du kan skapa de mest effektiva förändringarna.

Förändringshantering: Använd en systematisk metod för att implementera processförändringar och hantera övergångar.

För mindre förändringar i verksamheten behöver du troligen bara använda mallarna för modellkoncept och processanalys. Överväg att lägga till de andra endast om de passar ditt användningsfall. Denna rapportmall är perfekt för att säkerställa att dina affärsprocesser fungerar smidigt och effektivt.

9. Excel-mall för kvalitetskontrollschema från Vertex42

via Vertex42

Att hålla processer i enlighet med fastställda standarder kan vara en utmaning, särskilt inom områden som teknik, där minsta lilla fel kan få stora konsekvenser. Lyckligtvis gör Excel-mallen för kontrollkartor det enkelt att spåra avvikelser så att du snabbt kan vidta korrigerande åtgärder.

Denna mall för kvalitetskontrollplan innehåller färdiga diagram för att spåra provmedelvärde och intervall, samt provmedelvärde och standardavvikelse. Ange bara dina data så genererar mallen kontrolldiagram med mittlinje och kontrollgränser, så att det blir enkelt att upptäcka trender och avvikelser. 📈

Förutom kontrolltabellerna beräknar mallen mått som Cp, CPU, CPL, Cpk och procentuell avkastning. Dessa är mycket användbara för att ta reda på om din process når målet eller behöver justeras lite.

Mallen är främst utformad som ett utbildningsverktyg, men kan ändå vara användbar för grundläggande processkontrollapplikationer.

📮ClickUp Insight: 37 % av arbetstagarna skickar uppföljningsanteckningar eller mötesprotokoll för att spåra åtgärdspunkter, men 36 % förlitar sig fortfarande på andra, fragmenterade metoder. Utan ett enhetligt system för att dokumentera beslut kan viktiga insikter som du behöver hamna begravda i chattar, e-postmeddelanden, dokument eller kalkylblad. Med ClickUp kan du omedelbart omvandla konversationer till genomförbara uppgifter i alla dina uppgifter, chattar och dokument – så att ingenting faller mellan stolarna.

via DMAICTools

Oavsett om du tillverkar elektroniska apparater, bildelar eller läkemedel måste varje artikel testas för att säkerställa att den uppfyller vissa säkerhets- och kvalitetskontrollstandarder.

Men hur planerar du din tillverkningsprocess för att säkerställa sådan precision och enhetlighet... varje gång? Använd Excel-mallen för kontrollplan.

I rubrikområdet kan du lagra följande information om kontrollplanen för dokumentation och framtida referens:

Referensnummer: Den version av kontrollplanen som används

Revisionsdatum: Det datum då kontrollplanens version godkändes.

Artikelnummer: Den tekniska ritningen eller komponenten som testet utförs på.

Godkännare: Signera av viktiga intressenter för att godkänna alla detaljer i kontrollplanen.

I denna mall för kvalitetskontrollplan registrerar du testresultaten efter att ha utfört nödvändiga tester på komponenten. Du måste ange viktiga detaljer, inklusive processnamn, utvärderingsmetod, provtagningskrav, kontrollmetod och reaktionsplan.

Säkerställ kvalitetssäkring med mallar för kvalitetskontroll

Om du vill upprätthålla en jämn produktkvalitet och höga affärsstandarder är kvalitetskontroll ett måste. Använd dessa gratis mallar för kvalitetskontrollplaner för att effektivisera ditt kvalitetsarbete, upprätthålla de bästa kvalitetsstandarderna och hålla dina kunder nöjda och lojala. 🤩

Förutom kvalitetskontroll av projekt gör ClickUps omfattande mallbibliotek det enkelt att smidigt hantera alla delar av dina affärsflöden, oavsett vilken bransch du verkar inom. Kolla in dem – de är tillgängliga gratis.