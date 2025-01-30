De 10 bästa AI-verktygen för kundservice som förbättrar din support

Kundtjänstteam står inför många utmaningar, från ett överväldigande antal förfrågningar till att hantera krävande kunder och hålla sig à jour med tekniken, samtidigt som de försöker upprätthålla en oklanderlig servicekvalitet.

Det är här AI-verktyg för kundservice kommer in och räddar situationen. De är utrustade med avancerade funktioner som låter dig öka kundnöjdheten och lätta bördan för dina anställda.

I den här artikeln diskuterar vi de viktigaste funktionerna i de 10 bästa AI-verktygen för kundservice. Vi lyfter också fram deras viktigaste styrkor och pekar på några brister för att hjälpa dig att välja ett verktyg som passar dina mål och din verksamhet.

Vad skiljer de bästa AI-verktygen för kundservice från resten? Låt oss ta en titt på de egenskaper du bör hålla ett öga på:

Rapporteringsalternativ : Verktyget bör erbjuda : Verktyget bör erbjuda instrumentpaneler för att analysera kunddata och hjälpa dig att få insikt i genomsnittliga svarstider, ditt teams prestanda, kundinteraktioner och nivån på nöjdheten med tjänsten.

Mallar : Det bör finnas färdiga mallar som du kan anpassa till olika kundtjänstinteraktioner och scenarier.

Automatiseringsfunktioner : Rätt plattform bör ha alternativ för att anpassa automatiseringsregler med triggers och villkor som överensstämmer med dina mål.

Integrationer : Det bör kunna anslutas till populära plattformar för samarbete, projektledning, CRM och produktivitet för maximal funktionalitet.

Skalbarhet : Verktyget bör ha kapacitet att hantera ditt företags växande behov och en expanderande kundbas.

Datasäkerhet : Appen ska skydda dina kunders information och följa de strängaste standarderna för att förhindra intrång.

Vi har analyserat dussintals AI-verktyg för kundservice och valt ut 10 som erbjuder mest funktionalitet med maskininlärning. Kolla in vårt urval och hitta ett alternativ som uppfyller alla dina krav och hjälper dig att ta kundservicen till en helt ny nivå. ?

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

ClickUp är en kraftfull plattform för uppgifts- och projektledning för företag och småföretag, med hundratals alternativ för att effektivisera processer och stödja ditt företags tillväxt. Den passar för en rad olika avdelningar, inklusive kundservice.

ClickUps kundtjänstfunktioner hjälper dig att bli en mästare på kundframgång – dela upp dina projekt i uppgifter och deluppgifter, lägg till flera ansvariga till en enda post och lämna kommentarer för att diskutera ärenden och problem med ditt team.

ClickUp AI är anledningen till att plattformen hamnade på vår lista. Denna AI-drivna skrivassistent hjälper dig att automatisera repetitiva uppgifter och generera kundanteckningar, e-postsvar och statusrapporter för att upprätthålla förstklassig servicekvalitet och kundengagemang.

Istället för att organisera dina kundtjänstprocesser från grunden kan du använda en av ClickUps över 1 000 mallar. Vi rekommenderar ClickUps mall för arbetsfördelningsstruktur för kundsupport – den hjälper dig att organisera och tilldela ärenden, sätta deadlines, analysera KPI:er och övervaka prestanda. ClickUp har också mallar som innehåller AI-prompter och mallar som fokuserar på säljstöd, CRM, kundframgång, kundresan och mycket mer.

Slutligen kan du med ClickUps förstklassiga CRM-alternativ bygga kunddatabaser, prioritera, använda ClickUp Forms för att samla in kundfeedback och centralisera dina marknadsföringsaktiviteter.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Antalet alternativ kan vara överväldigande för nya användare.

Fler nivåer i uppgiftshierarkin skulle vara ett bra tillskott.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 8 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Abbot

Arbetar ditt kundsupportteam i Slack? I så fall kan Abbot vara den artificiella intelligenssuperhjälte du behöver för att hantera kundservice med lätthet. Denna chatbot övervakar din Slack-aktivitet, bevakar kundkanaler, identifierar kundförfrågningar och visar dem på instrumentpanelen.

Abbot låter dig ställa in påminnelser för att svara kunder – det meddelar dig om kundfrågor fortfarande är obesvarade, så att inga ärenden förbises. Det sammanfattar också kundkonversationer och föreslår nästa steg för att spara tid och organisera arbetsflöden.

Verktyget kan också bidra till att lösa kundfrågor – använd dokumentation för att träna det och låt det ge korrekta och precisa svar på frågor.

Eftersom chatboten integreras perfekt med Slack kan du använda den för att anpassa automatiseringar och utlösa olika åtgärder beroende på kundernas konversationer. Använd Abbot's färdiga automatiseringar eller skapa dina egna med JavaScript, Python eller C#.

Tack vare Insights-funktionen kan du spåra konversationsvolymen och se förfallna ärenden eller sådana som har öppnats, skapats och besvarats.

Abbots bästa funktioner

Integreras sömlöst med Slack

Ställa in påminnelser för att svara kunder

Kan tränas att lösa problem baserat på din kundsupportdokumentation.

Kraftfulla automatiseringar

Abbots begränsningar

Fungerar endast i Slack.

Att skapa automatiseringar kräver vissa programmeringskunskaper.

Abbot-prissättning

Team : 49 $/månad per agent

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Abbot-betyg och recensioner

Inga recensioner

3. BrightBot

Förgyll din webbplats och hälsa besökarna välkomna med BrightBot – en vänlig AI-driven chatbot. ☀️

BrightBots främsta syfte är att ge informativa och korrekta svar på frågor som människor kan ha när de besöker din webbplats. Hur gör den det? Jo, inte genom att läsa tankar eller gissa – du tränar den genom att ”mata” den med information om ditt företag.

När du öppnar BrightBot finns alternativet Training Text (Träningstext) i menyn till vänster på skärmen. Välj det och infoga den text som du vill att chatboten ska använda som underlag för att ge information till kunderna.

I avsnittet Publicera och testa kan du testa chatboten och se om den svarar på frågor som en mänsklig medarbetare skulle göra.

Alla kundchattar sparas i Chattar-sektionen – där kan du se alla tidigare och pågående konversationer. Du kan också ta över en pågående diskussion när som helst eller lämna ett meddelande som låter besökarna välja om de vill chatta med boten eller en mänsklig kundtjänstmedarbetare.

BrightBots bästa funktioner

Enkel installation

Låter dig ta över kundchattar

Enkel utbildning för supportagenter och supportteam

Hantera rutinfrågor medan du fokuserar på mer värdefulla uppgifter

BrightBots begränsningar

Begränsat antal träningstexter och frågor

Brist på avancerade anpassningsalternativ

Priser för BrightBot

Start : Gratis

Växande : 49 $/månad per användare

Skalbarhet: 99 $/månad per användare

BrightBot-betyg och recensioner

Inga recensioner

4. Zigpoll

Om du vill bli en proffs på kundservice måste du lyssna på dina kunder, och Zigpoll kan hjälpa dig att höra dem högt och tydligt. Denna plattform för kundfeedback och undersökningar gör det möjligt för dig att samla in information från dina nuvarande och potentiella kunder och använda den för att utveckla din verksamhet.

Det erbjuder flera frågeformat som du kan bädda in på din webbplats, från betygsskala till faktiska frågor med textrutor. Du kan också nå dina kunder via e-post eller SMS.

Det som skiljer Zigpoll från andra undersöknings- och feedbackverktyg är dess intuitiva instrumentpaneler som sammanfattar undersökningsdata och hjälper dig att få värdefull insikt i dina kunders attityder gentemot ditt företag eller din produkt.

En annan utmärkande funktion är den personliga AI-assistenten – den analyserar svarsdata och ger användbara insikter. Dessutom kan du ställa frågor i Zigpolls AI-chatt för att lära dig mer om trender i ditt företag och utnyttja denna information för strategisk planering.

Zigpolls bästa funktioner

AI-driven assistent för kundsupport

AI-chatbot som svarar baserat på insamlade affärsdata

Intuitiva instrumentpaneler för att organisera kundförfrågningar

Flera frågeformat

Zigpolls begränsningar

Stor skillnad mellan gratis- och betaltjänsten

Zigpoll-logotypen kan inte tas bort från undersökningar.

Zigpoll-priser

Lite : Gratis

Grundläggande : 10 USD/månad per användare

Standard : 25 $/månad per användare

Plus : 50 $/månad per användare

Pro: 100 $/månad per användare

Zigpoll-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 20 recensioner)

Product Hunt: 5/5 (mindre än fem recensioner)

5. Tiledesk

Låter det omöjligt att samtidigt minska kundservicekostnaderna och öka CSAT (kundnöjdhetsindex)? Det kan bli verklighet om du använder Tiledesk. Denna öppna konversationsplattform erbjuder AI-chattbottar dygnet runt som du kan bädda in på din webbplats.

Genom att använda en Tiledesk-chatbot kan du minska antalet kundtjänstmedarbetare som arbetar med livechatt-support. Istället kan du omplacera dem till mer kunskapsintensiva uppgifter och skapa mervärde för ditt företag. Vissa kunder kanske insisterar på att chatta med en mänsklig agent, och det är helt okej – Tiledesk låter dig hoppa in i en konversation när som helst.

För att spara ännu mer tid erbjuder plattformen chatbot-mallar. Du hittar dem i avsnittet Bots på din instrumentpanel efter att du har loggat in, och väljer den som passar dina behov.

Vill du inte använda en mall? Med Tiledesk Chatbot Design Studio kan du skapa dina egna chatbots utan några kodningskunskaper – experimentera och skapa en perfekt lösning för dina behov. ?

Tiledesk bästa funktioner

Lättanvända AI-chattbottar

AI-chatbotmallar

Chatbot Design Studio utan kod

Mänskliga agenter kan ta över kundkonversationer när som helst.

Tiledesk-begränsningar

En brantare inlärningskurva för förstagångsanvändare

Plattformen skulle kunna vara snabbare

Priser för Tiledesk

Gratis för alltid

Basic : 225 €/år (fyra platser och 800 konversationer ingår)

Premium : 790 €/år (15 platser och 3 000 konversationer ingår)

Anpassad: Kontakta oss för prisuppgifter

Tiledesk-betyg och recensioner

Capterra : 4,5/5 (över 130 recensioner)

GetApp: 4,5/5 (över 140 recensioner)

6. Yuma AI

Om du är en Shopify-handlare som använder Gorgias eller Zendesk kan Yuma AI vara det perfekta tillskottet till din kundserviceprocess. Denna AI-drivna plattform låter dig automatisera svar på supportärenden för att öka kundnöjdheten.

Yuma AI skannar kundernas frågor och föreslår ett svarutkast. Om inget visas betyder det att plattformen inte "känner till" svaret på frågan och låter en mänsklig agent ta över. Detta effektiviserar arbetsflödena och hjälper mänskliga agenter att dela upp sitt arbete med Yuma AI, så att verktyget kan hantera repetitiva, rutinmässiga ärenden.

En annan funktion som du kommer att uppskatta är anpassning av skrivstil – plattformen plockar upp din stil från tidigare ärenden och använder den för att ”lära sig” hur man skriver i linje med ditt varumärkes röst.

Yuma AI kan sammanfatta konversationer för att ge insikter och hantera ärenden med ett enda klick. Det bästa av allt är att det "talar" 15 språk, så att du kan nå ut till en global kundkrets. ?

Yuma AI:s bästa funktioner

Riktat mot Shopify-användare

Anpassar sig efter din skrivstil för att säkerställa en konsekvent ton i varumärkets kommunikation.

Sammanfattar konversationstrådar

Talar 15 språk

Begränsningar för Yuma AI

Begränsade integrationer

Det kan ta lite tid att vänja sig vid plattformen.

Priser för Yuma AI

Starter+ : 99 $/månad (1–3 platser)

Pro : 195 $/månad (1–10 platser)

Evolve : 495 $/månad (1–20 platser)

Företag: Anpassat

Yuma AI-betyg och recensioner

Product Hunt: 5/5 (mindre än 10 röster)

7. QuickReplai

Kundtjänstmedarbetare står ofta inför två utmaningar: fördröjda svarstider och en överväldigande mängd frågor. QuickReplai kan lindra dessa problem med AI-funktioner som gör kundsvaren snabbare och stressfria.

Denna app är inte avsedd att ersätta kundtjänstmedarbetare. Istället hjälper den dem att bli mer effektiva genom att föreslå de bästa svaren på inkommande meddelanden.

QuickReplai använder superkraftfulla AI-algoritmer för att skanna dina meddelanden eller skärmdumpar – inte bara deras innehåll utan även deras stil och ton. Appen använder denna kunskap för att erbjuda hjälpsamma svar, som du kan anpassa eller använda som de är.

Beroende på ditt företags varumärkesröst kan du lägga till klistermärken och emojis i dina svar för en mer personlig approach.

Eftersom QuickReplai kombinerar enkelhet med robusta kommunikationsalternativ är det lika lämpligt för privatpersoner, småföretag och större företag. ?

QuickReplai bästa funktioner

Minskar svarstiderna

Anpassar sig efter din skrivstil och tonfall

Låter dig anpassa svaren

Förbättrar kundsupportteamens effektivitet

Begränsningar för QuickReplay

Brist på integrationer

Inga användarrecensioner eftersom produkten ännu inte är tillgänglig (per oktober 2024).

Priser för QuickReplay

Kontakta oss för prisuppgifter

QuickReplai-betyg och recensioner

Inga recensioner

8. ZenCall

Låt dina agenter hitta sin inre ro med ZenCall – ett AI-verktyg för hantering av telefonsamtal. ?

Denna praktiska app tar emot telefonsamtal åt dig och hanterar dem utifrån de instruktioner du ger. Du får ett meddelande via ZenCall-appen, SMS eller e-post så snart AI-agenten svarar på ett samtal. Appen transkriberar samtalen till text så att du kan läsa dem när det passar dig. Naturligtvis kan du också lyssna på samtalen.

Det fantastiska med plattformen är dess obegränsade snabbtester. Du kan experimentera och se till att din AI-samtalsagent ger önskade svar.

ZenCall kan till och med skicka länkar till kunder via SMS, vilket gör att du kan effektivisera beställningar, bokningar eller tidsbeställningar.

Du kan använda appen för vidarekoppling av samtal – AI-agenten vidarebefordrar samtalen till rätt person eller avdelning för att underlätta dina kundtjänstprocesser.

ZenCall finns tillgängligt på över 50 språk, vilket ger dig möjlighet att erbjuda exceptionell kundservice på olika marknader.

ZenCalls bästa funktioner

Naturlig språkbehandling

Vidarekoppling av samtal

Obegränsat antal snabbtester

Kan skicka länkar via SMS, app eller e-post

ZenCalls begränsningar

Finns endast som mobilapp.

Den kostnadsfria planen erbjuder begränsad funktionalitet.

ZenCall-priser

Starter : Gratis (30 samtal per månad)

Avancerad : 49 $/månad per användare (200 samtal per månad)

Enterprise: 99 $/månad per användare (500 samtal per månad, därefter 0,19 $ per samtal)

ZenCall-betyg och recensioner

Inga recensioner

9. Brainfish

Det finns många AI-kundtjänstverktyg på marknaden, men inget är som Brainfish. ?

Denna AI-plattform för kundinnehåll hämtar information från din kunskapsbas och använder den för att på några sekunder svara på kundernas frågor. Appen är mycket enkel att använda – gå till startsidan, tryck på Skapa en ny artikel, publicera den, så kommer Brainfish omedelbart att memorera den, utan att någon träning eller väntetid krävs.

Upprepa processen tills du har laddat upp hela kunskapsbasen och förvandlat Brainfish till en kraftfull lösning för kundservice och kundhantering.

Vad händer om dina kunder vill chatta med en mänsklig person? Brainfish erbjuder alternativ för att ringa, mejla eller chatta med en mänsklig agent.

Med plattformens kraftfulla analysfunktioner kan du förstå kundernas beteende och hitta sätt att göra dina svar mer relevanta.

Brainfish bästa funktioner

Enkelt att installera

Robusta analysalternativ

Kan när som helst vidarebefordra kunder till en mänsklig agent

Flera supportalternativ (e-post, chatt, telefonsamtal och supportärenden)

Brainfish begränsningar

Viktiga skillnader mellan Basic- och Growth-planen

Fler integrationer skulle vara ett plus.

Brainfish-priser

Basic : 59 $/månad (400 användare)

Tillväxt : Från 64 $/månad (för 100 användare)

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Brainfish-betyg och recensioner

Product Hunt: 5/5 (mindre än fem recensioner)

10. MeyaGPT

MeyaGPT är ett komplett AI-paket för kundservice som drivs av OpenAI:s senaste gpt. -3. 5-turbo Learn Language Model (LLM). Det erbjuder anpassningsbarhet, flexibilitet, integrationer och funktioner som hjälper dig att förbättra hastigheten och kvaliteten på svaren på frågor.

Det krävs ingen kodningskunskap för att konfigurera MeyaGPT – använd en av plattformens stödda datakällor för att hjälpa den att samla in information om ditt företag. Genomsök din webbplats, skicka in din webbplatskarta eller lägg till önskad text manuellt. ✨

Till skillnad från många andra chatbots låter MeyaGPT dig bädda in ett chattgränssnitt i din webbplats och mobilapp, så att kunderna kan komma åt det från vilken enhet som helst.

Kraftfulla integrationer med meddelandeappar som Messenger och WhatsApp och CRM-plattformar som Salesforce och Zendesk gör att du kan utöka chatbotens funktionalitet och skapa en kraftfull kundtjänst.

MeyaGPT:s ramverk kan utökas med Python och BFML, så att du kan anpassa chattboten efter ditt företags behov.

MeyaGPT:s bästa funktioner

Chatbot för webbplatser och mobilappar

Ingen kodning krävs för installation

Integreras med populära kommunikations- och CRM-plattformar

Kan konfigureras med BFML och Python.

Begränsningar för MeyaGPT

Relativt höga priser

Det kan ta lite tid att lära sig alla alternativ.

Priser för MeyaGPT

Dev : 99 $/månad (ingen årsplan, upp till 500 aktiva användare per månad)

Pro : 799 $/månad (upp till 5 000 aktiva användare per månad)

Partner: 2 500 USD/månad (upp till 15 000 aktiva användare per månad)

*De angivna priserna för Pro- och Partner-planerna avser årsvis fakturering.

MeyaGPT-betyg och recensioner

Product Hunt: 5/5 (mindre än fem recensioner)

AI-programvara för kundsupport: Ge dina kunder den bästa upplevelsen

Kundservice är ett intensivt, oförutsägbart och dynamiskt område – det kräver flexibilitet och förmåga att hantera kundernas behov och önskemål i farten.

De listade AI-verktygen kan hjälpa dig att hantera alla typer av frågor utan problem. De sparar tid, förbättrar produktiviteten och, framför allt, ökar kundnöjdheten.

Om du vill ha ett AI-verktyg för kundservice med kraftfulla PM- och CRM-alternativ för att effektivisera driftshanteringen, registrera dig för ClickUp idag och revolutionera din kundservice!