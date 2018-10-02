Slacks tillväxtstrategi: 5 viktiga tips för ditt företag

En meddelandeapp för team som kan stoltsera med IBM, Oracle, Target, BBC och andra Fortune 100-företag som användare utan att spendera en förmögenhet på marknadsföringskampanjer är värd att studera.

Slack, verktyget för samarbete på arbetsplatsen, är resultatet av en innovativ produkt-marknadspassning i kombination med några okonventionella marknadsföringstricks.

Även om slack per definition kan betyda att sakta ner, slappna av och ta det lugnt, gör företaget allt annat än det. Slack är ett av de snabbast växande tech-startups som nått unicorn-status med en värdering på 1 miljard dollar på bara drygt ett år efter lanseringen.

Slack: En kort historik

Slack skapades 2013 av Stewart Butterfield, som redan då var välkänd som medgrundare av fotodelningsplattformen Flickr, som förvärvades av Yahoo! i mars 2005.

Det här företagsmeddelandeverktyget, som är avsett att hjälpa teammedlemmar att chatta, arbeta tillsammans med projekt och dela länkar och annat i realtid, fann omedelbart en fantastisk produkt-marknadsanpassning och har vuxit sedan dess.

I februari 2015, när verktyget blev tillgängligt för allmänheten, hade Slack fått 500 000 dagliga aktiva användare. Inom fyra månader hade detta antal fördubblats till 1,1 miljoner aktiva användare. Idag har Slack 8 miljoner dagliga aktiva användare, varav 3 miljoner är betalande användare, och antalet fortsätter att öka.

Från blygsamma början till stor framgång

Slack är ett utmärkt exempel på en kraftfull innovation som skapades av en slump. Ungefär som mikrovågsugnen – en apparat som har förändrat våra matvanor och livsmedelsmarknaden sedan den "av en slump" uppfanns av ingenjören Percy Spencer 1945.

Grundaren Butterfield och hans team arbetade med en spelapp som hette Glitch och ville ha en effektiv intern kommunikationsplattform. De satte igång och designade den första versionen av Slack för att underlätta samarbete och utbyte av idéer mellan de interna teammedlemmarna i Glitch. Verktyget blev snart oumbärligt för Glitch-teamet.

När Glitch inte lyckades ta fart insåg Butterfield potentialen i ett chattverktyg för arbetsplatsen, och så föddes Slack, som blev en stor framgång.

Slacks tillväxthistoria: En metod i galenskapen

Slack har använt några innovativa metoder för att hacka sin tillväxt. Här är de fem bästa strategierna:

1. Använd mun-till-mun-marknadsföring

Slack bevisade att människor fortfarande litar på sina vänners eller kollegors åsikter. I början utnyttjade Butterfield sina kontakter och relationer i olika företag och inom pressen för att sprida information om den nya plattformen.

Han uppmuntrade också sina entreprenörsvänner att prova Slack. Dessa kontakter och mun-till-mun-rekommendationer gav resultat, och 8 000 personer registrerade sig på Slack redan första dagen. Det antalet hade nästan fördubblats inom två veckor.

Slacks investerare Marc Andreessen twittrade denna tillväxtkurva om företagets tillväxt genom mun till mun-metoden i augusti 2014.

Det handlar dock inte bara om bokstavlig mun-till-mun-marknadsföring. Slack använder också sociala verktyg som Twitter för att nå en bredare publik och driva organisk direkt trafik till sin webbplats. Att skapa buzz kan gynna din produkt och bekräfta riktningen för din produkt. På ClickUp har vi också sett de positiva associationerna som följer med mun-till-mun-marknadsföring, särskilt på Twitter och recensionssajter, där människor ger sina ärliga åsikter.

”Vi satsade stort på Twitter. Även om någon är otroligt entusiastisk över en produkt kommer den bokstavliga mun-till-mun-metoden bara att nå en handfull människor – men om någon twittrar om oss kan det ses av hundratals, till och med tusentals”, säger Butterfield.

2. Påskynda tillväxten genom integrationer

Slack har över 1 000 integrationer (inklusive Clickup!). Företaget använder dessa integrationer för att få hänvisnings trafik till sin webbplats och för att dra nytta av framgången med dessa integrationer för att säkerställa att det visas på första sidan i sökresultaten när någon söker efter en produkt som Slack integrerar med.

Om någon till exempel söker efter ClickUp på Google kommer de också att hitta Clickup-Slack App Directory som ett av sökresultaten på Googles första sida.

Kolla in vår lista över de bästa Slack-integrationerna!

3. Implementera kundfeedback

Slack sökte kontinuerlig feedback från sina tidiga användare och använde den för att förbättra produkten, dess användargränssnitt, effektivitet och användbarhet.

De svarade på varje e-postmeddelande de fick och betraktade varje supportärende som en möjlighet att förbättra produkten eller lösa ett problem.

Företaget kunde utveckla en produkt som marknaden efterfrågade eftersom det lyssnade på sina användare och höll koll på hur många som efterfrågade en viss funktion eller en ny typ av integration.

Även idag är denna vördnad för användarfeedback en del av företagets DNA.

Slack anser att varje kundinteraktion är en marknadsföringsmöjlighet. Om ett företag kan gå utöver det vanliga för att erbjuda enastående kundservice kommer människor gärna att rekommendera dig. Här är ett bra tillfälle att lära sig vad marknadsföring egentligen handlar om!

4. Prioritera unika funktioner

Redan från början influerades Butterfield av Paul Buchheits tes: Om du gör några saker otroligt bra, spelar resten ingen roll. Och han tillämpade detta när han byggde Slack.

Slack byggde inte in för många funktioner. Istället fokuserade man på att bygga en av dem väl. De viktigaste funktionerna var sökning, fildelning och synkronisering.

Verktygets sökfunktion gör det möjligt för användare att snabbt hitta det de letar efter, medan dess fildelningsfunktion ger dig möjlighet att dra och släppa filer eller snabbt klistra in bilder genom intuitiva UI-åtgärder.

Det viktigaste är att Slack har en inbyggd funktion för synkronisering av avbrott som gör att det vet var varje person i en konversation slutade och synkroniserar till deras markörposition i realtid. Denna enda funktion har gett dem en verklig konkurrensfördel på en marknad där många välkända teknikjättar har gjort sitt inträde.

5. Rättvis prispolicy

Slack har inte bara ett gratisabonnemang som i sig är funktionsrikt, utan tillämpar också en unik ”rättvis faktureringspolicy”.

Så här fungerar det: om en Slack-användare inte använder programvaran på 14 dagar får du pengarna tillbaka genom en proportionell kredit.

Denna strategi är inte bara användbar för att bygga ett starkt varumärke. Den håller också hela Slacks team på tårna. Teamet måste kontinuerligt erbjuda enkel onboarding och en bekväm användarupplevelse för att få så många aktiva användare som möjligt.

Strategin har fungerat utmärkt. Av sina 8 miljoner dagliga aktiva användare har Slack konverterat 3 miljoner till betalande kunder.

Senaste värderingar och deras inverkan

Slack värderas för närvarande till cirka 7,1 miljarder dollar efter den senaste finansieringsrundan (augusti 2018) som innebar en investering på 427 miljoner dollar. Med den senaste affären har Slack samlat in totalt 1,27 miljarder dollar sedan starten.

Nu när företaget har bättre kapital kan det bättre konkurrera med kapitalstarka teknikjättar som Microsoft, Alphabet (Googles moderbolag) och Facebook. Slack kan också använda kapitalet för att attrahera och behålla betalande kunder i ett scenario där de stora aktörerna har den extra fördelen att kunna kombinera sina versioner av samarbetstjänster för arbetsplatsen med andra kärnprodukter, vilket gör att de kan få nya kunder i snabbare takt än Slack.

Förra året värderade SoftBank Group Corp. Slack till 5 miljarder dollar.

Efter förra årets finansieringsrunda rapporterades det att bland annat Google, Salesforce och Microsoft hade visat intresse för att förvärva Slack.

Dessutom rapporterades det att e-handelsjätten Amazon hade fört diskussioner med Slack om ett bud som skulle värdera chattappen för arbetsplatsen till 9 miljarder dollar.

Slacks affärsstrategi: Avtalet med Atlassian

I juli 2018 köpte Slack immateriella rättigheter för plattformar för teamsamarbete – HipChat och Stride – från en av sina största konkurrenter, Atlassian.

Som en del av avtalet kommer Atlassian att upphöra med båda produkterna och uppmuntra användarna att migrera till Slack.

Detta är en viktig affärsstrategi för Slack, eftersom företaget, trots sin nuvarande marknadsdominans, känner av konkurrens från teknikjättar som Microsoft Team, Google Hangouts Chat, Workplace by Facebook och Cisco Webex Teams.

Att eliminera en konkurrent sänder ett kraftfullt budskap till hela branschen för företagskommunikation – där både nya startups och teknikjättar förväntas agera kraftfullt.

Tack vare partnerskapet har Slack nu möjlighet att lägga till HipChat- och Stride-användare till sin aktiva användarbas. Både Stride och HipChat Cloud kommer att upphöra i februari 2019. Detta kommer sannolikt att öka Slacks redan imponerande användarbas.

Ännu viktigare är att alliansen med ett starkt och respekterat företagsvarumärke som Atlassian ger Slack den trovärdighet som krävs för att attrahera stora företag och det finansiella stöd som behövs för att stå emot utmaningar från konkurrenter med djupa fickor.

5 viktiga lärdomar från Slacks tillväxt för ditt företag

Slack använder några unika marknadsföringstekniker för att förvandla sitt varumärke till ett imponerande SaaS-kraftpaket.

Här är 5 viktiga tips för tillväxt för ditt företag:

1. Utnyttja medias kraft.

Ge mun-till-mun-marknadsföringen en extra skjuts när du lanserar produkten genom att använda traditionella medier. Slack hade fördelen av att redan ha kontakter, men du kan börja bygga upp dina pressrelationer redan från dag ett så att du när lanseringsdagen kommer har starka relationer med journalister och bloggare som är villiga att skriva om din produkt.

2. Välj freemium-abonnemang och snabb onboarding

Prissättningen är en avgörande aspekt för en SAAS-organisation. Använd en freemium- eller gratis provperiod för att fånga din målgrupps uppmärksamhet.

Slacks freemium-modell är idealisk för personer som vill prova appen utan att behöva betala något i förskott. Du behöver inte ha ett kreditkort för att registrera dig för gratispaketet. Ett gratispaket i kombination med en superenkel onboarding-process kommer att motivera fler användare att prova ditt verktyg.

3. Använd en bottom-up-strategi

Slack började inte med att kontakta IT-chefer eller högsta ledningen, utan vände sig till en teamledare. Om han tyckte att produkten var användbar var det enkelt för honom att köpa in den tack vare appens överkomliga pris.

Detta kan vara en viktig strategi för ditt företags framgång.

4. Lyssna på dina kunder

Det finns massor av kvalitativ data som dina användare delar med dig varje dag. Det är användbar information som kan hjälpa dig att justera din produkt för att bättre passa marknaden.

Slack tog varje tillfälle i akt att åtgärda problem eller lägga till nya funktioner när användarna påpekade att något inte fungerade eller efterfrågade en ny tjänst.

Vi använder samma tillvägagångssätt på ClickUp. Användarna uppmanas att lämna feedback och komma med förslag på vår feedbacktavla.

5. Hitta ditt magiska tal

Förutom att hålla koll på branschstandarder måste du känna till ditt företags magiska siffror som ger dig en tydlig bild av vem som verkligen använder din produkt och hur du kan få dem att fortsätta använda den.

För Slack är detta antal 2 000 meddelanden. Slack har observerat att alla team som har utbytt 2 000 meddelanden på Slack fortsätter att använda plattformen. Vad är det magiska talet som du letar efter för att behålla dina användare på din plattform?

Slutsats

Slack lyckades inte för att produkten var unik eller för att de hade en stor marknadsföringsbudget. Deras tillväxt bygger på att lyssna på kunderna, skapa viral varumärkeskännedom genom mun till mun-metoden och utveckla en personlig, icke-försäljningsinriktad varumärkespersonlighet.

Om du redan är Slack-användare kan du integrera med ClickUp för att hantera dina uppgifter.