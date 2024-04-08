Slack vs. Google Chat: 2025-översikt (funktioner, priser)

För mindre än tio år sedan använde de flesta organisationer Google Chat (tidigare Hangouts) för att kommunicera med varandra – oavsett om det var över hela världen eller på andra sidan kontoret. Men sedan kom Slack, som nu har mer än 10 miljoner aktiva användare varje dag. Plötsligt blev frågan om Slack eller Google Chat ett stort besl ut för företag överallt.

Och låt oss vara ärliga, Slacks framgång har inte stoppat Google Chat. Faktum är att det finns mer än 6 miljoner betalande företag som använder Google WorkSpace.

Det är uppenbart att dessa är några av titanerna inom kommunikation och samarbete.

Men vilket är bättre än det andra? Vilket sticker ut? Och vad är de verkliga skillnaderna mellan Slack och Google Chat?

Låt oss ta reda på det! 👀

Vad är Slack?

Slack är en samarbetsplattform som lanserades 2013. Den lovar att göra arbetslivet enklare och mer produktivt.

Hur?

Lösningen samlar människor, verktyg och information under ett och samma tak för att driva verksamheten framåt. Använd vilken enhet som helst med Slack, så fungerar det utan problem. Du kan hoppa in med en dator, mobil eller webbläsare. Valet är ditt.

Slack är utmärkt för att kommunicera med ditt team. Det låter dig skicka direktmeddelanden, gruppmeddelanden, skapa Slack-kanaler och mycket mer. Dessutom kan du integrera Slack med populära verktyg som HubSpot, Zoom, Google Drive och ja, Slack integreras med ClickUp!

via Slack

Slack-funktioner

Vad är det som gör Slack så populärt? Följ med oss:

1. Organiserade kanaler

”Det finns inget som heter för många kanaler.”

Det är Slack som talar. 🧑‍💻

Slacks kanaler är platsen där alla konversationer äger rum. Appen låter dig skapa privata och offentliga kanaler baserade på kontorsplatser, projekt, ämnen etc. Viktigast av allt är att Slack-kanalerna hjälper till att skapa ordning och tydlighet i arbetet. Skapa eller gå med i en kanal för valfritt ämne så att du kan fokusera på de konversationer och det arbete som är viktigast för dig.

Om du behöver mer avancerade funktioner kan du med den betalda versionen ge varje kanal en unik e-postadress. Säg adjö till röriga inkorgar. 👋

2. Ljud- och videosamtal

Gillar du inte att skriva långa meddelanden för att få svar? Eller kanske föredrar du att lösa problem eller brainstorma projektidéer med dina kollegor i realtid?

Inga problem!

Slacks en-till-en-samtal med ljud och video kommer till din undsättning. Och om du vill att upp till 15 personer ska kunna delta i dina samtal och videomöten är det betalda abonnemanget rätt val. Slack möjliggör även integration med konferensverktyg från tredje part för att göra kommunikationen med ditt team så smidig som möjligt.

3. Slack Connect

Vill du ha 360-graders samarbete? Sluta använda trötta och isolerade e-posttrådar nu. Slack Connect gör det möjligt att föra konversationer på ett och samma ställe.

Det gör det också möjligt för ditt team att arbeta säkert och samarbeta med externa partners som byråer, leverantörer, kunder och andra. Resultatet blir snabbare svarstider och bättre företagsstöd.

4. Automatisering

Att skapa standardiserade förfrågningsprocesser, dela uppdateringar och andra vardagliga uppgifter bör inte ta upp din produktiva och kreativa energi. Slacks automatisering hjälper dig att nå framgång och låter din produktivitet skjuta i höjden.

Slacks arbetsflödesbyggare automatiserar ditt dagliga och rutinmässiga arbete så att du kan få svar, godkännanden och lösa problem snabbare. Den möjliggör också integration med Zapier och andra lösningar för maximal automatisering.

Priser för Slack

Funktionerna är utmärkta, men är Slack snällt mot din plånbok? Låt oss ta en titt på prisplanerna:

Gratis : Med gratisplanen kan du se upp till 10 000 senaste meddelanden och integrera upp till 10 appar från tredje part. Den stöder 1:1-ljud- och videosamtal, erbjuder obegränsat antal kanaler, möjliggör fildelning och ger 5 GB fillagringsutrymme.

Pro (6,67 $/månad/person): Med Pro-versionen får du obegränsad appintegration, 10 GB fillagring per användare, gruppssamtal, skärmdelning med upp till 15 personer, sökbarhet och intelligens. Google-autentisering och gäståtkomst är några av de andra funktionerna.

Business+ (12,50 $/månad/person) : Business Plus-planen ger dig obegränsad meddelandehistorik och ökar din lagringskapacitet till 20 GB per teammedlem. Den lovar också support dygnet runt och 99,99 % drifttid.

Enterprise (anpassad prissättning): Vill du skala upp verksamheten? Enterprise-planen erbjuder säkerhet i företagsklass och stödjer upp till 500 000 personer. Du får också anpassningsbara policyer, centraliserade kontroller och skräddarsydd support.

Vad är Google Chat?

Världens ledande sökjätte erbjuder dig ett kommunikations- och samarbetsverktyg. Lite historia: Hangouts startade 2011 som en del av Google Plus. Det utvecklades till Hangouts Chat 2017 innan det bytte namn till Google Chat.

Varför ändrades namnen? Inte ens Google kunde svara på den frågan.

Men vad vi vet är att Google Chat är ett annat säkert kommunikationsverktyg som är utvecklat för team. Det möjliggör enkel kommunikation inom Google Workspace-ekosystemet. Dina teammedlemmar kan komma åt chattrum, dela filer och ringa videosamtal till varandra i Google Meet.

Det är en del av det större Google Workspace, en komplett affärsmiljö. Det innebär att du måste ha ett Google Workspace-abonnemang för att få tillgång till Chat. Precis som Slack är Chat tillgängligt via webbläsare, datorappar och mobilappar.

via Google

Funktioner i Google Chat

Google Chat har också unika funktioner som gör det möjligt att konkurrera med sin motståndare:

1. Utrymmen för samarbete

Slack har kanaler. WhatsApp har WhatsApp-grupper. Vad har Google?

Spaces.

Ett utrymme gör det möjligt för alla att vara på samma sida om samma ämne. Du kan ha olika utrymmen för företagskultur, fotboll och praktiskt taget vad som helst. Denna funktion samlar trådade konversationer, uppgifter och filer på ett ställe. Externa användare kan också delta i diskussionerna.

Och vet du vad? Ett enda utrymme kan rymma upp till 8 000 personer! Vill du uppmärksamma George på något utan att störa Liz, Ben och andra? @mentions hjälper dig.

Men här är nackdelen: Du kan inte svara direkt på ett tidigare meddelande som Liz lämnat. Slack vinner här.

2. Ljud- och videosamtal

Med integrationen mellan Google Chat och Google Meet kan du hoppa in i ett ljud- eller videosamtal. Det senare är en videokonferenslösning från Google Workspace. Nu kan du fördjupa dig i ett ämne utan att begränsas av textmeddelanden.

Med Meet kan du ringa alla i ett utrymme eller en kollega på arbetsplatsen i ett direkt samtal. Tryck bara på knappen så öppnas en videochatt. De kan sedan klicka på den för att komma till Meet.

3. Integrationer

Att vara medlem i Google Workspace innebär en sak: Google Chat integreras automatiskt med sina systerprodukter för att berika din upplevelse. Vi pratar om Google Forms, Gmail, Google Docs, Google Kalender, Google Meet och Google Drive.

Allt kan ske i ett enda fönster. Du kan till exempel ha en seriös videokonferens på ena sidan och en livlig chatt på den andra. Inget mer byte mellan olika uppgifter.

Och om du vill använda en tredjepartslösning är det bara att köra på. Gillar du inte Google Kalender? Använd G Suite Sync för att synkronisera kalenderuppgifterna med Microsoft Outlook.

4. Automatisering av chattar

Smart Reply föreslår fraser som hjälper dig att spara tid och skicka snabba svar. Du kan använda smarta svarsförslag i Chat för att få svar baserade på det inkommande meddelandet.

Öva på att arbeta effektivt och använd genvägar i Google Chat. Skriv till exempel ”?” (frågetecken) var som helst utanför chattens textruta, och voilà! En rad tangentbordsgenvägar som Command + K eller Control + K står till ditt förfogande.

Finns det några emoji-fans här? De Slack-liknande emojierna ger hela automatiseringen en personlig touch.

Priser för Google Chat

Låt oss avslöja de olika planerna som Google erbjuder:

Business Starter (6 $/månad/person) : Detta paket inkluderar 30 GB lagringsutrymme per användare och stödjer upp till 100 deltagare i videomöten.

Business Standard (12 USD/månad/person) : Lagringsutrymmet per användare utökas till 2 TB. Maximalt 150 personer kan delta i ett videomöte.

Business Plus (anpassad prissättning): Du får 5 TB lagringsutrymme per plats och maximalt 250 platser för videomöten.

Enterprise (anpassad prissättning): Ger dig obegränsad lagringskapacitet per användare och upp till 250 personer kan delta i ditt videomöte.

Jämför Asana och Slack!

Google Chat vs. Slack: Vem vinner?

Vi önskar att det fanns ett entydigt svar, men vi hjälper dig att väga för- och nackdelarna med var och en av dem så att du kan fatta ett välgrundat beslut:

Gränssnittet

Användargränssnitt (UI), användarupplevelse (UX) och estetik är viktiga faktorer. Du vill inte spendera en stor del av din arbetsdag med ett tråkigt, trist eller svårnavigerat användargränssnitt. Se därför till att det är estetiskt tilltalande, användarvänligt och intuitivt.

Google Chat-gränssnitt

Google Chats gränssnitt är ganska likt Gmail Chats. Den förutsägbarheten och konsekvensen ger det några pluspoäng. Du är bara ett klick bort från delade uppgifter och filer i Chat-utrymmen. Klicka bara på fliken högst upp i utrymmet. En sidopanel ger dig snabb åtkomst till uppgifter, kalendrar och kartor.

Men Google Chat har ett begränsat utbud av teman att välja mellan – det finns bara ljus och mörk läge. Otur för kreativa sinnen.

Slack-gränssnitt 🥇

När det gäller ett tilltalande och användarvänligt gränssnitt vinner Slack utan tvekan. Det finns genvägar för att skapa en ny kanal eller GIF. Anpassa avataren och måla din Slack med en fantasifull färg.

Meddelanden

En bra lösning varnar dig så fort ett meddelande kommer. Du vill ju inte missa det där viktiga mötet med chefen.

Slack-meddelanden

Slack är kung här tack vare sina mångsidiga och kraftfulla aviseringar.

Du kan ställa in unika aviseringar för specifika nyckelord och kanaler. Och om du vill ta en paus från den digitala världen eller är upptagen kan du använda funktionen "Stör ej" under vissa tider på dagen.

Google Chat-meddelanden 🥇

Med Google Chat kan du justera dina inställningar för aviseringar på mobilen, datorn, e-post eller webben.

Samma sak är möjligt med Slack. Det begränsar dock inställningarna för aviseringar till endast de perioder då du är inaktiv på datorn.

Sökfunktion

Vi avskyr alla när ett viktigt meddelande försvinner i röran och aldrig går att spåra. En plågsam sökning tar upp din tid, förstör din dag och sänker produktiviteten.

”Så du bestämde dig för att ignorera mitt meddelande. Stämmer det?” Den frågan kan vara irriterande och deprimerande.

Slack-sökning 🥇

Slack slackar inte när det gäller sökning. Processen är enkel som en plätt. Dessutom kan du säga adjö till informationsöverflöd.

Du är bara några sekunder från de personer, kanaler, filer eller konversationer du vill ha. Du kan också begränsa din sökning till en viss period eller kanal.

Google Chat-sökning

När det gäller Google Chat är sökfunktionen i gratispaketet mycket grundläggande. Endast dyrare paket ger dig avancerade sökalternativ.

Med Business- och Enterprise-paketen kan du söka i hela Google Workspace och dess appar.

Grattis till Slack!

Integrationer

Integration utökar din arbetsyta och effektiviserar arbetsflöden. Lyckligtvis välkomnar båda tjänsterna verktyg från tredje part under samma tak.

Slack-integrationer

Slack erbjuder integration med över 2 400 andra produktivitetsappar i sitt ekosystem. Det är verkligen en integrationsjätte!

Google Chat-integrationer

Google Chat integreras automatiskt med andra Google-lösningar: Docs, Gmail, Forms, Meet, Calendar, Drive och mer.

Bots är också kreativa tillägg som automatiserar din dag.

Utrymmen och kanaler

Gruppkommunikationsutrymmen är ett område där dessa två appar verkar ha kopierat varandra. Google kallar dem Spaces och Slack kallar dem Channels.

Men det finns några viktiga skillnader.

Google Chat-utrymmen

Google Chats Spaces är privata som standard, så någon måste bjuda in dig för att du ska kunna gå med. Med Spaces kan du dela uppgifter och filer med dina teammedlemmar. Och med @mentions är det bara Maggie som kan se ditt meddelande i Space. Så nu kan du sluta med e-postvidarebefordran, CC och BCC.

Trådade konversationer är en del av Google Chat. Du bör dock bestämma om du vill ha det eller inte när du skapar ett utrymme.

När du har godkänt inställningarna för ett utrymme går det inte att ändra dem i framtiden.

Slack-kanaler

Slacks kanaler kan vara privata eller offentliga. Offentliga kanaler är öppna för alla medlemmar i arbetsgruppen, vilket främjar inkludering och transparens.

Privata kanaler och deras innehåll är endast tillgängliga för medlemmar. Du måste be en medlem att lägga till dig.

Slacks trådkonversationer är valfria. Vill du diskutera ett ämne utan att fylla upp flödet? Använd en trådkonversation.

Slack vs Google Chat på Reddit

Vi besökte Reddit för att se vad folk tycker om Slack och Google Chat. När man söker på Slack vs Google Chat på Reddit är många användare överens om att de föredrar Slacks användargränssnitt och användarupplevelse framför Google Chat:

”Slack är överskådligt och gör det enkelt att läsa mycket text på en gång utan att behöva scrolla och interagera med användargränssnittet för att ”se mer”.

Andra Reddit-användare noterade att trots Slacks bättre design vinner Google Chat när det gäller ljud, pris och integrationer:

”Slack vinner när det gäller användargränssnitt och har ett bättre chattflöde. Google Chat vinner när det gäller pris, integrationer och ljud-/videofunktioner.”

ClickUps positionering och funktioner jämfört med Slack och Google Chat

ClickUp är en enda lösning på alla dina kommunikations- och uppgiftshanteringsproblem.

Allt ditt arbete på ett ställe: uppgifter, dokument, chatt, mål och mycket mer

Från att chatta med kollegor på distans till att tilldela uppgifter och automatisera arbetsflöden – ClickUp hjälper dig.

Och det bästa av allt?

ClickUp har robusta funktioner som effektiviserar dina uppgifter, medarbetare och resurser:

1. Uppgiftshantering

ClickUp gör uppgiftshantering smärtfritt. Du kan avlasta rutinmässigt arbete genom att använda ClickUps återkommande uppgifter. Färgkodade uppgiftsprioriteringar hjälper ditt team att ta itu med de brådskande uppgifterna först på morgonen. Använd ClickUp Reminders för att säkerställa att du alltid ligger i fas.

Visa, redigera och anpassa enkelt din uppgiftslista för att organisera arbetsflöden.

Alla har nog varit med om detta – du har tilldelat en uppgift och plötsligt kräver en annan aspekt av uppgiften att något eller någon annan involveras. Tidigare skulle du kanske helt enkelt ha skapat en ny uppgift.

Men med ClickUp slipper du kommunikationskaos och extra arbetsuppgifter genom att helt enkelt tilldela ClickUp-kommentarer till dem som behöver granska innan du går vidare till nästa steg. Det är enkelt att dela vad som helst i en uppgift. Det finns till och med separata trådar för svar på andras kommentarer.

Detta hjälper dig att hålla alla kommunikationskanaler öppna och organiserade. Och för dem som kanske skriver lite för snabbt kan du med ClickUp redigera kommentarer när som helst.

Samla alla dina konversationer direkt i uppgiften och tilldela kommentarer för att enkelt omvandla dina tankar till åtgärder.

3. Integrationer

Visste du att du kan importera över 1000 andra appar till ClickUp? ClickUp stöder faktiskt de mest populära apparna du kan tänka dig, som Google Drive, Zoom, Microsoft Teams och många fler. Förresten, det finns integrationer för Google Chat + ClickUp och Slack + ClickUp.

Varför välja ett när du kan ha två kraftfulla arbetsverktyg som fungerar tillsammans? 😉

ClickUp integreras enkelt med Slack för att hålla ditt arbete igång.

4. Chattvy

En annan funktion från ClickUp är Chat View. Med den kan du snabbt dela länkar och uppdateringar och samla teamets kommunikation under ett och samma tak. Lägg till en teammedlem i konversationer med @mentions och tilldela kommentarer för att hålla ditt team igång med sina uppgifter.

Lär dig hur ClickUps chattvy hjälper social marknadsföringsexperten Michelle Thames att organisera sin verksamhet.

Dela snabbt uppdateringar, länka resurser och samla teamkommunikationen på ett och samma ställe med Chat-vyn.

5. E-post i ClickUp

Skicka och ta emot e-postmeddelanden enkelt i ClickUp och skapa uppgifter från e-postmeddelanden, skapa automatiseringar, bifoga e-postmeddelanden till uppgifter och mycket mer. Detta bidrar till att förbättra teamkommunikationen med snabbare anslutningar och uppdaterad kommunikation mellan teamen.

Exempel på e-post via ClickUp

6. Dokument

ClickUp Docs gör det enkelt att skapa snygga dokument, wikis och andra viktiga dokument direkt i ditt teams arbetsflöde. Koppla dem till arbetsflöden för att genomföra idéer med ditt team eller till dokument och wikis för att dela djupgående idéer. Bifoga dem sedan till arbetsflöden.

ClickUp Docs gör det enkelt att skriva, redigera och dela information inom uppgifter och med hela teamet.

7. Uppgiftsberoenden

Skapa den perfekta databasen med relationer. Skapa kopplingar mellan beroenden, uppgifter och dokument för att få tillgång till allt du behöver på ett och samma ställe. Du kan enkelt koppla ihop valfritt antal uppgifter så att du snabbare får tillgång till de arbetsuppgifter som är mest brådskande.

Dessutom kan du koppla kunder till specifika affärer eller till och med kunder till deras beställningar. Det finns massor av möjligheter när det gäller uppgiftsberoenden.

Hur man lägger till en beroendeförhållande i ClickUp.

8. Automatisering

Effektivisera arbetsflöden och spara din kreativa energi genom att automatisera rutinuppgifter – inga fler repetitiva åtgärder. ClickUp Automations är perfekta för komplexa och enkla arbetsflöden som återkommer regelbundet. Behöver du en uppgift som ska gå till ett specifikt team när du har slutfört ditt arbete?

Det är en enkel automatisering.

Vill du tagga en specifik person när en deadline inte hålls? Eller behöver du ändra prioriteten när statusen för en uppgift ändras? Du kan göra allt detta (och till och med skapa en anpassad automatisering) i ClickUp.

Med ClickUp kan du anpassa automatiseringen så att du sparar tid på repetitiva uppgifter, oavsett situation.

Priser för ClickUp

ClickUp erbjuder ett gratisabonnemang och prisvärda betalda abonnemang. Och grädden på moset? Gratisversionen kommer att överraska dig med robusta, premiumliknande funktioner.

Gratisplan : Vi ger dig mer än tillräckligt för att testa vår lösning. Du får 100 MB lagringsutrymme och kan lägga till obegränsat antal medlemmar för att utföra obegränsat antal uppgifter. Du får också whiteboards, support dygnet runt och mycket mer.

Obegränsat (5 $/månad/person) : När du har provat gratispaketet kan du gå ett steg längre och skaffa det obegränsade paketet. Det ger dig obegränsad lagringskapacitet, integrationer och anpassningsbara fält.

Business (12 $/månad/person): Sprid dina vingar och satsa på Business! Förutom fördelarna med Unlimited-planen får du Google SSO, anpassad export, avancerad automatisering och mycket mer.

Business Plus (anpassad prissättning): Detta paket ger dig allt som ingår i Business plus teamdelning, anpassade behörigheter, administratörsutbildning och prioriterad support!

Och vinnaren är…

Vi är överens om att när det gäller Slack vs. Google Chat har varje plattform sina kärnfunktioner som hjälper användarna. Båda är otroligt användbara verktyg för att kommunicera med teammedlemmar och hålla koll på uppgifter och arbetsflöden.

Om du fortfarande inte är övertygad om någon av dem, kolla in dessa alternativ till Microsoft Teams för andra alternativ.

Vi kan redan avslöja att ClickUp finns med på båda listorna, eftersom det inte bara erbjuder pålitliga funktioner för smidig kommunikation, utan också fungerar som ett allt-i-ett-verktyg för projektledning som kan kopplas till över 1 000 andra arbetsverktyg för att hjälpa ditt team att samla allt arbete på ett och samma ställe.

Det låter som den verkliga vinnaren för mig. 😉🥇