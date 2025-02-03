De 10 bästa AI-verktygen för e-postmarknadsföring för att automatisera e-post 2025

E-post har blivit ett av de främsta verktygen för marknadskommunikation tack vare sin otroligt höga avkastning på uppskattningsvis 36 dollar för varje dollar du spenderar. E-post är också ett av de enklaste sätten att kontakta din målgrupp direkt, och många konsumenter anger nu att det är deras föredragna sätt att interagera med varumärken. Det är stressfritt för dem och ger dig en imponerande konverteringsgrad.

E-postmarknadsföring är dock mer komplicerat än att skriva ett utkast och trycka på skicka. De mest effektiva e-postmarknadsföringskampanjerna är noggrant segmenterade, testade och förfinade för att ge bästa resultat. Allt detta tar tid, men tack vare AI-verktyg för e-postmarknadsföring kan du skapa fantastiska e-postmarknadsföringskampanjer snabbare än någonsin.

AI-drivna verktyg för e-postmarknadsföring ger marknadsförare en innovativ metod för att engagera sin målgrupp. AI kan hjälpa dig att skriva övertygande texter, segmentera din målgrupp och analysera resultat. Med så många AI-verktyg som översvämmar marknaden just nu, hur väljer du rätt plattform för e-postmarknadsföring?

En av de första sakerna du bör leta efter är ett verktyg som erbjuder många personaliseringsmöjligheter. AI-verktyg för e-postmarknadsföring kan hjälpa dig att skapa personaliserade e-postmeddelanden, från ämnesrader till erbjudanden, vilket leder till högre öppningsfrekvenser och konverteringar.

Du bör också leta efter funktioner som kan hjälpa dig att skapa innehåll för att skapa engagerande e-postmeddelanden. Använd AI-verktygen för att brainstorma idéer eller låt dem skapa relevanta meddelanden för din målgrupp.

AI-verktyg för e-postmarknadsföring kan också automatisera många uppgifter som ingår i e-postmarknadsföring, till exempel att skicka uppföljningsmeddelanden eller segmentera dina listor. Denna automatisering kan frigöra tid för ditt team att fokusera på mer strategiska marknadsföringsinitiativ och mindre tid på att hantera e-postadministration.

Välj en e-postmarknadsföringsplattform med robust analys och rapportering för att bättre förstå kampanjens resultat. Insikterna från e-postdata kan ligga till grund för framtida marknadsföringsbeslut. Överväg att använda AI för att analysera resultat och identifiera möjligheter till optimering.

Välj dessutom en lösning som integreras med ditt befintliga e-postmarknadsföringsprogram och dina arbetsappar. Integrationer underlättar automatisering av arbetsflöden, ökar teamets produktivitet och möjliggör smidigt samarbete kring e-postkampanjer. Genom att effektivisera processerna kan du åstadkomma mer på kortare tid samtidigt som du arbetar smidigt med olika verktyg.

De 10 bästa AI-programvarorna för e-postmarknadsföring

Skapa ämnesrader för e-post, utkast till texter och mycket mer med ClickUp AI.

ClickUp, din favoritplattform för produktivitet, är nu din favoritplats för att skapa och hantera e-postmarknadsföring. Du kan använda ClickUps AI-verktyg för e-postmarknadsföring för att skapa en centraliserad hubb för att hantera kampanjer, skapa engagerande innehåll och spåra kampanjresultat.

ClickUps molnbaserade plattform gör det enkelt att organisera och spåra e-postkommunikation. ClickUps verktyg för e-postprojektledning kan skapa, lagra och hantera e-postutkast, spåra öppningsfrekvenser och klickfrekvenser samt ställa in automatiserade arbetsflöden för uppföljningsmejl. ClickUp Integrations låter dig ansluta till andra kommunikationsplattformar för att mejla uppgifter till teammedlemmar utan att lämna din arbetsyta.

Plattformen integreras också med populära verktyg för e-postmarknadsföring som Mailchimp och ActiveCampaign, vilket ger dig ännu fler möjligheter inom e-postmarknadsföring. Du kan importera och exportera kontakter, schemalägga kampanjer och spåra resultat inom ClickUp. Med allt tillgängligt från arbetsytan kan ditt team enkelt dela information och agera på resultaten snabbare.

ClickUp ökar effektiviteten ytterligare genom att introducera sina AI-verktyg. ClickUp AI kan generera din e-posttext, inklusive ämnesrader, rubriker och brödtext, baserat på specifika uppmaningar eller inbyggda mallar. Du kan också använda ClickUp AI för att skapa uppgifter relaterade till e-postkampanjen.

Med sin omfattande e-posthantering, smidiga integrationer och AI-drivna innehållsgenerering är ClickUp ett kraftfullt verktyg som hjälper både nybörjare och erfarna e-postmarknadsförare att få ut det mesta av varje e-postmeddelande de skickar.

ClickUps bästa funktioner

Automatiseringsverktyg sköter en stor del av administrationen åt dig, så att du slipper bekymra dig om repetitiva uppgifter och istället kan fokusera på strategiska initiativ.

AI-verktyg för e-postmarknadsföring kan hjälpa dig att skapa övertygande texter på några sekunder och enkelt skapa riktade e-postkampanjer som driver konverteringar.

Effektivisera dina e-postmarknadsföringsinsatser med kraftfulla integrationer, inklusive populära plattformar som MailChimp och ActiveCampaign.

Begränsningar i ClickUp

ClickUps AI-verktyg är endast tillgängliga i de betalda abonnemangen, men lyckligtvis kostar dessa från endast 5 dollar per arbetsyta.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI kan köpas till alla betalda abonnemang till ett pris av 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

2. Mailchimp

Via Mailchimp

Mailchimp är en populär plattform för e-postmarknadsföring som gör det möjligt för företag att skapa, skicka och spåra e-postkampanjer. Den har ett användarvänligt gränssnitt, olika mallar och några fantastiska automatiseringsverktyg. Mailchimp erbjuder också fantastiska AI-drivna funktioner, inklusive intelligenta ämnesrader, kundinsikter och kraftfulla A/B-tester. Den kommer till och med att föreslå stockfoton som passar ditt innehåll.

Mailchimps bästa funktioner

Dra-och-släpp-redigeraren gör det superenkelt att skapa och designa e-postmeddelanden.

Den gedigna gratispaketet låter dig skicka upp till 2 000 e-postmeddelanden per månad till upp till 2 000 prenumeranter, vilket gör det till ett bra alternativ för mindre organisationer.

AI-verktyg använder maskininlärning för att göra allt från att skapa texter till att använda prediktiv analys för att berätta vilka kunder som är mest benägna att köpa.

Begränsningar för Mailchimp

Inga obegränsade e-postabonnemang, inte ens med de dyraste alternativen.

Mailchimp-priser

Gratis

Essentials: 13 $/månad för 500 kontakter

Standard: 20 $/månad för 500 kontrakt

Premium: 350 $/månad för obegränsat antal kontakter

Mailchimp-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 16 500 recensioner)

3. Smartwriter

Via Smartwriter

Smartwriter är ett AI-drivet verktyg för att skriva e-post. Plattformens maskininlärning analyserar din målgrupp tillsammans med branschdata för att skapa övertygande e-posttexter för dina kampanjer. Det är praktiskt för personliga e-postmeddelanden och kan utnyttja användardata för att skriva de mest relevanta, riktade e-postkampanjerna. Det är också användbart för A/B-testning för att ta reda på vilka kampanjer som fungerar bäst för din målgrupp.

Smartwriters bästa funktioner

Integreras med populära verktyg för e-postmarknadsföring som Mailchimp och Sendinblue, så att du kan använda AI-verktygen i Smartwriter för att skriva dina texter och skicka ut allt via din favoritplattform på ett smidigt sätt.

Perfekt för att skapa e-postmarknadsföringsstrategier med fokus på konverteringar, eftersom AI-verktyget föreslår innehåll som mest sannolikt kommer att omvandla läsare till köpare och öka e-postmarknadsföringens prestanda.

Det trevliga gränssnittet gör det enkelt att använda AI-funktionerna, även för förstagångsanvändare.

Begränsningar för Smartwriter

Det kan vara svårt att nå teknisk support om du stöter på problem.

Priser för Smartwriter

Grundläggande: 59 $/månad

Populärt: 149 $/månad

Pro: 359 $/månad

Rabatter för årsabonnemang

Smartwriter-betyg och recensioner

G2: 4/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (14+ recensioner)

4. Phrasee

Via Phrasee

Phrasee är ett AI-verktyg för e-postmarknadsföring som hjälper dig att skriva bättre e-postinnehåll, från ämnesrader till avslutningar. Plattformen använder maskininlärning för att identifiera det mest effektiva språket att använda för din målgrupp. Du kan också använda det till mer än bara din e-postmarknadsföringsstrategi. Utnyttja Phrasees naturliga språkgenerering och skapa texter som låter mänskliga för sociala medier, push-meddelanden och mycket mer.

Phrasees bästa funktioner

Detaljerade rapporteringsfunktioner ger dig värdefull information om hur dina e-postkampanjer fungerar hos din målgrupp och var du eventuellt behöver göra justeringar.

Plattformen är enkel att integrera i din nuvarande teknikstack, eftersom den integreras med Mailchimp, Salesforce, Adobe Campaign och mycket mer.

Ett utmärkt sätt att skapa personliga e-postmeddelanden för var och en av dina mottagare på flera språk, så att du kan fokusera på att öka engagemanget.

Begränsningar för Phrasee

Riktat mot större marknadsföringsbyråer, så mindre företag kan tycka att programvaran ligger utanför deras budget.

Priser för Phrasee

Kontakta oss för prisinformation

Phrasee-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4/5 (1+ recensioner)

5. Omedelbart

Via Instantly

Instantly är en allt-i-ett-plattform för automatisering av e-postmarknadsföring. Marknadsföringsteam kan använda plattformen för att automatisera många uppgifter som är kopplade till e-postmarknadsföring, inklusive att skicka uppföljningsmejl, välkomstmejl och födelsedagsmejl.

Plattformen erbjuder även AI-verktyg för e-postmarknadsföring som automatiskt genererar e-posttexter och personaliserar dina e-postkampanjer. Dessa AI-verktyg kan göra e-postmeddelanden mer relevanta och engagerande för din målgrupp och öka dina klick- och konverteringsfrekvenser.

De bästa funktionerna direkt

AI-driven innehållsgenerering gör det enkelt att skapa och skicka e-postmeddelanden med personligt anpassat innehåll, vilket gör kampanjerna mer effektiva.

Erbjuder obegränsat antal konton, så du behöver inte oroa dig för att skala ner din prenumerantlista; perfekt för dem som skickar stora volymer e-postmarknadsföring.

Bra kampanjanalyser hjälper dig att mäta kampanjens resultat, inklusive öppningsfrekvens, svarsfrekvens, avregistreringar och mycket mer.

Omedelbara begränsningar

Plattformen kan inte användas på mobilen, så marknadsförare som är på språng kan behöva söka efter andra lösningar.

Omedelbar prissättning

Growth Leads: 47 $/månad

Hyperleads: 197 $/månad

Light Speed: 492 $/månad

Rabatter erbjuds för årsabonnemang.

Omedelbara betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 3,5/5 (4+ recensioner)

6. Drift

Via Drift

Drift är en konversationsbaserad marknadsföringsplattform som sätter AI i centrum. Plattformen har tränat sin artificiella intelligens med miljontals B2B-försäljnings- och marknadsföringskonversationer, med tanken att den skulle skapa AI-verktyg som är mer användbara för saker som leadkvalificering och konverteringar.

Du kan använda det konversationsbaserade AI-verktyget för att hjälpa dig att skriva e-postmeddelanden, använda det som en chattbot eller låta det analysera kundtrafiken för att fatta smartare marknadsföringsbeslut.

Drift bästa funktioner

Artificiell intelligens är tränad på B2B-konversationer, så du får konversationsinnehåll som är skräddarsytt för företag och kan anpassas efter din organisation.

Det hjälper dig att samla in data om webbplatsbesökare så att du kan se trender i konversationer och optimera dina e-postmarknadsföringsinsatser därefter.

AI-marknadsföringsverktyg hjälper dig att analysera kundresan och se vilka som är redo att konvertera, så att du kan skicka dem riktade kampanjer.

Driftbegränsningar

Kundtjänsten kan vara långsam att svara, så var beredd att själv lösa dina problem.

Perfekt för att skapa konversationsinnehåll, men inte en e-postmarknadsföringsplattform, så du måste ansluta till en annan plattform för att få jobbet gjort.

Drift-prissättning

Premium: 2 500 USD/månad, faktureras årligen

Kontakta oss för prisuppgifter om Advanced- och Enterprise-abonnemangen.

Drift-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (190+ recensioner)

7. Sjunde sinnet

Via Seventh Sense

Seventh Sense är en AI-plattform för e-postoptimering som använder maskininlärning för att analysera och personalisera e-postkampanjer. Den har olika verktyg som hjälper marknadsförare att optimera tidpunkter för e-postutskick, öka e-postens leveransbarhet eller personalisera innehåll baserat på mottagarens preferenser. Den erbjuder också robust kampanjspårning för att mäta prestanda och optimera e-postmarknadsföringsinsatser.

Seventh Sense bästa funktioner

Kraftfulla AI-verktyg för e-postmarknadsföring hjälper dig att optimera alla delar av din kampanj, ända ner till personliga sändningstider för att maximera öppningsfrekvensen.

Det hjälper dig att segmentera dina e-postmarknadsföringslistor baserat på faktorer som demografi, intressen och köphistorik, så att du kan skapa e-postmeddelanden som är anpassade efter deras intressen och behov.

Analysera ditt e-postinnehåll för att optimera ordval, meningsbyggnad och tonfall och därmed optimera dina e-postmarknadsföringsstrategier.

Begränsningar för Seventh Sense

Användargränssnittet kan vara skrämmande för nya användare.

Priser för Seventh Sense

För Hubspot : abonnemang från 80 $/månad för 5 000 kontakter

För Marketo: planer börjar på 450 USD/månad för 50 000 leads

20 % rabatt på årsabonnemang

Seventh Sense-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (15+ recensioner)

Capterra: 5/5 (3+ recensioner)

8. Unspam

Via Unspam

Unspam använder AI för att hjälpa företag att identifiera och förhindra spam i e-postmarknadsföringskampanjer. Det övervakar din organisations e-postrykte och ger rekommendationer för att förbättra ditt avsändarpoäng. Dessa förbättringar kan hjälpa din e-postmarknadsföring att undvika spamfilter och på ett tillförlitligt sätt nå din målgrupps inkorgar.

Unspams bästa funktioner

Förbättra din organisations e-postrykte genom att förhindra spam så att ditt avsändarpoäng förblir felfritt och dina e-postmeddelanden når din målgrupp (och inte fastnar i deras spamfilter).

Ökar engagemanget genom att säkerställa att mottagarna får relevanta och legitima e-postmeddelanden från dig.

Bygg upp förtroendet för e-postmarknadsföring hos din målgrupp

Begränsningar för Unspam

Begränsad testning på gratisplanerna, så du måste ta chansen eller använda en annan tjänst för testning.

Priser för Unspam

Gratis

Grundläggande: 9 dollar per månad

Företag: 19 $ per månad

Byrå: 29 dollar per månad

Kontakta oss för anpassade priser på White Label-tjänster

Unspam-betyg och recensioner

G2: 5/5 (2+ recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 20 recensioner)

9. Optimove

Via Optimove

Optimove kan hjälpa dig med mer än bara din e-postmarknadsföring. Den AI-drivna plattformen för kundengagemang kan hjälpa dig att optimera e-post, SMS och push-meddelanden. Den analyserar dina kunddata, identifierar mönster och anpassar sedan kundresan därefter.

Optimoves bästa funktioner

Skapa riktade meddelanden som kan öka kundengagemanget och förbättra öppningsfrekvensen för e-postmeddelanden.

Prediktiv analys kan identifiera kunder som riskerar att lämna din försäljningstratt och hjälpa dig att vidta proaktiva marknadsföringsåtgärder.

Robusta analysverktyg ger dig en helhetsbild av dina kunder så att du kan vidta åtgärder för att förbättra kundupplevelsen.

Begränsningar för Optimove

Saknar några mycket efterfrågade funktioner, såsom prioritering.

Optimove-prissättning

Kontakta oss för prisinformation

Optimove-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (3+ recensioner)

10. Zeta

Via Zeta

Zeta är en AI-driven e-postmarknadsföringsplattform som hjälper dig att skapa och skicka e-postkampanjer. Plattformen använder maskininlärning för att analysera kunddata och identifiera det mest effektiva innehållet och den mest effektiva tidpunkten för din specifika målgrupp. Den erbjuder verktyg som hjälper dig att automatisera dina e-postarbetsflöden, segmentera målgrupper och skapa personaliserat innehåll.

Zetas bästa funktioner

AI-verktyg hjälper dig att segmentera dina e-postmarknadsföringslistor baserat på kunddata så att du kan skicka riktade kampanjer som är mer benägna att väcka intresse hos dem.

Perfekt för att automatisera vanliga e-postmarknadsföringsuppgifter

Prediktiv analys kan hjälpa dig att minska kundbortfallet och sänka kostnaderna för att få nya kunder.

Zetas begränsningar

Vissa användare rapporterar att plattformen kan vara buggig och uppleva laddningsfördröjningar.

Zeta-prissättning

Kontakta oss för prisinformation

Zeta-betyg och recensioner

G2: 3,5/5 (10+ recensioner)

Capterra: 5/5 (1+ recensioner)

Bättre e-post, smartare AI med ClickUp

E-postmarknadsföring är ett kraftfullt verktyg, men det är ett verktyg som marknadsföringsteam måste planera noggrant.

E-post bör inte vara en universallösning, utan bör anpassas noggrant efter din målgrupp. Att göra detta manuellt kan vara tidskrävande, men genom att använda AI-verktyg kan du effektivisera din e-postmarknadsföring och förbättra din avkastning. AI kan hjälpa dig att analysera kunddata, skapa övertygande e-posttexter och finjustera dina kampanjresultat.

Och ClickUp kan hjälpa dig att hantera alla uppgifter.

Gör ClickUp till navet för dina e-postmarknadsföringsinsatser och skapa en plats där ditt team kan samarbeta och hålla sig uppdaterade om varje kampanj. Skapa uppgifter, fastställ roller och bygg kunskapscentra så att marknadsföringsinsatserna fortsätter att utvecklas effektivt. Låt sedan ClickUp AI skriva dina texter, formulera dina ämnesrader och skicka uppföljningsuppgifter till dina teammedlemmar.

Är du redo att skicka bättre e-postmeddelanden? Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto och börja utforska möjligheterna med AI inom e-postmarknadsföring.