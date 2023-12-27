De 20 viktigaste KPI:erna för innehållsmarknadsföring att följa under 2025

Har du någonsin undrat hur din målgrupp reagerar på ditt publicerade innehåll? Eller uppnår ditt innehåll dina mål och lockar rätt målgrupp?

Din innehållsstrategi måste vara datadriven för att attrahera lämpliga leads och få genomslagskraft. Nivån på publikens engagemang på en plattform varierar av olika skäl, vilket ofta påverkar dina marknadsföringsinsatser.

Men när du analyserar och mäter strategier med din målgrupp blir innehållsmarknadsföring enklare.

KPI:er för innehållsmarknadsföring fungerar som din live-radar och ger dig realtidsinsikter om hur ditt innehåll påverkar målgruppens beteende. Dessa KPI:er för marknadsföring hjälper dig att polera ditt varumärkes image och drastiskt öka konverteringsgraden.

Om du är här för att lära dig vilka KPI:er du ska mäta, låt oss börja med de 20 viktigaste mätvärdena som kan avgöra framgången för din innehållsstrategi.

Vad är KPI:er för innehållsmarknadsföring?

KPI:er (Key Performance Indicators) för innehållsmarknadsföring är mätbara värden som används för att mäta effektiviteten och framgången för en strategi för innehållsmarknadsföring. De hjälper dig att spåra specifika mål och målsättningar, såsom engagemang, konverteringar eller räckvidd, för att ytterligare utvärdera resultatet av din innehållsmarknadsföring.

KPI:er för innehållsmarknadsföringskampanjer fungerar som kvalitetskontroller för att utvärdera hur väl din innehållsstrategi fungerar. Att välja rätt KPI:er beror på målen för din innehållsstrategi.

Genom att regelbundet följa och analysera dessa mätvärden kan du fatta smartare beslut för att förbättra ditt innehålls prestanda med hjälp av data.

Varför är det viktigt att fastställa KPI:er för innehållsmarknadsföring?

Nyckeltal banar väg för framgång genom att sätta upp datadrivna mål och säkerställa att de är i linje med större företagsmål.

Tydlig riktning : Att följa upp KPI:er ger riktning och fokus genom att lyfta fram de kritiska prestationsområden som är relevanta för ditt företag. Marknadsförings-KPI:er hjälper dig att : Att följa upp KPI:er ger riktning och fokus genom att lyfta fram de kritiska prestationsområden som är relevanta för ditt företag. Marknadsförings-KPI:er hjälper dig att sätta upp mål för uppgifterna för att uppnå dina marknadsföringsmål.

Insikter om målgruppen : Genom att övervaka KPI:er kan du förstå hur din målgrupp ser på ditt material och hur de interagerar med det.

Bättre samarbete: Tydliga KPI:er främjar bättre kommunikation och samarbete mellan teamen genom att skapa en gemensam förståelse för vad som behöver uppnås och hjälper teamet att arbeta mot dessa mål.

Innan du bestämmer dig för KPI:er för din innehållsmarknadsföringskampanj måste du känna till de olika typerna. På så sätt kan du välja mätvärden som passar dina affärsmål, vilket gör det enklare att mäta framgången korrekt och skapa bättre strategier.

Typer av KPI:er för innehållsmarknadsföring

KPI:er för innehållsmarknadsföring omfattar mätvärden som mäter hur väl målen och strategierna för innehållsmarknadsföring presterar. De är indelade i fyra typer, som var och en tittar på specifika aspekter av innehållsmarknadsföringens effektivitet.

Typ 1: KPI:er för innehållsmarknadsföring för varumärkeskännedom

Dessa KPI:er mäter effekten av strategier som utformats för att öka varumärkets synlighet och igenkänning. De spårar mått som organisk webbplatstrafik, sidvisningar, bakåtlänkar, varumärkesomnämnanden, hänvisningskällor och mediebevakning.

Genom att titta på dessa mätvärden kan du förstå hur väl dina innehållsmarknadsföringsinsatser ökar varumärkeskännedomen. Matcha dessa med dina affärsmål för att spåra varumärkeskännedomen och fortsätt att justera din strategi för bättre resultat.

Typ 2: KPI:er för att hantera engagemang inom innehållsmarknadsföring

Att spåra mätvärden som publikens interaktion på sociala medieplattformar, inklusive gillanden, delningar och kommentarer, ger insikter om innehållets genomslagskraft.

Genom att kontrollera sessionens längd, klickfrekvens, tid på sidan och nyhetsbrevsregistreringar får du reda på hur engagerade människor är i ditt innehåll.

Dessa mätvärden mäter engagemanget för innehållsmarknadsförare och styr dina innehållsstrategier mot att skapa mer fängslande material för din publik.

Typ 3: KPI:er för att förbättra din leadgenerering och försäljning med innehållsmarknadsföring

Att kontrollera konverteringsfrekvenser, kundanskaffningskostnader och antalet kvalificerade leads från innehållsengagemang är avgörande för att få insikter. Att följa leads från start till försäljning är viktigt för att kunna utvärdera hur väl ditt innehållsmarknadsföringsprogram fungerar.

Omvandlar människor sitt intresse till handling, klickar på länkar och köper efter att ha registrerat sig? Det ultimata målet är att öka varumärkeskännedomen och omvandla intresserade besökare till kunder, så du måste förstå hur din målgrupp reagerar på ditt innehåll.

Typ 4: KPI:ers roll i kundlojalitet genom innehållsmarknadsföring

Retentionsgraden hjälper dig att spåra framsteg och hitta luckor som hindrar kundlojaliteten. Retentionsspårning hjälper dig att upptäcka om ditt innehåll håller läsarna engagerade på lång sikt.

Mätvärden som kundretention, livstidsvärde, återköpsfrekvens och nettopromotorscore ger oss en bild av hur nöjda och lojala kunderna är. Genom att övervaka dessa KPI:er kan vi se hur väl ditt innehåll upprätthåller kundrelationerna.

Det finns hundratals KPI-mått att övervaka, men alla passar kanske inte dina mål för innehållsmarknadsföringskampanjen. Definiera dina innehållsmål innan en marknadsföringskampanj för att få en flygande start.

20 KPI:er för innehållsmarknadsföring

Här är en lista med 20 KPI:er för innehållsmarknadsföring som visar hur väl din strategi för innehållsmarknadsföring fungerar.

KPI:er för innehållsmarknadsföring för varumärkeskännedom

Även om varumärkeskampanjer kanske inte ökar intäkterna snabbt, så ökar de varumärkeskännedomen, minnesvärdheten och synligheten. När ditt varumärke blir mer känt blir det därför enklare för din målgrupp att känna igen det när de handlar.

Skapa innehåll som stämmer överens med ditt företags mål, värderingar och mission för att öka varumärkeskännedomen. Se till att det är engagerande för att locka målgrupper som behöver bekanta sig med det.

Här är några viktiga prestationsmått att övervaka för dina varumärkeskännedomskampanjer:

1. Webbplatsbesök och sidvisningar

Webbplatsbesök anger antalet gånger användare besöker din webbplats, vilket återspeglar den totala trafiken och intresset. Sidvisningar mäter däremot antalet sidor som användarna besöker under sina besök.

Genom att följa dessa mätvärden får du insikter om användarnas engagemang och interaktion med ditt innehåll. Mer organisk trafik eller fler besök på webbplatsen innebär ökad exponering och synlighet för en bredare publik.

Dessutom tyder fler sidvisningar på att användarna utforskar flera delar av din webbplats, vilket indikerar ett djupare engagemang och intresse för ditt varumärkes innehåll och erbjudanden.

Spåra sidvisningar på viktiga målsidor för att se hur väl ditt innehåll lockar besökare och ökar varumärkets synlighet och igenkänning.

Bakåtlänkar, eller inkommande länkar, är hyperlänkar från andra webbplatser som dirigerar trafik till din webbplats. Dessa länkar kan ha en positiv inverkan på en webbplats SEO (sökmotoroptimering) genom att indikera trovärdighet, auktoritet och relevans för sökmotorer.

En bakåtlänk speglar hur en annan webbplats verifierar tillämpligheten och relevansen av ditt innehåll och lockar sina läsare att besöka din sida. Dessa länkar fungerar som förtroendevotum, vilket ökar din webbplats auktoritet och drar in organisk trafik.

Spåra antalet och kvaliteten på dessa länkar med hjälp av verktyg som SEMrush eller Ahrefs. Analysera de webbplatser som länkar till dig – är de relevanta och ansedda, och genererar de trafik och konverteringar?

PR- eller public relations-omnämnanden, från branschbloggar till stora nyhetskanaler, är som megafoner för ditt budskap. Verktyg som Google Alert, Brand24 eller Meltwater förstärker dessa omnämnanden och avslöjar värdefulla insikter om prestanda.

Registrera dig med dessa verktyg och se vem som pratar, var de pratar och vad som väcker engagemang.

3. Delningar på sociala medier

Det kallas social delning när människor delar eller repostar innehåll med sitt nätverk på plattformar som Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram etc. Social delning hjälper till att öka innehållets räckvidd, ökar synligheten och kan ge mer trafik till ditt ursprungliga innehåll.

Varje delning av ditt inlägg fungerar som en miniröst. Kontrollera vilket innehåll som genererar många delningar för att förstå vad som tilltalar din målgrupp.

Se bortom siffrorna och fokusera på vem som delar ditt innehåll. De individer eller grupper som delar ditt innehåll är viktiga eftersom de indikerar den slutliga målgruppen som passar din ideala kundprofil (ICP).

Inkluderar de branschinfluencers, lojala kunder eller potentiella nya leads? Att veta detta avslöjar vem ditt innehåll resonerar mest med, vilket hjälper dig att rikta in dig på och forma framtida innehåll för bättre KPI-resultat.

När människor taggar eller nämner ditt varumärke på sociala medier diskuterar eller refererar de till det i sina inlägg eller kommentarer.

Låt oss säga att någon taggar ditt varumärke i en delad bild eller nämner ditt varumärke i en tweet eller kommentar. Varje omnämnande förstärker ditt budskap och visar vem som pratar, var och vad som tilltalar publiken.

Det är som en live-feedbackloop som ger insikt i hur mycket ditt varumärke väcker naturliga konversationer och hjälper dig att mäta medvetenhet och varumärkesuppfattning.

Många omnämnanden, särskilt positiva sådana, är ett tecken på att ditt innehåll väcker genklang. Om influencers pratar om dig ökar ditt varumärkes auktoritet. Men avfärda inte negativa omnämnanden. De är chanser att förbättra dig och vinna förtroende.

5. Rekommendationer

Webbplatsbesökare som kommer till din webbplats genom att klicka på en länk från en annan webbplats, social medieplattform eller någon annan onlinekälla än en stor sökmotor är hänvisningar. Du får hänvisningstrafik när användare dirigeras till din webbplats från en annan webbplats via en klickbar länk.

Genom att övervaka refererande trafik får du en förståelse för hur väl din marknadsföring, dina partnerskap, dina bakåtlänkar och din totala online-närvaro presterar. När du spårar referenser bör du fokusera på två primära mätvärden: engagemang och konvertering.

För att se hur människor interagerar med ditt innehåll kan du använda Google Analytics för att spåra webbplatstrafik och användarbeteende i realtid, till exempel varifrån de kommer och vad de gör. Kolla in Facebook, Twitter Analytics och Instagram Insights för engagemang på sociala medier.

Använd unika spårningslänkar för varje innehåll eller referenskampanj för att mäta deras prestanda noggrant. Granska regelbundet dina referensdata för att identifiera trender, förstå vad som fungerar och justera din innehållsstrategi.

KPI:er för att hantera engagemang inom innehållsmarknadsföring

Att bygga en engagerande och varaktig relation mellan ditt varumärke och dess följare är nästa steg i din innehållsmarknadsföringsplan.

Hur mäter du dina följares engagemang för ditt varumärkes budskap? Idag har människor kortare uppmärksamhetsspann, vilket gör det nödvändigt att skapa innehåll som är värt att engagera sig i.

Därför är det viktigt att analysera hur människor interagerar med ditt varumärke genom att genomföra en engagemangskampanj och hålla ett öga på följande KPI:er:

6. Tid på sidan

Google Analytics visar hur lång tid varje besökare spenderar på din webbsida. Det är en tydlig signal om hur ditt innehåll tas emot av din målgrupp.

Om människor spenderar mycket tid på ditt innehåll är det ett gott tecken – det är spännande och informativt. Stressa inte om avvisningsfrekvensen är hög; titta noga på specifika sidor för att förstå vad som händer.

Om besökarna spenderar lite tid på produktsidorna kan det tyda på smidig navigering. Men för längre innehåll bör du överväga att lägga till uppseendeväckande krokar eller förbättra läsbarheten för att hålla dem engagerade.

Anta att du har ett omfattande blogginlägg på 6000 ord om programvara för innehållsflöden. Det får 100 000 visningar per månad, men besökarna stannar i genomsnitt 20 till 25 sekunder. För ett långt inlägg indikerar dessa siffror att ditt innehåll inte håller kvar publikens intresse för ditt ämne eller din skrivstil.

Genom att spåra tiden som läggs på innehåll kan du förbättra din strategi och steg för steg skapa en djupare relation till ditt varumärke.

7. Genomsnittlig sessionstid

Genomsnittlig sessionstid visar hur mycket tid användarna spenderar på en webbplats, mobilapp eller plattform per session. För att beräkna detta dividerar du det totala antalet sessioner under en viss period med den totala längden på alla sessioner.

Längre genomsnittstider indikerar att din publik är intresserad och tycker att ditt innehåll är värdefullt, vilket bidrar till att bygga varumärkeslojalitet, förtroende och djupare kundrelationer.

Spåra avhoppspunkter i längre innehåll. Finns det specifika avsnitt som tappar intresset? Använd denna information för att justera din strategi och uppdatera innehållet med mer engagerande material.

8. Klickfrekvens (CTR)

Klickfrekvensen mäter hur många klick en specifik länk får i förhållande till det totala antalet visningar, vilket visar skillnaden mellan visningar och faktiska klick. Högre klickfrekvens ökar engagemanget för varumärket, genererar fler leads och ökar försäljningen.

Låga CTR-värden är dock inte hela världen. Titta närmare på sammanhanget. Behöver CTA:erna placeras bättre eller vara tydligare?

Använd CTR-data för att identifiera områden som behöver förbättras – experimentera med A/B-testning av olika CTA:er och format för att förbättra engagemangsnivåerna.

9. Anmälningar till nyhetsbrev

När någon prenumererar på ditt nyhetsbrev vill de lära sig mer om ditt företag. Det betyder också att de litar på ditt varumärke. En ökning av din prenumerantlista indikerar att din nuvarande affärstillväxtstrategi fungerar.

Spåra antalet registreringar i kampanjer, sociala medier eller webbsidor från din kontrollpanel för e-postleverans. Analysera teman och plattformar samt demografi och intressen hos dessa registreringar för att förstå din ideala målgrupp och anpassa innehållet därefter.

Kommentarer är de små men insiktsfulla konversationer som ditt innehåll väcker – ju mer betydelsefulla och positiva kommentarerna är, desto bättre för varumärket.

Övervaka det totala antalet kommentarer på olika plattformar och innehållstyper. Ett stort antal kommentarer indikerar engagemang, medan ett lågt antal kan tyda på bristande intresse. Identifiera återkommande teman, frågor och önskemål i kommentarerna för att få djupare insikter.

Den avslöjar luckor i din innehållsstrategi och möjligheter att direkt tillgodose målgruppens behov. Använd dessa data för att förfina framtida ämnen, ta itu med problem och anpassa ditt varumärkes unika värdeerbjudande (UVP).

KPI:er för att förbättra din leadgenerering och försäljning med innehållsmarknadsföring

Kampanjer för att generera leads är avgörande eftersom de ger företaget potentiella försäljningsmöjligheter. Här är några viktiga nyckeltal för innehållsmarknadsföring som du bör övervaka under dina leadkampanjer:

11. Kundanskaffningskostnad (CAC)

Kundanskaffningskostnad (CAC) omfattar all din marknadsföring – inte bara innehåll – för att få nya kunder. Den visar hur mycket du måste investera för att kontinuerligt få in nya kunder.

Först måste du förstå din CAC-ekvation. Beräkna CAC genom att dividera marknadsförings- och försäljningskostnaderna med antalet nya kunder som förvärvats inom en viss period.

För att beräkna kundanskaffningskostnaden (CAC) ska du ta hänsyn till marknadsförings- och försäljningskostnader, inklusive marknadsföringsinsatser, kampanjer och försäljningsaktiviteter. Ange en specifik tidsram för dina beräkningar.

Räkna sedan samman hur många nya kunder du har fått. Tilldela kostnader kopplade till kundförvärv, såsom reklam, programvara för innehållsmarknadsföring och teamets löner. Välj en formel (vanligtvis totala förvärvskostnader dividerat med nya kunder) för CAC-beräkning.

Spåra CAC över olika innehållsformat, kanaler och kampanjer. Identifiera de mest kostnadseffektiva källorna till nya kunder för att ta reda på vilket innehåll som tilltalar din målgrupp och driver konverteringar.

Prenumeranter registrerar sig frivilligt för att regelbundet få uppdateringar, nyhetsbrev eller innehåll från dig.

De håller sig aktivt informerade om nyheter, erbjudanden eller uppdateringar genom att ange sina kontaktuppgifter, såsom e-postadresser eller föredragna kommunikationskanaler.

Spåra nykundsanskaffning från olika kanaler (organisk, betald, hänvisningar) och innehållstyper (blogginlägg, e-post, sociala medier). Identifiera perioder med snabb ökning eller oväntade nedgångar för att förstå hur dina insatser genererade leads och vad som fungerar för din målgrupp.

13. Formulärsvar

Ifyllandet av formulär indikerar aktivt engagemang från potentiella leads och fungerar som nyckeltal (KPI) i innehållsmarknadsföringskampanjer. De stärker innehållsstrategin och samlar in information om en potentiell kund.

Övervaka andelen användare som påbörjar och fyller i dina formulär. Låga slutförandegrader indikerar att frågorna behöver tydligare, mer relevant innehåll eller bättre formulärdesign. Analysera vilka formulär som fungerar bäst för att förstå vilket innehåll som uppmuntrar engagemang och värdefull datainsamling.

Titta på svaren för att analysera vanliga svar, återkommande teman och mönster. På så sätt kan du ta reda på vad din målgrupp tycker är viktigt, vilka problem de har och vad de förväntar sig av innehållet.

14. Kostnad per lead (CPL)

Kostnad per lead (CPL) visar vilket innehåll som fungerar bäst och på vilken plattform. Dela dina totala marknadsföringskostnader (skapande, distribution, marknadsföring) med antalet leads som genererats under en viss period.

Spåra varje CPL för olika innehållsformat, kanaler och kampanjer. Jämför CPL med mätvärden som klickfrekvens och konverteringsfrekvens för att identifiera flaskhalsar i din tratt.

Baserat på dessa insikter kan du optimera din strategi för att generera leads: investera mer i högkvalitativt innehåll, förbättra områden med låg prestanda och prioritera format som konverterar effektivt.

15. Konverteringsfrekvenser

Bestäm konverteringsgraden utifrån antalet personer som reagerar positivt på dina kampanjer.

Hur olika format (bloggar, e-böcker, webbseminarier) omvandlar publiken till specifika åtgärder (köp, nedladdningar, registreringar) för att avgöra vilken typ av innehåll som har störst dragningskraft.

Konverteringsspårning visar hur många hänvisningar som blir betalande kunder. Spåra antalet personer som kommer till din webbplats eller plattform från en hänvisningskälla och hur många som vidtar önskad åtgärd (t.ex. köper eller registrerar sig för ett nyhetsbrev).

Segmentera dessa målgruppsdata baserat på demografi, intressen och resestadier. Analysera konverteringsgraden för varje segment för att förstå vilket innehåll som tilltalar respektive segment och förfina din målgruppsinriktning för optimala resultat.

KPI:ers roll i kundlojalitet genom innehållsmarknadsföring

Forbes hävdar att det är fem gånger billigare att investera i att behålla befintliga kunder än att attrahera nya. Nedanstående KPI:er visar den verkliga betydelsen av en kampanj för att behålla kunder:

16. Kundretentionsgrad (CRR)

Andelen användare som slutar göra affärer med ditt företag efter sitt första köp definierar CRR.

Uppskatta kundbortfallet genom att dividera antalet kunder som gått förlorade under en period med det totala antalet kunder i början av den perioden. Detta visar i vilken takt ditt innehåll misslyckas med att engagera befintliga kunder.

Analysera kundbeteendet före och efter bortfall. Identifiera mönster för innehållskonsumtion, engagemangsnivåer och senaste interaktioner för att avgöra var ditt innehåll inte uppfyller kundernas behov.

Använd insikterna om kundbortfall för att skräddarsy innehåll till befintliga kunder. Ta itu med deras problem med relevanta teman, format och uppmaningar till handling.

17. Kundens livstidsvärde (CLV)

Kundens livstidsvärde är en KPI för innehållsmarknadsföring som beräknar den totala intäkten du kan förvänta dig från en enskild kund under hela ert samarbete.

För att beräkna CLV uppskattar du intäkterna från en kund genom att multiplicera deras genomsnittliga köpvärde med det genomsnittliga antalet köp per år och sedan multiplicera det med den genomsnittliga tiden de är kunder.

18. Expansion MRR (månatlig återkommande intäkt)

Expansion MRR från befintliga kunder avser de extra intäkter som din produkt genererar från merförsäljning, korsförsäljning och tillägg.

Titta på den extra månatliga intäkten som genereras från befintliga kunder genom merförsäljning, korsförsäljning och tillägg för att ta reda på vilka som är engagerade i ditt varumärke och mottagliga för lojalitet.

Identifiera vad som får dina kunder att spendera mer. Är det exklusiva innehållserbjudanden, personliga rekommendationer eller strategiska prissättningsmodeller? De insikter du får här hjälper dig och ditt team att upprepa framgångar och rikta in er på uppförsäljningsinsatser.

19. Net Promoter Score

Net Promoter Score (NPS) är en KPI som mäter lojaliteten och nöjdheten hos din målgrupp. Vanligtvis används en skala för att mäta deras svar.

Fråga din målgrupp: ”På en skala från 0 till 10, hur sannolikt är det att du skulle rekommendera vårt innehåll till andra?” Enkelt och rakt på sak, det avslöjar hur ditt innehåll uppskattas och driver lojalitet.

Dela in kunderna i tre grupper baserat på svaren: Promotorer (poäng 9–10), Passiva (poäng 7–8) och Kritiker (poäng 0–6). Beräkna NPS genom att subtrahera kritikerna från promotorerna. Det resulterande procenttalet kan variera mellan -100 och +100 och indikerar kundernas inställning och lojalitet gentemot varumärket.

Spåra ditt NPS över olika innehållstyper, plattformar och demografiska grupper. Identifiera passionerade förespråkare och frustrerade kritiker, eftersom de förstnämnda bekräftar dina ansträngningar och de sistnämnda pekar på blinda fläckar.

Ta itu med nödvändiga problem baserat på feedback och finjustera din innehållsstrategi.

20. Andel återkommande köp

Denna KPI beräknar andelen återkommande kunder i förhållande till din totala kundkrets. Indikatorn ger en bred bild av kundernas lojalitet och mäter kundretentionen.

Dela antalet kunder som gör återköp inom en viss tidsperiod med det totala antalet kunder. Detta visar andelen kunder som ditt innehåll framgångsrikt omvandlar till långsiktiga köpare.

Spåra återköpsbeteendet för olika typer av innehåll, kanaler och kampanjer. Välj ut vilka teman, format och erbjudanden som tilltalar dina återkommande kunder mest för att ta reda på vilket innehåll som främjar lojalitet och driver kontinuerligt engagemang.

Hur spårar man KPI:er för innehållsmarknadsföring?

Kom ihåg att data i sig inte är någon skatt – kvaliteten på de insikter du får fram är avgörande. Fördjupa dig därför och analysera dina insikter noggrant.

ClickUp förändrar sättet du spårar KPI:er för innehållsmarknadsföring. Det tar dig från spridda kalkylblad och isolerade verktyg till ett enhetligt, handlingsinriktat kommandocenter.

ClickUp är en allt-i-ett -programvara för projektledning som främjar teamwork och låter dig komma på idéer, spåra KPI:er, organisera och samarbeta kring marknadsföringsuppgifter.

Utforska kraftfulla funktioner som mål, whiteboards och dokument. Med anpassningsbara fält, instrumentpaneler, rapporter och fördefinierade mallar för KPI-spårning ger ClickUp dig möjlighet att effektivt övervaka KPI:er för innehållsmarknadsföring.

ClickUp-mål

Sätt upp dina North Star-mått och uppnå dem med ClickUp.

ClickUp Goals är ett kraftfullt verktyg för att övervaka KPI:er. Börja med att sätta upp ett ”mål”. Definiera tydligt det exakta resultat du önskar uppnå med detta mål och se till att det följer SMART-kriterierna: Specific (specifikt), Measurable (mätbart), Achievable (uppnåeligt), Relevant (relevant) och Time-bound (tidsbundet).

Bestäm vilka mätvärden som bäst mäter dina framsteg mot målet. Se till att mätvärdena är specifika och användbara och ger tydlig insikt i dina resultat.

Skapa ett mål inom ditt mål för varje KPI. Ange önskad prestationsnivå för varje mätvärde inom tidsramen för ditt mål. ClickUp låter dig ställa in olika måltyper.

Du kan anpassa de mätvärden du väljer för att följa upp dessa mål:

Antal: Skapa ett antal siffror och spåra ökningar eller minskningar mellan dem.

Sant/Falskt: Använd en kryssruta för Gjort/Ej gjort för att markera att ditt mål är uppnått.

Valuta: Sätt upp ett monetärt mål och följ upp eventuella ökningar eller minskningar.

Uppgift: Spåra slutförandet av en enskild uppgift eller en hel lista

ClickUp erbjuder olika sätt att spåra dina framsteg mot dina mål och målsättningar. Använd framstegsfältet för att visuellt visa procentandelen för varje målsättning. Utforska diagram och grafer för att visualisera trender och prestanda över tid.

Använd ClickUp Dashboards för att kombinera olika mål och målsättningar i en enda översikt.

Hitta direkt den information du behöver med widgets i ClickUp Dashboards.

Granska dina framsteg regelbundet och analysera data som samlats in från dina KPI:er. Identifiera områden som kan förbättras och justera dina strategier därefter.

ClickUp Reporting -funktionerna ger värdefulla insikter som hjälper dig att fatta datadrivna beslut.

Få mer insikt i teamets prestanda med ClickUp-rapporter

Samarbeta med ditt team genom att tilldela uppgifter via ClickUp Tasks och följ framstegen mot era gemensamma mål. Välj bland vårt bibliotek med över 1000 strategiska mallar för marknadsföringsplaner för att dela upp dina budgetar, mål och andra viktiga KPI:er för innehåll på ett och samma ställe.

Organisera ditt arbete, hantera projekt och automatisera återkommande uppgifter med ClickUp.

Registrera dig gratis idag och förbättra ditt teams prestanda och uppföljningsmål!