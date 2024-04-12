25 KPI:er och mätvärden för produktmarknadsföring för att mäta framgång

Produktmarknadsföring definierar i grunden vilka produkter som ska marknadsföras, till vem, hur, för hur mycket och på vilket sätt. Med tillväxten inom teknik- och SaaS-branschen har produktmarknadsföring fått förnyat intresse.

Kan vem som helst bli produktmarknadsförare? Ja, om de kan vara kundens röst och utgå från viktiga användar-/marknadsdata för att fatta affärsbeslut.

För att möjliggöra detta behöver produktmarknadsförare två saker:

Mätvärden för produktmarknadsföring: Prestationsindikatorer som fungerar som en kompass och guidar marknadsförare genom komplexiteten i konsumentbeteende, marknadstrender och effektiviteten i marknadsföringsstrategier.

Verktyg: Programvara och ramverk som samlar in den data du behöver för att mäta prestanda på ett korrekt sätt, till exempel ClickUps produktmarknadsföringsplattform. Den erbjuder en omfattande uppsättning funktioner som är utformade för att spåra, hantera och analysera KPI:er för produktmarknadsföring med precision.

I det här blogginlägget utforskar vi båda dessa aspekter. Vi börjar med att förklara viktiga mätvärden och deras betydelse, följt av hur du kan använda rätt verktyg för att säkerställa framgångsrik produktmarknadsföring.

Produktmarknadsföringsmått i företag

Alla produktföretag behöver mäta sin prestanda, inte bara i termer av försäljning, utan också olika ledande faktorer. Det är där produktmarknadsföringsmått kommer in.

Vad är produktmarknadsföringsmått?

Produktmarknadsföringsmått är standarder för att mäta effektiviteten hos marknadsföringsstrategier under en given period. De kopplar samman marknadsföringsinsatser med affärsresultat.

Varför är mätvärden för produktmarknadsföring viktiga?

Precis som alla andra mätvärden hjälper KPI:er för produktmarknadsföring till att utvärdera prestanda. Dessutom erbjuder de betydande långsiktiga affärsfördelar, bland annat:

Underlätta datadrivna produktbeslut, inklusive stora beslut som vilka funktioner som är rätt att utveckla för den ideala kundprofilen (ICP).

Skapa en kultur av experimenterande genom att testa flera kampanjidéer för att identifiera framgångsrika tillvägagångssätt.

Öka kundernas acceptans och lojalitet

Tillsammans med dessa mätvärden skapar produktmarknadsföringsmallar repeterbarhet och effektivitet i marknadsföringsinsatserna.

Mall för produktmarknadsföringsplan från ClickUp

Hur bidrar produktmarknadsföringsmått till verksamheten?

Den största fördelen med produktmarknadsföringsmått är att de hjälper teknik-, marknadsförings- och säljteamet att samarbeta effektivt utifrån gemensamma förutsättningar och mål. De anpassar produktens inriktning efter organisationens övergripande mål.

Låt oss till exempel säga att företagets affärsmål är att öka kundlojaliteten.

Motsvarande produktmarknadsföringsmått skulle vara Net Promoter Score (NPS) och årliga återkommande intäkter.

För att uppnå dessa mått skulle produktteamen dubbla satsningen på funktioner som kunderna älskar, förbättra funktioner som de är missnöjda med, eliminera problemområden osv.

Enkelt uttryckt fungerar dessa mått som en bro mellan produkten/tekniken och kunden, vilket gör resan smidig.

Låt oss titta på några av de mest effektiva produktmarknadsföringsmått som du kan spåra under 2024.

25 produktmarknadsföringsmått att spåra

Hundratals produktföretag dyker upp varje dag och skapar unika lösningar för nischproblem. Bra produktmarknadsföringsmått kan vara skillnaden mellan marknadsledarskap och föråldring.

Välj de som passar bäst för ditt företag bland de 25 viktigaste produktmarknadsföringsmätvärdena som vi har sammanställt åt dig.

1. Net Promoter Score (NPS)

Net Promoter Score mäter sannolikheten för att dina kunder rekommenderar din produkt till en vän eller kollega. Företag brukar ställa frågan: ”På en skala från 0 till 10, hur sannolikt är det att du rekommenderar vår produkt till en vän eller kollega?” Poäng mellan 9 och 10 är promotorer, 7–8 är passiva och 0–6 är kritiker.

NPS hjälper till att mäta:

Kundnöjdhet med produkten

Kundlojalitet och sannolikhet för att behålla kunder

Produktens effektivitet när det gäller att tillgodose kundernas behov

2. Kundnöjdhetsindex (CSAT)

CSAT mäter kundnöjdhet med hjälp av enkäter där frågan ”Hur nöjd är du med din upplevelse?” ställs. Det är mycket enklare än NPS och även mer populärt.

3. Avgångsfrekvens

Churn rate är antalet kunder som slutar använda din produkt eller tjänst under en given period. För SaaS-företag kan detta vara antalet kunder som säger upp avtalet mitt i avtalsperioden eller inte förnyar avtalet när avtalsperioden löper ut.

Avgångsfrekvens = Antal kunder som förlorats under perioden / totalt antal kunder vid periodens början

Även om kundbortfallet kanske har mer att göra med produkten än med marknadsföringen, kan ett högre kundbortfall tyda på att produktmarknadsföringsteamet inte engagerar befintliga kunder tillräckligt.

4. Användning av innehåll

Innehållsanvändning spårar hur kunderna interagerar med ditt marknadsföringsinnehåll. Detta kan innebära:

Hur många personer laddar ner ditt gated content?

Hur många av dina webbsidor tittar de på?

Hur mycket tid spenderar de på att läsa dina blogginlägg på webbplatsen?

Det hjälper marknadsförare att förstå vilka typer av innehåll som är mest effektiva för att engagera kunder och driva konverteringar.

5. Konverteringsfrekvens

Konverteringsfrekvensen avser andelen kunder som vidtar den åtgärd som leder dem från ett steg i din marknadsföringstratt till nästa. Det kan handla om att prenumerera på ett nyhetsbrev, ladda ner en resurs, registrera sig för en provperiod eller bli betalande kund.

Konverteringsfrekvens = (antal konverteringar / totalt antal besökare) X 100

Konverteringsgraden mäter hur attraktiva dina erbjudanden är och hjälper dig att optimera interaktionerna i slutet av köpprocessen (BOFU).

6. Konverteringsgrad för leads

Leadkonverteringsgraden är lite mer specifik och mäter i vilken utsträckning leads konverteras till betalande kunder.

Leadkonverteringsgrad = (Antal nya kunder / Totalt antal leads) X 100

Leadkonverteringsgraden är ett viktigt mått på kvaliteten på din leadgenereringsmotor. En mycket låg leadkonverteringsgrad kan tyda på att du antingen fångar upp fel ICP eller inte engagerar dem på ett effektivt sätt.

7. Kostnad per lead (CPL)

Kostnad per lead är det belopp som spenderas på marknadsföring för att skaffa en ny lead via olika kanaler, såsom sökmotorer, sociala medier, evenemang etc.

CPL = Total kostnad för en marknadsföringskampanj / Antal genererade leads

Leads fångar upp styrkan hos en organisation i toppen av tratten. CPL visar din förmåga att skapa medvetenhet och intresse med minimal investering. Det spelar också en viktig roll för att identifiera kanaler som fungerar och investera i dem.

8. Engagemangsgrad på sociala medier

Engagemangsgraden på sociala medier kvantifierar nivån på interaktionen mellan användarna och ett varumärkes innehåll på sociala medier, inklusive gillanden, delningar, kommentarer och följare.

Engagemangsgrad på sociala medier = (Totalt engagemang / totalt antal visningar) X 100

Denna mätvärde hjälper produktmarknadsförare att utvärdera effektiviteten hos strategier för sociala medier när det gäller att bygga varumärkeskännedom och engagemang. Även om detta kan verka som ett fåfängt mätvärde kan det vara en ledande indikator för effektiviteten hos sociala medier som kanal för att skapa kännedom och intresse.

9. Sessionens varaktighet

Sessionslängd är den genomsnittliga tid som en användare tillbringar på din webbplats under en enskild session.

Alla bra marknadsföringsanalysverktyg mäter sessionstiden som ett grundläggande mått på användarengagemang och kvaliteten på innehållet på webbplatsen. Längre sessioner kan tyda på mer engagerande innehåll eller ett mer effektivt användargränssnitt.

10. Sidvisningar per session

Sidvisningar per session mäter det genomsnittliga antalet sidor som visas under en session.

Tillsammans med sessionens längd mäter sidvisningar per session hur väl ditt innehåll fångar och behåller användarnas uppmärksamhet, vilket ger vägledning för förbättringar av webbplatsnavigering och innehållskvalitet.

11. Öppningsfrekvens för e-post och klickfrekvens (CTR)

E-postöppningsfrekvensen mäter andelen mottagare som öppnar en e-postkampanj. Klickfrekvensen mäter hur många som klickade på en länk i e-postmeddelandet.

Alla e-postkampanjer i världen kan vara meningslösa om användarna varken öppnar eller läser de meddelanden du skickar till dem. Öppnings- och klickfrekvensen för e-post är ett bevis på att du inte skriker i tomma intet (eller tyvärr, att du gör det).

CTR mäter inte bara resultatet av dina e-postkampanjer, utan visar också hur attraktiva dina meddelanden och erbjudanden är för målgruppen.

12. Avvisningsfrekvens

Avvisningsfrekvensen är andelen besökare på en webbplats som lämnar den efter att ha visat endast en sida. Tänk dig att en potentiell kund som är intresserad av din produkt lämnar webbplatsen utan att lära sig mer om den. Det är ett dåligt scenario.

Avvisningsfrekvensen kan indikera att:

Webbplatsens innehåll är inte relevant för användaren.

Det finns ingen uppmaning till handling som är tillräckligt övertygande för att användaren ska reagera på den.

Webbplatsen är för långsam och användaren orkar inte vänta.

Användaren hittade vad hen behövde och är inte intresserad

Det är allmänt accepterat att en hög avvisningsfrekvens är dåligt. Men så behöver det inte vara. Om dina kunder hittar allt de behöver på landningssidan och sedan lämnar den, kan det betyda att du har en riktigt bra landningssida.

Använd denna mätvärde tillsammans med användarresan och förväntade åtgärder innan du avgör hur du presterar.

13. Kundanskaffningskostnad (CAC)

CAC är den summa marknadsförings- och försäljningskostnader som uppstår för att skaffa en ny kund. CAC = Totala anskaffningskostnader / Antal nya kunder

CAC är en primär indikator på effektiviteten i marknadsföringsinsatser. Om kostnaden för att skaffa en kund är högre än intäkterna från denne kan du behöva justera din strategi på lång sikt, såvida inte kundens livstidsvärde kompenserar för detta.

14. Kundens livstidsvärde (CLV)

Kundens livstidsvärde är en uppskattning av hur mycket ett företag kan tjäna på en enskild kund under hela kundrelationen.

CLV = Genomsnittligt köpvärde per kund X antal köp per år X genomsnittlig kundlivslängd

CLV hjälper till att mäta:

Effektiviteten i marknadsföringsinsatserna

Avkastning på marknadsföringsinvesteringar

CAC-effektivitet, som du kan använda som underlag för att utforma framtida budgetar

15. Visningar av introduktionsinnehåll/guider

Onboarding-innehåll/guidevisningar mäter antalet gånger nya användare visar eller interagerar med onboarding-material. Det är ett viktigt mått för att utvärdera effektiviteten hos ditt kundframgångsteam.

Vanligtvis tyder många visningar och positiv feedback på onboarding-innehåll på en smidig övergång för nya användare, medan lågt engagemang kan tyda på förvirring eller bristande intresse. Alternativt kan få visningar tyda på att produkten är lätt att använda och att kunderna inte behöver support. Och många visningar kan betyda att produkten är komplicerad.

Detta mått måste därför ses i samband med andra mått på kundnöjdhet som är relaterade till onboarding.

16. Avkastning på marknadsföringsinvesteringar (ROMI)

ROMI eller marknadsförings-ROI beräknar försäljningen/vinsten som genereras från marknadsföringsinvesteringar.

ROMI = (Försäljning som kan hänföras till marknadsföring – marknadsföringskostnader)/marknadsföringskostnader

Från marknadsföring till försäljning finns det flera steg. Till exempel måste en sökannons få visningar, sedan klick, sedan leads, sedan gå vidare i processen till demo/testversion och slutligen försäljning. Med verktyg för processkartläggning kan du spåra denna resa och mäta hastigheten i denna process i dollar.

Processkartläggning med ClickUp Whiteboards

17. Antagandefrekvens för funktioner

Funktionsanvändningsgraden är antalet personer som börjar använda en ny funktion i din produkt inom en viss tidsram efter lanseringen.

Funktionsanvändningsgrad = (Antal användare som har använt funktionen / Totalt antal användare) * 100

Denna produktmarknadsföringsmetrik hjälper team att förstå mottagandet och användbarheten av nya funktioner.

18. Andel övergivna kundvagnar

Andelen övergivna kundvagnar är den procentandel av online-kunder som lägger varor i sin kundvagn men sedan avbryter köpet.

Som produktmarknadsförare är detta ett viktigt mått för att förstå brister i kundupplevelsen och åtgärda dem.

19. Kundengagemangspoäng

Kundengagemangspoängen visar hur mycket dina kunder engagerar sig i din produkt eller tjänst. Detta kan besvara frågor som:

Hur ofta loggar de in på sitt konto?

Hur många funktioner använder de?

Hur många av dina Instagram-inlägg gillar de?

Detta betyg hjälper företag att identifiera mycket engagerade användare för uppsäljningsmöjligheter och de som riskerar att lämna företaget för riktade kundlojalitetsinsatser.

20. Kunderbundenhet

Retentionsgraden, precis som konverteringsgraden, är andelen användare som konsekvent vidtar den förväntade åtgärden med jämna mellanrum. Detta kan vara:

Lyssna på veckans avsnitt av din podcast

Fortsätt att använda gratisversionen av din produkt

Förnya prenumerationen på din produkt

Kundbehållningsgrad = [Totalt antal kunder – nya kunder under den perioden]/totalt antal kunder], uttryckt i procent.

En hög kundlojalitet indikerar hög kundnöjdhet med produkten, relationen, prissättningen etc.

21. Produktreturfrekvens

Produktreturneringsgraden mäter andelen produkter som returneras av kunderna.

Produktreturneringsgrad = Totala returer / totala inköp [kan även beräknas för enskilda produkter]

Du kan också beräkna returfrekvensen för enskilda produkter genom att dividera returerna för den aktuella produkten med antalet köp.

Det är viktigt för att bedöma produktkvalitet, kundnöjdhet och effektiviteten i returpolicyn. En hög returfrekvens kan tyda på problem med produktförväntningar eller kvalitet.

22. Time to Value (TTV)

Time to value mäter den tid det tar för en kund att realisera värdet av en produkt eller tjänst efter köpet. Om du säljer pizza kan du stilla hungern direkt. Men om du säljer ett projektledningssystem kan det ta några veckor, om inte månader, att realisera värdet.

Produktmarknadsföringsteam använder denna mätvärde för att utvärdera effektiviteten i onboardingprocesser och den initiala användarupplevelsen. En kortare TTV kan leda till högre kundnöjdhet och kundlojalitet.

23. Marknadsandel

Marknadsandel avser hur stor del av marknaden du har erövrat. Om till exempel 1 miljon bilar säljs under ett år och BMW säljer 200 000 av dessa, är deras marknadsandel 20 %.

Marknadsandel = (företagets försäljning / branschens försäljning) X 100

Marknadsandelar används av produktmarknadsförare för att förstå möjligheter. Om du till exempel har erövrat 10 % av marknaden kan du investera i att öka din andel. Om du däremot har 100 % av marknadsandelarna kanske du bör ompröva din strategi och istället fokusera på att expandera marknaden i sig.

24. Genomsnittlig intäkt per användare (ARPU)

ARPU är precis vad det står på förpackningen. Det beräknas genom att dividera den totala intäkten med det totala antalet användare under perioden.

För SaaS-baserade produktföretag som följer en användningsbaserad prismodell är APRU ett viktigt mått. Användarbaserade prismodeller, som Netflix, kan ha en jämn ARPU, vilket gör det överflödigt.

För ett varumärke som Mailchimp, som tar betalt per antal skickade e-postmeddelanden eller antal kontakter, hjälper APRU dock till att utvärdera intäktsgenereringskapaciteten hos deras användarbas.

25. Månatlig återkommande intäkt (MRR)

Som namnet antyder är månatliga återkommande intäkter den totala prenumerationsavgiften som kunderna betalar under en månad.

MRR = Totalt antal betalande kunder X genomsnittlig intäkt per användare

MRR är viktigt för att förstå kassaflödet och prognostisera framtida intäkter. Särskilt för prenumerationsbaserade företag är det en viktig indikator på prestanda och finansiell styrka.

Nu när du vet vad du ska spåra, låt oss se hur.

Hur man spårar KPI:er för produktmarknadsföring

De flesta produktmarknadsföringsteam arbetar med flera olika verktyg för kampanjer, kreativa lösningar, analyser osv. Att spåra dessa mätvärden kan i sig bli en mödosam uppgift.

ClickUps produktmarknadsföringsprogramvara är utformad för att lösa just det problemet. Så här kan ett robust verktyg som ClickUp hjälpa dig att spåra och uppnå dina produktmarknadsföringsmål.

Sätt upp dina mål för produktmarknadsföring

Använd ClickUp Goals för att sätta upp specifika, mätbara mål som är direkt kopplade till dina produktmarknadsföringsstrategier. Om du använder ramverk för mål och nyckelresultat (OKR) kan du använda ClickUp för att dela upp varje mål i kvantifierbara nyckelresultat, vilket gör det enklare att mäta framsteg och resultat.

Gör detta snabbare med ClickUps mall för nyckeltal (KPI). Anpassa, konfigurera och gå vidare till marknadsföringsarbetet!

Håll koll på dina framgångsmått med hjälp av ClickUps mall för nyckeltal (KPI).

Integrera dina produktmarknadsföringsprojekt

Lägg till alla dina projekt som uppgifter i ClickUp och gör det till en central knutpunkt för dina produktmarknadsföringsinsatser. Denna konsolidering säkerställer att inga uppgifter faller mellan stolarna och möjliggör ett smidigt samarbete mellan teammedlemmarna.

Vad mer? Du kan automatisera måluppföljningen baserat på slutförda uppgifter i ClickUps verktyg för marknadsföringsprojektledning.

Spåra automatiskt teamets prestanda mot ClickUp-målen

Hantera produktmarknadsföringsrelationer

Produktmarknadsföring involverar en rad personer inom produkt, innehåll, design, marknadsföring, kundframgång och mycket mer. Med ClickUp kan du hantera dina produktmarknadsföringsuppgifter, tilldela användare, tagga beroenden och ge åtkomst till externa intressenter – allt på ett och samma ställe.

Granska och reflektera

Med ClickUp kan du samla ditt teams arbete på ett ställe för att granska prestationen.

Koppla uppgifter till mål för att få en tydlig överblick från insats till resultat.

Med över 100 integrationer kan du samla data från olika plattformar i ClickUp.

Använd dessa data för att skapa anpassade rapporter för att spåra de produktmarknadsföringsmått som är viktiga för dig.

ClickUp Dashboards erbjuder ett samlat sätt att visualisera mätvärden från webbplatstrafik och konverteringsfrekvenser till kundengagemang och marknadsandelar. Analysera trender, identifiera förbättringsområden och fatta datadrivna beslut för att förbättra dina produktmarknadsföringsstrategier.

Upprepa

En agil organisation strävar efter att kontinuerligt förbättra sina insatser och resultat. Använd samarbetsfunktioner som kommentarer, dokumentredigering i realtid etc. för att diskutera feedback.

Inkorporera feedback och insikter i din produktmarknadsföringsstrategi. Justera och anpassa dina projektledningsmål och OKR:er utifrån prestationsmått.

Samarbeta med ditt team och nå dina mål snabbare med ClickUps allt-i-ett-programvara för projektledning.

Få bäst resultat med dina KPI:er för produktmarknadsföring med ClickUp

Bra produktmarknadsföring kräver mätvärden och verktyg. I det här inlägget har vi diskuterat 25 exempel på mätvärden.

Å andra sidan kan du använda olika appar för digital marknadsföring för att genomföra din strategi. För att samla in data om webbplatstrafik kan du till exempel använda Google Analytics, skicka e-postkampanjer från MailChimp eller använda Canva för design. Var och en av dessa verktyg skapar sina egna datasilor, vilket fragmenterar din produktmarknadsföringskontext.

ClickUps omfattande produktmarknadsföringsprogramvara förenar din arbetsplats och låter dig hantera, spåra och analysera dina insatser. Oavsett om du letar efter marknadsföringsverktyg för småföretag eller större företag kan ClickUp anpassas efter dina behov.

Se hur det fungerar. Prova ClickUp gratis idag.

Vanliga frågor om mätvärden för produktmarknadsföring

1. Vad är KPI:er inom marknadsföring?

Nyckeltal eller KPI:er inom marknadsföring är kvantifierbara mått som används för att utvärdera framgången och effektiviteten hos marknadsföringsaktiviteter. De hjälper företag att följa upp resultat, justera strategier och fatta datadrivna beslut.

2. Vad är KPI inom produktledning?

Inom produktledning är KPI ett mätbart värde som visar hur effektivt en produkt uppnår sina mål.

Några av de vanligaste KPI:erna och mätvärdena för produktledning är:

Användarengagemang

Kundnöjdhetsindex (CSAT)

Månatlig återkommande intäkt (MRR) eller årlig återkommande intäkt (ARR)

Avgångsfrekvens

Användningsgrad för funktioner

Konverteringsfrekvens

Tid till marknaden

3. Hur mäter du framgången för produktmarknadsföring?

Framgången för produktmarknadsföring mäts med KPI:er som är utformade för att passa organisationens erbjudanden. Om du till exempel driver en prenumerationsverksamhet kan årliga återkommande intäkter (ARR) eller månatliga återkommande intäkter (MRR) vara ett viktigt mått. Om du följer en produktledd tillväxtstrategi (PLG) kan NPS vara ett viktigt mått.

Här är ett strukturerat sätt att mäta framgången för produktmarknadsföring: