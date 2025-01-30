De 10 bästa Mailchimp-alternativen för e-postmarknadsföring 2025

E-postmarknadsföringsplattformar gör det möjligt för marknadsförare att utforma, schemalägga, skicka och analysera e-postkampanjer. Mailchimp är särskilt populärt bland sina konkurrenter, främst tack vare det strömlinjeformade gränssnittet och de kraftfulla verktyg som det har att erbjuda. ?

Mailchimp har sina begränsningar. Till exempel erbjuder det kostnadsfria abonnemanget inte e-postschemaläggning, och Essentials-abonnemanget hjälper dig inte att anpassa eller optimera e-postkampanjen utöver en viss punkt.

Priset baseras på antalet kontakter du har, så dina kostnader börjar stiga i takt med att din målgrupp växer.

Dessutom blir avancerad marknadsföringsautomatisering och generativ AI för e-postcopywriting snabbt en självklarhet. Mailchimp erbjuder dessa funktioner endast i sina dyra, högre prisnivåer, vilket gör det svårt för mindre företag att använda dem.

Marknadsföringsteam har nu flera alternativ till Mailchimp att utforska – e-postmarknadsföringsverktyg som Mailchimp som har funktioner som passar bäst för deras prioriteringar och till ett pris som de är bekväma med.

Denna lista över de 10 bästa Mailchimp-alternativen för e-postmarknadsföring hjälper dig att upptäcka funktioner och priser som passar dig och ditt team bäst.

Vad ska du leta efter i Mailchimp-alternativ?

Innan vi går vidare till våra bästa Mailchimp-alternativ, låt oss utforska några viktiga funktioner att leta efter i ett e-postmarknadsföringsverktyg:

Användarvänlighet: Plattformen ska vara lätt att navigera och lämplig för både nybörjare och erfarna marknadsförare.

Avancerad listhantering: Verktyget ska kunna segmentera och hantera din målgrupp på ett effektivt sätt.

E-postschemaläggning: Det bör vara möjligt att schemalägga e-postmeddelanden, en nödvändig funktion för effektiv kampanjplanering.

Snabb tillgång till kundsupport: Bra kundsupport är avgörande, särskilt för felsökning och vägledning.

Anpassningsbara mallar: En mängd olika mallar kan hjälpa dig En mängd olika mallar kan hjälpa dig att spara tid och skapa visuellt tilltalande e-postmeddelanden.

Automatiseringsfunktioner: Automatisering kan inte bara spara tid utan också bidra till att personalisera användarupplevelsen och hjälpa dig att skapa användarresor eller försäljningstrattar.

Analysverktyg: Insiktsfulla analyser är viktiga för att spåra resultatet och optimera effektiviteten i dina kampanjer.

Integrationsmöjligheter: Verktyget ska kunna integreras sömlöst med andra plattformar och verktyg som ditt företag använder.

Prisalternativ: Verktyget bör erbjuda olika prisplaner så att du kan välja en som passar din budget och verksamhetens storlek.

De 10 bästa Mailchimp-alternativen att använda 2024

Nu när du vet vilka funktioner och egenskaper du ska leta efter i e-postmarknadsföringsplattformar, låt oss titta på de 10 bästa Mailchimp-alternativen som är värda att prova 2024.

1. MailerLite

via Mailer Lite

MailerLite är ett av de populäraste alternativen till Mailchimp och erbjuder en rad verktyg för att skapa professionella e-postkampanjer, nyhetsbrev, landningssidor och webbplatser. Plattformens dra-och-släpp-redigerare, som drivs av en AI-generator, gör det enkelt att anpassa designen.

Mailterlites iOS-app är särskilt intuitiv för att hantera kampanjer på språng – även för avancerade funktioner som att skapa drip-kampanjer eller avancerad målgruppsanpassning, automatisering eller undersökningar.

Mailerlite integreras med populära tjänster som Zapier, Stripe, WordPress och Shopify och erbjuder ett gratis konto med support dygnet runt och en 30-dagars premiumtestperiod.

MailerLites bästa funktioner

Skapa nyhetsbrev, bygg landningssidor och automatiserade resor – allt på ett och samma ställe.

Få e-postautomatisering i gratispaketet

Se till att e-postmeddelanden når prenumeranternas inkorgar tack vare en hög leveransgrad.

Hitta pålitlig kundsupport för felsökning och frågor

Begränsningar för MailerLite

Anpassad HTML-redigerare är endast tillgänglig i den avancerade planen.

Landningssidemallar och anpassad domänhosting är begränsade till betalda abonnemang.

Begränsningar när det gäller att redigera prenumerantlistor och välja nya mallar

Saknar vissa avancerade funktioner som detaljerad e-postrapportering och avancerad automatisering.

MailerLite-priser

Gratis: Erbjuder viktiga funktioner för upp till 1000 prenumeranter.

Växande företag: Från 10 USD/månad, inklusive ytterligare funktioner som automatisk återutsändning av kampanjer.

Avancerat: Från 20 $/månad, med funktioner som anpassningsbar HTML-redigerare och verktyg för att skapa avregistreringssidor.

Enterprise: Anpassad lösning med rörlig prissättning baserad på specifika behov och storleken på prenumerantdatabasen.

MailerLite-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (809 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (1901 recensioner)

2. ActiveCampaign

via ActiveCampaign

ActiveCampaign är en e-postmarknadsföringsprogramvara som är utformad för att tillgodose behov hos företag av alla storlekar. Den kombinerar e-postmarknadsföring, automatisering och CRM för e-postmarknadsföringsteam. Den använder maskininlärning för segmentering och personalisering av e-post, meddelanden, chatt och text.

ActiveCampaign har ett omfattande utbud, men är särskilt känt för sina avancerade automatiseringsverktyg och integrationsmöjligheter. Detta gör ActiveCampaign till ett av de ledande Mailchimp-alternativen för företag som söker en hög nivå av kontroll och anpassning i sina marknadsföringskampanjer.

ActiveCampaigns bästa funktioner

Spåra webbplatser och händelser, och få tillgång till inbyggda formulär och kampanjrapporter.

Skapa landningssidor, leadannonser och olika typer av formulär

Integrera med plattformar som WooCommerce, Shopify och BigCommerce.

Använd split-testning för att säkerställa fler öppningar och köp.

Begränsningar för ActiveCampaign

Det finns inga gratisabonnemang, och det billigaste abonnemanget kostar från 70 dollar/månad för ett team med tre användare.

Kan vara överväldigande för användare som bara vill fokusera på specifika funktioner som e-postmarknadsföring.

Telefonsupport är endast tillgänglig för kunder med Enterprise-abonnemang.

Priser för ActiveCampaign

Lite: Från 29 $/månad vid årlig fakturering eller 39 $/månad vid månadsvis fakturering

Plus: Från 49 $/månad vid årlig fakturering eller 70 $/månad vid månadsvis fakturering

Professional: Från 149 USD/månad vid årlig fakturering eller 187 USD/månad vid månadsvis fakturering

Enterprise: Anpassade priser för stora organisationer med avancerade behov

ActiveCampaign-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 stjärnor (10 570 recensioner)

Capterra: 4,6/5 stjärnor (2323 recensioner)

Kolla in dessa ActiveCampaign-alternativ!

3. Brevo

via Brevo

Brevo, tidigare kallat Sendinblue, är en modern e-postmarknadsföringsplattform som underlättar effektiv kommunikation mellan företag och deras kunder. Med en ny visuell identitet fokuserar Brevo nu på att erbjuda ett användarvänligt gränssnitt, vilket gör det tillgängligt för användare på alla kunskapsnivåer.

Brevo erbjuder anpassningsbara e-postmallar, en dra-och-släpp-redigerare, transaktionsmeddelanden och möjligheten att köra SMS- och WhatsApp-kampanjer. Möjligheten att köra textbaserade kampanjer skiljer det från andra Mailchimp-alternativ.

Brevos bästa funktioner

Skicka 300 e-postmeddelanden per dag med gratisversionen.

Få tillgång till obegränsad kontaktlagring gratis i alla abonnemang.

Samla alla e-postmeddelanden och meddelanden i en enda inkorg

Brevo-begränsningar

Landningssideskaparen ingår endast i Business-planen och saknar variation i tredjepartsintegrationer.

Kundsupporten är begränsad, utan livechatt i Starter-paketet, och telefonsupport finns endast i Business-paketet.

Brevo-priser

Gratis: Inkluderar grundläggande funktioner som e-postmallar och en daglig gräns på 300 e-postmeddelanden.

Starter: Börjar med 25 $/månad, ingen daglig sändningsgräns och grundläggande rapportering och analys.

Business: Erbjuder mer avancerade funktioner som A/B-testning och avancerad statistik för 65 $/månad.

BrevoPlus: Anpassade priser, inklusive avancerad säkerhet och personliga supportalternativ

Brevo-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 stjärnor (672 recensioner)

Capterra: 4,5/5 stjärnor (1858 recensioner)

via Constant Contact

Constant Contact är ett funktionsrikt e-postmarknadsföringsverktyg som är skräddarsytt för småföretag. Det är mest känt för sitt användarvänliga gränssnitt, som gör det enkelt att hantera kampanjer.

Plattformen inkluderar drag-and-drop-e-postmallar, ett marknadsförings-CRM, uppgiftsprioriteringshanterare, evenemangshantering och social marknadsföring. Priserna börjar på 12 dollar/månad och rymmer upp till 500 prenumeranter. Det är ett av de mer prisvärda Mailchimp-alternativen, men kostnaderna stiger kraftigt med ökande antal prenumeranter.

Identifiera trender i e-postmeddelanden genom kraftfulla rapporter baserade på vem som interagerar med e-postmeddelandena.

Integrera Facebook, Google Ads och Instagram för att hitta nya leads.

Använd rekommenderade ämnesrader och AI för att skapa attraktiva e-postmeddelanden.

Få tillgång till schemalagda e-postutskick i högre prisplaner

Saknar sofistikerade och flexibla arbetsflöden

Processen för att avsluta kontot är besvärlig och kräver telefonkontakt under kontorstid.

Lite: Från 12 $/månad, inkluderar viktiga funktioner som e-postmallar och Från 12 $/månad, inkluderar viktiga funktioner som e-postmallar och marknadsförings-CRM.

Standard: Från 35 $/månad, med funktioner som fördefinierade automatiseringar och A/B-tester av ämnesrader.

Premium: Från 80 $/månad, inkluderar avancerade funktioner som anpassade automatiseringar och intäktsrapportering.

G2: 4/5 stjärnor (5712 recensioner)

Capterra: 4,3/5 stjärnor (2619 recensioner)

5. Omnisend

via Omnisend

Omnisend effektiviserar kundengagemang, konvertering och återaktivering genom e-postmarknadsföring och flera kanaler. Det är skräddarsytt för e-handelsföretag och är ett av de populäraste Mailchimp-alternativen bland detaljhandelsföretag.

Det är känt för att förenkla processen att skapa professionella, köpbara e-postmeddelanden med ett bibliotek av anpassningsbara mallar. Detta gör det möjligt att lägga till produkter och dynamiska rabattkoder utan någon kodning.

Omnisends bästa funktioner

Få tillgång till ett omfattande bibliotek med anpassningsbara mallar för professionella e-postmeddelanden.

Skicka e-postmeddelanden på nytt till dem som inte har öppnat dem med Campaign Booster

Spåra analyser och avkastning på investeringen för att mäta kampanjens framgång.

Omnisends begränsningar

Saknar RSS-funktion för bloggintegration

Långsammare svarstider från kundsupporten

Obegränsat antal e-postutskick är begränsat till Pro-planen.

Omnisend-priser

Gratis: Grundläggande e-postfunktioner med en gräns på 500 e-postmeddelanden per månad.

Standardplan: Kostar 16 $/månad och erbjuder fler utskick och ytterligare funktioner som obegränsade webbpushmeddelanden.

Pro-plan: För 59 USD/månad ingår obegränsat antal e-post- och SMS-utskick samt avancerad rapportering.

Omnisend-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 stjärnor (836 recensioner)

Capterra: 4,7/5 stjärnor (704 recensioner)

6. Campaign Monitor

via Campaign Monitor

Med olika användarvänliga mallar fokuserar Campaign Monitors e-postmarknadsföringsprogramvara på användarvänlighet och effektivitet.

Plattformen erbjuder datasegmentering och omfattande automatiseringsfunktioner, vilket underlättar riktade och effektiva e-postmarknadsföringskampanjer.

Campaign Monitor används främst för att analysera kampanjresultat och spåra användarnas väg i detalj.

Campaign Monitors bästa funktioner

Anpassa mallar med olika webbtypsnitt

Få effektiva alternativ för datasegmentering för riktade kampanjer

Ge dina prenumeranter ett preferenscenter där de kan välja hur du ska interagera med dem.

Begränsningar för Campaign Monitor

Hög kostnad jämfört med konkurrenterna

Begränsad A/B-testning med endast två varianter

Priser för Campaign Monitor

Lite: Börjar på 11 dollar men begränsar antalet e-postmeddelanden per månad.

Essentials: Obegränsat antal e-postutskick för 19 $/månad

Premier: 149 $/månad med extra telefonsupport och avancerade funktioner som avancerad länkspårning och optimering av sändningstid

Campaign Monitor-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 stjärnor (692 recensioner)

Capterra: 4,5/5 stjärnor (487 recensioner)

7. GetResponse

via GetResponse

GetResponse har utvecklats från ett traditionellt e-postmarknadsföringsverktyg till en allt-i-ett-lösning för e-handel och onlinemarknadsföring.

Det erbjuder nu omfattande funktioner, inklusive e-postmarknadsföring, chattfunktioner, e-handelsverktyg och webbinariumshosting.

GetResponse är mest känt för sina anpassade landningssidor som en del av konverteringskanalen och kraftfulla automatiseringsfunktioner, vilket gör det till ett av de bästa Mailchimp-alternativen.

GetResponses bästa funktioner

Använd omfattande verktyg för e-postmarknadsföring, såsom autosvar och registreringsformulär.

Få en högst anpassad kundresekarta med hjälp av avancerade funktioner för marknadsföringsautomatisering.

Få tillgång till en samling av cirka 215 moderna och redigerbara e-postmallar.

Begränsningar för GetResponse

Begränsade alternativ för split-testning med endast fem ämnesrubriker eller innehållsvariationer

De mer avancerade funktionerna som marknadsföringsautomatisering, webbinariumshosting och e-handelsverktyg är endast tillgängliga i de högre prisplanerna.

GetResponse-priser

E-postmarknadsföring: Grundläggande funktioner för e-postmarknadsföring för listor med färre än 500 poster för 19 USD/månad.

Marknadsföringsautomatisering: Funktioner som händelsebaserade arbetsflöden och kontaktsortering för 59 $/månad.

E-handelsmarknadsföring: 119 $/månad, med olika funktioner som avancerad automatisering, e-handelsverktyg och webbinariumshosting.

GetResponse-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 stjärnor (640 recensioner)

Capterra: 4,2/5 stjärnor (475 recensioner)

8. ConvertKit

via ConvertKit

ConvertKit är en e-postmarknadsföringsplattform som är särskilt utformad för kreatörer som bloggare, skapare av onlinekurser och digitala säljare.

Det erbjuder ett användarvänligt gränssnitt och strömlinjeformad automatisering som är tillgänglig för kreatörer på alla kunskapsnivåer. ConvertKit gör det möjligt för dig att ha betalda nyhetsbrev och sälja digitala produkter som egenföretagare, vilket gör det till ett komplett marknadsföringsverktyg.

ConvertKits bästa funktioner

Anpassa e-postsekvenser med automatisering

Fokusera på e-postmeddelanden med ren text för att upprätthålla en personlig kontakt med målgruppen.

Rikta dig till specifika abonnentgrupper genom effektiv listhantering

ConvertKits begränsningar

Begränsat urval av fördesignade e-postmallar

Priset är kopplat till antalet prenumeranter.

Priser för ConvertKit

Gratis plan: Inkluderar grundläggande funktioner som e-postutskick och obegränsat antal formulär, gratis för upp till 1000 prenumeranter.

Creator-plan: Från 9 $/månad med visuella automatiseringsverktyg

Creator Pro-plan: Från 25 $/månad med prioriterad livechatt och e-postsupport

ConvertKit-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 stjärnor (190 recensioner)

Capterra: 4,7/5 stjärnor (194 recensioner)

9. Moosend

via Moosend

Moosend är ett mångsidigt alternativ till Mailchimp som erbjuder effektiv listhantering med omfattande segmenteringsalternativ.

Moosends djupgående kampanjspårning för att övervaka försäljning och konverteringar från e-postmarknadsföringsinsatser är en mycket användbar funktion för nybörjare.

Moosends bästa funktioner

Välj bland över 75 moderna och stilrena e-postmallar.

Få flexibla alternativ för marknadsföringsautomatisering med en utmärkt arbetsflödesredigerare.

Moosends begränsningar

Begränsad avancerad analys

E-postmallarna är professionella, men inte så kreativa som vissa användare kanske skulle önska.

Moosends prissättning

Gratis provperiod: Inkluderar grundläggande funktioner i 30 dagar med 1 000 prenumeranter och automatiserat arbetsflöde.

Fördel: Börjar på 9 dollar med en extra SMTP-server

Enterprise: Anpassad offert; inkluderar alla Pro-funktioner som målgruppsanalys.

Moosend-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 stjärnor (561 recensioner)

Capterra: 4,7/5 stjärnor (190 recensioner)

10. Hubspot

via HubSpot

HubSpot passar företag som vill förbättra sina e-postmarknadsföringsstrategier med olika professionella verktyg, inklusive en anpassningsbar landningssideskapare.

HubSpot erbjuder utmärkta A/B-testnings- och analysverktyg för effektiv kampanjhantering, samt olika mallar för webbplatser, e-postmeddelanden och landningssidor.

Det som gör det till ett av de bästa Mailchimp-alternativen är dess integration med sociala medier, vilket förstärker räckvidden för dina e-postmarknadsföringsinsatser.

HubSpots bästa funktioner

Hantera kundrelationer och insikter bättre med ett gratis CRM-verktyg med obegränsat antal kontakter.

Använd effektiv marknadsföringsautomatisering och segmentering för riktade kampanjer.

Utöka räckvidden för dina marknadsföringsinsatser genom att integrera marknadsföringsalternativ på sociala medier.

HubSpots begränsningar

Prissättningen kan vara hög, särskilt när man går från "Starter"-paketet till mer avancerade paket.

Plattformens omfattande funktioner kan vara överväldigande för nybörjare eller småföretag.

HubSpot-priser

Starter: Börjar på 20 dollar per månad med begränsade funktioner.

Professional och Enterprise: Har omfattande funktioner men är betydligt dyrare, med Professional-planen från 890 dollar per månad och Enterprise-planen från 3 600 dollar per månad.

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 stjärnor (10493 recensioner)

Capterra: 4,5/5 stjärnor (5747 recensioner)

Även om fokus här främst har legat på verktyg för e-postmarknadsföring är det viktigt att överväga plattformar som, även om de inte är avsedda enbart för detta, kan förbättra dina e-postmarknadsföringsinsatser avsevärt. ClickUp är ett utmärkt exempel, med generativa AI-drivna funktioner som kompletterar och effektiviserar e-postmarknadsföringsprocessen.

ClickUp

Utforska ClickUp för att hantera dina kampanjer och projekt med hjälp av AI, över 15 vyer och automatiserade uppgifter.

ClickUp är inte bara ett projektledningsverktyg, utan en mångsidig plattform som kan vara en värdefull tillgång i din e-postmarknadsföringsstrategi.

Med ClickUps e-postprojektledning kan du integrera e-postmarknadsföringskampanjer i dina projektledningsarbetsflöden. Detta säkerställer att dina e-postmarknadsföringsuppgifter hanteras och anpassas efter dina övergripande projektmål och deadlines.

För att effektivisera och integrera e-postuppgifter i din övergripande projektledning kan du prova ClickUps mall för e-postmarknadsföring för att organisera och hantera dina e-postkampanjer på ett effektivt sätt.

Samordna effektivt med ditt team, förenkla planeringen av ditt innehåll och spårningen av e-postens prestanda, och effektivisera dina arbetsflöden för e-postmarknadsföring med ClickUps mall för e-postmarknadsföringskampanjer.

ClickUp erbjuder även mallar för kommunikationsplaner som förenklar dina kommunikationsstrategier.

Var gränslös med ClickUp AI

ClickUp AI Writing Assistant kan hjälpa dig att skapa övertygande, felfritt e-postinnehåll, vilket sparar tid och ökar kreativiteten. Det är ett verktyg som kan generera idéer, ramverk och till och med hela e-postutkast, vilket gör processen för att skapa innehåll mer effektiv.

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

Fjärrsamarbete blir enkelt med ClickUp

Genom att underlätta samarbete och projektledning säkerställer ClickUp Design att dina e-postmarknadsföringsplaner skapas effektivt och är anpassade efter dina kampanjmål. Det hjälper dig att prioritera ditt arbete och har inbyggda funktioner för att ställa in tidslinjer och påminnelser.

Brainstorma, utforma strategier eller planera arbetsflöden med visuellt samarbetsinriktade ClickUp Whiteboards.

ClickUp-funktioner

Integrera e-postmarknadsföring i större projekt med hjälp av omfattande projektledningsverktyg.

Sortera alla e-postmeddelanden med filter med hjälp av e-posthanteringsfunktioner

Samarbeta bättre med avancerade kommunikationsverktyg, inklusive e-post, chatt och klipp.

Skapa felfritt e-postinnehåll med AI-skrivhjälp i Docs

Begränsningar för ClickUp

Saknar specialiserade funktioner för e-postmarknadsföring

Mer lämpad för projektledning än dedikerad e-postmarknadsföring

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta Kontakta säljteamet för en anpassad plan

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (9183 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3920 recensioner)

Mot bättre e-postkampanjer

E-postmarknadsföring är känt för att vara en kostnadseffektiv metod för att marknadsföra dina produkter och tjänster. Just nu kanske Mailchimp är ditt favoritverktyg, eller så funderar du på att komma igång med dina e-postmarknadsföringskampanjer.

Oavsett vilket fall det gäller kommer dessa alternativ att lyfta dina e-postkampanjer till en ny nivå och ge dig bättre avkastning på investeringen.

Lägg till ClickUp i mixen! Förutom att vara ett projektledningsverktyg kan dess e-posthanteringsfunktioner och kommunikationsverktyg hjälpa dig att nå dina e-postmarknadsföringsmål.

Registrera dig på ClickUp idag och sätt igång med dina e-postkampanjer! ?