De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till ActiveCampaign 2025

ActiveCampaign gör det möjligt för företag att nå ut till sin målgrupp genom automatiserade e-postkampanjer, vilket ökar försäljningen, stärker varumärkeskännedomen och vårdar kundrelationerna. 🎯

Trots sin höga funktionalitet är ActiveCampaign kanske inte det bästa valet för ditt företag. Du kanske letar efter mer anpassade lösningar för att interagera med dina kunder eller kanske ett mer prisvärt eller enklare verktyg.

Oavsett anledning är vi här för att hjälpa dig med din sökning med en lista över de 10 bästa alternativen till ActiveCampaign, sammanställd utifrån användarupplevelse, personaliseringsfunktioner, kostnad och målgrupp. Men först några ord om ActiveCampaign själv.

Vad är ActiveCampaign?

ActiveCampaign är en förstklassig plattform för tillväxtmarknadsföring och CRM som gör det möjligt för användare att skapa personliga e-postkampanjer baserade på kundernas beteende och preferenser. Detta sparar inte bara tid och arbete, utan säkerställer också att varje kundinteraktion är relevant och meningsfull.

Med avancerade segmenteringsfunktioner gör ActiveCampaign det möjligt för företag att leverera innehåll som är skräddarsytt för specifika kundgrupper baserat på demografi, intressen eller tidigare interaktioner.

Vad ska du leta efter i alternativ till ActiveCampaign?

Om du letar efter ett bra alternativ till ActiveCampaign, välj ett verktyg med följande viktiga egenskaper:

Mallar för e-postautomatisering: Leta efter alternativ till ActiveCampaign som erbjuder olika fördesignade mallar för att Leta efter alternativ till ActiveCampaign som erbjuder olika fördesignade mallar för att spara tid och arbete när du skapar engagerande kampanjer. Lead scoring: Välj en plattform med lead scoring-funktioner som hjälper dig att prioritera och rikta in dig på dina mest värdefulla leads. Beteendespårning: Överväg en lösning som gör det möjligt för dig att analysera beteenden, åtgärder och interaktioner hos dina e-postmottagare. Avancerade segmenteringsfunktioner: Ditt verktyg bör tagga din e-postlista för grupper baserat på demografi, intressen, Ditt verktyg bör tagga din e-postlista för grupper baserat på demografi, intressen, användarfeedback eller tidigare interaktioner. Skalbarhet: Välj verktyg som kan anpassas efter växande affärsbehov. Detta ger dig friheten att skala dina marknadsföringsinsatser utan begränsningar. Analys och rapportering: Leta efter alternativ som erbjuder omfattande analys- och rapporteringsfunktioner för att spåra effektiviteten i dina kampanjer och identifiera förbättringsområden. Integrationsmöjligheter: Se till att plattformen integreras sömlöst med dina befintliga verktyg, såsom CRM-system och sociala medieplattformar.

Topp 10 alternativ till ActiveCampaign för tillväxtmarknadsföring

Vi har gjort grovjobbet åt dig och sammanställt en noggrant utvald lista över de bästa alternativen till ActiveCampaign – nu är det bara att utforska dem!

Bäst för omfattande hantering av marknadsföringsuppgifter

Hantera dina e-postmeddelanden och arbeta på ett och samma ställe – skicka och ta emot e-postmeddelanden var som helst i ClickUp, skapa uppgifter från e-postmeddelanden, konfigurera automatiseringar, bifoga e-postmeddelanden till valfri uppgift och mycket mer.

ClickUp är en mångsidig plattform för produktivitet och projektledning med en mängd funktioner som gör den till ett utmärkt alternativ till ActiveCampaign.

Med ClickUps Email Project Management Suite kan du till exempel ta emot och svara på e-post direkt från ClickUp, vilket sparar tid som annars skulle gå åt till att växla mellan olika appar. Effektivisera dina e-postmarknadsföringskampanjer genom att skapa eller schemalägga uppgifter och åtgärder för ditt team direkt från din inkorg, så att alla är på samma sida.

Missa aldrig en kvalificerad lead genom att automatiskt skicka e-post baserat på det ClickUp-formulär de har skickat in eller genom att definiera andra anpassade automatiseringar för varje steg i din pipeline.

Använd färdiga automatiseringsrecept eller anpassa dem efter dina behov, så att ditt team kan fokusera på det som är viktigast.

Samtidigt låter ClickUps CRM-funktionspaket dig visualisera din försäljningspipeline samt spåra och hantera dina kundinteraktioner från en central hubb. Spåra enkelt leads, övervaka försäljningsframsteg och analysera kunddata för att fatta välgrundade beslut, förbättra kundupplevelsen och driva på företagets tillväxt.

ClickUp Sales -funktionerna effektiviserar alla aspekter av din försäljningsprocess med automatiska påminnelser och aviseringar, vilket håller ditt team på rätt spår och säkerställer att uppföljningar med potentiella kunder sker i rätt tid. Att automatisera och förenkla din försäljningstratt leder till högre konverteringsgrader och snabbare affärsavslut. 🤝

ClickUps viktigaste funktioner

Begränsningar för ClickUp

Brant inlärningskurva för nya användare

Långsam svarstid vid några tillfällen

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 5 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Kontakta : Kontakta säljteamet för en prissättningsplan som är anpassad efter dina behov.

ClickUp AI: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per medlem.

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

2. Brevo

Bäst för effektiv kampanjkoordinering

Med Brevo kan företag enkelt segmentera sin målgrupp utifrån förnuftiga kriterier som demografi, köphistorik eller engagemangsnivå, vilket säkerställer att rätt budskap når rätt personer vid rätt tidpunkt.

Användare kan enkelt skapa SMS- och MMS-kampanjer i realtid, spåra analyser och skicka meddelanden på några minuter. 📲

Brevo utmärker sig även inom e-postmarknadsföring med sin drag-and-drop-funktion som gör det möjligt för användare att enkelt skapa personliga e-postkampanjer. Dess transaktions-API för e-post låter dig skicka tusentals e-postmeddelanden samtidigt för maximal räckvidd.

Du kan också kommunicera aktivt med dina kunder genom Brevos personliga chattverktyg som livechatt, chattbots och universell inkorg för effektiv kundkommunikation och support. Denna tjänst omfattar även WhatsApp-kampanjer, vilket gör att du kan nå kunderna via deras föredragna meddelandeplattform.

Brevos viktigaste funktioner

Enkel kundsegmentering

SMS- och MMS-kampanjer

Brevo Conversation underlättar smidig kommunikation med kunderna.

Dra-och-släpp-verktyg för att skapa e-postmeddelanden

Skicka e-post i bulk

Rapportering och analys i realtid

Brevo-begränsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter

Otillräckliga fördefinierade automatiseringsmallar

Brevo-priser

Gratis

Fördel: 15 USD/månad per användare

Starter : 25 $/månad med obegränsat antal kontakter

Business : 65 $/månad med obegränsat antal kontakter

BrevoPlus: Kontakta Brevos säljteam

Brevo-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 800 recensioner)

3. Omnisend

Bäst för omnikanal-marknadsföringsautomatisering

Omnisend är en e-postmarknadsföringsplattform som använder integrerade e-post- och SMS-kampanjer för att aktivt engagera dina leads och kunder. Den erbjuder omfattande e-postmarknadsföringslösningar för små och stora varumärken över hela världen.

Omnisend riktar sig till e-handelsentusiaster och har en smidig produktintegrationsstruktur. Varumärken kan använda plattformen för att enkelt integrera med populära e-handelssajter som Shopify, WooCommerce och BigCommerce för maximal produkträckvidd.

Omnisend segmenterar din målgrupp, skapar riktade kampanjer och spårar resultatet av dina e-postmarknadsföringsinsatser. Dessutom erbjuder det påminnelser om övergivna kundvagnar och personliga produktrekommendationer, vilket förstärker dina marknadsföringsstrategier. 🛒

Omnisends funktion för rensning av e-postlistor säkerställer att dina meddelanden levereras till rätt mottagare och undviker att hamna i skräpposten eller skickas till inaktiva e-postadresser. Det innehåller också fördesignade mallar som hjälper dig att skapa professionella e-postmeddelanden och SMS.

Omnisends bästa funktioner

Integration med populära e-handelssajter

Robust segmentering för att effektivisera kundinriktningen

Automatiserade nyhetsbrev och personaliserade kampanjer med bara några få klick

Funktion för rensning av e-postlistor för att öka kampanjens leveransgrad

E-post- och SMS-mallar

Omnisends begränsningar

Gränssnittet är inte så intuitivt

Begränsat integrationsbibliotek jämfört med andra marknadsföringsplattformar

Omnisend-priser

Gratis

Standard : 16 $/månad med en räckvidd på upp till 500 kontakter

Pro: 59 $/månad med en räckvidd på upp till 2 500 kontakter

Omnisend-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 700 recensioner)

4. Mailchimp

Bäst för e-postmarknadsföring på nybörjarnivå och därefter

Mailchimp anses allmänt vara ett av de bästa verktygen för hantering av e-postkampanjer och har gjort sig ett namn tack vare avancerad beteendemässig inriktning som skickar personliga e-postmeddelanden baserat på prenumeranternas åtgärder och preferenser.

Med Mailchimps förkonfigurerade automatiseringsprocesser kan du enkelt ställa in automatiserade e-postsekvenser, medan dess AI-assistent automatiskt kan generera e-postkampanjer och deras innehåll.

Slutligen kan du använda avancerade analysfunktioner för att spåra framgången för e-postkampanjer och optimera framtida strategier.

Mailchimps bästa funktioner

Över 300 integrationer

Produktpresentation som hjälper nya användare att komma igång

Förfinade segmenterings- och automatiseringsfunktioner

Personliga e-postmallar

A/B-testningsfunktion

Begränsningar med Mailchimp

Layouten och gränssnittet är inte lätta att navigera i.

Begränsad automatisering och anpassningsbara mallar

Mailchimp-priser

Gratis

Essentials : Från 13 $/månad

Standard : Från 20 $/månad

Premium: Från 350 $/månad

Mailchimp-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 16 000 recensioner)

Kolla in dessa Mailchimp-alternativ!

5. Klaviyo

Bäst för datadrivna e-postkampanjer

Klaviyo gör det möjligt för varumärken att enkelt kommunicera med kunder via olika kanaler – e-post, sms och push-meddelanden till mobilen. 📩

Med sitt omfattande mallbibliotek kan företag snabbt anpassa sin kommunikation utan att behöva anlita utvecklare. Med hjälp av en intuitiv drag-and-drop-redigerare kan du skapa visuellt tilltalande e-postmeddelanden och meddelanden på bara några minuter.

En annan anmärkningsvärd egenskap hos Klaviyo är dess AI-funktion för att analysera kunddata, skriva e-postrubriker och ge personliga rekommendationer. Detta är särskilt praktiskt för företag som vill effektivisera kampanjer och fatta datadrivna beslut för framtida marknadsföringsstrategier.

Dessutom erbjuder Klaviyo avancerade segmenteringsfunktioner för att skicka anpassade meddelanden till filtrerade kundsegment. Detta gör det möjligt för företag att leverera mer relevant innehåll, vilket i slutändan leder till imponerande konverteringsgrader och ökad kundlojalitet.

Klaviyos bästa funktioner

Dra-och-släpp-verktyg för e-postskapande och mallbibliotek

Webbformulär och popup-fönster för att samla in kundinformation

AI-funktioner för att segmentera kunder och förutsäga kundbeteende

Automatiserade flöden för återvinning av övergivna kundvagnar, återvinning av kunder och välkomstserier

Integreras med Shopify och WooCommerce

Klaviyos begränsningar

Brant inlärningskurva för nya användare

Dyra fasta prisplaner

Klaviyo-priser

Gratis

E-post : Från 30 $/månad

E-post och SMS: Från 45 $/månad

Klaviyo-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (380+ recensioner)

6. EngageBay

Bäst för allt-i-ett-paket för marknadsföringsautomatisering

EngageBay positionerar sig som en allt-i-ett-marknadsföringsplattform och är fullt utrustad med användbara kundfokuserade funktioner som hjälper ditt varumärke att växa.

EngageBay prioriterar varumärkesmarknadsföring via e-postmarknadsföring och verktyg för leadgenerering för att effektivt nå din målgrupp. Med dess e-postmallbyggare kan du segmentera din målgrupp och skicka personliga e-postmeddelanden till specifika grupper, vilket ökar chansen att omvandla leads till nöjda kunder. 😊

Dessutom erbjuder EngageBay ett omfattande CRM-system som hjälper dig att hantera kundrelationer, spåra försäljningsaktiviteter och ge exceptionell kundsupport. Detta gör att du kan hålla koll på interaktioner och identifiera möjligheter till merförsäljning/korsförsäljning för övergripande affärstillväxt.

EngageBays bästa funktioner

Chattprogramvara i realtid för att aktivt interagera med kunder

Automatisering av e-postmarknadsföring för att hantera försäljningspipelines

Personliga marknadsföringskampanjer riktade till specifika kundsegment

CRM-funktioner

EngageBay-begränsningar

Mindre intuitivt gränssnitt

Saknar avancerad rapportering och social analys

EngageBay-priser

Gratis

Basic : 13,79 $/månad per användare

Growth : 59,79 $/månad per användare

Pro: 110,39 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

EngageBay-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (580+ recensioner)

7. ConvertKit

Bäst för förenklade arbetsflöden för e-postmarknadsföring

Oavsett om du är bloggare, poddare eller skapar onlinekurser erbjuder ConvertKit alla resurser du behöver för att hantera dina marknadsföringskampanjer och effektivt utveckla din verksamhet.

Med sina färdiga e-postmallar och funktioner för automatisering av e-postmarknadsföring gör ConvertKit det möjligt för kreatörer att enkelt skapa och automatisera e-postmarknadsföringskampanjer. Det erbjuder också intuitiva lösningar för att skapa digitala produkter som e-böcker, utbildningskurser och medlemssidor för direktförsäljning till prenumeranter.

ConvertKit integreras sömlöst med populära verktyg från tredje part som Shopify och WordPress, så att du kan hantera alla aspekter av din onlineverksamhet på ett och samma ställe.

ConvertKits bästa funktioner

Användarvänlig layout

Automatiserade e-postsekvenser

Intuitiva analys- och rapporteringsfunktioner

Digital produktinbäddning för att enkelt marknadsföra och sälja produkter

Begränsningar för ConvertKit

Begränsade registreringsformulär för e-post

Brist på inbyggda integrationer från tredje part

Priser för ConvertKit

Gratis

Creator : 9 $/månad

Creator Pro: 25 $/månad

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

ConvertKit-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 190 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 190 recensioner)

8. HubSpot

Bäst för integrerad marknadsföring och försäljningsanpassning

HubSpot är en annan populär CRM-marknadsföringsplattform som erbjuder ett bra paket med funktioner som hjälper företag att växa och lyckas. Den låter dig automatisera marknadsföringskampanjer, spåra kundinteraktioner och analysera data för att fatta välgrundade affärsbeslut.

Med mallar för leadgenerering blir det enkelt att skapa och skicka personliga e-postmeddelanden till din målgrupp. Dra och släpp fördesignade innehållsblock, anpassa med din text och dina bilder och klicka på skicka. ✉️

HubSpot skickar automatiskt e-postmeddelanden baserat på triggers eller specifika kundåtgärder. Det innehåller också kraftfulla analysverktyg som gör att du kan spåra resultatet av dina e-postkampanjer och göra ändringar efter behov.

HubSpots bästa funktioner

Fördefinierade mallar för att effektivisera din e-postskapandeprocess

Dra-och-släpp-verktyg för att spara tid på repetitiva e-postmeddelanden

CRM-integration för att effektivt hantera och vårda kundrelationer

Avancerade spårnings- och rapporteringsfunktioner

Starka alternativ för leadscoring och segmentering

HubSpots begränsningar

Begränsad integration med sociala medieplattformar

Brist på AI-funktioner

HubSpot-priser

Gratis

Starter : 18 $/månad

Professional : 800 $/månad

Enterprise: 3 600 $/månad

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

HubSpot-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 10 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 500 recensioner)

Prova dessa HubSpot-tips!

9. AWeber

Bäst för pålitliga e-postmarknadsföringslösningar

AWeber är ännu en fantastisk marknadsföringsplattform som hjälper varumärken att förbättra sina e-postmarknadsföringskampanjer genom att fastställa de bästa sändningstiderna och optimera ämnesraderna för att öka öppningsfrekvensen och antalet klick. 🕒

Plattformen har en A/B-split-testfunktion för att mäta effektiviteten hos olika e-postvarianter och en webbplatsspårningsfunktion för att fastställa effekten av e-postkampanjer och identifiera områden som kan förbättras.

Dessutom gör AWeber det möjligt för varumärken att skapa responsiva landningssidor, hantera kontakter och skicka push-meddelanden.

AWeber bästa funktioner

Automatiserade e-postkampanjer

Optimerare för ämnesrader

Drag-and-drop-funktion för att skapa e-postmeddelanden

A/B-testning och webbplatsspårning

Färdiga mallar för instrumentpaneler för att analysera dina e-postmarknadsföringsstatistik

AWeber-begränsningar

Gränssnittet kan kännas överfullt för nya användare.

Begränsade anpassningsmallar

AWeber-priser

Gratis

Lite : 12,50 $/månad

Plus : 20 $/månad

Obegränsat: 899 $/månad

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

AWeber-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 10 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 290 recensioner)

10. GetResponse

Bäst för avancerade e-postmarknadsföringsfunktioner

GetResponses styrka ligger i dess landningssidor och webbplatsbyggare, som gör det möjligt för dig att enkelt skapa tilltalande sidor med dra-och-släpp-funktioner. De erbjuder också anpassningsbara mallar för att skapa en unik design och varumärkesstil efter dina önskemål. 🎨

Genom sin automatiserade försäljningstratt effektiviserar GetResponse processen att omvandla leads till kunder genom att engagera dem med personaliserat innehåll och snabba uppföljningar. Det erbjuder också autosvar, vilket gör leadgenerering via nyhetsbrev mycket effektiv.

GetResponses bästa funktioner

Landningssideskapare med enkel dra-och-släpp-funktionalitet

Anpassningsbara webbplatsmallar

Smidig skapande av nyhetsbrev och autosvar

Automatiserade försäljningstrattar för att effektivisera kundresan

Integration med populära e-handelsplattformar för enkel synkronisering och spårning av onlinebutiker

Begränsningar för GetResponse

Begränsad API-integration med andra produktivitetsverktyg

Saknar avancerad rapportering och analys

GetResponse-priser

Gratis

E-postmarknadsföring : 15,6 dollar/månad

Marknadsföringsautomatisering : 48 $/månad

E-handelsmarknadsföring : 97,6 dollar/månad

GetResponse Max: Från 999 $/månad

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

GetResponse-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 640 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (470+ recensioner)

Skala upp din verksamhet med alternativ till ActiveCampaign

ClickUp erbjuder en kraftfull lösning för marknadsföringsautomatisering som hjälper dig att lyckas med dina e-postkampanjer och öka konverteringsgraden. Men plattformen är så mycket mer än så – det är ett komplett projektledningsverktyg med funktioner för att centralisera, organisera och automatisera alla typer av arbetsuppgifter du tar dig an. 💪

ClickUp är inte bara ett perfekt alternativ till ActiveCampaign, det är i en klass för sig. Så registrera dig idag och gör dig redo att ta ditt företag till nästa nivå!