De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till ActiveCampaign 2025

ActiveCampaign gör det möjligt för företag att nå ut till sin målgrupp genom automatiserade e-postkampanjer, vilket ökar försäljningen, stärker varumärkeskännedomen och vårdar kundrelationerna. 🎯
Trots sin höga funktionalitet är ActiveCampaign kanske inte det bästa valet för ditt företag. Du kanske letar efter mer anpassade lösningar för att interagera med dina kunder eller kanske ett mer prisvärt eller enklare verktyg.
Oavsett anledning är vi här för att hjälpa dig med din sökning med en lista över de 10 bästa alternativen till ActiveCampaign, sammanställd utifrån användarupplevelse, personaliseringsfunktioner, kostnad och målgrupp. Men först några ord om ActiveCampaign själv.
Vad är ActiveCampaign?
ActiveCampaign är en förstklassig plattform för tillväxtmarknadsföring och CRM som gör det möjligt för användare att skapa personliga e-postkampanjer baserade på kundernas beteende och preferenser. Detta sparar inte bara tid och arbete, utan säkerställer också att varje kundinteraktion är relevant och meningsfull.
Med avancerade segmenteringsfunktioner gör ActiveCampaign det möjligt för företag att leverera innehåll som är skräddarsytt för specifika kundgrupper baserat på demografi, intressen eller tidigare interaktioner.
Vad ska du leta efter i alternativ till ActiveCampaign?
Om du letar efter ett bra alternativ till ActiveCampaign, välj ett verktyg med följande viktiga egenskaper:
- Mallar för e-postautomatisering: Leta efter alternativ till ActiveCampaign som erbjuder olika fördesignade mallar för att spara tid och arbete när du skapar engagerande kampanjer.
- Lead scoring: Välj en plattform med lead scoring-funktioner som hjälper dig att prioritera och rikta in dig på dina mest värdefulla leads.
- Beteendespårning: Överväg en lösning som gör det möjligt för dig att analysera beteenden, åtgärder och interaktioner hos dina e-postmottagare.
- Avancerade segmenteringsfunktioner: Ditt verktyg bör tagga din e-postlista för grupper baserat på demografi, intressen, användarfeedback eller tidigare interaktioner.
- Skalbarhet: Välj verktyg som kan anpassas efter växande affärsbehov. Detta ger dig friheten att skala dina marknadsföringsinsatser utan begränsningar.
- Analys och rapportering: Leta efter alternativ som erbjuder omfattande analys- och rapporteringsfunktioner för att spåra effektiviteten i dina kampanjer och identifiera förbättringsområden.
- Integrationsmöjligheter: Se till att plattformen integreras sömlöst med dina befintliga verktyg, såsom CRM-system och sociala medieplattformar.
Topp 10 alternativ till ActiveCampaign för tillväxtmarknadsföring
Vi har gjort grovjobbet åt dig och sammanställt en noggrant utvald lista över de bästa alternativen till ActiveCampaign – nu är det bara att utforska dem!
1. ClickUp
Bäst för omfattande hantering av marknadsföringsuppgifter
ClickUp är en mångsidig plattform för produktivitet och projektledning med en mängd funktioner som gör den till ett utmärkt alternativ till ActiveCampaign.
Med ClickUps Email Project Management Suite kan du till exempel ta emot och svara på e-post direkt från ClickUp, vilket sparar tid som annars skulle gå åt till att växla mellan olika appar. Effektivisera dina e-postmarknadsföringskampanjer genom att skapa eller schemalägga uppgifter och åtgärder för ditt team direkt från din inkorg, så att alla är på samma sida.
Missa aldrig en kvalificerad lead genom att automatiskt skicka e-post baserat på det ClickUp-formulär de har skickat in eller genom att definiera andra anpassade automatiseringar för varje steg i din pipeline.
Samtidigt låter ClickUps CRM-funktionspaket dig visualisera din försäljningspipeline samt spåra och hantera dina kundinteraktioner från en central hubb. Spåra enkelt leads, övervaka försäljningsframsteg och analysera kunddata för att fatta välgrundade beslut, förbättra kundupplevelsen och driva på företagets tillväxt.
ClickUp Sales -funktionerna effektiviserar alla aspekter av din försäljningsprocess med automatiska påminnelser och aviseringar, vilket håller ditt team på rätt spår och säkerställer att uppföljningar med potentiella kunder sker i rätt tid. Att automatisera och förenkla din försäljningstratt leder till högre konverteringsgrader och snabbare affärsavslut. 🤝
ClickUps viktigaste funktioner
- Hantera e-post utan att byta app
- Skapa uppgifter och åtgärdspunkter i e-postmeddelanden
- Automatisering av e-postmarknadsföring för att effektivisera e-postmarknadsföringskampanjer
- Dubbla CRM- och projektledningsfunktioner
- ClickUp Sales för att spåra och optimera försäljningsresultat
- Avancerade datadrivna analys- och rapporteringsverktyg
- ClickUp AI för att skapa reklam-e-postmeddelanden
- Sömlös integration med populära plattformar som Gmail, Mail Chimp och HubSpot
- Kundresan och många andra marknadsföringsmallar
Begränsningar för ClickUp
- Brant inlärningskurva för nya användare
- Långsam svarstid vid några tillfällen
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 5 $/månad per användare
- Företag: 12 USD/månad per användare
- Enterprise: Kontakta säljteamet för en prissättningsplan som är anpassad efter dina behov.
- ClickUp AI: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per medlem.
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Betyg och recensioner för ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)
2. Brevo
Bäst för effektiv kampanjkoordinering
Med Brevo kan företag enkelt segmentera sin målgrupp utifrån förnuftiga kriterier som demografi, köphistorik eller engagemangsnivå, vilket säkerställer att rätt budskap når rätt personer vid rätt tidpunkt.
Användare kan enkelt skapa SMS- och MMS-kampanjer i realtid, spåra analyser och skicka meddelanden på några minuter. 📲
Brevo utmärker sig även inom e-postmarknadsföring med sin drag-and-drop-funktion som gör det möjligt för användare att enkelt skapa personliga e-postkampanjer. Dess transaktions-API för e-post låter dig skicka tusentals e-postmeddelanden samtidigt för maximal räckvidd.
Du kan också kommunicera aktivt med dina kunder genom Brevos personliga chattverktyg som livechatt, chattbots och universell inkorg för effektiv kundkommunikation och support. Denna tjänst omfattar även WhatsApp-kampanjer, vilket gör att du kan nå kunderna via deras föredragna meddelandeplattform.
Brevos viktigaste funktioner
- Enkel kundsegmentering
- SMS- och MMS-kampanjer
- Brevo Conversation underlättar smidig kommunikation med kunderna.
- Dra-och-släpp-verktyg för att skapa e-postmeddelanden
- Skicka e-post i bulk
- Rapportering och analys i realtid
Brevo-begränsningar
- Begränsade anpassningsmöjligheter
- Otillräckliga fördefinierade automatiseringsmallar
Brevo-priser
- Gratis
- Fördel: 15 USD/månad per användare
- Starter: 25 $/månad med obegränsat antal kontakter
- Business: 65 $/månad med obegränsat antal kontakter
- BrevoPlus: Kontakta Brevos säljteam
Brevo-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 1 800 recensioner)
3. Omnisend
Bäst för omnikanal-marknadsföringsautomatisering
Omnisend är en e-postmarknadsföringsplattform som använder integrerade e-post- och SMS-kampanjer för att aktivt engagera dina leads och kunder. Den erbjuder omfattande e-postmarknadsföringslösningar för små och stora varumärken över hela världen.
Omnisend riktar sig till e-handelsentusiaster och har en smidig produktintegrationsstruktur. Varumärken kan använda plattformen för att enkelt integrera med populära e-handelssajter som Shopify, WooCommerce och BigCommerce för maximal produkträckvidd.
Omnisend segmenterar din målgrupp, skapar riktade kampanjer och spårar resultatet av dina e-postmarknadsföringsinsatser. Dessutom erbjuder det påminnelser om övergivna kundvagnar och personliga produktrekommendationer, vilket förstärker dina marknadsföringsstrategier. 🛒
Omnisends funktion för rensning av e-postlistor säkerställer att dina meddelanden levereras till rätt mottagare och undviker att hamna i skräpposten eller skickas till inaktiva e-postadresser. Det innehåller också fördesignade mallar som hjälper dig att skapa professionella e-postmeddelanden och SMS.
Omnisends bästa funktioner
- Integration med populära e-handelssajter
- Robust segmentering för att effektivisera kundinriktningen
- Automatiserade nyhetsbrev och personaliserade kampanjer med bara några få klick
- Funktion för rensning av e-postlistor för att öka kampanjens leveransgrad
- E-post- och SMS-mallar
Omnisends begränsningar
- Gränssnittet är inte så intuitivt
- Begränsat integrationsbibliotek jämfört med andra marknadsföringsplattformar
Omnisend-priser
- Gratis
- Standard: 16 $/månad med en räckvidd på upp till 500 kontakter
- Pro: 59 $/månad med en räckvidd på upp till 2 500 kontakter
Omnisend-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 800 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 700 recensioner)
4. Mailchimp
Bäst för e-postmarknadsföring på nybörjarnivå och därefter
Mailchimp anses allmänt vara ett av de bästa verktygen för hantering av e-postkampanjer och har gjort sig ett namn tack vare avancerad beteendemässig inriktning som skickar personliga e-postmeddelanden baserat på prenumeranternas åtgärder och preferenser.
Med Mailchimps förkonfigurerade automatiseringsprocesser kan du enkelt ställa in automatiserade e-postsekvenser, medan dess AI-assistent automatiskt kan generera e-postkampanjer och deras innehåll.
Slutligen kan du använda avancerade analysfunktioner för att spåra framgången för e-postkampanjer och optimera framtida strategier.
Mailchimps bästa funktioner
- Över 300 integrationer
- Produktpresentation som hjälper nya användare att komma igång
- Förfinade segmenterings- och automatiseringsfunktioner
- Personliga e-postmallar
- A/B-testningsfunktion
Begränsningar med Mailchimp
- Layouten och gränssnittet är inte lätta att navigera i.
- Begränsad automatisering och anpassningsbara mallar
Mailchimp-priser
- Gratis
- Essentials: Från 13 $/månad
- Standard: Från 20 $/månad
- Premium: Från 350 $/månad
Mailchimp-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 5 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 16 000 recensioner)
Kolla in dessa Mailchimp-alternativ!
5. Klaviyo
Bäst för datadrivna e-postkampanjer
Klaviyo gör det möjligt för varumärken att enkelt kommunicera med kunder via olika kanaler – e-post, sms och push-meddelanden till mobilen. 📩
Med sitt omfattande mallbibliotek kan företag snabbt anpassa sin kommunikation utan att behöva anlita utvecklare. Med hjälp av en intuitiv drag-and-drop-redigerare kan du skapa visuellt tilltalande e-postmeddelanden och meddelanden på bara några minuter.
En annan anmärkningsvärd egenskap hos Klaviyo är dess AI-funktion för att analysera kunddata, skriva e-postrubriker och ge personliga rekommendationer. Detta är särskilt praktiskt för företag som vill effektivisera kampanjer och fatta datadrivna beslut för framtida marknadsföringsstrategier.
Dessutom erbjuder Klaviyo avancerade segmenteringsfunktioner för att skicka anpassade meddelanden till filtrerade kundsegment. Detta gör det möjligt för företag att leverera mer relevant innehåll, vilket i slutändan leder till imponerande konverteringsgrader och ökad kundlojalitet.
Klaviyos bästa funktioner
- Dra-och-släpp-verktyg för e-postskapande och mallbibliotek
- Webbformulär och popup-fönster för att samla in kundinformation
- AI-funktioner för att segmentera kunder och förutsäga kundbeteende
- Automatiserade flöden för återvinning av övergivna kundvagnar, återvinning av kunder och välkomstserier
- Integreras med Shopify och WooCommerce
Klaviyos begränsningar
- Brant inlärningskurva för nya användare
- Dyra fasta prisplaner
Klaviyo-priser
- Gratis
- E-post: Från 30 $/månad
- E-post och SMS: Från 45 $/månad
Klaviyo-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (380+ recensioner)
6. EngageBay
Bäst för allt-i-ett-paket för marknadsföringsautomatisering
EngageBay positionerar sig som en allt-i-ett-marknadsföringsplattform och är fullt utrustad med användbara kundfokuserade funktioner som hjälper ditt varumärke att växa.
EngageBay prioriterar varumärkesmarknadsföring via e-postmarknadsföring och verktyg för leadgenerering för att effektivt nå din målgrupp. Med dess e-postmallbyggare kan du segmentera din målgrupp och skicka personliga e-postmeddelanden till specifika grupper, vilket ökar chansen att omvandla leads till nöjda kunder. 😊
Dessutom erbjuder EngageBay ett omfattande CRM-system som hjälper dig att hantera kundrelationer, spåra försäljningsaktiviteter och ge exceptionell kundsupport. Detta gör att du kan hålla koll på interaktioner och identifiera möjligheter till merförsäljning/korsförsäljning för övergripande affärstillväxt.
EngageBays bästa funktioner
- Chattprogramvara i realtid för att aktivt interagera med kunder
- Automatisering av e-postmarknadsföring för att hantera försäljningspipelines
- Personliga marknadsföringskampanjer riktade till specifika kundsegment
- CRM-funktioner
EngageBay-begränsningar
- Mindre intuitivt gränssnitt
- Saknar avancerad rapportering och social analys
EngageBay-priser
- Gratis
- Basic: 13,79 $/månad per användare
- Growth: 59,79 $/månad per användare
- Pro: 110,39 $/månad per användare
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
EngageBay-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 200 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (580+ recensioner)
7. ConvertKit
Bäst för förenklade arbetsflöden för e-postmarknadsföring
Oavsett om du är bloggare, poddare eller skapar onlinekurser erbjuder ConvertKit alla resurser du behöver för att hantera dina marknadsföringskampanjer och effektivt utveckla din verksamhet.
Med sina färdiga e-postmallar och funktioner för automatisering av e-postmarknadsföring gör ConvertKit det möjligt för kreatörer att enkelt skapa och automatisera e-postmarknadsföringskampanjer. Det erbjuder också intuitiva lösningar för att skapa digitala produkter som e-böcker, utbildningskurser och medlemssidor för direktförsäljning till prenumeranter.
ConvertKit integreras sömlöst med populära verktyg från tredje part som Shopify och WordPress, så att du kan hantera alla aspekter av din onlineverksamhet på ett och samma ställe.
ConvertKits bästa funktioner
- Användarvänlig layout
- Automatiserade e-postsekvenser
- Intuitiva analys- och rapporteringsfunktioner
- Digital produktinbäddning för att enkelt marknadsföra och sälja produkter
Begränsningar för ConvertKit
- Begränsade registreringsformulär för e-post
- Brist på inbyggda integrationer från tredje part
Priser för ConvertKit
- Gratis
- Creator: 9 $/månad
- Creator Pro: 25 $/månad
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
ConvertKit-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 190 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 190 recensioner)
8. HubSpot
Bäst för integrerad marknadsföring och försäljningsanpassning
HubSpot är en annan populär CRM-marknadsföringsplattform som erbjuder ett bra paket med funktioner som hjälper företag att växa och lyckas. Den låter dig automatisera marknadsföringskampanjer, spåra kundinteraktioner och analysera data för att fatta välgrundade affärsbeslut.
Med mallar för leadgenerering blir det enkelt att skapa och skicka personliga e-postmeddelanden till din målgrupp. Dra och släpp fördesignade innehållsblock, anpassa med din text och dina bilder och klicka på skicka. ✉️
HubSpot skickar automatiskt e-postmeddelanden baserat på triggers eller specifika kundåtgärder. Det innehåller också kraftfulla analysverktyg som gör att du kan spåra resultatet av dina e-postkampanjer och göra ändringar efter behov.
HubSpots bästa funktioner
- Fördefinierade mallar för att effektivisera din e-postskapandeprocess
- Dra-och-släpp-verktyg för att spara tid på repetitiva e-postmeddelanden
- CRM-integration för att effektivt hantera och vårda kundrelationer
- Avancerade spårnings- och rapporteringsfunktioner
- Starka alternativ för leadscoring och segmentering
HubSpots begränsningar
- Begränsad integration med sociala medieplattformar
- Brist på AI-funktioner
HubSpot-priser
- Gratis
- Starter: 18 $/månad
- Professional: 800 $/månad
- Enterprise: 3 600 $/månad
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
HubSpot-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 10 400 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 4 500 recensioner)
Prova dessa HubSpot-tips!
9. AWeber
Bäst för pålitliga e-postmarknadsföringslösningar
AWeber är ännu en fantastisk marknadsföringsplattform som hjälper varumärken att förbättra sina e-postmarknadsföringskampanjer genom att fastställa de bästa sändningstiderna och optimera ämnesraderna för att öka öppningsfrekvensen och antalet klick. 🕒
Plattformen har en A/B-split-testfunktion för att mäta effektiviteten hos olika e-postvarianter och en webbplatsspårningsfunktion för att fastställa effekten av e-postkampanjer och identifiera områden som kan förbättras.
Dessutom gör AWeber det möjligt för varumärken att skapa responsiva landningssidor, hantera kontakter och skicka push-meddelanden.
AWeber bästa funktioner
- Automatiserade e-postkampanjer
- Optimerare för ämnesrader
- Drag-and-drop-funktion för att skapa e-postmeddelanden
- A/B-testning och webbplatsspårning
- Färdiga mallar för instrumentpaneler för att analysera dina e-postmarknadsföringsstatistik
AWeber-begränsningar
- Gränssnittet kan kännas överfullt för nya användare.
- Begränsade anpassningsmallar
AWeber-priser
- Gratis
- Lite: 12,50 $/månad
- Plus: 20 $/månad
- Obegränsat: 899 $/månad
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
AWeber-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 10 400 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 290 recensioner)
10. GetResponse
Bäst för avancerade e-postmarknadsföringsfunktioner
GetResponses styrka ligger i dess landningssidor och webbplatsbyggare, som gör det möjligt för dig att enkelt skapa tilltalande sidor med dra-och-släpp-funktioner. De erbjuder också anpassningsbara mallar för att skapa en unik design och varumärkesstil efter dina önskemål. 🎨
Genom sin automatiserade försäljningstratt effektiviserar GetResponse processen att omvandla leads till kunder genom att engagera dem med personaliserat innehåll och snabba uppföljningar. Det erbjuder också autosvar, vilket gör leadgenerering via nyhetsbrev mycket effektiv.
GetResponses bästa funktioner
- Landningssideskapare med enkel dra-och-släpp-funktionalitet
- Anpassningsbara webbplatsmallar
- Smidig skapande av nyhetsbrev och autosvar
- Automatiserade försäljningstrattar för att effektivisera kundresan
- Integration med populära e-handelsplattformar för enkel synkronisering och spårning av onlinebutiker
Begränsningar för GetResponse
- Begränsad API-integration med andra produktivitetsverktyg
- Saknar avancerad rapportering och analys
GetResponse-priser
- Gratis
- E-postmarknadsföring: 15,6 dollar/månad
- Marknadsföringsautomatisering: 48 $/månad
- E-handelsmarknadsföring: 97,6 dollar/månad
- GetResponse Max: Från 999 $/månad
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
GetResponse-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 640 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (470+ recensioner)
Skala upp din verksamhet med alternativ till ActiveCampaign
ClickUp erbjuder en kraftfull lösning för marknadsföringsautomatisering som hjälper dig att lyckas med dina e-postkampanjer och öka konverteringsgraden. Men plattformen är så mycket mer än så – det är ett komplett projektledningsverktyg med funktioner för att centralisera, organisera och automatisera alla typer av arbetsuppgifter du tar dig an. 💪
ClickUp är inte bara ett perfekt alternativ till ActiveCampaign, det är i en klass för sig. Så registrera dig idag och gör dig redo att ta ditt företag till nästa nivå!