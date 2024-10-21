De 10 bästa CRM-systemen för e-postmarknadsföringsteam 2025

Det är tillräckligt komplicerat att hantera e-postmarknadsföringskampanjer utan att behöva investera i ett separat verktyg för att få jobbet gjort. Därför behöver du ett specialutvecklat CRM-system (customer relationship management) för e-postmarknadsföringsteam.

Det finns många sådana verktyg på marknaden, men vilket är rätt för dig? Vi har gjort efterforskningar för att presentera de 10 bästa CRM-systemen för e-postmarknadsföringsteam som finns tillgängliga 2024.

Vi berättar vad du ska leta efter och hur du bestämmer vilket som är rätt för dig. Låt oss ta en närmare titt på de bästa CRM-systemen för e-postmarknadsföring. ?

Vad ska du leta efter i ett CRM-system för e-postmarknadsföring?

Det finns många bra CRM-system på marknaden, men bara ett fåtal som är idealiska för e-postmarknadsföringsteam. Här är några detaljer att tänka på när du letar efter ett CRM-system för e-postmarknadsföringskampanjer:

Användarvänlighet: Är CRM-programvaran lättförståelig och enkel att använda?

Funktioner: Har CRM-programvaran alla funktioner du behöver, till exempel analys av kunddata?

Omfattning av appen : Kan detta verktyg optimera hela kundresan eller bara en del av den?

Integrationer: Kan e-postmarknadsföringsverktygen integreras med dina befintliga appar?

Pris: Är CRM-programvaran prisvärd eller ligger den i toppen av din budget?

Upplevelse: Förbättrar appen upplevelsen för ditt team eller dina kunder?

Planer: Finns det en plan som har allt du behöver? Behöver du betala extra för uppgraderingar?

Tänk på dina egna unika behov och vilken funktionalitet du behöver i ditt CRM-system för e-postmarknadsföring. Fundera på om du behöver en allt-i-ett-lösning för kundrelationshantering, om du är nöjd med att lägga till integrationer från tredje part eller om du behöver ett verktyg som ger dig ännu mer än bara e-postmarknadsföringsfunktioner.

De 10 bästa CRM-systemen för e-postmarknadsföringsteam

Om du letar efter det bästa CRM-systemet för e-postmarknadsföringsteam har du kommit rätt. Här är vår kortlista över CRM-system som vi rekommenderar till team som vill genomföra effektiva, strömlinjeformade e-postmarknadsföringskampanjer.

Hantera kunddata, personliga uppgifter och kommunikation i ClickUp från valfri enhet.

ClickUp är ett av de bästa verktygen för marknadsföringsprojektledning och CRM-programvara för kunniga marknadsföringsteam som vill vara produktiva, arbeta mer effektivt och uppnå resultat. ?

Genom att använda ClickUp som ditt marknadsförings-CRM kan du hantera och utveckla dina kundrelationer på ett och samma ställe. Hantera kundkonton, effektivisera dina arbetsflöden med ClickUp Automations och visualisera din pipeline från potentiell kund till lojal VIP.

Hantera din e-post via ClickUp och håll kontakten med dina kunder och klienter vid rätt tillfällen. Slut affärer, skicka projektuppdateringar och välkomna dina kunder på ett mer engagerande sätt utan att lämna bekvämligheten i ClickUp. Denna kombinerade CRM- och projektledningsmetod är idealisk för företag som vill driva tillväxt genom smart användning av kunddata.

Få en överblick över kundernas livstidsvärde, genomsnittliga affärsstorlek och mycket mer. Använd dessa data för att fatta smarta beslut om när och vad du ska dela med dessa kunder via e-postmarknadsföring.

Starta ditt eget CRM-system från grunden eller använd en CRM-mall som CRM Template by ClickUp för att ta en genväg till framgång med en grund som gör det enkelt att hantera leads, försäljning och kundrelationer.

Maximera värdet av ClickUp för e-postmarknadsföring genom att göra det till en central del av din marknadsföringsstrategi och ditt arbetsflöde. Använd ClickUp Docs för att samarbeta kring kampanjidéer och planer, kartlägg e-posttrattar med ClickUp Whiteboards och anslut ClickUp till e-postmarknadsföringsprogram som Mailchimp eller ConvertKit med Zapier.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

Med så många funktioner kan plattformen kännas överväldigande vid första anblicken.

ClickUp har inga specifika funktioner för marknadsföring eller e-postautomatisering , så du kanske vill integrera med ett annat verktyg för att uppnå detta.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. ActiveCampaign

via ActiveCampaign

ActiveCampaign är populärt som ett verktyg för e-postmarknadsföring, men har även CRM-funktioner. Plattformen kombinerar CRM, e-postmarknadsföring och marknadsföringsautomatisering för att skapa en samlad lösning där du kan hantera försäljning, marknadsföring och e-handel på ett och samma ställe. ?

ActiveCampaigns bästa funktioner

Segmentera din databas för att genomföra mer riktade e-postkampanjer.

Automatisera uppföljningskampanjer och skicka e-postmeddelanden baserat på triggers.

Skicka massutskick, riktade e-postmeddelanden, autosvar, transaktionsmeddelanden och mycket mer.

Anpassa dina e-postmeddelanden med ett dra-och-släpp-gränssnitt.

Begränsningar för ActiveCampaign

Vissa användare rapporterar att sök- och filtreringsfunktionerna är frustrerande att navigera i CRM-programvaran.

Användare som vill ha mer specifik målgruppsinriktning kan uppleva att vissa av automatiseringssegmenteringsalternativen är begränsande för specifika e-postmarknadsföringsbehov.

Priser för ActiveCampaign

För både CRM och e-postmarknadsföring behöver du ActiveCampaigns paketlösning:

Plus: 93 $/månad för fem användare och 1 000 kontakter

Professional: 386 $/månad för 10 användare och 2 500 kontakter

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ActiveCampaign-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

3. Keap

via Keap

Keap är en CRM-plattform som marknadsförs till småföretag. Det är en allt-i-ett-plattform som täcker både marknadsförings- och säljteam med en minimalistisk design och fokus på automatiserade e-postmeddelanden och kundengagemang. Använd programvaran för att automatisera regelbundna och repetitiva uppgifter för ditt marknadsföringsteam, så att de får mer tid att fokusera på kreativitet och strategi. ?

Keaps bästa funktioner

Bädda in formulär för leadgenerering på din webbplats och dina landningssidor.

Segmentera din målgrupp inom CRM-systemet för att skapa anpassade sändningslistor.

Skapa personliga arbetsflöden som automatiskt skickar e-postmeddelanden och sms baserat på användarnas beteende.

Använd inbyggda e-postmallar eller anpassa dem för att skapa dina egna.

Keaps begränsningar

Vissa användare önskar att rapporteringsalternativen var mer flexibla och djupgående.

Verktyget riktar sig till småföretag, men vissa kan tycka att priset ligger utanför deras budget.

Keaps prissättning

Pro: Från 159 $/månad för två användare och upp till 1 500 kontakter

Max: Från 229 $/månad för tre användare och upp till 2 500 kontakter

Keap-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 1 000 recensioner)

4. HubSpot

via HubSpot

HubSpot erbjuder marknadsföringsteam en komplett lösning när det gäller försäljning och marknadsföring. Använd Marketing Hub för att stärka dina e-postmarknadsföringsinsatser, inklusive kontaktadministration, kampanjhantering, landningssidor och rapporteringsverktyg. ?

HubSpots bästa funktioner

Hantera kontakter och kampanjer på ett och samma ställe med HubSpot CRM.

Skicka personliga massmejl i stor skala med automatiserad e-postmarknadsföring.

Använd formulärskaparen för att skapa och bädda in formulär för att fånga upp leads.

Möjlighet att utöka funktionaliteten till försäljning, innehållshantering, kundservice och drift genom ytterligare Hub-abonnemang.

HubSpot-begränsningar

Det finns inget inbyggt uppgiftshanteringssystem som i andra CRM-system, till exempel ClickUp.

Vissa användare rapporterar att det saknas flexibilitet när det gäller att skapa landningssidor.

HubSpot-priser

Gratis

Starter: Från 18 $/månad

Professional: Från 800 $/månad

Enterprise: Från 3 600 $/månad

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

5. Pipedrive

via Pipedrive

Pipedrive är en CRM-lösning som är starkt inriktad på leadscoring, försäljningsautomatisering och leadgenerering för säljare, men det är också en plattform för e-postmarknadsföring. Skapa e-postkampanjer, anpassa dina layouter och distribuera dina e-postmeddelanden till din kontaktdatabas. ?

Pipedrives bästa funktioner

Visa e-postkommunikationshistoriken i dina kontaktprofiler

Använd dra-och-släpp-verktyget för e-post för att anpassa en mall eller skapa din egen.

Segmentera din kontaktlista för att skicka rätt e-postmeddelanden till rätt personer.

Få insikter om kampanjens resultat med inbyggd e-postanalys.

Begränsningar i Pipedrive

För närvarande kan du inte använda datum som utlösare i automatiseringssekvenser, vilket kan påverka vissa användare.

Vissa användare kan tycka att bristen på varumärkesprofilering och anpassningsmöjligheter är ett problem med CRM-programvaran.

Pipedrive-priser

Viktigt: 15 USD/månad per användare

Avancerat: 29 $/månad per användare

Professional: 59 $/månad per användare

Power: 69,90 $/månad per användare

Enterprise: 99 $/månad per användare

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

6. Insightly

via Insightly

Insightly är ett CRM-verktyg som är utformat för att växa i takt med att ditt marknadsföringsteam och ditt företag expanderar. Det innehåller funktioner för försäljning, marknadsföring och tjänster – alla tre verksamheterna sköts från ett och samma ställe. Insightly Marketing gör det möjligt för dig att dela relevanta e-postmeddelanden med rätt kontakter vid rätt tidpunkt, för att öka engagemanget och intäkterna. ?

Insightlys bästa funktioner

Dela kontaktuppgifter med sälj- och serviceteam för att ge kunderna bättre service.

Skicka olika typer av e-postmeddelanden, inklusive reklam, nyhetsbrev och transaktionsmeddelanden.

Använd inbyggda mallar eller anpassa dem för att skapa dina egna med hjälp av verktygen för e-postmarknadsföring.

Designa landningssidor och bädda in formulär för att fånga upp leads över hela CRM-plattformen.

Insightlys begränsningar

Vissa användare vill ha fler anpassningsalternativ än vad CRM-systemet tillåter.

Att skapa formulär kan vara svårt för användare utan tekniska kunskaper, enligt vissa användare.

Insightly-priser

För att kunna använda både e-postmarknadsföringsverktygen och funktionerna och CRM behöver du Insightlys All-in-One-paket:

Plus: Från 349 $/månad

Professional: Från 899 $/månad

Enterprise: Från 2 599 $/månad

Insightly-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4/5 (över 600 recensioner)

7. Nutshell

via Nutshell

Nutshell är ett CRM-system för e-postmarknadsföringsteam som inkluderar kontaktadministration, försäljningsautomatisering, e-postsekvenser och mycket mer. Plattformen är utformad för att föra försäljnings- och marknadsföringsteam närmare varandra och skapa en bättre helhetsupplevelse. ?

Nutshells bästa funktioner

Utforma personliga försäljningssekvenser, kampanjer för att vårda leads och drip-kampanjer.

Använd inbyggda e-postmallar och platshållare för att spara tid när du skriver e-postmeddelanden.

Skapa smarta listor med hjälp av anpassade filter och fält

Utvärdera framgången för dina kampanjer med e-postanalyser, inklusive öppningsfrekvens och klickfrekvens.

Begränsningar i Nutshell

Mobilappens funktioner är mer begränsade än webbversionen.

Vissa användare rapporterar att sökfunktionen inte alltid visar relevanta kontakter.

Nutshell-priser

Grundpaket: 19 $/månad per användare

Pro: 49 $/månad per användare

Power AI: 59 $/månad per användare

Enterprise: 79 $/månad per användare

Kampanjer tillägg : Från 5 $/månad för 100 kontakter

VisitorIQ-tillägg: Från 19 $/månad för 50 upplåsningar

Tillägg för intäktsökning: 37 $/månad

Nutshell-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 400 recensioner)

8. Freshmarketer från Freshworks

via Freshworks

Freshmarketer är ett specialbyggt CRM-system för e-postmarknadsföring från Freshworks. Plattformen är utformad för e-handelsföretag som vill använda marknadsföringsautomatisering för att öka intäkter, lojalitet och tillväxt. ?

Freshmarketer från Freshworks bästa funktioner

Njut av ett enhetligt CRM-system som fungerar för försäljning, marknadsföring och kundsupport.

Segmentera din målgrupp och skicka riktade e-postmeddelanden baserat på deras beteende och preferenser.

Kommunicera med potentiella köpare via e-post, livechatt, SMS och mer.

Använd automatiserade arbetsflöden för att skicka relevanta e-postmeddelanden vid viktiga tillfällen, till exempel vid övergivna kundvagnar eller leveransuppdateringar.

Begränsningar för Freshmarketer från Freshworks

Vissa användare önskar att det fanns fler anpassningsalternativ.

Filtreringsalternativen för att segmentera din målgrupp kan kännas begränsande för vissa marknadsförare.

Priser för Freshmarketer från Freshworks

Gratis

Tillväxt: 23 $/månad för 2 000 kontakter

Pro: 179 $/månad för 5 000 kontakter

Enterprise: 359 $/månad för 10 000 kontakter

Freshmarketer av Freshworks – betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 7 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

9. Copper

via Copper

Copper är ett CRM-system som är utformat för att fungera med Google Workspace, vilket kan vara en fördel om det är det ekosystem som ditt team eller företag har valt. Verktyget hämtar automatiskt data från din Workspace för att skapa ett CRM för service, försäljning och marknadsföring. ⚒️

Copper bästa funktioner

Skapa mer engagerande e-postmeddelanden för Gmail med anpassade e-postmallar och sammanslagningsfält.

Skapa automatiskt e-postmeddelanden baserat på en kontakts kontostatus, engagemang och mer.

Skapa e-postsekvenser för att nå ut till kunderna vid rätt tillfällen.

Synkronisera kontaktuppgifter med andra externa marknadsförings- och försäljningsverktyg

Begränsningar i Copper

För närvarande går det inte att duplicera automatiseringar, så du måste skapa varje automatisering manuellt.

Vissa användare önskar att rapporteringsfunktionerna var mer robusta.

Priser för Copper

Grundläggande: 29 $/månad per användare

Professional: 69 $/månad per användare

Företag: 134 $/månad per användare

Copper-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 500 recensioner)

10. Zoho CRM

via Zoho CRM

Zoho CRM marknadsför sig som ett snabbt CRM-system för försäljnings- och marknadsföringsteam. Plattformen täcker marknadsföringsautomatisering väl, med funktioner som segmentering, marknadsföringsattribution, e-postkampanjer och marknadsföringsanalys. ?

Zoho CRMs bästa funktioner

Segmentera dina kunder utifrån en rad olika attribut så att du kan skicka mer relevanta e-postmeddelanden.

Skapa webbformulär som samlar in leads och skickar dem direkt till ditt CRM-system.

Spara e-postmallar så att du inte behöver skapa dem på nytt varje gång.

Förstå framgången för dina e-postkampanjer med e-postanalyser

Begränsningar i Zoho CRM

Vissa användare säger att inlärningskurvan är brant.

Det kan finnas begränsad funktionalitet mellan Zoho CRM och tredjepartsintegrationer, vilket kan påverka hur du använder programvaran.

Priser för Zoho CRM

Standard: 20 $/månad per användare

Professional: 35 $/månad per användare

Företag: 50 $/månad per användare

Ultimate: 65 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Zoho CRM

G2: 4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 000 recensioner)

Öka engagemanget med det bästa CRM-systemet för e-postmarknadsföring

De bästa e-postmarknadsföringsteamen har redan så mycket att göra. Det är dags att ändra ditt arbetssätt och leta efter ett CRM-system för e-postmarknadsföring som gör hela processen enklare. Använd den här guiden för att göra en kortlista med några appar att överväga, eller gå vidare och registrera dig för ett gratisabonnemang eller en provperiod med en app som du överväger.

Om du letar efter en app som kan ersätta alla andra, prova ClickUp gratis. Vår allt-i-ett-hub för produktivitet och projektledning har en robust CRM-funktion som ger dig möjlighet att sköta allt från ett och samma ställe. Centralisera din e-postmarknadsföring så kommer ditt team att arbeta mer effektivt, produktivt och strategiskt. ?