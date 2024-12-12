De 10 bästa CRM-verktygen för marknadsföringsbyråer 2025

Om det finns ett ord som beskriver stämningen på marknadsföringsbyråer skulle vi gissa att många skulle välja kaotisk. Du jonglerar med flera projekt och kämpar ofta mot klockan för att hinna med alla uppgifter. Det ständiga växlandet mellan appar för att hantera kampanjer, kunder och leads drar dig i olika riktningar samtidigt.

Tänk om vi sa att du kan använda en enda plattform för att vårda kundrelationer, hantera data, generera rapporter och planera arbetsflöden? Allt detta är möjligt med CRM-programvara för marknadsföring. Den är fullspäckad med funktioner för att centralisera kundhanteringen och fatta datadrivna beslut för att driva kampanjer och generera leads.

I den här artikeln utforskar vi de 10 bästa CRM-verktygen för marknadsföringsbyråer. Ta en titt på deras funktioner och hitta det som uppfyller alla dina kriterier! ✅

Vad ska du leta efter i CRM-programvara för marknadsföringsbyråer?

Med så många verktyg för kundrelationshantering på marknaden är det normalt att känna sig förvirrad över vilket man ska välja. Men alla marknadsförings-CRM-program som är värda namnet bör erbjuda följande:

Uppgifts- och projektledningsfunktioner : De ska göra det möjligt för dig att tilldela och spåra uppgifter för att effektivisera tvärfunktionella marknadsföringskampanjer och anpassa dem efter deadlines. Datacentralisering: Det bör göra det möjligt för dig att lagra, komma åt och hantera all : Det bör göra det möjligt för dig att lagra, komma åt och hantera all kundinformation på ett och samma ställe. Verktyg för kontaktadministration: Programvaran har alternativ för att spåra varje kundinteraktion och hålla reda på uppgifterna. Marknadsanalys och rapportering : Det bör låta dig analysera kundrelationer och kampanjer och avslöja trender som hjälper dig att skräddarsy framtida planer. : Det bör låta dig analysera kundrelationer och kampanjer och avslöja trender som hjälper dig att skräddarsy framtida planer. Marknadsföringsautomatisering och AI-alternativ: Rätt : Rätt marknadsföringsverktyg bör utnyttja kraften i AI för att hjälpa dig att skapa innehåll, interagera med leads och spara tid. Samarbetsfunktioner : Programmet bör erbjuda funktioner som kommentartrådar och redigering i realtid för att säkerställa att alla gör sin del och håller sig uppdaterade om de senaste ändringarna. Mallar: Programmet bör erbjuda användbara marknadsförings- och : Programmet bör erbjuda användbara marknadsförings- och CRM-mallar som sparar tid i vissa processer. Mångsidighet: Programvaran ska : Programvaran ska fungera smidigt på Mac- och Windows-enheter, samt på mobiltelefoner och surfplattor.

De 10 bästa CRM-programvarorna för marknadsföring för byråer 2025

Vi har analyserat dussintals CRM-verktyg för marknadsföringsbyråer och valt ut de 10 mest kapabla alternativen för att hjälpa marknadsföringsteam att arbeta smartare och upprätthålla förstklassiga kundrelationer. 🤝

Kom igång Använd ClickUps CRM för att hantera konton, visualisera pipelines och samarbeta med ditt marknadsföringsteam.

ClickUp är en populär plattform för uppgifts-, projekt- och marknadsföringshantering med kraftfulla CRM-funktioner för att hantera dina konton, visualisera pipelines och samarbeta med ditt team på ett och samma ställe.

Plattformens mer än 15 anpassningsbara vyer gör att du kan se dina CRM-processer från alla perspektiv. Använd listvyn för att gruppera, sortera och filtrera dina konton, utnyttja kalendervyn för att skräddarsy planer efter deadlines eller välj arbetsbelastningsvyn för att se vad ditt team har på gång. 🍽️

ClickUps prestandadashboards med över 50 widgets låter dig visualisera kunddata. Använd Docs för att samla all dokumentation på ett ställe. Du kan länka marknadsföringsdokument till lämpliga uppgifter och dela dem med säljteamet för ökad synlighet!

Hantera dina konton med ClickUps unika hierarki av utrymmen, mappar och listor, lägg till dina gäster på plattformen och kontrollera behörigheter med bara några få klick.

Med ClickUp Automations och Forms kan du spara tid genom att interagera med leads och samla in kunddata på ett ögonblick. För att göra arbetsflödet smidigare kan du integrera din e-post med ClickUp och skapa en enhetlig miljö för att ta emot kunder, skicka projektuppdateringar och hantera kontakter.

Plattformen integreras med över 1 000 plattformar och erbjuder en komplett ClickUp CRM-mall för att effektivisera dina lead-pipelines och driva fler konverteringar.

Hantera kundengagemang med ClickUps CRM

ClickUps bästa funktioner

Marknadsföringsautomatiseringsverktyg för sälj- och marknadsföringsteam som snabbar upp deras arbetsflöden

Omfattande instrumentpaneler med över 50 kort för att skapa och följa upp marknadsföringsstrategier var du än befinner dig.

15+ vyer för att hantera kundrelationer och personliga uppgifter från alla vinklar

E-postmarknadsföringsverktyg som hjälper till med granskningar och publicering för intressenter

Lättanvända automatiseringar och formulär för att effektivisera förfrågningar och frågor

Skalbar hierarki för överlägsen kontohantering

Begränsningar för ClickUp

Det omfattande utbudet av funktioner kan vara överväldigande.

Vissa användare skulle vilja ha fler automatiseringar i de billigare abonnemangen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 dollar per medlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 8 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Insightly

Vill du ha en plattform som kombinerar CRM, marknadsföring, projektledning och försäljning ? Insightly kan vara precis vad du letar efter! 👁️

Denna plattform handlar om anpassningsbarhet. Du kan forma den efter dina unika behov och skapa ett personligt utrymme för din byrå och dina kunder.

Du kommer att uppskatta den praktiska funktionen för hantering av kundmejl, som du kan använda för att spåra och övervaka varje kundinteraktion och upprätthålla proaktiv kommunikation.

Med förstklassiga försäljningspipeline och leadhanteringsalternativ kan du enkelt samla in relevant information, prioritera och avsluta affärer. Insightly låter dig även lägga till detaljerade register över dina tjänster och ha prisuppgifter och relevant information redo när en potentiell kund frågar efter dem.

Insightly erbjuder anpassningsbara instrumentpaneler för att övervaka viktiga mätvärden och fatta välgrundade beslut för framtiden.

Plattformen kan öka ditt teams produktivitet och hjälpa dig att organisera dina CRM-arbetsflöden med automatiserade uppgifter som minskar repetitiva arbetsuppgifter och risken för mänskliga fel.

Insightlys bästa funktioner

Kombinerar CRM-, marknadsförings-, projektlednings- och försäljningsfunktioner

Robusta alternativ för försäljningspipeline och leadhantering

Intuitiva instrumentpaneler

Automatisering av uppgifter

Insightlys begränsningar

Kan vara dyrt för mindre byråer jämfört med andra CRM-program för marknadsföring.

Automatiseringar kan ändras efter programuppdateringar.

Insightly-priser

Plus : 29 $/månad per användare

Professional : 49 $/månad per användare

Enterprise: 99 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Insightly-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 850 recensioner)

Capterra: 4/5 (över 600 recensioner)

3. Podio

Podio är visserligen inte ett CRM-verktyg i sig, men det är mer än kapabelt att hjälpa dig att hantera befintliga och potentiella kunder.

Med Podio kan du skapa unika register över kunder och leads och redigera dem i realtid. Plattformen erbjuder webbformulär som gör det enkelt att samla in information. Eftersom felfria register är avgörande för marknadsföringsbyråer kommer du att uppskatta att Podio låter dig lägga till kommentarer och bifoga filer till dina poster för att göra dem mer detaljerade.

Tilldela uppgifter för att organisera ditt team, se till att alla är medvetna om sina ansvarsområden och följ upp framstegen för att hålla din byrå på rätt kurs.

Tack vare Podios flera vyer kan du se dina register från olika perspektiv. Använd den enkla listvyn för att få en omfattande översikt över dina kunder, eller växla till Kanban-tavlan för att spåra och hantera deras status.

Podio integreras med flera plattformar, inklusive Google Drive, Google Kalender och FreshBooks, vilket hjälper dig att dela filer, organisera din kalender och skapa fakturor.

Podios bästa funktioner

Inbyggda webbformulär för att samla in kundinformation

Enkel tilldelning och hantering av uppgifter

Flera vyer

Många integrationer med populära verktyg

Podios begränsningar

Mobilappen erbjuder inte alla funktioner.

Vissa användare nämnde långsammare svarstider.

Podios prissättning

Gratis : 0 $/månad per användare

Plus : 11,20 $/månad per användare

Premium: 19,20 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Podio-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 300 recensioner)

4. Keap

Spåra kundrelationer och fakturera dina kunder med detta exceptionella marknadsföringsverktyg för småföretag.

En av de funktioner du kommer att älska är automatisk leadgenerering. Keap samlar in och organiserar leadinformation via anpassade formulär, sociala medier och landningssidor. Snabba uppföljningar är avgörande för att konvertera leads, och Keap kontaktar potentiella kunder automatiskt baserat på deras handlingar och aktiviteter.

Keaps inbyggda faktureringsfunktioner och betalningshanterare gör att du kan skapa fakturor direkt från CRM-verktyget och få betalt snabbare. 💸

Anslut Keap till Zapier och få tillgång till över 5 000 integrationer! Om du använder appar som inte stöds av Zapier kan du utnyttja Keaps öppna API för att skapa anpassade integrationer.

Keaps bästa funktioner

Automatiserad leadgenerering med praktiska filtreringsalternativ

Smidig övergång från andra plattformar

Utmärkta fakturerings- och betalningsalternativ

Starka integrationsmöjligheter genom Zapier eller öppet API

Keaps begränsningar

Har en brantare inlärningskurva

Kundsupporten kan bli bättre

Keaps prissättning

Pro : Från 159 $/månad (1 500 kontakter och två användare, ytterligare användare: 29 $/månad)

Max: Från 229 $/månad (2 500 kontakter och tre användare, ytterligare användare: 29 $/månad)

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Keap-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 1 400 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 1 200 recensioner)

Bonus: Kolla in vår lista över de bästa alternativen till Keap

5. Dra

Vänta inte med att hitta en utmärkt CRM-lösning för din byrå! 🦶

Möt Drag, ett smidigt verktyg som bygger på e-postens bestående popularitet som kommunikationskanal för företag. Med det kan du förvandla ditt Gmail-konto till en kraftfull CRM-maskin! ✉️

Drag boards är plattformens centrala funktion. Koppla dina delade inkorgar och Google Groups till en tavla för att enkelt sortera leads och förfrågningar. Du kan också lägga till dina teammedlemmar på tavlan för att hålla dem uppdaterade.

Berika varje kundkonversation med detaljer för att effektivisera samarbetet och slippa hoppa mellan olika appar. Bifoga filer, tilldela uppgifter till specifika medarbetare och lämna anteckningar.

Med Drag kan du automatiskt tilldela e-postmeddelanden till dina medarbetare baserat på kriterier som nyckelord och avsändare, så att alla kan fullgöra sina arbetsuppgifter.

Ta samarbetet till nästa nivå genom att svara på e-postmeddelanden å en kollegas vägnar och samarbeta för att skriva övertygande e-postutkast tillsammans.

Tack vare automatiserade uppföljningar och e-postmallar kan du se till att inga leads faller mellan stolarna och att alla frågor besvaras i tid!

Dra de bästa funktionerna

Förvandlar Gmail till en CRM-plattform

Automatisk e-posttilldelning

Automatiserade uppföljningar

Omfattande e-postmallar

Begränsningar för dragfunktioner

Det kan ta tid att utforska plattformens funktioner.

Uppdateringar kan påverka synlighetsinställningarna

Dra prissättning

Gratis : 0 $/månad per användare

Startpaket : 8 $/månad per användare

Plus : 12 $/månad per användare

Pro: 16 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Dra betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

6. Salesmate

Vad får du när du utrustar ett CRM-verktyg med kraftfulla automatiseringsfunktioner? Du får Salesmate, en robust plattform som driver ditt team framåt med strömlinjeformade marknadsföringsflöden! 🔝

Låt oss börja med plattformens alternativ för hantering av prospekt och leads. Med Salesmate kan du skriva e-postmeddelanden och sms i bulk och skapa riktade e-postkampanjer och personliga uppföljningar för att omvandla prospekt till kunder.

Verktyget låter dig visualisera din försäljningspipeline, spåra alla konversationer med potentiella och befintliga kunder, spela in samtal och synkronisera din e-post och kalender. Salesmate samlar in data om kundkonversationer i realtid och uppdaterar automatiskt. Du och ditt team kan fokusera på andra viktiga uppgifter, med vetskapen om att all korrespondens dokumenteras på ett överskådligt sätt!

Salesmates mest framträdande funktion är Automatisering. Använd den för att få insikt i din pipelines hälsa, fånga upp leads, kontrollera teamets prestanda och enkelt skapa personliga kundupplevelser. Eftersom Salesmate är ett resebaserat verktyg kan du snabbt skapa automatiseringar genom att dra och släppa önskade element (utlösare, villkor och åtgärder) till plattformens arbetsyta.

Salesmates bästa funktioner

Robusta automatiseringar

Utmärkta alternativ för hantering av prospekt och leads

Intuitiv drag-och-släpp-design

Över 700 integrationer

Begränsningar för Salesmate

Ingen möjlighet att schemalägga tider för samtal

Begränsad kundsupport

Priser för Salesmate

Starter : 12 $/månad per användare

Tillväxt : 24 USD/månad per användare

Boost : 40 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Salesmate-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 70 recensioner)

7. Pipedrive

Om du letar efter ett försäljningsinriktat CRM-verktyg, prova Pipedrive! 🚗

Plattformen låter dig visualisera varje steg i din försäljningsprocess. Du kan lägga till information om affärer och övervaka deras framsteg. Anpassa varje steg så att det passar din byrås processer och dra nytta av drag-and-drop-designen och färgkodningsalternativen för att säkerställa att inga affärer hamnar i skymundan.

En annan funktion som du kommer att uppskatta är automatiseringar. De låter dig effektivisera alla delar av dina processer, från e-postmarknadsföring till uppföljningar med kunder.

Med visuella instrumentpaneler och anpassningsbara rapporter gör Pipedrive det möjligt för dig att upptäcka flaskhalsar, spåra KPI:er, sätta upp mål och följa upp deras genomförande.

Pipedrive integreras med över 700 appar, inklusive förstklassiga marknadsförings- och CRM-verktyg som Zapier, HubSpot och LinkPort. Plattformen låter dig också bygga din egen app i bara några få steg.

Pipedrives bästa funktioner

Kombinerar försäljnings- och CRM-funktioner

Lättanvända automatiseringar

Detaljerade instrumentpaneler och rapporteringsalternativ

Över 700 integrationer

Begränsningar i Pipedrive

Kan inte använda datum som automatiseringsutlösare

Brist på avancerade anpassningsalternativ

Pipedrive-priser

Essential : 9,90 $/månad per användare

Avancerad : 19,90 $/månad per användare

Professional : 39,90 $/månad per användare

Power : 49,90 $/månad per användare

Enterprise: 59,90 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Pipedrive-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 1 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 800 recensioner)

8. Freshsales

Få en ny syn på försäljning och CRM med Freshsales! 🔭

Denna plattform gör det möjligt för dig att erbjuda en förstklassig upplevelse för dina befintliga och potentiella kunder tack vare dess många olika vyer. Använd aktivitetslinjen för att spåra kundengagemang över tid, eller utnyttja Kanban-tavlan för att sortera kontakter baserat på deras position i pipelinen, till exempel kontaktad, intresserad, inte intresserad osv.

Freshsales erbjuder imponerande alternativ för leadhantering, som gör att du kan skapa flera pipelines för att spåra affärsförloppet och tilldela en sannolikhetspoäng för varje steg.

Plattformens AI-drivna assistent, Freddy, kan hjälpa dig att prioritera potentiella kunder, förutsäga affärsavslut, övervaka teamets KPI:er och generera detaljerade projektrapporter.

Freshsales integreras med dussintals plattformar som Mailchimp och HubSpot. Du får också API-åtkomst för att ansluta till appar från tredje part.

Freshsales bästa funktioner

Flera vyer

Robusta alternativ för leadhantering

AI-driven assistent Freddy

Integrationer med populära appar

Begränsningar i Freshsales

Långsammare svar från kundsupporten

Priset kan verka relativt högt inom CRM-området.

Priser för Freshsales

Gratis : 0 $/månad per användare

Tillväxt : 15 USD/månad per användare

Pro : 39 $/månad per användare

Enterprise: 69 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Freshsales betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

9. Copper

Om din byrå arbetar inom Googles ekosystem kan Copper vara precis rätt CRM-lösning för dig!

Den största fördelen är möjligheten att integrera programmet sömlöst med Google Workspace. Synkronisera Copper med Google Docs för att hålla enhetliga register över dina kontakter, samla in information från leads och potentiella kunder med Google Forms och förvara dina filer säkert och lättillgängligt på Google Drive.

Med Copper kan du alltid hålla koll på dina leads tack vare automatiserade uppföljningar. Skapa e-postmallar, ställ in påminnelser och se till att missade affärer blir ett minne blott. Använd anpassade fält för att hålla reda på specifika detaljer om dina kontakter.

Tack vare Copper-programvarans varningar och aviseringar kan du erbjuda en exceptionell kundservice – du får ett meddelande varje gång dina leads eller kontakter behöver dig.

Håll koll på allt som händer i din byrå med plattformens aktivitetsflöde i realtid.

Copper bästa funktioner

Anpassade varningar och aviseringar

Automatiserade uppföljningar

Integreras sömlöst med Google Workspace

Aktivitetsflöde i realtid

Begränsningar i Copper

Automatiseringsregler kan inte dupliceras

Fler rapporteringsalternativ skulle vara ett trevligt tillskott.

Priser för Copper

Basic : 23 $/månad per användare

Professional : 59 $/månad per användare

Företag: 99 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Copper-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 500 recensioner)

10. Monday sales CRM

Monday är en effektiv CRM-lösning kombinerad med projektledning för att optimera dina processer!

Monday Sales CRM är en del av en bredare programvarusvit från Monday och är utformat för att importera konto-, lead- och kontaktdata från Excel eller via ett API, samtidigt som det upprätthåller en oklanderlig organisation. Du behöver inte oroa dig för att noggrant granska importer – plattformen upptäcker effektivt dubbletter, meddelar dig om det och slår ihop dem.

För att underlätta kundkommunikationen erbjuder Monday Sales CRM funktioner som e-postmallar, massutskick av e-post samt synkronisering och spårning av e-post. Använd dem för att hålla dig uppdaterad om varje interaktion och spara tid.

Utnyttja Mondays kodfria automatiseringsfunktion för att hantera repetitiva uppgifter, vilket frigör tid för värdeskapande aktiviteter.

Monday Sales CRM:s bästa funktioner

Enkel dataimport

Automatisering utan kodning

Enastående kommunikationsfunktioner

Omfattande prestationsspårning

Begränsningar i Monday Sales CRM

Brist på rapporteringsalternativ

Plattformen kan vara buggig.

Priser för Monday Sales CRM

Basic : 10 $/månad per användare

Standard : 14 $/månad per användare

Pro : 24 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Monday Sales CRM-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (372 recensioner)

Hantera konton med den bästa CRM-lösningen för marknadsföringsbyråer

Om din marknadsföringsbyrå är en blomma, är rätt CRM-programvara den näringsrika jord som hjälper den att blomstra. 🌸

De CRM-lösningar för marknadsföring som vi har presenterat är alla fantastiska och låter dig effektivisera många aspekter av kundrelationer. Om du letar efter en allt-i-ett-programvara som kombinerar CRM, marknadsföring, försäljning, projekt- och uppgiftshantering i ett snyggt paket, prova ClickUp idag – gratis för alltid!