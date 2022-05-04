Hur man implementerar framgångsrika arbetsflöden för e-postautomatisering

Skirmantas Venckus är författare på dagen och läsare på natten samt marknadschef på Sender.net – en leverantör av e-postmarknadsföring som fokuserar på användarvänlighet, prisvärdhet och användbarhet.

Marknaden för e-handelsmarknadsföring förändras ständigt och det är svårt att hänga med i utvecklingen.

Som e-handelsmarknadsförare står du förmodligen inför utmaningen att ditt jobb aldrig tar slut. Varje dag medför nya utmaningar och hinder att övervinna, särskilt när det gäller repetitiva, icke-kreativa uppgifter som att schemalägga massutskick av e-post eller skicka personliga meddelanden till nya prenumeranter.

Vet du vad? Du behöver inte närma dig e-handelsmarknadsföring från ett icke-kreativt perspektiv. Du kan automatisera några processer och avlasta dig själv från en del arbete. Undrar du hur?

I den här artikeln får du lära dig vad e-postautomatisering är, hur det fungerar, exempel som kan hjälpa dig och tips på hur du lyckas med det.

Vad är e-postautomatisering?

E-postautomatisering är ett självreglerande arbetsflöde som hjälper marknadsförare att automatiskt skicka aktuella, personaliserade och relevanta e-postmeddelanden till prenumeranter. Med ett automatiserat arbetsflöde kan du nå prenumeranterna på rätt plats, med rätt information, vid rätt tidpunkt.

Ett automatiserat e-postflöde fungerar med triggers – därför kallas de också triggade e-postmeddelanden. En trigger är en åtgärd eller ett beteende som startar automatiseringen. Din trigger kan vara ett ifyllt formulär, en appinteraktion, ett köptröskelvärde etc.

E-handelsmarknadsförare uppskattar automatiserade e-postmeddelanden eftersom det gör det möjligt för dem att skicka högst personliga e-postmeddelanden till prenumeranter utan att lägga ner extra tid.

Hostinger via GIPHY

Fördelar med automatiserade e-postmeddelanden

Sammantaget hjälper automatisering av e-postflödet e-handelsledare att schemalägga riktade meddelanden med triggers för att få konsumenterna att vidta eller slutföra önskad åtgärd.

Hur e-postautomatisering fungerar

Automatiserade e-postmeddelanden fungerar med triggers. Om du till exempel vill få kunder som har övergett sin varukorg att återvända till köpprocessen måste du identifiera exakt var i köpprocessen du vill möta dem.

Vill du att dina automatiserade e-postmeddelanden ska uppmuntra konsumenter som avbröt sin köpupplevelse halvvägs att fullfölja sitt köp? Eller vill du använda incitament för att få kunder som avbröt sin köpupplevelse vid kassan att återvända och slutföra sitt köp?

Skapa ett arbetsflöde och ställ in utlösare när du vet exakt när du vill att dina e-postmeddelanden ska nå mottagarna. Eftersom vi arbetar med ”e-postmeddelanden om övergivna kundvagnar” kan du ställa in tidsbegränsade utlösare, kanske 6 till 24 timmar efter att kundvagnen övergivits. På så sätt når ditt e-postmeddelande de som övergivit kundvagnen, med ett incitament eller en vänlig påminnelse, precis när de behöver det.

Bonus: Alternativ till e-post!

Skapa ett e-postflöde

Se till att använda anpassningsbara mallar och ett engagerande språk. För att spara tid rekommenderar vi att du provar omnichannel Sender för de mest iögonfallande och estetiska e-postmallarna. Med detta prisvärda men högkvalitativa verktyg kan du välja mellan ett stort utbud av iögonfallande e-postmallar eller skapa en egen!

via Sender.net

Ställa in en utlösare

Använd programvara för e-postautomatisering för att ställa in villkor som automatiskt aktiverar din kampanj. Markera en uppsättning åtgärder eller beteenden som konsumenterna måste utföra för att aktivera kampanjen. För automatiserade välkomstmeddelanden kan din utlösare till exempel vara att nya prenumeranter fyller i ett formulär.

Schemaläggning av din e-postserie

Med automatiserade e-postmeddelanden kan du automatiskt skicka engångsmeddelanden eller specialerbjudanden till en del av din lista utan stressen och besväret med manuell schemaläggning.

7 exempel på användningsfall för e-postautomatisering

Om du någonsin har tittat på en modellmobil när du har varit ute och handlat (den snygga designen, det intuitiva gränssnittet och den ständigt föränderliga skärmen) vet du att modellen är ett exempel, ett mönster som visar ett idealtillstånd.

Låt oss ta en titt på några ”modelltelefoner” från e-postautomatiseringens värld.

1. Välkomstmeddelanden

Alla uppskattar ett varmt välkomnande, särskilt när man besöker en e-handelsbutik som ofta medför oförutsedda utgifter.

Automatiserade välkomstmeddelanden som hälsar nya prenumeranter välkomna och visar dem runt i din butik sätter rätt ton för vidare interaktion.

Håll ditt välkomstmeddelande kort, enkelt och uppriktigt. Din potentiella kund ska inte känna sig överväldigad eller underskattad vid er första kontakt.

Använd en enkel fras som ”Välkommen till vår e-postlista” eller ”Tack för att du registrerat dig för att få våra e-postmeddelanden” och en kort beskrivning av din butik i en elegant och polerad ram.

För att få lite sammanhang, ta en titt på hur Chipotle välkomnar sina kunder med läckra burritos – med ett löfte om att de inte kommer att göra konsumenterna besvikna.

Chipotle via reallygoodemails.com

2. Reklammejl

Den genomsnittliga konsumenten får hantera över 50 reklammeddelanden varje dag. Så även om arbetsflödet för reklammeddelanden låter intressant kan det vara svårt att övertyga köpare utan en väl genomtänkt automatiserad serie.

Det finns ingen idiotsäker strategi för marknadsföring via e-post. Det bästa är att anpassa dina marknadsföringsmejl, segmentera din lista och sätta upp tydliga triggers.

Kasta dig inte in i världen av automatiserade reklammeddelanden bara för att dina konkurrenter påstår att de tjänar på det – gör din research och ta reda på vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det är det enda sättet att se till att dina meddelanden förblir relevanta.

Använd Design Modos automatiserade reklammeddelande som fallstudie. Rabatterade priser, tilltalande grafik och en känsla av brådska ökar sannolikheten för att användaren ska konvertera.

Designmodo via reallygoodemails. com

Ett annat bra exempel på ett konverteringsstarkt marknadsföringsmejl kommer från Aura, en allt-i-ett-lösning för digital säkerhet för hela familjen. Detta mejl är ett av de automatiserade mejlen som skickas till dem som har nått kassan men inte genomfört köpet. Som du kan se är det huvudsakliga fokuset i detta mejl att skydda barnet från identitetsstöld.

Aura via reallygoodemails. com

3. E-postmeddelanden om övergivna kundvagnar

Hur ofta överger du din varukorg online?

För realistiskt sett kan vi alla enas om att vi alla är skyldiga här. Men vi vet alla att det faktum att vi lämnar kvar varor i kundvagnen inte nödvändigtvis betyder att vi inte har för avsikt att köpa dem senare.

Ibland är rätt incitament och en liten knuff allt vi behöver.

Automatiserade e-postmeddelanden om övergivna kundvagnar kan hjälpa dig att vara "mild" mot kunderna, få bortvisade besökare att återvända till kassan och få potentiella kunder att överväga att göra affärer med dig igen.

Men som alltid är det bara en engagerande e-postkampanj om övergivna kundvagnar, backad av incitament och en stark e-postmarknadsföringsstrategi, som kan göra underverk.

Se hur Rudy's barbershop lyckas med gratis frakt.

Rudy’s Barbershop via reallygoodemails. com

4. E-postmeddelanden med feedback efter köp

Alla vet att e-handelsbutiker klarar sig bättre med återkommande köpare eller lojala kunder.

Men med hård konkurrens och en bransch i ständig utveckling, hur får du konsumenterna att vilja göra affärer med dig om och om igen?

Feedback-e-post efter köp skapar inte återkommande kunder, men de kan hjälpa dig att effektivisera processen.

Automatiserade e-postmeddelanden med feedback efter köp kan hjälpa dig att belysa kundernas beteende och deras köpupplevelse, och identifiera vad som orsakade friktion och vad som gjorde köpbeslutet enkelt.

Feedback-e-postmeddelanden gör det möjligt för dig att notera klagomål och reklamationer samtidigt som det finns utrymme för kundvinnande recensioner och kundutlåtanden.

Det är Withings som står för det här.

Withings via reallygoodemails. com

5. E-postmeddelanden om lagerpåfyllning

De flesta e-handelsprodukter har en ”hållbarhetstid”.

Hur länge tror du att kunderna kommer att använda din produkt innan de behöver fylla på lagret?

Att uppskatta och känna till din produkts hållbarhet kan hjälpa dig att ställa in exakta triggers för automatisering av e-postflödet.

En serie väl automatiserade e-postmeddelanden om lagerpåfyllning hjälper konsumenterna att fatta beslut och skapar utrymme för återkommande köpare.

Använd e-postmeddelanden om lagerpåfyllning för att dela med dig av spännande erbjudanden och incitament. Ställ in triggers för att meddela befintliga kunder att du har fått in varor igen. Och när det är möjligt, dela med dig av produktrekommendationer.

Behöver du ett exempel? Här kommer OFF HOURS med The Homecoats rygg.

OFFHOURS via reallygoodemails. com

6. E-postmeddelanden för återengagemang

Det är dags att återupplysa överväldigade användare och få befintliga kunder att agera.

Genom att automatisera arbetsflöden för återengagemang kan du på ett korrekt sätt introducera en ny funktion eller fördel, vilket ger inaktiva prenumeranter en anledning att utforska och upptäcka.

Även om de flesta marknadsförare säger att återengagemangs-e-postmeddelanden fungerar bäst med en dos FOMO (fear of missing out, rädsla för att missa något), säger vi att du ska utforma ditt återengagemangsflöde efter vad som är bäst för dig och dina kunder.

Undrar du hur? Ta en titt på Moments återengagemangs-e-post.

Moment via reallygoodemails. com

7. Tillfällebaserade e-postmeddelanden

Vad firar du? Årsdag, en sammankomst eller en avslutningsfest?

Eller ännu bättre, vad firar världen? Jul, påsk, alla hjärtans dag, ramadan eller... vad det nu än är!

För tillfällebaserade arbetsflödesmejl kan du använda en särskild högtid som kontaktpunkt och visa kunderna att du bryr dig om och värdesätter er relation.

Det är ett säkert sätt att sprida julhälsningar under julen och visa konsumenterna att du finns där för att ge dem bättre service.

Det är visserligen okej att skapa en serie tillfällebaserade e-postmeddelanden om försäljning, men de bästa tillfällebaserade e-postflödena återger säsongens skönhet utan dolda motiv.

Ett exempel på ett automatiserat, tillfällebaserat e-postmeddelande från Wildist.

Wildist via reallygoodemails. com

7 tips för framgångsrik e-postautomatisering

E-postautomatisering stöder ett automatiskt arbetsflöde där personliga meddelanden visas för rätt kunder vid rätt tidpunkt. Låter det komplicerat?

Nedan följer tips som hjälper dig att maximera kraften i e-postkampanjer, automatisera arbetsflöden, utforma en förtroendeskapande e-postmarknadsföringsstrategi och vinna nya kunder.

1. Skapa din lista

Din lista är din kraftkälla.

Du kan skapa en hållbar lista med ett formulär för att samla in leads. Formulär för att samla in leads är frågeformulär eller formulär på din webbplats som du kan använda för att samla in konsumentinformation och förbättra dina marknadsföringsinsatser.

Lyft fram ett gratiserbjudande som du vet att konsumenterna skulle uppskatta. Se till att det är användbart och icke-påträngande och dela det i utbyte mot deras e-postadresser.

Se till att ditt erbjudande verkligen tilltalar din målgrupp; du vill inte att slumpmässiga e-postmeddelanden tar upp plats i din lista.

2. Se till att dina meddelanden är snabba, tydliga och enkla

När du har skapat en lista är det dags att skriva ditt meddelande.

Med automatisering av e-postflödet kan du skicka personliga meddelanden till otaliga kunder. Du kan lägga till kundens namn, plats och några andra variabler.

Undvik stereotypa ord när du skriver ditt meddelande. Försök visa dina kunder att någon har tagit sig tid att skriva detta mejl och att det inte på något sätt är generiskt.

Lyft fram de grundläggande problemområdena, funktionerna eller fördelarna som du vill sälja in i rubriken och ämnesraden. Se till att varje ord speglar dina kunders resa.

Snabba, enkla och tydliga meddelanden skapar intuitivt förtroende och gör konsumenterna entusiastiska över att göra affärer med dig.

3. Ställ in mätbara tidsbegränsade triggers

Automatiserade e-postmeddelanden baseras på tidsbegränsade utlösare.

För att automatiseringen av e-postflödet ska fungera måste du ställa in mätbara tidsbegränsade triggers som korrekt återspeglar flödet av dina meddelanden.

Låt oss till exempel säga att du vill skicka e-postmeddelanden om övergivna kundvagnar. Ställ in din e-postutlösare på tre till fem dagar efter att kundvagnen övergivits, beroende på kundens engagemang under den tiden.

Med tidsbegränsade triggers kan du vara helt säker på att din automatiserade e-postserie skickar rätt meddelande till rätt person vid rätt tidpunkt.

4. Arbeta med en innehållsplan

Om du har kastat dig in i automatisering av e-postflödet utan att först sätta upp ett mål eller utarbeta en detaljerad plan är det inte för sent att börja.

En väl utformad innehållsplan tar hänsyn till de troliga möjligheterna och nackdelarna med e-postautomatisering. Låt inte den här möjligheten gå dig förbi.

Ta dig tid att utarbeta en innehållsplan. Skriv ner vad du vill uppnå, sätt upp mätbara mål och arbeta med en strategi för e-postmarknadsföring.

Glöm inte att väga din budget och göra justeringar efter behov när du skapar din innehållsplan.

5. Överanalysera inte avancerade funktioner

Det är lätt att låta sig ryckas med av snygga mallar och eleganta designer när man automatiserar e-postflöden.

Känn dig inte skyldig; det händer även de bästa e-handelsmarknadsförarna, men det betyder inte att du ska låta det förbli så.

En snygg mall gör din automatiserade e-postkampanj mer tilltalande och förhoppningsvis lockar den fler att engagera sig.

Eftersom vi alla är överens om att tid är avgörande inom e-postmarknadsföring, ska du inte vara för kräsen – fatta snabba beslut när det gäller designen.

6. Glöm inte att inkludera en knapp för att avregistrera sig

Oavsett hur noggrant och precist du går tillväga när du skapar din lista kommer inte alla på listan att uppskatta dina e-postmeddelanden.

Och det är inget fel med det – det kommer alltid att finnas några personer som inte är intresserade av ditt erbjudande, din produkt eller dina tjänster, och det är helt okej.

Försök att göra denna förväntade grupp av ovänliga prenumeranter en tjänst genom att inkludera en avregistreringsknapp i dina e-postmeddelanden.

En avregistreringsknapp säkerställer också att dina automatiserade e-postmeddelanden inte hamnar i skräppostmappen.

7. Automatisera, analysera och testa

Som du kanske har gissat finns det ingen idiotsäker strategi för automatisering av e-postflöden.

Din bästa chans till framgång är att fortsätta automatisera, analysera arbetsflöden och testa.

Du kan följa modellerna från varumärken med imponerande meritlistor, eller ännu bättre, anlita en skicklig e-postmarknadsförare för att genomföra dina e-postkampanjer.

Hantera ditt arbete och dina e-postmeddelanden på samma plats

Nu har du all information du behöver för att konfigurera ett automatiserat e-postflöde. Innan vi avslutar har vi något till dig... ClickUp. 🚀

ClickUp är ett projektledningsverktyg som erbjuder en e-postfunktion som gör att du kan skapa uppgifter från e-postmeddelanden, ställa in automatisering, bifoga e-postmeddelanden till valfri uppgift och kommunicera med alla andra som du inte kan nå inom din Slack-arbetsyta.

Med ClickUp kan du smidigt hålla koll på vad som händer eller vad som har sagts i en e-posttråd samtidigt som du hanterar relevant arbete i samma flik.

Skicka och ta emot e-post var som helst i ClickUp. Skapa uppgifter från e-postmeddelanden, ställ in automatiseringar, bifoga e-postmeddelanden till valfri uppgift och mycket mer.

Utöka din verksamhet samtidigt som du spenderar mindre

Automatisering av e-postflödet hjälper dig att växa ditt företag strategiskt, omvandla nya besökare till återkommande kunder, bygga förtroende och attrahera superfans – utan att offra den speciella personliga touchen.

Att få säljare att lita på dig kan dock ibland kännas som en evighet. Och eftersom "evighet" inte är genomförbart måste du vara snabb med dina marknadsföringsinsatser.

Därför rekommenderar vi att du effektiviserar ditt arbetsflöde med e-postautomatiseringsprogramvara som hjälper dig att växa ditt företag samtidigt som du spenderar mycket mindre.