10 exceptionella KPI:er för e-postmarknadsföring som du behöver spåra

”Hej, e-postmarknadsförare, 👋

Du har alltså bestämt dig för att lansera en e-postmarknadsföringskampanj.

Du har redan planerat en innehållskalender och vet exakt hur du ska optimera dina e-postmeddelanden.

Utmärkt!

Men vilka är dina mål för e-postmarknadsföring?

Vill du öka kännedomen om ditt varumärke i sociala medier, öka din försäljning eller arbeta med att utöka din lista?

När du har bestämt dig för ett specifikt mål måste du också välja några KPI:er för e-postmarknadsföring för att se hur du framsteg mot det målet.

Oroa dig inte, det är där vi kommer in!

I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om KPI:er för e-postmarknadsföring och lyfter fram de tio bästa KPI:erna och mätvärdena som du behöver spåra idag. Vi går också igenom det enklaste sättet att spåra KPI:er för e-postmarknadsföring.

Eftersom du redan har öppnat detta "e-postmeddelande" kan vi väl ta en titt på vad det har att erbjuda! 📬

Vad är KPI:er för e-postmarknadsföring?

Låt oss börja med grunderna.

KPI står för Key Performance Indicator (nyckelprestandaindikator).

KPI:er är mätbara mål som hjälper företag att visualisera sin prestanda.

KPI:er för e-postmarknadsföring mäter resultatet av olika delar av en e-postmarknadsföringskampanj:

Läser folk dina e-postmeddelanden?

Vidarebefordrar de dem?

Eller undviker de dem bara?

Användbara mätvärden för e-postmarknadsföring hjälper dig att övervaka dessa trender för att se om din kampanj fungerar som den ska.

10 KPI:er för e-postmarknadsföring som du behöver spåra

Här är tio KPI:er för e-postmarknadsföring som definitivt är värda att läsa. Bra e-postmarknadsföringstjänster bör definitivt inkludera dessa mätvärden i sina rapporteringsfunktioner.

1. Bounce Rate

Denna mätvärde mäter hur många personer som inte fick ditt e-postmeddelande av det totala antalet skickade e-postmeddelanden. 🙅

Det finns två typer av studsar:

Mjukstudsar spårar tillfälliga problem med e-postadresser

Hårda studsar spårar permanenta problem med e-postadresser

Ett stort antal studsade e-postmeddelanden kan tyda på att din lista innehåller massor av falska e-postadresser, gamla e-postadresser eller...

Syftet med KPI:n för avvisningsfrekvens är att hjälpa dig att avgöra kvaliteten på din prenumerantlista.

Så här kan du beräkna det:

2. E-postleveransgrad

E-postleveransgraden mäter antalet e-postmeddelanden som framgångsrikt har skickats till mottagarens inkorg.

Skillnaden mellan avvisningsfrekvens och leveransfrekvens är att den förstnämnda fokuserar på avvisade e-postmeddelanden, medan leveransfrekvensen fokuserar på accepterade e-postmeddelanden.

Så här kan du beräkna det:

3. Öppningsfrekvens

Denna mätvärde spårar hur många e-postmottagare som öppnade det e-postmeddelande du skickade.

Eftersom e-postmeddelanden är beroende av ämnesraden, visar öppningsfrekvensen hur framgångsrik din ämnesrad är.

Du kan öka öppningsfrekvensen genom att:

Inkludera dina prenumeranters förnamn

Håll dina ämnesrader korta och koncisa 🍬

Lägg till emojis i dina ämnesrader 😁

Men det räcker inte med att bara känna till några av sätten att förbättra öppningsfrekvensen, du måste också förstå hur du beräknar detta tal.

Här är en enkel formel som kan hjälpa dig:

4. Unik öppningsfrekvens

Din unika öppningsfrekvens spårar antalet enskilda användare som öppnar ditt e-postmeddelande.

Men hur skiljer sig en unik öppningsfrekvens från en vanlig öppningsfrekvens?

Om en av dina kunder öppnar samma e-post tre gånger räknas det bara som en unik öppning, men tre totala öppningar.

Så här kan du beräkna det:

Men det räcker väl inte med att bara öppna ett e-postmeddelande?

Ja, vi behöver klick på länkar!

5. Klickfrekvens

Denna mätvärde spårar antalet e-postmottagare som klickat på en eller flera länkar i dina e-postmeddelanden.

Observera: Endast öppnade e-postmeddelanden beaktas.

Klickfrekvensen visar om dina prenumeranter engagerar sig i ditt innehåll och om de är intresserade av att lära sig mer om ditt varumärke. 🤓

Om dina e-postmeddelanden inte innehåller länkar kan du använda öppningsfrekvensen eller e-postsvaren för att mäta engagemanget.

Så här kan du beräkna det:

6. Klickfrekvens

Klickfrekvensen är antalet personer som klickade på en länk i ditt e-postmeddelande av de personer som fick e-postmeddelandet.

En hög klickfrekvens visar att din e-postmarknadsföringsstrategi fungerar.

Så här kan du beräkna det:

Även om klickfrekvensen låter liknande som klickfrekvensen, finns det faktiskt en betydande skillnad mellan de två.

Klickfrekvensen fokuserar på personer som öppnat ditt e-postmeddelande, medan klickfrekvensen fokuserar på dem som bara mottagit ditt e-postmeddelande.

Är du fortfarande förvirrad?

Låt oss anta att du har fått följande mätvärden:

Totalt antal levererade e-postmeddelanden = 1000

Totalt antal öppnade e-postmeddelanden = 600

Totalt antal klick på länkar = 300

Då skulle klickfrekvensen bli följande:

Och klickfrekvensen skulle vara följande:

Om din klickfrekvens är låg, men din klickfrekvens är hög, kan du dra slutsatsen att inte många personer öppnade ditt e-postmeddelande.

De som läste ditt e-postmeddelande klickade dock på länken. Det betyder att din ämnesrad behöver förbättras, men att din CTA ( Call To Action ) är helt rätt.

7. Konverteringsfrekvens

Denna mätvärde spårar antalet personer som klickade på länken och sedan utförde en specifik åtgärd.

Vilka åtgärder som vidtas beror på dina mål för e-postmarknadsföringskampanjen.

En ”konvertering” kan vara en försäljning, en prenumeration, en nedladdning eller till och med en registrering på en landningssida.

För att mäta din e-postkonverteringsfrekvens måste du integrera din e-postplattform med ditt webbanalyssystem.

Om du till exempel skickar ett e-postmeddelande till dina prenumeranter där du marknadsför 60 % rabatt på alla dina onlineprodukter, kan konverteringsgraden visa hur stor andel av mottagarna som klickade på länken och gjorde ett köp. Öka dina konverteringsgrader genom att använda några av dessa mallar för uppföljningsmejl.

Om du vet hur mycket du har spenderat på kampanjen och hur många prenumeranter du har konverterat är det enkelt att se om pengarna du har satsat på kampanjen ger resultat!

Så här kan du beräkna det:

8. Listans tillväxttakt

Denna mätvärde tar inte hänsyn till hur länge ditt företag har funnits.

Även ett välkänt företag måste växa för att förbli relevant.

Precis som i livet måste du utvecklas och anpassa dig för att ligga steget före.

Hur tillämpas tillväxttakten på e-postmarknadsföring?

Lista över tillväxttakt visar hur snabbt din e-postlista växer.

Att utöka din lista är viktigt för e-postmarknadsföring, eftersom det hjälper dig att nå en större publik och förbli relevant inom din bransch.

Så här kan du beräkna det:

Öka din produktivitet med verktyg för e-postproduktivitet.

9. Total avkastning på investeringen

Den totala avkastningen på investeringen är den totala intäkten som din e-postkampanj genererat för dig. 🤑

Denna mätvärde visar om dina marknadsföringsinsatser tillför värde till företaget.

Så här kan du beräkna det:

10. Andel spamklagomål

Som e-postmarknadsförare finns det två knappar som du verkligen inte vill att dina prenumeranter ska trycka på.

Ah, knapparna "Skräppost" och "Spam".

Denna mätvärde mäter antalet personer som klickar på dessa knappar när de får ditt e-postmeddelande.

En hög spamfrekvens kan tyda på att:

Det är något fel med din e-posttext

Det är svårt att avsluta prenumerationen på dina e-postmeddelanden

Du har ändrat frekvensen för dina e-postmeddelanden

Försök ta reda på varför dina e-postmeddelanden hamnar i skräppostmappen och åtgärda problemet. Håll koll på skräppostfrekvensen för att kontrollera effektiviteten hos varje lösning.

Dessutom skadar en hög spam-poäng ditt rykte som e-postavsändare.

Du kan få denna siffra från din internetleverantör (ISP) eller välja att beräkna din klagomålsfrekvens själv.

Så här kan du gå tillväga:

Letar du efter fler exempel? Kolla in dessa KPI-exempel och mallar!

Det bästa sättet att spåra dina KPI:er

Skickar du e-postmeddelanden manuellt till varje person på din lista?

Okej, du har ett system som effektiviserar och automatiserar processerna åt dig.

På samma sätt behöver du ett verktyg, som ClickUp, som hjälper dig att spåra och mäta resultatet av din e-postmarknadsföring!

Så här kan ClickUp hjälpa dig:

1. Sätt upp mål

Minns du de marknadsföringsmål för e-post som vi nämnde i början?

Mål är det perfekta stället för dig att sätta upp och spåra dina framsteg mot dessa mål.

Varför?

Mål är övergripande begrepp som kan delas upp i mindre, mätbara delmål.

De mål du sätter upp är de mindre delmål du behöver uppnå för att nå ditt övergripande marknadsföringsmål.

Du kommer aldrig att tappa bort dina framsteg eftersom ClickUp kontinuerligt visar dina framsteg mot dina KPI:er.

Det innebär att varje gång du uppnår ett mål uppdateras din framsteg.

Du kan också anpassa de mätvärden du väljer för att spåra dina KPI:er för e-post, till exempel:

Siffror : numeriska värden såsom antalet levererade e-postmeddelanden 📧

Valuta: hantera dina intäkter

Uppgifter: se om ditt e-postmarknadsföringsteam utför uppgifterna korrekt... eller inte

Är du osäker på skillnaden mellan KPI:er och mätvärden? Här är ett inlägg om skillnaderna mellan KPI:er och mätvärden .

2. Dashboards

ClickUps instrumentpaneler ger dig en översiktlig bild av allt som händer i din e-postkampanj.

Dashboards ger dig all e-postanalys du behöver för att se om din kampanj är på rätt spår.

Du kan också lägga till anpassade widgets till din instrumentpanel så att du kan se dina framsteg på det sätt du vill:

Linjediagram: Skapa ett anpassat linjediagram för att identifiera trender i din listtillväxt 📈

Stapeldiagram: Skapa anpassade stapeldiagram för intäkter för att se förändringar i intäkterna över en viss tidsperiod 📊

Cirkeldiagram: Använd ett anpassat cirkeldiagram för att se vilken typ av innehåll dina prenumeranter vill se.

Beräkning : Beräkna numeriska data som intäkter per prenumerant. Beräkna numeriska data som intäkter per prenumerant.

Textblock: Lägg till bilder, rik text och använd även Lägg till bilder, rik text och använd även /Slash-kommandon för att lägga till mer detaljer i din instrumentpanel.

3. Rapporter

Rapporter är ett utmärkt sätt att se om ditt e-postmarknadsföringsteam jobbar hårt eller bara sitter och latar sig.

Genom att lägga till tabellwidgets till din KPI-instrumentpanel för e-postmarknadsföring kan du se data som:

Färdig rapport: Se antalet uppgifter som varje teammedlem har slutfört.

Arbetat med: Se hur många uppgifter varje teammedlem arbetat med under en viss dag, vecka eller månad.

Workspace Points: Gamifiera din e-postmarknadsföringsprocess

Vem står bakom: Se vilka teammedlemmar som har oavklarade aviseringar och försenade uppgifter.

Vill du ha mer information om KPI-rapporter? Kolla in vår ultimata guide om KPI-rapporter.

4. Email ClickApp

Om du tror att e-post är dött har vi det bästa sättet att återuppliva det åt dig.

Med Email ClickApp kan du skicka och ta emot e-post direkt i dina ClickUp-uppgifter! På så sätt kan du spåra dina KPI:er och hantera dina projektrelaterade e-postmeddelanden på ett och samma ställe.

Så här gör du:

Skicka och ta emot e-postmeddelanden direkt från ClickUp-uppgifter

Lägg till bilagor, formulär, mallade svar och mycket mer

Organisera dina e-postkonversationer som kommentarer eller trådade kommentarer

Ställ in e-postautomatiseringar baserade på händelser i ClickUp

Du kan till exempel tilldela e-postmeddelanden till teammedlemmar, samarbeta kring utskick och svar och utlösa automatiseringar baserat på anpassade fält, kundhändelser och till och med felspårning. Möjligheterna är nästan obegränsade!

Genom att integrera dina e-postmeddelanden med ClickUp kan du:

Spara tid (ingen mer fram- och tillbaka-bläddring)

Håll kommunikationen organiserad

Behåll översikten över e-postkonversationer

ClickUp stöder för närvarande Outlook, IMAP, Office 365 och Gmail. Alla e-postmeddelanden som du skickar från ClickUp ser ut som om de skickats direkt från din e-post – inga konstiga vidarebefordringsadresser!

Här är några andra sätt att använda Email ClickApp:

Skapa nya uppgifter genom att skicka eller vidarebefordra ett e-postmeddelande till ClickUp

Lägg till kommentarer genom att skicka e-postmeddelanden till ClickUp-uppgifter.

Lägg till uppgiftsdetaljer i e-postmeddelanden

Svara på e-postmeddelanden med aviseringar

Du kan också koppla ditt Google-konto till ClickUp.

Med Gmail-integreringen kan du:

Skapa uppgifter från e-postmeddelanden

Bifoga e-postsvar till uppgifter

Synkronisera åtgärder smidigt mellan båda plattformarna

Bonus: Alternativ till e-post

Vanliga frågor om KPI:er för e-postmarknadsföring

Här är svaren på några frågor om KPI:er för e-postmarknadsföring:

1. Vilka är stegen i e-postmarknadsföring?

Här är sex steg som hjälper dig att komma igång med din e-postmarknadsföringskampanj:

Steg 1: Sätt upp Sätt upp mätbara mål med en tidsplan

Steg 2: Välj en Välj en e-postmall eller skapa din egen

Steg 3: Undersök och Undersök och skapa innehåll som dina prenumeranter vill se

Steg 4: Följ din internetleverantörs regler för att undvika att hamna i skräppostmappen

Steg 5 : Granska, skriv och skicka ut din e-postkampanj

Steg 6: Mät din prestanda och dina resultat

2. Vilka är de fyra typerna av marknadsföringsmejl?

Här är fyra typer av marknadsföringsmejl som du kan skicka:

Informationsmejl: Fokusera på en specifik produkt eller ett kommande evenemang. Detta bör ha en tydlig CTA .

Digitalt nyhetsbrev: Ett vecko- eller månadsbrev som fokuserar på din produkt eller tjänst.

Produktuppdatering: E-postmeddelanden med uppdateringar om nya produkter eller ändringar av befintliga produkter

Transaktionsmeddelanden : Orderbekräftelser, välkomstmeddelanden och tackmeddelanden : Orderbekräftelser, välkomstmeddelanden och tackmeddelanden

Genom att skicka olika typer av marknadsföringsmejl visar du dina prenumeranter att du har mycket att erbjuda!

Logga ut 💻

KPI:er för e-postmarknadsföring hjälper team att se om de gör framsteg mot sina mål för e-postmarknadsföring.

Men att fastställa KPI:er är bara det första steget.

För att klättra på stegen till framgång måste du spåra dina KPI:er med hjälp av verktyg för marknadsföringshantering!

Och vilket verktyg är bättre än ClickUp?

Från att förse dig med dokument för kampanjsamarbete till att skapa marknadsföringsmallar – ClickUp har allt du behöver för att nå dina digitala marknadsföringsmål.

Skaffa ClickUp gratis idag och se din prenumerantlista växa till oanade höjder!