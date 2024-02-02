Hur man håller effektiva OKR-möten (med mallar)

Håller du veckovisa OKR-möten (mål och nyckeltal) för att följa upp ditt team och deras framsteg? Uppmuntras dina teammedlemmar att be om stöd för att nå sina individuella OKR när de stöter på hinder?

Om svaret på båda eller någon av ovanstående frågor är ”Nej” måste du ta dina OKR mer på allvar.

OKR-möten säkerställer att ditt teams mål är på rätt spår. Dessa möten fungerar som ett forum för att hålla kontakten med varje teammedlem och kontrollera deras framsteg genom veckovisa OKR-möten. Detta bidrar till den övergripande tillväxten för din organisation.

Låt oss ta reda på vad OKR-uppföljningar är, varför de är viktiga och hur man genomför effektiva OKR-möten med beprövade OKR-mallar.

Vad är ett OKR-möte?

OKR-möten är veckovisa sessioner där teamet diskuterar hur långt de har kommit i arbetet med att uppnå sina mål och nyckeltal.

Under dessa sessioner träffar teamchefen eller teamledaren teammedlemmarna i 15 till 30 minuter för att följa upp målen och nyckelresultaten, fastställa prioriteringar och få en bättre överblick över teamets samordning för ett projekt.

Baserat på de resultat som teammedlemmarna delar med sig av under OKR-genomgångarna kommer cheferna att sätta upp nya mål och dagordningspunkter för den kommande veckan och diskutera färdplaner för att nå dessa mål.

Ur chefens perspektiv är målet med ett OKR-möte att utvärdera om teammedlemmarna har uppnått de uppsatta målen inom en given tidsram. Om de inte har lyckats, gå djupare för att hitta orsaken och ompröva de uppsatta målen för att säkerställa att de är genomförbara.

I slutet av projektet, OKR-cykeln eller varje kvartal utvärderas framstegen vid ett OKR-retrospektivmöte. Man identifierar framgångsrika områden, lärdomar och möjligheter till förbättringar för framtida OKR-cykler.

Varför är OKR-uppföljningsmöten viktiga?

OKR handlar om att sätta upp realistiska mål, planera viktiga resultat för att uppnå dem och skapa en solid process för att följa upp framstegen. OKR-möten hjälper chefer att få en praktisk översikt över var teamet befinner sig i termer av mål och målsättningar.

OKR-uppföljningar gör att medarbetarna tar ansvar för sina handlingar.

Anta att du tilldelar produktteamet ett mål: Skapa fem förklarande videor för varje funktion som ni lanserar under kvartalet. Det hölls inga OKR-möten för att följa upp framstegen under hela kvartalet.

I slutet av kvartalet eller några månader senare, under ditt OKR-möte, glömde teamet att skapa videor eftersom de jonglerade med flera uppgifter och nya prioriteringar.

Det innebär att du och produktteamet måste skynda er att göra videorna, eftersom marknadsföringsteamet förväntar sig att de ska ingå i produktens landningssida.

Vad gick fel här, trots att du hade förmedlat kraven i teammötet?

Det fanns inget standardramverk för att spåra den aktuella OKR-statusen eller veckovisa check-ins för att spåra OKR.

Som ett resultat gav produktteamet högsta prioritet åt andra mål som tilldelats dem.

Å andra sidan håller regelbundna eller veckovisa OKR-möten medarbetarna ansvariga och hjälper dem att inse betydelsen av de mål som tilldelats dem. Som ett resultat prioriterar de sina mål, söker stöd från chefer för att säkerställa att de går i rätt riktning och uppfyller sina mål inom den angivna tiden.

Oavsett om det gäller en enskild OKR eller kollektiva team-OKR:er, så håller regelbundna enskilda möten alla på samma sida om framstegen och skapar större ansvarskänsla inom teamet.

OKR-möten är en veckodos av motivation för medarbetarna.

En OKR-struktur håller dina anställda motiverade. OKR-möten gör det möjligt för teamen att kommunicera direkt med sina chefer och diskutera vad som hindrar dem från att nå sina mål.

Du kan använda detta tillfälle för att diskutera nya idéer, lärdomar som teamet har dragit, förändringar i prioriterade planer (om sådana finns) och följa upp framstegen mot utmanande mål.

Lyssna på ditt teams utmaningar, skapa möjligheter att uppmärksamma dem som går utöver det vanliga och uppmuntra dem att prestera bättre.

OKR-veckovisa avstämningar hjälper medarbetarna att fokusera på högprioriterade uppgifter.

Det är lätt att bli distraherad när det inte finns någon som guidar dig. Anställda misslyckas ofta med att prioritera vilka nyckelresultat som behövs för att nå sina mål snabbare och fokuserar istället på onödiga uppgifter som inte påverkar resultatet eller har låg prioritet.

OKR-möten skapar transparens i OKR-uppföljningsprocessen och hjälper medarbetarna att fokusera på de aktiviteter som är viktigast för att nå sina mål.

När en anställd avviker från sitt mål eller tilldelas ett komplicerat mål som inte är möjligt att uppnå, hjälper OKR-genomgången oss att förstå deras problem och hjälpa dem att komma vidare.

Hur genomför man ett effektivt OKR-möte? 4 enkla steg

När dina OKR har definierats och fastställts är nästa steg att kommunicera dem till hela teamet under ett OKR-planeringsmöte.

Här är stegen för att genomföra effektiva OKR-möten inom den schemalagda tidsramen.

Steg 1: Förbered en agenda för OKR-genomgången

Ett framgångsrikt OKR-möte har en tydlig agenda.

Utan en förutbestämd agenda blir mötet improduktivt, medarbetarna vet inte vad de ska diskutera och du kanske inte når dina kvartalsmål.

Mötesagendor skapar transparens och sätter förväntningar på mötets struktur. En fördefinierad OKR-mötesmall hjälper alla att hålla sig på samma sida och förenklar delningen av uppdateringar.

Här är ett förslag på ett ramverk för målsättning som du kan prova vid dina OKR-uppföljningar:

De första 10 minuterna: Dela statusåtgärderna från föregående vecka, inklusive slutförda planer. Med en OKR-programvara kan du anpassa dessa statusar. Några enkla statusar att prova är "Att göra", "Pågående", "Granska" och "Klar".

Nästa 10 minuter: Planera viktiga resultat, uppgifter och prioriteringar för den kommande veckan. Justera målen efter behov och ta bort redan uppnådda eller irrelevanta mål från pipelinen.

Sista 5–10 minuterna: Använd den sista delen av mötet till att reflektera över lärdomarna. Varför uppnåddes till exempel inte ett specifikt mål? Var agendapunkten oklar, eller förväntade sig dina teammedlemmar mer stöd från chefen i en viss agendapunkt?

En bra metod är att notera och besvara retrospektiva frågor vid nästa möte.

Ett produktivt möte bör ge dig svar på vad som gick bra, vad som behöver förbättras och vilka lärdomar som kan dras, samt dokumentera bra idéer.

Steg 2: Bjud in deltagarna och informera om mötesagendan i förväg

När du har en transparent OKR-mötesagenda och OKR-ramverk är det dags att dela informationen med mötesdeltagarna före mötet.

Genom att dela mötesagendan i förväg säkerställer du att teamet är väl förberett med uppdateringar och lärdomar.

Bjud in deltagarna via onlineverktyg för möten som Zoom, Google Meet eller Microsoft Teams med OKR-mötesagendan.

Var tydlig med vem som ska delta i dessa veckovisa OKR-möten. Att till exempel bjuda in högre chefer till de veckovisa OKR-mötena kan göra mer skada än nytta. Teammedlemmarna kan tveka att öppna upp om hindren i närvaro av intressenterna.

Det är vettigt att inkludera intressenter eller ledningen i kvartalsvisa OKR-möten, men veckovisa OKR-möten bör hållas mellan chefer och deras team.

Steg 3: Diskutera OKR:erna (status för den aktuella veckan, OKR-framsteg förra veckan och plan för nästa vecka)

Det finns många vanliga missuppfattningar om OKR, och du måste se till att ditt team är fullt medvetet om vad OKR är och vilka typer av uppdateringar de behöver tillhandahålla.

När du börjar med ramverket för bästa praxis för OKR, ge ditt team några OKR-exempel. För ett innehållsmarknadsföringsteam kan ett kvartalsmål för OKR vara:

Mål Skapa leadfokuserade inlägg på sociala medier KR 1 Kontakta 50 befintliga kunder för att ta reda på hur vår produkt har hjälpt dem. KR 2 Öka den organiska trafiken på sociala medier med 50 % KR 3 Uppnå 10 demobokningar per månad från LinkedIn och Twitter

Dela upp dessa kritiska resultat i mindre och genomförbara uppgifter och tilldela dem till teammedlemmarna så att de känner till sina mål och kan förbereda sina veckovisa OKR-mötesuppdateringar därefter.

Om en teammedlem behöver mer klarhet om sitt nyckelresultat, uppmuntra dem att ha ett separat möte istället för att slösa allas tid under teammötet.

Använd ClickUps OKR-mall för att hantera OKR, dela upp och tilldela mål till teammedlemmar och spåra OKR-framsteg.

Steg 4: Skriv protokoll från mötet (MOM)

Anteckna alla diskussioner under mötet manuellt eller med hjälp av AI-mötesverktyg. På så sätt kan du effektivt kommunicera diskussionerna under mötet till teamet och minska risken för missförstånd.

Detta innebär också att dokumentera MOM:erna varje vecka så att chefen kan gå igenom MOM:erna i slutet av varje månad för att följa upp framstegen och utvärdera teamets prestationer.

Bästa praxis för OKR-uppföljningsmöten

Det finns olika typer av möten, och varje typ kräver sina egna bästa metoder. OKR är inget undantag.

För att genomföra framgångsrika OKR-möten, fokusera på följande bästa praxis:

Använd ett dedikerat OKR-ramverk

Ett dedikerat OKR-ramverk hjälper dig att sätta upp realistiska mål, övervaka OKR-framsteg och identifiera hinder för att övervinna dem snabbare.

ClickUps OKR-ramverksmall erbjuder alla funktioner som krävs för att hantera OKR-möten.

Så här hjälper denna mall chefer och deras team:

Skapa ett samarbetsutrymme där hela teamet kan brainstorma tillsammans för att gemensamt delta i målsättningsprocessen och identifiera de viktigaste målen.

Identifiera varje uppgifts viktigaste resultat (KR) och konvertera dem till ClickUp-uppgifter. Chefer tilldelar dessa uppgifter till relevanta teammedlemmar och lägger till förfallodatum för att slutföra uppgifterna och hålla jämna steg med organisationens OKR-mål.

Den färgkodade mallen med personlig status gör det möjligt för anställda att ge veckovisa uppdateringar under OKR-mötena. Det strukturerade ramverket hjälper chefer att identifiera hinder och hjälpa anställda att besluta om nästa steg.

Överväg dessutom att använda mallar för kommunikationsplaner för att dokumentera OKR-strategier och mål för intern och extern kommunikation, som bör uppdateras regelbundet.

Denna mall specificerar målgruppen, typen av meddelanden som ska skickas ut, kommunikationskanalerna och kommunikationsfrekvensen.

När alla dina OKR har kommunicerats och dokumenterats känner alla till de exakta detaljerna och åtgärdspunkterna.

Håll dina OKR-möten på ClickUp

Det är enklare än du tror att hålla OKR-möten i ClickUp. Här är varför.

Fånga viktiga mötesdetaljer och håll ditt team på rätt spår med ClickUp.

Med kraftfulla redigeringsfunktioner och samarbetsfunktioner kan du hantera alla dina mötesdokument i ClickUp Docs. Lägg till tabeller, presentationer, PDF-filer och bädda in bokmärken som passar din arbetsstil.

Som projektledningsverktyg låter ClickUp dig skapa checklistor för OKR-möten som är anpassade efter mötesagendan. När du har gått igenom diskussionspunkterna en efter en kan du stryka dem från checklistan så att alla mötesdeltagare är på samma sida.

Lägg till återkommande uppgifter i ClickUp och uppdatera deras status baserat på de framsteg som diskuterats under OKR-uppföljningarna. Det innebär att du inte behöver skapa uppgifter från grunden varje gång och att du har en sammanställning av diskussionspunkter för kommande vecka.

Med ClickUp som hanterar alla dina mötesbehov behöver du inte växla mellan Google Docs och Zoom. ClickUps kalendervy synkroniserar din Google-kalender, så att du kan skicka mötesinbjudningar direkt från ClickUp.

Ta målsättningen ett steg längre med ClickUp Goals.

Använd ClickUp Goals för att dela upp dina mål i mindre, mätbara delmål och nå dina mål med tydliga tidsplaner och automatisk uppföljning.

Organisera målen i mappar för att spåra OKR och sprintcykler, och dela dem offentligt med ditt team.

Det som skiljer ClickUp från andra OKR-program är att det kombinerar OKR med projektledning och uppmuntrar teamen att ta ansvar för sina framsteg för att uppnå gemensamma mål.

Använd en AI-skrivassistent för att automatiskt generera OKR-mötesanteckningar.

Lägg till ClickUp AI i dina OKR-möten och anteckna MOM:er som ett proffs. Så här gör du:

Sammanfatta mötesdiskussionerna och omvandla dem till genomförbara uppgifter för ditt team.

Undvik manuella fel som stavfel och grammatiska fel i dina mötesanteckningar och förbättra ditt skrivande.

Få tillgång till ClickUp AI var du än befinner dig och hjälp dina distansarbetande team att delta i OKR-möten utan krångel.

Sammanfatta dina uppgifter och dokument på några sekunder med ClickUp AI.

Är du redo att genomföra effektiva OKR-möten?

Nu vet du hur OKR:er anpassar ditt företags strategier till dess mål, och OKR-genomgångar är avgörande för att säkerställa att alla är på rätt spår med sina mål och nyckeltal.

En OKR-programvara som ClickUp hjälper dig att sätta upp ambitiösa mål, övervaka framsteg och mäta resultat, eftersom det inte räcker att skriva OKR på ett kalkylblad eller papper.

För att hjälpa dig att uppnå bästa resultat har ClickUp funktioner som sträcker sig från målsättning och uppföljning till färdiga mallar.

Skapa genomförbara OKR och förbättra din målhantering.

För bästa resultat, registrera dig gratis på ClickUp.