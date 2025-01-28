De 10 bästa AI-verktygen för möten och mötesassistenter 2025

De flesta av oss är vana vid möten. Oavsett om du organiserar dem, deltar i dem eller har till uppgift att ta anteckningar, finns det ofta mycket mer att koncentrera sig på än själva mötet.

Tillväxten av AI-verktyg för möten innebär att vi kan avlasta en del av det administrativa arbetet och istället vara mer aktiva deltagare. ?

Vill du ha ett AI-verktyg för anteckningar som extraherar viktiga punkter och skapar överskådliga sammanfattningar? Eller kanske behöver du ett verktyg som hjälper dig med schemaläggning och anteckningar för ditt nästa videosamtal? Oavsett vad situationen kräver finns det ett AI-mötesverktyg för det.

Låt oss dyka in i några av de bästa AI-verktygen för möten, inklusive nödvändiga funktioner, fördelar, nackdelar, priser och mycket mer för att hjälpa dig att hitta den bästa AI-mötesassistenten.

AI-verktyg för möten ska förenkla hela mötet eller beslutsprocessen – oavsett om det handlar om att automatiskt skapa mötesreferat eller transkribera mötet i realtid. De bästa AI-mötesassistenterna sparar tid, energi och pengar, så det är värt att hitta den som passar dig bäst. ?

När du jämför AI-verktyg för möten, ställ dig själv följande frågor:

Funktioner: Innehåller detta verktyg de funktioner och egenskaper som du behöver?

Expertis: Är verktyget riktigt bra på en sak, eller erbjuder det en rad olika funktioner?

Användning: Kan du använda plattformen för olika Kan du använda plattformen för olika typer av möten eller endast interna möten?

Integrationer : Fungerar assistentverktyget med Fungerar assistentverktyget med videokonferensplattformar eller mötesplattformar som Zoom, Webex eller Google Meet? Hur är det med meddelandeappar som Slack eller Microsoft Teams? Finns det ett AI-tillägg för Chrome

Användarupplevelse: Är verktyget lätt att lära sig och använda?

Pris: Ligger Ligger AI-mjukvaran för möteshantering inom din budget?

Varje team har lite olika behov, så fundera över dina unika mål. Kanske vill du spara tid på att skriva mötesprotokoll eller behöver ett snabbare sätt att skapa mötesreferat. Tänk igenom dina behov och använd listan ovan för att skapa en kortlista med rätt alternativ.

Med så mycket prat om AI-verktyg kan det vara svårt att hitta det bästa för möten. Därför har vi gjort jobbet åt dig. Här är vår lista över de bästa AI-verktygen för möten som kommer att effektivisera din process från början till slut.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

Med lanseringen av ClickUp AI är allas favoritplattform för projektledning nu en av de bästa AI-mötesassistenterna som finns på marknaden idag. Denna AI-drivna assistent är skräddarsydd för ditt arbete tack vare hundratals handgjorda AI-verktyg. ⚒️

Använd ClickUp AI för att sammanfatta dina möten och automatisera sedan en lista med åtgärder som du kan omvandla till uppgifter på några ögonblick. Att omedelbart omvandla dina mötesanteckningar till att göra-listor sparar tid, håller ditt team ansvarigt och håller din produktivitet på en hög nivå.

Sammanfatta mötesanteckningar på några sekunder med ClickUp AI

Med ClickUp kan du självklart utföra allt ditt arbete på ett och samma ställe. Utöver ClickUp AI får du tillgång till ett omfattande bibliotek med mallar för att effektivisera ditt arbetsflöde, inklusive denna agendamall från ClickUp. Hantera alla dina att göra-listor och åtgärdspunkter med ClickUp Tasks. Skapa och dela dokument med teammedlemmar och skapa gemensamma mötesagendor med ClickUp Docs.

ClickUps bästa funktioner:

Få en omedelbar, högkvalitativ sammanfattning av mötet som täcker viktiga ögonblick och beslut.

Ta fram åtgärdspunkter från möten, dokument och uppgifter för att skapa en att göra-lista.

Skapa och dela mötesdagordningar med ClickUp Docs

Använd inbyggda mallar för att spara tid när du skapar nya dagordningar och mötesanteckningar.

Kommer snart: Skapande av uppgifter och deluppgifter med metadata Smart Fill för att spara tid

Kommer snart: Få sammanfattningar av dina projektmöten och standups

Begränsningar för ClickUp:

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

ClickUp AI är endast tillgängligt i betalda abonnemang.

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner av ClickUp:

G2: 4,7/5 (över 8 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 700 recensioner)

2. Airgram

Via Airgram

Airgram är en AI-mötesassistent som är utformad för att hantera detaljerna så att du kan fokusera mer på själva mötet. Verktyget spelar in möten, transkriberar och sammanfattar dem så att du enkelt kan dela möten och röstkonversationer med andra. ?

Airgrams bästa funktioner:

Använd Airgrams AI för att omvandla ljud- och videomaterial till textutskrifter.

Bjud in Airgram för att automatiskt spela in schemalagda möten

Organisera dina mötesanteckningar på ett ställe

Dela utdrag och länkar från möten med interna och externa kontakter.

Airgrams begränsningar:

Vissa användare rapporterar att AI har svårt att skilja mellan talare.

Transkriptioner finns för närvarande endast tillgängliga på engelska.

Airgrams priser:

Gratis plan

Plus: 18 $/månad per användare

Airgram-betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (över 60 recensioner)

Capterra: n/a

3. Otter

Via Otter

Otter är ett AI-drivet verktyg som sköter transkribering i realtid och röstanteckningar från möten. Detta AI-verktyg för möten inkluderar samarbetsanteckningar och transkriptioner, en live-sammanfattning av mötet och möjligheten att tilldela deltagarna åtgärdspunkter. ?

Otter bästa funktioner:

Lägg till markeringar och kommentarer till mötesprotokoll och omvandla dem till åtgärdspunkter.

Bjud in Otter till schemalagda online-möten och ta anteckningar även om du inte kan delta.

Få omedelbara svar från AI och ditt team utan att lämna mötet med Otter AI Chat.

Skicka automatiskt en sammanfattning till mötesdeltagarna

Otter-begränsningar:

Det finns ingen uppmaning att avsluta inspelningen, så det är lätt att av misstag låta Otter fortsätta spela in ditt samtal.

Användare rapporterar att det inte går att redigera ljudfilen i efterhand för att ta bort känslig information innan den delas.

Otter-priser:

Gratis plan

Pro : 10 $/månad per användare

Företag: 20 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Otter-betyg och recensioner:

G2: 4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

4. Fathom

Via Fathom

Fathom är ett gratis AI-verktyg för anteckningar som du kan bjuda in till videomöten för att spela in, transkribera och sammanfatta möten. Verktyget ger dig omedelbar tillgång till inspelningen av samtalet efter mötet, transkriptioner och alla dina markerade klipp. ?

Fathoms bästa funktioner:

Sammanfatta dina möten automatiskt

Synkronisera samtalsanteckningar till ditt CRM-system

Kopiera sammanfattningar och anteckningar mellan plattformar utan formateringsproblem.

Används på 7 språk, inklusive engelska, spanska och franska.

Förstå begränsningarna:

Vissa användare rapporterar att AI-funktionen i denna anteckningsapp har svårt att skilja mellan röster i stora möten.

Det finns ingen "ljuslägesversion", vilket kan vara ett problem för vissa användare med astigmatism.

Förstå prissättningen:

Gratis

Fathom-betyg och recensioner:

G2: 5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (8 recensioner)

5. Fireflies. ai

Via Fireflies

Fireflies. ai är en AI-mötesassistent som automatiserar dina mötesanteckningar. Använd den för att transkribera möten, sammanfatta dem och bygga upp ett bibliotek med tidigare möten som du kan söka i och återvända till. ?

Fireflies. ai bästa funktioner:

Transkribera konversationer från videosamtalsappar, ljudfiler och uppringningsprogram.

Använd den AI-drivna sökfunktionen för att filtrera igenom tidigare konversationer.

Analysera talartid, förstå stämningen och spåra dina egna anpassade ämnen, till exempel omnämnanden av konkurrenter.

Dela mötesanteckningar med andra via samarbetsappar som Slack.

Fireflies. ai begränsningar:

Vissa användare tyckte att mängden förslag på åtgärder var överväldigande med tanke på längden eller djupet på deras möten.

Fireflies.ai fungerar endast för interna möten, så du kan inte använda det som anteckningsassistent vid externa samtal.

Fireflies. ai-priser:

Gratis plan

Pro: 10 $/månad per användare

Företag: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Fireflies. ai betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4/5 (5 recensioner)

6. Sembly

Via Sembly

Sembly är ett AI-verktyg för möten som tar mötesanteckningar, sammanfattar möten och ger dig användbara insikter tack vare en inbyggd chattfunktion. Ta dina mötesanteckningar och synkronisera dem med verktyg för uppgiftshantering så att du kan arbeta mer effektivt. ✍️

Semblys bästa funktioner:

Hitta tidigare möten med sökfunktionen

Lägg till anteckningar med tidsstämpel och bokmärken för att markera viktiga punkter och slutsatser.

Använd Semblian, den inbyggda chatten, för att få svar och skapa ett uppföljningsmejl baserat på ditt samtal eller möte.

Skicka Sembly till möten som du inte kan delta i och granska mötesanteckningarna när du har tid.

Begränsningar för Sembly:

Vissa användare har haft svårt att lägga till Sembly till samtal i sista minuten.

Sembly finns för närvarande endast på engelska.

Priser för Sembly:

Gratis plan

Professional: 10 $/månad för en användare

Team: 20 $/månad för upp till 40 användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Sembly-betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (10+ recensioner)

Capterra: n/a

7. Avoma

Via Avoma

Avoma är en heltäckande AI-mötesassistent och ett verktyg för intäktsanalys som effektiviserar hela mötesprocessen. Verktyget erbjuder agendamallar, gemensamt antecknande, automatisk inspelning, live-transkription och AI-genererade anteckningar. ?

Avomas bästa funktioner:

Använd inbyggda agendamallar och skicka dem till deltagarna så att de kan komma med synpunkter.

Sök igenom transkriptioner och inspelningar och återgå till bokmärkta avsnitt.

Skapa människoliknande mötesanteckningar med hjälp av AI

Lägg till anteckningar, kommentarer och omnämnanden i dina samtals- eller mötesanteckningar.

Avomas begränsningar:

Vissa användare upplever att när man lyssnar på transkriptioner i högre hastighet blir ord bortklippta.

Det kan ta flera minuter för Avoma att ansluta sig till ett möte som planeras i sista minuten.

Avoma-priser:

Gratis plan

Startpaket: 19 $/månad per användare

Plus: 49 $/månad per användare

Företag: 79 $/månad per användare

Företag: 149 $/månad per användare

Avoma-betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 5/5 (5 recensioner)

För fler AI-drivna verktyg för intäktsanalys, kolla in dessa alternativ till Gong!

8. Supernormal

Via Supernormal

Supernormal är ett AI-verktyg för möten som automatiskt tar anteckningar, redigerar dem och formaterar dem så att de är redo att användas. Spara dina mötesanteckningar på ett ställe, synkronisera med verktyg från tredje part och dela dem direkt med mötesdeltagarna. ?️

Supernormals bästa funktioner:

Fånga automatiskt viktiga detaljer med AI-anteckningar

Anpassa dina egna mallar så att de passar din skriv- och anteckningsstil.

Skapa ett sökbart bibliotek med tidigare samtal, konversationer och möten.

Skapa en lista med åtgärder som du kan bocka av

Supernormala begränsningar:

Vissa användare tyckte att AI-programvaran inte gjorde tydlig skillnad mellan olika röster.

Prissättningen baseras på antalet minuter du spelar in per månad snarare än en fast månadsavgift per användare.

Supernormal prissättning:

Gratis plan

Pro: Från 24 $/månad för 1 000 minuter per månad

Supernormal-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (10+ recensioner)

Capterra: n/a

9. Se om

Via Rewatch

Med Rewatchs AI-funktion kan du automatiskt spela in, dela och samarbeta med ditt team under videomöten. Få detaljerad information med mötesinspelningar, se om viktiga ögonblick med tidsstämpel och få tillgång till dina inspelningar i en central videohubb. ?

Se de bästa funktionerna igen:

Spela in och transkribera virtuella möten automatiskt

Lagra alla dina videosamtal och skärminspelningar på ett och samma ställe

Samarbeta med ditt team genom att dela idéer, diskutera feedback och ställa frågor.

Få support på mer än 30 språk

Begränsningar för omtittande:

Vissa användare önskar att det var enklare att hitta eller filtrera bort konversationer baserat på talaren.

Du kan ladda ner videor i mobilappen, men denna funktion finns inte i webbversionen.

Priser för Rewatch:

Gratis plan

Team: 19 $/månad per användare

Anpassat: Kontakta oss för prisuppgifter

Se om betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 5/5 (1 recension)

10. jamie

Via jamie

Jamie är ett nytt AI-verktyg för möten som fokuserar på att skapa mötesreferat. När du bjuder in denna AI-mötesassistent till ditt samtal lyssnar den på ljudinspelningen och sammanfattar allt som diskuterats.

jamie bästa funktioner:

Skapa en AI-driven mötesöversikt på några ögonblick

Använd det med valfri mötesprogramvara.

Välj om du vill ha en enkel eller en djupgående sammanfattning.

jamie begränsningar:

jamie skapar endast mötesreferat, så du behöver ett annat verktyg för inspelningar, klipp eller fullständiga transkriptioner.

Eftersom det är ett nytt verktyg tar jamie för närvarande emot nya användare från en väntelista.

jamie prissättning:

Från 24 €/månad (cirka 26 $/månad)

Jamies betyg och recensioner:

G2: n/a

Capterra: n/a

Tack vare AI-tekniken finns det många verktyg som gör att du kan vara mer närvarande i dina möten, säljsamtal och live-demonstrationer. Med de olika programvarualternativen på denna lista hittar du den bästa AI-mötesassistenten för dina behov och kan börja effektivisera dina processer.

När du är redo att effektivisera hela ditt arbetsflöde behöver du inte leta längre än ClickUp. Vår allt-i-ett-plattform för produktivitet hjälper dig att förenkla dina processer, samarbeta smidigt med andra och integrera med tusentals andra verktyg som du redan använder. ?

Dessutom är ClickUp AI din personliga AI-drivna assistent som kan skriva mötesreferat och skapa åtgärdspunkter som du kan omvandla till att göra-listor på några ögonblick.

Men lita inte bara på vårt ord. Prova ClickUp gratis och upptäck ett bättre sätt att hantera dina möten och ditt arbetsliv i stort!