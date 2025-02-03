De 10 bästa programvarorna för konferenssamtal 2025 (recensioner och priser)

Vem kan glömma pandemins tidiga dagar när vi försökte lista ut hur man använder videokonferensappar? Världen har kommit långt sedan dess, men privatpersoner, företag och evenemangsplanerare förlitar sig fortfarande på video- och ljudkonferenser för att hålla kontakten. ?

Men kanske fungerar ditt nuvarande verktyg för videokonferenser inte längre. Eller kanske du stänger luckorna och behöver en mer säkerhetsinriktad lösning. Lyckligtvis finns det många alternativ på marknaden att välja mellan. Det handlar bara om att välja det bästa verktyget för webbkonferenser för dina behov.

Så, vad ska du leta efter i verktyg för konferenssamtal? Kolla in den här guiden för en snabb checklista över nödvändiga funktioner, plus våra 10 favoritkonferenssamtalstjänster för 2024.

Vad ska du leta efter i programvara för konferenssamtal?

Oavsett om du vill ha en mobilvänlig konferenssamtalslösning med klar ljudkvalitet eller behöver en robust lösning för onlinekonferenser finns det många samarbetsverktyg att välja mellan. Oavsett ditt specifika användningsområde rekommenderar vi att du väljer programvara som minst har följande funktioner för ljudkonferenser:

Video- och ljudkvalitet : Högkvalitativt ljud och bild är ett måste. Om du inte kan se eller höra någon, vad är då poängen med att ha ett virtuellt möte? Leta efter programvara som erbjuder HD-video och tydlig ljudkonferens, så att dina möten blir så nära personliga möten som möjligt.

Användarvänlighet: Den bästa programvaran för konferenssamtal ska vara mycket intuitiv och lätt att navigera. Din lösning ska ha en enkel installationsprocess och ett enkelt användargränssnitt. Alla teammedlemmar ska kunna använda den, oavsett hur tekniskt kunniga de är.

Enhetskompatibilitet: Kompatibilitet är avgörande för konferenssamtalstjänster. Eftersom ditt team sannolikt loggar in via en stationär dator eller mobilapp bör lösningen fungera med olika operativsystem. Leta efter programvara som inkluderar en stationär version samt en Android- och iOS-app.

Samarbetsfunktioner: Målet med ett konferenssamtal är att träffa andra människor. Välj kommunikationsverktyg för team som skärmdelning, brainstorming på whiteboard, meddelanden i realtid och fildelning. Om du vill vara värd för konferenser och evenemang med denna programvara, leta efter funktioner som breakout-rum och omröstningar för att öka engagemanget.

Integrationer : De bästa konferenslösningarna har integrationer för de verktyg du redan använder, som ClickUp (ahem), Slack, Google Kalender och Salesforce.

Säkerhet: Minns du tiden med ”Zoom-bombning”? Vi saknar inte den trenden, men den visade värdet av säkerhet. Om du arbetar med känslig information bör du välja konferenssamtalsprogramvara med end-to-end-kryptering och säkra konferenslinjer.

De 10 bästa programvarulösningarna för konferenssamtal att använda 2024

Dina samtalspartner förväntar sig kristallklar ljud- och bildkvalitet. Välj bland dessa 10 granskade konferenssamtalsverktyg för att hitta det bästa alternativet för ditt företag.

1. Zoom

Bäst för videokonferenser på arbetsplatsen

via Zoom

Zoom var pandemins kommunikationsförebild, så det råder ingen tvekan om att det förtjänar vår förstaplats. Det som började som ett verktyg för videochatt har utvecklats till mycket mer, med funktioner för whiteboards, teamchattar, inspelning av videosamtal och till och med ett VoIP-telefonsystem. ☎️

Zoom bästa funktioner

Prova verktyget Zoom AI Companion för att generera mötesanalyser , sammanfattningar och mycket mer.

Håll evenemang med en enda session eller webbseminarier med Zoom Events

Bygg ditt eget kontaktcenter, komplett med virtuella AI-agenter

Skapa molnbaserade Zoom Workspaces för hybridarbete

Zoom begränsningar

Vissa tycker att Zoom är lite dyrt.

Andra Zoom-kunder säger att de vill ha fler integrationer och bättre dokumentation.

Zoom priser

Grundläggande: Gratis

Pro: 149,90 $/år per användare

Företag: 219,90 $/år per användare

Business Plus: 269,90 $/år per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Zoombetyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 53 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 13 000 recensioner)

2. GoTo Meeting

Bäst för företagsteam med olika kommunikationsbehov

via GoTo Meeting

GoTo Meeting ingår i den större GoTo-produktsviten, som omfattar lösningar för telefonsamtal, onlineevenemang, digital utbildning och till och med fjärråtkomst till IT. GoTo Meeting är ett verktyg för konferenssamtal med säkerhetsfunktioner på företagsnivå, vilket gör det lämpligt för större företag.

GoTo Meeting bästa funktioner

Skapa ett GoTo-administratörskonto för att hantera alla GoTo-egenskaper

GoTo Meeting har inbyggd bakgrundsljuddämpning och ljud för VoIP.

Dela din skärm, skapa en chatt under mötet och skapa separata mötesrum.

GoTo Meeting har säkerhetsfunktioner som enkel inloggning, kryptering och möteslås.

GoTo Meeting begränsningar

Flera användare önskar att det skulle integreras mer effektivt med Office 365.

Vissa kunder säger att GoTo Connect har alla funktioner som GoTo Meeting har, så denna lösning kan vara lite överflödig.

GoTo Meeting priser

Professional: 12 USD/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 16 USD/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

GoTo Meeting betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 11 500 recensioner)

3. Google Meet

Bäst för team Integrerad med Google Suite

via Google

Finns alla dina saker i Google Cloud? I så fall är Google Meet ett självklart val. Denna konferensprogramvara integreras med alla Googles tjänster – plus många appar från tredje part – för att du ska kunna hålla bättre möten med mindre krångel.

Google Meets bästa funktioner

Schemalägg videosamtal och telefonsamtal i realtid eller spela in videomeddelanden

Google Meet är tillgängligt på alla enheter och fungerar utan att någon programvara behöver installeras på stationära enheter.

Alla videosamtal har upp till 4K-videokvalitet och möjlighet att lägga till stiliserade bakgrunder och studioljus.

Samarbeta i Google Docs, Slides, Sheets och mer i Meet

Begränsningar för Google Meet

Google Meet begränsar antalet deltagare som kan delta i ett samtal.

Det kanske inte är meningsfullt att använda Meet om du inte använder andra Google-lösningar.

Google Meet priser

Business Starter: 6 USD/månad per användare, faktureras årligen

Business Standard: 12 USD/månad per användare, faktureras årligen

Business Plus: 18 USD/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för Google Meet

G2: 4,6/5 (över 1 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 11 600 recensioner)

4. Microsoft Teams

Bäst för team Integrerad med Microsoft-programvara

via Microsoft

Microsoft Teams är en mycket populär lösning för chatt och videokonferenser, särskilt för säkerhetsmedvetna företag. Den har en rad inbyggda funktioner, inklusive snabbmeddelanden, skärmdelning, digitala delade arbetsplatser och virtuella evenemang.

Teams bästa funktioner

Microsoft tillhandahåller virtuella mötes enheter, såsom högtalartelefoner, för fysiska konferensrum.

Teams stöder virtuella konferenser och webbseminarier för upp till 1 000 personer och sändningar för 10 000 personer.

Redigera Excel-ark, Word-dokument och andra Microsoft-filer i en Teams-videochatt i realtid.

Använd Teams online-schemaläggningsapp för att snabbt planera uppföljningsmöten.

Begränsningar för Teams

Teams är så säkert att det kan vara svårt att samarbeta med externa intressenter.

Vissa användare säger att schemaläggaren för uppföljningsmöten inte alltid fungerar.

Teams prissättning

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/månad per användare, faktureras årligen

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/månad per användare, faktureras årligen

Microsoft 365 Business Standard: 10,62 USD/månad per användare, faktureras årligen

Betyg och recensioner av Teams

G2: 4,3/5 (över 14 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 9 300 recensioner)

5. FreeConferenceCall. com

Bästa budgetvänliga lösningen för konferenssamtal

Letar du efter ett gratis verktyg för konferenssamtal? Gratis finns i namnet, så det är inte konstigt att FreeConferenceCall.com är en populär lösning inom området. Det fungerar faktiskt enligt modellen ”betala vad du kan”, så du har möjlighet att betala om du vill stödja plattformen. FreeConferenceCall.com innehåller grundläggande funktioner som ljudkonferenser, inspelningar, skärmdelning och videokonferenser. Det kanske inte har så många extrafunktioner, men denna enkla lösning är sannolikt tillräckligt bra för småföretag.

FreeConferenceCall. com bästa funktioner

Värd för upp till 1 000 deltagare i ett möte

Använd ritverktyg för att samarbeta med ditt team i realtid

Spela in presentationer och dela dem som en direktsändning

Chatta med hela gruppen eller med enskilda gruppmedlemmar

FreeConferenceCall. com begränsningar

Gränssnittet är lite föråldrat.

Eftersom det är "betala vad du kan" är det inte riktigt en gratis konferenssamtalstjänst.

Flera användare uppger att plattformen ibland tappar samtal.

FreeConferenceCall. com priser

Betala vad du kan

Rekommenderat belopp: 4 $/månad

Genomsnittligt belopp: 8,21 $/månad

Marknadspris: 15 USD/månad

FreeConferenceCall. com betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: 4,6/5 (370+ recensioner)

6. Dialpad

Bäst för AI-baserad transkription och fjärrsamarbete

via Dialpad

Dialpad har bytt namn till en AI-baserad konferenssamtalstjänst, vilket definitivt skiljer den från konkurrenterna. Njut av live-transkriptioner med AI, videokonferenser med ett klick och samarbete i realtid utan att lämna Dialpad. ?‍?

Dialpad bästa funktioner

Anpassa din Dialpad-bakgrund, väntemusik och mötes-URL:er

Den integreras med Microsoft 365, Google Kalender, Salesforce och mycket mer.

Dialpad har tillägg för hantering av dagordningar och resurser

Sluta överskrida tiden genom att lägga till en tidsgräns för alla möten

Begränsningar för Dialpad

Vissa samtal kan vara hackiga

Vissa kunder säger att Dialpad-samtal antingen inte går igenom eller bryts regelbundet.

Dialpad priser

Standard: 15 USD/månad per användare, faktureras årligen

Pro: 25 USD/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Dialpad betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 500 recensioner)

7. RingCentral

via RingCentral

RingCentral är mest känt som en kontaktcenterlösning, men är också populärt för videokonferenser och telefonsamtal. Anordna digitala evenemang och webbseminarier, generera intäktsinformation från dina säljsamtal och faxa dokument säkert via molnet.

RingCentrals bästa funktioner

RingSense for Sales analyserar säljsamtal och föreslår förbättringsmöjligheter.

RingCentrals AI-verktyg genererar automatiskt transkriptioner, sammanfattningar och mycket mer.

Använd RingCentral Enhanced Business SMS för att hålla kontakten med både dina anställda och kunder.

Varför köpa en faxmaskin? Med RingCentral kan du faxa dokument via molnet.

RingCentral begränsningar

Integrationerna är inte alltid stabila.

Vissa användare anser att RingCentrals kvalitet ligger efter leverantörer som Zoom och Microsoft Teams.

RingCentral priser

Kärnfunktioner: 20 USD/månad per användare, faktureras årligen

Avancerat: 25 USD/månad per användare, faktureras årligen

Ultra: 35 USD/månad per användare, faktureras årligen

RingCentral betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (350 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1 100 recensioner)

8. Nextiva

Bäst för omfattande affärskommunikation med CRM-integrationer

via Nextiva

Nextivas programvara för konferenssamtal stöder både interna och externa samtal. Den innehåller verktyg för röst-, video- och meddelandehantering samt analysverktyg, kundundersökningar och automatisering av arbetsflöden.

Nextivas bästa funktioner

Behöver ditt fysiska kontor ett telefonsystem? Installera det snabbt med Nextiva.

Nextiva är en kommunikationshub för hantering av ditt rykte, sociala medier och kundtjänst.

Sätt kommunikationen på autopilot med dra-och-släpp-sekvenser i arbetsflödet.

Använd Call Pop för att snabbt få en översikt över kundens historik hos dig.

Begränsningar för Nextiva

Flera användare nämner problem med felsökning och kundsupport.

Andra säger att appversionen ofta krånglar.

Nextiva prissättning

Essential: 20,74 $/månad per användare, faktureras årligen

Professional: 24,09 $/månad per användare, faktureras årligen

Enterprise: 30,79 $/månad per användare, faktureras årligen

Betyg och recensioner av Nextiva

G2: 4,5/5 (över 2 800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (510+ recensioner)

9. ClickMeeting

Bäst för planerare av onlineevenemang och intäktsgenererande möten

via ClickMeeting

ClickMeeting är en annorlunda konferenstjänst som fokuserar på intäktsgenererande möten. Om du är evenemangsplanerare är denna plattform ett måste. Skapa marknadsföringsdemonstrationer, onlineutbildningar eller stora virtuella evenemang utan att det kostar skjortan.

ClickMeetings bästa funktioner

Använd funktionen Automatiserade webbseminarier för att minska pressen vid livepresentationer.

Erbjud webbseminarier och videoinnehåll på begäran som verktyg för att generera leads.

Hantera enkelt betalningar för webbseminarier som genererar intäkter

Skapa ett anpassat väntrum och en mötesagenda

Begränsningar för ClickMeeting

ClickMeeting är inte lika anpassningsbart som andra programvaror för konferenssamtal.

Vissa användare säger att videokvaliteten inte alltid är den bästa.

ClickMeeting priser

Gratis provperiod

Live: 26 USD/månad per användare för 10 användare, faktureras årligen

Automatiserad: 42 USD/månad per användare för 10 användare, faktureras årligen

Anpassad plan: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av ClickMeeting

G2: 4,1/5 (över 220 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 130 recensioner)

10. Vast Conference

Bäst för professionellt hanterade videochattar och livestreamar

via Vast Conference

Vast Conference är en molnbaserad lösning för professionella samtal, livestreaming och videochattar. Om du vill skapa en upplevelse i toppklass för din publik kan du anlita Vast Conferences professionella operatörer. De sköter alla krångliga tekniska detaljer och hälsar alla deltagare välkomna, så att du kan fokusera på det viktiga i samtalet.

Vast Conferences bästa funktioner

Sänd live- eller förinspelad video till hundratals personer

Få lokal åtkomst och uppringning i över 70 länder

Anslut till videomöten i din webbläsare – du behöver inte ladda ner någon speciell programvara.

Vast Conference integreras med kalendrarna i Outlook, Google och Microsoft 365.

Begränsningar för Vast Conference

Det finns inte så många recensioner

Vissa användare säger att tidszonerna är lite förvirrande.

Vast Conference priser

Betala efter användning: 2 cent per minut, per användare

Essentials: 13,19 $/månad per användare, faktureras årligen

Standard: 17,59 $/månad per användare, faktureras årligen

Professional: 35,19 $/månad per användare, faktureras årligen

Vast Conference-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: 4,5/5 (5+ recensioner)

De 10 konferenssamtalstjänsterna på denna lista håller ditt team uppkopplat oavsett var de befinner sig. Men trots det kan denna programvara inte hantera alla aspekter av teamsamarbete. När du behöver hantera dokument, teamchattar, evenemangsprojekt och data, välj ClickUp. ?

Dela skärminspelningar för att förmedla ditt budskap på ett precist sätt utan behov av e-postkedjor eller personliga möten med Clip by ClickUp.

ClickUp är kanske världens mest populära projektledningsapp, men det är också ett pålitligt komplement till alla programvaror för konferenssamtal. Vi integrerar med ett imponerande antal lösningar, så chansen är stor att du kan integrera ClickUp med din lösning för video- eller ljudkonferenser.

De flesta videokonferenslösningar möjliggör inspelningar och transkriptioner, men du måste bläddra igenom hundratals timmar av video och kopiera för att hitta det du letar efter. Det är därför team förlitar sig på ClickUp för att effektivisera sina möten. Ta anteckningar i realtid i en delad agenda, lägg till avancerad formatering i dina dokument och tagga teammedlemmar.

Du behöver förresten inte skapa dokument från grunden. Välj bland hundratals ClickUp-mallar för att komma igång på nolltid. Vi rekommenderar mallen ClickUp Conference Management för upptagna evenemangsplanerare, men mallen ClickUp Meeting Minutes är också ett klassiskt val för anteckningar.

ClickUp stöder flera kommunikationsmetoder, så du behöver inte schemalägga ett möte för varje liten sak. Frigör tid i din kalender med ClickUp Clips, vårt verktyg för skärminspelning. Ingen har tid att läsa en lång e-post, så förklara allt i en kort video medan du delar din skärm.

För att få ut mer av Clips kan du använda ClickUp Brain för att automatiskt transkribera varje Clip du spelar in. Utöver transkriberingen kan du använda funktionen ASK AI för att ställa alla frågor du har. Brain går sedan igenom varje Clip-transkription du har skapat för att snabbt hitta svar som finns gömda i videorna.

Prova ClickUp Clips Använd ClickUp Brain för att transkribera dina skärminspelningar

Vi gör det också enkelt att hålla kontakten med ditt team via ClickUp Chat i realtid. Samla all teamkommunikation i ett verktyg och se all kommunikation om en uppgift, ett projekt eller en datapunkt i en vy. Du behöver inte heller växla mellan olika lösningar när du är redo att arbeta. Tagga bara en teammedlem så tilldelar ClickUp en uppgift till dem.

ClickUps bästa funktioner

Minimera onödiga möten med skärminspelaren ClickUp Clip.

ClickUp Chat stöder engagerande meddelanden med avancerad formatering och inbäddade länkar.

Håll effektivare möten genom att dokumentera allt, inklusive nästa steg, i ClickUp.

Behöver du formatera dokument? Det finns en ClickUp-mall för det.

Begränsningar för ClickUp

Vissa avancerade funktioner, som AI-skrivassistenten, är endast tillgängliga i betalda ClickUp-abonnemang.

Plattformen har många funktioner, så det kan ta lite tid att sätta sig in i allt som ClickUp har att erbjuda.

ClickUp priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

ClickUp: Verkligen enhetlig kommunikation för 2000-talet

Ett dedikerat konferensnummer och programvara är ett måste för moderna företag och distansarbetande team. Oavsett om du är evenemangsplanerare på ett litet företag eller behöver en säker lösning för online-möten, kommer dessa konferensverktyg att hålla ditt team på samma sida.

Alla dessa tjänsteleverantörer har sina fördelar, men de kan inte göra allt. Men vet du vad som kan göra allt? ClickUp.

Samla din kommunikation, dina dokument, mallar och skärminspelningar på en enda plattform. Skapa din kostnadsfria ClickUp-arbetsyta nu – inget kreditkort krävs.