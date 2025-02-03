De 10 bästa programvarorna för konferenssamtal 2025 (recensioner och priser)

Vem kan glömma pandemins tidiga dagar när vi försökte lista ut hur man använder videokonferensappar? Världen har kommit långt sedan dess, men privatpersoner, företag och evenemangsplanerare förlitar sig fortfarande på video- och ljudkonferenser för att hålla kontakten. ?
Men kanske fungerar ditt nuvarande verktyg för videokonferenser inte längre. Eller kanske du stänger luckorna och behöver en mer säkerhetsinriktad lösning. Lyckligtvis finns det många alternativ på marknaden att välja mellan. Det handlar bara om att välja det bästa verktyget för webbkonferenser för dina behov.
Så, vad ska du leta efter i verktyg för konferenssamtal? Kolla in den här guiden för en snabb checklista över nödvändiga funktioner, plus våra 10 favoritkonferenssamtalstjänster för 2024.
Vad ska du leta efter i programvara för konferenssamtal?
Oavsett om du vill ha en mobilvänlig konferenssamtalslösning med klar ljudkvalitet eller behöver en robust lösning för onlinekonferenser finns det många samarbetsverktyg att välja mellan. Oavsett ditt specifika användningsområde rekommenderar vi att du väljer programvara som minst har följande funktioner för ljudkonferenser:
- Video- och ljudkvalitet: Högkvalitativt ljud och bild är ett måste. Om du inte kan se eller höra någon, vad är då poängen med att ha ett virtuellt möte? Leta efter programvara som erbjuder HD-video och tydlig ljudkonferens, så att dina möten blir så nära personliga möten som möjligt.
- Användarvänlighet: Den bästa programvaran för konferenssamtal ska vara mycket intuitiv och lätt att navigera. Din lösning ska ha en enkel installationsprocess och ett enkelt användargränssnitt. Alla teammedlemmar ska kunna använda den, oavsett hur tekniskt kunniga de är.
- Enhetskompatibilitet: Kompatibilitet är avgörande för konferenssamtalstjänster. Eftersom ditt team sannolikt loggar in via en stationär dator eller mobilapp bör lösningen fungera med olika operativsystem. Leta efter programvara som inkluderar en stationär version samt en Android- och iOS-app.
- Samarbetsfunktioner: Målet med ett konferenssamtal är att träffa andra människor. Välj kommunikationsverktyg för team som skärmdelning, brainstorming på whiteboard, meddelanden i realtid och fildelning. Om du vill vara värd för konferenser och evenemang med denna programvara, leta efter funktioner som breakout-rum och omröstningar för att öka engagemanget.
- Integrationer: De bästa konferenslösningarna har integrationer för de verktyg du redan använder, som ClickUp (ahem), Slack, Google Kalender och Salesforce.
- Säkerhet: Minns du tiden med ”Zoom-bombning”? Vi saknar inte den trenden, men den visade värdet av säkerhet. Om du arbetar med känslig information bör du välja konferenssamtalsprogramvara med end-to-end-kryptering och säkra konferenslinjer.
De 10 bästa programvarulösningarna för konferenssamtal att använda 2024
Dina samtalspartner förväntar sig kristallklar ljud- och bildkvalitet. Välj bland dessa 10 granskade konferenssamtalsverktyg för att hitta det bästa alternativet för ditt företag.
1. Zoom
Bäst för videokonferenser på arbetsplatsen
Zoom var pandemins kommunikationsförebild, så det råder ingen tvekan om att det förtjänar vår förstaplats. Det som började som ett verktyg för videochatt har utvecklats till mycket mer, med funktioner för whiteboards, teamchattar, inspelning av videosamtal och till och med ett VoIP-telefonsystem. ☎️
Zoom bästa funktioner
- Prova verktyget Zoom AI Companion för att generera mötesanalyser, sammanfattningar och mycket mer.
- Håll evenemang med en enda session eller webbseminarier med Zoom Events
- Bygg ditt eget kontaktcenter, komplett med virtuella AI-agenter
- Skapa molnbaserade Zoom Workspaces för hybridarbete
Zoom begränsningar
- Vissa tycker att Zoom är lite dyrt.
- Andra Zoom-kunder säger att de vill ha fler integrationer och bättre dokumentation.
Zoom priser
- Grundläggande: Gratis
- Pro: 149,90 $/år per användare
- Företag: 219,90 $/år per användare
- Business Plus: 269,90 $/år per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
Zoombetyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 53 000 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 13 000 recensioner)
2. GoTo Meeting
Bäst för företagsteam med olika kommunikationsbehov
GoTo Meeting ingår i den större GoTo-produktsviten, som omfattar lösningar för telefonsamtal, onlineevenemang, digital utbildning och till och med fjärråtkomst till IT. GoTo Meeting är ett verktyg för konferenssamtal med säkerhetsfunktioner på företagsnivå, vilket gör det lämpligt för större företag.
GoTo Meeting bästa funktioner
- Skapa ett GoTo-administratörskonto för att hantera alla GoTo-egenskaper
- GoTo Meeting har inbyggd bakgrundsljuddämpning och ljud för VoIP.
- Dela din skärm, skapa en chatt under mötet och skapa separata mötesrum.
- GoTo Meeting har säkerhetsfunktioner som enkel inloggning, kryptering och möteslås.
GoTo Meeting begränsningar
- Flera användare önskar att det skulle integreras mer effektivt med Office 365.
- Vissa kunder säger att GoTo Connect har alla funktioner som GoTo Meeting har, så denna lösning kan vara lite överflödig.
GoTo Meeting priser
- Professional: 12 USD/månad per användare, faktureras årligen
- Företag: 16 USD/månad per användare, faktureras årligen
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
GoTo Meeting betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (över 13 000 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 11 500 recensioner)
3. Google Meet
Bäst för team Integrerad med Google Suite
Finns alla dina saker i Google Cloud? I så fall är Google Meet ett självklart val. Denna konferensprogramvara integreras med alla Googles tjänster – plus många appar från tredje part – för att du ska kunna hålla bättre möten med mindre krångel.
Google Meets bästa funktioner
- Schemalägg videosamtal och telefonsamtal i realtid eller spela in videomeddelanden
- Google Meet är tillgängligt på alla enheter och fungerar utan att någon programvara behöver installeras på stationära enheter.
- Alla videosamtal har upp till 4K-videokvalitet och möjlighet att lägga till stiliserade bakgrunder och studioljus.
- Samarbeta i Google Docs, Slides, Sheets och mer i Meet
Begränsningar för Google Meet
- Google Meet begränsar antalet deltagare som kan delta i ett samtal.
- Det kanske inte är meningsfullt att använda Meet om du inte använder andra Google-lösningar.
Google Meet priser
- Business Starter: 6 USD/månad per användare, faktureras årligen
- Business Standard: 12 USD/månad per användare, faktureras årligen
- Business Plus: 18 USD/månad per användare, faktureras årligen
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
Betyg och recensioner för Google Meet
- G2: 4,6/5 (över 1 700 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 11 600 recensioner)
4. Microsoft Teams
Bäst för team Integrerad med Microsoft-programvara
Microsoft Teams är en mycket populär lösning för chatt och videokonferenser, särskilt för säkerhetsmedvetna företag. Den har en rad inbyggda funktioner, inklusive snabbmeddelanden, skärmdelning, digitala delade arbetsplatser och virtuella evenemang.
Teams bästa funktioner
- Microsoft tillhandahåller virtuella mötes enheter, såsom högtalartelefoner, för fysiska konferensrum.
- Teams stöder virtuella konferenser och webbseminarier för upp till 1 000 personer och sändningar för 10 000 personer.
- Redigera Excel-ark, Word-dokument och andra Microsoft-filer i en Teams-videochatt i realtid.
- Använd Teams online-schemaläggningsapp för att snabbt planera uppföljningsmöten.
Begränsningar för Teams
- Teams är så säkert att det kan vara svårt att samarbeta med externa intressenter.
- Vissa användare säger att schemaläggaren för uppföljningsmöten inte alltid fungerar.
Teams prissättning
- Microsoft Teams Essentials: 4 USD/månad per användare, faktureras årligen
- Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/månad per användare, faktureras årligen
- Microsoft 365 Business Standard: 10,62 USD/månad per användare, faktureras årligen
Betyg och recensioner av Teams
- G2: 4,3/5 (över 14 500 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 9 300 recensioner)
5. FreeConferenceCall. com
Bästa budgetvänliga lösningen för konferenssamtal
Letar du efter ett gratis verktyg för konferenssamtal? Gratis finns i namnet, så det är inte konstigt att FreeConferenceCall.com är en populär lösning inom området. Det fungerar faktiskt enligt modellen ”betala vad du kan”, så du har möjlighet att betala om du vill stödja plattformen. FreeConferenceCall.com innehåller grundläggande funktioner som ljudkonferenser, inspelningar, skärmdelning och videokonferenser. Det kanske inte har så många extrafunktioner, men denna enkla lösning är sannolikt tillräckligt bra för småföretag.
FreeConferenceCall. com bästa funktioner
- Värd för upp till 1 000 deltagare i ett möte
- Använd ritverktyg för att samarbeta med ditt team i realtid
- Spela in presentationer och dela dem som en direktsändning
- Chatta med hela gruppen eller med enskilda gruppmedlemmar
FreeConferenceCall. com begränsningar
- Gränssnittet är lite föråldrat.
- Eftersom det är "betala vad du kan" är det inte riktigt en gratis konferenssamtalstjänst.
- Flera användare uppger att plattformen ibland tappar samtal.
FreeConferenceCall. com priser
- Betala vad du kan
- Rekommenderat belopp: 4 $/månad
- Genomsnittligt belopp: 8,21 $/månad
- Marknadspris: 15 USD/månad
FreeConferenceCall. com betyg och recensioner
- G2: N/A
- Capterra: 4,6/5 (370+ recensioner)
6. Dialpad
Bäst för AI-baserad transkription och fjärrsamarbete
Dialpad har bytt namn till en AI-baserad konferenssamtalstjänst, vilket definitivt skiljer den från konkurrenterna. Njut av live-transkriptioner med AI, videokonferenser med ett klick och samarbete i realtid utan att lämna Dialpad. ??
Dialpad bästa funktioner
- Anpassa din Dialpad-bakgrund, väntemusik och mötes-URL:er
- Den integreras med Microsoft 365, Google Kalender, Salesforce och mycket mer.
- Dialpad har tillägg för hantering av dagordningar och resurser.
- Sluta överskrida tiden genom att lägga till en tidsgräns för alla möten
Begränsningar för Dialpad
- Vissa samtal kan vara hackiga
- Vissa kunder säger att Dialpad-samtal antingen inte går igenom eller bryts regelbundet.
Dialpad priser
- Standard: 15 USD/månad per användare, faktureras årligen
- Pro: 25 USD/månad per användare, faktureras årligen
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
Dialpad betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (över 500 recensioner)
7. RingCentral
Bäst för enhetlig kommunikation med molnbaserad kontaktcenterlösning
RingCentral är mest känt som en kontaktcenterlösning, men är också populärt för videokonferenser och telefonsamtal. Anordna digitala evenemang och webbseminarier, generera intäktsinformation från dina säljsamtal och faxa dokument säkert via molnet.
RingCentrals bästa funktioner
- RingSense for Sales analyserar säljsamtal och föreslår förbättringsmöjligheter.
- RingCentrals AI-verktyg genererar automatiskt transkriptioner, sammanfattningar och mycket mer.
- Använd RingCentral Enhanced Business SMS för att hålla kontakten med både dina anställda och kunder.
- Varför köpa en faxmaskin? Med RingCentral kan du faxa dokument via molnet.
RingCentral begränsningar
- Integrationerna är inte alltid stabila.
- Vissa användare anser att RingCentrals kvalitet ligger efter leverantörer som Zoom och Microsoft Teams.
RingCentral priser
- Kärnfunktioner: 20 USD/månad per användare, faktureras årligen
- Avancerat: 25 USD/månad per användare, faktureras årligen
- Ultra: 35 USD/månad per användare, faktureras årligen
RingCentral betyg och recensioner
- G2: 4,1/5 (350 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 1 100 recensioner)
8. Nextiva
Bäst för omfattande affärskommunikation med CRM-integrationer
Nextivas programvara för konferenssamtal stöder både interna och externa samtal. Den innehåller verktyg för röst-, video- och meddelandehantering samt analysverktyg, kundundersökningar och automatisering av arbetsflöden.
Nextivas bästa funktioner
- Behöver ditt fysiska kontor ett telefonsystem? Installera det snabbt med Nextiva.
- Nextiva är en kommunikationshub för hantering av ditt rykte, sociala medier och kundtjänst.
- Sätt kommunikationen på autopilot med dra-och-släpp-sekvenser i arbetsflödet.
- Använd Call Pop för att snabbt få en översikt över kundens historik hos dig.
Begränsningar för Nextiva
- Flera användare nämner problem med felsökning och kundsupport.
- Andra säger att appversionen ofta krånglar.
Nextiva prissättning
- Essential: 20,74 $/månad per användare, faktureras årligen
- Professional: 24,09 $/månad per användare, faktureras årligen
- Enterprise: 30,79 $/månad per användare, faktureras årligen
Betyg och recensioner av Nextiva
- G2: 4,5/5 (över 2 800 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (510+ recensioner)
9. ClickMeeting
Bäst för planerare av onlineevenemang och intäktsgenererande möten
ClickMeeting är en annorlunda konferenstjänst som fokuserar på intäktsgenererande möten. Om du är evenemangsplanerare är denna plattform ett måste. Skapa marknadsföringsdemonstrationer, onlineutbildningar eller stora virtuella evenemang utan att det kostar skjortan.
ClickMeetings bästa funktioner
- Använd funktionen Automatiserade webbseminarier för att minska pressen vid livepresentationer.
- Erbjud webbseminarier och videoinnehåll på begäran som verktyg för att generera leads.
- Hantera enkelt betalningar för webbseminarier som genererar intäkter
- Skapa ett anpassat väntrum och en mötesagenda
Begränsningar för ClickMeeting
- ClickMeeting är inte lika anpassningsbart som andra programvaror för konferenssamtal.
- Vissa användare säger att videokvaliteten inte alltid är den bästa.
ClickMeeting priser
- Gratis provperiod
- Live: 26 USD/månad per användare för 10 användare, faktureras årligen
- Automatiserad: 42 USD/månad per användare för 10 användare, faktureras årligen
- Anpassad plan: Kontakta oss för prisuppgifter
Betyg och recensioner av ClickMeeting
- G2: 4,1/5 (över 220 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 130 recensioner)
10. Vast Conference
Bäst för professionellt hanterade videochattar och livestreamar
Vast Conference är en molnbaserad lösning för professionella samtal, livestreaming och videochattar. Om du vill skapa en upplevelse i toppklass för din publik kan du anlita Vast Conferences professionella operatörer. De sköter alla krångliga tekniska detaljer och hälsar alla deltagare välkomna, så att du kan fokusera på det viktiga i samtalet.
Vast Conferences bästa funktioner
- Sänd live- eller förinspelad video till hundratals personer
- Få lokal åtkomst och uppringning i över 70 länder
- Anslut till videomöten i din webbläsare – du behöver inte ladda ner någon speciell programvara.
- Vast Conference integreras med kalendrarna i Outlook, Google och Microsoft 365.
Begränsningar för Vast Conference
- Det finns inte så många recensioner
- Vissa användare säger att tidszonerna är lite förvirrande.
Vast Conference priser
- Betala efter användning: 2 cent per minut, per användare
- Essentials: 13,19 $/månad per användare, faktureras årligen
- Standard: 17,59 $/månad per användare, faktureras årligen
- Professional: 35,19 $/månad per användare, faktureras årligen
Vast Conference-betyg och recensioner
- G2: N/A
- Capterra: 4,5/5 (5+ recensioner)
Andra verktyg för teamkommunikation
De 10 konferenssamtalstjänsterna på denna lista håller ditt team uppkopplat oavsett var de befinner sig. Men trots det kan denna programvara inte hantera alla aspekter av teamsamarbete. När du behöver hantera dokument, teamchattar, evenemangsprojekt och data, välj ClickUp. ?
ClickUp
ClickUp är kanske världens mest populära projektledningsapp, men det är också ett pålitligt komplement till alla programvaror för konferenssamtal. Vi integrerar med ett imponerande antal lösningar, så chansen är stor att du kan integrera ClickUp med din lösning för video- eller ljudkonferenser.
De flesta videokonferenslösningar möjliggör inspelningar och transkriptioner, men du måste bläddra igenom hundratals timmar av video och kopiera för att hitta det du letar efter. Det är därför team förlitar sig på ClickUp för att effektivisera sina möten. Ta anteckningar i realtid i en delad agenda, lägg till avancerad formatering i dina dokument och tagga teammedlemmar.
Du behöver förresten inte skapa dokument från grunden. Välj bland hundratals ClickUp-mallar för att komma igång på nolltid. Vi rekommenderar mallen ClickUp Conference Management för upptagna evenemangsplanerare, men mallen ClickUp Meeting Minutes är också ett klassiskt val för anteckningar.
ClickUp stöder flera kommunikationsmetoder, så du behöver inte schemalägga ett möte för varje liten sak. Frigör tid i din kalender med ClickUp Clips, vårt verktyg för skärminspelning. Ingen har tid att läsa en lång e-post, så förklara allt i en kort video medan du delar din skärm.
För att få ut mer av Clips kan du använda ClickUp Brain för att automatiskt transkribera varje Clip du spelar in. Utöver transkriberingen kan du använda funktionen ASK AI för att ställa alla frågor du har. Brain går sedan igenom varje Clip-transkription du har skapat för att snabbt hitta svar som finns gömda i videorna.
Vi gör det också enkelt att hålla kontakten med ditt team via ClickUp Chat i realtid. Samla all teamkommunikation i ett verktyg och se all kommunikation om en uppgift, ett projekt eller en datapunkt i en vy. Du behöver inte heller växla mellan olika lösningar när du är redo att arbeta. Tagga bara en teammedlem så tilldelar ClickUp en uppgift till dem.
ClickUps bästa funktioner
- Minimera onödiga möten med skärminspelaren ClickUp Clip.
- ClickUp Chat stöder engagerande meddelanden med avancerad formatering och inbäddade länkar.
- Håll effektivare möten genom att dokumentera allt, inklusive nästa steg, i ClickUp.
- Behöver du formatera dokument? Det finns en ClickUp-mall för det.
Begränsningar för ClickUp
- Vissa avancerade funktioner, som AI-skrivassistenten, är endast tillgängliga i betalda ClickUp-abonnemang.
- Plattformen har många funktioner, så det kan ta lite tid att sätta sig in i allt som ClickUp har att erbjuda.
ClickUp priser
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 USD/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp AI finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 9 200 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)
ClickUp: Verkligen enhetlig kommunikation för 2000-talet
Ett dedikerat konferensnummer och programvara är ett måste för moderna företag och distansarbetande team. Oavsett om du är evenemangsplanerare på ett litet företag eller behöver en säker lösning för online-möten, kommer dessa konferensverktyg att hålla ditt team på samma sida.
Alla dessa tjänsteleverantörer har sina fördelar, men de kan inte göra allt. Men vet du vad som kan göra allt? ClickUp.
Samla din kommunikation, dina dokument, mallar och skärminspelningar på en enda plattform. Skapa din kostnadsfria ClickUp-arbetsyta nu – inget kreditkort krävs.