De 10 bästa Gong-alternativen och konkurrenterna 2025

Gong.io erbjuder säljare ett sätt att skala upp sina insikter, interaktioner och intäkter med hjälp av artificiell intelligens (AI). Det är dock inte det enda verktyget på marknaden. Med många Gong-alternativ som dykt upp de senaste åren är det värt att se hur konkurrensen ser ut för att veta om det fortfarande är rätt verktyg för dig.

I den här guiden tittar vi på de bästa alternativen till Gong. Vi dyker ner i deras bästa funktioner, begränsningar och priser. Låt oss utforska om det finns ett nytt alternativ till denna populära intelligensprogramvara som kan ge dig dessa rika försäljningsinsikter och mer. ?

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Gong?

Gong är populärt bland sälj- och intäktsteam som en AI-driven SaaS-plattform för intäktsinformation och säljstöd, så det är logiskt att du behöver liknande funktioner när du överväger ett alternativ. Leta efter verktyg som ger dig insikt i dina kunders interaktioner. Rätt verktyg hjälper dig att analysera data för att få fler affärer, öka produktiviteten och höja intäkterna.

När du överväger de bästa alternativen till Gong, bör du vara särskilt uppmärksam på områden som:

Användarvänlighet: Är försäljningsplattformen lätt att använda? Kräver den en brant inlärningskurva?

Funktionsuppsättning: Har den alla funktioner du behöver? Saknas några? Är den överväldigande?

Kompatibilitet: Fungerar Gong-alternativet med din befintliga teknikstack? Kan det också ersätta andra verktyg?

Pris : Är det nya verktyget dyrare eller billigare än Gong? Ligger det inom din budget?

Betyg och recensioner: Vad tycker riktiga användare om verktyget? Är det högt rankat?

Varje säljteam har unika behov, men ovanstående funktioner är definitivt något att hålla utkik efter i ditt nya Gong-alternativ. Fundera på om du behöver en automatisk uppringare, säljcoaching, mötesreferat och mer utöver de vanliga funktionerna i en säljplattform. Tänk på dina mål och hur du arbetar bäst, och använd detta för att skapa en kortlista med de bästa alternativen till Gong.

De 10 bästa Gong-alternativen för säljteam

ClickUp AI gör det möjligt för säljteam att känna sig mer säkra i sin kommunikation genom att korrekturläsa, förkorta eller skriva utkast till e-postmeddelanden.

Säljteam uppskattar verktyg som Gong eftersom de samlar en rad säljfunktioner på ett och samma ställe. Det finns ett verktyg som tar detta ett steg längre och stärker hela din säljprocess i en central hubb – och det är ClickUp. ✨

Vår programvara för försäljningsprojektledning ger dig ett enkelt sätt att se din försäljningstratt, spåra kontoaktivitet och automatisera dina försäljningsprocesser så att du kan arbeta bättre, inte hårdare. Tilldela automatiskt uppgifter baserat på processstadier och logik, utlösa statusuppdateringar och informera ditt säljteam om vilken uppgift eller lead som ska hanteras härnäst.

En av de bästa funktionerna i ClickUp är den stora samlingen av lättanvända mallar, inklusive mallar för försäljningsrapporter. Se snabbt hur ditt säljteam presterar med denna mall för försäljningsrapporter från ClickUp. Identifiera dina försäljningsresultat och se när de inträffade, försäljningsbeloppet och dina försäljningsprognoser på ett och samma ställe.

Använd ClickUp AI för att påskynda dina försäljningsflöden och automatisera små, repetitiva uppgifter – så att dina säljare får mer tid att avsluta affärer. Sammanfatta möten automatiskt, skapa åtgärdspunkter och generera uppgifter baserat på konversationer.

ClickUp ger dig inte bara en plats där du kan se dina försäljningssiffror. Det är ett strategiskt planeringsverktyg som optimerar hela din beslutsprocess inom försäljning, från att identifiera en potentiell kund till att ta emot kunder och samarbeta kring affärer.

ClickUps bästa funktioner:

Begränsningar för ClickUp:

Med så många funktioner kan vissa användare tycka att flexibiliteten och anpassningsmöjligheterna i ClickUp är överväldigande i början.

ClickUps AI-funktioner är helt nya, så det finns utrymme att växa och erbjuda nya funktioner – se ClickUps roadmap för att ta reda på vad som kommer härnäst.

ClickUp-priser:

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. LeadIQ

Via LeadIQ

LeadIQ är en plattform för försäljningsprospektering som är utformad för att göra det lättare för säljteam att avsluta fler möten. Plattformen erbjuder ett sätt att samla in och synkronisera kunddata från flera kontaktpunkter, identifiera när man ska kontakta viktiga kunder och skriva personliga meddelanden för att försöka vinna över potentiella kunder. ✏️

LeadIQ:s bästa funktioner:

Förstå om potentiella leads är värda att följa upp

Undvik dubbelarbete genom att se om en lead redan hanteras av en teammedlem.

Skapa stora listor att använda för försäljningskampanjer

LeadIQ:s begränsningar:

E-postadresser för leads granskas inte alltid och ibland erbjuder de en "bästa gissning", vilket kanske inte är helt korrekt.

Vissa användare rapporterar att det kan ta längre tid än väntat att importera data till andra system.

LeadIQ-priser:

Freemium: 0 $/månad per användare

Väsentligt: 75 $/månad per användare

Pro: 130 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

LeadIQ Prospector-betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 20 recensioner)

3. Outreach

Via Outreach

Outreach är en annan försäljningsplattform som ger försäljningschefer och säljare verktyg för att bygga upp en försäljningspipeline och avsluta affärer på ett mer förutsägbart sätt. Detta AI-verktyg hjälper till med försäljningsengagemang, affärshantering, konversationsintelligens och mycket mer. ?️

Outreach bästa funktioner:

Mallar gör det enkelt att komma igång

Automatisera uppgifter och effektivisera ditt försäljningsflöde

Identifiera de bästa leads med hjälp av lead-scoring-verktyg

Begränsningar för outreach:

Det kan vara svårt att återvända till anteckningar som du tidigare gjort om kontakter; vissa användare rapporterar

Vissa användare önskar att det fanns mer detaljerade rapporteringsalternativ.

Priser för Outreach:

Standard: Kontakta oss för prisuppgifter

Professionell: Kontakta oss för prisuppgifter

Outreach-betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

4. Clari

Via Clari

Clari fokuserar på intäktspräcision och gör det möjligt för team att använda data och smarta algoritmer för att vinna fler affärer och behålla de kunder de redan har. Samla in data, skapa gemensamma handlingsplaner och använd pipelinehantering för att driva en mer effektiv försäljningsprocess från start till mål. ✔️

Clari bästa funktioner:

Gör mer exakta försäljningsprognoser för ditt säljteam

Synkronisera data automatiskt med ditt CRM-system

Gör ändringar på språng med den intuitiva mobilappen

Clari-begränsningar:

Verktyget kan ibland vara alltför proaktivt när det gäller att föreslå nästa steg; vissa användare rapporterar

Vissa användare rapporterar problem när de försöker visa ett helt år i sin prognosmodul.

Clari-priser:

Genomförande: Kontakta oss för prisuppgifter

Prognoser : Kontakta oss för prisuppgifter

Plattform: Kontakta oss för prisuppgifter

Clari-betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (10+ recensioner)

5. LeadLoft

Via LeadLoft

LeadLofts plattform ger säljteam en central plats för prospektering, kontaktskapande och uppföljning. Verktyget har automatiserade playbooks som är utformade för att hjälpa till att inleda samtal med kunder, inbyggda kalenderbokningar och pipelinehantering för att identifiera när du avslutar affärer. ?

LeadLofts bästa funktioner:

Automatisera försäljningssamtal med leads med hjälp av färdiga playbooks.

Bygg anpassade försäljningstrattar och skapa anpassade kontaktlistor

Skapa LinkedIn-meddelandekampanjer direkt i plattformen

LeadLofts begränsningar:

Mätvärdena och rapporteringsalternativen för e-postkampanjer kan kännas begränsade; vissa användare säger

Vissa användare önskar att det fanns inbyggda funktioner för massautomatisering.

LeadLoft-priser:

All-Access: 100 $/månad (inkluderar 2 användare – ytterligare användare kostar 100 $/månad per användare)

Hanterad tjänst: Kontakta oss för prisuppgifter

LeadLoft-betyg och recensioner:

G2: 5/5 (10+ recensioner)

Capterra: n/a

6. Fireflies. ai

Fireflies skiljer sig från andra Gong-alternativ på denna lista, eftersom det inte direkt är en plattform för intäktsinformation. Istället kan säljteam använda Fireflies för att automatiskt transkribera, sammanfatta och analysera röstsamtal. Denna AI-drivna app integreras med andra verktyg i ditt sälj- och kundframgångsflöde – inklusive ClickUp – för att skapa uppföljningsuppgifter från samtalsämnen.

Fireflies. ai bästa funktioner:

Skapa en mötesreferat automatiskt

Förstå varje deltagares talartidspoäng

Integreras med populära videokonferensappar som Zoom, Microsoft Teams och Google Meet.

Fireflies. ai begränsningar:

Vissa användare rapporterar att användargränssnittet ibland kan vara förvirrande.

Du kan bara spela in och transkribera möten inom din organisation, inte möten där du deltar någon annanstans.

Fireflies. ai-prissättning:

Gratis

Pro: 18 $/månad per användare

Företag: 29 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Fireflies. ai betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4/5 (5 recensioner)

7. Avoma

Via Avoma

Avoma är en annan AI-mötesassistent som inte bara samlar in insikter från möten och samtal, utan också erbjuder konversations- och intäktsinformation. Appen har automatisk inspelning och transkribering av möten, gemensamt antecknande, AI-genererade anteckningar och inbyggd intäktsinformation. ?

Avomas bästa funktioner:

Få användbara insikter från möten med automatisk transkription och anteckningar

Lägg till samtalsinspelning och samtalsspårning till plattformar som Zoom och Google Meet.

Identifiera fyllnadsord så att du kan leverera bättre kundupplevelser i framtida samtal.

Avomas begränsningar:

För närvarande har plattformen endast funktionalitet för att transkribera säljsamtal och möten som hålls på engelska.

Vissa användare rapporterar att det kan ta 5–10 minuter att lägga till antecknaren till ett oplanerat möte.

Avoma-priser:

Grundläggande: 0 $/månad per användare

Startpaket: 24 $/månad per användare

Plus: 59 $/månad per användare

Företag: 79 $/månad per användare

Företag: 149 $/månad per användare

Avoma-betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 5/5 (5 recensioner)

8. Jiminny

Via Jiminny

Jiminny är en konversationsplattform utformad för säljteam som vill öka intäkterna genom att förstå hur de kommunicerar med kunderna. Plattformen spelar in samtal, analyserar kundinteraktioner och erbjuder insikter som hjälper ditt säljteam att växa. ?

Jiminny bästa funktioner:

Förstå din talprocent så att du kan bli en mer genomtänkt mötesdeltagare.

Se andra teammedlemmars statistik för att motivera dig att förbättra dig

Granska inspelningar för att höra vad ditt säljteam och kunden faktiskt sa.

Jiminny-begränsningar:

Vissa användare tycker att samtalstranskriptioner inte alltid är helt korrekta.

Det är inte alltid lätt att lista ut hur man delar videor; vissa användare rapporterar

Jiminny-prissättning:

100 $/månad per användare

Jiminny-betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (10+ recensioner)

9. Zoom IQ

via Zoom IQ

Om du regelbundet använder Zoom för dina videosamtal och möten är deras tillägg för konversationsintelligens värt att överväga. Zoom IQ for Sales syftar till att förbättra produktiviteten och lönsamheten genom att använda insikter direkt från dina kundsamtal på Zoom. ?

Zoom IQ:s bästa funktioner:

Använd konversationsintelligens för att förbättra kundernas uppfattning

Ge förbättrad feedback till teammedlemmar, inklusive sentiment- och engagemangspoäng.

Prognosera din försäljningstratt noggrant och identifiera trender i din pipeline.

Begränsningar för Zoom IQ:

Appen fungerar endast med Zoom, så den är bara användbar om det är din videokonferensapp.

Det finns inte mycket information om Zoom IQ, så det finns få användarrecensioner som kan hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut.

Zoom IQ-priser:

Kontakta oss för priser

Zoom IQ-betyg och recensioner:

Det finns inga separata recensioner för Zooms IQ-funktion, men Zooms övergripande betyg och recensioner är som följer:

G2: 4,5/5 (över 53 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 13 000 recensioner)

10. Observe. ai

Observe. ai är utformat för ledare som vill öka prestandan hos sitt kontaktcenter. Använd plattformen för att få insikter om dina kundinteraktioner, coacha ditt team om deras prestanda och använd programvara för livekonversationsanalys för att förbättra ditt arbetssätt. ?

Observe. ai bästa funktioner:

Använd nyckelord för att snabbt hitta den kundinteraktion du letar efter.

Snabba upp utvärderingarna genom att läsa automatiskt genererade samtalstranskriptioner.

Coacha säljare i hur de kan förbättra sig med hjälp av intelligenta insikter

Observera. ai-begränsningar:

Ibland är mötesprotokollen inte alltid korrekta; vissa användare rapporterar

Vissa användare föreslår att långa samtal automatiskt kan klippas av, vilket kan orsaka förvirring.

Observera. ai-prissättning:

Kontakta oss för priser

Observera. ai-betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: n/a

Förbättra ditt teams säljprocesser med ClickUp

Varje framgångsrikt säljteam behöver en plats att lagra sina kunddata och komma fram till praktiska insikter som kan driva en stark strategi för försäljning och intäkter. Gong må vara en stor aktör inom detta område, men det är inte den enda – och denna lista visar bara att det finns många möjligheter i andra appar och verktyg för säljchefer som fokuserar på optimering och ökad försäljningsprestanda.

Om du letar efter en plattform som inte bara hjälper dig att skala upp din försäljningsverksamhet utan också ger dig en allt-i-ett-produktivitetshub, välj ClickUp. Det är den enda appen som ersätter alla andra – den ger dig en central plats för att hantera kunskap, resurser och försäljning. Prova ClickUp gratis idag och lär känna det bästa Gong-alternativet som finns. ?