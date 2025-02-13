De 10 bästa AI-tilläggen för Chrome som ökar produktiviteten 2025

Om du någonsin har haft så många flikar öppna att du inte längre kunde läsa deras titlar, då förstår du vad appöverbelastning innebär. När vi försöker få jobbet gjort – och ständigt växlar mellan olika webbappar – hamnar både våra webbläsare och våra hjärnor i en situation där de pressas till sina gränser.

Vi behöver appar med webbläsartillägg som möter oss på halva vägen.

Google Chrome-tillägg minskar belastningen på våra flikar, och tillägg med inbyggd artificiell intelligens minskar också vår mentala belastning.

Här är de 10 bästa AI-tilläggen för Chrome som hjälper dig att få mer gjort på mindre tid (med färre flikar).

Vad ska du leta efter i ett AI-tillägg för Chrome?

AI-verktyg kan inte ta över ditt avancerade arbete. Men de kan effektivisera ditt arbetsflöde genom att kontrollera fel, skriva, sammanfatta och hantera andra repetitiva uppgifter. Idealiskt sett bör dessa verktyg avlasta dig från tidskrävande arbete.

Vilket AI-tillägg för Chrome som är bäst för dig beror på din roll. Projektledare vill ha AI-projektledningsverktyg med anteckningsfunktioner. Men Chrome-tillägg för utvecklare måste innehålla AI-kodningsverktyg. Leta efter funktioner som är relaterade till de uppgifter du utför oftast.

Leta dessutom efter dessa tre viktiga funktioner för att säkerställa att ditt Chrome-tillägg underlättar ditt liv:

Naturlig språkbehandling : AI-verktyg står och faller med sin förmåga att bearbeta naturligt språk – deras förmåga att förstå dina uppmaningar och svara korrekt. Verktyg som bygger på stora språkmodeller som GPT-4 eller på maskininlärning ger den bästa naturliga språkbehandlingen.

Popup-chattrutor: Du ska kunna öppna din AI-chattbot från vilken webbsida du än befinner dig på, mata in din fråga, få ditt svar och fortsätta med din dag.

Hastighet: Bra Chrome-tillägg ska aldrig sakta ner din webbläsare och alltid hjälpa dig att spara tid.

De 10 bästa AI-tilläggen för Chrome

Med dessa måste-ha-funktioner i åtanke har vi sammanställt de 10 bästa Chrome-tilläggen för produktivitet – alla med inbyggd artificiell intelligens som hjälper dig att effektivisera ditt arbetsflöde. Vi har delat in dem efter vilka typer av uppgifter dessa verktyg är bäst på, så att du enkelt kan hitta din perfekta AI-match. 👯

Bäst för att sammanfatta anteckningar

Kom igång Spara webbplatser direkt till Tasks eller Docs i ClickUp med hjälp av Chrome-tillägget så att du snabbt kan återvända till dem senare.

ClickUp är botemedlet mot appöverbelastning. 🩺

Med verktyg för samarbete, skrivande, brainstorming, planering och produktivitetsmallar kan den här appen ersätta alla dina andra appar. Förutom en webbapp och mobilappar för iOS och Android kan du komma åt ClickUps funktioner från ClickUp Chrome-tillägget.

Det är ett av de bästa Chrome-tilläggen för projektledare. Du kan skapa uppgifter, bifoga e-postmeddelanden från Gmail eller Outlook, ta och markera skärmdumpar, lägga till webbsidor till uppgifter, spåra tid och ta anteckningar var som helst på internet.

ClickUp AI underlättar anteckningsarbetet genom att generera sammanfattningar och identifiera åtgärdspunkter på några sekunder. Så att du snabbare kan komma till kärnan i frågan. 😍

Bästa funktioner

Få TL;DR för mötesanteckningar, brainstorming-sessioner och långa konversationer med automatisk sammanfattning.

Hitta åtgärdspunkter i långa anteckningar och förvandla dem till uppgifter med ett enda klick.

Lägg till sammanhang till uppgifter och anteckningar genom att bifoga e-postmeddelanden, skärmdumpar eller webbsidor.

Begränsningar

AI-funktionalitet ingår inte i gratisversionen.

Prissättning

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 dollar per medlem och månad

Företag: 12 dollar per medlem och månad

Företag: Anpassad prissättning

AI-tillägg: Ytterligare 7 USD per medlem och månad

Betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 750+ recensioner)

2. Seamless. ai

Bäst för att sammanfatta anteckningar

Seamless.ai är utformat för säljteam och är ett av de AI-drivna Chrome-tilläggen som kommer att revolutionera din prospekteringsprocess. De beskriver sig själva som en sökmotor för B2B-säljleads. Med deras Chrome-tillägg integreras deras app med din favoritsökmotor. 🔍

Du kan använda Seamless för att samla in försäljningsleads från Salesforce, LinkedIn, Sales Navigator, Recruiter eller vilken B2B-webbplats som helst på internet. Det kan hitta kontaktinformation för beslutsfattare på B2B-webbplatser, eller använda en persons LinkedIn-konto för att tillhandahålla ett verifierat telefonnummer och e-postadress.

Detta program hjälper dig inte bara med att bygga upp din lista, utan ger dig också värdefull försäljningsinformation som gör din marknadsföring mer effektiv. Du får se avsiktsdata, lära dig mer om dina potentiella kunders nuvarande teknikstack och upptäcka deras mest akuta affärsbehov.

Sedan kan du importera dina prospekteringsanteckningar till Salesforce, HubSpot eller ditt favorit-CRM med ett enda klick.

Bästa funktioner

Skapa listor över dina idealkunder med verifierad B2B-kontaktinformation, inklusive mobiltelefonnummer och direktnummer.

Importera dina anteckningar om leadgenerering till ditt CRM med ett enda klick

Få ytterligare insikter om dina potentiella kunder som kan göra din marknadsföring mer effektiv.

Begränsningar

Vissa kunder rapporterar att de inte alltid får korrekta data, vilket kan leda till höga avvisningsfrekvenser.

Seamless.ai anger inte sina priser på sin webbplats och erbjuder inte prissättningstransparens, och många befintliga kunder beskriver det som dyrt.

Prissättning

Gratis

Grundläggande plan: Se priset efter gratis registrering

Pro-plan: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Enterprise-plan: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: 3,8/5 (135+ recensioner)

3. Jasper

Bäst för textgenerering

Jasper ersätter inte ditt copywritingteam. Robotar och människor kan samexistera! ✌️

Men det här programmet kan påskynda ditt marknadsföringsflöde genom att producera både AI-skapade långa och korta högkvalitativa innehåll. Det kan skapa ett första utkast på ett ögonblick och låta ditt kreativa team fokusera på mer komplexa saker – som att lägga till den mänskliga touchen.

Du kan välja en ton för ditt innehåll och träna Jasper på ditt varumärkes röst, så att det blir mer exakt med tiden. Dessutom kan AI-verktyget konvertera ditt befintliga innehåll till nya format, så att du kan skriva ett blogginlägg och omedelbart omvandla det till en podcast, YouTube-video, inlägg på sociala medier eller nyhetsbrev via e-post.

Med Jaspers AI-drivna Chrome-tillägg kan du använda dessa AI-verktyg överallt online där du skriver, från Gmail till Google Docs.

Bästa funktioner

Använd AI-skrivning för att skapa alla typer av innehåll, från inlägg på sociala medier till bloggar och podcastmanus.

Skriv med AI i valfri webbaserad ordbehandlare

Välj den ton du vill ha för varje innehåll och anpassa den till din egen skrivprocess.

Detta viktiga verktyg sparar tid genom att lära sig att skriva i din varumärkesröst och följa din skrivstil.

Begränsningar

Många användare rapporterar att innehållet innehåller sakfel, så du behöver fortfarande mänskliga faktagranskare för att hålla denna bot ärlig.

Det finns inga inbyggda SEO-verktyg, så du behöver ett andra verktyg om du vill optimera ditt innehåll för sökmotorrankningar.

Prissättning

Skapare: 39 dollar per månad

Team: 99 dollar per månad

Företag: Anpassade priser

Betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

Bonus: Alternativ till Jasper AI!

4. Compose AI

Bäst för textgenerering

via Compose AI

Denna AI-skrivassistent är specialutvecklad för webbläsaren Chrome. Medan många av de andra apparna på denna lista erbjuder webb- och mobilappar utöver sina Chrome-tillägg, är Compose AI en renodlad tilläggsfunktion.

Så om du faller pladask för enkelhet, väntar Compose AI på att fånga dig. 💘

Detta program erbjuder fem viktiga AI-skrivfunktioner: skriva vad som helst, enkelt svara på e-post, skriva e-post, autofyllning och omformulering. Det kan skriva flera stycken baserat på en enda uppmaning, eller hjälpa dig att skriva snabbare genom att tillhandahålla autofyllningsalternativ för att komplettera dina meningar i realtid. Skriv e-post på halva tiden med denna sömlösa integration i Google Chrome.

Bästa funktioner

Skriv och svara på e-postmeddelanden snabbt med den enkla funktionen för e-postsvar, som kan skriva ett fullständigt svar baserat på den tidigare e-posttråden och bara några få ytterligare ord från dig.

Omformulera dina texter så att de låter mer professionella, vänligare eller roligare.

Be Compose AI att hjälpa dig att skriva helt nytt innehåll baserat på dina uppmaningar.

Begränsningar

Detta program är relativt nytt och oprövat jämfört med de andra AI-skrivassistenterna på denna lista.

Många recensenter på Chrome Web Store rapporterar att de har svårt att säga upp sina betalda prenumerationer efter att de har registrerat sig.

Prissättning

Gratis

Premium: 9,99 $ per månad

Ultimate: 29,99 $ per månad

Betyg och recensioner

G2: Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

5. ChatGPT för Google

Bäst för textgenerering

via ChatGPT

Den kanske mest kända AI-chattboten är ChatGPT från OpenAI. Den är programmerad på OpenAI:s GPT-4-språkmodell, som är en av de bästa stora språkmodellerna som finns. Den utgör grunden för många olika AI-chattbots, så det är som om många av dessa bots har samma DNA. 🧬

ChatGPT har alltid varit tillgängligt gratis som en del av OpenAI:s mission att skapa AI som gynnar hela mänskligheten. Det finns därför också som ett gratis Chrome-tillägg.

Med Chrome-tillägget ChatGPT kan du se ChatGPT-resultat bredvid dina sökresultat. Du kan använda ChatGPT för Google på alla sökmotorer som du använder i Chrome, inklusive Google Sök, Bing, Yahoo och Duck, Duck, Go.

Bästa funktionerna

Be ChatGPT att skriva originalt innehåll åt dig baserat på dina uppmaningar och anvisningar.

Låt ChatGPT omformulera, sammanfatta eller förenkla innehåll som du redan har skrivit.

Använd ChatGPT när du forskar för ditt skrivande genom att ställa frågor om sökresultaten.

Begränsningar

Liksom de flesta chatbots gör ChatGPT ofta sakfel i sitt skriftliga innehåll, så du måste faktagranska allt det skriver.

Vissa användare klagar över att innehållet som ChatGPT skriver kan låta generiskt eller ooriginellt.

Prissättning

Gratis

Betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Bonus: ChatGPT-alternativ!

6. Grammarly

Bäst för korrekturläsning

via Grammarly

Tänk dig dina engelska läxor från gymnasiet markerade med röd penna, så förstår du genast värdet av Grammarly. ✍️

Detta korrekturläsningsplugin korrigerar din grammatik och ger förslag på hur du kan förenkla din skrivprocess medan du arbetar. Det har också en plagiatkontroll så att du kan se till att allt ditt arbete är korrekt – för även när du skriver ditt eget innehåll kan oavsiktligt plagiat smyga sig in.

Grammarly Chrome-tillägget hjälper dig att skriva korrekt och tydligare. Och med GrammarlyGO, Grammarlys AI-drivna assistent, kan du be om hjälp med att skriva om stora avsnitt eller be AI-chattboten att skriva ny text åt dig – oavsett var du skriver i din Chrome-webbläsare.

Du kan även använda GrammarlyGO med gratisabonnemanget, men endast för ett begränsat antal frågor per månad.

Bästa funktioner

Håll dina texter felfria med grammatikkorrigeringar i realtid

Förenkla ditt skrivande och gör dina idéer tydligare med förslag på omformuleringar av dina meningar.

Kontrollera om det finns oavsiktliga plagiat innan du publicerar eller skickar iväg det.

Begränsningar

Vissa användare rapporterar att Grammarlys förslag på omformuleringar kan göra deras texter för formella.

Plagiatkontrollen och mer avancerade korrigeringar är endast tillgängliga för betalande prenumeranter.

Prissättning

Gratis

Premium: 12 dollar per månad

Företag: 15 dollar per medlem och månad

Betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 4 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 6 900 recensioner)

7. Speak AI

Bäst för att konvertera ljud

via Speak AI

Oavsett om du deltar i en föreläsning, skapar en transkription för din podcast eller försöker anteckna från en YouTube-tutorial, kan Speak AI göra grovjobbet åt dig. 🏋️‍♀️

Denna app konverterar ljud till skriftliga transkriptioner. Och med Chrome-tillägget kan du spela in ljud från vilken webbsida som helst. Sedan kan du använda den inbyggda AI-chatboten – som heter Speak Magic Prompts – för att gå igenom transkriptionen och få snabba svar. 🧙

Så på dagar när ditt schema är fullspäckat och du inte har tid att lyssna på ljudet eller läsa transkriptet kan du få dina viktigaste slutsatser från Speak AI.

Bästa funktionerna

Skapa transkriptioner av alla ljudfiler, från teammöten till poddar och YouTube-videor.

Ställ frågor till AI-chattboten om transkriptet för att få övergripande sammanfattningar eller snabbt hitta information i långa texter.

Hämta automatiskt datadrivna insikter från transkriptet med automatiserade analyser, grafer och diagram.

Begränsningar

Att transkribera långa ljudfiler kommer fortfarande att ta mycket tid, nästan lika lång tid som själva ljudfilen.

Vissa användare tyckte att formateringen av transkriptöversikterna var svårläst och inte visuellt tilltalande.

Prissättning

Betala efter användning: 0 dollar i förskott, betala per funktion som används

Startpaket: 57 dollar per månad

Anpassad: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: 5/5 (9+ recensioner)

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

8. Otter. ai

Bäst för att konvertera ljud

Otter är en annan transkriptionsapp med en inbyggd AI-chattbot som är speciellt utformad för möten. 👥

Du kan bjuda in den här appen till ett Zoom- eller Google Teams-möte, eller använda den för att spela in ljud under en föreläsning, ett telefonsamtal med en kund eller ett personligt möte. Den dyker upp i din deltagarlista, precis som en annan teammedlem.

Otter. ai erbjuder också en chatbot som kan svara på frågor under möten. Så om någon missat viktig information kan de komma ikapp på ett ögonblick. Det är som att alltid ha din bästa kollega med på mötena.

Bästa funktioner

Transkribera ljud från dina teammöten för att snabbt skapa mötesprotokoll

Fånga automatiskt bilder för att lägga till i dina mötesanteckningar

Använd Otter. ai-chatbot för att svara på frågor och hjälpa enskilda teammedlemmar att komma ikapp utan att behöva avbryta mötet.

Begränsningar

Vissa användare klagar över att transkriberingen inte fungerar bra om det finns bakgrundsljud eller om människor pratar i munnen på varandra.

Det finns ingen möjlighet att ställa in en sluttid eller en påminnelse om att avsluta inspelningen, så vissa användare rapporterar att de glömmer att stänga av ljudet och spelar in för mycket information som sedan är svår att ta bort från transkriptionen.

Prissättning

Gratis

Pro: 8,33 dollar per användare och månad

Företag: 20 dollar per användare och månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 110 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (65+ recensioner)

9. AnyPicker

Bäst för dataskrapning

via AnyPicker

Dagarna då du behövde bygga din egen dataskrapa är över! Du behöver inte längre några kodningskunskaper för att identifiera, ladda ner och organisera information från webbsidor som du vill genomsöka.

AnyPicker är AI-driven för att automatiskt känna igen datamönster. Det användarvänliga gränssnittet låter dig mata in den information du vill att programmet ska söka efter, och när det är klart kan du ladda ner din information i XLS- eller CSV-format. Du kan till och med spara dina formler så att du snabbare kan söka efter samma information på framtida webbsidor.

Du kan använda den för att jämföra priser, samla in försäljningsleads eller göra marknadsundersökningar. Anypicker fungerar även bakom inloggningssidor. Med denna skrapa är möjligheterna oändliga. 🏙️

Bästa funktioner

Genomsök flera webbsidor samtidigt för att snabba upp din dataskrapning.

Ladda ner bilder automatiskt

Kringgå program för att upptäcka skrapning, som CAPTCHA

Begränsningar

Vissa användare rapporterar problem med att appen kraschar mitt i dataskrapningen.

Du behöver ett Google-konto för att få tillgång till plattformen.

Prissättning

Gratis

Professionell: 39 $ per månad

Företag: 99 dollar per månad

Betyg och recensioner

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

10. Perplexity AI

Bäst för att sammanfatta webbsidor

Via Perplexity AI

Tänk dig att ha en smart kompis direkt i din webbläsare, redo att hjälpa dig – det är Perplexity AI. Detta Chrome-tillägg är som en alltid redo handledare som svarar på dina frågor samtidigt som det genererar sammanfattningar av komplex information på flykt.

Med enkel åtkomst och söklänkar på portalen söker den igenom internet för att ge dig tydliga, välciterade svar, vilket berikar din webbupplevelse och sparar tid.

Bästa funktioner

Det kraftfulla verktyget genererar omedelbara sammanfattningar av webbsidor.

Ställ enkelt frågor om domänen, målsidan och mer för att få snabba sammanfattningar.

Begränsningar

Vissa användare säger att Chrome-tillägget snurrar oändligt utan att generera en sammanfattning.

Kan begränsa vilka typer av sidor du vill sammanfatta

Prissättning

Gratis

Pro-version: 20 dollar per månad eller 200 dollar per år

Betyg och recensioner

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

Prova dessa alternativ till Perplexity AI!

Öka din produktivitet med AI-tillägg för Chrome

AI och Chrome-tillägg passar ihop som pommes frites och milkshakes. 🍟🥤

De är båda avsedda att göra ditt liv enklare och bättre. Tilläggen gör att du kan använda dina favoritappar utan att lämna webbsidan du arbetar på. Och AI gör att du kan utföra repetitiva uppgifter snabbare.

När du kombinerar dessa två saker i AI-tillägg för Chrome kommer din produktivitet att få ett rejält uppsving.

För att öka din produktivitet kan du ladda ner ClickUp Chrome-tillägget och börja koppla ditt webbaserade arbete till anteckningar, uppgifter och projekt.