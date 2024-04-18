Vad är skillnaden mellan OKR och balanserade styrkort?

När du går genom ett okänt område ger en karta dig trygghet.

Samma regel gäller för ditt företag. Om organisationens mål känns skrämmande kan du hålla dig på rätt spår genom att följa ett ramverk för målsättning.

Ramverk för måluppföljning, såsom OKR och balanserade styrkort, har förändrat hur moderna företag arbetar med målsättning.

I den här artikeln tittar vi närmare på dessa system, deras skillnader och hur du kan använda dem för att utveckla en effektiv affärsstrategi.

Vad är OKR?

OKR (mål och nyckelresultat) är ett ramverk för målsättning som hjälper företag att definiera vad de vill uppnå (mål) och följa upp mätbara resultat (nyckelresultat) som visar framstegen mot dessa mål.

En kort historik över OKR

På 1950-talet kände Peter Drucker (grundaren av modern management) behovet av att betrakta management som en separat enhet i en affärsorganisation.

Med en vision om att hjälpa chefer att ägna mer tid åt företagets långsiktiga strategi introducerade han begreppet management by objectives (MBO) i sin bok The Practice of Management.

Den centrala tanken bakom MBO var att definiera målen för både anställda och chefer för att öka organisationens prestanda.

Men idén var inte felfri, som Drucker själv senare påpekade. Om ett företag till exempel sätter upp ett specifikt mål, såsom ett produktionsmål, pressar det arbetarna att nå dessa mål med alla medel, vilket leder till att kvaliteten försämras.

På 1970-talet inspirerades Andy Grove (dåvarande VD för Intel) av MBO-konceptet.

Han lånade idén om "mål", justerade den och kopplade den till "nyckelresultat" (ett sätt att mäta måluppfyllelsen). Införandet av nyckelresultat hindrade medarbetarna från att ta genvägar för att uppnå målen, eftersom det fanns alla mätvärden som behövdes för att säkerställa att teamet arbetade i rätt riktning.

Och så fick vi dagens OKR.

En av Groves teammedlemmar på Intel, John Doerr, tog med sig OKR-filosofin till Google, där den blev en enorm framgång. Så småningom började företag över hela världen implementera detta koncept i sina strategiska ledningssystem. Meta, Netflix, Spotify och Deloitte är några framstående organisationer som använder det idag.

Vad är ett balanserat styrkort?

Som ett ramverk för prestationshantering hjälper balanserade styrkort (BSC) företag att övervaka och mäta sin prestation (nyckeltal eller KPI) ur flera perspektiv, inklusive ekonomi, kunder, interna processer och lärande/tillväxt. Det använder en helhetssyn för att analysera en organisations hälsa och prestation.

En kort historik över balanserade styrkort

Vi kan spåra balanserade styrkorts historia tillbaka till början av 1990-talet när Dr. Robert Kaplan och Dr. David Norton först introducerade det i HBR-artikeln "The Balanced Scorecard—Measures That Drive Performance" (Det balanserade styrkortet – mått som driver prestanda). Artikeln argumenterade för att mäta ett företags prestanda över ett spektrum, inklusive både mänskliga och finansiella aspekter.

Några år senare publicerade Kaplan och Norton sin bok The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, där de utvecklade sina idéer ytterligare.

Konceptet utformades ursprungligen med vinstdrivande företag i åtanke, men används nu även i stor utsträckning av ideella organisationer och myndigheter.

Förstå språket: viktiga termer och begrepp

Innan vi går in på skillnaderna mellan OKR och balanserade styrkort och hur de formar moderna företag, låt oss först lägga grunden.

Här är några viktiga termer och begrepp som hjälper dig att bättre förstå OKR och BSC:

Strategisk ledning: Den kontinuerliga processen att utveckla strategier för att nå organisationens mål och syften. Det innefattar att fastställa mål, analysera konkurrenter, utvärdera interna krafter och fördela resurser för att genomföra strategin på ett smidigt sätt.

Målsättning: Identifiera organisationens önskade resultat inom en specifik tidsram och upprätta en handlingsplan. Det innebär att sätta upp S.M.A.R.T.-mål (specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta, tidsbundna) med en kort- och långsiktig vision i åtanke.

Nyckeltal (KPI): Ett kvantifierbart mått för att följa och utvärdera framsteg mot ett specifikt affärsmål. Ett kvantifierbart mått för att följa och utvärdera framsteg mot ett specifikt affärsmål. KPI skiljer sig från OKR genom att det endast avser ett mått för att mäta prestanda, medan OKR är ett helt ramverk för måluppföljning.

SWOT-analys: Detta är ett strategiskt planeringsramverk som identifierar styrkor, svagheter, möjligheter och hot i ett projekt eller en affärsplan.

OKR vs. balanserad styrkort: Vad är skillnaden?

OKR och balanserade styrkort är kompletterande verktyg som tillgodoser olika aspekter av företagsledning.

Här är de viktigaste skillnaderna:

Skillnaden OKR Balanserad resultatkort Syfte Strategisk till sin natur – fokuserar på att sätta upp och uppnå specifika, mätbara mål Holistisk till sin natur – ger en heltäckande bild genom att balansera finansiella och icke-finansiella mått. Anpassningsförmåga Följer en flexibel och anpassningsbar struktur; ger utrymme för frekventa justeringar av målen. Följer en strukturerad och fast metod, vilket gör det svårt att göra justeringar. Tidsram Fungerar på kortare tidsramar (månads- eller kvartalsvis) Fungerar på längre tidsramar (årlig kadens) Antal mål Företag sätter upp tre till fem ambitiösa mål Företag sätter upp mer än 10 mål Typ av indikator Ledande indikator (förutsäger om du sannolikt kommer att uppnå dina mål) Eftersläpande indikator (klargör eller bekräftar om du har uppnått dina mål) Hierarki Följer en kaskad- och stege-metod för att definiera mål Följer en top-down-strategi för att definiera mål

Trots skillnaderna har OKR och BSC också vissa gemensamma drag, till exempel: Båda är strategiska ledningsramverk för att definiera och följa upp mål.

Båda kopplar samman visioner och handlingar.

Båda använder en databaserad metod för måluppföljning.

Tillsammans bidrar de till att skapa en balanserad och resilient affärsstrategi som kombinerar kortsiktiga mål med en långsiktig vision.

BSC- och OKR-metoder

Ett balanserat styrkort beskriver ett företags strategi och mål. Chefer kan bryta ner dessa mål med hjälp av OKR och granska dem i korta cykler. Att använda dem tillsammans ger en heltäckande metod för måluppföljning.

OKR består däremot av två viktiga delar: mål och nyckelresultat.

Mål : Dessa är kvalitativa beskrivningar av de kortsiktiga mål du vill uppnå. De ska utmana ditt team att göra sitt bästa och ta stora kliv framåt.

Nyckelresultat: Detta är en uppsättning mått för att mäta dina framsteg mot målen. Varje mål har upp till fem nyckelresultat kopplade till sig.

BSC: En översikt

Som ett ledningsverktyg mäter BSC en organisations prestanda ur fyra perspektiv:

Finansiellt perspektiv: Fokus på finansiella resultatmått såsom intäktstillväxt, lönsamhet och avkastning på investeringar.

Kundperspektiv: Mäter kundnöjdhet, kundlojalitet och marknadsandelar för att förstå hur väl företaget tillgodoser kundernas behov.

Internt affärsprocessperspektiv: Utvärderar operativ effektivitet och ändamålsenlighet genom att titta på områden som kvalitet, innovation och processförbättring.

Perspektiv på lärande och tillväxt: Utvärderar organisationens förmåga att innovera, lära sig och växa, inklusive utbildning av medarbetare, utveckling och organisationskultur.

Låt oss nu utforska elementen i BSC och hur detta ramverk bidrar till en organisations strategiska planering:

Element i BSC

Detta är de fyra väsentliga elementen i ett balanserat styrkort:

Mål: Högnivå-SMART-mål som härleds genom SWOT-analys

Mått: Mätvärden (KPI) för att mäta affärsmål

Indikatorer: Mått på framsteg mot att uppnå de fyra BSC-perspektiven

Initiativ: Specifika åtgärder, projekt eller program som utformats för att bidra till att uppnå strategiska mål.

Metod för målsättning i BSC

Med ett balanserat styrkort skapar organisationer mål inom de fyra perspektiven, identifierar relevanta KPI:er och skapar en BSC-strategikarta för att fastställa ett orsak-verkan-förhållande mellan målen. De följer upp framstegen med strategisk planeringsprogramvara, granskar sina mål årligen och gör justeringar vid behov.

Målsättningsmetoden i balanserade styrkort fokuserar på en balanserad approach, där målen anpassas efter relaterade perspektiv och en tydlig koppling skapas mellan individuella insatser och organisationens framgång. Genom att följa denna strukturerade approach kan organisationer omsätta sin strategi i genomförbara, mätbara mål som driver prestanda och resultat.

Exempel på BSC-metoder

Så här ser ett företags balanserade styrkort ut:

Finansiellt perspektiv: Öka intäkterna med 10 % under nästa räkenskapsår KPI: Intäktstillväxt

Kundperspektiv: Förbättra kundnöjdheten med 15 % genom bättre supporttjänster KPI: Genomsnittligt kundnöjdhetsbetyg

Internt processperspektiv: Minska orderhanteringstiden med 30 % KPI: Genomsnittlig orderhanteringstid från orderläggning till leverans

Perspektiv på lärande och utveckling: Öka antalet utbildningstimmar för anställda med 25 % för att förbättra kompetensutvecklingen KPI: Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd och år

KPI: Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd och år KPI: Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd och år

BSC-granskningscykler

Balanced Scorecard (BSC) granskas regelbundet för att övervaka prestanda, utvärdera framsteg och göra nödvändiga justeringar. Frekvensen för BSC-granskningscykler kan variera beroende på organisationens behov, men vanliga metoder inkluderar:

Månatliga granskningar: Många organisationer genomför månatliga BSC-granskningar för att övervaka prestanda och säkerställa att korrigeringar görs i rätt tid. Under dessa granskningar jämförs den faktiska prestandan med målen för varje perspektiv.

Kvartalsvisa granskningar: Kvartalsvisa BSC-granskningar är populära eftersom de överensstämmer med vanliga finansiella rapporteringscykler. Dessa granskningar ger en mer omfattande bedömning av prestationen över en längre period, vilket möjliggör djupare analyser och strategiska diskussioner.

Halvårs- eller årsöversyner: Vissa organisationer väljer att göra halvårs- eller årsöversyner av BSC, särskilt för strategiska mål som kräver en längre tidshorisont. Dessa översyner innebär vanligtvis en mer grundlig granskning av BSC:s relevans, antagandenas giltighet och behovet av betydande strategiska justeringar.

Ad hoc- eller händelsestyrda granskningar: Utöver schemalagda granskningscykler kan organisationer genomföra ad hoc- eller händelsestyrda BSC-granskningar som svar på betydande förändringar i affärsmiljön, marknadsförhållandena eller organisationens prioriteringar.

BSC:s relation till ersättning och bonusar

Ett balanserat styrkort är kopplat till prestation, eftersom det balanserar organisationens finansiella och strategiska mål. Genom att övervaka och mäta framstegen mot dessa mål kan företag fastställa ersättning, incitament och bonusar för teammedlemmarna.

Det är viktigt att notera att även om det kan vara ett kraftfullt motivationsverktyg att koppla ersättning och bonusar till BSC, bör det göras med eftertanke och i kombination med andra metoder för prestationshantering. Tydlig kommunikation, transparens och rättvisa i ersättningssystemet är avgörande för att säkerställa medarbetarnas engagemang och acceptans.

Webbanalysens roll i BSC

Webbanalys spelar en viktig roll i ramverket för balanserade styrkort, särskilt när det gäller kund- och interna processperspektiv.

Här är några sätt på vilka webbanalys bidrar till BSC:

Kundperspektiv

Insikter om kundbeteende, såsom avvisningsfrekvens, tid på webbplatsen och sidvisningar, kan användas som indikatorer på kundnöjdhet med webbplatsen eller onlineupplevelsen.

Genom att använda mätvärden som andelen nya besökare, andelen återkommande besökare och kundernas livstidsvärde kan du mäta effektiviteten i strategierna för kundförvärv och kundbevarande.

Genom att analysera trafikkällor och hänvisningsdata kan organisationer få insikter om sin marknadsandel och konkurrensposition inom sin bransch eller sitt marknadssegment.

Internt processperspektiv

Tillhandahåll värdefulla mätvärden relaterade till webbplatsens prestanda, såsom sidladdningstider, serverns svarstider och drifttid, som kan användas för att mäta effektiviteten och verkningsgraden hos interna processer relaterade till webbplatshantering och drift.

Analysdata om engagemang i innehåll, såsom sidvisningar, tid på sidan och avvisningsfrekvens, kan hjälpa organisationer att identifiera områden för optimering och förbättring av innehåll, vilket bidrar till bättre interna processer för skapande och hantering av innehåll.

För e-handelsföretag kan webbanalys ge insikter om effektiviteten i onlineförsäljning och konverteringsprocesser, inklusive mått som konverteringsfrekvens, andelen övergivna kundvagnar och intäkter per besökare, vilket kan ligga till grund för processförbättringar och optimeringsinsatser.

OKR: En översikt

Låt oss utforska hur OKR fungerar i en organisations strategiska planering.

Element i OKR

Detta är de fem elementen i OKR:

Fokus: OKR hjälper team att fokusera på specifika mål och minskar risken för att de distraheras.

Ansvarsskyldighet: OKR fastställer tydligt ägarskap och ansvar för varje mål och nyckelresultat, där varje teammedlem är ansvarig för sin insats.

Engagemang: Att involvera teammedlemmarna i processen att sätta upp OKR främjar medarbetarnas engagemang och håller dem fokuserade på målen.

Transparens: OKR är synliga för alla inom organisationen, vilket leder till transparens kring mål, framsteg och prestationer.

Synlighet: OKR genomgår frekventa granskningar och uppdateringar, vilket ger insyn i framsteg och prestationer i förhållande till mål och nyckelresultat. Denna synlighet gör det möjligt för teamen att korrigera kursen efter behov.

Metod för målsättning i OKR

Företag sätter upp specifika och ambitiösa mål, kopplar viktiga resultat till vart och ett av dem, följer upp framstegen med hjälp av OKR-programvara, granskar resultaten efter varje kvartal och justerar målen utifrån förändrade prioriteringar.

OKR-metoden för målsättning betonar transparens, ambitiös målsättning, kontinuerlig förbättring och samordning mellan individuella insatser och organisationens prioriteringar. När den implementeras effektivt kan den främja fokus, ansvarstagande och en resultatorienterad kultur inom en organisation.

Exempel på OKR-praxis

Låt oss säga att ett SaaS-företag (software as a service) vill fokusera på att behålla kunder genom att förbättra kundnöjdheten. Så här skulle deras OKR se ut:

Mål: Öka kundnöjdheten och kundlojaliteten Nyckelresultat 1: Uppnå ett Net Promoter Score (NPS) på 70 eller högre bland befintliga kunder inom nästa kvartal.

Nyckelresultat 2: Minska kundbortfallet med 15 % jämfört med föregående kvartal.

Nyckelresultat 3: Öka det genomsnittliga livstidsvärdet (LTV) för B2B-kunder med 20 % genom strategier för merförsäljning och korsförsäljning.

Nyckelresultat 4: Samla in vittnesmål eller fallstudier från minst fem nöjda B2B-kunder som kan användas i marknadsföringsmaterial.

OKR-granskningscykler

Med OKR kan du vara flexibel och fastställa en tidsplan som passar bäst för ditt team och dina affärsbehov.

OKR-granskningscykler följer vanligtvis en rytm som är anpassad till organisationens planerings- och prestationshanteringsprocesser. Vanliga OKR-granskningscykler inkluderar:

Veckokontroller: Dessa kontroller är korta möten eller statusuppdateringar där teammedlemmarna delar med sig av sina framsteg, hinder och eventuella justeringar som behövs för deras nyckelresultat.

Månadsöversyner: Under dessa översyner analyserar team eller avdelningar sina resultat mot de fastställda nyckelresultaten, identifierar trender eller mönster och diskuterar eventuella betydande utmaningar eller möjligheter.

Kvartalsvisa granskningar: Dessa granskningar innebär en djupare analys av uppnåendet av mål och nyckelresultat, samt en utvärdering av den övergripande effektiviteten i OKR-processen.

Årliga utvärderingar: Under dessa utvärderingar bedömer organisationen den övergripande effektiviteten i OKR-ramverket, utvärderar överensstämmelsen mellan OKR och organisationens strategiska mål och identifierar möjligheter till förbättringar i den kommande planeringscykeln.

OKR:s relation till ersättning och bonusar

OKR inspirerar team att sätta upp djärva, ambitiösa mål. OKR kan spela en roll när det gäller att fastställa ekonomiska incitament eller ersättning, men de bör inte vara den enda faktorn, och organisationer bör vara medvetna om de potentiella nackdelarna med att överbetona ersättningsdrivna OKR.

Nyckeln är att hitta en balans – att använda OKR som en faktor i ersättningsbeslut samtidigt som man uppmuntrar en kultur av ambitiösa målsättningar och lärande från misslyckanden snarare än att straffa dem överdrivet.

Många organisationer kopplar en del av anställdas ersättning, bonusar eller incitament till uppnåendet av individuella, team- eller organisatoriska OKR. Denna praxis är vanlig och kan effektivt anpassa anställdas insatser till strategiska prioriteringar och motivera till höga prestationer.

Webbanalysens roll i OKR

Webbanalys spelar en viktig roll när det gäller att fastställa och följa upp mål och nyckelresultat (OKR) för organisationer med en betydande online-närvaro eller som är starkt beroende av digitala kanaler för sin verksamhet.

Här är några sätt på vilka webbanalys kan bidra till OKR-processen:

Informera om fastställandet av mål och nyckelresultat relaterade till digital prestanda , såsom webbplatstrafik, användarengagemang, konverteringsfrekvenser eller onlineintäkter.

Tillhandahåll användbara data och mätvärden för att spåra framsteg mot de definierade nyckelresultaten. Detta inkluderar övervakning av webbplatsens trafikkällor, användarbeteende, innehållsprestanda och konverteringskanaler, bland andra mätvärden.

Identifiera möjligheter till förbättringar eller potentiella hinder för att uppnå sina nyckelresultat.

Insikterna från webbanalyser kan hjälpa till att forma initiativ och strategier som syftar till att uppnå OKR:erna.

Tillhandahåll kvantitativa data som kan stödja datadrivna beslut under OKR-granskningscyklerna.

Webbanalysdata kan delas mellan team och avdelningar, vilket möjliggör samordning och samarbete för att uppnå gemensamma OKR.

Rollen och ansvaret för chefer som använder OKR och BSC

Som projektledare som använder OKR och BSC för att följa upp affärsmål har du följande roller och ansvarsområden:

Identifiera rätt OKR- och KPI-mått

Övervaka framstegen regelbundet med KPI-scorecards

Ge feedback och vägledning för att hålla teamen på rätt spår

Anpassa målen utifrån förändrade prioriteringar

Oavsett storlek och bransch har företag antagit KPI:er och BSC:er som effektiva metoder för måluppföljning.

Fallstudier av framgångsrik implementering av BSC och OKR

Här är några exempel på företag som framgångsrikt har integrerat OKR och BSC i sina ledningssystem:

LinkedIn

LinkedIn använder OKR för att koppla samman medarbetarna med organisationens gemensamma mission. OKR är

”Något du vill uppnå under en viss tidsperiod som lutar mer åt ett ambitiöst mål än en fastställd plan.

”Något du vill uppnå under en viss tidsperiod som lutar mer åt ett ambitiöst mål än en fastställd plan.

Med tanke på OKR:s motiverande aspekt sätter teamet upp högtflygande mål som inte är lätta att uppnå. OKR:erna omfattar kvartalsmål, så det finns inte utrymme för alltför stor flexibilitet, till exempel att ändra målen varje vecka.

Utöver organisationens mål uppmuntras medarbetarna att sätta upp tre till fem personliga OKR per kvartal för att skapa en miljö för kontinuerlig tillväxt och lärande.

Företaget anordnar regelbundna möten för att hålla sig à jour med OKR-framstegen. Ledningen träffas en gång i veckan för ett tre timmar långt möte och var sjätte vecka för ett heldagsmöte. Dessa möten gör att teammedlemmarna är på samma våglängd och säkerställer att allas åtgärder är i linje med målen.

Philips Electronics

Philips Electronics har utvecklat ett omfattande, balanserat styrkortsystem för att mäta nuvarande prestanda och identifiera faktorer som påverkar framtida resultat.

Philips resultatkort är uppbyggt kring fyra kritiska framgångsfaktorer (CSF) och respektive KPI:

Kompetens: Sätta upp mål relaterade till kunskap, teknik och ledarskap KPI: Företagets utveckling och IT-support

KPI:er: Företagets utveckling och IT-support

KPI:er: Företagets utveckling och IT-support

Processer: Analysera de processer som driver förändringen KPI:er: Operativ excellens

KPI:er: Operativ excellens

KPI:er: Operativ excellens

Kunder: Utvärdera värdeerbjudandet KPI: Kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet

KPI:er: Kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet

KPI:er: Kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet

Ekonomi: Utvärdering av värde, tillväxt och produktivitet KPI: Lönsam intäktstillväxt

KPI: Lönsam intäktstillväxt

KPI: Lönsam intäktstillväxt

Förutom CSF:erna finns det fyra nivåer i Philips balanserade styrkort: strategigranskningskort, verksamhetsgranskningskort, affärsenhetskort och individuellt medarbetarkort (i fallande ordning). Teamet försöker anpassa korten på lägre nivå till korten på högre nivå så att medarbetarna kan förstå sitt bidrag till de större organisatoriska målen.

Denna metod hjälper ledningen att kommunicera den centrala affärsstrategin till medarbetare på alla nivåer. En balanserad resultatkort hjälper också ledningen att säkerställa att medarbetarnas insatser riktas mot gemensamma mål.

Fördelar och nackdelar med BSC och OKR

Det finns flera fördelar med att använda BSC och OKR. Här är fördelarna med att använda BSC för dina affärsmål:

1. Ger en global bild av prestationen

BSC spårar olika organisatoriska prestationsindikatorer och ger dig en inblick i organisationens övergripande framsteg ur olika perspektiv.

Det går utöver finansiella mått och ger dig även en detaljerad översikt över de strategiska aspekterna.

2. Ger en struktur för affärsstrategin

I tvärfunktionella team har olika avdelningar olika sätt att mäta prestanda.

Ett balanserat styrkort gör det möjligt för team att fastställa individuella mått för att mäta prestanda samtidigt som en enhetlig struktur bibehålls. Det säkerställer att alla i organisationen har en tydlig förståelse för måtten.

3. Kopplar samman individer med organisationens mål

BSC gör det möjligt för teammedlemmarna att se hur deras prestationer bidrar till organisationens mål.

Det ger medarbetarna en känsla av mening, vilket motiverar dem att arbeta hårt och göra större avtryck genom sina individuella insatser.

4. Effektiviserar kommunikationen

BSC etablerar ett strukturerat sätt att mäta prestanda mellan avdelningar, så att varje teammedlem vet vilka mätvärden som spåras och vilka mål de arbetar mot.

Med ett så transparent system kan tvärfunktionella team kommunicera smidigt och diskutera strategier.

Låt oss nu gå igenom fördelarna med OKR:

1. Ambitiös målsättning

OKR uppmuntrar teamen att inte vara rädda för att ta risker och att sikta högt. Även om företaget kanske inte uppnår 100 % av OKR, skulle även 50 % framsteg vara en stor bedrift, med tanke på att målen från början var mycket övergripande.

2. Regelbunden granskning

Företag kan sätta upp OKR för kortare perioder – månadsvis eller kvartalsvis. Den begränsade tidsramen gör att medarbetarna kan fokusera på målen, regelbundet utvärdera framstegen och förbättra den övergripande prestationen i alla avdelningar.

3. Målmedvetenhet

OKR hjälper teammedlemmarna att förstå hur deras handlingar bidrar till helheten. Alla i teamet, oavsett hierarki, känner till målen. Detta är särskilt användbart för stora organisationer eller distansarbetande team där det kan vara svårt att hålla alla teammedlemmar på samma sida.

4. Smidighet

Tack vare korta granskningscykler gör OKR det möjligt för team att granska och ändra mål varje månad eller kvartal. Företag får flexibilitet att införliva nya prioriteringar i sina mål och nedprioritera mål som inte längre är användbara.

Potentiella nackdelar med BSC och OKR: Vilka är de och hur kan de mildras?

De två ramverken är inte felfria. Innan du implementerar dem är det viktigt att förstå några av deras begränsningar:

1. Komplexitet

Målen och indikatorerna för OKR eller BSC måste anpassas efter din organisations behov, vilket är svårt att genomföra, särskilt för små företag med begränsade resurser. Att spåra mätvärdena kan också vara en komplex och tidskrävande process.

För att mildra detta bör du välja ett kraftfullt verktyg för måluppföljning och utvärdering för att ställa in OKR och BSC, spåra mätvärden och smidigt anpassa dem till dina mål.

2. Tidsram

OKR hjälper till att sätta upp kortsiktiga mål, medan BSC handlar mer om organisationens långsiktiga vision och strategi. Att använda någon av dem isolerat kommer att begränsa din måluppföljning.

För att mildra detta kan du använda BSC och OKR tillsammans för att sätta upp omfattande mål för både kortsiktiga och långsiktiga mål.

3. För många mål

Det kan vara frestande att sätta upp en lång lista med OKR- eller BSC-mål. Men att ha för många mål kan kännas överväldigande och påverka produktiviteten negativt.

För att utnyttja dessa ramverk på bästa sätt bör du hålla dig till tre till fem mål för OKR och högst tio mål för BSC.

4. Inlärningskurva

Om ditt team just har börjat använda OKR eller BSC för måluppföljning kommer det att ta ett tag för dem att förstå och vänja sig vid det nya systemet.

Ledningen måste ta ett praktiskt grepp om utbildningen av medarbetarna, kommunicera fördelarna med ramverken och guida dem genom processen. Regelbundna avstämningar hjälper till att hantera medarbetarnas problem och upprätthålla deras motivationsnivå.

Vilket ska du välja: OKR eller BSC?

Om man ska implementera balanserade styrkort (BSC) eller mål och nyckeltal (OKR) beror på organisationens specifika behov, kultur och strategiska prioriteringar. Båda ramverken har sina styrkor och kan effektivt driva prestanda och samordning, men deras tillvägagångssätt och inriktning skiljer sig åt.

Här är några faktorer att tänka på när du väljer mellan OKR och BSC:

1. Organisationens storlek och komplexitet

BSC passar kanske bättre för större, mer komplexa organisationer med flera divisioner eller affärsenheter. OKR kan å andra sidan vara lättare att implementera och hantera i mindre, mer flexibla organisationer.

2. Strategisk planeringshorisont

Om din organisation har en längre strategisk planeringscykel (t.ex. 3–5 år) kan BSC:s betoning på att omsätta långsiktiga strategier till genomförbara mål och åtgärder vara mer lämpligt. OKR, med sin kortare takt (vanligtvis kvartalsvis eller årligen), passar bättre för organisationer som behöver mer frekventa kurskorrigeringar och anpassningsförmåga.

3. Kultur och tankesätt

OKR främjar en kultur av ambitiösa mål, kontinuerlig förbättring och en vilja att ta risker och lära sig av misslyckanden. Om din organisation värdesätter innovation, flexibilitet och ett tillväxtorienterat tankesätt kan OKR vara ett bättre val. BSC uppmuntrar däremot till en mer balanserad och heltäckande strategi, vilket kan passa bättre för organisationer som prioriterar stabilitet och långsiktig planering.

4. Behov av prestationsmätning

BSC kan vara det bästa valet om din organisation behöver ett omfattande system för prestationsmätning som tar hänsyn till flera perspektiv (ekonomi, kunder, interna processer, lärande och tillväxt). OKR fokuserar på att sätta upp och uppnå specifika mål och nyckelresultat snarare än att tillhandahålla ett holistiskt ramverk för prestationsmätning.

5. Befintliga system och processer

Tänk på de befintliga systemen, processerna och kulturen inom din organisation. Det kan vara enklare att införa BSC om du redan har ett väl etablerat system för strategisk planering och prestationshantering. Om du vill införa ett nytt ramverk för målsättning och genomförande kan OKR vara ett bättre alternativ.

Det är viktigt att notera att dessa ramverk inte utesluter varandra, och vissa organisationer väljer att implementera delar av båda metoderna eller använda dem för olika ändamål inom sina strategiska planerings- och genomförandeprocesser.

Använda balanserade styrkort och OKR tillsammans

Som ramverk för måluppföljning och strategisk ledning är OKR och BSC kraftfulla på sina egna sätt. Men när du kombinerar dem kan du dra nytta av det bästa från båda världar.

Så här kan ditt företag dra nytta av denna kombination:

Anpassa kortsiktiga mål till långsiktiga visioner

Se till att alla avdelningar och respektive teammedlemmar arbetar i samma riktning.

Få databaserade rapporter från OKR och kvalitativa rapporter från BSC för att få en fullständig bild av ditt företags prestanda.

Förena OKR:s flexibilitet med BSC:s stabilitet

Förbättra den interna kommunikationen med OKR-rapporter och kommunikationen med externa intressenter med BSC-rapporter.

Hur kan du nu integrera dessa i din organisationsstruktur på ett så effektivt sätt som möjligt?

Svaret är genom ett verktyg för målsättning som ClickUp.

Denna programvara hjälper dig att hålla koll på dina mål och driver tillväxt, från att sätta upp kort- och långsiktiga mål och följa upp framsteg till att skapa och dela rapporter.

Så här kan du använda dem för att implementera BSC och OKR tillsammans:

1. Definiera dina mål

Med ClickUp Goals kan du definiera och följa upp dina mål med tydlighet och precision. Sätt upp mätbara mål och utnyttja automatisk uppföljning av framsteg för att hålla koll på dina mål med väl definierade tidsplaner.

Bestäm vilka S.M.A.R.T.-mål (mål) du vill uppnå på kort och lång sikt. Dela upp dem i mindre delmål (nyckelresultat för OKR och mått för BSC).

När det finns flera mål att uppnå kan du organisera dem med hjälp av mappar genom att gruppera månads-, kvartals- eller års mål tillsammans. Denna strukturerade målsättning gör att alla teammedlemmar är på samma sida när det gäller målen.

Ställ in dina kortsiktiga och långsiktiga mål på ClickUp Goals, dela upp dem i delmål och organisera dem i mappar för enkel åtkomst.

Har du bråttom? Använd ClickUps mallar för målsättning för att snabbt sätta upp mål, utarbeta en handlingsplan och hålla dig uppdaterad om framstegen.

Ladda ner denna mall Sätt upp specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna mål med ClickUps mall för smarta mål.

Till exempel kan ClickUps mall för smarta mål hjälpa alla att hålla sig på samma sida när de sätter upp och följer upp mätbara mål.

Du kan använda det för att förstå hur du skapar och organiserar S.M.A.R.T.-mål för ditt team och din organisation på ett sätt som gör att alla är på samma sida.

Använd de anpassade fälten i den här mallen för att spara viktiga detaljer om dina mål och visualisera framstegen. Anpassade uppgiftsstatusar – Klar, Krossar, Avspårning, På vänt, På rätt spår – hjälper dig också att enkelt spåra de uppgifter du har slutfört och de som du fortfarande behöver avsluta.

2. Dela dina mål

Ge dina teammedlemmar tydlig insyn i företagets kort- och långsiktiga vision.

Dela dina mål med dem så att alla är medvetna om de mål som ska uppnås.

Du kan ändra behörigheter eller göra mål privata om du föredrar att hålla vissa saker konfidentiella.

Dela dina mål med ditt team genom ClickUp Goals.

3. Sätt deadlines

Tilldela specifika deadlines till enskilda mål för att hålla ditt team på rätt spår.

Tidsfristerna kan vara korta (månadsvis eller kvartalsvis) eller långa (halvårsvis eller årsvis), beroende på dina behov.

Sätt deadlines för att hålla dig på rätt spår med dina mål genom ClickUp Goals.

4. Brainstorma vilka mätvärden som ska spåras

När du är säker på dina mål är det dags att bestämma hur du ska mäta framstegen mot dessa mål.

Här är ett exempel på hur man mäter OKR:

Mål: Lansera en ny produktfunktion

Nyckelresultat 1: Utveckla och testa funktionen före slutet av andra kvartalet.

Nyckelresultat 2: Uppnå en användarnöjdhet på 95 % bland betatestare

Nyckelresultat 3: Öka antalet dagliga aktiva användare med 20 % inom en månad efter lanseringen.

I det här fallet måste du fastställa lämpliga mått för att följa produktutvecklingen, användarengagemanget och ökningen av antalet användare.

För balanserade styrkort är processen lite annorlunda. Låt oss förstå med ett exempel:

Perspektiv: Finansiellt

Mål: Öka intäkterna från försäljning av programvara

Nyckeltal (KPI): Intäktstillväxt

Mål: Uppnå en ökning av intäkterna med 15 % jämfört med föregående år.

I det här fallet måste du spåra lämpliga KPI:er för att kunna följa dina eller ditt teams framsteg. Här är KPI:n omsättningstillväxt; andra exempel på KPI:er och mätvärden för produktledning är bruttovinstmarginal, avkastning på investering, nettopromotorscore etc.

Du kan använda ClickUp Whiteboards för att komma på idéer och samarbeta med ditt team om vilka mätvärden som ska övervakas. Genom att flytta element på whiteboardtavlan kan du prioritera och organisera målen och nyckelresultaten utifrån deras betydelse och överensstämmelse med den övergripande strategin.

Whiteboardens visuella karaktär möjliggör bättre idéskapande, organisation och konsensusbyggande, vilket i slutändan leder till en mer fokuserad och effektiv strategi för prestationsmätning.

Kom med idéer, skapa och samarbeta med teammedlemmarna med hjälp av ClickUp Whiteboards.

5. Följ framstegen

Följ utvecklingen av enskilda mål (nyckeltal/mått) för att se hur långt du har kommit och hur dina mål för dig närmare dina målsättningar (mål).

Du kan använda veckokort för att följa upp mål med kortare deadlines.

Se om du ligger i fas eller efter i schemat med hjälp av ClickUp Goals.

Du kan använda anpassningsbara OKR-mallar och balanserade styrkortmallar för att förenkla processen ytterligare.

ClickUp erbjuder följande mallar:

Med ClickUps OKR-ramverksmall kan du sätta upp S.M.A.R.T.-mål, följa framstegen i realtid och identifiera hinder i ett tidigt skede.

Ladda ner denna mall Hjälp ditt team att fokusera på prioriterade mål och mäta framsteg systematiskt med ClickUps OKR-ramverksmall.

ClickUps mall för balanserade styrkort hjälper dig att fastställa mål för de fyra BSC-perspektiven, spåra och visualisera KPI:er samt skapa samarbetsflöden.

Ladda ner denna mall Skapa mål för olika perspektiv, tilldela uppgifter till teammedlemmar, prioritera initiativ och justera målen efter behov med ClickUps mall för balanserade styrkort.

Utnyttja det dynamiska duon OKR och BSC för större framgång

OKR och BSC hjälper dig att hålla dig ansvarig för dina mål, men på olika sätt.

OKR är ambitiösa och mäter framsteg på kort sikt, medan BSC är mer pragmatiskt och holistiskt och har långsiktiga mål som sitt huvudfokus.

När du kombinerar de två ramverken öppnar du upp för oändliga möjligheter. Alla mål, stora som små, blir uppnåeliga.

Det är dock en utmaning att sätta upp dessa system och hålla koll på dina mål.

Den goda nyheten är att med ClickUp kan du integrera både OKR och BSC i ditt målspårningssystem och behålla ett knivskarpt fokus för att uppnå dina mål.

Kom igång med ClickUp idag och kom närmare att förverkliga dina mål!

Vanliga frågor

1. Vad är skillnaden mellan OKR och balanserade styrkort?

OKR hjälper till att identifiera och följa upp en organisations ambitiösa kortsiktiga mål. Å andra sidan erbjuder systemet med balanserade styrkort ett holistiskt sätt att utvärdera företagets övergripande hälsa, inklusive både finansiella och icke-finansiella mål.

2. Vad är skillnaden mellan KPI och OKR?

KPI:er är mätbara mått som används för att följa upp framstegen mot målen, medan OKR är ett strategiskt ledningsramverk som hjälper till att följa upp målen.

3. Varför ska du använda OKR istället för KPI?

Du kan använda KPI för att mäta ditt teams framsteg mot ett mål. En fristående mätparameter kan dock inte kommunicera rätt riktning för ditt team att följa. För den riktningen behöver du ett ramverk som OKR.