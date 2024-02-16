De 10 bästa Make-integrationerna för automatisering av arbetsflöden 2025

Känner du dig överväldigad av oändliga att göra-listor?

Vi har alla varit där, jonglerat med en miljon uppgifter och önskat att dygnet hade fler timmar.

Det finns ett effektivt sätt att hantera repetitiva sysslor och spara tid för det som är viktigt: Make-integrationer. Make är din superassistent som automatiserar allt från enkla vardagssysslor till komplexa arbetsflöden! Och det är enkelt att använda visuellt.

via Make

Tänk dig...?

Nu behöver du inte längre kopiera och klistra in data mellan dina favoritmeddelandeappar! Make överför information åt dig utan ansträngning, vilket sparar dig oändliga klick och frustration.

Du behöver aldrig mer skriva tråkiga e-postmeddelanden och meddelanden. Automatisera din kommunikation och säg hej till en stressfri inkorg.

Uppfyll alla dina deadlines! ️Make integreras med dina favoritappar för att hålla dina komplexa arbetsflöden på rätt spår med automatiska påminnelser och aviseringar.

Låt oss visa dig hur du kan slippa rutinarbetet och arbeta smartare, inte hårdare, med de 10 bästa Make-integrationerna som revolutionerar affärsprocesser 2024 (och därefter).

Vad ska du leta efter i Make-integrationer?

Tänk på Make-integrationer som dina personliga arbetsflödesarkitekter. Här är vad du bör leta efter i dem:

Skapande och hantering av scenarier: Make kan hjälpa dig att skapa nya scenarier och hantera befintliga scenarier genom att integrera dina mest använda verktyg med varandra. Det innebär att du kan skapa automatiserade åtgärdssekvenser som är anpassade efter dina specifika arbetsflödesbehov.

Anpassad appintegration: Makes styrka ligger i dess förmåga att skapa eller uppdatera anslutningar i anpassade appar. Detta är viktigt för företag som vill integrera skräddarsydda mjukvarulösningar i sina arbetsflöden.

Avancerade anpassningsalternativ: Möjligheten att skapa eller uppdatera anpassade Integromat Markup Language (IML)-funktioner och moduler gör Make unikt. Detta möjliggör komplexa, skräddarsydda automatiseringsprocesser som kan anpassas till komplexa affärsbehov.

Webhook- och RPC-funktionalitet: Makes stöd för webhooks och RPC (Remote Procedure Calls) erbjuder avancerad datautbyte i realtid och externa procedurfunktioner, vilket förbättrar automatiseringarnas responsivitet och mångsidighet.

Om även du är redo att lämna tidskrävande och manuellt arbete bakom dig, bör du definitivt utforska Make-integrationer.

De 10 bästa Make-integrationerna att använda

Här är de 10 bästa Make-integrationerna för att skapa mer strömlinjeformade, automatiserade arbetsflöden:

1. ClickUp

Använd Makes visuella automatiseringsverktyg för att koppla ClickUp till tusentals verktyg.

Har du svårt att hantera flera verktyg i ditt arbetsflöde? ClickUps Make-integration tar hand om det åt dig. Den kopplar samman ClickUp med valfri onlineapp eller API, automatiserar uppgifter och synkroniserar data i realtid.

Om du till exempel är trött på att skicka en Slack-uppdatering till din chef varje gång du publicerar ett blogginlägg från ClickUp, kan Make automatisera detta.

Med en enkel inställning skickar Make automatiskt en avisering via Slack varje gång ett nytt inlägg publiceras från din ClickUp-kö. Detta sparar tid och säkerställer att ditt team alltid är informerat.

Om du någonsin har drömt om att snabbt kunna hitta en uppgift, ett dokument eller ett meddelande utan att behöva söka manuellt i varje app, då är ClickUps universella sökfunktion något för dig.

Anslut bara dina appar och filer och sök i ditt ClickUp-arbetsområde snabbare än någonsin tidigare.

Denna integration förenklar uppgiftshanteringen och förbättrar din förmåga att komma åt och organisera information över olika plattformar.

Med synkronisering av data i realtid och omfattande sökfunktioner kan du arbeta mer effektivt än någonsin.

Sök och hitta enkelt filer i ClickUp, anslutna appar eller din lokala enhet med Universal Search.

ClickUps bästa funktioner

Automatisera olika ClickUp-uppgifter med hundratals mallar, koppla ihop Slack, HubSpot CRM och fler verktyg, utan att behöva kunna koda.

Anpassa ClickUp-åtgärder i stor utsträckning, inklusive skapande av uppgifter, tilldelning av kommentarer och API-interaktioner.

Sök och få tillgång till ClickUp-data i olika appar, från Space-vyer till specifika deluppgifter.

Effektivisera arbetsflöden med färdiga mallar för att integrera meddelandeappar och HubSpot CRM-kontakter i uppgifter.

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare tycker att gränssnittet är komplicerat i början.

Högre kostnader för omfattande datalagringsbehov

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4000 recensioner)

2. Calendly

via Calendly

Trött på att söka igenom ändlösa e-postkedjor bara för att boka ett möte? Make för Calendly ger dig enkel schemaläggning med ett enkelt dra-och-släpp-gränssnitt.

Det låter dig enkelt ansluta Calendly till olika appar, vilket gör projektledning och CRM-arbetsflöden till en barnlek, utan att du behöver någon kodningskunskap.

Det är ett visuellt intuitivt och robust verktygsset utan kod. Trots en initial inlärningskurva kommer du att kunna planera och automatisera även de mest komplexa arbetsflödena på nolltid med hjälp av Makes Calendly-integration. Denna användarvänlighet gör det till ett av de bästa verktygen utan kod för produktchefer.

Calendlys bästa funktioner

Integrera med CRM- och projektledningsverktyg för att skapa uppgifter och hantera kontakter.

Skapa eller uppdatera biljetter i ditt system för varje händelse

Uppdatera automatiskt poster och status i Google Sheets eller databaser från Calendly (eller till och med Google Kalender) händelser.

Begränsningar för Calendly

Stöder kanske inte alla önskade appar från tredje part.

Kan duplicera funktioner som redan finns i andra verktyg.

Priser för Calendly

Gratis för alltid

Essentials: 12 USD/månad per användare

Professional: 20 $/månad per användare

Teams: Anpassad prissättning

Calendly-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 300 recensioner)

3. Pipedrive

via Pipedrive

Föreställ dig en försäljningspipeline som sköter sig själv. Låter det orealistiskt? Det är det inte. Pipedrive och Make gör detta möjligt tillsammans.

Detta samarbete går utöver standardhantering av försäljningspipeline – det handlar om att förändra din försäljningseffektivitet.

Med denna integration kan du automatiskt hantera dataanslutningar mellan Pipedrive och appar som Airtable, Asana och Mailchimp. Och allt detta på en intuitiv plattform utan kod.

Lägg till exempel till en ny affär i Pipedrive, så skapar Make automatiskt en ny uppgift i Asana för att hantera den. Nya leads i Pipedrive? De läggs omedelbart till i Mailchimp för omedelbar uppföljning via e-post.

Dessutom uppdaterar integrationen mellan Pipedrive och Airtable dina databaser i realtid, vilket förbättrar rapportens noggrannhet och trendanalysen.

Denna automatisering eliminerar behovet av manuell datainmatning, så att ditt säljteam kan fokusera på försäljningen. Genom att automatisera komplexa arbetsflöden på några minuter kan ditt team ägna mer tid åt kunder och leads, vilket ger de resultat du önskar.

Pipedrives bästa funktioner

Designa och automatisera arbetsflöden visuellt med ett dra-och-släpp-gränssnitt, även utan kodningskunskaper.

Anslut till tusentals appar, inklusive Airtable, Asana och Mailchimp, för omfattande automatisering.

Integrera flera appar i ett enda arbetsflöde för obegränsade automatiseringsmöjligheter.

Pipedrive-begränsningar

De många alternativen och anpassningsmöjligheterna kan vara överväldigande för nya användare.

Särskilt fördelaktigt för försäljnings- och CRM-arbetsflöden.

Pipedrive-priser

Essential: 11,90 $/månad per användare

Avancerat: 24,90 $/månad per användare

Professional: 49,90 $/månad per användare

Kraft: 59,90 $/månad per användare

Företag: 74,90 $/månad per användare

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 900 recensioner)

4. Airtable

via Make

Tillsammans lagrar Make och Airtable inte bara dina data, utan ger dem liv.

Resultatet? Komplexa datauppgifter förvandlas till organiserade, automatiserade processer.

Du kan till exempel automatisera processen för att uppdatera projektstatus i Airtable baserat på e-postuppdateringar.

När du får ett e-postmeddelande med en projektuppdatering kan Make analysera e-postinnehållet och uppdatera motsvarande post i en Airtable-bas, vilket säkerställer att projektstatus alltid är aktuell utan manuell inmatning.

Ett annat exempel är att integrera Airtable med din kundsupportplattform. När ett nytt supportärende skapas kan Make automatiskt lägga till en post i Airtable.

Detta möjliggör detaljerad spårning och analys av supportförfrågningar, vilket hjälper ditt team att identifiera trender och förbättra svarstiderna.

För att utnyttja Make:s Airtable-integrations fulla potential måste du ta till dig dess inlärningskurva och integrera den med andra verktyg för processautomatisering.

Airtables bästa funktioner

Anslut Airtable till ett stort antal appar och bana väg för omfattande automatisering.

Få ett lättanvänt dra-och-släpp-gränssnitt som gör automatiserad arbetsflödesdesign till en barnlek.

Möjliggör sofistikerad automatisering utan krav på kodningskunskaper.

Airtables begränsningar

Det stora utbudet av funktioner kan initialt överväldiga användare som inte är tekniskt kunniga.

Airtable-priser

Gratis: Grundläggande funktioner

Team: 24 $/månad per användare

Företag: 54 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Airtable-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 900 recensioner)

5. HubSpot CRM

via HubSpot

Säljteam är ofta överbelastade med leads, kontakter och affärer som alla kräver omedelbar uppmärksamhet. HubSpot CRMs integration med Make kan omvandla detta potentiella kaos till en organiserad och effektiv säljprocess för smidigare säljverksamhet.

Denna lösning riktar sig till team som vill automatisera sina CRM-uppgifter och erbjuder funktioner som förenklar hanteringen av kontakter och affärer.

När en ny potentiell kund fyller i ett kontaktformulär på din webbplats kan Make till exempel automatiskt lägga till deras information i HubSpot CRM som en ny kontakt.

Denna integration kan också utlösa en uppföljande e-postsekvens från HubSpot, vilket säkerställer omedelbar interaktion utan manuella ingrepp.

Som ett unikt exempel på automatisering av affärsprocesser kan samarbetet mellan HubSpot CRM och Make öka effekten av dina försäljningsaktiviteter.

HubSpot CRM:s bästa funktioner

Lägg till kontakter i listor och arbetsflöden automatiskt

Effektivisera processen för att skapa och hantera affärer

Skapa anpassade objekt för att organisera data bättre

Begränsningar för HubSpot CRM

Främst fördelaktigt för CRM-fokuserade uppgifter, mindre fördelaktigt för andra affärsområden.

Används bäst endast inom HubSpot-miljön.

Priser för HubSpot CRM

Gratis

Starter: Från 25 $/månad

Professional: Från 400 $/månad (årligt abonnemang)

Enterprise: Från 1 200 USD/månad

HubSpot CRM-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 000 recensioner)

6. Webflow

via Webflow

En designers arbetsplats är där kreativitet möter effektivitet. Webflow är ett perfekt exempel på detta. Det är en visuell plattform med avancerade funktioner för webbdesign utan kodning.

Integrationen mellan Webflow och Make kombinerar den konstnärliga essensen av webbdesignprogramvara med praktiska funktioner för automatisering av arbetsuppgifter.

Även om det är en välsignelse för designers, krävs det en strategisk approach och viss kunskap om API:er för att kunna utnyttja dess fulla potential för att designa, bygga och automatisera webbplatser.

Webflows bästa funktioner

Integrera med över 1500 populära appar med hjälp av Make

Använd ett dra-och-släpp-gränssnitt för att enkelt skapa arbetsflöden.

Låt scenarier köras direkt eller enligt schema, anpassade efter dynamiska designbehov.

Webflows begränsningar

Erbjuder begränsade fördelar för användare utanför webbdesign.

Kräver kunskap om API:er

Webflow-priser

Starter: Gratis

Grundläggande: 18 $/månad

CMS: 29 $/månad

Företag: 49 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Webflow-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 520 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 230 recensioner)

7. OpenAI

via Make

OpenAI för Make integrerar AI med dina dagliga affärsprocesser.

Denna kraftfulla kombination ger betydande fördelar när det gäller att automatisera allt från enkla till komplexa uppgifter. Här är några exempel:

Automatisering av dataanalys: Sammanfatta automatiskt kundfeedback för att snabbt identifiera nöjdhetsnivåer och förbättringsområden.

Generera innehåll i naturligt språk: Skapa produktbeskrivningar eller marknadsföringstexter direkt från korta inmatningar och spara tid.

Optimera beslutsprocesser: Analysera försäljningsdata och marknadstrender för att rekommendera effektiva strategier och påskynda beslutsfattandet.

Proffstips: Om du funderar på att prova AI-integrationer för din programvara kan du också testa alternativ till OpenAI Playground för att bygga och automatisera vad som helst.

OpenAI:s bästa funktioner

Utnyttja kraften i GPT-3 för olika applikationer i obegränsade arbetsflöden.

Använd AI för att generera textinnehåll och bearbeta data

Använd AI-algoritmer för att fatta beslut baserade på insiktsfull datatolkning.

Begränsningar för OpenAI

Begränsat av de specifika funktionerna och begränsningarna i OpenAI GPT-3 API.

Kan kräva betydande beräkningsresurser, vilket påverkar arbetsflödets effektivitet.

Priser för OpenAI

Grundläggande: Gratis

Plus: 20 $/månad per användare

Team: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

OpenAI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 420 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (35+ recensioner)

8. Notion

via Notion

Gör oändliga att göra-listor och spridda dokument livet på jobbet svårt? Med Make kan du skicka information mellan Notion och andra plattformar för att säkerställa att du har den kunskap du behöver precis där du behöver den.

Använd Notions Make-integration för att:

Lägg automatiskt till nya detaljer till befintliga databaspostar

Skapa nya sidor inom specifika sektioner för att organisera projektanteckningar eller dokumentation.

Skapa nya databaser som undersidor för detaljerad projekt- eller kundspårning.

Ställ automatiskt in sidor eller block som arkiverade för att hålla din arbetsyta ren och uppdaterad.

Utnyttja Notions organisatoriska kunnande, förstärkt av Makes automatiseringskraft, för att automatisera rutinuppgifter och koncentrera dig på helheten.

Notions bästa funktioner

Skapa skräddarsydda arbetsflöden med hjälp av specifika utlösare, åtgärder och sökningar.

Organisera processer mellan Notion och andra verktyg och öka effektiviteten.

Få obegränsade möjligheter att koppla ihop Notion med andra appar och tjänster.

Notions begränsningar

Hänger på kompatibiliteten och funktionaliteten hos andra anslutna appar

Möjlighet att duplicera funktioner som redan finns i Notion eller andra integrerade verktyg.

Notion-priser

Personligt: Gratis

Plus: 10 USD/månad per användare

Företag: 18 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Notion

G2: 4,7/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 2 000 recensioner)

9. Monday.com

via Make

Monday.com och Make är båda förstklassiga programvaror för automatisering av arbetsbelastning.

Om du känner att du har för många uppgifter att hantera när du driver projekt är denna kombination ditt säkerhetsnät och ett kraftfullt produktivitetsverktyg.

Du kan till exempel skapa ett formulär på Monday.com för kunduppgifter för att effektivisera kundregistreringen. När formuläret har skickats in kan Make automatiskt skapa en ny projektpanel för kunden, tilldela teammedlemmar och skicka ett välkomstmejl till kunden med projektuppgifter och nästa steg.

Om du dessutom vill informera ditt team när statusen för en uppgift ändras kan du automatisera dessa aviseringar med Monday.com.

När statusen för en uppgift uppdateras till "Slutförd" kan Make skicka ett e-postmeddelande till teamet för att fira prestationen och informera dem om nästa steg.

Monday.com bästa funktioner

Automatisera tillägg av prenumeranter och kolumner till tavlor, vilket förbättrar teamsamarbetet.

Förenkla dokumenthanteringen genom att lägga till filer till uppdateringar och filkolumner.

Skapa nya tavlor, grupper och underobjekt för skräddarsydda projekt

Begränsningar för Monday.com

Kräver noggrann planering av triggers och åtgärder för automatisering.

Integrationer med andra affärsverktyg kan vara utmanande

Priser för Monday.com

Gratis för alltid

Grundläggande: 12 USD/plats/månad

Standard: 14 $/plats/månad

Pro: 24 $/plats/månad

Företag: Anpassad prissättning

Monday.com betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

10. Discord

via Make

När Discord slår sig samman med Make effektiviseras dina community- och affärsprocesser genom automatisering.

Både företag och communityn kan dra nytta av denna kraftfulla duo. Du kan använda Make för att organisera enkla uppgifter i Discord, inklusive hantering av roller, skicka påminnelser eller utlösa komplexa arbetsflöden baserat på specifika chattmeddelanden.

Make integreras också med några populära Discord-alternativ för att göra communityhantering och samarbete på arbetsplatsen till en barnlek.

Discords bästa funktioner

Organisera uppgifter som aviseringar och medlemshantering i Discord.

Underlätta automatiserade svar och innehållsdelning inom Discord-kanaler

Koppla Discord-aktiviteter till andra affärsverktyg för en sammanhängande arbetsflödeshantering.

Begränsningar för Discord

Kan erbjuda begränsade fördelar för företag som inte är community-centrerade.

Kräver noggrann planering för att integrera Discord-aktiviteter med andra affärsarbetsflöden på ett effektivt sätt.

Discord-priser

Gratis: Grundläggande funktioner

Nitro Basic: 2,99 $/månad

Nitro classic: 4,99 $/månad

Nitro: 9,99 $/månad

Discord-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Förenkla ditt arbetsflöde med Make-integrationer

Vi har sett hur Make-integrationer som Calendly, Monday.com och andra kan förbättra dina affärsprocesser avsevärt. Dessa verktyg är avgörande för att automatisera och förenkla uppgifter, spara tid och öka effektiviteten.

Bland dessa sticker ClickUp ut. Det är mer än bara ännu en Make-integration; det är den enda appen du någonsin kommer att behöva för att hantera olika projekt, team och arbetsflöden. I grunden effektiviserar ClickUp samarbete i team med en visuell plattform som låter dig centralisera arbetsplatsinformation och automatisera uppgifter.

Men ClickUp blir ännu kraftfullare när det integreras med dina andra favoritappar. Det bästa av allt? Det kräver ingen kodningskunskap.

Resultatet? Inget mer ständigt växlande mellan appar, smidigare överlämningar mellan team och processer som sker automatiskt i bakgrunden. Du kan fokusera på det arbete som är viktigast. Sluta kämpa med ett fragmenterat arbetsflöde. Prova ClickUp och upplev en ny nivå av effektivitet.