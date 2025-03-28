9 gratis mallar för kundintagsformulär i Word och ClickUp

Som företag är du beroende av dokumentation för att få igång projekt, besluta om leveranser och ta fram nya produkter och tjänster som passar dina kunders behov. Men innan du kan göra något av detta måste du veta vad kunderna letar efter och varför de är intresserade av dina tjänster.

Det bästa sättet att göra det är att skapa anpassade intagsformulär som innehåller all information du behöver för att göra din kund nöjd. Men det kan vara tidskrävande – särskilt om du skapar dessa intagsformulär manuellt. ⚠️

Lyckligtvis finns det ett bättre sätt! Intagsformulärmallar sparar tid och arbete samtidigt som de säkerställer utförliga svar på allt du behöver veta om din kund. Varje mall är anpassningsbar så att du kan lägga till fält och frågor som är relevanta för din verksamhet.

Här visar vi dig de nio bästa mallarna för intagsformulär. Från enkla kontaktformulär och lättanvända onboardingverktyg till avancerade kundförväntningar – det finns en mall som passar dina behov.

Vad är en mall för intagsformulär?

Ett intagsformulär är ett dokument för kundhantering som företag använder för att samla in viktig information från kunder. Det används vanligtvis i de tidiga stadierna av kundens onboardingprocess eller under försäljningsperioden när kunderna fortfarande väljer mellan olika leverantörer.

Intagsformulär samlar vanligtvis in grundläggande kontaktinformation samt information om varför den nya kunden behöver dina tjänster och eventuella specialönskemål. Vissa intagsformulär kan samla in betalningsinformation, och de flesta kan besvara frågor om kundens mål och eventuella utmaningar som de förväntar sig. ✨

Genom att förstå dina kunders behov kan du skapa solida kommunikationsplaner och hantera kundernas behov och förväntningar. Du kommer att utforma effektiva processer och skapa arbetsflöden som säkerställer projektets framgång.

Intagningsformulär riktar sig ofta till kunder, men de kan också användas för att introducera nya teammedlemmar och för interna ändamål. I dessa situationer används de främst av HR för att fastställa löneförfaranden, arbetsutbildning och andra grundläggande introduktionsuppgifter.

Intagsformulärmallar är utformade för att göra denna process snabbare och enklare. De eliminerar det manuella arbetet med att skapa formulär för varje kund. De bästa intagsformulärmallarna är anpassningsbara så att du kan lägga till varumärkesfärger, typsnitt och bilder. De erbjuder också samarbete i realtid och har funktioner för uppgiftshantering.

Vad kännetecknar en bra mall för intagsformulär?

Oavsett om du föredrar att arbeta i ett projektledningsverktyg eller använda ett ordbehandlingsprogram som Google Docs eller Microsoft Word finns det dussintals mallar för intagsformulär på marknaden. Men alla är inte lika effektiva.

Här är vad du ska tänka på när du väljer en mall för intagsformulär:

Användarvänligt gränssnitt: Inget är värre än att kämpa med ett formulär eller verktyg på grund av dålig design. Välj ett intagsformulär som är intuitivt och lätt att navigera.

Spårningsstöd: En mall som erbjuder ändringsspårning gör att du snabbt kan se när uppdateringar görs.

Varningar och aviseringar: Håll dig uppdaterad om förändringar med varningar och aviseringar som meddelar teammedlemmarna när ett nytt formulär har mottagits eller när ett formulär har uppdaterats.

Eskalering och uppgiftshantering: Vissa intagsformulär har triggers som eskalerar problem eller automatiskt tilldelar uppgifter till teammedlemmar för att hantera potentiella kundbehov.

Anpassade fält: Få den information du behöver – inte generiska svar – med anpassade fält för kundernas utmaningar, mål och kontaktinformation.

Integrationer: Använd ett formulär som fungerar med de verktyg du redan använder.

9 kostnadsfria mallar för intagsformulär

Är du redo att hitta mallar för intagsformulär som sparar tid och arbete när du tar kontakt med en ny kund? Här är vår lista över de nio bästa. Från formulär för grundläggande information till mer detaljerade dokument som belyser kundernas behov – här hittar du allt du behöver för att betjäna dina kunder.

1. ClickUp-mall för intagsformulär

Hämta gratis mall ClickUp-mall för intagsformulär

ClickUp-formulärmallen är ett anpassningsbart frågeformulär som gör det möjligt att samla in kundinformation och effektivisera kundintagsprocessen. Använd formuläret för att lära dig mer om dina kunders behov, mål och utmaningar.

Precis som alla formulärvyer i ClickUp är denna enkel för kunderna att fylla i och utformad för att sätta igång åtgärder som får projektet att rulla igång. Använd formuläret för att automatiskt tilldela uppföljningsuppgifter till säljteamet eller för att skapa aviseringar till chefer som vill veta när en ny kund har kommit ombord.

Eftersom formuläret är anpassningsbart finns det dussintals användningsområden. Vårdgivare kan använda det som en mall för patientintagsformulär för att samla in försäkringsuppgifter, patientens svar på ett frågeformulär om psykisk hälsa eller nödvändig information om personlig och familjär sjukdomshistoria. Fastighetsmäklare kan använda formulärmallen för att ta reda på vad en kund letar efter i ett nytt hem.

2. ClickUp-formulärmall

Anpassa ClickUp-formulärmallen med dina varumärkesfärger och de fält du behöver.

Centralisera och spåra förfrågningar med ClickUps kontaktformulärmall.

Du kommer inte att veta vad kunderna tycker om du inte etablerar processer för att få regelbunden feedback från dem. Använd ClickUps mall för kundkontaktformulär för att göra det enkelt för kunderna att komma i kontakt med dig. Anpassa mallen så att kunderna kan rapportera problem, ställa frågor eller få uppdateringar om relevanta produkter och tjänster. ✍️

Börja med att skapa ett formulär med hjälp av mallen och lägg till anpassade fält efter behov. Inkludera din logotyp och företagets färger från din varumärkesguide för att göra dokumentet till en del av ditt enhetliga brevpapper.

Ställ in veckovisa uppgifter för att granska formulären och automatisera aviseringar för att påminna teammedlemmarna om att lösa problem, kommunicera med kunden och följa upp. Lägg till prioritetsmarkeringar för att identifiera uppgifter som kräver omedelbar uppmärksamhet eller sådana som kan hanteras senare.

Konfigurera ditt ClickUp-kontaktformulär för att skapa och tilldela uppgifter för uppföljning.

Ibland, särskilt i början av försäljningsprocessen, behöver du samla in enkla kunduppgifter. ClickUps kontaktformulärmall gör just det: den samlar in grundläggande kontaktinformation så att du kan ta kontakt och lära dig mer om vad den potentiella kunden är ute efter.

Formulärskaparen innehåller enkla avsnitt för kundens namn, önskad kontaktmetod, telefonnummer och e-postadress. Du kan anpassa formuläret så att det innehåller ytterligare kunduppgifter, till exempel födelsedatum – om dina tjänster är begränsade till personer över en viss ålder – eller sjukdomshistoria om du är en leverantör av medicinska tjänster.

Lägg till anpassade taggar som kundrelationer för att identifiera om den nya kunden har hänvisats av en befintlig kund eller anställd för provisionsändamål. Använd formuläret för att starta uppgifter i ditt arbetsflöde för att få kunden ombord eller följa upp för att avsluta affären.

5. ClickUp-mall för kundframgång

Du kan stoppa kundbortfallet med denna mall från ClickUp.

Intagningsformulär för kunder är inte begränsade till information om nya kunder under onboarding. Dessa formulär är också användbara när du vill få feedback från befintliga kunder när de provar nya produkter eller tjänster. Med mallen Client Success från ClickUp får du reda på vad kunderna vill ha och behöver i ett visuellt tilltalande format. ✅

Börja med att låta kunderna fylla i det digitala formuläret under onboarding. Du ser omedelbart ett uppgiftskort i ClickUp med relevant information från formulärfälten. Använd tavelvyn för att filtrera kunder baserat på supportnivå, engagemang och nöjdhet.

Med stjärnbetyg och färgkodning kan du markera nöjda kunder och flagga kunder som behöver mer support. Lägg till prioritetsflaggor och utlös aviseringar när en kunds behov inte tillgodoses.

6. ClickUp-förfrågningsformulärmall

ClickUps förfrågningsformulärmall är utformad för att hjälpa dig att spåra förfrågningar från externa kontakter.

ClickUps förfrågningsformulärmall ger ett bra första intryck genom att erbjuda kunder och nya användare ett utrymme att begära nya funktioner eller uppdateringar. Lägg till frågor och fält i onlineformuläret för att samla in kundens företagsinformation, deras önskemål och deras kontaktuppgifter.

Använd dra-och-släpp-funktionen för att flytta fälten och skapa en layout som flyter från en fråga till nästa. Bestäm om du vill att läsarna ska välja mellan flervalsfrågor eller korta svarsrutor så att de kan bidra med fler idéer.

7. Mall för registreringsformulär för ClickUp

Samla in data effektivt och korrekt med ClickUps registreringsformulärmall.

Få kunderna att registrera sig och ställa sig i kö för onboarding på några sekunder tack vare ClickUps registreringsformulärmall. Denna enkla mall samlar in värdefull information, inklusive kontaktuppgifter, betalningsuppgifter och kundbehov, snabbare än någonsin.

Du behöver inte längre kontakta potentiella kunder manuellt för att få uppdaterade uppgifter eller kontaktinformation. Istället skickar du bara ut formuläret till leads och ser resultaten strömma in. Använd de fyra olika visningsalternativen för att stödja kundhantering och skapa arbetsflöden kring nya projekt.

Med alternativet för datakrypterad lagring i det nya kundintagsformuläret kan du skydda känslig information om du arbetar för en advokatbyrå, en medicinsk myndighet eller en liknande tjänsteleverantör.

8. ClickUp-mall för samarbete kring kundframgång

Spåra statusen för alla dina kundprojekt på ett och samma ställe med denna ClickUp-mall för kundframgångssamarbete.

Skapa ett recept för bättre kundnöjdhet med ClickUps mall för kundframgångssamarbete. Från HR-introduktion till försäljning och projektgenomförande blir allt enklare när du fokuserar på kundframgång. ?

Mallen innehåller ett formulär för godkännande av nya kunder och en godkännandepipeline som spårar de olika stegen för varje kund. Formuläret genererar omedelbart ett nytt uppgiftskort för varje kund, och du kan lägga till anpassade fält för att spåra kundnöjdheten.

Planera möten och uppföljningar med kunderna så att de känner sig hörda och stödda om det uppstår problem. Använd prioritetsmarkeringar och färgkodade fält för att markera viktig information och eskalera uppgifter efter behov.

9. Mall för intagsformulär för Word-tjänster från Template.net

via Template.net

Letar du efter en mall för ett intagsformulär som kan anpassas med ditt varumärke? Med den här mallen från Template.net kan du samla in information om kunder, oavsett om du bara behöver grundläggande uppgifter eller vill ha mer detaljerad information. Skicka formuläret till kunderna digitalt eller skriv ut det och ta med det till ett möte om du vill arbeta med det tillsammans. ?

Överst på formuläret finns ett fält för ditt företagslogotyp, och du kan lägga till eller ta bort frågor för att anpassa formuläret efter dina behov. Använd tabeller och diagram för att lyfta fram viktiga funktioner och populära önskemål eller för att dela med dig av information om ditt företags erbjudanden.

Nya AI-verktyg ger förslag på formuleringar och gör en snabb stavnings- och grammatikontroll för att säkerställa korrektheten. Inbyggda dokumentredigerare hanterar formateringen så att du kan visa upp dig från din bästa sida. Det bästa av allt är att du med hjälp av gratis designverktyg kan sätta din egen prägel på intagsformuläret.

Mallen är kompatibel med Google Docs, Microsoft Word och Apple Pages. Den stöder inte e-signatur, så dina kunder måste skriva ut den för att underteckna den innan de skickar tillbaka den till dig.

Skapa bättre kundarbetsflöden med ClickUp

Oavsett om du letar efter sätt att förenkla din onboardingprocess, förbättra användarupplevelsen eller dela samtyckesformulär, så hjälper dessa mallar för intagsformulär dig att få jobbet gjort. Använd dem för att samla in information, samla in önskemål om funktioner och enkelt onboarda kunder.

Registrera dig för ClickUp idag och börja samla in kunddata, automatisera arbetsflöden och bygga processer som säkerställer kundnöjdhet. Från krypterade data till kundpreferenser finns det ett enkelt sätt att få insikter från kunder och integrera dem i ditt system med intagsformulär. ?