De 10 bästa DevOps-verktygen för automatisering, övervakning och mer 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är DevOps?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "DevOps är en metodik för hantering av mjukvaruutveckling som kombinerar metoder och verktyg för både mjukvaruutveckling (Dev) och IT-drift (Ops). " } } ] }

Att välja rätt DevOps-verktyg med de bästa funktionerna har en enorm inverkan på produktiviteten hos människorna i dina team och funktionaliteten hos de appar de utvecklar. Dessutom är det mindre roligt att göra allt arbete utan bra verktyg. ✨

I den här artikeln tittar vi på de senaste DevOps-verktygen med fokus på de som betonar automatisering, övervakning och andra viktiga funktioner, så att du och ditt team kan ägna er åt det roliga: att skapa och distribuera bra kod. 🙌

Vad är DevOps?

DevOps är en metodik för hantering av mjukvaruutveckling som kombinerar metoder och verktyg för både mjukvaruutveckling (Dev) och IT-drift (Ops).

Varje användare definierar sin DevOps-livscykel på olika sätt, men de vanligaste faserna i arbetsflödet är:

Kontinuerlig utveckling: Planering och Planering och kodning av programvaran Kontinuerlig integration: Gör ofta ändringar i källkoden Kontinuerlig testning: Automatiserade tester för att utvärdera ändringar i koden Kontinuerlig distribution: Testad och godkänd programvara placeras på produktionsservrar, även kallat kontinuerlig leverans. Kontinuerlig övervakning och observerbarhet: Spåra och dokumentera hela DevOps-processen Kontinuerlig feedback: Information från programvaruanvändningen återkopplas till DevOps-teamen. Kontinuerlig drift: Automatisering av release- och applikationsdistributionsprocessen

Många av de viktigaste aspekterna av DevOps kommer från agila metoder, men det finns en skillnad mellan agila metoder och DevOps- metoder.

Vad ska du leta efter i ett DevOps-verktyg?

DevOps kräver i sin natur flera verktyg som fungerar tvärfunktionellt för att stödja hela livscykeln för mjukvaruproduktion. Detta kallas DevOps-verktygskedjan, och varje verktyg hanterar en eller flera faser i DevOps-livscykeln.

För att få den mest effektiva verktygskedjan från början till slut för din produktionsmiljö bör du beakta följande aspekter av varje verktyg du tittar på:

Kompatibilitet mellan varje verktyg i verktygskedjan och externa verktyg. Informationen ska kunna flöda smidigt mellan verktygen. Möjliggör enkel kommunikation och samarbete inom och mellan team. Detta inkluderar projektledning, spårning av specifikationer och kommunikation av resultaten av kontinuerlig feedback. Automatisering av integration och distribution, även kallat DevOps-pipeline eller kontinuerlig integration och kontinuerlig distribution (CI/CD). Enkel och automatisk registrering och loggning av åtgärder som vidtas i hela verktygskedjan. Funktioner som automatiserar eller förenklar vanliga uppgifter som tar tid att utföra manuellt. Ett bra exempel är möjligheten att använda en mall för att automatiskt generera release notes Flexibel funktionalitet som anpassar sig till den mest effektiva processen istället för att tvinga processen att anpassa sig till verktyget.

Nu när vi har en bra bakgrund på plats, här är en lista över de 10 bästa DevOps-verktygen som finns tillgängliga idag.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är ett molnbaserat verktyg för projektledning och samarbete med stark integration med andra vanliga DevOps-verktyg. Det erbjuder många av de funktioner som mjukvaruutvecklingsteam behöver för att implementera DevOps, tillsammans med en kraftfull och lättanvänd plattform för projektledning.

Bäst för:

Samarbete mellan och inom team

DevOps-projektledning

Planering, uppgiftsfördelning, schemaläggning och uppföljning av framsteg under utvecklingen

Registrera och dela resultaten av övervakningen

Spåra och förmedla feedback

ClickUps bästa funktioner:

Begränsningar för ClickUp:

Så många funktioner och möjligheter kan vara en utmaning för nya användare.

Vissa funktioner, som tabellvy, är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

E-postmeddelanden och påminnelser kan bli överväldigande

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid: 0 dollar

Obegränsat: 5 USD/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av ClickUp:

G2: 4,7/5 (över 6 600 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 600 recensioner)

2. Miro

Via Miro

Miro är en digital whiteboardplattform med flera verktyg som används av team för att träffas online, samarbeta, presentera och dela sina idéer och sitt arbete visuellt. Det är ett av de mest populära whiteboardverktygen för projektledning. Det kan användas för att visa visuell information under möten, planera hela projektflöden eller hålla presentationer.

Bäst för:

Brainstorming, organisering av specifikationer och planering av uppgifter under utvecklingen

Granska, diskutera och utveckla åtgärder för feedback

Presentation av testresultat

Miros bästa funktioner:

Stöder de flesta filtyper, inklusive GIF, PDF, kalkylblad, bilder och mer.

Fullt fungerande videokonferenser samtidigt som du delar whiteboard

Agila arbetsflöden

Oändlig arbetsyta

Stöder ett stort antal interaktiva användare samtidigt

Enkelt och lättanvänt gränssnitt

Stort mallbibliotek för arbetsflöden, tankekartor och Kanban-tavlor

Integration med vanliga DevOps-verktyg

Miro-begränsningar:

Ingen länkning eller taggning gör det svårt att koppla samman information

Mycket begränsad offlinefunktion

Navigeringen på whiteboardtavlan är förvirrande och tar lite tid att lära sig.

Begränsade skiss- och redigeringsverktyg

Miro-priser:

Gratis: 0 dollar

Startpaket: 8 USD/månad per användare

Företag: 16 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Miro-betyg och recensioner:

G2: 4,8/5 (över 4 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 100 recensioner)

3. Confluence

Via Atlassian

Confluence är en arbetsplats för team som vill samla kunskap och samarbeta, utvecklad för team som arbetar på distans. Utöver samarbetsfunktioner som hjälper teammedlemmarna att samarbeta kreativt erbjuder Confluence dokumentation, projektledning, analys, rapportering och automatisering av arbetsflöden.

Användarna skapar utrymmen där de kan tilldela uppgifter, samla in och organisera information, effektivisera processer och interagera genom konversationer. Confluence ingår i Atlassian DevOps-paketet.

Bäst för:

Definiera steg och funktionalitet under utvecklingen

Samla in feedback

Dokumentera testresultat

Confluence bästa funktioner:

Stark Jira-integration

Sidetiketter för att göra det enklare att hitta innehåll

Utvecklad för att stödja agila arbetsflöden

Enkla verktyg för socialt engagemang och anpassningsbara aviseringar

Fullt utrustad rich text-redigerare

Användartaggning som genererar e-postmeddelanden till namngivna användare

Begränsningar för Confluence:

Sökningen är inte så exakt som den kunde vara.

Det kan vara svårt för nya användare att ladda upp och formatera innehåll.

Svårt att organisera arbetsytor på ett intuitivt sätt

Priser för Confluence:

Gratis: 0 dollar

Standard: 5,75 $/månad per användare

Premium: 11 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Confluence:

G2: 4,1/5 (över 3 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 2 800 recensioner)

4. Docker

Via Docker

Docker är en plattform för mjukvaruutveckling, testautomatisering och mjukvaruleverans med hjälp av containeriserade bilder. En container är en isolerad version av mjukvaran som körs på samma sätt oavsett vilket operativsystem den körs på eller vilket programmeringsspråk som används, vilket gör att man slipper starta virtuella maskiner.

Docker-plattformen inkluderar användargränssnitt, kommandoradsgränssnitt och applikationsprogrammeringsgränssnitt (UI, CLI och API) samt säkerhet för att stödja varje steg i programvaruutvecklingscykeln.

Bäst för:

Bygga programvara under utveckling

Hantera integration

Testning i containrar för övervakning av applikationsprestanda och robusthet

Distribuera applikationer i containrar

Automatiserade processer för integration, testning och distribution

Dockers bästa funktioner:

Robust implementering av containerorkestrering

Flexibel uppsättning verktyg

Stöder de flesta operativsystem, inklusive Windows, Linux och MacOS.

Stark integration med branschledande verktyg

Kraftfullt CLI som förenklar distributionen

Stor och aktiv användargrupp

Stort bibliotek med förkonfigurerade miljöer

Begränsningar för Docker:

Det kan ibland vara svårt att förlita sig på kommandoradsgränssnittet.

Koncepten bakom containrar kan vara förvirrande och svåra att förstå.

Bilder kan vara mycket stora och använda betydande resurser.

Priser för Docker:

Personligt: 0 dollar

Pro: 5 $/månad, en användare

Team: 9 $/månad per användare

Företag: 24 USD/månad per användare

Docker-betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 400 recensioner)

5. GitHub

Via GitHub

GitHub är den mest använda uppsättningen högkvalitativa konfigurationshanteringsverktyg för mjukvaruutveckling. Det är ett versionshanteringssystem byggt på Git för distribuerade utvecklingsteam som tillhandahåller ett enda arkiv med in- och utcheckning.

Dessutom inkluderar GitHub åtkomstkontroll, felspårning, begäranhantering, uppgiftshantering och automatisering, tillsammans med många andra funktioner. GitHub ägs av Microsoft och körs på Azure.

Bäst för:

Projektledning och uppgifter för utveckling

Distribuerad version och åtkomstkontroll för integration

Beprövade verktyg för distribution

Automatisering för drift, inklusive säkerhet

GitHubs bästa funktioner:

Branschstandard för versionshantering

Det mest kända och använda verktyget för kodhantering

Branschstandard för CI/CD

Enkelt och intuitivt gränssnitt

Kraftfulla verktyg för att dela information inom ett team

AI-drivna kodförslag med GitHub Copilot

Integreras med de flesta DevOps-verktyg, inklusive plattformar för integrerad utvecklingsmiljö (IDE).

Begränsningar för GitHub:

Brant inlärningskurva för nybörjare

Dokumentationen är kortfattad.

Sökningen är enkel

GitHub-priser:

Gratis: 0 dollar

Team: 4 $/månad per användare

Företag: 21 USD/månad per användare

GitHub-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 1 900 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 5 700 recensioner)

6. AWS

Via AWS

Amazon Web Services (AWS) täcker hela Amazons utbud av molnplattformar. Detta inkluderar ett brett utbud av AWS DevOps-moduler för SaaS och mobila applikationer som körs på AWS. Verktygen inkluderar flera alternativ för konfigurationshantering, automatiserad byggnad och testning samt automatisering av distribution. Det stöder också containrar och serverlös databehandling.

De mest använda DevOps-verktygen från AWS är AWS CodePipeline, AWS CodeBuild och AWS CodeDeploy.

Bäst för:

CI/CD med AWS CodePipeline för integration och distribution

Kompilatorer och testautomatisering med AWS CodeBuild för utveckling

Automatisering av distribution med AWS CodeDeploy

AWS bästa funktioner:

Molnprovisionering är inbyggt i processen så att användarna aldrig får slut på resurser.

Integration med hela AWS-ekosystemet

CI/CD-pipeline kan konfigureras med några få klick

Omfattande mätvärden från testning

Både manuella och automatiserade processer är enkla att konfigurera och använda.

Säkerhets- och övervakningsverktyg

AWS-begränsningar:

Inte tillräckligt anpassningsbara för vissa användningsfall

Förutsätter att du kommer att distribuera på AWS molninfrastruktur.

Flera verktyg behövs för ett komplett arbetsflöde

AWS-plattformen kan vara överväldigande

AWS-priser:

Kontakta AWS för prisinformation.

AWS-betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (över 500 recensioner)

Capterra: CodePipeline, 4,5/5 (13 recensioner); CodeBuild, 4,3 (3 recensioner); CodeDeploy, 4,5 (4 recensioner)

7. Mend

Via Mend

Mend, tidigare WhiteSource, är en plattform för applikationssäkerhet. Den integreras i dina DevOps-verktyg för att implementera ditt teams program för applikationssäkerhet (AppSec), vilket flyttar fram var din programvara är sårbar och var du åtgärdar dessa sårbarheter tidigare i utvecklingsprocessen.

Bäst för:

Utvärdera säkerheten hos dina applikationer under testning

Tillhandahåller korrigerande lösningar under feedback

Mends bästa funktioner:

Utvärderar och hittar sårbarheter i öppen källkodspaket i din applikation i realtid.

Enkel integration i GitHub

Ger detaljerade rapporter

Implementerar automatiskt kodändringar för de vanligaste sårbarheterna och undviker mänskliga fel vid åtgärdande av säkerhetshål.

Mend. io-teamet övervakar och uppdaterar kontinuerligt sårbarheter.

Stöder alla större programmeringsspråk, inklusive Java, Python, Ruby, JavaScript, Node. js, C++ och C#, samt många domänspecifika språk.

Begränsningar:

Användargränssnittet kan vara lite klumpigt.

Dashboards kan vara förvirrande

Implementeringen kan vara svår för vissa DevOps-pipelines.

Kan generera falska positiva resultat

Mend-priser:

MEND SCA Advanced: 16 000 USD/år för 20 utvecklare

MEND SAST Advanced: 16 000 USD/år för 20 utvecklare

MEND SCA & SAST Advanced: 24 000 dollar/år för 20 utvecklare

MEND Premium (Enterprise): Kontakta oss för prisuppgifter

Mend-betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (7 recensioner)

8. Jira

Via Atlassian

Jira är ett verktyg för felhantering (bug tracking) och projektledning. Det innehåller funktioner för agil projektledning, inklusive arbetsflöden, uppgifter, budgetering och prognoser samt road mapping. Det innehåller också ett omfattande och integrerat felhanteringssystem för att dokumentera och hantera buggar i koden och i driften. Jira ingår i Atlassian DevOps-paketet.

Bäst för:

Projektledning under utveckling

Problemspårning och automatisering under feedback och utveckling

Jiras bästa funktioner:

Byggt från grunden för agil utveckling med scrum- och Kanban-metoder.

Mycket anpassningsbar

Mycket starkt inom ärendehantering

Fungerar för många olika typer av projekt, inte bara mjukvaruutveckling.

Integreras med många andra DevOps-verktyg

Begränsningar för Jira:

Kan vara svårt att installera och använda

Begränsade samarbetsverktyg inbyggda i produkten

Inte anpassat för flera team som arbetar tillsammans

Det är ett ärendehanteringsverktyg med projektledning som tillägg, inte en omfattande projektledningsplattform.

Priser för Jira:

Gratis: 0 dollar

Standard: 7,75 $/månad per användare

Premium: 15,25 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Jira-betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (över 5 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 13 100 recensioner)

9. Bitbucket

Via Bitbucket

Bitbucket är en alternativ plattform för hosting av programvarukällkod med versionskontroll, som också är byggd på Git. Den innehåller CI/CD-verktyg och är inriktad på att stödja användare av Jira. Den är utformad för att möjliggöra samarbete inom ett utvecklingsteam. Bitbucket ingår i Atlassian DevOps-paketet.

Bäst för:

Distribuerad version och åtkomstkontroll för integration

Automatiserade arbetsflöden för distribution

Bitbuckets bästa funktioner:

Tätt integrerat med Jira

Modernt och rent användargränssnitt

Kraftfulla konfigurationsverktyg för att organisera komplexa projekt, inklusive förgrening

Kraftfulla verktyg för kodgranskning

Bitbuckets begränsningar:

Utformade för att fungera med andra Atlassian-produkter, integrationen med andra verktyg är minimal.

Begränsade funktioner jämfört med andra versionshanteringsplattformar

Mindre populärt än andra liknande verktyg, så användargruppen är liten, liksom plugin-alternativen.

Priser för Bitbucket:

Gratis: 0 dollar

Standard: 3 USD/månad per användare

Premium: 6 $/månad per användare

Bitbucket-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 200 recensioner)

10. Slack

Via Slack

Slack är en samarbetsplattform som bygger på snabbmeddelanden med hjälp av kanalbegreppet. Användare kan kommunicera inom team med rik textkonversationer på en given kanal, direktmeddelanden mellan användare, video- eller ljudsamtal (Huddle), asynkrona text- och videomeddelanden (Clips) eller via anteckningsböcker (Canvas). Den innehåller också några verktyg för uppgiftshantering.

Bäst för:

Samarbete under utvecklingen

Registrera resultaten från testningen

Dokumentera feedback

Slacks bästa funktioner:

Enkelt gränssnitt som är lätt att navigera

All kommunikation för en specifik kanal finns på ett och samma ställe

Mycket anpassningsbar

Ett stort bibliotek med integrationsappar (kolla in de bästa Slack-integrationerna

Kraftfull sökfunktion

Möjlighet att gruppera konversationer i trådar

Inbyggd videokonferens

Begränsningar för Slack:

Med fokus på samarbete måste du ladda flera integrationsappar för att öka funktionaliteten.

Kan bli överväldigande med många arbetsytor och kanaler

Uppgiftshanteringen är begränsad

Priser för Slack:

Gratis: 0 dollar

Pro: 7,25 $/månad per användare

Business+: 12,50 $/månad per användare

Enterprise Grid: Kontakta oss för prisuppgifter

Slack-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 31 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 22 900 recensioner)

ClickUp: Det bästa DevOps-verktyget för ditt team

Oavsett hur din DevOps-strategi ser ut krävs det ingen magi för att få dina utvecklings- och driftsteam att samarbeta – det krävs bara rätt DevOps-verktyg. De måste samarbeta på ett sätt som möjliggör dina processer istället för att tvinga dig att ändra dina processer för att passa verktygen. 🛠

Det är därför team av alla slag litar på ClickUp för projektledning, samarbete, dokumentation och mycket mer, allt i ett användarvänligt gränssnitt som integreras med resten av dina DevOps-verktyg. Så nästa gång du sätter ihop ett nytt mjukvaruprojekt, registrera dig för en gratis provperiod av ClickUp och gör ditt liv enklare. 🤩