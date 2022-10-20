Bästa praxis för implementering av DevOps-projektledning

DevOps kan definieras som en sammanslagning av bästa praxis inom kulturfilosofi, verktyg och drift för att förbättra företagets stabilitet och leverera fler appar och tjänster i snabbare takt.

Det handlar i grunden om att hjälpa organisationer att uppnå detta genom ökad kommunikation – utveckling, IT-drift, kvalitetsteknik och säkerhet. Dessa roller är traditionellt sett isolerade och tenderar att samarbeta mer med en DevOps-implementering.

Som namnet antyder fokuserar DevOps på att föra samman utveckling (Dev) och drift (Ops). Det innebär att hela livscykeln för utvecklingsprocessen integreras på personal-, process- och tekniknivå.

I den här bloggen får du lära dig mer om hur du kan effektivisera din projektledning genom att implementera DevOps-metoder i din verksamhet.

Vad är DevOps-projektledning?

Enligt en studie uppgick den globala DevOps-marknaden till 7 398 miljoner dollar 2021 och förväntas öka till 37 227 miljoner dollar 2030, med en betydande CAGR på 20 % från 2022 till 2030.

Med detta sagt kommer DevOps-projektledning att förbli avgörande för alla betydande kommersiella satsningar för att slutföra projektet enligt tidsplan och inom budget. Det kräver noggrann planering, resursfördelning och samordning mellan många olika intressenter.

Genom att kombinera IT-teamets utvecklings- och driftsteam till en enda sammanhållen enhet utvidgar DevOps-metoden för mjukvaruutveckling idéerna om agil utveckling.

DevOps förändrar till exempel fundamentalt hur IT-team hanterar projekt när det gäller projektledning, genom att frångå långdragna, extraordinära hastigheter och smidighet i mjukvaruutvecklingscykeln för komplicerade projekt. En kombination av de två disciplinerna, DevOps-projektledning, är utformad för att passa in i och stödja DevOps-metoden.

Relaterat: Verktyg för mjukvaruutveckling

Fördelar med att använda DevOps-metoder och projektledning

DevOps-metoder förbättrar ditt företags interna arbete under hela programvaruutvecklingscykeln och hjälper dig att visualisera hela DevOps-processen, från utveckling till distribution. DevOps-metoder för projektledning kan leda ditt företag till bättre resultat och skapa större synlighet för projektledare och teammedlemmar som arbetar med samma projekt för att uppnå samma mål.

DevOps-projektledning är effektivt för team och projektledare som vill hantera projektet på ett effektivt sätt. Det gör det möjligt för dina projektledare och team att ta ansvar för att utforma strategier, organisera verktyg, motivera ingenjörer och kontrollera projektet i sin helhet.

Denna integrerade strategi påverkar direkt leveranshastigheten för de olika affärsenheterna, vilket i sin tur påverkar utvecklingshastigheten, leveransen av tjänster och produktens GTM.

Visualisera agila arbetsflöden med ClickUp Board-vyn och ställ in tavlor efter status, förfallodatum, prioritet och mer för att bättre samordna ditt team.

DevOps främjar en atmosfär där företagets verksamhet blir bättre integrerad och samordnad, vilket påskyndar utvecklingen av företagsappar. Organisationens processer blir därmed mer effektiva och det uppstår färre misstag eller problem i projektutvecklingen.

Många företag kan förhindra digitala störningar och hålla jämna steg med de senaste utvecklingen och snabbt föränderliga konsumentförväntningarna genom att kombinera DevOps-teknik med molnet.

Tack vare DevOps anpassningsförmåga förbättras även de projektledningsmetoder som används för att övervaka projektets framsteg. Det hjälper projektledare att anpassa affärstransformationsmålen till IT-projektets mål, vilket främjar optimering inom hela företaget. Om du inte redan har gjort det är det dags att fundera över de potentiella fördelarna med en DevOps-kultur för ditt företag.

Bonus: Verktyg för apputveckling

Här är några fördelar med att använda DevOps-projektledning av följande skäl:

Du kommer att kunna Tilldela roller på rätt sätt

Teamwork kan hjälpa dig att övervinna silotänkandet

Du kan spåra projektets status

Utnyttja hybridmolnimplementering

Slutligen kan du skapa en MVP.

Vilken roll har en DevOps-projektledare?

Projektledarnas roller har utvecklats tack vare Scrum och andra agila metoder. Projektledare inom en DevOps-projektledningsmetodik fungerar som kontaktpersoner mellan olika bidragsgivare och håller koll på deadlines och åtaganden.

De måste också ha en god förståelse för utvecklingsprocessen och de färdigheter som krävs för att ta fram slutprodukten och arbeta nära DevOps-teamet.

DevOps-projektledare har ansvaret för att hantera och samordna produkten från utveckling till produktion. De arbetar främst med tekniska detaljer, medan en traditionell projektledare inte är involverad i dessa uppgifter.

DevOps-projektledare ser till att de hanterar integrationen, utvecklingsflödet, testningen, samordningen och implementeringen av projektet.

Behandla utvecklings- och driftsteamet som en enda organisation

DevOps kräver en ledare som kan hjälpa teamet att se flödet från början till slut, ungefär som en typisk projektledares roll är att planera, anskaffa och genomföra projektet. Att skapa värdeflödeskartor bör vara en naturlig förlängning av projektledarens förmåga att planera med Gantt-diagram.

Använd Gantt-diagrammet i ClickUp för att schemalägga uppgifter, hålla koll på projektets framsteg, hantera deadlines och hantera flaskhalsar.

Det är viktigt att behandla utvecklings- och driftsteamet som en enda organisation för att förhindra silos. Dessa två team slås samman till ett enda team som arbetar under hela applikationens livscykel och utvecklar olika färdigheter, från utveckling och testning till driftsättning och drift.

Försök att använda DevOps kommer att misslyckas om inte utvecklings- och driftsteamen samarbetar mer effektivt. Utvecklings- och driftsteamen har flera effekter på hanteringen av uppgifter: utbildning och ansvarsfördelning mellan utvecklings- och driftsteamen, förbättrad produktivitet och samarbete, förståelse för implementeringsrisker, medvetenhet om verktygskvalitet och hantering av tillkommande uppgifter.

Det är viktigt att utvecklings- och driftsteamen håller sig uppdaterade hela tiden för att kunna hantera sådana effekter på ett mer effektivt sätt.

Omfamna förändring på ett effektivt sätt

Den agila projektledningsmetoden klargör att det är avgörande att omfamna förändring snarare än att hålla fast vid planen. Det krävs mycket kommunikation och lagarbete för att hantera förändringar och släppa funktioner stegvis. Kommunikation är en projektledares viktigaste färdighet. Företag bör utnyttja denna potential.

DevOps-projektledare behöver till exempel anamma några förändringar för sin professionella utveckling, såsom att börja arbeta med små projekt, använda MVP-metoden, använda rätt agila planeringsverktyg, eliminera silos, minska projektöverlämningar, skapa realtidsprojektöversikt, minska projektomkostnaderna och hantera förändringar i samarbete.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

Ett projektledningsverktyg som kan stödja din agila process, som ClickUp, sparar tid genom att du kan spåra arbete och mål, sätta upp milstolpar, samarbeta i Docs, automatisera tidskrävande arbete, anpassa uppgifter, skapa anpassade fält och lägga till checklistor.

5 bästa metoder för DevOps-projektledning

Följande rekommendationer hjälper projektledare med mer konventionell bakgrund att anamma DevOps-metodiken.

1. Utveckla en samarbetskultur

Förbättrad kommunikation och eliminering av silos mellan utvecklings-, drifts- och kvalitetssäkringsteamen är de huvudsakliga målen för DevOps. Med denna metod kan mjukvaruutveckling och leverans till kunder ske snabbare.

Hela teknikteamets attityd och tankesätt måste förändras, och det måste finnas ett gemensamt mål eller en uppsättning mål för att uppnå denna grad av samarbete. Följ dessa steg för att utveckla en samarbetskultur med DevOps:

Få ledningen med dig från början

Implementera rätt verktyg och tekniker

Samla rätt personer till teamet

Utbilda och träna teamet

Ge teamet en känsla av självständighet och ägarskap

Skapa ett mönster av kontinuerlig förbättring och lärande

Inpränta en känsla av delat ansvar

Prioritera öppen och transparent kommunikation

Skapa en miljö präglad av förtroende och respekt

Dela gemensamma mål och visioner

2. Anamma MVP-perspektivet

Den enklaste versionen av en app som fortfarande uppfyller projektets grundläggande mål för mjukvaruutveckling kallas minimum viable product (MVP). Den används för att testa affärsmodeller och anses vara det bästa sättet att lansera en startup. Det är inte en teknisk prototyp, men den hjälper dig att validera din affärsförsäljning.

Det primära syftet med MVP är att testa din affärsidé till minimal kostnad, hitta fler iterationer för att främja värdeutvecklingen och få respons från målgruppen. Om du skapar tillräckligt med funktionalitet kommer kunderna att börja älska din produkt snabbt efter lanseringen.

DevOps använder MVP som ett tankesätt för att garantera att det alltid finns ett levererbart resultat efter varje sprint utan att leveransen försenas av ett omfattande arbetsomfång. Detta skiljer sig avsevärt från konventionella projektledningsmetoder som betonar det slutgiltiga monolitiska resultatet.

Se din arbetsbelastning utifrån de uppgifter som återstår på din kritiska väg med ett enda klick i ClickUp!

DevOps ses mindre som en linjär process med förutbestämda start- och slutdatum och mer som en pågående utvecklingsprocess. Kunderna får leveranser snabbare med MVP-metoden, och som ett resultat kan utvecklingsteamet korrigera kursen tidigare i cykeln tack vare användarnas synpunkter.

Den viktigaste tanken bakom MVP är att tillhandahålla den bästa produkten för att locka kunder och observera deras beteende när de använder produkterna och tjänsterna. En viktig fördel med denna metod är att du förstår kundernas intresse för produkten och kan leverera de önskade resultaten.

MVP kan göra ändringar i produkten baserat på kundernas feedback. Det ger fler fördelar för företag att behålla tidiga användare av sina produkter. DevOps och MVP är en utmärkt kombination eftersom olika team kan planera sina dagliga uppgifter på ett lämpligt sätt, implementera automatiseringsverktyg, börja automatisera IT-processer och kommunicera smidigt med andra team.

I avsaknad av detta kan DevOps-teamet använda en vattenfallsteknik för att ta fram den slutliga produkten, bara för att upptäcka att de inte har uppfyllt användarnas behov, vilket innebär att processen måste börja om från början.

3. Använd kontinuerlig integration (CI) och kontinuerlig leverans (CD)

Kontinuerlig integration (CI), en viktig DevOps-metod, integrerar koduppdateringar från flera bidragsgivare i det centrala arkivet. CI gör det möjligt för utvecklare att ofta integrera kodändringar och använda automatiserade verktyg för att kontrollera kodens noggrannhet. Versionskontroll för källkod används för att implementera CI. Tanken bakom CI är att det är enklare att hitta fel och andra kvalitetsproblem i mindre kodbitar än i en omfattande kodbas som skapats under en lång period.

via DZone

Där kontinuerlig integration (CI) slutar tar kontinuerlig leverans (CD) vid. Metoden som används för att använda koden från CI är CD, en komponent i DevOps. Programvaruinstallationer blir enkla aktiviteter med låg risk som CD kan utföra när det behövs.

Med denna metod kan även de mest komplexa storskaliga programmen implementeras i förutsägbara processer på begäran.

En effektiv DevOps-strategi kretsar kring automatisering. Utvecklare och driftingenjörer som arbetar i en DevOps-organisation tycker att det är bekvämare när mjukvaruutveckling, release-processer och agila tester är automatiserade. DevOps är lättintegrerade, fristående program som fungerar på alla större plattformar, kan utökas med plugins och enkelt distribueras mellan maskiner för att påskynda byggnation, distribution och tester.

För att göra detta behöver du tillgång till DevOps-verktyg. Oavsett om det är ett program som övervakar dina prestandamätvärden, varnar när något går fel eller ger en allmän överblick över utvecklingen av din produkt. DevOps-verktyg fungerar enkelt med AWS och GCP och förenklar molnmigrering. Det stöder tillräckligt bra för att lägga till funktioner, utföra korrigeringar, automatisera uppdateringar, beroendestängning och transitiva beroenden.

Agila team kan leverera snabbare med kanban-tavlan Simple Sprints från ClickUp.

Den bästa produktivitetsplattformen för agila team och DevOps-team är till exempel ClickUp, som samlar allt arbete under ett gränssnitt och spårar releaser och sprintsamarbete. Chefer, utvecklare, externa partners, säkerhetspersonal och HR-personal kan alla använda ClickUp för att anpassa sina arbetsytor.

Team kan använda ClickUp som ett agilt projektledningsverktyg för att se projekt från dagar till månader framåt i tiden eller för att snabbt få tillgång till detaljerad information om en uppgifts status. Det erbjuder också en mall för agil projektledning som hjälper dig att skapa ett agilt arbetsflöde på några minuter.

5. Spåra rätt mätvärden

DevOps bästa praxis rekommenderar kontinuerlig prestationsuppföljning. Du kan använda projektledningsverktyg med inbyggda analysrapporter för att få insikt i data och prestationsuppföljningsfunktioner. Med den här appen bör du också skapa teamdashboards för att hjälpa alla inblandade att följa arbetet, prestationsindikatorer och den övergripande framstegen.

Spåra rätt prestationsindikatorer, såsom ledtid, genomsnittlig tid för upptäckt och problemets allvarlighetsgrad, för att utvärdera effektiviteten i en DevOps-strategi. Det är viktigt att spåra dessa indikatorer eftersom det gör det möjligt att identifiera problem tidigt och vidta snabba korrigerande åtgärder.

Ditt företags mål och standarder avgör vilka DevOps-mått du behöver övervaka. Alla teknik- och utvecklingsteam kan dra nytta av vissa indikatorer kopplade till lönsamhet, till exempel enhetskostnad.

Eftersom det gör det möjligt för dig att utveckla kostnadseffektiv programvara från början är det en utmärkt metod att spåra enhetskostnaden som ett DevOps-mått. Detta beror på att du får en tidig förståelse för dina kostnader, vilket gör att du kan planera dina initiativ och proaktivt göra avvägningar.

Skapa anpassade instrumentpaneler i ClickUp för att få en översiktlig bild av allt ditt arbete.

Få fler idéer och sätt att förbättra dina DevOps-processer med våra AI-promptmallar.

Implementering av DevOps-projektledning: utmaningar och möjliga lösningar

Låt oss nu undersöka några typiska hinder för införandet av DevOps och olika metoder för att övervinna dessa utmaningar.

Utmaning 1: Övergång från äldre infrastruktur till mikrotjänster

Även om den har tjänat företaget i många år kan den äldre infrastrukturen orsaka problem. Den kan drabbas av stabilitetsproblem och brist på finansiering. Den största oron är att ett företag kommer att hamna på efterkälken i denna snabbföränderliga värld om det fortsätter att använda föråldrad infrastruktur.

Utvecklingsprocessen förändras när man använder infrastruktur som kod och mikrotjänster, vilket är ytterligare ett steg mot framtida kontinuerlig innovation.

Det hjälper på den snabba marknaden, och konsumenterna behöver anpassning. Vi kan se att någon annan snabbt kommer att köra om ett företag om det inte fortsätter att vara kreativt.

Det kan vara möjligt att påskynda innovation och utveckling genom att ersätta eller byta ut föråldrade appar med en modernare mikrotjänstarkitektur. Införandet av mikrotjänster medför dock vissa problem, och dessa problem måste hanteras.

Möjlig lösning

Ett företag bör ha konfigurationshantering, automatiseringens byggstenar och kontinuerlig leverans som används på den gamla infrastrukturen innan det konverterar till en mikrotjänstarkitektur. Det gör det möjligt för dem att hantera den ökade operativa efterfrågan som mikrotjänster medför.

Använd färdiga automatiseringsrecept eller anpassa dem efter dina behov, så att ditt team kan fokusera på det som är viktigast.

Utmaning 2: Att förverkliga strategin för testautomatisering

Ditt företag känner till den avgörande roll som automatiserade tester spelar i CI/CD (kontinuerlig integration/kontinuerlig distribution ) och andra DevOps-tekniker. Så vad hindrar utvecklingen av testautomatisering? Förutom att bara presentera testmetoden och ge exempel på hur den används är det viktigt att hjälpa teamen. De tre metoderna och BDD-teknikerna ingår, liksom lösningar på viktiga aspekter som:

Hur hanterar vi data för våra tester?

Kan vi använda delade bibliotek och bästa praxis som är öppen källkod?

Hur bör end-to-end-testning av vår kodbas struktureras?

Vad är det egentliga syftet med våra rökprov?

Möjlig lösning

Du kan lösa det genom att implementera testautomatisering i hela organisationen, minimera återkopplingsloopar och snabbare produktlanseringar kan hjälpa dig att lära dig hur du genomför teststrategin.

De senaste verktygen i DevOps-verktygslådan verkar kunna hantera alla problem. Trots att du har alla nödvändiga verktyg måste du fortfarande lära dina team hur de ska använda dem effektivt.

De två andra viktigaste faktorerna är att hanteringsverktygen följer säkerhetsriktlinjerna och interagerar korrekt med den befintliga infrastrukturen. Dessa frågor kan distrahera företaget från viktiga uppgifter.

DevOps två viktigaste komponenter är en organisationsstruktur och ett team. Produktiviteten i ett team ökar om företaget är korrekt strukturerat. Ett företag bör fokusera på sina styrkor snarare än på externa resurser.

Teamets medlemmar är den viktigaste komponenten när man byter till DevOps.

Möjlig lösning

Använd projektledningsverktyg med funktioner som hjälper dig att effektivt planera, hantera och följa upp projekt. Använd mallar som hjälper dig att komma igång/ge ditt team en strukturerad approach.

Utmaning 4: Motvilja mot förändring

De flesta teammedlemmar och viktiga intressenter kan uppleva övergången till DevOps som oroande. Att säga till någon att de måste förändras kan ge ett negativt intryck av den som ger rådet. Övergången till DevOps kommer att ske smidigt och gradvis; den kommer inte att ske plötsligt.

Alla kommer att få möjlighet att successivt tillägna sig DevOps-kulturen och upptäcka de många fördelar den kan erbjuda utvecklingsfasen.

Möjlig lösning

Hitta en liten produkt eller en del av ett befintligt program och replikera det med hjälp av DevOps-tekniker som ett experiment. Andra företag kommer att vilja implementera de nya arbetsmetoderna om teamet kan se fördelarna med DevOps. Många företag kommer att dra nytta av att börja använda DevOps och dess förmåga att fortsätta verka inom området idag.

Utmaning 5: Incitamentsdriven strategi

Medan driftsteamet ansvarar för tillgänglighet, styrning, säkerhet och stabilitet, strävar utvecklingsteamen efter att förkorta tiden till marknadslansering. Även om det initialt verkar irrelevant för ämnet, har detta hinder en betydande inverkan på DevOps-metoderna.

Möjlig lösning

I stället för att ha ett gemensamt mål om kundnöjdhet är den vanligaste organisationsstrategin att varje enhet koncentrerar sig på sina egna särskilda fördelar.

Om alla team arbetar mot samma mål kommer diskussionerna om prioriteringar och resurser aldrig att ta slut.

Du kan förbättra samarbetet mellan teammedlemmarna och de övergripande iterationsmålen genom att kombinera DevOps-metoden med projektledningsidéer.

DevOps-projektledningsverktyg effektiviserar denna process och främjar transparensen mellan projektledare genom att säkerställa att uppgifternas omfattning definieras noggrant, beroenden spåras, bättre resultat uppnås och en driftsklar applikation produceras.

Teamet måste kommunicera för att säkerställa att alla är på samma sida och strävar efter samma mål. Alla organisationer som vill ta sin verksamhet till nästa nivå kan få professionellt stöd från företaget för digital transformation för att utnyttja DevOps-projektledningslösningar och behålla sin konkurrensfördel.

Gästskribent:

Madhu Kesavan , VD och grundare av W2S Solutions, ett globalt erkänt företag inom utveckling av företagsprogramvara. Han stöder företag och myndigheter i deras digitala resa. Med mer än 20 års erfarenhet inom IT-branschen använder han teknik för att tillhandahålla hållbara lösningar.