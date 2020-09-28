DevOps vs Agile: Den ultimata guiden (2025)

Är du nyfiken på skillnaderna mellan DevOps och Agile?

Agile och DevOps är superhjältar i världen av mjukvaruutveckling.

Men precis som X-men och Avengers har de sina egna, skilda världar.

Medan Agile tar hand om utvecklare-intressenter-världen, fokuserar DevOps på utvecklare-drift-världen.

I den här artikeln tittar vi närmare på var och en av dem och hur de skiljer sig åt när det gäller tillvägagångssätt, människor, fördelar och mer. Vi lyfter också fram ett projektledningsverktyg som kan hantera båda metoderna.

Låt oss börja!

Vad är DevOps?

DevOps är en metod för mjukvaruutveckling som fokuserar på att överbrygga klyftan mellan mjukvaruutvecklingsteamet och driftsteamet.

DevOps-metoden överbryggar klyftan mellan de båda teamen med...

Samarbete : utvecklings- och driftteam samarbetar med varandra

Process automatisering : automatisera så många processer som möjligt

Kontinuerlig testning : båda teamen testar kontinuerligt varje liten förbättring.

Kontinuerlig integration : programvaran utvecklas i mindre delar för snabbare integration.

Kontinuerlig distribution : koder som klarar testfasen distribueras automatiskt.

Kontinuerlig övervakning : driftsteamet övervakar varje inkrement när det distribueras.

Kontinuerlig mjukvaruleverans: kodändringar byggs och testas kontinuerligt för att kunna släppas när som helst.

Men du vill väl inte bara veta hur coola Avengers är, eller hur?

Du vill se dem i aktion!

Låt oss ta en titt på hur DevOps fungerar...

Traditionellt sett arbetar ditt mjukvaruutvecklingsteam i veckor eller månader med utvecklingsprocessen, och när den är klar överlämnas produkten till driftsteamet.

Nu har driftsteamet ett långt arbete framför sig: att hantera, övervaka och distribuera dessa enorma kodblock.

Detta kan potentiellt överväldiga driftsteamet, men mjukvaruimplementeringen kan också ta lång tid. Dina användare gillar inte att vänta, och du vill inte göra dem arga: särskilt om det finns någon som Bruce Banner!

DevOps-kulturen fokuserar istället på kontinuerlig integration.

Utvecklingsteamet skriver nya koder i mindre delar, testar dem och överlämnar dem till driftsteamet. Driftsteamet testar, integrerar och implementerar sedan koderna.

Det kräver dock ett starkt samarbete mellan dina utvecklings- och driftsteam.

För att hantera allt detta använder DevOps specifika verktyg och infrastruktur för att underlätta smidigt samarbete och automatisering.

Imponerande, eller hur?

Nu ska vi ta en titt på vad Agile är!

Vad är Agile?

Agile är en metod för mjukvaruutveckling där man delar upp ett helt projekt i kortare utvecklingscykler (så kallade sprints) som varar i 2–4 veckor.

Vilka är fördelarna?

Agile-metoden är en betydande förbättring jämfört med traditionella projektledningsmetoder, som vattenfallsmodellen.

I vattenfallsmetoden involverar du kunderna först efter månader av produktutveckling. Och om de inte är nöjda med produkten måste du starta om utvecklingsprocessen från början!

Agile fokuserar på kontinuerlig förbättring.

Med Agile presenterar du en version av den fungerande programvaran för din kund efter varje sprint. Nu när du har fått deras feedback kan du införliva den i din kommande cykel.

Här är ett exempel för att bättre förstå Agile-processen:

Låt oss säga att ditt mjukvaruutvecklingsteam håller på att bygga en iOS-app.

Om du använder den traditionella vattenfallsmetoden kan det ta ett år för ditt team på kontoret eller på distans att utveckla och testa appen.

Men efter att du äntligen har lanserat produkten på marknaden kanske kunderna inte gillar en funktion som ditt team har ägnat fyra månader åt att perfekta.

Men med Agile-metoden skulle det vara annorlunda.

I slutet av varje sprint (som bara varar i 2–4 veckor) får du feedback från din kund om din senaste förbättring. På så sätt kan du skrota en dålig idé utan att slösa tid och pengar på att utveckla den.

Men det bästa är att du kan utveckla programvara som passar dina kunders behov perfekt!

Det låter som att Agile är en ganska kraftfull metodik, eller hur?

Men hur kan man jämföra det med DevOps-metoden?

DevOps vs Agile: Hur skiljer de sig åt?

X-men och Avengers har båda ett gemensamt mål: att rädda världen.

De har dock sina egna unika sätt att göra det på.

DevOps och Agile har samma mål: att öka företagets effektivitet.

Men precis som X-men och Avengers är deras världar lite olika.

Låt oss dyka in i dessa skillnader:

1. Skillnader i tillvägagångssätt

Agile och DevOps använder olika metoder för mjukvaruutveckling:

A. Agile-metoden

Agile-metoden fokuserar på att överbrygga klyftan mellan kunderna och Agile-utvecklingsteamet med hjälp av en iterativ feedbackprocess. Kort sagt, Agile-processen använder en konstant förändringsstrategi för att hålla kunderna nöjda.

B. DevOps-metoden

DevOps-metoden överbryggar klyftan mellan mjukvaruutvecklingsteamet och driftsteamet genom att automatisera och kontinuerliggöra processen. Den omfattar till exempel flera metoder som testautomatisering, kontinuerlig distribution, kontinuerlig integration och kontinuerlig testning.

Obs! Till skillnad från DevOps-metodiken har Agile ett vägledande dokument som kallas Agile Manifesto . Det beskriver värderingarna och principerna för den agila mjukvaruutvecklingsmetoden.

2. Skillnader i teamet

Både X-men och Avengers har team som består av medlemmar med olika kompetensområden.

På samma sätt har både DevOps och Agile teammedlemmar med olika kompetens och storlek.

A. Agile-team

I Agile-metoden är teamen alltid små och tvärfunktionella. Därför föredrar Agile-team i allmänhet fullstack-utvecklare som förstår alla delar av mjukvaruutvecklingscykeln.

Och även om du har en projektledare, produktägare eller Scrum-mästare som leder teamet, förväntas varje teammedlem vara självständig.

B. DevOps-teamet

DevOps-processen innebär ofta att många utvecklings- och driftsteam arbetar tillsammans i ett utmärkt samarbete. Det gör att de är mycket större och involverar teammedlemmar med olika erfarenhetsnivåer.

I DevOps-kulturen är rollerna tydligt definierade istället för att fokusera på tvärfunktionellitet.

3. Skillnader i dokumentation

När det gäller dokumentation är Agile mer som Wolverine och DevOps mer som Nick Fury.

A. Agile-dokumentation

Agile fokuserar mer på arbetsprocessen än på dokumentationen.

Ungefär som när Wolverine vill kasta sig direkt in i action!

Det betyder dock inte att Agile helt ignorerar dokumentation, utan att den bara hamnar i bakgrunden.

B. DevOps-dokumentation

I DevOps-metodiken är dokumentation lika viktigt som Nick Furys uppträdande.

Eftersom det operativa teamet inte skapar inkrementet behöver de korrekt dokumentation för att förstå inkrementet tydligt.

4. Skillnader i tidsram

Wolverine eller Hulk bryr sig kanske inte om tid, men tidsramar är avgörande för ditt mjukvaruföretag.

A. Agile-tidsram

Agile arbetar i korta, förutbestämda perioder som kallas sprints. Dessa sprints varar vanligtvis 2–4 veckor.

B. DevOps-tidsram

DevOps-processen har inga specifika tidsramar, utan fokuserar på en långsiktig planering för bättre tillförlitlighet.

Tors hammare skulle väl inte fungera särskilt bra om Wolverine försökte använda den?

Han är redan fantastisk med sina adamantiumklor.

På samma sätt har både Agile och DevOps sina egna verktyg som fungerar för dem.

A. Agile-verktyg

Ett Agile-verktyg fokuserar på teamsamarbete och projektuppföljning.

De flesta Agile-team använder projektledningsprogramvara som hjälper dem att planera, hantera och följa upp projekt, samt samarbeta med teammedlemmar i realtid.

Ungefär som en allt-i-ett-programvara, som JARVIS!

B. DevOps-verktyg

DevOps kräver automatiseringsprogramvara och en bra teknisk infrastruktur. Till exempel kan molnbaserad datateknik som AWS tillhandahålla den infrastruktur som krävs för att implementera DevOps.

Förutom teamsamarbete erbjuder ett DevOps-verktyg också massor av automatisering som hjälper dem med distributionspipelines.

6. Skillnader i för- och nackdelar

Ingen är perfekt, eller hur? Även en gud som Tor gör sina misstag.

Både Agile och DevOps har sina styrkor och svagheter.

A. För- och nackdelar med Agile

Här är en snabb överblick över några fördelar med Agile-utvecklingsmetoden:

Främjar samarbete mellan utvecklare och intressenter

Ger snabbare leverans av programvara

Medlemmarna lägger mindre tid på dokumentation

Låt oss nu gå igenom nackdelarna med Agile-utvecklingsprocessen:

Begränsad dokumentation

Scope creep kan alltid vara ett problem i Agile-projekt

B. För- och nackdelar med DevOps

Här är varför DevOps är en effektiv metodik för mjukvaruutveckling:

Främjar samarbete mellan utvecklare och driftteamet

Långsiktig strategi håller mjukvarukvaliteten och tillförlitligheten under kontroll

Det råder full klarhet om mjukvaruutvecklingen, vilket minskar risken för scope creep.

Låt oss ta en titt på några brister i DevOps-metoden för mjukvaruutveckling:

Medlemmarna måste lägga extra tid och energi på dokumentation

Att hålla jämna steg med nya DevOps-processer som kontinuerlig testning och kontinuerlig distribution kan vara en ständig utmaning för företag.

Här är en tabell som sammanfattar alla skillnader mellan DevOps och Agile:

Parameter Agile DevOps Princip Agile-principen går ut på att hantera projekt snabbt genom att involvera intressenterna. DevOps-principen handlar om att hantera hela teknikprocessen från början till slut. Tillvägagångssätt Agile-metoden är iterativ och fokuserar på kunden och snabba releaser. DevOps-metoden är en samarbetsmetod mellan Dev- och Ops-teamen. Teamstorlek Ett Agile-team är litet, mellan 3 och 8 personer. Ett DevOps-team har inga begränsningar eftersom det för samman två stora team som samarbetar med varandra. Övning Agile-metoden främjar anpassningsförmåga och samarbete mellan små team. DevOps-metoden främjar helt automatiserad kontinuerlig integration för frekvent leverans av programvara. Verktyg Ett Agile-verktyg fokuserar på teamsamarbete och uppföljning av framsteg. Ett DevOps-verktyg fokuserar på automatisering och teamsamarbete. Tidsramar Agile-metoden fokuserar på korta sprintar som varar i 2–4 veckor. DevOps-metoden fokuserar på långsiktig tillförlitlighet Kultur Agile-kulturen handlar om självorganiserade och tvärfunktionella team för snabbare utveckling. DevOps-kulturen handlar om gemensam förståelse och ansvar mellan utvecklings- och driftsteamen.

Är du klar över skillnaderna mellan dem?

Låt oss nu reda ut ett vanligt missförstånd om DevOps och Agile:

Kan DevOps och Agile fungera tillsammans?

DevOps och Agile erbjuder båda ett ramverk som kan påskynda leveransen av mjukvara.

Medan Agile-metoden fungerar i utvecklings- och kundvärlden, fungerar DevOps-processen i utvecklings- och driftsvärlden.

Men tänk hur häftigt det skulle vara om du kunde välja båda två!

Det kan du göra med Agile och DevOps!

Du kan använda Agile-metoder, som Scrum och Kanban, för att införliva kundfeedback, men du kan också använda DevOps-metodiken för att öka effektiviteten mellan ditt utvecklings- och driftsteam.

Den största utmaningen är dock: hur implementerar man båda dessa på ett effektivt sätt?

Hur hanterar man både Agile- och DevOps-projekt?

Naturligtvis behöver du kraftfull programvara som kan hjälpa dig med allt.

Ungefär som programvaran i Tony's Suit!

Men vad exakt bör du leta efter i det verktyget?

Agile och DevOps kräver båda separata funktioner från sina verktyg.

Agile-processen kräver att din programvara håller reda på uppgifter, aktuell framsteg och hjälper dig att kommunicera med intressenter.

DevOps kräver saker som molntjänster och automatiseringslösningar. Men framför allt måste DevOps-verktygskedjan underlätta ett smidigt samarbete mellan stora drifts- och utvecklingsteam.

Idealiskt sett måste den programvara du behöver:

Låt teammedlemmarna samarbeta smidigt

Hantera processer

Automatisera processer

Integrera väl med dina andra arbetsverktyg

Lyckligtvis klarar ett verktyg som ClickUp allt detta med bravur!

Vad är ClickUp?

ClickUp är världens högst rankade programvara för Agile-projektledning.

Oavsett om du behöver hjälp med att:

Hantera ett Agile-team eller ett helt DevOps-team

Spåra alla dina Agile-programvaruutvecklingsprojekt

Implementera Scrum, Kanban eller till och med vattenfallsmetoden

ClickUp kan ta hand om allt!

Låt oss se hur ClickUp kan hjälpa dig att anpassa DevOps- eller Agile-metodiken:

Mål är viktiga för alla affärsprocesser.

Oroa dig inte, ditt mål kommer inte att vara att "stoppa Thanos".

Det är bättre att låta Avengers ta hand om det.

Här är några exempel på Agile-mål:

Inkorporera en timerfunktion på startsidan

Öka webbplatsens laddningshastighet med 10 %

Å andra sidan ser DevOps-målen ut så här:

Distribuera den nya versionen av appen inom 48 timmar

Övervaka resursanvändningen för den senaste liveversionen

Vanligtvis kan ett projekt ha flera mål, och det kan vara svårt att hålla reda på dem alla.

Om du inte är Charles Xavier, förstås.

Så, hur håller du koll på dina mål?

Med ClickUps Goals -funktion!

Mål är övergripande begrepp som kan delas upp i mindre delmål som är lättare att uppnå. Detta bidrar till att hålla ordning på arbetet och motiverar samtidigt medlemmarna i ditt DevOps- eller Scrum-team genom att ge dem en känsla av att ha uppnått något.

Men det är inte allt!

För varje slutfört mål uppdaterar ClickUp automatiskt din framstegsprocent i realtid. På så sätt får du en tydlig bild av hur nära du är att uppnå ditt mål.

Med hjälp av ClickUp Goals kan du också:

Kvantifiera dina Agile/DevOps-mål med OKR (mål och nyckelresultat)

Skapa veckovisa resultatkort för prestationsbedömning

Spåra Scrum -sprints eller projekt i realtid

B. Automatisering av arbetsflöden

ClickUps Automation -funktion låter dig automatisera repetitiva uppgifter genom att erbjuda massor av uppgiftsautomatiseringar. Detta sparar inte bara tid utan frigör också resurser för uppgifter som verkligen behöver dem.

Så här fungerar automatisering av arbetsflöden:

Om en trigger inträffar och ett villkor är uppfyllt, utförs en specifik åtgärd automatiskt.

Hulk har redan inbyggd automatisering av arbetsflöden.

Om skurkarna är i närheten och Hulk blir arg, krossar han dem automatiskt.

På samma sätt kan du också skapa en anpassad automatiserad process för dina projektarbetsflöden.

(Det handlar förstås inte om att "krossa" något).

ClickUp erbjuder dock över 50 fördefinierade automatiseringar som hjälper dig att komma igång snabbt.

Några av dessa är:

När statusen för en uppgift ändras ändras automatiskt den tilldelade personen.

Använd en mall när du skapar en uppgift

Uppdatera uppgiftens prioritet när dess checklista är klar

Ändra taggar när en uppgifts deadline infaller

Arkivera en uppgift när dess prioritet ändras

(Klicka här för att se fler förinställda automatiseringar. )

Tänk dig att du då och då ber Black Widow om uppdateringar om uppdraget.

Det är inte bara tidskrävande, utan hon kommer också att bli väldigt irriterad.

På samma sätt vill du inte ringa dina teammedlemmar dygnet runt för att få uppdateringar!

Lyckligtvis behöver du inte det med ClickUp.

Med ClickUps anpassade statusar kan du snabbt se statusen för alla uppgifter när du vill.

Men det bästa är att du kan anpassa dem efter ditt projekts behov.

I ditt DevOps-programutvecklingsprojekt kan du till exempel skapa ett steg som heter ”pågående betatestning” eller ”buggtestning” istället för ett generiskt begrepp som ”pågår”.

God kommunikation är viktigt för alla team.

Tänk dig att missförstå Hulk!

Oavsett om det gäller DevOps eller Agile måste chefer ofta diskutera komplexa tekniska detaljer med sina teammedlemmar.

Det är dock svårt för teammedlemmarna att få rätt sammanhang när allt de får är långa e-postmeddelanden.

Lyckligtvis har ClickUp en enkel lösning för detta: Kommentarer.

Varje uppgift i ClickUp har en inbyggd kommentarsektion, där alla teammedlemmar kan diskutera specifika uppgifter.

Så här kan funktionen Kommentar hjälpa dig:

Tagga medlemmar för att markera viktiga kommentarer

Förtydliga exakt vad som behöver göras i en uppgift

Hantera alla problem med rätt sammanhang

Tilldela kommentarer till valfri teammedlem för att säkerställa att de inte går obemärkta förbi.

Dela relevanta filer inom valfri uppgiftssektion

För extra samarbete kan du också använda chattvyn för att diskutera saker som inte är relaterade till några uppgifter. Ett utmärkt alternativ till Slack-kanaler!

Oavsett om det är Agile eller DevOps måste du hålla koll på dina pågående projekt, eller hur?

Till skillnad från Tony Stark behöver du inte spendera miljontals dollar på sofistikerad teknik för att effektivt följa ditt teams framsteg.

Du kan använda ClickUps Dashboard helt gratis!

Dashboards ger dig snabba sammanfattningar av alla projekt. Du kan anpassa dem så att de visar exakt vad du behöver, ungefär som din egen projektledningscentral.

Här är några grafer som du kan använda i din instrumentpanel:

Hastighetsdiagram : visar hur stor andel av dina uppgifter som är slutförda

Burndown-diagram : visar hur mycket arbete som återstår för att slutföra projektet.

Burnup-diagram : visar hur mycket arbete som redan har utförts i ett projekt.

Kumulativa flödesscheman : ger dig en översikt över uppgiftens framsteg över tid, vilket hjälper dig att identifiera eventuella hinder.

Vad gör bra team som Avengers eller X-men så starka?

De fungerar bra tillsammans.

På samma sätt måste all din programvara fungera bra tillsammans hela tiden.

ClickUp har inbyggda integrationer med olika populära arbetsplatsprogram för att effektivisera dataflödet mellan dina verktyg. Detta hjälper dig att hantera projekt på ett enkelt sätt och ökar samtidigt ditt teams effektivitet.

Några av de populära programvarorna som ClickUp integreras sömlöst med är:

GitHub : visar automatiskt pushar, commit och pull-förfrågningar direkt i ClickUp

GitLab : skapa automatiserade arbetsflöden baserade på dina GitHub-åtgärder

Time Doctor : spåra projekttid och övervaka dina anställdas produktivitet

Zoom : genomföra högkvalitativa videokonferenser med dina virtuella teammedlemmar

Men vänta...

Det är inte allt ClickUp kan göra för dig!

Här är några fler fantastiska funktioner som den erbjuder:

Projektledningsautomatisering : automatisera över 50 repetitiva uppgifter för att spara tid

Beroenden : hantera dina uppgifter i rätt ordning

Pulse : se vilka uppgifter ditt team är mest aktivt med under en dag

Prioriteringar : prioritera dina uppgifter utifrån hur brådskande de är

Dokument : skapa detaljerade projektdokument och dela dem enkelt med ditt team

Rapportering : få tillgång till olika rapporter om ditt teams prestationer

Kraftfulla mobilappar : håll koll på ditt arbete när du är på språng med ClickUps kraftfulla Android- och iOS-appar.

Slutsats

Så vad blir resultatet mellan DevOps och Agile?

DevOps och Agile hanterar olika aspekter av dina mjukvaruutvecklingsprojekt.

Att använda båda är som att ha både Avengers och X-men vid din sida.

Men med stor makt kommer stora... ledningsutmaningar.

Lyckligtvis är allt du behöver ett projektledningsverktyg som ClickUp!

Om du behöver hjälp med att införa Agile eller DevOps kan ClickUp hjälpa dig i varje steg med funktioner som mål, automatiseringar och instrumentpaneler.

Precis som Captain Americas sköld eller Thors hammare är ClickUp det perfekta vapnet för att övervinna alla hinder i ett projekt.

Registrera dig idag och upplev denna superkraft!