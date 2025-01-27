10 alternativ och konkurrenter till TeamGantt år 2025

När projekten blir mer komplexa blir även den projektledningslösning du väljer mer komplex. Med rätt projektledningsplattform kan du hantera uppgifter och milstolpar samt följa projektets tidsplan och framsteg både på detaljnivå och från ett övergripande perspektiv.

Den molnbaserade plattformen TeamGantt är ett populärt sätt att använda Gantt-diagram och andra projektledningsverktyg för just detta ändamål. Men är det den bästa plattformen för oss som älskar Gantt-diagram? ?

Det bästa TeamGantt-alternativet beror på dina behov och projektkrav. Vi har undersökt de många alternativen på marknaden så att du slipper göra det, och presenterar våra 10 bästa TeamGantt-konkurrenter nedan.

Vad ska du leta efter i TeamGantt-alternativ?

Det bästa TeamGantt-alternativet är det som bäst passar dina individuella behov. Det finns många alternativ, från gratis Gantt-diagramprogram till dyrare företagsplaner. Tänk på följande faktorer för att säkerställa att du får det avsedda affärsvärdet från den produkt du väljer för att hantera projekt i ditt företag:

Användarvänlighet: En projektledningslösning som är svår att använda ökar frustrationen mer än produktiviteten, och rätt TeamGantt-alternativ gör det enkelt att skapa och anpassa En projektledningslösning som är svår att använda ökar frustrationen mer än produktiviteten, och rätt TeamGantt-alternativ gör det enkelt att skapa och anpassa Gantt-diagrammallar.

Projektledningsfunktioner: Varje företag har olika behov och olika sätt att hantera projekt, och dess Varje företag har olika behov och olika sätt att hantera projekt, och dess projektledningsprogramvara bör erbjuda funktioner som underlättar dessa behov.

Flexibilitet: Projektledningsprogramvara ska inte låsa dig till ett enda arbetssätt, utan ska vara tillräckligt flexibel för att anpassas till dina arbetsflöden.

Pris: Den programvara du köper bör inte göra ditt budgethanteringsteam arg, men programvaran bör vara tillräckligt kraftfull för att växa med ditt företag.

Integrationer: Dina teammedlemmar kommer att dra nytta av att deras projektledningsprogram integreras med de verktyg de använder ofta.

De 10 bästa TeamGantt-alternativen att använda 2024

Från enkla exempel på Gantt-diagram till omfattande funktioner som låter dig hantera uppgifter med fullständig kontroll – listan nedan hjälper dig att hitta det perfekta alternativet till TeamGantt.

Få en tydlig bild av dina uppgifter och beroenden i ClickUp Gantt-vyn.

ClickUp är ett mångsidigt verktyg för projektledning och produktivitet som kan erbjuda funktionerna hos många affärsappar i en enda enhetlig plattform. Detta gör det till ett av de mest kapabla Gantt-diagramprogrammen på vår lista. Denna mångsidighet uppnås på två sätt: en omfattande anpassningsbar arbetsyta som ger dig fullständig kontroll över strukturen på dina projekt och en stor samling projektmallar som täcker en rad olika branscher och arbetsflöden.

En funktion som är specifik för ClickUps roll som TeamGantt-alternativ är ClickUp Gantt-diagram. Det tar nyttan av Gantt-diagram ett steg längre med omfattande verktyg för processförbättring som hjälper dig att hantera uppgifter ännu mer effektivt.

ClickUps bästa funktioner

Projektmallar, såsom tidslinjemallar och ClickUp Gantt-diagrammallar , underlättar projektledningen.

Integration med de mest populära affärsprogramvarorna utökar dess funktionalitet.

Enkla automatiseringar kan spara tid på repetitiva uppgifter och hjälpa till att spåra beroenden.

Omfattande anpassning av arbetsytor gör att ClickUp kan förvandlas till en mängd olika affärsverktyg i en enda app.

Begränsningar i ClickUp

Att upptäcka och lära sig alla funktioner kan kännas överväldigande för vissa användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. GanttPRO

via GanttPro

GanttPRO ligger också högt på vår lista över TeamGantt-alternativ. Det är ett projektledningsverktyg som hjälper människor att planera och hantera projekt genom en omfattande uppsättning funktioner som går utöver Gantt-diagram.

Det har funktioner för uppgifts- och resurshantering samt tidrapportering. Projektets samarbetsfunktioner håller alla på samma sida och gör det enklare för dem som arbetar med stora projekt att dela filer och hålla sig uppdaterade. Användargränssnittet (UI) låter dig se alla dina projekt, vilket underlättar uppföljning av framsteg och projektledning.

GanttPRO:s bästa funktioner

Det intuitiva gränssnittet gör det enkelt att komma igång.

De välstödda mobilapparna gör det tillgängligt när du är på språng.

De väl utformade samarbetsverktygen är omfattande.

Prioriteringsfunktionen hjälper användarna att fokusera sin uppmärksamhet.

Begränsningar för GanttPRO

Den omfattande funktionaliteten kan vara överväldigande för nybörjare.

Priset är högt för dem med minimala behov.

Priser för GanttPRO

Grundläggande : 7,99 $/månad per användare

Pro : 12,99 $/månad per användare

Företag : 19,99 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

GanttPRO-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 400 recensioner)

3. GanttProject

via GanttProject

Nästa alternativ till TeamGantt är GanttProject. Denna Gantt-diagramprogramvara är en öppen källkodslösning som du kan ladda ner gratis och använda i hela ditt företag. Den har alla grundläggande funktioner som du kan förvänta dig av ett projektledningsverktyg, inklusive uppgifts- och resurshantering.

Användare kan ställa in baslinjer, spåra den ursprungliga projektplanen och övervaka framstegen. GanttProject är kompatibelt med befintliga Microsoft Project-filer och kan öppna och spara dem. Det kan också exportera rapporter i olika format, såsom PDF, HTML och CSV, för enkel delning och utskrift.

GanttProjects bästa funktioner

Väl utformad rapportgenerator som exporterar till HTML eller PDF

Importerar och exporterar filer till och från Microsoft Project

Som lokal programvara fungerar den utan internetuppkoppling.

Genererar diagram för programutvärdering och granskningsteknik

Begränsningar i GanttProject

Föråldrat gränssnitt som inte är lika strömlinjeformat eller intuitivt som alternativen

Få funktioner för samarbete eller integration med andra verktyg

Senaste större uppdateringen gjordes 2021 och supporten kan vara bristfällig.

Priser för GanttProject

Gratis för alltid

GanttProject-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

4. Smartsheet

via Smartsheet

Det här alternativet är ett av de mest mångsidiga. Smartsheet är mer än bara ett projektledningsverktyg. Det är en plattform för arbetsutförande som erbjuder projektgenomförandefunktioner specifika för olika branscher, såsom projektledning, marknadsföring, drift, IT, byggnation och mycket mer. Dess design syftar till att förbättra automatiseringen av arbetsflöden och gör det möjligt för dig att hantera projekt på ett effektivt sätt. För att leverera klassiska projektledningsfunktioner, såsom uppgifts- och resurshanteringsfunktioner, använder Smartsheet den välbekanta layouten i kalkylbladsstil, vilket gör komplexa projekt lättare att förstå.

Även om instrumentpanelerna har en kalkylbladsliknande stil, ger de ändå projektledaren en fullständig överblick över projektets tidsplan, vilket behövs för att kunna utföra arbetet effektivt. De kan enkelt visualisera uppgifter, se kommande uppgifter och tilldela dem till lämpliga teammedlemmar.

Smartsheets bästa funktioner

Omfattande integration med andra appar

Flera funktioner som hjälper dig att automatisera arbetsflöden

Stort bibliotek med instruktionsvideor

Automatiska påminnelser för uppgifter och deadlines

Smartsheets begränsningar

Vissa av integrationerna kräver dyrare nivåer.

Användargränssnittet kan ibland vara långsamt.

Priser för Smartsheet

Gratis för alltid

Pro : 7 $/månad per användare

Företag : 25 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Smartsheet-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 500 recensioner)

5. Gantter

via Gantter

Den molnbaserade projektledningsprogramvaran Gantter är ett projektledningsverktyg som erbjuder ett lättförståeligt användargränssnitt som hjälper teammedlemmarna att hantera projekt på ett enklare sätt. Liksom andra alternativ på listan har den funktioner för uppgifts- och resurshantering. Verktygen för teamsamarbete inkluderar tilldelning av uppgifter, delning av filer och kommunikation via plattformen för att planera projekt. Det är enkelt att hantera projekt genom att integrera programvaran med andra populära verktyg, såsom Google Kalender.

Microsoft Project är en stor aktör inom projektledningsverktyg, så Gantter kan enkelt öppna och redigera projektdata som programvaran skapar. Detta gör det möjligt för projektledare att enkelt övergå till detta TeamGantt-alternativ med minimal störning av projektets livscykel.

Gantters bästa funktioner

Integration med Google Drive och G-Suite

Öppnar och redigerar Microsoft Project-filer

Gemenskapsdriven erkännandemotor

Tusentals fördesignade mallar

Begränsningar i Gantter

Innebär en svår inlärningskurva för nybörjare

Begränsade funktioner och integrationsalternativ

Priser för Gantter

Gantter Cloud : 5 $/månad per användare

Gantter för Google Drive : 5 $/månad per användare

Gantter för Google Workspace: 5 $/månad per användare

Gantter-betyg och recensioner

G2 : 4/5 (3 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (36 recensioner)

6. Genväg

via Shortcut

Det ursprungliga namnet på detta TeamGantt-alternativ var Clubhouse. Det syftar till att skapa en smidig projektledningsplattform som är enkel att använda och tillhandahåller verktyg för framgång med samarbetsprojekt som vanligtvis förknippas med smidiga processer. Detta innebär att Shortcut, utöver Gantt-diagramfunktionalitet, har verktyg för sprintar, epics, backlogs och andra funktioner som smidiga metoder använder för att leverera projekt.

Dessa smidiga verktyg erbjuder också en omfattande projektledningsplattform som underlättar projektplanering, samarbete och uppföljning. Teammedlemmarna kan snabbt se projektets framsteg på varje nivå i den smidiga processen.

Genvägar till de bästa funktionerna

Effektiva samarbetsverktyg

Dra-och-släpp-funktionen gör det enkelt för nybörjare.

Roadmap-funktionen hjälper till med beredskapsplanering och prioritering.

Integreras med andra populära verktyg

Begränsningar för genvägar

Brist på läromaterial

Dra-och-släpp-funktionen fungerar inte som förväntat överallt.

Priser för genvägar

Gratis för alltid

Team : 8,50 $/månad per användare

Företag 12,00 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av genvägar

G2 : 4,3/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 300 recensioner)

7. Trello

via Trello

Trello är en av de mest populära lösningarna för projektledning. Det gör det enkelt att skapa, redigera och tilldela uppgifter till specifika personer. Även om programvaran erbjuder mycket kapabla verktyg för projektuppföljning, har den inte ett Gantt-diagram som standard. Istället förlitar den sig på tredjepartsintegration med Gantt-diagramprogramvara, såsom BigPicture, för att komplettera den funktionaliteten. Tack och lov är denna integration gratis för alla användare, liksom många andra som hjälper till att göra Trello till en välbalanserad projektledningsplattform som passar för en mängd olika affärsmål.

En stor fördel med Trello är dess enkla gränssnitt med dra-och-släpp-funktion. Att flytta uppgifter är lika enkelt som att dra dem från en uppgiftstavla till en annan. Dessa tavlor kan markera slutförandestatus, prioritera uppgifter och användas på många andra sätt. Eftersom olika filtyper kan bifogas till uppgiftskort fungerar Trello också som ett effektivt dokumenthanteringsverktyg.

Jämför Trello och Jira!

Trellos bästa funktioner

Intuitivt och lättanvänt gränssnitt

Omfattande anpassningsmöjligheter som passar alla användares behov och preferenser.

Utmärkt plattformsoberoende stöd gör det enkelt att arbeta varifrån som helst.

Bra integration med andra applikationer och tjänster

Trellos begränsningar

Kan bli rörigt för komplexa projekt

Ingen inbyggd funktion för tidrapportering

Priser för Trello

Gratis för alltid

Standard : 5 $/månad per användare

Premium : 10 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Trello-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 22 000 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Trello!

8. Toggl

via Toggl

Toggl låter sina användare spåra sin tid på olika projektuppgifter med en timer som är tillgänglig på ett stort antal plattformar och enheter. Genom att föra detaljerade register över den tid varje uppgift tar kan projektledare genomföra scheman effektivt och bättre uppskatta ett projekts framsteg.

Med Toggles milstolpsfunktion kan du dela upp din projekttidsplan i mindre delmål och följa framstegen direkt från projektets Gantt-diagram. Detta ger projektledare en överskådlig bild av projektets status. Projektledningen underlättas ytterligare av de insikter som programvaran ger. Eftersom den vet var teammedlemmarna lägger sin tid kan den hjälpa till att identifiera flaskhalsar och ineffektiva områden.

Toggls bästa funktioner

Färgkodade tidslinjer gör hanteringen enkel

Enkel delning av tidsplaner med kunder och intressenter

Dra-och-släpp-funktion för enkel inlärning

Samarbetsfunktioner underlättar teamarbetet

Begränsningar för Toggl

Det saknas integrationer från tredje part.

Mobilappen är inte så funktionsrik som den kunde vara.

Priser för Toggl

Gratis för alltid

Team : 9 $/månad per användare

Företag: 15 $/månad per användare

Toggl-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Kolla in dessa Toggl-alternativ!

9. OpenProject

via OpenProject

Vår nästa projektledningslösning finns både som molnbaserad tjänst och som självhostad produkt. Projektledningsverktygen i OpenProject möjliggör enkel uppgiftshantering och innehåller omfattande dokumenthanteringsfunktioner som underlättar detta. Tidshantering är också en viktig del av programvaran, med funktioner som hjälper dig att hålla projektets tidsplan på rätt spår.

Projektledare som föredrar agila metoder för att leverera projekt kommer att finna Scrum- och Kanban-funktionerna särskilt användbara. Du kan enkelt dela upp projektuppgifter i sprintar och spåra dem via programmets användargränssnitt. Möjligheten att planera projekt med hjälp av ett Gantt-diagram gör OpenProject till ett lämpligt alternativ till TeamGantt.

OpenProjects bästa funktioner

Agila metoder med Scrum- och Kanban-vyer

Stöd för enkel hantering av flera projekt

Projektplaneringsappar som håller alla på rätt spår

Funktioner för tidrapportering och kostnadsrapportering

Begränsningar för OpenProject

Användargränssnittet är inte lika attraktivt som vissa andra alternativ.

Inlärningskurvan är brantare än för andra programvaror.

Priser för OpenProject

Gratis för alltid

Grundläggande : 7,25 $/månad per användare

Professional : 13,50 $/månad per användare

Premium : 19,50 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

OpenProject-betyg och recensioner

G2 : 3,7/5 (22 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (100 recensioner)

10. Redbooth

via Redbooth

Redbooth är vårt sista TeamGantt-alternativ för att hantera projekt med ett Gantt-diagram. Dess funktion för arbetsbelastningsbedömning möjliggör bättre resurshantering genom att varna projektledaren om teammedlemmar som kan vara överbelastade med arbete. Dess projektledningsverktyg inkluderar tidsspårning, funktionalitet och verktyg för fildelning. Genom projektets instrumentpanel kan projektledningsgrupper hantera flera projekt och få en översikt över tilldelningen av alla uppgifter.

Gränssnittet är enkelt att använda, med dra-och-släpp-funktionalitet som ger ett intuitivt projektledningsutrymme för både nybörjare och erfarna användare. Du kan enkelt samla in projektdata och paketera den i övertygande och insiktsfulla rapporter som håller viktiga intressenter informerade om projektets framsteg.

Redbooths bästa funktioner

Översikt över tilldelningen av uppgifter och vem som har dem

Dra-och-släpp-funktion för visuell uppgiftshantering med Gantt-diagram

Detaljerade produktivitetsrapporter som visar hela projektet

Integrerade HD-videomöten med Zoom

Redbooths begränsningar

Begränsade funktioner för att hantera stora eller komplexa projekt jämfört med andra TeamGantt-alternativ på denna lista.

Utrymme för förbättringar i mobilappen

Priser för Redbooth

Gratis för alltid

Pro : 9 $/månad per användare

Företag: 15 $/månad per användare

Redbooth-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (89 recensioner)

Hantera dina projekt på ditt sätt

Du vill inte slösa timmar på att hantera dina projektledningsverktyg. Med rätt programvara till ditt förfogande kommer ditt team att arbeta snabbare och effektivare än någonsin. ClickUps Gantt-diagramvy gör det enkelt att hantera ditt dagliga arbete, även när dina arbetsflöden inte är det. Skapa ett gratis konto för att komma igång redan idag. ?