De 10 bästa Mac-utvecklingsverktygen för ingenjörer 2025

Som mjukvaruutvecklare är det viktigt att ha rätt verktyg för dina utvecklingsarbetsflöden för att maximera produktiviteten. Oavsett om det handlar om kodsnuttar i ett visst programmeringsspråk, design av användargränssnitt eller utveckling av appar för ett specifikt operativsystem, bör det verktyg du använder vara lika robust och pålitligt som dina kodningskunskaper, eller ännu bättre. ??

Lyckligtvis behöver du inte söka igenom internet för att hitta dessa verktyg. I den här artikeln har vi valt ut de 10 bästa utvecklingsverktygen för Mac för 2024, så att du kan välja rätt verktyg för jobbet och öka din totala produktivitet.

Låt oss dyka in i ämnet.

Vad ska du leta efter i ett Mac-utvecklingsverktyg?

Innan vi tittar på Mac-utvecklingsverktygen, här är några viktiga faktorer att tänka på när du utvärderar om ett verktyg passar dina behov:

Användargränssnitt (UI): Ett verktyg med ett rörigt gränssnitt kan ha en negativ inverkan på din produktivitet. Å andra sidan är verktyg med ett rent och intuitivt användargränssnitt lättare att lära sig och hjälper dig att snabba upp ditt arbetsflöde.

Prestanda och hastighet: Kontrollera om verktyget fungerar smidigt utan fördröjningar eller krascher, och om dess prestanda påverkas när du arbetar med stora filer eller kör flera appar samtidigt.

Integrationer: Dina verktyg ska göra det enkelt att ansluta till annan programvara eller appar som du använder som en del av dina utvecklingsprocesser.

Pris: Gratisverktyg kan vara fantastiska, men det är viktigt att väga verktygets funktioner mot dess kostnad. Ibland kan det vara mer fördelaktigt att investera i ett betalt verktyg när det gäller funktioner och långsiktig support.

Samarbeta kring idéer och skapa fantastiska dokument eller wikis med kapslade sidor och anpassade formateringsalternativ för roadmaps, kunskapsbaser och mycket mer.

Community och resurser: Att ha en stark community och omfattande dokumentation innebär mindre huvudbry på lång sikt. Om du behöver hjälp med att förstå vissa funktioner eller åtgärda fel bör hjälpen vara tillgänglig.

Användarrecensioner: Inget talar högre än erfarenheterna från andra utvecklare. Kolla in verktygets användarrecensioner för att få en uppfattning om dess styrkor och begränsningar när det används ?

Här är våra 10 bästa MacOS-utvecklingsprogram, som garanterat optimerar dina arbetsflöden, oavsett om du arbetar ensam eller i ett team. Vi har utvärderat varje verktyg utifrån dess bästa funktioner, pris och användarbetyg. Nu kör vi!

Spåra och övervaka uppgifter, resurser och projektets framsteg i ClickUp Dashboard-vyn.

ClickUp effektiviserar mjukvaruutvecklingen och ökar projektets transparens genom att överbrygga klyftan mellan kodning och projektledning – tilldela uppgifter, ange prioritetsnivåer och följ upp framstegen.

Oavsett om du är ett fan av Scrums tidsbegränsade sprintar eller Kanbans flexibla tillvägagångssätt kan ClickUps uppgiftstavlor anpassas efter din stil.

Och för utvecklare som arbetar med ett mjukvaruteam gör funktioner som @mentions, kommentarer och chattvyn det enkelt att hålla alla informerade. ClickUps whiteboards och ClickUp Docs möjliggör också samarbete i realtid kring idéer, planer och dokumentation.

Dessutom kan du med de inbyggda automatiseringsfunktionerna ställa in triggers för att automatiskt tilldela uppgifter, ändra status eller skicka påminnelser – vilket frigör tid för viktigare uppgifter.

ClickUps bästa funktioner:

Navigera enkelt i ClickUps moderna och intuitiva gränssnitt

Du kan komma åt ClickUp via webben, samt på stationära och mobila enheter.

Skapa anpassade fält (t.ex. ansvarig, prioritet, förfallodatum, framsteg osv.), vyer (t.ex. lista, Kanban, Gantt, kalender osv.) och instrumentpaneler för att registrera uppgiftsdetaljer och visualisera framsteg.

Håll koll på deadlines med aviseringar ⏰

Ange tidsuppskattningar för uppgifter och spåra den faktiska tiden som du har lagt ner på dem.

Anslut till över 100 verktyg, inklusive GitHub, GitLab, Bitbucket och Figma.

Få tillgång till mjukvaruutvecklingsmallar som ClickUps mjukvaruutvecklingsmall.

Använd ClickUp AI för att skapa processdokumentation , förbereda projektuppdateringar och omvandla mötesanteckningar till sammanfattningar och åtgärdspunkter.

Kom igång med ClickUps funktioner med hjälp av dess omfattande resurser och handledningar.

Begränsningar för ClickUp:

ClickUp AI ingår inte i gratispaketet.

Blir ibland långsamt (men inte med ClickUp 3. 0)

De omfattande anpassningsalternativen kan vara överväldigande för nya användare.

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 8 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Appium

via Appium

Appium är ett öppet testautomatiseringsramverk för att testa om webb-, native- och hybridappar fungerar som förväntat på Android- och iOS-enheter.

Nyligen har det utökats till att stödja stationära appar på macOS och Microsoft Windows, webbläsare som Chrome, Firefox och Safari, samt TV-appar för plattformar som tvOS, Android TV, Samsung och Roku.

Till skillnad från andra testverktyg behöver du inte kompilera om din app eller använda ett SDK för att köra tester. ✨

Appiums bästa funktioner:

Testa appar utan deras källkod

Skriv testfall på flera språk, inklusive Python, Java, JavaScript, PHP, C# och Ruby.

Kör tester på fysiska mobila enheter, samt emulatorer och simulatorer.

Snabba upp testprocessen genom att köra flera tester på flera enheter samtidigt.

Få tillgång till omfattande dokumentation och starkt stöd från communityn.

Appiums begränsningar:

Komplex installation

Brant inlärningskurva

Blir ibland långsam och kraschar

Priser för Appium:

Gratis

Appium-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (15+ recensioner)

3. SourceTree

via SourceTree

SourceTree är en Git-klient (utvecklad av Atlassian) som erbjuder ett grafiskt användargränssnitt (GUI) för hantering av kodarkiv. Istället för att brottas med kommandorader kan du smidigt interagera med din kodbas och hantera uppgifter som att klona projekt, bekräfta ändringar och hantera grenar.

Den intuitiva designen hjälper nybörjare genom att förenkla introduktionen till Git. Den ökar också produktiviteten för erfarna Git-användare genom att hjälpa dem att snabbt granska kod, spara kodändringar, välja mellan olika grenar och spara tid på repetitiva uppgifter.

SourceTrees bästa funktioner:

Har ett rent och intuitivt användargränssnitt som är lätt att navigera i?

Du kan utföra komplexa Git-kommandon med bara några få klick.

Stöder populära Git- och Mercurial-hostingplattformar som Bitbucket, GitHub och GitLab.

Få en visuell representation av ett projekts commit-historik och grenstruktur.

Organisera din commit-historik genom att kombinera, radera eller ordna om commits.

Sök igenom dina lokala Git-loggar med en robust sökfunktion.

Begränsningar för SourceTree:

Använder mycket minne, vilket påverkar prestandan, särskilt på äldre maskiner.

Blir långsamt när du arbetar med stora arkiv

Saknar robust integration med produkter som inte är från Atlassian.

Priser för SourceTree:

Gratis

Betyg och recensioner för SourceTree:

G2: 4,3/5 (360+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (15+ recensioner)

4. FlexiHub

via FlexiHub

FlexiHub är en app som låter dig ansluta och hantera USB- och COM-portenheter på distans via ett nätverk. Du kan direkt komma åt en kunds USB-enhet från din dator, vilket gör att de slipper skicka den fysiskt – vilket sparar tid och fraktkostnader. ?

De är perfekta för tekniska supportteam som behöver komma åt data från en fjärrenhet, samt diagnostisera och åtgärda hårdvaruproblem.

FlexiHubs bästa funktioner:

Logga in på ditt FlexiHub-konto från valfri plats och hantera fjärrenheter (utan att behöva installera några drivrutiner).

Dela åtkomst till dina enheter med andra med hjälp av unika inloggningstoken.

Identifierar automatiskt enhetstyp (t.ex. tangentbord, skanner, skrivare, kamera etc.), så det är enkelt att hitta den enhet du behöver.

Använder 2048-bitars SSL-kryptering för att skydda data under överföringen.

Kommunicera med teammedlemmar som är inloggade på ditt FlexiHub-konto med hjälp av den inbyggda chattfunktionen.

FlexiHubs begränsningar:

Kundsupportteamet kan ta några dagar på sig att svara.

Vissa enheter känns inte igen korrekt

Ingen gratisplan

FlexiHub-priser:

Personligt: 14 $/månad

Företag: Betala efterhand

Team: 12 USD/månad per medlem

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

FlexiHub-betyg och recensioner:

G2: 5/5 (2 recensioner)

Capterra: 3,4/5 (5 recensioner)

5. Bitbucket

via Bitbucket

Bitbucket är en webbaserad tjänst (från Atlassian) för hosting av källkod som använder versionshanteringssystemen Mercurial eller Git. Den ger teamen en central plats där de kan samarbeta kring koden, spåra ändringar och hantera utvecklingsprocessen.

Detta hjälper teamen att upprätthålla ett organiserat och effektivt arbetsflöde, även när projektet blir mer komplext och omfattande. Det är särskilt lämpligt för team som redan använder andra Atlassian-produkter.

Bitbuckets bästa funktioner:

Har ett generöst gratisabonnemang för team med upp till 5 användare, med obegränsat antal privata och offentliga arkiv.

Integreras sömlöst med andra Atlassian-produkter som Confluence, Jira och Trello.

Du kan ställa in åtkomstkontroller för privata arkiv och ange vilka användare som kan utföra vissa åtgärder på specifika grenar.

Stöder pull-förfrågningar, vilket gör det möjligt för teammedlemmar att föreslå ändringar och granska varandras kod på ett strukturerat och organiserat sätt.

Bitbuckets begränsningar:

Svagt stöd från communityn

Begränsat antal användare i gratispaketet

Få open source-projekt finns på Bitbucket.

Bitbucket-priser:

Gratis plan

Standard: 3 $/månad per användare

Premium: 6 $/månad per användare

Bitbucket-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (över 860 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 200 recensioner)

6. Postman

via Postman

Postman är ett API-verktyg som används av utvecklarteam för att bygga och testa API:er. Skapa och hantera förfrågningar i det användarvänliga gränssnittet, organisera dem i samlingar och visualisera svaren på ett strukturerat sätt.

Postman innehåller också funktioner för att dokumentera API:er, dela samlingar med teammedlemmar och övervaka API:ers hälsa över tid. ?

Postmans bästa funktioner:

Skapa och kör REST-, SOAP- och GraphQL-frågor

Stöder olika autentiseringsmetoder som No auth, Basic Auth, OAuth och Bearer Token.

Skapa flera teamarbetsytor för samarbete kring API-samlingar, miljöer och flöden.

Gör det möjligt att föreslå ändringar genom att lägga till kommentarer och tagga teammedlemmar med @mention.

Välj att övervaka teamets arbetsytor för att få aviseringar när en teammedlem gör ändringar.

Integreras med populära verktyg som Dropbox, Slack, Azure DevOps, Github, Gitlab och Bitbucket.

Begränsningar för Postman:

Gratisplanen tillåter maximalt 3 teammedlemmar.

Den omfattande funktionsuppsättningen kan kännas överväldigande för nya användare.

Blir långsamt när du arbetar med stora filer eller komplexa förfrågningar

Priser för Postman:

Gratis plan

Grundläggande: 19 $/månad per användare

Professional: 39 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Postman:

G2: 4,6/5 (1 095+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 450 recensioner)

7. Sublime Text

via Sublime Text

Sublime Text är en lättviktig textredigerare för att skriva och redigera kod, markup och prosa. Den öppnar filer snabbt och smidigt, även när du arbetar med stora filer eller kör resurskrävande appar i bakgrunden – ett stort plus för utvecklare som arbetar med stora projekt.

Dessutom stöder Sublime Text många plugins och tillägg via sin pakethanterare. Detta gör att du kan utöka dess funktionalitet och stöd för icke-inbyggda programmeringsspråk.

Sublime Texts bästa funktioner:

Anpassa utseendet med flera temaalternativ

Stöder flera språk inbyggt, inklusive Python, HTML, CSS, PHP, Java och C++.

Läs igenom din kod enkelt och hitta fel med hjälp av syntaxmarkeringsfunktionen.

Använd det distraktionsfria läget för att dölja alla verktygsfält och kunna fokusera på kodningen.

Hitta och ersätt specifika termer i flera öppna filer samtidigt ?

Begränsningar för Sublime Text:

Inga samarbetsfunktioner

Saknar inbyggt felsökningsverktyg

Har ingen inbyggd kompilator

Priser för Sublime Text:

Personlig licens: 99 $ engångsavgift (betala uppgraderingsavgift vart tredje år för att få tillgång till de senaste funktionerna)

Teamlicens: Från 50 USD/år per licens

Betyg och recensioner av Sublime Text:

G2: 4,5/5 (över 1 600 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

8. Transporter-appen

via Transporter

Transporter är en MacOS-app (från Apple) som är utvecklad för utvecklare som vill publicera appar i Apples App Store. Förutom appar kan du också använda den för att skicka in musik, filmer eller böcker till Apple Music, iTunes Store eller Apple Books. Gränssnittet är användarvänligt – dra och släpp bara ditt innehåll i Transporter för att komma igång.

När ditt innehåll har laddats upp hanterar Transporter valideringsprocessen och kontrollerar om det finns fel som kan förhindra inlämningen. Det ger detaljerad feedback och felmeddelanden, vilket gör det enklare att lösa eventuella problem. ?️

Transporter App:s bästa funktioner:

Enkla att installera och använda, även för nybörjare.

Ladda upp flera filer samtidigt

Återuppta uppladdningar efter nätverksanslutningsfel

Få tillgång till din historik över tidigare uppladdningar, inklusive datum och tid.

Kontrollerar automatiskt om det finns uppdateringar och installerar dem vid behov.

Begränsningar för Transporter-appen:

Feedback om problem kan ibland vara vag eller oklar.

Uppdateringsfältet hoppar fram och tillbaka på långsamma nätverk.

Pris för Transporter App-text:

Gratis

Transporter App-betyg och recensioner:

G2: Inga recensioner

Capterra: Inga recensioner

Mac App Store: 4,8/5 (över 4 300 recensioner)

9. NetBeans

via NetBeans

NetBeans är en öppen källkodsbaserad integrerad utvecklingsmiljö (IDE) som främst används för Java-utveckling. Under årens lopp har den gradvis utökats till att stödja andra programmeringsspråk som PHP, Javascript och C/C++.

De innehåller också en rad kraftfulla verktyg, inklusive en källkodsredigerare med syntaxmarkering och automatisk komplettering, en robust felsökare, en profilerare och integrering av versionskontroll.

NetBeans bästa funktioner:

Gör det möjligt att bygga webb-, företags-, stationära och mobila applikationer.

Stöder versionshanteringssystem som Git, Mercurial och Subversion.

Använd Swing GUI Builder för att designa grafiska användargränssnitt genom att dra och släppa komponenter.

Utöka funktionaliteten genom att lägga till plugins från det omfattande biblioteket som bidragits av communitymedlemmar.

Använd den inbyggda felsökaren för att ställa in brytpunkter, gå igenom koden och inspektera variabler.

Begränsningar för NetBeans:

Förbrukar mycket minne för att fungera optimalt

Blir långsammare när du arbetar med stora projekt

NetBeans textprissättning:

Gratis

NetBeans betyg och recensioner:

G2: 4,1/5 (669+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (206+ recensioner)

10. Xcode

via Xcode

Xcode är Apples IDE för utveckling av appar för macOS, iOS, watchOS och tvOS. Det levereras med en kodredigerare med syntaxmarkering och automatisk kodkomplettering. Det innehåller också felsökningsverktyg som hjälper dig att hitta och åtgärda fel i din kod.

Med Xcode är det enkelt att hantera projektfiler och beroenden, hålla reda på ändringar med hjälp av versionshanteringssystem som Git och använda simuleringsverktyg för att förhandsgranska hur din app kommer att se ut och fungera på olika Apple-enheter.

Xcodes bästa funktioner:

Organisera och hantera appens bilder, ikoner, färgpalett och andra tillgångar med hjälp av mappen för tillgångskatalogen.

Skapa grafiska användargränssnitt med hjälp av det inbyggda gränssnittsverktyget med dra-och-släpp-funktion.

Se en livevisning av appens gränssnitt medan du bygger den.

Testa din kod på olika enheter med hjälp av de inbyggda simulatorerna för iPhone, iPad, Apple Watch och Apple TV.

Använd funktionen Instruments för att analysera appens beteende och prestanda.

Begränsningar i Xcode:

Xcode-appen tar upp mycket lagringsutrymme

Uppdateringar är benägna att orsaka buggar och krascher.

Tenderar att vara långsamt när man arbetar med stora projekt.

Priser för Xcode:

Gratis

Betyg och recensioner för Xcode:

G2: 4,2/5 (940+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Dessa 10 Apple-utvecklingsverktyg är utformade för specifika användningsfall, så att du kan välja det verktyg eller den kombination av verktyg som passar bäst för varje projekt du genomför.

Och om du vill effektivisera dina utvecklingsarbetsflöden bör du överväga att testa ClickUp. Det fungerar som en central knutpunkt för hantering av utvecklarnas kodningsprojekt från start till mål.

Med funktioner för projektplanering, framstegsspårning, integrationer, samarbete och aviseringar är det superenkelt att hålla utvecklarnas projekt organiserade och enligt schemat. ?️

Registrera dig för ClickUps kostnadsfria plan och upplev själv hur det kan omforma dina utvecklingsarbetsflöden.