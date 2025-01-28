5 fantastiska alternativ och konkurrenter till MindMeister för 2025 (fördelar, nackdelar, priser)

Vi förstår.

Du kanske har massor av briljanta idéer som snurrar i huvudet, och MindMeister är ett utmärkt verktyg för att visualisera och konkretisera dem.

Men det är ungefär allt MindMeister är bra för.

Om du letar efter ett kartläggningsprogram som kan göra lite mer än bara mind mapping, då är ett MindMeister-alternativ definitivt vad du behöver.

Men med hundratals mind mapping-program, hur vet du vilket som är lika briljant som dina idéer?

I den här artikeln går vi igenom varför du behöver ett alternativ till MindMeister och granskar fem fantastiska alternativ till MindMeister, tillsammans med deras viktigaste funktioner, fördelar, nackdelar, priser och kundbetyg.

Låt oss kartlägga dessa alternativ!

Vad är MindMeister?

Via MindMeister

MindMeister är ett webbaserat mind mapping-program.

Du kan använda det för brainstorming, projektplanering och andra kreativa uppgifter.

När du har skapat en mind map kan du dela den med andra och till och med publicera den online så att hela världen kan se den. 📸

Här är några andra saker du kan göra med denna mind mapping-programvara:

Samarbetsinriktad mind mapping

Anpassa kartteman

Gör presentationer med presentationsläget

Skriv ut dina kartor

3 skäl till varför du behöver ett alternativ till MindMeister

Även om ovanstående funktioner låter fantastiska har MindMeister några begränsningar:

1. Brist på funktioner för uppgiftshantering

MindMeister är ett adekvat verktyg för enkla anteckningar och idéer. Kartläggningsapplikationen är dock ganska begränsad när det gäller uppgiftshantering.

Visst, ditt team kan använda MindMeister för att utveckla och diskutera en projektidé, men vad händer när du behöver vidta åtgärder för att förverkliga den idén?

MindMeister har helt enkelt inga projektföljningsfunktioner som hjälper dig att genomföra den planen.

Suck 😔

Om det bara fanns ett verktyg för uppgiftshantering som hade både mind mapping- och projektledningsfunktioner …

2. Begränsad gratisplan

MindMeisters kostnadsfria plan tillåter inte användare att exportera sina mind maps eller ens lägga till fil- och bildbilagor till sina mind maps.

Dessutom får du bara tre mind maps gratis!

Försöker du beräkna hur det kommer att fungera för ditt team?

Oroa dig inte. Vi har gjort beräkningarna åt dig.

Våra beräkningar visar att MindMeisters gratispaket är alldeles för begränsat för kreativa team.

3. Begränsade integrationer

Här är något annat du kan räkna på fingrarna: MindMeisters integrationer.

MindMeister-programvaran integreras endast med nio verktyg, däribland Dropbox, Evernote och Google Docs.

Så om inte ditt team redan använder dessa nio integrationer kommer du att ha svårt att växla mellan massor av olika appar bara för att få saker gjorda.

De 5 bästa alternativen till MindMeister

Det är uppenbart att MindMeister inte räcker till.

Men oroa dig inte.

Här är de fem bästa MindMeister-alternativen som finns tillgängliga idag:

1. ClickUp

ClickUp är världens ledande programvara för projektledning och mind mapping.

ClickUp är det ultimata alternativet till MindMeister, med allt från avancerade funktioner för uppgiftshantering till hjälp med att få fram dina bästa idéer.

ClickUps viktigaste funktioner

Här är några exempel på hur ClickUp kan få igång kreativiteten hos dig och ditt team: 💡

1. Mind Maps

Mind Maps hjälper dig att planera projekt, kartlägga idéer och till och med organisera befintliga uppgifter.

ClickUps Mind Maps har också två utmärkta lägen:

A. Uppgiftsläge

Planera ditt arbetsflöde för befintliga projekt genom att snabbt skapa, redigera och ta bort uppgifter (och deluppgifter) utan att lämna kartvyn.

Uppgiftsläget är ett utmärkt sätt att se hur alla dina projekt hänger ihop.

Här är vad du kan göra i uppgiftsläget:

Använd olika färgade kopplingar för att identifiera en mapp lista eller uppgift . När du når uppgifts- och deluppgiftsnivån anger färgen statusen för den uppgiften.

Använd filter för att endast visa önskade grenar

Ta tag i grenens diamant för att flytta en uppgift från en lista till en annan 💎

Med uppgiftslägets intuitiva dra-och-släpp-funktion kan du kartlägga arbetsflödet för dina befintliga projekt med bara några få klick!

B. Tomt läge

Känner du dig inspirerad?

Skapa en mind map från grunden som är oberoende av befintliga uppgiftsstrukturer med hjälp av läget Blank. 📝

Du kan helt anpassa färgerna på dina kopplingar och senare konvertera dem till uppgifter.

Här är vad du kan göra i tomt läge:

Använd alternativet omlayout för att ordna alla noder automatiskt.

Använd nodverktygsfältet eller tangentbordet för att radera eller skapa en nod.

Flytta en nod och dess anslutna grenar genom att helt enkelt dra den till en annan nod.

Men det är inte allt.

Oavsett om du väljer läget Blank eller Task kan du i Mind Map-vyn också göra andra häftiga saker, till exempel:

Byt namn på uppgifter

Välj flera uppgifter för enkel organisering

Använd multitaskverktygsfältet för att konvertera uppgifter till deluppgifter, lägga till uppgifter och ange förfallodatum och prioriteringar.

Zooma in och ut oavsett hur stor din mind map är 🔎

Vill du inte ha en brainstormingsession ensam?

Oroa dig inte!

Med Public Sharing kan du dela dina mind maps med teammedlemmar och kunder för samarbete i realtid.

Varje uppgift i ClickUp har ett särskilt utrymme för kommentarer. På så sätt kan teamen skicka snabba uppgiftsrelaterade meddelanden utan att behöva fundera på var meddelandet skickades eller om det kommer att försvinna.

Du kan också tilldela kommentarer till teammedlemmar om din kommentar kräver att åtgärder vidtas. När uppgiften är slutförd kan din teammedlem lösa kommentaren.

3. Anteckningsblock

Anteckningsblocket är det perfekta stället att skriva ner alla galna idéer som dyker upp i huvudet, även när du ligger vaken i sängen klockan 4 på morgonen!

Ingen annan kan se ditt anteckningsblock, så skriv gärna ner vad du vill.

Du kan sedan omvandla dessa tankar till praktiska uppgifter som du vill dela med ditt team när du är redo.

4. Docs

Skapa dokument, wikis och kunskapsbaser var som helst i ClickUp.

Dina dokument kan ha ett obegränsat antal sidor och du kan dela dem med de personer du väljer.

Du kan till och med nämna teammedlemmar och skapa uppgifter direkt i dokumentet.

Använd Doc Relationships för att länka dokument till varandra eller till uppgifter.

På så sätt kan du komma åt dina dokument på flera ställen utan att behöva duplicera dem varje gång!

5. Gantt-diagram och tidslinjevy

Mind maps hjälper dig att utveckla briljanta planer.

Men vad är en briljant plan utan ett schema?

Du vet det!

Därför kan du med Gantt-vyn planera din tid, hantera din arbetsbelastning och se vilka uppgifter som är beroende av varandra.

Hur?

Rita bara linjer mellan uppgifterna som ska ställas in så kan du visualisera uppgiftsberoenden.

Du kan också hålla muspekaren över förloppsindikatorn för att se hur nära du är att slutföra en mapp eller lista.

Tidslinjevyn liknar Gantt, förutom att du kan ha flera uppgifter i rad.

Tidslinjevyn visar dina projektuppgifter linjärt så att du enkelt kan visualisera din projektplan.

Du kan också gruppera tidslinjer för vidare planering och dela dem med vem du vill!

Är du fortfarande lite förvirrad över skillnaderna mellan Gantt-diagram och tidslinjer? Här finns mer information om Gantt-diagram vs tidslinjer.

Fördelar med ClickUp

Nackdelar med ClickUp

Kan inte exportera instrumentpaneler

Kolla in ClickUps roadmap här för att se hur vi åtgärdar dessa mindre nackdelar och få vår lista över de bästa alternativen till ClickUp.

Lär dig också mer om alla spännande funktioner som detta kostnadsfria alternativ till MindMeister har att erbjuda!

Priser för ClickUp

ClickUp har ett kraftfullt gratispaket för ett obegränsat antal användare. Betalda versioner kostar från endast 7 dollar per användare och månad.

ClickUp-kundbetyg

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Microsoft Visio

Via Microsoft Visio

Microsoft Visio är ett diagramverktyg som låter dig skapa organisationsscheman, mind maps och till och med planritningar.

Men Microsoft Visio:s billigaste betalda abonnemang är mycket begränsat.

Du får inga anteckningar, färdiga mallar eller ens omedelbara uppdateringar!

Så här kommer du att reagera när du stöter på månadsgamla projektuppdateringar som du inte ens visste fanns:

Microsoft Visio – viktigaste funktionerna

Anslut appen till dina datakällor för att få en översikt över ditt företags resultat.

Konvertera Excel-kalkylblad till diagram

Färdiga mallar för brainstorming

Anpassningsbara former, färger och kopplingar

Fördelar med Microsoft Visio

Samarbeta på ett diagram med Microsoft Teams

Dela, redigera och visa din processkarta från valfri webbläsare eller enhet, inklusive iPhone och iPad.

Få tillgång till ett bibliotek med symboler, schabloner och former ⬛🔺🟠

Teammedlemmar kan visa, kommentera och dela kraftfulla Visio-diagram i Teams utan Visio-licens.

Nackdelar med Microsoft Visio

Ingen desktopversion för mind mapping på Mac, iOS och Linux.

Det billigaste betalda abonnemanget kan endast användas i en webbläsare. Du måste uppgradera för att kunna använda det på din dator.

Inte lika intuitivt som andra kartläggningsprogram

Priser för Microsoft Visio

Detta mind mapping-verktyg erbjuder inte något gratisabonnemang, och betalda abonnemang kostar från 5 dollar per användare och månad.

Microsoft Visio kundbetyg

G2: 4,3/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 700 recensioner)

3. MindManager

Via MindManager

MindManager är ett kartläggningsverktyg som ger dig en 360-graders överblick över din organisation för att minska förvirring, förbättra teamkommunikationen och öka produktiviteten.

Men med detta mind mapping-verktyg måste du betala för några dyra tillägg om du vill ha funktioner som gemensam redigering, publicering, delning och integration med Microsoft Teams.

Det låter som att du måste spendera hundratals dollar bara för att komma på en miljonidé!

MindManagers viktigaste funktioner

Inbyggda mallar för mind mapping för företag och utbildning

Dra-och-släpp-funktion

Ta bilder, länkar och anteckningar med MindManager Snap

Samarbeta i realtid på diagram

Fördelar med MindManager

Ta med dig dina mind maps med hjälp av mobilappen

Skapa ett organisationsschema , flödesschema, tankekarta eller konceptkarta

Få tillgång till Gantt-diagram, budgeteringsfunktioner och tidslinjer

Detta samarbetsverktyg är tillgängligt för Mac iOS- och Windows-användare.

Nackdelar med MindManager

Brant inlärningskurva

Ett begränsat urval av bilder och ikoner att välja mellan

Ingen gratisplan tillgänglig

Priser för MindManager

Denna mappningsprogramvara har prisplaner som börjar på 327,00 dollar som engångsbetalning per användare. Integrationerna kostar mellan 99 och 118 dollar per år.

MindManager kundbetyg

G2: 4,4/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 50 recensioner)

4. XMind

Via XMind

XMind är ett mind mapping-verktyg som uppmuntrar dig att låta dina idéer växa på träd. 🌲

En av nackdelarna med denna mind mapping-programvara är att du måste registrera dig för minst sex månader.

Oroa dig inte, ClickUp väntar på dig med öppna armar. 🌹

XMinds viktigaste funktioner

Outliner-läget omvandlar din mindmap till ett listbaserat dokument.

En ekvationsfunktion som låter dig lägga till matematiska och kemiska ekvationer

Mindmap-mallar som bubbelkartläggning och frågestormning

Välj teman och anpassa former, linjer och färger

Fördelar med XMind

Zen-läge som hjälper dig att koncentrera dig på en mind map

Välj mellan olika strukturer som fiskbensdiagram, matris, tidslinje och organisationsschema.

Exportera dina mind maps som PNG-, PDF- eller markdown-filer

Importera från andra mind mapping-verktyg som MindManager, MindNode och FreeMind

Nackdelar med XMind

Ingen gratisplan tillgänglig

Brist på projektledningsfunktioner

Det går inte att skapa uppgifter från mind maps.

Priser för XMind

Detta kartläggningsverktyg har prisplaner som börjar på 39,99 dollar för sex månader (begränsat till fem system).

XMind kundbetyg

G2: 4,3/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (70+ recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Xmind!

5. Google Drawings

Via Google Drawings

Google Drawings är ett gratis verktyg som är ett alternativ till MindMeister och som låter dig skapa personliga konstverk som memes, skisser eller GIF-bilder.

Google Drawings viktigaste funktioner

Mallar för olika diagram, såsom tidslinjer, cykler och hierarkier

Pilar, linjer, textrutor, olika former och ett bibliotek med gratisbilder

Kommentera och redigera ritningar i realtid tillsammans med dina teammedlemmar.

Skapa flödesscheman , diagram, konceptkartor och till och med memes

Fördelar med Google Drawing

Skapa obegränsat med mind maps

Fungerar med Google Docs, Google Sheets och mycket mer.

Dela din online-mindmap som mall så att andra också kan använda den.

Din mind map sparas automatiskt och lagras i Google Drive.

Nackdelar med Google Drawing

Inga mobilappar

Detta kartläggningsverktyg är webbaserat, så du kan inte använda det offline.

Inte lika intuitivt som andra mind mapping-program

Priser för Google Drawing

Du behöver ett Google-konto för att kunna använda denna mind mapping-programvara.

Google Drawing kundbetyg

G2: N/A

Capterra: N/A

Den sista grenen på din mind map

Med MindMeister kan du fånga upp och utveckla idéer, men betyder det att det är ett bra verktyg för kreativ projektledning?

Tyvärr erbjuder MindMeister inte team både mindmapping- och projektledningsfunktioner.

Lyckligtvis finns det några mind mapping-program som enkelt kan ersätta MindMeister.

Och även om vi har pekat på några bra alternativ till MindMeister, bör ClickUp vara det enda valet på kartan.

ClickUp har inte bara vackra mind maps, utan också massor av andra funktioner för teamsamarbete och uppgiftshantering, såsom Collaboration Detection, Task Priorities och Recurring Tasks.

Skaffa ClickUp gratis idag och upplev ett mind mapping-verktyg som fungerar!