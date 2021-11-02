Hur man skapar en tankekarta i Excel (guide med mallar!)

Låt oss vara ärliga. Din hjärna bearbetar massor av information och idéer varje dag. 🧠

Om du är Sherlock Holmes kan du skapa ett tankepalats för att organisera all information i ditt huvud.

Men för oss andra kan det räcka med att skapa enkla mind maps i Excel .

Du kan skapa tankekartor för att visualisera dina idéer och få användbara insikter om dem.

I den här artikeln visar vi dig hur du skapar en tankekarta i Excel. Vi kommer sedan att lyfta fram dess nackdelar och ge dig ett utmärkt alternativ för att skapa interaktiva tankekartor.

Låt oss börja!

Vad är en tankekarta i Excel?

En tankekarta är en typ av hierarkiskt diagram som bygger på ett centralt begrepp. Istället för att mata in data i grundläggande tabeller hjälper den dig att visualisera, analysera och organisera information på ett icke-linjärt sätt.

Se några fantastiska exempel på tankekartor här.

Sherlock skapar ett nätverk av idéer i sitt sinne, och tankekartor är något liknande.

Önskar att vi alla hade en hjärna som hans. 😮‍💨

När du nu skapar detta hierarkiska diagram i Excel får du en Excel-mindmap.

I grund och botten består en tankekarta i Excel av en central idé med massor av relaterade underidéer som grenar sig ut från den. Var och en av dessa underidéer har egna underidéer som grenar sig ut i ytterligare underidéer... och så fortsätter det.

Men gå inte vilse i grenarna.

Låt oss lämna Sherlocks imponerande hjärna och ge oss in i en Excel-mindmap.

En tankekarta i Excel har några gemensamma egenskaper:

Central koncept eller huvudidé

Underrubriker flödar som grenar från det centrala konceptet

Varje gren täcker en nyckelbild eller ett nyckelord.

Grenar bildar ett sammanhängande nodnätverk

Olika färger används för att markera olika begrepp inom kartan.

Att rita en tankekarta låter roligt, eller hur?

Låt oss lära oss hur man skapar en tankekarta i Excel.

Hur skapar man en tankekarta i Excel?

Det finns två sätt att skapa en tankekarta i Excel:

Använda formbiblioteket Använda SmartArt

Följ dessa steg för att skapa en tankekarta i Microsoft Excel och visualisera din centrala idé eller ditt centrala koncept.

A. Använda former

Microsoft Office erbjuder ett Shapes bibliotek för att lägga till rutor, cirklar, pilar etc. , som du kan använda för att skapa en tankekarta i kalkylblad.

Låt oss säga att du vill skapa en tankekarta för ”Projekt X”, som ska omfatta projektets omfattning, mål, budgetering och så vidare.

Så här kan du använda former för att skapa denna tankekarta i Excel:

Steg 1: öppna ett nytt Excel-ark

Öppna Excel och välj en tom arbetsbok för att börja arbeta med en ny fil.

Du kan också lägga till en tankekarta i en befintlig fil genom att lägga till ett nytt ark med hjälp av ikonen + längst ner i Excel-arket.

Steg 2: öppna menyn Former

För att lägga till en form klickar du på fliken Infoga. Du hittar den på det gröna bandet, bredvid fliken Start. Välj sedan Former så visas en rullgardinsmeny.

Steg 3: Rita formerna

Välj en form du gillar, klicka och dra för att rita den var som helst på arket.

Här har vi använt en rundad rektangel, men du kan välja vilken form du vill!

Nästa steg är att lägga till former som grenar sig ut från denna centrala form eller den ”centrala idén”.

Så här gör du:

Följ samma process som i steg 2 för att välja och rita grenformerna.

Här har vi skapat sex nya rutor, men du kan lägga till så många du vill. Placera dem runt den centrala rutan på det sätt du vill att de ska förgrena sig.

Steg 4: formatera formerna

Du kan välja färg på varje form för att representera ett specifikt begrepp.

För att göra detta, välj formen och klicka på fliken Format på det gröna bandet längst upp.

Välj önskad färg i avsnittet Formstilar. Du kan också lägga till formeffekter eller välja en formkontur i detta avsnitt.

Steg 5: Koppla ihop former med linjer

När du har ändrat färgerna kan du nu koppla dessa former till den centrala formen med hjälp av linjer. Du hittar alternativet Linjer under fliken Former.

Dra och rita varje linje på samma sätt som du lade till formerna tidigare.

Gör samma sak för resten av formerna.

Du kan också göra dessa linjer färgglada med samma Format-flik på det gröna bandet. Genom att använda färger kan du hålla reda på olika förgreningsvägar.

När du är klar bör din karta se ut ungefär så här:

Steg 6: lägg till texten

Nu måste du fylla i dessa former med idéer.

Du kan göra det genom att dubbelklicka på en form för att lägga till eller redigera text.

Eftersom denna tankekarta är för "Projekt X" kommer den centrala rutan att innehålla projektets namn. De andra rutorna kommer att innehålla idéer som omfattning, mål, riskanalys etc.

Steg 7: utvidga din tankekarta

Fortsätt använda menyn Former för att lägga till fler linjer och former och utöka din tankekarta. Det finns ingen gräns för hur stor din tankekarta kan bli.

Precis som det inte finns några gränser för möjligheterna när Sherlock löser ett fall!

Och så här skapar du en mind map i Excel med hjälp av Former.

Låt oss nu utforska det andra alternativet.

B. Använda SmartArt

Du kan använda SmartArt för att visualisera din information och dina idéer genom att välja en layout som passar ditt koncept.

Dessa är dock fasta mallar som är svåra att ändra.

Precis som Sherlocks märkliga sätt att lösa fall som är svåra att ändra på, oavsett hur mycket Watson försöker. 🤷‍♂️

Här är ändå stegen för att skapa en tankekarta med SmartArt:

Steg 1: öppna ett Excel-kalkylblad

Öppna det Excel-kalkylblad där du vill infoga en tankekarta.

Steg 2: lägg till SmartArt

Välj Infoga > SmartArt och välj en lämplig SmartArt-grafik från menyn Hierarki eller Relation .

I det här exemplet har vi valt en radial lista.

Steg 3: lägg till text

Klicka på den lilla pilikonen till vänster om grafiken för att öppna Textpanelen och ändra texten. Du kan också dubbelklicka på [TEXT] för att lägga till data.

Steg 4: utöka kartan

Om du vill lägga till fler former i din karta markerar du grafiken > klickar på Enter i textrutan för att lägga till fler rader. SmartArt lägger automatiskt till en form under den markerade raden.

Ett annat alternativ är att markera rutan som du vill lägga till former runt.

För att göra detta klickar du på Lägg till form under fliken Design i SmartArt-verktygen.

Det var allt! Din Excel-mindmap är klar att användas. 🙌

Men tycker du inte att båda metoderna är ganska ansträngande?

Gissa vad?

Du kan slippa skapa en tankekarta från grunden i Microsoft Excel genom att installera några tankekartplugins som Lucidchart Diagrams, Diagram Master och Big Picture.

Dessa tillägg kan tillfredsställa dina behov av mind mapping under en tid, men så småningom kommer du att upptäcka att Excel har flera allvarliga brister.

3 stora nackdelar med en Excel-mindmap

Att använda Excel är som en gammal vana som är svår att bryta.

Det är trots allt en perfekt lösning för att hantera alla typer av data.

Men det gör det inte till det verktyget för att skapa detaljerade tankekartor.

Här är varför du bör överväga alternativ till Excel för att skapa tankekartor:

1. Tidskrävande

Att skapa tankekartor från grunden i Excel kan kännas bekant för vissa projektledare av den gamla skolan.

Men i företagsvärlden är tid lika med pengar. ⏱️

Att rita former och mata in data kräver mycket manuellt arbete.

Processen är inte heller tillräckligt intuitiv.

Du kan inte snabbt uppdatera eller göra tillägg till din karta, och formerna förblir inte justerade när du flyttar runt dem.

Dessutom kan varken former eller SmartArt länka till data i kalkylblad.

Slutsats: du slösar tid på att koppla ihop linjer och former istället för att brainstorma.

2. Saknar uppgiftshantering och samarbetsfunktioner

Även om Excel har SmartArt, är det tillräckligt smart?

Mind maps i Excel saknar projektledningsfunktioner.

Du får inte avancerade funktioner som att lägga till uppgifter direkt i dina tankekartor.

Det är inte allt.

Vill du dela dina tankekartor enkelt?

Det kommer att bli svårt eftersom Excels delade arbetsböcker har massor av begränsningar.

Som Sherlock skulle säga: ”Ensam är vad jag har, ensam skyddar mig”, du vill väl inte beundra din skapelse ensam, eller hur? 🤔

3. Begränsade integrationer

Genom att integrera dina tankekartor med andra appar kan du planera och genomföra dina idéer på ett bättre sätt.

Det sparar dig också från att behöva växla mellan olika fönster.

Du kan dock inte göra detta i Excel. Skyll på dess begränsade inbyggda integrationsmöjligheter.

Den enda lösningen är att ta hjälp av tredjepartsappar som Zapier.

Hur kompenserar du nu för alla dessa nackdelar med Excel och använder dina tankekartor på ett bra sätt?

Välkommen till ClickUp. 👋 😊

Bonus: Mind maps vs konceptkartor

Skapa tankekartor utan ansträngning med ClickUp

ClickUp är ett av världens högst rankade produktivitetsverktyg som kommer med en mängd fantastiska funktioner för mind mapping som du kommer att älska. 🤯

Det är en mångsidig projektledningsprogramvara som används av team för att öka produktiviteten och bättre hantera sina idéer och projekt.

Med ClickUps Mind Maps kan du enkelt omvandla dina tankar och idéer till vackra tankekartor. 🧠✨🌈

Hur?

ClickUp erbjuder två lägen för mind mapping:

1. Tomt läge

Vill du att dina idéer ska flöda fritt? Inga problem.

ClickUp ger dig ett Blank-läge för att skapa fria tankekartor.

Med läget Blank kan du skapa tankekartor från grunden som inte behöver kopplas till någon konventionell uppgiftsstruktur.

Vi vet att den okonventionella Sherlock i dig vill komma fram och lysa.

I det här läget kan du skapa så många noder (grenar) som du vill.

Om du vill kan du också konvertera dem till uppgifter på valfri lista.

Skapa en ny tankekarta, lägg till grenar och anpassa färger i ClickUp

Skapa en ny tankekarta, lägg till grenar och anpassa färger i ClickUp

I tomt läge kan du:

Skapa en nod med hjälp av nodverktygsfältet eller tangentbordet.

Skapa systernoder med hjälp av ikonen längst ned på varje nod.

Dra och släpp en nod och dess anslutna gren till valfri annan nod.

Skapa en ny underordnad nod med hjälp av + i slutet av varje nod.

Ta bort valfri nod genom att markera den och klicka på papperskorgsikonen.

Vad mer?

Du kan använda alternativet Offentlig delning för att dela dina tankekartor med vem som helst utanför din arbetsyta. Detta hjälper intressenter att se och hålla sig uppdaterade om projektets framsteg.

Justera alternativ för offentlig delning i ClickUps tankekartor

Justera alternativ för offentlig delning i ClickUps tankekartor

2. Uppgiftsläge

Vill du följa en mer strukturerad metod?

I uppgiftsläget kan du kartlägga strukturen på din arbetsyta genom att organisera projekt i logiska sökvägar.

Du kan skapa, redigera, omorganisera eller filtrera bort uppgifter i själva tankekartan. Detta ger dig en god överblick över hur dina projekt och uppgifter hänger ihop.

Så här kan du anpassa din tankekarta i det här läget:

Välj en listnod

Klicka på + för att lägga till en ny uppgift.

Skriv in uppgiftens titel

Du kan också flytta dina uppgifter från en plats till en annan:

Klicka på uppgiftsgrenen. En liten diamant visas.

Ta tag i den och flytta diamanten till en annan lista.

Använda uppgiftsläget i ClickUps tankekartor för att strukturera och organisera projekt i logiska banor

Använda uppgiftsläget i ClickUps tankekartor för att strukturera och organisera projekt i logiska banor

Att skapa tankekartor är dock inte det enda du kan göra med ClickUp.

Här är andra fantastiska funktioner som detta kraftfulla och intuitiva verktyg för tankekartor erbjuder:

Tabellvy : få en mer koncentrerad vy av all information på en gång. Navigera mellan fält, redigera i bulk och exportera data precis som du skulle göra i Excel.

Dokument : skapa, dela och redigera dokument enkelt i realtid med ditt virtuella team

Uppgifter : dela upp dina projekt i mindre uppgifter och dela upp dina projekt i mindre uppgifter och deluppgifter och tilldela dem till flera mottagare

Checklistor : skapa att göra-listor för komplexa uppgifter för att hålla koll på utfört arbete

Anteckningsblock : skriv ner dina idéer, skapa personliga checklistor och gör obegränsat med anteckningar i valfri webbläsare.

Dashboard : få en översiktlig bild av alla dina projekt . Välj bland över 50 olika widgetvarianter som omedelbart tillhandahåller data för alla aktiviteter eller all information du önskar. få en översiktlig bild av alla dina projektVälj bland över 50 olika widgetvarianter som omedelbart tillhandahåller data för alla aktiviteter eller all information du önskar.

Vyer : välj mellan olika vyer, såsom rutorvy, kalendervy, välj mellan olika vyer, såsom tavelvy Gantt-diagram , arbetsbelastning etc.

Automatiseringar : automatisera repetitiva uppgifter med över 50 fördefinierade kommandon för automatisering av arbetsflöden automatisera repetitiva uppgifter med över 50 fördefinierade kommandon för automatisering av arbetsflöden

Integrationer : integrera arbetsappar som Dropbox, integrera arbetsappar som Google Drive Zoom etc. i ditt ClickUp-arbetsutrymme

