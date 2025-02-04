De 14 bästa kalkylbladsprogrammen 2025 (gratis och betalda)

Oavsett om de arbetar inom finans, mjukvaruutveckling eller mode står alla projektledare inför samma utmaning någon gång – att presentera och hantera data. Ju större och mer komplex en datamängd är, desto svårare är den att hantera.

Det är här kalkylbladsprogramvaror kommer in i bilden. Med sin anpassningsbarhet och mångsidighet gör dessa verktyg hanteringen av siffror och värden till en lek. Förutom att de erbjuder ett utrymme för att mata in och sortera data, hjälper de dig att beräkna dem med formler.

Det finns många kalkylbladsverktyg på marknaden, och det kan vara svårt att hitta det perfekta. Vi har gått igenom dussintals alternativ, analyserat deras huvudsakliga funktioner, fördelar och nackdelar, och handplockat de 14 bästa kalkylbladsprogrammen för att effektivisera din datahantering och andra PM-relaterade processer!

Vad ska du leta efter i ett kalkylbladsprogram?

Det finns vissa viktiga egenskaper som din nästa kalkylbladsprogramvara bör ha, till exempel:

Anpassningsbarhet: Det bör gå att justera kolumner och rader, skapa tabeller, lägga till bilder och använda färger för att skapa ett unikt utrymme som stämmer överens med ditt företags mål och varumärke. Plattformen bör ha ett praktiskt redigeringsverktygsfält för att möjliggöra detta. Mångsidighet: Du bör kunna använda programvaran för olika ändamål, oavsett om det gäller att skapa : Du bör kunna använda programvaran för olika ändamål, oavsett om det gäller att skapa projektbudgetplaner , generera finansiella rapporter eller skissa upp mål. Användarvänlighet: Det ska inte krävas månader av utbildning och genomgång av handledningar för att kunna använda programvaran. Skalbarhet: Programmet ska kunna hantera större och mer komplexa datamängder som kan uppstå i takt med att företaget växer. Mallstöd: Det bör vara möjligt att använda mallar som gör det snabbare och enklare att skapa och redigera kalkylblad.

De 14 bästa kalkylbladsapparna att använda

Vi har använt kriterierna ovan för att sammanställa en lista över de 14 bästa kalkylbladsplattformarna som erbjuder mest värde. Dessa plattformar kombinerar tillförlitlighet, användarvänlighet och funktionalitet och kan användas i alla branscher. 💪

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är en omfattande plattform för projektledning. En av dess många användningsområden är att skapa tydliga, välorganiserade och samarbetsinriktade kalkylblad och databaser, allt tack vare ClickUp Table View.

Med den här vyn kan du utforma funktionella kalkylblad för att hantera dokument, projekt, kunder och ditt team. Tack vare de över 15 vyerna kan du visa och arbeta med alla typer av data, från formler och uppgiftsförlopp till kostnader, priser och betyg. Du kan förbättra dina kalkylblad genom att bifoga dokument och länkar till din tabell.

ClickUp hjälper dig att hantera dina data genom att låta dig skapa relationer mellan uppgifter, vilket säkerställer optimerade arbetsflöden och fastställer prioriteringar. Du kan koppla kunder till specifika projekt och teammedlemmar till felrapporter och fastställa uppgiftsberoenden.

Plattformen erbjuder också fantastiska kalkylbladsmallar som underlättar ditt arbete. Prova ClickUps kalkylbladsmall för projektledning för att dela upp ditt projekt i uppgifter, lägga till ansvariga, spåra faser och övervaka deadlines.

ClickUps bästa funktioner

Tabellvy

Datavisualiseringar för alla typer av arbete

Över 1 000 mallar

Hjälper dig att koppla ihop uppgifter för ett effektivare arbetsflöde

Utmärkta samarbetsfunktioner

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare upplevde tekniska problem.

Antalet alternativ kan vara överväldigande.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid : 0 $

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 8 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Microsoft Excel

Använd Microsoft Excel och dess över 450 formler för att organisera och hantera dina data och göra beräkningar.

Microsoft Excel är utan tvekan ett av de mest populära kalkylbladsprogrammen någonsin och erbjuder en rad funktioner för lagring, bearbetning och visualisering av data.

Du kommer att vara mest intresserad av formelfältet ovanför kolumnerna. Det är här du talar om för Excel vilken typ av matematik du vill att programmet ska utföra. Verktyget erbjuder över 450 formler för hantering av data, varav de mest populära är SUM, IF, COUNT, MAX och AVERAGE.

Låter det komplicerat? Oroa dig inte, Excel förklarar varje formel i detalj. Dessutom ger det dig anvisningar om hur du använder det, och om du gör ett misstag informerar Excel dig om det genom att visa ett felvärde som #####, #DIV/0! eller #NAME?.

Excel är också fantastiskt för att visualisera dina data med diagram och grafer. Du behöver bara välja önskade data och låta programmet göra sin magi.

Microsoft Excel – de bästa funktionerna

Känt kalkylbladsprogram

Över 450 formler

Grundläggande funktioner är lätta att använda

Enkel skapande av diagram och grafer

Begränsningar i Microsoft Excel

Flera användare nämner att plattformen fryser på grund av stora/komplexa datamängder.

Plattformen ser inte likadan ut på alla operativsystem.

Priser för Microsoft Excel

Kolla in webbplatsen för olika prispaket.

Betyg och recensioner för Microsoft Excel

G2 : 4,7/5 (över 2 500 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 18 500 recensioner)

3. OnlyOffice

OnlyOffice har ett Excel-liknande gränssnitt och låter dig till och med ladda upp och redigera Excel-kalkylblad. Plattformen möjliggör redigering i realtid, vilket i slutändan leder oss till dess främsta fördel – samarbete.

OnlyOffice låter dig och ditt team arbeta tillsammans på kalkylblad, lämna kommentarer och chatta för att säkerställa att alla är uppdaterade om projektets senaste vändningar. Du kan också bläddra i versionshistoriken och hämta specifik information.

Plattformen ger dig superkrafter för kalkylblad med över 400 formler och funktioner. Använd tabellmallar för att underlätta ditt arbete, analysera data med pivottabeller, visualisera information med grafer och diagram, infoga filer, lösenordsskydda dina kalkylblad, automatisera uppgifter, spara kalkylblad som PDF-filer och mycket mer!

OnlyOffices bästa funktioner

Bekant gränssnitt

Fungerar både offline och online.

Utmärkta samarbetsalternativ

Över 400 funktioner och formler

Prioriterar säkerhet

Begränsningar för OnlyOffice

Vissa användare uppgav att det tar längre tid än väntat att ladda filer.

Skulle kunna dra nytta av fler integrationer

Priser för OnlyOffice

OnlyOffice-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

4. Airtable

Vill du kombinera det gamla goda kalkylbladsutseendet med databasernas funktionalitet? Ta plats vid ett av de bästa gratis kalkylbladsprogrammen, Airtable!

Airtable har ett gränssnitt som liknar ett kalkylblad med rutnät av kolumner och rader. Men plattformen är mer än ett kalkylbladsprogram – den kretsar kring databaser.

Du kan ansluta dina Airtable-databaser till externa tabeller, hantera alla typer av filer och storlekar, isolera delmängder av data och betrakta data från olika perspektiv, samtidigt som dataintegriteten bibehålls.

Airtable är en utmärkt plattform för samarbete eftersom flera personer kan redigera och hantera databaser samtidigt. Du kan använda standardfunktionerna i kalkylbladsprogrammet, såsom att skapa grafer, diagram och pivottabeller från dina data, utföra beräkningar och filtrera information.

Airtables bästa funktioner

Flexibel miljö för datahantering

Intuitivt gränssnitt

Fokuserar på databaser

Stöder ett stort antal filtyper och filstorlekar.

Flera vyer

Airtables begränsningar

Det finns en inlärningskurva för avancerade funktioner.

Fler prisplaner skulle vara ett bra tillskott för vissa användare.

Airtable-priser

Gratis : 0 dollar

Plus : 10 USD/månad per licens

Pro : 20 $/månad per licens

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Airtable-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 800 recensioner)

5. Smartsheet

Vad får du när du kombinerar en plattform för projekt- och arbetshantering med kalkylblad? Du får Smartsheet, ett mångsidigt program med ett signaturgränssnitt.

Det är enkelt att mata in data, och du kan lägga till anpassade kolumner och rader för att skapa ett utrymme som passar ditt företags behov perfekt.

Med Smartsheet kan du skapa projektrelaterade rapporter direkt från rutnätvyn. Automatisera uppgifter, samla in data via formulär, skapa uppgiftsberoenden och använd mallar för att göra ditt arbete smartare istället för svårare!

Grid View stöder många olika kolumntyper, såsom kontakter, datum och symboler. Du kan bifoga dokument och använda radhierarki och villkorlig formatering för att organisera dina data. Denna vy kan anpassas till flera olika scenarier, från hantering av projekt och kunder till säkerställande av efterlevnad och granskning av kundfeedback.

Du kan använda Smartsheet för att analysera arbetsflöden och processer för att fastställa ditt teams effektivitet och planera framtida projekt med självförtroende.

Jämför Smartsheet och Asana!

Smartsheets bästa funktioner

Bekant rutnätsvy

Kraftfulla funktioner för projekt- och uppgiftshantering

Automatisering av uppgifter

Villkorlig formatering

Stöder olika datatyper

Begränsningar för Smartsheet

Det tar tid att lära sig avancerade funktioner

Vissa användare nämnde att inställningarna för behörighetsnivåer kunde uppgraderas.

Priser för Smartsheet

Gratis : 0 dollar

Pro : 7 $/månad per användare (upp till 10 användare)

Business : 25 USD/månad per användare (minst tre användare)

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Smartsheet-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 900 recensioner)

6. Stackby

Vill du ha en hybrid mellan kalkylblad och databas som betonar samarbete och låter dig skapa och automatisera arbetsflöden?

Stackby baseras på kodfria databaser med ett välbekant kalkylbladsutseende. Du kan använda det som en vanlig kalkylbladsplattform – mata in data, beräkna och skapa rapporter. Men med Stackby kan du också förvandla ditt kalkylblad till en robust kodfri relationsdatabas.

Plattformen låter dig samla in data via formulär och erbjuder vyer som Grid, Kanban och Kalender. Använd över 25 kolumntyper, koppla ihop dina tabeller och utnyttja villkorlig formatering och avancerade filtreringsalternativ.

Det bästa är att du inte behöver uppdatera dina data manuellt – anslut bara dina tabeller till API:er och låt databasen göra jobbet åt dig.

Baserat på data i dina databaser kan du skapa instrumentpaneler med visuella element som grafer, diagram eller måluppföljare.

Stackbys bästa funktioner

Hjälper dig att bygga databaser utan kod

Låter dig koppla tabeller till API:er

Olika kolumntyper

Flera vyer

Enkelt, användarvänligt gränssnitt

Stackbys begränsningar

Flera användare nämnde att de ofta blir utloggade från plattformen.

Fler API-anslutningar skulle vara fördelaktigt.

Stackbys prissättning

Gratis : 0 dollar

Personligt : 4 $/månad per användare

Ekonomi : 8 $/månad per användare

Företag : 16 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Stackby-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 70 recensioner)

7. SeaTable

SeaTable är en annan kombination av databas och kalkylblad som är fullspäckad med funktioner som gör att organisering och hantering av data känns som en dag på stranden!

Med SeaTable kan du mata in nya data med hjälp av formulär, API eller integrationer. Programmet stöder alla typer av data, från text, datum och siffror till bilder, e-postmeddelanden, filer och URL:er.

Du har fullständig kontroll över allt som händer i din databas. Du kan filtrera data, anpassa behörighetsinställningar, redigera färger, växla mellan vyer, dela arbete med kollegor och tredje part samt omvandla dina data till diagram och grafer.

SeaTable erbjuder också imponerande automatiseringsalternativ. Optimera repetitiva uppgifter med hjälp av skript i Javascript och Python, gör beräkningar över alla rader och kolumner (som i Excel), skapa anpassade aviseringar för vissa åtgärder och utför specifika processer vid schemalagda tidpunkter.

SeaTables bästa funktioner

En blandning av databas och kalkylblad

Flera sätt att mata in data

Utmärkta automatiseringsfunktioner

Anpassade aviseringar

SeaTables begränsningar

Du behöver kunna Javascript och Python för att maximera plattformens fördelar.

Vissa användare nämner att användargränssnittet skulle kunna behöva en uppfräschning.

Priser för SeaTable

Gratis : 0 €

Plus : 7 €

Företag : 14 €

Dedikerad molntjänst: Kontakta oss för prisuppgifter

SeaTable-betyg och recensioner

GetApp : 4,6/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

8. Quip

Tänk på Quip som en dynamisk fusion av kalkylblad, dokument och chattfunktioner. Det kombinerar kraftfulla funktioner för att effektivisera försäljningsprocesser och öka samarbetet i realtid.

Eftersom Quip är ett dotterbolag till Salesforce är det inte konstigt att du kan hämta alla Salesforce-listor, data och rapporter direkt från Quip, vilket garanterar att du arbetar med den senaste informationen.

Med Quip-kalkylblad kan du hantera dina försäljnings- och CRM-data, dela dem med kollegor och kunder, utföra beräkningar, automatisera processer och dra nytta av mallar och integrationer för att göra ditt arbete ännu enklare. Med behörighetsinställningar kan du bestämma vem som kan göra vad i vilket kalkylblad.

Plattformen är utrustad med över 400 funktioner och genvägar som hjälper dig och ditt team att få mer gjort på kortare tid.

Quips bästa funktioner

En del av Salesforce-ekosystemet

Fokuserar på försäljning och CRM

Effektiviserar processer och förbättrar samarbetet

Automatisering av uppgifter

Quips begränsningar

Flera användare har uppgett att plattformen kan krascha vid hantering av stora datamängder.

Ett mer anpassningsbart användargränssnitt skulle vara ett trevligt tillskott.

Quip-priser

Starter : 10 USD/månad per användare

Plus : 25 $/månad per användare

Avancerad: 100 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Betyg och recensioner av Quip

G2 : 4,2/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 150 recensioner)

9. EtherCalc

Ett enkelt, webbaserat och gratis kalkylprogram som inte kräver att du skapar ett konto kan låta som en dröm. EtherCalc gör det till verklighet!

Allt du behöver för att börja använda plattformen är att besöka dess webbplats. När du har skapat ditt kalkylblad kan du dela det med andra och arbeta tillsammans i realtid.

Detta är inte en robust databasplattform som låter dig automatisera uppgifter, koppla samman kalkylblad eller integrera med andra program. Det är en enkel kalkylbladsplattform med ett överskådligt gränssnitt, perfekt för dig som inte behöver några extrafunktioner.

EtherCalc är perfekt för lagerhantering och skapande av enkätformulär, men kan också vara användbart för brainstorming.

Du kan importera .csv-, .ods- och .xlsx-filer och använda olika kolumntyper som text, matematik, datum och tid, beroende på vilken data du vill presentera. Du har också dussintals formler att välja mellan och kan hantera din data som ett proffs!

EtherCalcs bästa funktioner

Enkelt gränssnitt

Kräver inget konto

Stöder samarbete i realtid

Låter dig importera filer

Dussintals funktioner och formler

Begränsningar för EtherCalc

Vissa användare nämner att plattformen har svårt att öppna större filer.

Priser för EtherCalc

Gratis

EtherCalc-betyg och recensioner

TrustRadius: 9,9/10 (3 recensioner)

10. Zoho Sheet

Zoho Sheet kommer från Zoho, en omfattande programvarusvit för företag, och låter dig skapa och hantera funktionella kalkylblad och arbeta med dem tillsammans med ditt team.

Plattformen innehåller över 350 fördefinierade funktioner, vilket gör att du kan hantera olika datatyper för alla ändamål, oavsett om det gäller inventering, budgetplanering eller projektrelaterade uppgifter.

Med över 1 000 integrationer låter Zoho Sheet dig automatisera dina kalkylblad och importera data från olika källor, inklusive Excel.

Programvaran prioriterar samarbete, så att du kan arbeta med kalkylblad tillsammans med kollegor och kommentera, göra ändringar och diskutera uppgifter och projekt i dem. Du kan behålla kontrollen över varje kalkylblad genom att blockera celler för utvalda medarbetare, ställa in behörigheter och granska tidigare versioner.

Zoho Sheet har en revolutionerande funktion – en AI-assistent som heter Zia. Zia finns där för att svara på alla frågor om dina data och kalkylblad, och det bästa är att den förstår vanlig engelska!

Zoho Sheets bästa funktioner

En del av Zoho-ekosystemet

Över 1 000 integrationer och över 350 fördefinierade funktioner

Utmärkta samarbetsalternativ

AI-driven assistent

Begränsningar för Zoho Sheet

Flera användare rapporterar att det kan vara svårt att redigera kalkylblad i mobilappen.

Begränsad lagringskapacitet kan vara ett problem för dem som arbetar med stora datamängder.

Priser för Zoho Sheet

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Zoho Sheet

G2 : 4,4/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 150 recensioner)

11. LibreOffice

LibreOffice är ett gratis, offlinebaserat kontorspaket, och många användare ser det som ett utmärkt alternativ till Microsoft Office. Kalkylprogrammet i paketet heter LibreOffice Calc.

Plattformen erbjuder över 300 funktioner för hantering av små och stora datamängder, och om du inte vet hur du använder vissa av dem kan den inbyggda guiden hjälpa dig.

Den funktion som sticker ut är DataPilot. Den låter dig hämta rådata från olika databaser och omvandla den till meningsfull information som du kan presentera i ditt kalkylblad.

Trots att det är ett offlineprogram har Calc stöd för flera användare. Dela dina kalkylblad med andra, låt dem mata in sina data och minimera risken för missförstånd och dubbelarbete.

Som standard sparar Calc dokument i .odt-format. Men eftersom många fortfarande använder Excel kan du med Calc spara dina kalkylblad i .xlsx-format! Du kan också exportera kalkylblad till PDF-filer.

LibreOffice Calcs bästa funktioner

Över 300 funktioner

Med DataPilot kan du bearbeta rådata.

Stöd för flera användare

Låter dig spara kalkylblad i flera format

Begränsningar i LibreOffice Calc

Vissa användare har nämnt att funktionen för automatisk sparning inte är tillförlitlig.

Gränssnittet skulle kunna förbättras.

Priser för LibreOffice Calc

Gratis

LibreOffice Calc – betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 20 recensioner)

12. Microsoft 365

Microsoft 365, tidigare känt som Office 365, är en programvarusvit som består av populära program som Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Teams och OneDrive. Excel är ofta synonymt med kalkylblad, men även andra program i Microsoft 365-familjen kan hjälpa dig att skapa och hantera kalkylblad, även om det inte är deras primära syfte.

Om du till exempel arbetar med ett Word-dokument och behöver lägga till ett kalkylblad behöver du inte starta Excel. Istället kan du infoga ett Excel-kalkylblad, mata in dina data och använda Excels funktioner direkt från Word!

Du kan göra samma sak i PowerPoint och berika dina presentationer med Excel-kalkylblad.

När du lägger till ett Excel-kalkylblad i Word eller PowerPoint visas Excel-verktygsfältet längst upp på skärmen, vilket ger dig full tillgång till programmets funktioner och formler.

De bästa funktionerna i Microsoft 365

Ett paket med program för olika ändamål

Låter dig kombinera kalkylblad med dokument/presentationer

Användarvänligt gränssnitt

Uppmuntrar samarbete

Begränsningar i Microsoft 365

Användare rapporterar om mindre buggar ibland.

Mobilupplevelsen kan förbättras

Priser för Microsoft 365

För företag : Business Basic : 6,00 $/månad per användare Business Standard : 12,50 $/månad per användare Business Premium : 22,00 $/månad per användare Apps for Business : 8,25 $/månad per användare

Business Basic : 6,00 $/månad per användare

Business Standard : 12,50 $/månad per användare

Business Premium : 22,00 $/månad per användare

Appar för företag : 8,25 $/månad per användare

För hemmet : Personligt : 69,99 $/år (en användare) Familj : 99,99 $/år per (upp till sex användare)

Personligt : 69,99 $/år (en användare)

Familj: 99,99 $/år per (upp till sex användare)

Business Basic : 6,00 $/månad per användare

Business Standard : 12,50 $/månad per användare

Business Premium : 22,00 $/månad per användare

Appar för företag: 8,25 $/månad per användare

Personligt : 69,99 $/år (en användare)

Familj: 99,99 $/år per (upp till sex användare)

Betyg och recensioner för Microsoft 365

G2 : 4,6/5 (över 4 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 13 000 recensioner)

13. Google Sheets

Google Sheets är en annan populär kalkylbladsplattform med ett gränssnitt som liknar Excel.

Plattformen erbjuder en rad formler och funktioner som gör det enkelt att hantera olika typer av data. Eftersom Google Sheets är molnbaserat möjliggör det samarbete i realtid, så att du kan arbeta med ditt team oavsett var ni befinner er.

Plattformen är en del av Googles ekosystem, så du kan hämta dina data från Google Forms eller lägga till kalkylblad i Google Docs eller Google Slides.

En annan viktig egenskap hos Google Sheets är dess mångsidighet. Du kan använda det på din dator, bärbara dator, surfplatta och mobila enhet, vilket innebär att du kan skapa och redigera kalkylblad även när du är på resande fot!

Google Sheets automatiserar repetitiva inmatningar med Smart Fill – det upptäcker mönster och föreslår de mest lämpliga lösningarna, vilket är ytterligare en bekväm och tidsbesparande funktion.

De bästa funktionerna i Google Sheets

Fungerar perfekt med plattformar från Google-familjen.

Tillgängligt i offline-läge

Automatisering av inmatning

Kan användas på alla enheter.

Olika formler och funktioner för att skapa och redigera kalkylblad

Begränsningar i Google Sheets

Kan vara otillräckligt vid hantering av komplexa eller stora datamängder.

Automatisk sparning fungerar inte alltid

Priser för Google Sheets

Gratis för personligt bruk (med ett Google-konto)

Business Starter : 6 $/månad per användare

Business Standard : 12 USD/månad per användare

Business Plus: 18 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Google Sheets

GetApp : 4,7/5 (över 12 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 12 700 recensioner)

14. MultiRow

Om du arbetar med JavaScript vet du hur besvärligt det kan vara att bläddra igenom breda tabeller för att hitta den information du behöver. MultiRow DataGrid hjälper dig att anpassa din tabell och välja vilka kolumner och rader som ska visas i ett staplat format.

Förutom att MultiRow ger dig flexibilitet i layoutdesignen, kan du gruppera fält baserat på deras hierarkiska struktur, slå ihop celler, frysa specifika rader/kolumner och använda tangentbordet för att navigera i dina tabeller. Du kan också använda avancerade filteralternativ för att enkelt hitta rätt information.

MultiRows bästa funktioner

Gör det enklare att navigera i tabeller

Utmärkta anpassningsalternativ

Eliminerar behovet av att bläddra igenom stora datamängder

Avancerade filtreringsalternativ

Begränsningar för MultiRow

Inte en idealisk plattform för nybörjare

Priser för MultiRow

Kontakta oss för prisuppgifter

MultiRow-betyg och recensioner

Inga recensioner

Kalkylbladsprogram: ett måste i din PM-verktygslåda

Kalkylbladsprogram kan ha många funktioner – de kan användas för att planera projektmål, skapa uppgiftslistor, beräkna projektbudgetar, rita diagram och grafer, spåra tid och mycket mer.

Rätt kalkylbladsverktyg kan göra dig till en superhjälte inom projektledning och hjälpa dig och ditt team att hantera projekt mer effektivt och med mindre stress.