De 10 bästa mind mapping-programmen för Mac 2025 (gratis och betalda)

Vi förstår: Det stora digitala universumet kan ibland kännas som en labyrint. Men när det gäller att lägga upp dina strategier eller planera nästa stora projekt, ska du inte behöva kämpa med inkompatibla verktyg eller klumpiga gränssnitt.
Föreställ dig ett produktivitetsverktyg som känns som en förlängning av din kreativa genialitet. Ett verktyg som speglar den intuitiva design och användarvänlighet som Mac-användare älskar. Tänk om vi berättade att vi har hittat inte bara ett, utan 10 mind mapping-program för Mac? Oavsett om du är en ensam tänkare som vill skissa på en roman eller en del av ett dynamiskt team som koordinerar komplexa projekt, har vi något för dig.
Och det bästa av allt? Vi har både gratis mind mapping-program och betalda alternativ som passar alla budgetar. Så låt oss dyka in i detta tillsammans och gå igenom de bästa mind mapping-programmen 2025.
Vad ska du leta efter i ett mind mapping-program för Mac?
Det handlar inte bara om glänsande funktioner. Låt oss analysera vad som verkligen gör ett mind mapping-program till det bästa.
- Intuitivt gränssnitt: Din programvara bör vara intuitiv och lätt att komma igång med för att skapa mind maps.
- Mac-kompatibilitet: Sök efter det bästa mind mapping -programmet som inte bara är kompatibelt, utan också passar Macs eleganta utseende och smidiga funktionalitet.
- Samarbetsfunktioner: Leta efter en mind mapping-app som möjliggör realtidsbidrag, redigeringar och kommentarer från alla teammedlemmar.
- Mångsidighet: Oavsett om du växlar mellan visuella kartor och listor eller integrerar med andra appar, bör det anpassas efter dina behov.
- Kostnadseffektivitet: Ditt val bör ge mervärde och ha alla funktioner som behövs för att få jobbet gjort utan kompromisser.
De 10 bästa mind mapping-programmen 2025
Okej, vi har lagt grunden. Du vet vad du ska leta efter i ett förstklassigt mind mapping-program och är redo att skapa obegränsat med mind maps.
Från ensamma tänkare till livliga team, från kreativa rebeller till strategiska genier – här är vår lista över de bästa mind mapping-verktygen som är skräddarsydda för din Mac. Låt utforskningen börja!
1. ClickUp
ClickUp är en produktivitetsplattform med webb-, mobil- och datorappar som är utformade för att effektivisera arbetet i en central hubb.
ClickUp Mind Maps är mer än bara ett kraftfullt projektledningsverktyg, det är en fristad för tänkare, planerare och innovatörer. Med en enkel dra-och-släpp-funktion känns det som att måla på en tom duk när man skapar en mind map. Du kan smidigt skapa uppgifter, deluppgifter och beroenden och omvandla en central idé till genomförbara åtgärder.
Men det bästa för Mac-användare är kanske ClickUps engagemang för en smidig användarupplevelse!
ClickUps bästa funktioner
- Skapa mind maps med Mind Map-mallar som hjälper dig att maximera din brainstormingprocess (kolla in ClickUp Blank Mind Map Whiteboard för att komma igång).
- Kommunicera med ditt team med hjälp av appens chattfunktion och diskutera inom uppgifterna.
- Anpassningsbara uppgifter och deluppgifter med automatisering
- ClickUp Brain för att sammanfatta kommentarer, utarbeta innehåll och skapa åtgärdspunkter
- Delbara skärminspelningar som kan konverteras direkt till en uppgift
- Över 1 000 integrationer med andra arbetsverktyg, inklusive Zoom, Slack, Google Workspace, Microsoft Office och många fler.
Begränsningar i ClickUp
- Inlärningskurvan kan vara brant på grund av det stora antalet funktioner.
- Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
2. Visio
Kliv in i Visio-världen, Microsoft 365:s kraftpaket inom diagram och vektorgrafik. Visio-programvaran för mind mapping är särskilt fördelaktig för yrkesverksamma inom IT- och affärssektorn och möjliggör komplexa detaljer och avancerad modellering.
Mac-användare som letar efter ett verktyg som kombinerar detaljerade diagram med mind maps kommer att upptäcka att Visio med sina omfattande funktioner är det perfekta valet. Dyk in och låt dina visioner bli verklighet!
Visio bästa funktioner
- Erbjuder ett stort utbud av symboler i olika kategorier för olika diagrambehov.
- Användarvänliga med många intuitiva funktioner
- Det finns gott om online-resurser för hjälp och lärande.
Visio-begränsningar
- Formatering blir besvärligt för stora projekt, vilket gör dem svåra att se i sin helhet.
- Erbjuder färre integrationer jämfört med Visio-alternativ och andra mind mapping-verktyg.
Priser för Visio
- Visio Plan 1: 5 $/användare per månad
- Visio Plan 2: 15 $/användare per månad
- Engångsköp Standard: 309,99 dollar
- Engångsköp Professional: 579,99 dollar
Visio-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (450 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)
3. MindManager
Välkommen till MindManager, ett onlineprogram för mind mapping där du kan strukturera dina tankar på ett konstnärligt sätt. Detta mind mapping-verktyg är särskilt populärt bland strateger och planerare och gör komplexa idéer tydligare.
Oavsett om du är konsult som kartlägger en kunds resa eller student som bryter ner komplicerade begrepp, erbjuder MindManager för Mac ett dynamiskt utrymme för att tänka, planera och skapa.
MindManagers bästa funktioner
- Flexibilitet att börja från scratch eller utnyttja över 25 mind map-mallar
- Gantt-diagramfunktion för att visualisera projektets tidslinjer
- Förbättrad funktionalitet genom MAP 3-tillägg, som algebraiska beräkningar
- Gemensam redigering och samarbete i realtid
- Mångsidighet med olika organisationsscheman, flödesscheman och konceptkartor
Begränsningar i MindManager
- Till skillnad från andra mind mapping-program finns det ingen gratisversion.
- Även om Gantt-diagramfunktioner finns, är de något begränsade.
- Begränsat urval av bilder och ikoner
Priser för MindManager
- Essentials: 99 $/år
- Professional: 169 $/år
- Företag: Kontakta säljavdelningen
Betyg och recensioner av MindManager
- G2: 4,5/5 (över 180 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 60 recensioner)
4. Miro
Säg hej till Miro, den virtuella whiteboarden som främjar gemensam brainstorming. Team – särskilt de som arbetar på distans – kommer att älska den gränslösa arbetsytan som Miros mind mapping-programvara erbjuder.
Designers, utvecklare och facilitatorer kommer att upptäcka att Miros interaktiva och engagerande mind mapping-funktioner är en game changer för workshops, sessioner och sprintplanering.
Miros bästa funktioner
- Avancerade säkerhetsfunktioner garanterar datasäkerhet.
- Ger en berikande, samarbetsinriktad upplevelse
- Infinite Whiteboard underlättar omfattande brainstorming
- Smidig integration med populära verktyg som Jira, Asana och Slack.
Miro-begränsningar
- Begränsade redigeringsalternativ för vissa verktyg som finns i andra Miro-alternativ
- Användare rapporterar att det ibland är svårt att ändra tavlans layout.
- Begränsade funktioner i presentationsläget
Priser för Miro
- Gratis plan
- Teamplan: 8 $/månad per användare
- Affärsplan: 16 $/månad per användare
- Företag: Kontakta säljavdelningen för anpassade priser
Miro-betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 (över 4 900 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)
5. Creately
Dyk in i Creately, där datavisualisering möter samarbete. Creately är en välsignelse för yrkesverksamma inom olika sektorer som letar efter ett användarvänligt mind mapping-program.
Med en uppsjö av mallar och designalternativ kan Mac-användare snabbt gå från idé till en vackert visualiserad mind map. Det är en oas för dem som älskar enkelhet i kombination med djup.
Createlys bästa funktioner
- Användarvänlig programvara för mind mapping med utmärkta samarbetsverktyg
- Omedelbar synlighet av ändringar uppmuntrar till omedelbar feedback.
- Rik funktionsuppsättning även i gratisversionen
- Möjlighet att länka filer, anteckningar och annan data till visuella element
Begränsningar för Creately
- Användare har ibland observerat fördröjningar med vissa funktioner.
- Problem med textformatering
- Enligt användarna kan det vara svårt att få en perfekt layout på en mind map.
Priser för Creately
- Gratis
- Startpaket: 5 $/månad per användare
- Företag: 89 $/månad (obegränsat antal användare)
- Företag: Kontakta säljavdelningen
Betyg och recensioner av Creately
- G2: 4,4/5 (825+ recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 160 recensioner)
6. Lucidspark
Upptäck Lucidspark, en digital whiteboard som ger dina brainstormingsessioner extra gnista. Startups och kreativa team kommer särskilt att uppskatta det smidiga flödet av idéer i detta mind mapping-program.
Mac-användare kan tillsammans skissa, rita och kartlägga idéer i realtid, vilket gör det till ett självklart val för sessioner som kräver teamsynergi och spontan kreativitet.
LucidSpark bästa funktioner
- Unika breakout-tavlor för diversifierat tänkande
- Inbyggd timer för tidsbegränsade sessioner
- Centralisera uppmärksamheten med hjälp av Focus-funktionen
- Gruppera idéer för bättre tydlighet
Begränsningar i LucidSpark
- Användare rapporterar att vissa mallar kan vara svåra att använda.
- Begränsade funktioner i mobilapplikationen
Priser för LucidSpark
- Gratis
- Individuellt: Från 7,95 $/månad per användare
- Team: Från 9 $/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
LucidSpark-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 2 200 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 350 recensioner)
7. Ayoa
Vi presenterar Ayoa, där produktivitet möter kreativitet. Ayoa är perfekt för frilansare och innovatörer och erbjuder ett levande och färgstarkt sätt att skapa mind maps på en Mac.
Om du är en person som gillar att använda färger när du planerar dina tankar, kommer Ayoas livfulla gränssnitt att vara en härlig canvas för ditt kreativa geni.
Ayoas bästa funktioner
- Samarbetswhiteboards för gemensam idéskapande med teammedlemmar eller kollegor
- Samarbete i realtid och chattfunktioner
- Flera vyer för uppgifter för att tillgodose användarnas preferenser
Ayoas begränsningar
- Gränssnittet kan verka rörigt för vissa användare.
- Användare rapporterar att mind mapping kan vara trögt och att det ibland uppstår plötsliga avstängningar.
Ayoa-priser
- Mind Map: Från 10 USD/användare per månad
- Uppgift: Från 10 dollar per användare/månad
- Ultimate: Från 13 dollar per användare och månad
Ayoa-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 40 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)
8. Whimsical
Upptäck charmen med Whimsical, ett verktyg som verkligen lever upp till sitt namn. Designers och visuella tänkare kommer särskilt att uppskatta dess rena, intuitiva gränssnitt.
För Mac-användare som vill ha en blandning av wireframes, flödesscheman och mind maps lovar Whimsical en trevlig och effektiv upplevelse.
Whimsicals bästa funktioner
- Ett stort utbud av färdiga ikoner för förbättrad diagramvisualisering
- Möjliggör enkel skapande av wireframes för produktdesign
- Allt-i-ett-plattform för brainstorming, flödesscheman och wireframes
- Anpassningsbara mallar påskyndar skapandeprocesserna.
Knäppa begränsningar
- Denna mind mapping-programvara saknar projektledningsfunktioner.
- Omöjlighet att skapa anpassade färger
Oförutsägbara priser
- Starter: Gratis
- Pro: 12 $/månad per redaktör
- Organisation: 20 $/månad per redaktör
Whimsical betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 170 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (50 recensioner)
Bonus: Kolla in vår jämförelse mellan Miro och Whimsical .
9. Cacoo
Kliv in i Cacoo:s värld, där diagramskapande är både en konst och en vetenskap. Team som arbetar med produktutveckling och systemdesign kommer att finna Cacoo:s mind mapping-funktioner särskilt användbara.
Med realtidssamarbete och en uppsättning diagramverktyg kan Mac-användare enkelt skapa, iterera och visualisera komplexa system tillsammans.
Cacoo bästa funktioner
- Stöder live-redigering för flera användare inom samma diagram.
- Integrerad video och chatt för bättre samarbete mellan team
- Över 100 mallar och former för olika behov
- Funktionen Dynamic Charts för automatisk skapande av visuella diagram
- Gratis mind mapping-programvara
Cacoo-begränsningar
- Saknar inbyggda funktioner för uppgiftshantering
- Samarbete med externa enheter kräver ett betalt abonnemang.
Cacoo-priser
- Gratis
- Pro: 6 $/månad för en användare
- Team: 6 $/användare per månad för upp till 1 000 användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
Cacoo-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 160 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)
10. XMind
Sist men inte minst, utforska XMind, en veteran inom mind mapping-världen. XMind är populärt bland akademiker, forskare och tänkare och erbjuder en serie verktyg som passar för djupdykningar och expansiva tankeprocesser.
Mac-användare kommer att uppskatta dess strukturerade tillvägagångssätt för att organisera idéer, vilket gör det till ett utmärkt val för djupgående projekt och studier.
XMinds bästa funktioner
- Flera struktureringsalternativ för mind maps
- Snabbt och responsivt användargränssnitt
- Zen-läget är tillgängligt för mind mapping utan distraktioner.
- Flergrenad färgläggning för att skilja mellan noder
Begränsningar i XMind
- Användare rapporterar att stora mind maps kan ha laddningsfördröjningar.
- Det finns ingen gratisversion, till skillnad från andra alternativ till XMind.
- Inte optimalt för agila eller scrum-team på grund av avsaknaden av projektledningsverktyg.
Priser för XMind
- 5,99 $/månad
- 59,99 $/år
XMind-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (45+ recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)
Kolla in dessa alternativ till Xmind!
Varför ClickUp sticker ut i mind mapping-världen för Mac-användare
I en tid där samarbete är A och O utmärker sig ClickUp som det bästa mind mapping-programmet för produktivitet för både individer och team.
Oavsett om du är en visuell tänkare eller en listentusiast har ClickUp över 15 anpassningsbara vyer för att hantera ditt arbete. Börja med en mind map för att brainstorma idéer, skapa sedan projektlistor och dokument för att förverkliga din vision!