De 10 bästa mind mapping-programmen för Mac 2025 (gratis och betalda)

Vi förstår: Det stora digitala universumet kan ibland kännas som en labyrint. Men när det gäller att lägga upp dina strategier eller planera nästa stora projekt, ska du inte behöva kämpa med inkompatibla verktyg eller klumpiga gränssnitt.

Föreställ dig ett produktivitetsverktyg som känns som en förlängning av din kreativa genialitet. Ett verktyg som speglar den intuitiva design och användarvänlighet som Mac-användare älskar. Tänk om vi berättade att vi har hittat inte bara ett, utan 10 mind mapping-program för Mac? Oavsett om du är en ensam tänkare som vill skissa på en roman eller en del av ett dynamiskt team som koordinerar komplexa projekt, har vi något för dig.

Och det bästa av allt? Vi har både gratis mind mapping-program och betalda alternativ som passar alla budgetar. Så låt oss dyka in i detta tillsammans och gå igenom de bästa mind mapping-programmen 2025.

Vad ska du leta efter i ett mind mapping-program för Mac?

Det handlar inte bara om glänsande funktioner. Låt oss analysera vad som verkligen gör ett mind mapping-program till det bästa.

Intuitivt gränssnitt: Din programvara bör vara intuitiv och lätt att komma igång med för att skapa mind maps.

Mac-kompatibilitet: Sök efter det bästa Sök efter det bästa mind mapping -programmet som inte bara är kompatibelt, utan också passar Macs eleganta utseende och smidiga funktionalitet.

Samarbetsfunktioner: Leta efter en mind mapping-app som möjliggör realtidsbidrag, redigeringar och kommentarer från alla teammedlemmar. Leta efter en mind mapping-app som möjliggör realtidsbidrag, redigeringar och kommentarer från alla teammedlemmar.

Mångsidighet: Oavsett om du växlar mellan visuella kartor och listor eller integrerar med andra appar, bör det anpassas efter dina behov.

Kostnadseffektivitet: Ditt val bör ge mervärde och ha alla funktioner som behövs för att få jobbet gjort utan kompromisser.

De 10 bästa mind mapping-programmen 2025

Okej, vi har lagt grunden. Du vet vad du ska leta efter i ett förstklassigt mind mapping-program och är redo att skapa obegränsat med mind maps.

Från ensamma tänkare till livliga team, från kreativa rebeller till strategiska genier – här är vår lista över de bästa mind mapping-verktygen som är skräddarsydda för din Mac. Låt utforskningen börja!

Kom igång Skapa gemensamma mind maps och flödesscheman tillsammans med ClickUp Mind Maps.

ClickUp är en produktivitetsplattform med webb-, mobil- och datorappar som är utformade för att effektivisera arbetet i en central hubb.

ClickUp Mind Maps är mer än bara ett kraftfullt projektledningsverktyg, det är en fristad för tänkare, planerare och innovatörer. Med en enkel dra-och-släpp-funktion känns det som att måla på en tom duk när man skapar en mind map. Du kan smidigt skapa uppgifter, deluppgifter och beroenden och omvandla en central idé till genomförbara åtgärder.

Men det bästa för Mac-användare är kanske ClickUps engagemang för en smidig användarupplevelse!

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

Inlärningskurvan kan vara brant på grund av det stora antalet funktioner.

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Visio

via Visio

Kliv in i Visio-världen, Microsoft 365:s kraftpaket inom diagram och vektorgrafik. Visio-programvaran för mind mapping är särskilt fördelaktig för yrkesverksamma inom IT- och affärssektorn och möjliggör komplexa detaljer och avancerad modellering.

Mac-användare som letar efter ett verktyg som kombinerar detaljerade diagram med mind maps kommer att upptäcka att Visio med sina omfattande funktioner är det perfekta valet. Dyk in och låt dina visioner bli verklighet!

Visio bästa funktioner

Erbjuder ett stort utbud av symboler i olika kategorier för olika diagrambehov.

Användarvänliga med många intuitiva funktioner

Det finns gott om online-resurser för hjälp och lärande.

Visio-begränsningar

Formatering blir besvärligt för stora projekt, vilket gör dem svåra att se i sin helhet.

Erbjuder färre integrationer jämfört med Visio-alternativ och andra mind mapping-verktyg.

Priser för Visio

Visio Plan 1: 5 $/användare per månad

Visio Plan 2: 15 $/användare per månad

Engångsköp Standard: 309,99 dollar

Engångsköp Professional: 579,99 dollar

Visio-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (450 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

3. MindManager

via MindManager

Välkommen till MindManager, ett onlineprogram för mind mapping där du kan strukturera dina tankar på ett konstnärligt sätt. Detta mind mapping-verktyg är särskilt populärt bland strateger och planerare och gör komplexa idéer tydligare.

Oavsett om du är konsult som kartlägger en kunds resa eller student som bryter ner komplicerade begrepp, erbjuder MindManager för Mac ett dynamiskt utrymme för att tänka, planera och skapa.

MindManagers bästa funktioner

Begränsningar i MindManager

Till skillnad från andra mind mapping-program finns det ingen gratisversion.

Även om Gantt-diagramfunktioner finns, är de något begränsade.

Begränsat urval av bilder och ikoner

Priser för MindManager

Essentials: 99 $/år

Professional: 169 $/år

Företag: Kontakta säljavdelningen

Betyg och recensioner av MindManager

G2: 4,5/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 60 recensioner)

4. Miro

via Miro

Säg hej till Miro, den virtuella whiteboarden som främjar gemensam brainstorming. Team – särskilt de som arbetar på distans – kommer att älska den gränslösa arbetsytan som Miros mind mapping-programvara erbjuder.

Designers, utvecklare och facilitatorer kommer att upptäcka att Miros interaktiva och engagerande mind mapping-funktioner är en game changer för workshops, sessioner och sprintplanering.

Miros bästa funktioner

Avancerade säkerhetsfunktioner garanterar datasäkerhet.

Ger en berikande, samarbetsinriktad upplevelse

Infinite Whiteboard underlättar omfattande brainstorming

Smidig integration med populära verktyg som Jira, Asana och Slack.

Miro-begränsningar

Begränsade redigeringsalternativ för vissa verktyg som finns i andra Miro-alternativ

Användare rapporterar att det ibland är svårt att ändra tavlans layout.

Begränsade funktioner i presentationsläget

Priser för Miro

Gratis plan

Teamplan: 8 $/månad per användare

Affärsplan: 16 $/månad per användare

Företag: Kontakta säljavdelningen för anpassade priser

Miro-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 4 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

5. Creately

via Creately

Dyk in i Creately, där datavisualisering möter samarbete. Creately är en välsignelse för yrkesverksamma inom olika sektorer som letar efter ett användarvänligt mind mapping-program.

Med en uppsjö av mallar och designalternativ kan Mac-användare snabbt gå från idé till en vackert visualiserad mind map. Det är en oas för dem som älskar enkelhet i kombination med djup.

Createlys bästa funktioner

Användarvänlig programvara för mind mapping med utmärkta samarbetsverktyg

Omedelbar synlighet av ändringar uppmuntrar till omedelbar feedback.

Rik funktionsuppsättning även i gratisversionen

Möjlighet att länka filer, anteckningar och annan data till visuella element

Begränsningar för Creately

Användare har ibland observerat fördröjningar med vissa funktioner.

Problem med textformatering

Enligt användarna kan det vara svårt att få en perfekt layout på en mind map.

Priser för Creately

Gratis

Startpaket: 5 $/månad per användare

Företag: 89 $/månad (obegränsat antal användare)

Företag: Kontakta säljavdelningen

Betyg och recensioner av Creately

G2: 4,4/5 (825+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 160 recensioner)

6. Lucidspark

via Lucidspark

Upptäck Lucidspark, en digital whiteboard som ger dina brainstormingsessioner extra gnista. Startups och kreativa team kommer särskilt att uppskatta det smidiga flödet av idéer i detta mind mapping-program.

Mac-användare kan tillsammans skissa, rita och kartlägga idéer i realtid, vilket gör det till ett självklart val för sessioner som kräver teamsynergi och spontan kreativitet.

LucidSpark bästa funktioner

Unika breakout-tavlor för diversifierat tänkande

Inbyggd timer för tidsbegränsade sessioner

Centralisera uppmärksamheten med hjälp av Focus-funktionen

Gruppera idéer för bättre tydlighet

Begränsningar i LucidSpark

Användare rapporterar att vissa mallar kan vara svåra att använda.

Begränsade funktioner i mobilapplikationen

Priser för LucidSpark

Gratis

Individuellt: Från 7,95 $/månad per användare

Team: Från 9 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

LucidSpark-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 2 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 350 recensioner)

7. Ayoa

via Ayoa

Vi presenterar Ayoa, där produktivitet möter kreativitet. Ayoa är perfekt för frilansare och innovatörer och erbjuder ett levande och färgstarkt sätt att skapa mind maps på en Mac.

Om du är en person som gillar att använda färger när du planerar dina tankar, kommer Ayoas livfulla gränssnitt att vara en härlig canvas för ditt kreativa geni.

Ayoas bästa funktioner

Samarbetswhiteboards för gemensam idéskapande med teammedlemmar eller kollegor

Samarbete i realtid och chattfunktioner

Flera vyer för uppgifter för att tillgodose användarnas preferenser

Ayoas begränsningar

Gränssnittet kan verka rörigt för vissa användare.

Användare rapporterar att mind mapping kan vara trögt och att det ibland uppstår plötsliga avstängningar.

Ayoa-priser

Mind Map: Från 10 USD/användare per månad

Uppgift: Från 10 dollar per användare/månad

Ultimate: Från 13 dollar per användare och månad

Ayoa-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

8. Whimsical

via Whimsical

Upptäck charmen med Whimsical, ett verktyg som verkligen lever upp till sitt namn. Designers och visuella tänkare kommer särskilt att uppskatta dess rena, intuitiva gränssnitt.

För Mac-användare som vill ha en blandning av wireframes, flödesscheman och mind maps lovar Whimsical en trevlig och effektiv upplevelse.

Whimsicals bästa funktioner

Ett stort utbud av färdiga ikoner för förbättrad diagramvisualisering

Möjliggör enkel skapande av wireframes för produktdesign

Allt-i-ett-plattform för brainstorming, flödesscheman och wireframes

Anpassningsbara mallar påskyndar skapandeprocesserna.

Knäppa begränsningar

Denna mind mapping-programvara saknar projektledningsfunktioner.

Omöjlighet att skapa anpassade färger

Oförutsägbara priser

Starter: Gratis

Pro: 12 $/månad per redaktör

Organisation: 20 $/månad per redaktör

Whimsical betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (50 recensioner)

Bonus: Kolla in vår jämförelse mellan Miro och Whimsical .

9. Cacoo

via Cacoo

Kliv in i Cacoo:s värld, där diagramskapande är både en konst och en vetenskap. Team som arbetar med produktutveckling och systemdesign kommer att finna Cacoo:s mind mapping-funktioner särskilt användbara.

Med realtidssamarbete och en uppsättning diagramverktyg kan Mac-användare enkelt skapa, iterera och visualisera komplexa system tillsammans.

Cacoo bästa funktioner

Stöder live-redigering för flera användare inom samma diagram.

Integrerad video och chatt för bättre samarbete mellan team

Över 100 mallar och former för olika behov

Funktionen Dynamic Charts för automatisk skapande av visuella diagram

Gratis mind mapping-programvara

Cacoo-begränsningar

Saknar inbyggda funktioner för uppgiftshantering

Samarbete med externa enheter kräver ett betalt abonnemang.

Cacoo-priser

Gratis

Pro: 6 $/månad för en användare

Team: 6 $/användare per månad för upp till 1 000 användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Cacoo-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)

10. XMind

via XMind

Sist men inte minst, utforska XMind, en veteran inom mind mapping-världen. XMind är populärt bland akademiker, forskare och tänkare och erbjuder en serie verktyg som passar för djupdykningar och expansiva tankeprocesser.

Mac-användare kommer att uppskatta dess strukturerade tillvägagångssätt för att organisera idéer, vilket gör det till ett utmärkt val för djupgående projekt och studier.

XMinds bästa funktioner

Flera struktureringsalternativ för mind maps

Snabbt och responsivt användargränssnitt

Zen-läget är tillgängligt för mind mapping utan distraktioner.

Flergrenad färgläggning för att skilja mellan noder

Begränsningar i XMind

Användare rapporterar att stora mind maps kan ha laddningsfördröjningar.

Det finns ingen gratisversion, till skillnad från andra alternativ till XMind

Inte optimalt för agila eller scrum-team på grund av avsaknaden av projektledningsverktyg.

Priser för XMind

5,99 $/månad

59,99 $/år

XMind-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (45+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Xmind!

Varför ClickUp sticker ut i mind mapping-världen för Mac-användare

I en tid där samarbete är A och O utmärker sig ClickUp som det bästa mind mapping-programmet för produktivitet för både individer och team.

Oavsett om du är en visuell tänkare eller en listentusiast har ClickUp över 15 anpassningsbara vyer för att hantera ditt arbete. Börja med en mind map för att brainstorma idéer, skapa sedan projektlistor och dokument för att förverkliga din vision!