Whimsical vs. Miro: Vilken whiteboard-programvara är bäst? 2025

Samarbetsmöten är viktiga för alla företag som arbetar med kreativa koncept eller designtänkande. Oavsett om du brainstormar idéer för ett projekt, designar en ny produkt eller skapar en kundresekarta, får du alltid bästa resultat när du arbetar i team. 🤝

Naturligtvis måste du också dokumentera arbetet för att få full nytta av det.

Kontorswhiteboards är ett utmärkt sätt att göra detta när alla dina teammedlemmar är på plats. Men om du arbetar med ett distribuerat team måste du höja ribban. Virtuella whiteboards är en perfekt lösning – och om de också kan hjälpa dig att effektivisera ditt arbetsflöde är det en betydande bonus.

Det är här frågan om Whimsical vs Miro kommer in. Dessa verktyg för whiteboarddesign erbjuder olika funktioner och fördelar för att stödja samarbete, så vilket är bäst? 🛠️

I den här artikeln jämför vi Whimsical och Miro för att hjälpa dig att avgöra vilket alternativ som passar bäst för ditt team!

Vad är Whimsical?

via Whimsical

Whimsical är perfekt för frilansare, designteam, mjukvaruutvecklare och produktchefer som vill skapa flödesscheman och wireframes och sedan dela dem med andra för att få feedback.

Det är utformat som ett verktyg för främst asynkron, virtuell samverkan inom mindre team. Gränssnittet är enkelt och minimalistiskt, vilket gör det lätt att använda även för nybörjare. Det är dock ett rent webbaserat verktyg, så du kan inte använda det som en app på mobila enheter. 🖥️

Whimsicals funktioner

Whimsicals funktioner fungerar bra om du arbetar med ett litet team och dina behov är relativt enkla.

via Whimsical

Whimsical gör lo-fi-wireframing otroligt enkelt och snabbt, och du kan designa för alla skärmstorlekar. Det finns en hel rad konfigurerbara element, inklusive textinmatningsrutor, knappar, kryssrutor, etiketter, betygsstjärnor och färdiga klickbara inbjudningar som "Se vårt arbete" och "Kontakta oss" som bara väntar på att användas.

Ett snabbt sökverktyg och kortkommandon hjälper dig att snabbt hitta och använda det du vill ha. Det är också enkelt att samarbeta med dina kollegor i realtid på dina wireframes.

2. Användbara former och ikoner

via Whimsical

Whimsical har alla vanliga former som du hittar i ett designverktyg, plus en praktisk parentesform. De anslutande pilarna har egna etiketter som automatiskt justeras, vilket sparar dig från att behöva pilla i evigheter för att få det rätt.

Den har också en kategoriserad och sökbar uppsättning ikoner som du kan anpassa efter dina behov, märka och använda separat eller tillsammans med andra element. Det finns till och med en diagramapp som hjälper dig att hålla fokus.

3. Lägg till redigerare gratis

Om du inte behöver många redigerare som har tillgång till ditt arbetsutrymme är Whimsical mycket prisvärt. Du kan fortfarande bjuda in gäster gratis, som kan visa, kommentera och till och med redigera filer som du ger dem tillgång till. 💰

Whimsicals prissättning

Startpaket: Gratis

Fördel: 10 dollar per redigerare och månad

Organisation: 20 dollar per redaktör och månad

Vad är Miro?

via Miro

Miro är utformat för större distansarbetande team som behöver samarbeta intensivt i realtid, både inom teamet och med externa intressenter.

Det är känt för sin fantastiska användarupplevelse och erbjuder även ett omfattande utbud av mallar och integrationer med verktyg som Asana, Slack och Jira. Det fungerar på webbaserade plattformar samt i Android- och iPhone-appar.

Miro-funktioner

Miros funktioner är mycket mer omfattande och skalbara än Whimsicals. Miro gör det enkelt för team att samarbeta över tid och rum.

1. Integrationer för videosamtal

via Miro

Miro låter dig kommunicera med dina teamkamrater på olika sätt utan att lämna plattformen. Både Miro och Whimsical har en chattfunktion, men Miro har också ett inbyggt verktyg för videosamtal.

Lägg till integrationer med konferensplattformar som Microsoft Teams, Zoom och Google Meet, så kan ditt team enkelt hålla kontakten medan du arbetar på dina whiteboards, oavsett var de befinner sig. 🙋‍♀️

2. Brett utbud av mallar

Miro hjälper dig att spara tid och förbättra presentationen av dina dokument med ett stort utbud av mallar. Whimsical erbjuder visserligen några mallar, men Miro har mer än 200 inbyggda mallar. Om det inte räcker för dig kan du helt enkelt besöka den communitydrivna Miroverse för att hitta fler.

3. Avancerad presentation och facilitering

via Miro

Miro gör det enkelt att presentera direkt från din tavla, så att du kan ta kontrollen och se till att dina medarbetare bara kan se det du fokuserar på som facilitator. Du kan ställa in vilket område av duken din publik ska se när de först ansluter sig till mötet.

Visa dem sedan översikten eller zooma in på valfri del av tavlan. Du kan också minimera delar av arbetsytan som du inte arbetar med under presentationen. Anonym röstningsfunktion hjälper ditt team att fatta ett gemensamt beslut om hur ni ska gå vidare.

Miro-priser

Gratis: Gratis för ett obegränsat antal teammedlemmar

Startpaket: 8 dollar per medlem och månad

Företag: 16 dollar per medlem och månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Whimsical vs. Miro: Jämförelse av funktioner

Vi har alltså fastställt att Whimsical är utmärkt för wireframing, har en bra uppsättning samarbetsverktyg och är budgetvänligt för små team. Miro är mer skalbart, bättre för kommunikation och presentationer och erbjuder ett brett utbud av mallar.

Hur ser det ut med jämförbara funktioner hos Whimsical och Miro? Låt oss titta på några vanliga funktioner för att se vad de kan göra för dig.

Whimsical vs. Miro whiteboards

Whimsicals whiteboards fungerar bra för att kartlägga mindre designarbetsflöden.

Whimsical erbjuder en oändlig arbetsyta och möjligheten att rita och lägga till former, text eller klisterlappar. Det har också ett väl utformat wireframe-bibliotek och ett flödesschema-verktyg. Verktygslådan gör det enkelt att skapa prototyper och användarflöden, och du kan snabbt skapa initiala mockups att dela med ditt team för feedback.

Miro-whiteboards är däremot utformade för större team som behöver samarbeta i realtid eller asynkront med stora arbetsflöden.

Miro har också en oändlig arbetsyta med ritverktyg och klisterlappar. Som en bonus gör rutnätet i bakgrunden det enkelt att justera och placera de element du arbetar med. Miros navigationssystem hjälper dig att enkelt hitta på en stor tavla. Sökarläget visar dig helheten, och du kan zooma in eller ut efter behov.

Vinnare: Miro, eftersom det har fler funktioner och du enkelt kan arbeta med mycket stora tavlor om du behöver 🏆

Whimsical vs. Miro-dokument och AI

via Whimsical

Du kan inte driva ett företag utan dokument. Den enda skillnaden nu är att dessa dokument oftast finns online, vilket sparar träd och gör informationen mer tillgänglig för alla.

Whimsical har en inbyggd dokumentfunktion som gör att du kan förvara all din dokumentation i samma arbetsyta som dina wireframes, flödesscheman och tankekartor. Du kan skriva från grunden, skapa tabeller, använda dra-och-släpp för att flytta runt saker och sedan använda ett snabbmeny för att formatera. Automatiska bakåtlänkar kopplar ditt dokument till andra delar av Whimsical, inklusive dina whiteboards.

AI-verktyg är ett hett ämne just nu, och ingen mjukvara kan vara utan det. Whimsicals nya AI-verktyg för text-till-flödesschema hjälper dig att skapa användarflöden med ett enda klick. Skriv bara in vad du behöver ditt flödesschema eller din mind map till, så får du automatiskt ett ramverk som hjälper dig att strukturera dina tankar.

Och om du använder ChatGPT Plus finns det nu ett Whimsical Diagrams-plugin så att du kan använda Whimsical även i GPT-4.

Miros dokument baseras främst på deras utbud av mallar, men du kan också koppla Miro till extern dokumentationsprogramvara eller anteckningsappar som Google Drive, OneDrive, Notion eller Dropbox.

Miros AI-funktion är också relativt ny och blev nyligen tillgänglig i betaversion. Den låter dig automatiskt generera tankekartor, klisterlappar, bilder eller användarberättelser från enkla idéer. Du kan också sammanfatta alla dina klisterlappar eller omvandla text till kod. Ännu fler AI-funktioner är för närvarande under utveckling. 🤖

Vinnare: Miro för sitt mer omfattande utbud av AI-funktioner 🏆

Whimsical vs. Miro tankekartor

via Miro

Mind mapping-programvara hjälper dig att utnyttja din kreativitet, organisera idéer och se hur allt hänger ihop.

Whimsical och Miro tankekartor fungerar båda på liknande sätt. Du kan organisera information visuellt med hjälp av olika färger, former och linjetyper, samt genom att dra och släppa element. Båda erbjuder också AI för att påskynda processen och möjliggöra samarbete i realtid.

Whimsical kan vara bäst för enkla tankekartor, medan Miro kanske är något mer anpassningsbart och låter dig omvandla dina tankekartor till bildramar för presentationer.

Vinnare: Miro med en knapp marginal 🏆

Whimsical vs. Miro på Reddit

För att få feedback från användarna tittade vi på vad Reddit hade att säga om Miro vs. Whimsical. 🤔

Vissa användare är fans av Whimsical. Den här användaren sa till exempel:

”Mitt favoritverktyg under det senaste halvåret är Whimsical. Det är utan tvekan ett av de bästa verktygen jag har använt för att skapa arkitektoniska diagram. Den främsta anledningen är att slutresultatet blir vackert som standard. De har lyckats perfekt med användargränssnittet. Jag är ingenjör med dåliga grafiska färdigheter, men resultatet får folk att tro att jag har lagt ner mycket tid på att finslipa designen av mina visualiseringar, välja rätt färgton, justera rutorna osv. Det har jag inte gjort. Verktyget har bara hjälpt mig. En stor vinst! :)”

Det finns dock klagomål på begränsningarna i Whimsicals gratispaket, som till exempel detta:

”Whimsical.com var en trevlig upplevelse för mig att använda, men jag blev besviken över begränsningarna i gratispaketet, som endast tillåter 500 element.”

En annan användare hade följande att säga om Miro:

”Jag älskar Miro för flödes-/kartdesign, jag tror att det skulle vara utmärkt för valbaserade spel eller något med mycket komplexa sammanlänkade system. Men jag tror inte att det är så användbart när det gäller designdokument. ”

Det finns också några som anser att ingen av dem ger dem den kompletta lösning de behöver. Denna användare anser att de inte fungerar för hans användningsfall:

”Jag har också använt whiteboards som Miro eller Whimsical, men tycker att de inte uppfyller de minimalistiska och strömlinjeformade krav jag behöver för att mina utkast verkligen ska kunna kopplas samman som de ska.”

Och ännu en användare har hittat en gemensam lösning:

”Vi använder ClickUp och Miro. Kombinationen fungerar mycket bra för oss.”

Det leder oss smidigt vidare till vår alternativa lösning: ClickUp. ✨

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till Whimsical och Miro

Rita kopplingar och länka objekt för att skapa vägkartor eller arbetsflöden utifrån dina idéer tillsammans med ditt team i ClickUp Whiteboards.

ClickUp är ett projektledningsverktyg som stöder dig från början till slut i dina affärsprocesser. Det är ett av de bästa programvarualternativen för teamsamarbete som finns, utformat för att öka produktiviteten och kreativiteten samtidigt som det effektiviserar ditt arbetsflöde som inget annat. 🙌

ClickUp sparar dig timmar av arbetstid med tusentals mallar. Du behöver inte längre skapa dokument från grunden. Och eftersom varje dokument du skapar också är vackert formaterat blir det lättare att läsa och mycket effektivare.

Och nästan allt i ClickUp är anpassningsbart, så du kan anpassa det efter dina behov.

ClickUp finns som webbapp och för Windows, Android, Linux eller iOS, så du kan använda det på din stationära dator, bärbara dator eller andra enheter som din iPhone eller iPad.

Med sitt fokus på realtidssamarbete konkurrerar ClickUp enkelt med – och är i många fall bättre än – både Whimsical och Miro.

Låt oss ta en titt på samma tre funktioner som vi just har jämfört för Whimsical vs. Miro och se hur ClickUp står sig.

Whiteboards

Collaboration Detection gör det möjligt för team att arbeta och redigera samtidigt i ClickUp Whiteboards.

Som ett av de bästa valen av whiteboard-programvara på marknaden erbjuder ClickUps Whiteboard dig en idealisk idéskiss – men det går också långt utöver det. Det tar dessa idéer och omvandlar dem till uppgifter.

När du använder ClickUps samarbetswhiteboard kan du skapa din egen layout – eller spara tid och ansträngning genom att välja bland ClickUps utbud av whiteboardmallar. Med mallar för flödesscheman, tankekartor, matriser, organisationsscheman eller arbetsplaner, bland många andra alternativ, finns det garanterat en som passar dina behov.

Använd ClickUps funktion för samarbete i realtid för att brainstorma och samla in idéer från ditt team. Rita, lägg till objekt eller text, skapa projektplaner eller flödesscheman och länka allt till relevanta resurser, som mediefiler eller andra dokument. Lyckligtvis tar utrymmet aldrig slut på ClickUp Whiteboards.

Dra och släpp sedan elementen på din whiteboard tills de är perfekt arrangerade och koppla ihop dem i så många färger du vill. Lägg till klisterlappar för att fånga upp slumpmässiga tankar. Alla medlemmar i ditt team kan redigera den i realtid som om de vore i samma rum som du.

När du är klar (för tillfället) kan du skapa ClickUp-uppgifter direkt från din whiteboard med ett enda klick. Du kan tilldela och hantera dessa uppgifter inifrån ClickUp, så att allt finns på samma ställe – smidigt och effektivt. ✅

Dokument och AI

Bädda in ClickUp Docs direkt i Whiteboards för att få tillgång till viktiga projektdokument, forskning och sammanhang utan att behöva lämna din tavla.

ClickUps dokument är rena och snygga och låter dig kommunicera idéer både textuellt och visuellt. Du kan inkludera tabeller, bädda in bokmärken och formatera allt med ett klick eller med hjälp av /Slash-kommandon. Teammedlemmar kan redigera dokument tillsammans i realtid och tagga andra med kommentarer, vilket skapar det bästa möjliga samarbetsdokumentet. Du kontrollerar vem som kan se dessa dokument med behörighetshanteringsfunktioner och delbara länkar.

Det bästa av allt är att ClickUp Docs kan kategoriseras och kopplas direkt till arbetsflöden, så att ditt team alltid kan hitta all information de behöver på ett och samma ställe. Tilldela åtgärdspunkter direkt från ditt dokument och konvertera text till uppgifter. Använd sedan widgets för att uppdatera projektstatus och arbetsflöden så att du alltid kan följa vad som händer just nu.

ClickUps AI-assistent hjälper dig att arbeta snabbare och mer effektivt. Be den hjälpa dig att brainstorma idéer eller skriva ett helt dokument utifrån bara några nyckelord. Be den sedan redigera och formatera innehållet så att det blir mer koncist och engagerande. 📝

Din AI-assistent kan också extrahera åtgärdspunkter och dina viktigaste insikter från Docs och sammanfatta långa texter på några sekunder, vilket sparar dig timmar av manuellt slit.

Mind maps

I ClickUps tankekartor kan du enkelt omorganisera noder baserat på deras hierarkiska struktur.

ClickUp Mind Maps hjälper dig att visualisera din nästa stora idé i technicolor. Brainstorma idéer, organisera projekt eller kartlägg arbetsflöden och se hur allt passar ihop. Skriv ner dina idéer och använd sedan dra-och-släpp-noderna för att flytta delar av din Mind Map.

Precis som med alla andra delar av ClickUp har du tillgång till ett brett utbud av mind map-mallar som hjälper dig att komma igång. Och eftersom allt i ClickUp är sammankopplat kan du skapa och hantera uppgifter direkt från din mind map.

Länka din tankekarta till specifika dokument, kommentarer eller uppgifter i ditt arbetsområde och dela dem med ditt team. Det här är kreativitet och samarbete när det är som bäst. 🪄

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 dollar per användare och månad

Företag: 12 dollar per användare och månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: 7 dollar per arbetsplatsmedlem och månad

Uppgradera till ClickUp idag

Whiteboardverktyg hjälper dig att vara kreativ och samla dina tankar, och sedan organisera allt på ett sätt som är logiskt.

Varje whiteboardverktyg passar dock bäst för olika ändamål. I vår jämförelse mellan Whimsical och Miro framgår det tydligt att Whimsical är utmärkt för små team som fokuserar på designarbete. Det är vackert, enkelt och budgetvänligt. Miro, å andra sidan, är utformat för skalbarhet. Det fungerar bra för större team som behöver samarbeta i realtid och erbjuder fler funktioner.

Eller så kan du gå direkt till ClickUp för att få det bästa av två världar, plus en koppling till ClickUps projektledningsverktyg. ClickUps allt-i-ett-lösning erbjuder vackra och effektiva whiteboard- och dokumentlösningar som kopplas direkt till uppgifter. Det innebär att du kan hantera allt från ett enda arbetsutrymme, vilket hjälper dig att effektivisera ditt arbetsflöde och arbeta snabbare och mer effektivt på alla sätt. 🤩

Registrera dig gratis hos ClickUp idag!