Hur du förbättrar ditt teams produktivitet

För en tid sedan skakade Grekland om marknaden genom att införa en ”tillväxtinriktad” sexdagars arbetsvecka. Detta gav arbetsgivare inom vissa branscher rätt att kräva att anställda arbetade en extra dag – med en 40-procentig höjning av deras dagliga lön som kompensation.

Samtidigt beslutade Tyskland och Belgien att gå den motsatta vägen och införa fyradagarsarbetsveckor i syfte att förbättra produktiviteten och ge arbetstagarna en bättre balans mellan arbete och privatliv.

Nederländerna tog dock guldmedaljen i balans mellan arbete och privatliv. Enligt uppgifter från regeringen arbetar nederländska arbetstagare i genomsnitt bara 29 timmar per vecka – den kortaste arbetsveckan i världen. (Kan vi flytta dit redan?)

Under de senaste åren har den globala debatten om hur man kan öka produktiviteten på arbetsplatsen blivit allt mer intensiv, och olika länder har prövat olika åtgärder.

Men vad händer om det inte krävs extrema scheman för att öka teamets produktivitet? Hemligheten kan istället ligga i några beprövade strategier från en effektiv teamledare och rätt verktyg för uppgiftshantering.

⏰ 60-sekunderssammanfattning Respektera balansen mellan arbete och privatliv : Främja ledighet och flexibla arbetstider för att hålla ditt team utvilat, motiverat och produktivt.

Förstå och öka teamets produktivitet : Effektivt teamarbete bygger på tydliga mål, samarbete, kommunikation och effektiv uppgiftshantering.

Uppmärksamma kvalitetsarbete : Erkänn medarbetarnas insatser för att höja moralen och stärka en kultur av uppskattning.

Skapa en hälsosam arbetsmiljö : Förhindra utbrändhet med realistiska arbetsbelastningar, positiv dynamik och ömsesidigt förtroende mellan teammedlemmarna. Detta påverkar teamets produktivitet positivt och bidrar till att förbättra teamets prestanda.

Utnyttja tekniken : Använd ClickUp för att automatisera repetitiva uppgifter, följa upp framsteg och effektivisera arbetsflöden.

Sätt upp tydliga mål och ansvarsområden : Definiera praktiska mål, delegera uppgifter på ett rättvist sätt och se till att arbetsbelastningen är jämnt fördelad i teamet.

Använd en datadriven strategi : Använd ClickUps rapporterings- och analysverktyg för att spåra viktiga mätvärden som kundnöjdhet, medarbetarengagemang och teamets prestanda.

Uppmuntra samarbete : Främja öppen kommunikation genom regelbundna avstämningar, samarbetsverktyg och en inkluderande teamkultur. Detta bidrar till att skapa en positiv arbetsmiljö.

Investera i utbildning : Ge möjlighet till kompetensutveckling med hjälp av ClickUp Clips och mallar för att stärka teammedlemmarnas självförtroende och förbättra prestationen.

Ge konstruktiv feedback: Ge balanserad feedback i kombination med praktiska mål för att vägleda förbättringar och upprätthålla moralen under teammöten.

Förstå teamets produktivitet

Låt oss börja med den stora frågan: vad innebär teamets produktivitet?

Enkelt uttryckt är teamets produktivitet hur effektivt en grupp individer arbetar tillsammans för att uppnå företagets mål inom en given tidsram.

Men det är inte bara solsken och Gantt-diagram. Produktiviteten beror på en känslig blandning av samarbete, kommunikation, arbetsfördelning och tidshantering (om man inte gör det leder det till låg produktivitet i teamet).

I grund och botten mäts produktivitet genom att jämföra kvaliteten och kvantiteten på resultatet med de resurser (som tid och ansträngning) som har lagts ner på det.

📌 Exempel: Ett marknadsföringsteam har till uppgift att lansera en produktkampanj. Om de klarar deadlines, håller sig inom budgeten och ändå lyckas med en kreativ kampanj som blir viral, är det teamets produktivitet. Men om hälften av teamet kämpar för att få uppdateringar medan den andra hälften är begravd i irrelevanta e-postmeddelanden... ja, då är det inte så bra.

Faktorer som påverkar teamets produktivitet

Det är ingen hemlighet att samarbete ökar produktiviteten. 70 % av arbetsgivarna världen över rankar kommunikation som den viktigaste egenskapen de letar efter hos potentiella rekryter.

Om ditt team har svårt med kommunikationen kan ett transparent samarbetsverktyg som ClickUp hjälpa till att öka produktiviteten.

Med funktioner som Assign Comments i ClickUp kan du tagga teammedlemmar direkt i projektets uppgifter, dokument och mer. Detta minskar kontextväxlingar och säkerställer att konversationerna förblir relevanta för uppgiften.

Omvandla kommentarer till praktiska uppgifter med ClickUps Assigned Comments för att förbättra teamets produktivitet

Ett annat problem som teamen står inför är osammanhängande dokument, spridda plattformar och en splittrad teknikstack. En lösning är att ha allt på ett ställe.

Det är därför ClickUp Chat centraliserar allt – uppgifter, dokument, idéer och konversationer – på ett och samma ställe. Inga fler spridda Slack-trådar eller e-postsvart hål.

Öka teamets produktivitet med ClickUp Chat genom att centralisera all kommunikation

💡 Ett ultimata proffstips: Främja gemenskapen i teamet! Låt oss inte glömma den mänskliga faktorn. En positiv teamdynamik kan förvandla ett bra team till ett fantastiskt team. Så här gör du: Förtroende : När teammedlemmarna litar på varandra blomstrar : När teammedlemmarna litar på varandra blomstrar teamsamarbetet . Inga tvivel, inga hämmade idéer.

Konfliktlösning : Oenigheter är oundvikliga, men att lösa dem på ett konstruktivt sätt kan leda till bättre beslut.

Gemensamma mål : Tydliga, gemensamma mål förenar teamet och håller alla fokuserade.

Psykologisk trygghet: Att känna sig trygg att dela med sig av sina åsikter utan rädsla för att bli dömd leder till bättre problemlösning och innovation. Bryt isen med teambuildingaktiviteter eller ta dig bara tid att uppmärksamma varandras framgångar.

Strategier för att förbättra teamets produktivitet

Produktivitet handlar inte bara om att få jobbet gjort – det handlar om hur ni gör det tillsammans.

🌻 Kom ihåg: Ökad produktivitet = nöjdare medarbetare = nöjdare kunder.

Det svåraste är dock att ta reda på hur man når dit. För att förenkla saker och ting kan du prova dessa praktiska strategier.

Strategi 1: Hylla kvalitetsarbete

Erkännande är inte bara trevligt – det är nödvändigt. Enligt en undersökning har faktiskt 46 % av de anställda lämnat ett jobb eftersom de kände sig ouppskattade.

Att uppskatta medarbetarnas insatser innebär att skapa en kultur där alla känner sig värdefulla. Kom ihåg: Positiv feedback är lika viktigt som konstruktiv kritik.

Om du är osäker på var du ska börja kan ClickUp visa vägen.

Använd ClickUp Goals för att sätta upp tydliga projektmål, visualisera tidslinjer och spåra framsteg i realtid för att uppmuntra ansvarstagande. Det ger möjlighet att fira när milstolpar uppnås.

Hemligheten bakom teamets produktivitet är att sätta upp tydliga mål med ClickUp Goals

På tal om det, ClickUp Milestones gör det enkelt att spåra slutförda uppgifter och individuella bidrag. Genom att hålla koll på vem som utmärker sig kan du ge dem erkännande i rätt tid.

Strategi 2: Skapa en hälsosam arbetsmiljö

Det finns ingen magisk formel för en bra företagskultur. Nyckeln är att behandla dina medarbetare så som du själv vill bli behandlad.

En hälsosam arbetsmiljö är avgörande för att utveckla teamets kompetens och behålla de bästa talangerna.

Det betyder inte att du behöver ett trendigt kontor med sittsäckar och kombucha på fat. Tänk istället enklare, som att sätta realistiska förväntningar för att undvika utbrändhet och upprätthålla teamets produktivitet.

Strategi 3: Främja psykologisk trygghet på arbetsplatsen

Psykologisk trygghet kan ofta vara grundstenen för teamets produktivitet. När medarbetarna känner sig trygga att säga vad de tycker, komma med idéer eller till och med erkänna misstag utan rädsla för att bli dömda, händer magiska saker.

I en studie om högpresterande team rankades psykologisk trygghet som den viktigaste faktorn för framgång. Team som främjar förtroende och öppenhet har bättre kommunikation, högre engagemang och, ja, betydligt färre misstag.

Men hur skapar man en sådan miljö? Börja med att normalisera sårbarhet. Erkänn dina egna misstag som ledare för att uppmuntra andra att göra detsamma.

📌 Exempel: Tänk dig ett projekt där deadlines inte hålls. Istället för att skylla på varandra, uppmuntra teamet att diskutera hinder öppet. Kanske behöver en teammedlem stöd, eller så underskattades omfattningen. Lösningar dyker upp snabbare när det finns förtroende i rummet.

För distansarbetande team kan du använda feedbackformulär så att medarbetarna kan dela med sig av sin feedback anonymt om de inte känner sig bekväma med att göra det direkt.

💡 Proffstips: Fråga regelbundet ditt team: ”Vad kan vi göra bättre?” Du kommer att bli förvånad över de insikter och det engagemang som denna enkla fråga ger.

Strategi 4: Utnyttja teknik för att öka produktiviteten

Produktivitet är en T-punkt där input, feedback och output smälter samman. För att upprätthålla ett smidigt arbetsflöde är det viktigt att ha koll på alla dessa delar. ClickUp kan hjälpa dig med detta genom att automatisera många manuella uppgifter.

Med ClickUps automatiseringsfunktion kan du anpassa tråkiga, repetitiva (och ofta mindre värdefulla) åtgärder efter eget tycke och smak.

Öka teamets produktivitet genom att automatisera repetitiva uppgifter och utlösa åtgärder baserade på specifika villkor med hjälp av ClickUp Automations

Behöver du att en uppgifts prioritet uppdateras automatiskt när den tilldelas? Eller att statusen ändras när den taggas? Automatiseringar ser till att det blir gjort.

Om du någonsin fastnar i något steg kan du lita på att ClickUp hjälper dig med ClickUp AI och tusentals inbyggda mallar.

ClickUp Brain förutser uppgifter och optimerar arbetsflöden med hjälp av artificiell intelligens för att förstå användarnas beteende och projektets behov. Det erbjuder funktioner för automatisk schemaläggning och uppgiftsrankning, vilket avsevärt minskar planeringstiden och hjälper dig att fokusera på viktiga uppgifter.

Prova ClickUp Brain När du står inför en kreativ blockering kan du generera idéer med hjälp av ClickUp Brain.

Mallar som Using ClickUp for Productivity Template är perfekta för att balansera ditt arbete och privatliv – en utmaning som många av oss känner väl till.

Ladda ner den här mallen Oavsett om det gäller projektuppföljning eller dagliga uppgifter hjälper ClickUp för produktivitetsmallar dig att hålla fokus på dina viktigaste uppgifter och se till att ingenting glöms bort.

Strategi 5: Hantera teamets mål och ansvarsområden

Här är en allvarlig verklighet: nästan 43 % av arbetstagarna i USA uppger att de känner sig spända eller stressade under sin arbetsdag. För dem som upplever lägre psykologisk trygghet stiger den siffran till 61 %. Oj!

Men stress behöver inte vara en ständig följeslagare. Lite proaktiv ledning, särskilt när det gäller att sätta mål och delegera ansvar, kan minska stressen och förbättra teamets produktivitet.

Och hur gör vi det? Genom att sätta upp tydliga, uppnåbara mål som alla förstår och kan enas kring.

Tidigare diskuterade vi hur ClickUp kan hjälpa till i ett sådant scenario, men låt oss sätta det i perspektiv med ett exempel.

📌 Exempel: Mål: Öka kundnöjdheten för en onlinebutik.

Öka kundnöjdheten för en onlinebutik.

Mål: Minska den genomsnittliga svarstiden från fyra till två timmar inom fem månader. Öka Net Promoter Score (NPS) från 25 till 50 inom sju månader.

Minska den genomsnittliga svarstiden från fyra till två timmar inom fem månader.

Öka Net Promoter Score (NPS) från 25 till 50 inom sju månader. Öka kundnöjdheten för en onlinebutik. Minska den genomsnittliga svarstiden från fyra till två timmar inom fem månader.

Öka Net Promoter Score (NPS) från 25 till 50 inom sju månader.

När målen är fastställda, dela upp dem i etapper och gruppera uppgifterna under varje etapp för att få en tydlig färdplan. Dela sedan upp och delegera uppgifterna.

Därefter kommer det viktigaste steget i arbetsbelastningshanteringen.

Det handlar om att se till att arbetsbelastningen är balanserad.

Det är här ClickUps arbetsbelastningsvy kommer till sin rätt. Den ger en översiktlig bild av teamets kapacitet:

Se hur mycket tid varje teammedlem har tillgänglig

Visualisera arbetsbelastningen per dag, vecka eller månad

Justera arbetsuppgifterna så att ingen blir överbelastad.

Med ClickUps arbetsbelastningsvy kan du öka teamets produktivitet och enkelt identifiera obalanser i arbetsbelastningen

På så sätt kan du se till att ingen känner att de bär hela världens börda medan andra bara glider med.

Strategi 6: Datadriven strategi för produktivitet

En datadriven strategi ger dig en tydlig bild av var ditt team utmärker sig, var det finns utrymme för förbättringar och hur du kan optimera teamets prestanda över hela linjen.

Börja med regelbundna avstämningar med ditt team – de är viktiga för att förstå om de uppfyller, överträffar eller underskrider prestationsmålen.

Ett kundsupportteam kan till exempel fokusera på:

Kundnöjdhetsbetyg (CSAT) : Hur nöjda är dina kunder med tjänsten?

Första svarstid (FRT) : Hur snabbt besvaras frågor?

Customer Effort Score (CES): Hur lätt är det för kunderna att lösa sina problem?

Verktyg som ClickUp eliminerar gissningar när det gäller att spåra och analysera produktivitet. Använd det för att övervaka framsteg med numeriska, monetära, sant/falskt- eller uppgiftsbaserade mål.

ClickUps anpassningsbara instrumentpaneler är praktiska för att följa framsteg och dra slutsatser.

Du kan anpassa dem efter din organisations stil – varumärkets färger, logotyper osv. Dessutom erbjuder ClickUps anpassade vyer flexibilitet: växla mellan en lista, Gantt-diagram, Kanban-tavla eller vad som helst som passar din stil.

Visualisera och hantera din projekttidsplan med ClickUps instrumentpaneler

📌 Exempel: Tänk på instrumentpanelen för mjukvaruutveckling. Det är ett utmärkt verktyg för att få realtidsinformation om alla dina utvecklingsaktiviteter. Du kan spåra olika mätvärden, inklusive sprinthastighet, burn-up- och burn-down-hastigheter, ledtid, cykeltid och kumulativa flödesscheman. Denna typ av insyn hjälper teamledare och medlemmar att vara extra produktiva.

Med ClickUp har vi skapat instrumentpaneler där kunderna kan övervaka prestanda, beläggning och projekt i realtid. Det överbryggar avståndet för kunder på olika kontinenter och får dem att känna sig kopplade till sina team.

Med ClickUp har vi skapat instrumentpaneler där kunderna kan övervaka prestanda, beläggning och projekt i realtid. Det överbryggar avståndet för kunder på olika kontinenter och får dem att känna sig kopplade till sina team.

Dessutom är ClickUps mall för personlig produktivitetsrapport en livräddare för att övervaka teamets resultat. Den är utformad för att registrera prestationsdata och spåra trender över tid så att du kan se till att alla håller sig på rätt spår – även i dagens distraherande värld.

Spåra framsteg, identifiera flaskhalsar och uppmärksamma prestationer med ClickUps rapporteringsfunktioner

För en detaljerad översikt över ditt teams bidrag gör ClickUps funktion för tidrapportering det enkelt att logga arbetstimmar.

Med automatiserade tidrapporter kan teamen spåra tiden noggrant, minska fel och få insikter i projektets framsteg och arbetsbelastning i realtid.

Strategi 7: Erbjud mentorskap inom teamet

Ett väl utformat mentorprogram kan förändra teamdynamiken. Mentorer hjälper adepter att hantera utmaningar, samtidigt som mentorerna själva förbättrar sina ledaregenskaper – en möjlighet till ömsesidig utveckling.

Definiera tydliga mål för mentorsprocessen, till exempel att förbättra specifika färdigheter eller förstå en ny roll.

Formella möten är visserligen användbara, men informella möten – som en snabb pratstund över en kopp kaffe eller en avslappnad diskussion under rasten – kan ibland vara ännu mer effektiva. Ett exempel är att informellt sammanföra en produktdesigner med en säljchef för att utbyta insikter om kundernas behov och förbättra produktens marknadsanpassning.

💡 Proffstips: Uppmuntra omvänd mentorskap! Para ihop seniora medarbetare med nyare teammedlemmar för att utbyta nya idéer och perspektiv. Detta hjälper seniora medarbetare att hålla sig uppdaterade om nya verktyg och trender, samtidigt som juniora medarbetare utvecklar självförtroende och ledarskapsförmåga. Det är en ömsesidig väg mot tillväxt!

Strategi 8: Uppmuntra samarbete och kommunikation

En samarbetsmiljö gör det möjligt för anställda att dela kunskap och söka hjälp från kollegor.

Men ärligt talat krävs det mer än rätt verktyg för att få människor att prata med varandra. En positiv företagskultur spelar en stor roll för att skapa en atmosfär där öppen kommunikation och lagarbete frodas.

Ta till exempel ClickUp Docs.

Redigera dokument i realtid, lägg till kommentarer och spåra ändringar för att säkerställa att alla är på samma sida med ClickUp Docs

Det här är inte bara statiska sidor, utan levande dokument som teammedlemmarna kan redigera, kommentera och samarbeta kring i realtid. Du behöver inte längre undra om du arbetar med den senaste versionen – allt hålls synkroniserat så att alla är på samma sida (bokstavligen).

💡 Proffstips: För team som föredrar asynkron kommunikation gör ClickUps trådade kommentarer inom uppgifter feedback och uppdateringar till en barnlek. Och när det är dags för möten kan du använda ClickUp för att se till att du aldrig missar något. Med kalenderfunktionen kan du hantera uppgifter tillsammans med dina mötesplaner och synkronisera dem med Google Kalender, så att du alltid är uppdaterad.

Strategi 9: Prioritera inkludering och mångfald i teamplaneringen

Inkluderande team presterar inte bara bättre – de är också mer innovativa.

En rapport från McKinsey visar att företag med etnisk mångfald har 36 % större sannolikhet att överträffa sina konkurrenter som inte prioriterar inkludering.

Men inkludering handlar inte om att kryssa i en ruta, utan om att skapa en miljö där alla röster är viktiga. Börja med att aktivt involvera underrepresenterade teammedlemmar i beslutsfattande och planering.

📌 Exempel: Låt oss säga att du planerar en produktlansering. Se till att marknadsförings-, design- och teknikteamet alla bidrar med sina perspektiv. Du kommer att upptäcka insikter som annars kanske skulle förbises, till exempel att se till att produktfunktionerna är tillgängliga för alla användare.

Strategi 10: Utbildnings- och utvecklingsmöjligheter

Att hålla teamen utmanade och nöjda är receptet för framgång.

Om du har varit i företagsvärlden ett tag vet du att anställda inte bara vill stämpla in och ut – de vill växa, lära sig och avancera i sin karriär.

Dessutom kostar det betydligt mer att anställa och introducera en ny medarbetare än att behålla och vidareutbilda befintlig personal. Det är alltså en win-win-situation.

Det enda problemet är besväret med ändlösa möten.

ClickUp Clips löser det! Med den här funktionen kan du skapa snabba skärminspelningar, lägga till röstkommentarer och dela dem med ditt team. Behöver du förklara en process eller ge feedback? Hoppa över det 20 minuter långa samtalet och skicka istället en kortfattad video.

Spela in och dela videomeddelanden för att ge tydliga instruktioner och feedback via ClickUp Clips.

Strategi 11: Feedback och kontinuerlig förbättring

Feedback är livsviktigt för ett framgångsrikt team. Det är så du hjälper individer att växa, identifierar områden som kan förbättras och firar framgångar.

Hemligheten? Hitta en balans mellan positiva och konstruktiva kommentarer.

Konstruktiv feedback bör alltid åtföljas av praktiska mål – något konkret som ditt team kan arbeta mot för att förbättra medarbetarnas produktivitet. Oavsett hur tuff feedbacken är bör den avslutas på ett positivt sätt för att hålla moralen uppe.

Använd ClickUps mall för prestationsutvärderingar, ditt verktyg för strukturerade och effektiva feedbackmöten. Denna nybörjarvänliga mall låter dig organisera självutvärderingar, chefers utvärderingar och gemensamma karriärdiskussioner.

🧠 Visste du att: Anställda längtar efter feedback på sina prestationer för att förbättra sina färdigheter och frigöra sin potential? Faktum är att studier visar att 80 % av de anställda som får meningsfull feedback varje vecka uppger att de är fullt engagerade i sitt arbete.

Strategi 12: Realistisk hantering av arbetsbelastningen

När det gäller produktivitet är mer inte alltid bättre.

Att kommunicera med ditt team om deras arbetsbelastning och göra justeringar efter behov kan verka kontraproduktivt för att öka produktiviteten, men det är det smartaste sättet att agera.

En realistisk arbetsbelastning minskar antalet fel och gör det möjligt för teammedlemmarna att hjälpa varandra när det behövs.

ClickUps mall för medarbetarnas arbetsbelastning hjälper till med övervakningen av arbetsbelastningen. Om du dock letar efter något mer omfattande, här är ett förslag:

Tänk dig att du hanterar lanseringen av en marknadsföringskampanj med flera rörliga delar – design, innehållsskapande och annonsplanering.

Med hjälp av ClickUps tidslinjevy kan du gruppera uppgifter efter ansvariga för att säkerställa att grafiska formgivaren inte överbelastas med flera deadlines samma dag.

Om du övervakar ett byggprojekt med snäva deadlines kan ClickUps Gantt-diagram hjälpa dig att övervaka uppgiftsberoenden, till exempel att säkerställa att grundarbetet är klart innan stombyggnaden påbörjas. Det dynamiska Gantt-diagrammet beräknar om scheman och kritiska vägar om förseningar uppstår.

Spåra framsteg, identifiera kritiska vägar och säkerställ att projektet levereras i tid med ClickUps Gantt-diagramvy

Strategi 13: Bygga förtroende och självständighet

Förtroende är det som håller ihop teamen.

Enligt forskning litar anställda på ledare som kommunicerar tydligt, visar förtroende för framtiden och har ett genuint engagemang för att stödja positiva förändringar.

För att bygga förtroende, börja högst upp. Utbilda cheferna i att kommunicera öppet, fatta genomtänkta beslut och föregå med gott exempel. Förtroende är smittsamt – när medarbetarna ser att deras ledare uppvisar dessa egenskaper smittar det av sig på resten av teamet.

Samtidigt hjälper ClickUps funktioner, såsom att tilldela uppgifter med tydliga deadlines och förväntningar , medarbetarna att hantera sina ansvarsområden utan ständiga avstämningar.

Strategi 14: Fastställ tydliga kommunikationsnormer för distansarbetande team

Fjärrteam trivs med tydlighet – eller faller utan den. Att fastställa kommunikationsnormer hjälper till att hantera förväntningar inom produktiva team och förbättrar varje individs produktivitet.

Du kan börja förbättra teamets produktivitet genom att etablera:

Föredragna kommunikationskanaler (t.ex. ClickUp Chat för snabba frågor, e-post för detaljerade uppdateringar)

Förväntningar på svarstid (t.ex. svar inom 24 timmar för icke-brådskande uppgifter)

Mötesetikett (t.ex. kameror på eller av, förhandsläsning som delas i förväg)

Strategi 15: Håll stående möten

Ingen vill ha att göra med en detaljstyrande chef, men låt oss vara ärliga – en frånvarande chef är inte mycket bättre.

Stående möten skapar en perfekt balans och ger medarbetarna en konsekvent plats att dela projektuppdateringar, fira framgångar eller ta itu med arbetsrelaterade utmaningar tillsammans med sina chefer.

💡 Proffstips: Bestäm alltid agendan i förväg. Oavsett om det handlar om att diskutera hinder i arbetet eller gå igenom teamets mål, så är det viktigt att informera teamet om vad som står på dagordningen så att alla kommer förberedda och mötet blir produktivt.

Strategi 16: Respektera arbetstider och ledighet

Om ditt team är fastklistrat vid sina e-postmeddelanden eller meddelanden dygnet runt, kopplar de inte av, utan arbetar bara övertid gratis. Och det är en enkelbiljett till Burnout City.

Att uppmuntra ditt team att koppla bort sig under ledighet eller utanför arbetstid är inte att vara eftergiven – det är att vara smart. Ett utvilat team är produktivt, klarar av uppgifter snabbare och med färre misstag.

🧠 Visste du att? En ny studie visar att dålig balans mellan arbete och privatliv inte bara påverkar arbetet – det påverkar även privatlivet. 48,8 % uppger att de har försämrade familjerelationer och 37,8 % upplever fysiska, emotionella och psykiska hälsoproblem.

Rom byggdes inte på en dag, men ClickUp hjälper dig över natten.

Den latinska författaren Publilius Syrus sa en gång: ”Att göra två saker samtidigt är att inte göra någon av dem. ”

Visa ord, särskilt i dagens multitasking-besatta värld. Det är därför ClickUp hanterar de manuella uppgifterna, så att ditt team kan fokusera på det som verkligen är viktigt.

Ta lärdom av företag som Yoga International och Pressed Juices mjukvaruteam, som har sett en ökning av teamets produktivitet med 50 % respektive 30 % – utan att utöka sina team.

Med funktioner som automatiseringar för att hantera repetitiva arbetsflöden och anpassade instrumentpaneler för att centralisera data och spåra framsteg i realtid, säkerställer ClickUp att ditt teams tid spenderas på arbete som ger resultat.

Är du redo att förändra ditt teams arbetssätt? Skapa ett gratis konto på ClickUp idag!