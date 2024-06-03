10 faktorer som påverkar produktiviteten på arbetsplatsen

Organisationens framgång är direkt proportionell mot medarbetarnas produktivitet och processernas effektivitet.

Tyvärr är det en ständig kamp för de flesta arbetsplatser att upprätthålla en hög produktivitet hos sina anställda. En anledning är att det inte finns någon manual för hur man motiverar anställda eller ökar deras effektivitet.

Varje liten detalj spelar en stor roll för medarbetarnas produktivitet, från strategiska kommunikationsmetoder till att välja rätt teknik och integrera hälsa och välbefinnande.

Samtidigt är det inte en enda avdelnings uppgift – nämligen personalavdelningen – att implementera strategier för medarbetarnas produktivitet eller engagemang. Ledningspersonal, chefer, teammedlemmar och medarbetare spelar en avgörande roll här.

Låt oss undersöka de faktorer som påverkar produktiviteten, såsom kommunikation, ledarskap, hälsa och välbefinnande samt utbildning och utveckling.

Läs vidare för att lära dig hur du skapar en positiv arbetsmiljö som maximerar dina anställdas potential och driver långsiktig tillväxt.

⏰ 60-sekunderssammanfattning Produktivitet uppstår inte av en slump – den formas av viktiga faktorer som påverkar hur medarbetarna arbetar. Här är det som gör störst skillnad: Kommunikation och ledarskap – Tydliga förväntningar och stark vägledning håller teamen sammansvetsade.

Teknik – Rätt verktyg effektiviserar arbetsflöden och minskar slöseri med tid.

Hälsa och välbefinnande – En balanserad inställning till arbete och privatliv förebygger utbrändhet.

Utbildning och utveckling – Möjligheter till utveckling håller medarbetarna engagerade.

Arbetsmiljö – En stödjande kultur främjar fokus och samarbete.

Motivation och incitament – Erkännande och belöningar driver prestationen.

Målsättning – Tydliga mål ger medarbetarna riktning.

Arbetsbelastning och tidshantering – Att hantera prioriteringar hjälper till att undvika stress.

Lönestruktur – Rättvis ersättning garanterar arbetsglädje.

Värdet av medarbetarnas engagemang och produktivitet

Medarbetarengagemang avser en medarbetares hängivenhet och entusiasm för sitt arbete. Engagerade medarbetare är investerade i företagets framgång och är mer benägna att gå utöver sina arbetsbeskrivningar. Detta resulterar i ökad produktivitet på arbetsplatsen.

Oengagerade medarbetare – de tysta avhoppare – har däremot ingen emotionell koppling till sin arbetsplats. De tar kanske inga initiativ, är inte engagerade i företaget eller sin egen utveckling och kan till och med dra sig undan från kommunikation eller ofta klaga på arbetet.

Här är några intressanta uppgifter från Gallups rapport om medarbetarengagemang. Företag med en högre andel engagerade medarbetare var

18 % mer produktiva

10 % mer investering i kundengagemang

23 % mer lönsam

Denna rapport visar ett direkt samband mellan medarbetarnas engagemang och produktivitet på arbetsplatsen och hur detta leder till positiva resultat såsom lönsamhet och bättre kundengagemang.

Samma rapport visar dock också att nästan varannan anställd i USA var aktivt oengagerad år 2023. Några orsaker till att anställda är oengagerade på jobbet kan vara:

Dålig ledning : Mikrostyrning, brist på tydliga förväntningar och oförmåga att ge konstruktiv feedback.

Brist på erkännande : Anställda som känner att deras hårda arbete inte uppmärksammas är mindre benägna att engagera sig.

Överbelastning eller underbelastning : Att ständigt känna sig överhopad eller inte ha tillräckligt med utmanande uppgifter kan båda leda till bristande engagemang (och utbrändhet).

Brist på utvecklingsmöjligheter: Anställda som känner sig fast i ett jobb utan framtidsutsikter och utan möjlighet till avancemang är mer benägna att tappa motivationen.

Genom att ta itu med dessa frågor kan företag skapa en positiv arbetsmiljö, vilket leder till engagerade och produktiva medarbetare.

10 faktorer som påverkar produktiviteten

Flera faktorer påverkar medarbetarnas produktivitet – både interna och externa. Här är några av de viktigaste organisatoriska aspekterna som påverkar medarbetarnas produktivitet.

1. Kommunikation

Kommunikationskulturen i din organisation kan ha stor inverkan på dina anställdas produktivitet. Till exempel kan team som har många möten eller förväntas svara på meddelanden omedelbart lägga mycket mer tid på att kommunicera med olika personer än på att utföra sitt arbete.

Samtidigt kan bristande kommunikation också påverka teamets produktivitet negativt. De kanske inte har rätt information för att kunna fortsätta sitt arbete, eller så måste de vänta länge på svar från teammedlemmarna.

Det är därför du måste balansera realtidskommunikation och asynkron kommunikation för ditt team för att öka produktiviteten.

Så här kan du göra:

Skapa ett dokument om ”hur vi arbetar”

Företagskulturboken bör innehålla detaljerade kommunikationsriktlinjer för din arbetsplats och information om till exempel hur ofta projektuppdateringsmöten ska hållas, mötesfria dagar, när man ska boka ett samtal och när man ska kommunicera asynkront.

Du kan använda ett verktyg som ClickUp Docs för att skapa och lagra dessa dokument eller till och med lägga till detta som ett avsnitt i din onboarding-wiki så att nya medarbetare vet hur de ska kommunicera.

Skapa en wiki om bästa praxis för kommunikation i din organisation med ClickUp Docs.

Att välja rätt verktyg för att stödja ditt teams olika behov är lika viktigt som att skapa en kommunikationsstrategi.

Använd synkrona och asynkrona verktyg som videokonferensprogram, intern chatt och videoinspelningar.

Samtidigt är det viktigt att inte överbelasta dina anställda med för många verktyg. Vi rekommenderar att du begränsar din teknikstack till högst 3–4 verktyg, eller ännu bättre, ett allt-i-ett-verktyg.

Ett sätt att göra detta är att välja ett verktyg som erbjuder flera kommunikationsmetoder.

Med ClickUp kan du till exempel:

Använd taggarna och kommentarfunktionen i ClickUp Tasks för att följa upp ett projekts framsteg eller hantera flaskhalsar.

Initiera direktchattar och gruppchattar med viktiga intressenter för kontextuella eller djupgående men asynkrona konversationer med ClickUp Chat -vyn.

Samarbeta på dokument via kommentarer, redigering i realtid och [@]omnämnanden.

Spela in korta videoklipp med ClickUp Clips och dela dem med dina kollegor för att förtydliga dina synpunkter.

Använd ClickUp Whiteboard för att visualisera möten och göra virtuella möten mer interaktiva.

Minska antalet möten och låt medarbetarna förlita sig på sin egen tid med ClickUp Clips

2. Ledarskap

Kom ihåg talesättet – anställda slutar hos dåliga chefer, inte hos företag.

En av de viktigaste aspekterna som påverkar medarbetarnas produktivitet är relationen mellan teamledare, chefer och deras direktunderställda.

Så här gör en stark ledare det möjligt för medarbetarna att bli mer produktiva:

De sätter upp en tydlig vision för sitt team, vilket hjälper alla att förstå vad de ska göra och hur deras arbete bidrar till helheten.

De erkänner prestationer, ger uppmuntran och främjar en positiv arbetsmiljö, vilket säkerställer en kultur med hög prestanda.

De kommunicerar effektivt, håller sina team informerade och skapar en miljö där medarbetarna känner sig bekväma med att ställa frågor och ta upp problem.

Ett sätt att hjälpa dina ledande befattningshavare att bli bättre ledare är att investera i ledarskapsutbildning och utveckling. Du kan också sponsra individuella coachningssessioner med bra mentorer för dem.

3. Teknik

Tekniken ökar visserligen medarbetarnas effektivitet, men tekniska problem kan ta upp deras tid, vilket leder till frustration och lägre produktivitet.

Några vanliga sätt som tekniken kan ta upp ditt teams tid är

Långa och komplicerade introduktionsprocesser

Klumpig användargränssnitt som är svårt att använda

Ständiga buggar och funktionsfel

Men det är inte bara verktygen du använder som spelar roll. Hur du använder tekniken är också viktigt och kan påverka produktiviteten på arbetsplatsen.

Drunknar dina anställda i mängder av dagliga aviseringar eller jonglerar de med ett halvt dussin olika programvaror?

Så här kan du mildra de negativa effekterna av tekniken:

Investera i användarvänliga verktyg : Välj teknik som är intuitiv och lätt att lära sig för medarbetarna, vilket minimerar inlärningskurvan och frustrationen.

Erbjud utbildning och stöd : Utbilda medarbetarna så att de kan använda tekniken effektivt till sin fördel.

Välj allt-i-ett-verktyg: Välj en plattform som erbjuder flera lösningar istället för ett verktyg för varje behov för att minska behovet av att växla mellan flikar.

4. Hälsa och välbefinnande

Att stödja medarbetarnas hälsa och välbefinnande är ett enkelt men effektivt sätt att engagera dem. Medarbetare som mår bra fysiskt och psykiskt har bättre fokus, koncentration och uthållighet. Detta leder till en betydande minskning av störningar och gör att medarbetarna kan förbli produktiva.

Här är några sätt på vilka företag kan prioritera medarbetarnas hälsa och välbefinnande för att öka produktiviteten och skapa en snabbfotad men samtidigt blomstrande arbetsmiljö:

Investera i omfattande hälsoförmåner : Erbjud sjukförsäkringar som täcker ett brett spektrum av fysiska och psykiska hälsotjänster.

Främja balans mellan arbete och privatliv : Uppmuntra medarbetarna att ta pauser, koppla bort sig från arbetet utanför kontorstiden och erbjud flexibla arbetsformer som distansarbete eller komprimerade arbetsveckor.

Skapa en hälsokultur : Erbjud workshops om stresshantering, mindfulness och hälsosamma matvanor. Du kan också erbjuda tillgång till träningsanläggningar eller ersätta anställda för träningskurser.

Betala för deras terapi: Ge tillgång till Employee Assistance Programs (EAP) med konfidentiella rådgivningstjänster och resurser för mental hälsa.

5. Utbildning och utveckling

Ett annat sätt att visa dina anställda att du bryr dig om dem och förbättra deras produktivitet är att erbjuda dem möjligheter till kompetensutveckling.

Detta kan inkludera

Upprätta en årlig budget för självutveckling så att de kan anmäla sig till professionella kurser.

Samarbeta med onlineplattformar för att erbjuda professionella kurser till rabatterade priser

Anordna regelbundna webbseminarier eller workshops om karriärutveckling

Erbjud mentorskap under olika stadier av en medarbetares karriär, till exempel när de närmar sig en befordran.

Om du är ett företag med ett mångfacetterat utbildningsprogram kan mallen ClickUp Training Rollout Plan hjälpa dig att organisera och följa upp dina olika program.

Ladda ner denna mall Håll koll på framstegen och statusen för dina organisationsomfattande utbildningsprogram med ClickUps mall för utbildningsplanering.

Denna färdiga mall gör det möjligt för HR-avdelningar att

Sätt upp mål för varje utbildningsprogram och följ upp framstegen mot dessa mål.

Planera din budget och fördela resurser för varje steg i utbildningsprogrammet.

Skapa en enhetlig struktur för alla framtida utbildningsprogram

Genom att prioritera utbildning och utveckling kan du se till att dina anställda kan hantera utmaningar, inte stagnerar i sina karriärer och uppnår högre produktivitetsnivåer.

6. Arbetsmiljön

Din faktiska kontorsmiljö (eller hemmakontoret för distansarbetande team ) har stor inverkan på medarbetarnas produktivitet. En obekväm arbetsplats med dålig belysning och möbler av låg kvalitet kan till exempel leda till obehag och minskad koncentration.

Företag på plats kan investera i bra inredning, ergonomiska möbler och välskötta och rena kontor. De bör också ta hand om andra faciliteter såsom temperaturkontroll, adekvata konferenslokaler och bullerkontroll så att medarbetarna kan behålla fokus längre.

Å andra sidan kan företag med distansarbetare ge sina anställda ett återkommande budget för hemmakontor för att upprätthålla en bekväm arbetsplats, bidrag för samarbetsutrymmen eller till och med utrustning som hörlurar med brusreducering.

7. Motivation och incitament

Motiverade medarbetare är mer benägna att ta sig an utmaningar på ett positivt sätt och söka kreativa lösningar på problem. De är också gladare och mer tillfredsställda i sina roller.

Men hur motiverar man medarbetare? Vi föreslår att du använder en blandning av både yttre och inre motivationsstrategier.

Yttre motivation kan omfatta belöningar, erkännande eller bonusar. Till exempel högre provision för säljare eller årliga prisutdelningar inom företaget.

Inre motivation är däremot något mer nyanserad. Det är lusten att arbeta för att det är roligt, tillfredsställande eller meningsfullt.

Skapa en arbetsmiljö som främjar en känsla av mening, tillväxt och självständighet. Att detaljstyra medarbetarna och ifrågasätta varje steg de tar är det snabbaste sättet att döda deras produktivitet.

Ett annat sätt att motivera dina anställda är att visa dem att du litar på och värdesätter dem. Ge dem utmanande projekt och ge dem samtidigt den utbildning och de resurser de behöver för att lyckas med dessa projekt.

Att fokusera på att skapa en arbetsmiljö som belönar medarbetarna och ger dem en känsla av mening kan främja en högt motiverad och produktiv personalstyrka.

8. Målsättning

En annan hörnsten i medarbetarnas produktivitet är effektiv målsättning. När medarbetarna har tydliga mål förstår de vad arbetsgivaren förväntar sig och kan prioritera sina uppgifter på ett effektivt sätt. Detta leder till bättre fokus och mindre sysselsättning.

Det räcker inte med att sätta upp mål, du måste också involvera dina anställda i målsättningsprocessen. Detta kan skapa en känsla av ägarskap och ansvar.

Vi rekommenderar ramverket för mål och nyckelresultat (OKR) som ett produktivitetsverktyg för målsättning. OKR ger en tydlig bild av organisationens mål och hur individuella mål och teammål bidrar till helheten.

Att fokusera på ett begränsat antal mål kan hjälpa teamen att prioritera sitt arbete bättre och undvika distraktioner.

9. Arbetsbelastning och tidshantering

En annan viktig faktor som har direkt koppling till en medarbetares produktivitet är arbetsbelastningen och hur väl de planerar sin arbetsdag.

Ett effektivt system för arbetsbelastningshantering säkerställer att medarbetarna får en hanterbar arbetsmängd och inte blir överbelastade.

Verktyg som ClickUp Employee Workload-mallen kan ge dig en helhetsbild av varje teammedlems aktuella arbetsbelastning, vilket gör det enkelt att fördela projekt utifrån deras kapacitet.

Du får också en uppfattning om vem som arbetar med vad för att kunna sätta realistiska deadlines och se om de är på väg att drabbas av utbrändhet.

Ladda ner denna mall Förstå dina anställdas arbetsbelastning och fördela arbetet effektivt med ClickUps mall för anställdas arbetsbelastning.

Så här fungerar mallen:

När du lägger till en uppgift i ClickUp anger du hur lång tid det tar att slutföra den.

Beroende på hur lång tid det tar kan du lägga till en deadline.

Få en uppfattning om ditt teams arbetsbelastning i "teamets arbetsbelastningsvy".

Tilldela uppgifter till tillgängliga medarbetare

Att göra det möjligt för ditt team att hantera sin tid effektivt är lika viktigt som att hantera deras arbetsbelastning. Uppmuntra dina teammedlemmar att följa upp sin produktivitet så att du kan få en realistisk uppskattning av hur lång tid det tar för dem att utföra en uppgift.

Chefer kan också träffa sina direktunderställda en gång i veckan eller varannan månad för att utvärdera hur de hanterar sin tid och avgöra om de behöver något stöd.

10. Lönestruktur

I slutändan är ett jobb en transaktion. Medarbetarna ger dig sin tid och investerar sina kunskaper i utbyte mot pengar. Att känna sig rättvist ersatt kan öka medarbetarnas tillfredsställelse, vilket kan leda till ökad motivation och engagemang.

Dessutom är det mindre troligt att ekonomiskt trygga medarbetare tar extrajobb eller byter arbetsplats. Samtidigt kan möjligheten att tjäna mer uppmuntra medarbetarna att uppnå bättre resultat och bidra mer.

Förutom konkurrenskraftig ersättning är punktliga utbetalningar och effektiv, korrekt lönehantering också avgörande. Inget demotiverar medarbetare lika mycket som försenade utbetalningar.

Vi rekommenderar att du använder en online-tracker som mallen ClickUp Payroll Report.

Ladda ner denna mall Hantera löneadministrationen från början till slut med ClickUps mall för lönerapport.

Denna mall gör det möjligt för HR-team att

Skapa en samlad rapport över anställdas löner, betalningsscheman och mer

Skapa en central databas med alla uppgifter om anställda och betalningsinformation.

Ställ in automatiska direktbetalningar

