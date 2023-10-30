Vad används ClickUp till och hur fungerar det?

När en vän frågar vad du gör på jobbet, kan du svara utan att sväva ut, rita diagram på en servett och gestikulera vilt?

Om ditt arbetsflöde känns som en labyrint och din teknikstack som en inköpslista är det dags att uppgradera dina dagliga processer.

Även med den senaste trenden att återvända till kontoret kommer distansarbete inte att försvinna. Oavsett om det är på plats eller hemifrån kommer team alltid att sträva efter att hålla kontakten, spara tid, effektivisera och främja synlighet i hela organisationen.

Och även om det finns verktyg för nästan allt nuförtiden, betyder det inte att du behöver investera i alla. Särskilt när det finns ett enda program som kan göra allt – ClickUp. 🏆

Använd den här artikeln som din personliga snabbkurs i allt som har med ClickUp att göra. Få en djupgående inblick i vad ClickUp är och hur du använder det för att anpassa din arbetsyta för maximal produktivitet. Oavsett om du hanterar kunder, projekt, kampanjer eller spårar programvarufel har ClickUp allt du behöver för att omstrukturera dina arbetsflöden från början till slut.

Vad är ClickUp?

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som fungerar som en idealisk plats för team att samlas, brainstorma, planera och samarbeta kring allt från processdokument till produktdesign. Att förlita sig på ett enda verktyg för så många användningsfall kan låta som en överdrift, men ClickUp är byggt för just detta.

ClickUp grundades med målsättningen att spara tid åt världen och har sedan dess konsekvent legat i framkant när det gäller produktivitet. Dess omfattande arbetshanteringsfunktioner är helt anpassningsbara, och med lanseringen av sitt eget AI-verktyg finns det mycket lite som ClickUp inte kan göra.

Från kampanjplanering till agila arbetsflöden finns det oändliga möjligheter att anpassa din arbetsyta efter dina behov. Det fina med ClickUp är att det kan anpassas efter behoven hos praktiskt taget alla projektmetoder, avdelningar eller branscher och skalas upp i takt med att ditt företag växer.

Visualisera dina uppgifter med över 15 vyer i ClickUp, inklusive lista, tavla och kalender.

Samarbete är kärnan i alla funktioner, vilket gör det möjligt att ansluta till kollegor var som helst på plattformen för maximal effektivitet – oavsett om du arbetar med fem eller 500 andra medlemmar.

Dessutom behöver du inte ha en klar strategi i åtanke redan innan du går in på plattformen för att kunna utnyttja ClickUps funktioner till fullo. Genom onlinekurser, ett omfattande hjälpcenter, webbseminarier och mycket mer är ClickUp redo att stödja dig i alla faser av din produktivitetsresa.

Dessutom har dess omfattande mallbibliotek något för alla i din organisation. Med tusentals färdiga ramverk för att kickstarta dina processer behöver du aldrig mer börja från noll. ✅

Välj bland de många fördefinierade mallarna som skapats av ClickUp för att komma igång med vilken process som helst.

ClickUp integreras också med mer än 1 000 andra arbetsverktyg för att centralisera data från hela din teknikstack till en enda säker arbetsyta. Detta, i kombination med den inbyggda dokumentredigeraren, whiteboard-programvaran, flexibel måluppföljning, chatt i appen och mycket mer, hjälper ClickUp att effektivisera alla processer samtidigt som du slipper öppna ännu en flik.

Hur framgångsrika team använder ClickUp

Från att planera din köksrenovering till att introducera ett helt företag, vi är övertygade om att alla kan dra nytta av lite mer ClickUp i sina liv. Med det sagt, vissa team tar naturligtvis ClickUps funktioner, funktionalitet och flexibilitet till nästa nivå.

När vi dyker in i detaljerna om hur team inom olika discipliner får ut det mesta av sina arbetsytor, är det viktigt att komma ihåg att vi fortfarande bara skrapar på ytan. ClickUps kompletta anpassningsmöjligheter gör det möjligt för team att skräddarsy sin plattform på oändligt många sätt.

Och om följande användningsexempel inspirerar till nya sätt för ditt eget team att arbeta effektivt och öka produktiviteten – desto bättre! Den här artikeln är bara början.

Följ med för att få mer information om hur team inom mjukvara, service, marknadsföring och projektledning når framgång med ClickUp.

Hur mjukvaruutvecklingsteam använder ClickUp

ClickUp är en livräddare för mjukvaruteam som letar efter en flexibel lösning för att stärka sina strategier, förenkla utvecklingscykeln och stödja tvärfunktionellt teamarbete.

Dessa team jonglerar dagligen med produktchefernas, ingenjörernas och designers behov – samtidigt som de växlar mellan flera appar för att hinna med deadlines innan nästa sprintmöte. De behöver en funktionsrik mjukvarulösning för att samordna både sin teknikstack och sina teammedlemmar, med möjlighet att komma åt Kanban-tavlor, realtidsanalyser, roadmaps, ärendehantering och mycket mer.

I princip alla funktioner som ClickUp är mest känt för.

Exempel på arbetsfördelningsstruktur i tavelvy i ClickUp

Det finns över 15 anpassningsbara sätt att visualisera din arbetsbelastning från alla vinklar, inklusive lista, Gantt, tidslinje och Kanban-liknande tavelvy. För en översikt över din totala framsteg kan Agile Dashboards i ClickUp ge dig djupare insikt i dina projekt i realtid.

Dashboards i ClickUp är helt anpassningsbara, vilket gör det möjligt för team att fokusera på de mätvärden och KPI:er som är mest avgörande för deras framgång. Från burnup- och burndown-diagram till spårning av ledtider och cykeltider finns det mer än 100 sätt att hålla koll på dina projekt i Dashboards.

Ett annat utmärkt användningsområde för instrumentpaneler?

Spåra problem och buggar snabbt. Med funktioner som drill-down på linje-, stapel-, cirkel- och batteridiagramkort kan du klicka på dina data för att identifiera specifika uppgifter och snabba svar.

Gräv ner dig i detaljerna i dina data med hjälp av drill-down-funktionerna i Dashboards.

För att hålla alla dina felrapporter samlade är formulären i ClickUp ett måste. Dela en länk till din undersökning med kunderna, samla in deras svar och omvandla automatiskt deras förfrågningar till åtgärdsbara uppgifter för omedelbar lösning.

Även om synlighet och rapportering i realtid är nyckeln till mjukvaruteamens framgång, är det inte de enda prioriteringarna på deras agenda. Produktplaneringsfunktioner, automatisering av arbetsflöden och flera integrationer spelar också en viktig roll i teamets dagliga arbete.

Med hjälp av ClickUp Whiteboards kan team samarbeta för att skapa produktplaner från grunden eller med hjälp av en färdig mall för att påskynda processen och komma igång med arbetet snabbare. Vi föreslår att du börjar med mallen Product Roadmap Whiteboard Template i ClickUp.

Är du redo att lära dig mer om hur ClickUp hjälper mjukvaruteam att förbättra synligheten, förbli flexibla och anpassa sig till strategin? Läs om hur Talent Plus ökade teamets kapacitet med 10 % med ClickUp.

Hur marknadsföringsteam använder ClickUp

ClickUps inbyggda målfunktion, dokumentredigerare, samarbetsverktyg och användarvänlighet gör det också till en viktig del av olika marknadsföringsaktiviteter. Dess mycket visuella funktioner gynnar både de kreativa och datadrivna aspekterna av en solid marknadsföringsstrategi och förverkligar dina idéer ännu snabbare, från en central kampanjhub.

Använd ClickUps målspårningsfunktion för att hålla dig på rätt spår och nå dina mål med tydliga tidsplaner, mätbara mål och automatisk spårning av framsteg.

När du är redo att sätta dina idéer i verket blir ClickUp den ultimata resursen för effektiv kampanjhantering och uppföljning. Utöver de övergripande insikterna från dina instrumentpaneler gör ClickUp det enkelt att hålla koll på dina marknadsförings-OKR:er med en inbyggd målfunktion som är kopplad till viktiga uppgifter eller större mål.

På uppgiftsnivå stöder ClickUp det dagliga kampanjarbetet med flera olika sätt att kommunicera med ditt team, intressenter, kunder, leverantörer och andra. Med trådade kommentarer som håller samman konversationerna och @mentions för att delegera åtgärder är det enkelt att göra avstämningar, dela uppdateringar och samarbeta inom alla uppgifter.

Medan dina team för efterfrågan och prestationsmarknadsföring kanske lägger större delen av sin tid på uppgifter, kommer ditt innehållsmarknadsföringsteam att vara upptaget med ClickUp Docs eller Kalender-vyn för att hålla jämna steg med redaktionella strategier. Dessutom kommer ditt marknadsföringsteam att vara begeistrade över ClickUps senaste revolutionerande produktivitetsfunktion – ClickUp AI.

ClickUp AI kan generera oändligt många dokumenttyper, såsom projektbeskrivningar, lektionsplaner och andra dokument, för att påskynda ditt arbetsflöde.

ClickUp AI är den enda rollbaserade AI-drivna programvaran med forskningsbaserade uppmaningar som är utformade specifikt för just ditt användningsfall. Sammanfatta omedelbart uppgifter, kommentartrådar och långa dokument, eller skapa helt nya uppgifter och skräddarsydda texter på några sekunder.

Men ClickUp kan göra så mycket mer för marknadsföringsteam som Finastra. Genom att satsa helhjärtat på ClickUp kunde Finastra konsolidera och skala upp sina marknadsföringsinsatser för att avsevärt öka sin effektivitet och verkningsgrad över hela linjen.

Hur tjänstebaserade företag använder ClickUp

Tjänstebaserade företag och byråer behöver ett flexibelt verktyg med en funktionslista som är lika mångsidig som de tjänster de erbjuder. Lyckligtvis uppfyller ClickUp dessa krav (och mer därtill).

En av de största utmaningarna för dessa team är helt enkelt att hålla kontakten. Inte bara med teamet, utan även med kunder och andra intressenter. På grund av det växande trycket att minska projektens varaktighet utan att kompromissa med kvaliteten är fullservicebyråer alltid på jakt efter lösningar som förenklar kundprocesserna från start till slut.

Hantera kunder, försäljningspipelines, åtgärdspunkter och mer med den enkla CRM-mallen från ClickUp i listvyn.

Bonus: Lär dig hur Hawke Media minskade projektförseningar och skapade företagsövergripande synlighet med ClickUp.

Detta är ett annat exempel där ClickUp Forms kommer väl till pass. Genom att vidarebefordra alla formulärsvar till en ny kundlista eller CRM kan byråer börja effektivisera onboarding-upplevelsen för nya kunder redan från första kontakten. Därifrån är det enkelt att hålla alla nyckelpersoner informerade med anpassade behörigheter och gäster i arbetsytan i ClickUp.

Samarbetswhiteboards i ClickUp gör brainstorming, fastställande av projektets omfattning och definition av resurser mer effektivt – och, vågar vi säga, roligare. Genom att bädda in media, ClickUp Docs, livewebbplatser och åtgärdspunkter i din tavla blir den snabbt det kreativa epicentret för de senaste kunduppdateringarna och ditt teams bästa nya idéer.

Det bästa av allt är att Whiteboards i ClickUp är den enda digitala whiteboard-programvaran som kan konvertera vilket objekt som helst direkt till en åtgärdsbar ClickUp-uppgift. Det betyder att du kan agera på din kreativitet så fort den slår till. 🎨

Bädda in live ClickUp Docs direkt i Whiteboards för att få tillgång till viktiga projektdokument, forskning och sammanhang utan att någonsin lämna din tavla.

För att hålla kunderna involverade under hela utvecklingsprocessen kan kundmappar, listor och vyer göras privata och delas endast med nödvändiga medlemmar. Detta gör det möjligt för specifika aktörer att delta i uppgiftskommentarer, få tillgång till projektuppdateringar och föreslå ändringar när granskningscyklerna närmar sig.

Att föra in dina kunder i plattformen där deras projekt finns främjar transparens under hela projektprocessen och ger dina kunder tryggheten att slutprodukten kommer att levereras i tid.

När det gäller interna behov säkerställer den inbyggda tidrapporteringen och fakturerbara timmar i ClickUp att kreativa medarbetare får korrekt ersättning för sitt arbete. För att undvika utbrändhet hjälper ClickUps unika arbetsbelastningsvy teamledare att hantera teamets kapacitet och fördela uppgifter jämnt.

Ta reda på kostnaden för hela kampanjer, fakturerbara timmar och mer med avancerade formler i ClickUp Custom Fields.

PROFFSTIPSGe nytt liv åt din byrås produktivitetsoperativsystem med The Big Book for Agency Project Management. Få tillgång till beprövade strategier för effektiv kundintroduktion, projektplanering, leverans och mycket mer när du laddar ner denna kostnadsfria resurs.

Hur PMO- och driftsteam använder ClickUp

Projektledning är ClickUps specialitet – det är också en gemensam nämnare för praktiskt taget alla team, oavsett storlek eller bransch.

Ta din tidshantering ett steg längre med ClickUps arbetsbelastningsvy och se hur din beräknade tid per uppgift står sig mot den totala tiden under din vecka.

PMO-ledare, som ofta går i spetsen för IT- och driftsavdelningarna, har till uppgift att kontinuerligt driva på effektiviteten i hela organisationen. De kommer att använda alla funktioner som diskuteras i denna artikel, inklusive:

Dashboards för att få en överblick över processerna och jämföra hur arbetet fortskrider i förhållande till de tilldelade resurserna.

Dokument för att samarbeta med teamet om strategier för projektlansering och dokumentera processer i en tillgänglig kunskapsbas.

Whiteboards för att bryta ner komplexa arbetsflöden och förbättra processer

Mål att sätta upp, uppnå och fira alla typer av framgångar

Och många, många andra. För PMO- och driftsteam är projektvyer och uppgifter det som håller ihop allt.

📮ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda i chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad. Utan ett enhetligt system för att registrera och spåra beslut går viktiga affärsinsikter förlorade i det digitala bruset. Med ClickUps funktioner för uppgiftshantering behöver du aldrig oroa dig för detta. Skapa uppgifter från chattar, uppgiftskommentarer, dokument och e-postmeddelanden med ett enda klick!

Anpassningsbara vyer i ClickUp hjälper team att ordna hela projekt i en dynamisk lista, tabell, mind map, tavla eller tidslinje. Dessa vyer kan skräddarsys ned till minsta detalj med filter och grupperingar för att spegla alla processer.

Vyerna kan också anpassas efter varje teammedlems arbetsvanor för en mer inkluderande arbetsupplevelse i hela teamet.

Dra och släpp uppgifter i ClickUp Table View för enkel organisering.

TL;DR: ClickUp ger dig möjlighet att arbeta på det sätt du vill.

För att få en så korrekt bild som möjligt av din totala status måste alla uppgifter, listor och prioriteringar uppdateras dagligen. Detta kräver mycket övervakning, särskilt för mer komplexa projekt. I dessa situationer är anpassade uppgiftsstatusar till stor hjälp.

Med några få klick kan medlemmarna visuellt visa var de befinner sig med specifika åtgärdspunkter och se dessa uppdateringar omedelbart återspeglas i sina instrumentpaneler i realtid. Precis som det finns ett oändligt antal sätt att anpassa din arbetsyta, finns det oändliga användningsområden för ClickUp.

Dessa fyra användningsfall är bara en droppe i havet jämfört med det ständigt växande antalet team som revolutionerar sina arbetsflöden och sparar tid genom att använda ClickUp.

Är du redo att lära dig mer om ClickUp?

Hittade du inte din avdelning i våra användningsexempel? Ingen fara – praktiskt taget alla team kan dra nytta av ClickUps omfattande funktionslista.

Utforska de många sätt på vilka du kan anpassa ClickUp till ditt team, oavsett företagstyp, avdelning eller behov. Eller för att se ClickUp i aktion, ta en titt på plattformen med en självguidad rundtur.

Oavsett teamets storlek, budget eller omständigheter står ClickUp redo att stödja dig med en kostnadseffektiv och anpassningsbar lösning.