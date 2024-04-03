Hur man förhindrar tyst avgång och håller medarbetarna engagerade

Som chef och ledare är det en av dina prioriteringar att hålla ditt team nöjt, produktivt och lojalt. Men det är lättare sagt än gjort. Du måste vara uppmärksam på en tyst hot som kan lura på din arbetsplats – tyst avgång.

Enligt en undersökning från Gallup är ungefär hälften av alla arbetstagare i USA tysta avhoppare. Det innebär att de inte är engagerade i sitt arbete eller sin organisation. Detta kan få allvarliga konsekvenser för både dem och deras arbetsgivare – i form av otillfredsställande prestationer, högre personalomsättning och minskad innovation.

Så, hur kan du upptäcka, förstå och förhindra tyst avgång på din arbetsplats? Det är vad den här artikeln handlar om. Vi kommer att dyka in i de bakomliggande orsakerna, de vanligaste tecknen och de bästa metoderna för att hantera tyst avgång.

Genom att följa dessa tips kan du skapa en mer positiv, stödjande och inspirerande arbetskultur där dina anställda känner sig uppskattade, motiverade och engagerade. Och det är bra för ditt företag och din vinst.

Vad är tyst avgång?

Tyst avgång är när anställda tappar intresset, passionen och engagemanget för sitt arbete, men inte uttrycker sitt missnöje eller säger upp sig. Istället gör de bara det absolut nödvändiga för att klara sig, samtidigt som de mentalt checkar ut från sina roller.

Tysta avhoppare fortsätter att fullgöra sina primära arbetsuppgifter. Men de är mindre benägna att engagera sig i aktiviteter som kallas medborgarskap: de stannar inte kvar efter arbetstidens slut, kommer inte tidigt till jobbet och deltar inte i icke-obligatoriska möten.

Vid första anblicken kan detta verka hanterbart. Dessa medarbetare drar sig ju inte undan från sina kärnuppgifter – de vägrar bara att gå utöver dem.

Men för många företag är en personalstyrka som är villig att gå utöver sina plikter en avgörande konkurrensfördel.

Verkligheten är att de flesta jobb inte kan definieras fullständigt i en formell arbetsbeskrivning eller ett kontrakt, så organisationer förlitar sig på att medarbetarna kliver fram och möter behoven när det behövs.

Att gå utöver det vanliga kan visserligen medföra kostnader för medarbetarna, men i en sund organisation uppvägs dessa kostnader vanligtvis av fördelar som ökat socialt kapital, välbefinnande och karriärframgång.

Men om det inte hanteras på rätt sätt kan tyst avgång få allvarliga konsekvenser för ditt företag, till exempel

Lägre kvalitet på resultatet

Dålig kundnöjdhet

Högre personalomsättning och rekryteringskostnader

Minskad kreativitet och innovation

Sänkt moral och försämrat lagarbete

Och det är inte allt. Tyst avgång kan också belasta andra medarbetare eller teammedlemmar som kanske måste ta över arbetsuppgifterna för de aktivt oengagerade medarbetarna.

Vad orsakar tyst avgång?

När en anställd är engagerad är hen djupt investerad i sin arbetsplats.

Deras arbete går utöver att bara slutföra uppgifter för att hålla deadlines; de är stolta över sina projekt eftersom de brinner för företagets mission och hur deras roll bidrar till de kortsiktiga och långsiktiga målen.

De känner sig erkända och uppskattade av sina chefer och ser en framtid för sig själva inom företaget, antingen i sin nuvarande position eller i en annan roll. I grund och botten tar de med sig hela sig själva till arbetet och känner sig stödda av sin arbetsgivare under hela sin anställningstid.

Å andra sidan koncentrerar sig en oengagerad medarbetare vanligtvis på att göra precis tillräckligt för att undvika uppmärksamhet. Om de inte aktivt har börjat leta efter ett annat jobb överväger de förmodligen sina alternativ.

Orsakerna till deras bristande engagemang kan variera kraftigt, och några av dem är

Brist på feedback, erkännande eller uppskattning från sina chefer

Minskad autonomi, inflytande eller förtroende för sin roll

Bristande samstämmighet, syfte eller mening i arbetet

Begränsade utmaningar, variation eller möjligheter till lärande i deras arbete

Brist på balans, flexibilitet eller välbefinnande i deras arbetsstil

Personliga problem, stress eller psykiska problem

Genom att övervaka deras engagemangsnivåer och identifiera eventuella nedgångar kan företag dock hantera effekterna av tyst avgång – både personligt och professionellt.

Strategier för att förhindra tyst avgång

Trenden med tyst avgång belyser en växande känsla bland anställda att balansen mellan deras insatser och vad de får tillbaka från arbetsgivarna har blivit skev.

Arbetsgivare förväntar sig alltmer av sin personal utan att investera tillräckligt i deras utveckling. Lyckligtvis kan organisationer och ledare vidta proaktiva åtgärder för att ta itu med de underliggande problemen bakom tyst avgång:

1. Omvärdera arbetsuppgifterna

En av de främsta orsakerna till tyst avgång är jobbreep, vilket innebär att en anställds arbetsbelastning och förväntningar gradvis ökar över tid. Dålig hantering av arbetsbelastningen kan göra att anställda känner sig överväldigade, stressade och utbrända.

Nu är det ett idealiskt tillfälle för chefer att omvärdera och omdefiniera sina anställdas kärnuppgifter så att de bättre återspeglar de faktiska kraven i arbetet och skiljer mellan väsentliga uppgifter och sådana som verkligen är extra.

2. Skapa en kultur med öppen kommunikation

Att skapa en kultur med öppen kommunikation är avgörande för att stoppa tyst avgång. Regelbundna avstämningar, anonyma undersökningar och forum för feedback kan ge medarbetarna en trygg plats att uttrycka sina farhågor och förslag.

En studie från Salesforce visar att anställda som känner att deras röst blir hörd är mer benägna att känna sig motiverade att prestera sitt bästa.

För att skapa en psykologiskt trygg arbetsplats kan du överväga att ge medarbetarna befogenhet och självständighet att ta upp obekväma ämnen och frågor utan rädsla för tillrättavisningar eller reprimander. Du kan skapa särskilda kanaler i Slack för att ta upp dessa frågor. Du kan också genomföra anonymiserade omröstningar eller undersökningar vid allmänt möten.

Eller så kan du skapa en e-postadress som medarbetarna kan skriva till om de tvekar att prata om problem ansikte mot ansikte eller i grupp direkt med sina chefer.

ClickUps e-posthanteringsfunktion gör detta enklare. Den gör det möjligt för anställda att skicka och ta emot e-post från ClickUp utan att behöva byta till en annan app. Du kan också använda den för att skapa uppgifter från e-postmeddelanden, vilket säkerställer ansvar för att lösa uppkomna problem.

Skicka och hantera e-postmeddelanden utan att byta app – med ClickUps funktion för e-posthantering.

Att uppmuntra till öppen dialog hjälper till att identifiera och hantera problem i ett tidigt skede, främjar en känsla av tillhörighet och respekt bland medarbetarna och säkerställer att de förblir fokuserade och disciplinerade.

3. Erbjud rättvis ersättning

Rättvis ersättning är en hörnsten i medarbetarnas tillfredsställelse. I genomsnitt är medarbetare som anser att de får rättvis ersättning mer nöjda med sina jobb och mindre benägna att sluta.

Utöver lön kan prestationsbaserade bonusar, vinstdelning eller aktieoptioner motivera medarbetarna att gå utöver sina primära arbetsuppgifter.

Att införa regelbundna prestationsutvärderingar för att fastställa rättvis ersättning kan vara lika enkelt som att välja och anta en mall för prestationsutvärdering.

Dessa prestationsutvärderingar gör det möjligt för dig att regelbundet justera ersättningspaket så att de överensstämmer med marknadsstandarder och återspeglar din uppskattning för deras hårda arbete.

4. Främja balans mellan arbete och privatliv samt möjligheter till distansarbete

Anställda som har friheten att arbeta flexibelt är mer benägna att förbli lojala mot arbetsgivaren eftersom de kan balansera arbete och privatliv utan att känna att de måste kompromissa med det ena för det andra.

Att erbjuda alternativ som distansarbete, flexibla arbetstider och komprimerade arbetsveckor kan hjälpa medarbetarna att hantera sin tid mer effektivt, oavsett deras arbetsstil eller arbetsvanor, vilket minskar stressen och ökar produktiviteten.

Uppmuntra medarbetarna att ta pauser och använda sin semester för en sundare balans mellan arbete och privatliv. Säkerställ samarbete och transparent kommunikation för att bygga framgångsrika och engagerade team om dina medarbetare arbetar på distans.

Verktyg som ClickUp kan hjälpa till att säkerställa detta genom att du kan effektivisera samarbetet i projekt med ClickUp Docs och kommunikationen mellan teamen med ClickUps chattvy.

ClickUp Docs kan hjälpa dig att främja balans mellan arbete och privatliv samt möjligheter till distansarbete genom att göra det möjligt för dig att

Arbeta var som helst och få tillgång till dina dokument online med molnbaserad lagring

Skapa och redigera dokument tillsammans för att vara på samma sida, bokstavligt talat.

Samarbeta med dina teammedlemmar i projekt och dela feedback i realtid.

Skapa och använd mallar för att spara tid och upprätthålla konsekvens mellan projekt och uppdrag.

Importera och exportera dina dokument från andra appar och format på ett enkelt sätt

Hantera behörigheter och säkerhet för dina dokument

Få tillgång till och samarbeta kring viktiga dokument var du än befinner dig med ClickUp Docs.

Med ClickUp Chat View kan du kommunicera med dina teammedlemmar i realtid utan att lämna din arbetsplats:

Håll kontakten och håll dig uppdaterad med ditt team, oavsett var du arbetar ifrån.

Dela projektlänkar, inbäddningar, bilagor och mer med ditt team

Minska behovet av möten och e-postmeddelanden med asynkrona konversationer

Håll isär arbete och privatliv genom att stänga av aviseringar när du behöver det.

Ha kul och bygg upp en god relation med ditt team genom att använda chattfunktioner som gifs, omröstningar och slash-kommandon.

Skapa chattkanaler för alla arbetsrelaterade ämnen, till exempel företagsomfattande uppdateringar, specifika team eller projekt.

Hantera dina chattbehörigheter och aviseringar

Samarbeta med ditt distansarbete utan krångel med ClickUp Chat View.

5. Engagera och stödja medarbetarna

Effektivt stöd börjar med att förstå vad medarbetarna behöver, vilket kräver att ledare och chefer engagerar sig i meningsfulla samtal och håller sig informerade om sitt teams välbefinnande.

Dessutom är det viktigt att skapa en miljö där medarbetarna känner sig bekväma med att uttrycka sina farhågor.

HR-programvaruverktyg som ClickUps HR-hanteringsplattform gör det möjligt för dig att övervaka medarbetarnas engagemang med justerbara vyer som återspeglar effekten av dina HR-policyer och belyser områden som kan förbättras, vilket förenklar samordningen av din personalstyrka.

Utveckla det perfekta systemet för att spåra medarbetarnas engagemang med ClickUps HR-hanteringsplattform.

Denna funktion gör det möjligt för dig att skapa ett centralt arkiv för medarbetarinformation, med privata kommunikationskanaler mellan chefer och deras direktunderställda.

Efter att ha förstått de olika behoven hos sin personal kan chefer och ledare göra riktade investeringar för att tillgodose dessa behov, vare sig det är genom karriärutvecklingsmöjligheter, flexibel schemaläggning eller förbättrade ersättningsstrukturer.

6. Erbjud attraktiva förmåner för anställda

Attraktiva förmåner spelar en avgörande roll för att behålla medarbetare. Enligt Forbes tror 40 procent av arbetsgivarna att arbetstagare lämnar sina jobb för att få bättre förmåner. Och en av tio arbetstagare var beredd att ta en lönesänkning för att få bättre förmåner.

Omfattande förmåner, inklusive sjukförsäkring, pensionsplaner och betald ledighet, förbättrar arbetstillfredsställelsen och visar att företaget investerar i sina anställdas välbefinnande.

Förmåner kan också bidra till en känsla av ekonomisk trygghet för medarbetarna. Detta minskar stress och främjar lojaliteten gentemot företaget. Dessutom, när medarbetarna känner sig uppskattade och stödda av sin arbetsgivare, är de mer benägna att engagera sig i sitt arbete och mindre mottagliga för den emotionella distansering som är förknippad med tyst avgång.

7. Förbättra möjligheterna till professionell utveckling och tillväxt

Det är viktigt att investera i professionell utveckling, eftersom medarbetare är mer benägna att stanna längre på ett företag som investerar i deras karriärutveckling.

Genom att erbjuda mentorprogram, utbildningsworkshops och tydliga karriärvägar kan du hjälpa medarbetarna att känna sig motiverade att investera i sina roller och se en långsiktig framtid inom företaget.

Dessa möjligheter förbättrar deras kompetens och uppmuntrar till en känsla av tillhörighet och engagemang, vilket minskar sannolikheten för tyst avgång och bidrar till en mer dynamisk och innovativ arbetsstyrka.

8. Implementera feedbackloopar och kontinuerlig förbättring

Att skapa en kultur med ständig feedback och förbättring är avgörande för att hålla medarbetarna engagerade och investerade i företagets framgång.

Regelbundna prestationsutvärderingar, förslagslådor och innovationsutmaningar ger medarbetarna möjlighet att bidra med sina idéer, känna sig hörda och se den konkreta effekten av sitt arbete på organisationens utveckling.

Verktyg som ClickUp Form View gör det enkelt för anställda att rapportera problem, skicka in förfrågningar eller föreslå förbättringar. Dessa svar kan sedan automatiskt omvandlas till spårbara uppgifter och vidarebefordras till lämpliga team för åtgärd.

Anpassa enkelt formulär för att dirigera arbetet till rätt team utan ansträngning med hjälp av ClickUps formulärvy.

Dessutom kan du använda ClickUps mall för medarbetarfeedback för att utforma konsekventa feedbackloopar som hjälper dig att samla in och hantera feedback från dina medarbetare.

Ladda ner mallen Få snabb och enkel feedback från medarbetarna med hjälp av ClickUps mall för medarbetarfeedback.

9. Sätt upp tydliga mål för att följa upp framgångar

Att fastställa tydliga mål och mått är avgörande för att upprätthålla fokus och motivation bland medarbetarna utan att detaljstyra.

Genom att kommunicera dessa mål på ett öppet sätt säkerställer du att alla är överens och arbetar mot gemensamma mål. Detta minskar risken för att medarbetare tyst slutar genom att ge dem en tydlig känsla av mening och riktning.

Verktyg som ClickUp Goals gör det möjligt att koppla samman mål och uppgifter. Team kan sätta upp numeriska mål för slutförda uppgifter för att följa upp sina framsteg och skapa en känsla av gemensamma prestationer.

Spåra framsteg och se till att du slutför dina projekt effektivt med ClickUp Goals.

Använd den här funktionen för att skapa transparenta tidsplaner för ditt teams mål, upprätthålla scheman för sprints och backlogs samt följa framstegen genom veckovisa resultatkort.

Att nå mål och känna en känsla av prestation höjer moralen och förstärker värdet av en medarbetares bidrag till företagets framgång.

10. Förbättra teamsamarbete och sammanhållning

En stark känsla av laganda kan skapa en stödjande och inkluderande miljö.

Bekämpa en av de största tidstjuvarna på kontoret – oorganisering – med hjälp av verktyg som ClickUp Teams, som kan främja teamsamarbete genom att integrera arbetsflöden, dokument, live-dashboards och mycket mer, vilket gör det möjligt för teamen att öka produktiviteten och optimera tidsplaneringen.

Hantera ditt teams arbetstider med ClickUps Teams-funktion.

Dessutom kan du organisera teambuildingaktiviteter, projekt mellan olika team och regelbundna teammöten för att skapa en stödjande miljö där medarbetarna känner sig delaktiga och uppskattade.

Vända trenden med tyst avgång

Fenomenet tyst avgång utgör en komplex utmaning som kräver en proaktiv och genomtänkt respons från organisationerna.

Genom att anamma ett holistiskt tillvägagångssätt som går utöver traditionella ledningsmetoder kan företag skapa en miljö där medarbetarna känner sig uppskattade, stödda och motiverade.

Strategier som att uppmuntra öppen kommunikation, erbjuda konkurrenskraftig ersättning och förmåner, utnyttja verktyg för att mäta medarbetarnas produktivitet, främja balans mellan arbete och privatliv och investera i professionell utveckling är inte bara lösningar på tyst avgång – de är grundläggande element i en blomstrande arbetsplatskultur.

Genom att implementera dessa strategier, med stöd av verktyg som ClickUps projektledningsplattform, kan du förvandla arbetsplatsen till en dynamisk och engagerande miljö där medarbetarna inspireras att ge sitt bästa i varje projekt de arbetar med.

I slutändan beror organisationens framgång i att nå sina HR-mål om att minska tyst avgång på dess engagemang för att skapa en arbetsmiljö som prioriterar medarbetarnas välbefinnande och utveckling.

Vanliga frågor

1. Vad är lösningen på tyst avgång?

Lösningen på tyst avgång ligger i att proaktivt ta itu med de underliggande problem som leder till att medarbetarna tappar engagemanget. Detta innefattar att uppmuntra öppna kommunikationskanaler, säkerställa rättvis ersättning och incitament samt främja en sund balans mellan arbete och privatliv.

Genom att skapa en stödjande och tillfredsställande arbetsmiljö kan organisationer återengagera medarbetarna och bekämpa tyst avgång.

2. Vad är den grundläggande orsaken till tyst avgång?

Tyst avgång beror ofta på en kombination av faktorer som bidrar till missnöje bland medarbetarna. Det kan handla om bristande erkännande för deras insatser, begränsade möjligheter till karriärutveckling, ineffektiva ledningsmetoder och obalans mellan arbete och privatliv. Att ta itu med dessa frågor är avgörande för att upprätthålla en motiverad och engagerad personalstyrka.

3. Hur reagerar du på tyst avgång?

För att hantera tyst avgång krävs ett proaktivt och empatiskt tillvägagångssätt. Det första steget är att inleda en öppen dialog med den berörda medarbetaren för att förstå deras oro. Det är viktigt att snabbt ta itu med identifierade problem och implementera strategier för att förbättra deras arbetsupplevelse och engagemang. Det kan handla om att justera deras arbetsbelastning, erbjuda möjligheter till professionell utveckling eller förbättra erkännande- och belöningssystem.