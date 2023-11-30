En kortfattad guide till de 6 arbetsstilarna du bör känna till

Ett team är inte en homogen grupp människor – även om alla kanske arbetar mot samma mål, tar varje teammedlem en unik väg för att uppnå det. Vissa fokuserar på helheten, medan andra ägnar sig åt detaljerna. Vissa teammedlemmar trivs i grupper, medan andra värdesätter ensamhet och självständighet.

Oavsett om du vill förstå din egen professionella personlighet eller ta reda på vad som motiverar dina teammedlemmar, hittar du svaren du behöver genom att utvärdera olika arbetsstilar. Denna guide beskriver de sex vanligaste arbetsstilarna för att hjälpa dig att lära dig hur du anpassar ditt arbetsflöde efter olika professionella tillvägagångssätt.

Vad är en arbetsstil?

En arbetsstil är din dominerande inställning till ditt jobb, specifika uppgifter och arbetsmiljön. Den bestäms av en rad olika faktorer, framför allt:

Personlighetsdrag

Kommunikationsstil

Vanor

Övertygelser och värderingar

Tidigare erfarenheter

Preferenser

Din arbetsstil påverkar i stort sett alla aspekter av ditt dagliga arbete. Den speglar hur du organiserar dina uppgifter, tar emot feedback och hanterar tuffa dagar fyllda av stress och kaos. Den visar också om du trivs bäst i ett team eller föredrar att vara en ensamvarg. 🐺

Öka produktiviteten genom att effektivisera arbetsuppgifterna och använda anpassningsbara ClickUp-vyer för att organisera dina arbetsuppgifter och stödja alla arbetsstilar.

Arbetsstilar är relativt konstanta, men de är inte huggen i sten. Din dominerande stil kan utvecklas över tid eller förändras för att passa specifika uppgifter och projekt.

Att förstå din egen stil är avgörande för att maximera din produktivitet och den glädje ditt arbete ger dig. Om du är teamledare eller chef ger kunskap om dina teammedlemmars arbetsstilar en rad fördelar, framför allt:

Effektiv delegering av arbetsuppgifter

Effektivt samarbete

Ökad inkludering

Bättre teamsamverkan

Sex typer av arbetsstilar

Arbetsstilar kan delas in i sex breda kategorier med sina egna specifika styrkor och svagheter. Nedan ser du en översikt över var och en, följt av några användbara råd om hur du hanterar ett team med olika professionella tillvägagångssätt. Vi delar också med oss av några vänliga tips för att förbättra din egen arbetsstil, så håll dig uppdaterad! 🤩

1. Logisk/oberoende

Personer med en logisk arbetsstil är ivriga problemlösare som värdesätter förnuft och självständighet framför allt annat. De följer sin egen kompass och har en mycket systematisk inställning till arbetet, där de analyserar allt in i minsta detalj. 🔬

Tack vare sin målmedvetna attityd kan man lita på att logiska/självständiga medarbetare får jobbet gjort utan att slöa. De behöver inte (och avskyr ofta) att bli hållna i handen, så att bli detaljstyrda är en av deras värsta mardrömmar. Sådana personer presterar bäst när man ger dem nödvändig input och låter dem arbeta på egen hand.

De viktigaste styrkorna hos personer med en logisk stil är effektivitet, laserfokus och utmärkt kritiskt tänkande. De behöver inte heller mycket övervakning, vilket gör dem mycket pålitliga och trovärdiga.

Skapa detaljerade instrumentpaneler för en överblick över alla projekt och fatta enkelt strategiska beslut baserade på realtidsdata.

Å andra sidan är anställda som faller under denna kategori inte alltid så bra på att samarbeta med andra. Du kommer troligen inte att se "utmärkt lagspelare" på deras CV, och deras kommunikationsförmåga kan behöva förbättras. I vissa fall kan de också ha problem med auktoriteter, eftersom de anser att det är deras sätt eller inget alls.

Så länge du ger en teammedlem med denna arbetsstil frihet och utrymme kan du vara säker på att jobbet kommer att utföras på rätt sätt.

2. Samarbetsvillig

I skarp kontrast till den föregående kategorin av medarbetare är samarbetsvilliga teammedlemmar helt fokuserade på gemenskap. Du hittar dem när de brainstormar idéer, hjälper varandra och är de första att ställa sig i kö för en after work-drink. 🍹

Sådana personer är lätta att arbeta med, och deras sociala förmåga gör dem roliga att umgås med. Det betyder inte att de bara leker och inte arbetar, eftersom de är mycket produktiva i grupprojekt och kan bidra med viktiga idéer.

Några av de bästa egenskaperna hos personer med en samarbetsinriktad arbetsstil är:

Öppenhet och extroversion

Hög energi

Bra social kompetens

Den största bristen hos samarbetsvilliga medarbetare är bristande självständighet när det gäller viktigt arbete och beslutsfattande. De kan vara tveksamma till att ta stora steg om inte någon finns i närheten för att diskutera saken, och att arbeta ensamma kan leda till improduktiv rastlöshet.

3. Stödjande

Teammedlemmar med en stödjande arbetsstil har många egenskaper gemensamt med sina samarbetsvilliga kollegor, men de är mindre framträdande och självsäkra. Du ser dem vanligtvis inte vid rodret, utan under däck, där de använder sin styrka och uthållighet för att hålla skeppet på rätt kurs. ⚓

Det betyder inte att stödjande proffs inte kan vara bra chefer. Tvärtom – de kan blomstra i organisationer som tillämpar en deltagande ledarstil och motiverar teamet att prestera på topp.

Teammedlemmar med en stödjande arbetsstil är ryggraden i ett framgångsrikt team av följande skäl:

De är aktiva lyssnare och empatiska

De kan lyfta andra och skapa en atmosfär av förtroende.

De är villiga att hoppa in och hjälpa till när det behövs.

Den sista punkten är ett tveeggat svärd, eftersom den också är källan till de största problemen för en stödjande medarbetare. De tenderar att osjälviskt överbelasta sin kalender för att hjälpa andra, vilket kan leda till utmattning. I kombination med deras ovilja att be om hjälp kan detta lätt leda till kronisk utbrändhet.

Stödjande teammedlemmar undviker också konflikter och uttrycker ofta inte sina åsikter, vilket kan leda till att bra idéer aldrig kommer fram. Därför bör de uppmuntras att säga ifrån och vara mer självsäkra.

4. Närhet

En närhetsbaserad arbetsstil kännetecknas av kontinuerlig kontakt. Personer som arbetar på detta sätt föredrar direktkontakt med andra framför direktmeddelanden och e-post, och de värdesätter samarbete i realtid framför asynkrona arrangemang.

Närhetsdrivna teammedlemmar är mycket anpassningsbara, vilket både är en välsignelse och en förbannelse. Å ena sidan gör detta dem till utmärkta teammedlemmar som fungerar bra i olika grupper och miljöer, och de accepterar förändringar lättare än de flesta.

Denna flexibilitet kan dock gå för långt och hindra teammedlemmarna från att utveckla sina egna processer och åsikter. De kan smälta in i bakgrunden för mycket och misslyckas med att bidra med unika perspektiv. 😶

En person som fokuserar på närhet är också mycket beroende av omedelbar, kontinuerlig feedback, så de kan behöva mer stöd än andra. Därför är distansarbete kanske inte det bästa valet för dem.

5. Detaljorienterad

Känner du till den personen som kontrollerar en rapport tre gånger för att se till att inte ett enda stavfel har smugit sig in? Eller den där kalkylbladsentusiasten som inte kan vänta med att lära dig om VLOOKUP? Ja, det är den perfekta representanten för den detaljorienterade arbetsstilen. De går alltid den extra milen för att se till att ingenting går dem förbi, och du kommer knappast att hitta någon som är bättre på att organisera sitt arbetsflöde. 🤓

Med detta i åtanke är det inte konstigt att sådana personer trivs som revisorer, analytiker och yrkesverksamma i andra positioner som kräver noggrant arbete. Förutom en oöverträffad uppmärksamhet på detaljer är deras främsta styrkor:

Pålitlighet

Flit

Omtänksamhet

När det gäller nackdelarna är det inte ovanligt att detaljorienterade personer tappar slutmålet ur sikte. De kan fastna i detaljer till den grad att det blir en besatthet, vilket kan bromsa dem avsevärt.

6. Idéorienterad

Varje team behöver en visionär som drömmer större än andra, även kallad en idéointeresserad teammedlem. Till skillnad från dem i föregående kategori bryr de sig inte om småsaker eller problemets detaljer – de vill bara hitta ett innovativt sätt att lösa det. 💡

Anpassa enkelt dina whiteboards genom att lägga till dokument, uppgifter och mer – perfekt för teammedlemmar med en idéorienterad arbetsstil.

Den idériktiga arbetsstilen dominerar naturligtvis brainstorming-sessioner och är mycket mottaglig för andras perspektiv och feedback. De är din räddning när du stöter på ett hinder, eftersom de kommer att hitta ett sätt att övervinna det. De viktigaste fördelarna med sådana medarbetare är:

Kreativitet och enastående fantasi

Ambition och optimism

En positiv inställning

Nu gör konstant nytänkande att idérika människor blir mycket ostrukturerade. De älskar sitt kreativa kaos, som ibland kan vara för mycket att hantera. Sådana anställda kan ha svårt att hålla sig till schemat eller projektbudgeten, vilket kan leda till många komplikationer.

Hur man leder ett team med olika arbetsstilar

En av dina viktigaste uppgifter som chef är att förstå ditt teams arbetsstilar och anpassa dig efter dem. Det är ingen lätt uppgift, så låt oss dela med oss av några användbara tips som kan göra stor skillnad. 🏆

Oavsett om ditt team arbetar på plats eller helt på distans använder du sannolikt olika verktyg för personal- och projektledning, från schemaläggningsappar till produktivitetsspårare. Men är dessa verktyg tillräckligt anpassningsbara för att ta hänsyn till olika arbetsstilar?

Om inte, behöver du en mångsidig lösning som tillgodoser alla ovannämnda egenskaper. Med andra ord behöver du ett verktyg som ClickUp. Det erbjuder en omfattande uppsättning projektledningsfunktioner som hjälper dig att få ut det mesta av varje teammedlem och hålla dem engagerade.

Tack vare olika ClickUp-vyer , kan du presentera information på olika sätt som passar anställdas specifika arbetsstilar. Använd tankekartor och tidslinjer för att kartlägga processer för visuella tänkare, eller växla till listor eller tabeller för dem som föredrar enklare strukturer.

ClickUp erbjuder också flexibiliteten att ge varje teammedlem exakt den mängd input de behöver. Använd ClickUp Clip för att ge en självständig medarbetare en snabb genomgång av sin uppgift med hjälp av en skärminspelning, och låt dem sedan göra sitt bästa arbete.

Dela skärminspelningar för att förmedla ditt budskap på ett precist sätt utan att behöva skicka e-postkedjor eller hålla personliga möten med Clip by ClickUp.

För samarbetsvilliga och idérika teammedlemmar är ClickUp Whiteboards en perfekt lösning. Det främjar lagarbete och helhetstänkande, så att alla är på samma sida. Och för de detaljorienterade erbjuder ClickUp Docs obegränsad frihet att fördjupa sig och skapa robusta SOP:er som inte utelämnar något. Oavsett om du behöver skissa på ett litet engångsprojekt eller en hel affärsplan kan ClickUp Docs vara ett utmärkt hjälpmedel.

Använd ClickUp Docs för att skapa robusta wikis, projektbeskrivningar och SOP:er.

Slutligen kommer stödjande och närhetsdrivna teammedlemmar att uppskatta tilldelade kommentarer – ett enkelt sätt att skapa åtgärdspunkter medan man samarbetar i realtid. Oavsett vilka arbetsstilar som dominerar i ditt team finns det en ClickUp-funktion för alla! 🙌

2. Anpassa din kommunikation efter olika arbetsstilar

Om du vill få ut det mesta av ett mångfaldigt team måste du sluta med föråldrade metoder som fasta prestationsutvärderingar eller enhetliga möten. Istället bör du använda en mer flexibel metod som tar hänsyn till specifika arbetsstilar, särskilt när det gäller kommunikationspreferenser. 🗣️

Till exempel uppskattar närhetsdrivna medarbetare dagliga standups eller andra frekventa avstämningar, medan självständiga teammedlemmar kanske inte behöver mer än ett möte per månad.

På samma sätt föredrar detaljorienterade personer vanligtvis fasta möten med förutbestämda datum, medan idéointerade personer inte har något emot en mer flexibel approach. De förstnämnda värdesätter också datadriven feedback och input, medan de sistnämnda gärna småpratar och brainstormar.

Om du är osäker på hur du ska bemöta varje medarbetare utifrån deras arbetsstil är det bästa du kan göra också det enklaste – fråga. Uppmuntra teammedlemmarna att kommunicera sina preferenser, så kommer de att uppskatta att bli hörda.

3. Matcha uppgifter med styrkor

En av de viktigaste anledningarna till att bekanta dig med ditt teams arbetsstilar är att kunna använda denna kunskap när du delegerar uppgifter. Annars riskerar du att slösa bort någons talang på arbete som inte passar dem. Som Einstein sa: ”Om du bedömer en fisk efter dess förmåga att klättra i träd, kommer den att leva hela sitt liv i tron att den är dum. ”

Den goda nyheten är att när du väl har listat ut allas arbetsstil bör det inte vara något problem att tilldela rätt uppgifter till varje teammedlem. Om det finns tung databehandling vet du att den bör gå till en detaljorienterad person istället för en idéointerierad person. Om ett projekt har många rörliga delar och beroenden vill du involvera samarbetsvilliga medarbetare och hitta en fristående uppgift för en självständig person.

Det kan vara svårt att hitta rätt matchning, särskilt i början, innan du har fastställt vissa arbetsflöden. Om du behöver hjälp med att hålla koll på teamets arbetsbelastning kan ClickUp Tasks göra underverk för att hålla allt snyggt organiserat.

Tack vare över 35 mångsidiga ClickApps kan du använda ClickUp Tasks för allt från daglig planering till övergripande verksamhetsstrategier. Skapa uppgifter med anpassade statusar, beroenden och checklistor för att hålla alla på samma sida och säkerställa ett smidigt samarbete.

Sök, ställ in eller sortera uppgiftsstatusar i ClickUp-listvyn för att se framstegen i allt arbete.

ClickUp har också massor av automatiseringar och praktiska funktioner som återkommande uppgifter, som gör att du kan undvika rutinmässigt arbete och frigöra mer tid för att optimera ditt arbetsflöde efter olika arbetsstilar.

Hur du förbättrar din arbetsstil

Att förstå din personliga arbetsstil handlar inte bara om att utnyttja dina styrkor. Som du har sett har varje tillvägagångssätt sina specifika brister som du kan åtgärda för att ta din professionella utveckling till nästa nivå. Även om de konkreta stegen för att göra detta varierar mellan olika stilar, finns det två universella tips som du kan följa.

1. Observera din arbetsdag

Om du har gjort samma jobb under en längre tid är det naturligt att du någon gång går in i autopilotläge. Det gör det svårt att upptäcka områden som kan förbättras, så ta ett steg tillbaka och utvärdera din arbetsdag medvetet.

När du gör det, fokusera på de saker som du kanske tycker är irriterande, onödiga eller överväldigande. Du kanske till exempel inser att du inte behöver så många kontaktytor med din teamledare eller att du har svårt att prioritera ditt arbete.

När du har identifierat dessa problemområden kan du se vad du kan göra på egen hand för att lösa dem. Du kan till exempel använda ClickUp Task Priorities för att organisera din arbetsbelastning eller ClickUp Goals för att få en visuell översikt över dina framsteg. 📈

Skapa personliga mål i ClickUp och sätt upp mål för att följa dina framsteg.

Prova olika taktiker för att finjustera ditt arbetsflöde efter din egen arbetsstil. Du kommer att bli förvånad över vilken enorm skillnad några små justeringar kan göra!

2. Prata med dina chefer

Du kanske inte har fullständig frihet att anpassa arbetet efter din egen arbetsstil. Vissa processer är en fråga om företagspolicy eller ledningens beslut som du måste följa tills du får grönt ljus för att ändra något.

Därför är det viktigt att diskutera din egen arbetsstil med din teamledare och andra beslutsfattare. Tveka inte att uttrycka dina farhågor eller föreslå en kursändring. Förändringen kan ju gynna hela teamet, så din chef bör vara öppen för att genomföra den.

Om du känner att dina färdigheter och din inställning till arbetet kan utnyttjas bättre, se vad som kan göras för att anpassa detta. Du kommer att bli lyckligare och mer produktiv, så att du kan fokusera på att göra ditt bästa arbete. 🌟

Skapa en kraftfull synergi

Om du är ansvarig för ett team med olika arbetsstilar har du möjlighet att skapa ett tight arbetsflöde där alla kompletterar varandra. Genom att kombinera och matcha uppgifter med styrkor kan varje teammedlem glänsa samtidigt som risken för ineffektivitet och utbrändhet minimeras.

Genom att använda en kapabel projektledningsplattform som ClickUp kan du vara säker på att du inte kommer att gå vilse i alla arbetsstilar och processer. Skapa ett ClickUp-konto och låt oss förvandla ditt team till A-spelare! 🥇