De 10 bästa dagliga standup-programvaruverktygen 2025

Att samordna dagliga standup-möten är en ritual för de flesta team, men får du ut maximalt värde av dem?

Du börjar ditt möte med en planerad agenda. Alla delar med sig av sina dagliga prioriteringar, och allt går smidigt tills någon avviker från kursen.

Ditt standup-samtal utvecklas till en ändlös diskussion om något som inte berör de andra teammedlemmarna. Eller ännu värre – du är osäker på om du har kommunicerat dagens plan effektivt till ditt team.

Låter det alltför bekant?

Trioen ansvar, transparens och spårbarhet kan garantera framgången för ett standup-möte – men hur uppnår man detta dagligen?

Programvara för dagliga standup-möten kan hjälpa moderna team som ditt att effektivisera kommunikationen, följa upp framsteg och snabbt lösa brådskande problem.

I det här inlägget presenterar vi några av de bästa dagliga standup-verktygen som hjälper dig att maximera din mötestid.

Vad är daglig standup-programvara?

Programvara för dagliga standup-möten, ofta kallad verktyg för dagliga standup-möten eller scrum-verktyg, är en digital plattform som är utformad för att hjälpa dig och dina teammedlemmar att effektivisera och förbättra kvaliteten på era dagliga statusmöten.

1993 försökte en grupp mjukvaruutvecklare hitta sätt att samarbeta bättre. De inspirerades av hur ett rugbylag koordinerade sitt spel.

Det var då det första dagliga standup-mötet gjorde sin debut.

Med tiden har denna idé smält samman med agila metoder och sprints i modern mjukvaruutveckling, vilket har visat sig vara ganska effektivt.

Agile handlar om att dela upp ett stort projekt i mindre, enklare cykler som kallas iterationer eller sprints. Detta hjälper oss att arbeta snabbare och mer exakt inom mjukvaruutveckling, och det är utmärkt för att anpassa sig till förändrade krav.

I scrum är en sprint en fastställd period, vanligtvis fyra veckor eller mindre, där alla arbetar tillsammans för att uppnå ett specifikt mål. Detta mål är ofta ett steg mot ett större produktmål.

Utöver mjukvaruutvecklingsteam är detta arbetssätt nu vanligt inom avdelningar som marknadsföring, design och professionella tjänster.

Tre fördelar med att använda en daglig standup-programvara

Planera och organisera dagliga standup-möten i början av varje arbetsdag. Här kan teammedlemmarna dela strukturerade uppdateringar om vad de gjorde dagen innan, vad de planerar att göra idag och eventuella hinder eller problem de stöter på.

Främja teamsamarbetet genom att integrera med projektledningsprogram . Detta hjälper dig och dina team att hålla er uppdaterade om framstegen i uppgifter och projekt. Detta hjälper dig och dina team att hålla er uppdaterade om framstegen i uppgifter och projekt.

Spela in mötesreferat och uppdateringar. Detta skapar en historik över projektets framsteg som du och dina teammedlemmar kan referera till senare.

Kort sagt förenklar daglig standup-programvara hur du samarbetar med ditt team i dagliga projekt. De gör projektledningen mer effektiv och håller dig och ditt team fokuserade på era mål.

Vad ska du leta efter i en daglig standup-programvara?

Verktyg för dagliga standup-möten kan hjälpa dig att genomföra effektiva möten om du vet vilka funktioner du ska leta efter. Här är några av de mest användbara funktionerna som vi rekommenderar att du letar efter i programvara för dagliga standup-möten:

Användarvänlighet: Verktyget ska vara användarvänligt och intuitivt för projektledare och teammedlemmar. Ett komplicerat verktyg kommer inte att användas av ditt team, vilket leder till förlorad produktivitet.

Schemaläggning av möten: Kontrollera om verktyget stöder mötesinställningar med ett klick, återkommande möten och påminnelser för att snabbt schemalägga dina dagliga standup-möten.

Integration: Om ditt team använder andra projektlednings- eller samarbetsverktyg (t.ex. ClickUp, Trello, Slack), överväg programvara som integreras med dessa verktyg. På så sätt kan du dela data och arbetsflöden mellan apparna.

Rapportering och analys: Verktyget ska ge insikter om teamets framsteg och potentiella flaskhalsar, vilket hjälper dig att identifiera problem tidigt och fatta datadrivna beslut.

Uppgifts- och framstegsspårning: Vissa dagliga standup-verktyg inkluderar uppgiftstavlor eller funktioner för framstegsspårning som hjälper dig att visualisera projektets framsteg tillsammans med dagliga uppdateringar.

De 10 bästa dagliga standup-programvarorna att använda 2024

1. ClickUp

Organisera fokuserade och effektiva statusmöten med ClickUp

ClickUp är en allt-i-ett-programvara för dagliga standup-möten som team över hela världen använder för att genomföra snabba och effektiva dagliga möten.

ClickUps mall för dagliga standup-möten hjälper dig att hantera dina dagliga standups på rätt sätt genom att förse ditt team med:

En central plats för att planera, skriva anteckningar och följa upp framsteg

Checklistor för varje teammedlem för att säkerställa att inget faller mellan stolarna

Uppdateringar i realtid på ett och samma ställe så att alla alltid är informerade

ClickUp AI hjälper dig att sammanfatta mötesanteckningar på några sekunder och automatiskt generera åtgärdspunkter från dokument och uppgifter, vilket minskar det manuella arbetet.

ClickUps bästa funktioner:

ClickUp Sprints : Anpassa dina sprintcykler och standup-scheman efter ditt teams preferenser. Oavsett om det är en 3-veckorscykel eller alternerande dagliga standups är verktyget tillräckligt flexibelt för att stödja ditt arbetssätt.

ClickUp Views : Med ClickUp Views kan du hantera uppgifter, spåra projekt och visualisera arbetsflöden på ditt sätt. Välj mellan mer än 15 anpassningsbara vyer för att arbeta mer produktivt.

ClickUp Dashboard : Dashboards ger dig : Dashboards ger dig projektuppföljning i realtid och djupare insikter som ger dig en övergripande bild av ditt arbete.

ClickUp Task Status: Lägg till olika steg i dina uppgifter med ClickUps anpassade uppgiftsstatusar, så att du får en tydlig överblick över vad alla arbetar med.

ClickUp Comments: ClickUp Comments är ett praktiskt samarbetsverktyg för kommunikation, feedback och formatering av innehåll. Du kan tilldela kommentarer, nämna personer eller team för aviseringar och ha trådade diskussioner för organiserade konversationer. De hjälper dig att fånga upp missad kontext från dina samtal.

ClickUp-mallar: Det finns över 1 000 anpassningsbara : Det finns över 1 000 anpassningsbara ClickUp-mallar som hjälper dig att komma igång med ditt projektledningsarbete direkt.

Begränsningar för ClickUp:

Mobilkompatibilitet: ClickUp anpassar sig inte på rätt sätt till alla små skärmstorlekar, vilket är ett problem om du arbetar mycket på din telefon.

ClickUp-priser:

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 000 recensioner)

2. Krisp

via Krisp

Krisp är en AI-mötesassistent som automatiskt transkriberar och sammanfattar ditt standup-möte. Krisp erbjuder unik Voice Productivity AI som förbättrar röstens tydlighet genom att eliminera bakgrundsljud.

Krisp är inte en programvara som är specifik för standup-möten i traditionell mening. Det är en programvara som förbättrar mötesupplevelsen genom att förbättra ljudet och hjälpa dig att sammanfatta mötet. Utmaningen är att översätta dessa sammanfattningar till åtgärdspunkter i din projektledningsprogramvara.

Krisps bästa funktioner:

Mötesutskrift: Krisp gör det möjligt för team att transkribera sina möten automatiskt

Sammanfattning: Sammanfatta dina online-möten och skapa dagliga åtgärdspunkter

Delning och samarbete: Skapa och dela mötesreferat och åtgärdspunkter med andra teammedlemmar

Brusreducering: Krisp hjälper till att eliminera bakgrundsljud för att säkerställa att möten inte störs av brus och förbättrar möteskvaliteten överlag.

Krisps begränsningar:

Robotröst: Funktionen för brusreducering kan ge din röst ett mekaniskt ljud om den eliminerar för mycket bakgrundsljud.

Brist på integrationer: Krisp integreras inte med populära projektledningsprogram, vilket gör det svårt att överföra åtgärdspunkter.

Krisp-priser:

Gratis för alltid

Pro : 8 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Krisp-betyg och recensioner:

G2: 4,8/5 (542 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

3. Standuply

via Standuply

Sedan pandemin började har vi sett en ökning av distansarbete och asynkroniserat arbete. Detta innebär detaljerad dokumentation och processer, som ger individer möjlighet att fatta beslut och medvetet minska antalet möten i kalendern.

Asynkrona standup-möten är ett resultat av denna förändring. Teammedlemmarna kan publicera sina dagliga uppdateringar i ett specificerat format så att alla kan få statusuppdateringar utan att behöva träffas.

Du kan ställa följdfrågor och förtydliga i en tråd, och din teamledare, eller till och med AI, kan sammanfatta de viktigaste punkterna för alla.

Asynkrona standups bidrar till flexibilitet och stör inte din dag. Du kan publicera din uppdatering, lämna dina barn i skolan eller uträtta ärenden. Du behöver inte vänta.

Standuply är en asynkron standup-bot som hjälper dig att genomföra standup-möten i Slack och Microsoft Teams. Den integreras också med uppgiftshanterare så att ditt team kan hålla koll på projektens framsteg.

Standuplys bästa funktioner:

Asynkrona standups : Standuply hjälper dig att genomföra asynkrona standup-möten via text, röst eller video.

Unika rapporter : Bifoga video- eller röstmeddelanden till dina rapporter med Standuply

Omröstningar och enkäter: Anpassa och schemalägg omröstningar och enkäter som ska genomföras i Slack

Begränsningar för Standuply:

Begränsad integration: Standuply kan endast integreras och användas med Slack och Microsoft Teams.

Standuply-priser:

Starter: Gratis för alltid

Team: 1,5 $/månad per användare

Företag: 3,5 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Standuply-betyg och recensioner:

G2: 4,8/5 (30+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

4. Jell

via Jell

Jell är ett dagligt standup-verktyg som är optimerat för distansarbetande team som arbetar i olika tidszoner. Du kan också skapa anpassade check-ins för ditt team för att dela uppgiftsframsteg.

Med Jell kan du ställa in ditt schema, anpassa dina frågor och samordna ditt team.

Jells bästa funktioner:

Anpassningsbara incheckningar: Incheckningsfunktionen gör det möjligt för chefer och teammedlemmar att anpassa frekvensen för möten och delning av rapporter.

Mål/OKR: Ställ in och Ställ in och följ upp dina mål /OKR på ett och samma ställe och dela resultaten av dina framsteg.

Jells begränsningar:

Ingen gratisplan: Jell har ingen gratisplan. Du måste betala för att använda verktyget efter den 14 dagars kostnadsfria provperioden.

Jell-priser:

Essentials : 5 $/månad per användare

Avancerat: 10 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jell-betyg och recensioner:

G2: 3,8/5 (30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (23 recensioner)

5. ScrumGenius

via ScrumGenius

ScrumGenius är ett dagligt standup-verktyg som automatiserar möten, undersökningar och rapportering för tvärfunktionella team i olika tidszoner. Det har en unik funktion för måluppfyllelse och spårning av hinder som hjälper dina teammedlemmar att se dagliga mål och hinder.

ScrumGenius bästa funktioner:

Dagliga avstämningar: Teammedlemmarna kan dela uppdateringar om sina dagliga uppgifter med unika funktioner som mål- och hinderuppföljning.

Integrationer: Fungerar med verktyg som Slack, Microsoft Teams och e-postprogram

Analys och sökinsikter: Visualisera, filtrera och sök i dina data för att spåra vanliga hinder, teamets engagemang och mycket mer.

Begränsningar för ScrumGenius:

Endast för projektledningsteam: ScrumGenius är endast avsett för användning inom projektledningsteam.

Avbokning av prenumeration: Du måste kontakta supporten för att avbryta din ScrumGenius-prenumeration.

ScrumGenius prissättning:

Grundläggande : 3 $/månad per användare

Team: 5 $/månad per användare

Företag: 7 $/månad per användare

ScrumGenius betyg och recensioner:

G2: 0,8/5 (3 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (6 recensioner)

6. Omfattning

via Range

Range är ett projektledningsverktyg som gör det möjligt för utvecklingsteam att dela asynkrona projektuppdateringar, skapa mötesagendor, ta anteckningar och spåra teamets mål. Range integreras med verktyg som Slack och MS Teams, så att du kan få alla dina uppdateringar på ett och samma ställe.

De bästa funktionerna:

Teamkatalog: Se hur ditt team mår och vad de fokuserar på

Incheckningar: Teammedlemmarna kan kommunicera och checka in utan att behöva ha ett dagligt standup-möte.

Integration: Range integreras med över 75 verktyg, såsom Slack och MS Teams.

Räckviddsbegränsningar:

Användargränssnitt: Nya användare rapporterar att det är svårt att navigera i användargränssnittet

Prisintervall:

Gratis för alltid

Pro: 8 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Omdömen och recensioner:

G2: 4,6/5 (74 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (32 recensioner)

7. Fellow

via Fellow

Fellow är ett projektledningsverktyg som gör det möjligt för agila team att ha färre, kortare och mer effektiva möten. Du kan använda Fellows mötesmallar för att schemalägga teammöten och snabbt skapa dagordningar för ditt team.

Fellow bästa funktioner:

Mallar för mötesdagordningar: Över 500 färdiga mallar för mötesdagordningar

AI-mötesutskrifter och sammanfattningar: Få automatiska mötesutskrifter och sammanfattningar

Begränsningar:

För många mallar: Fellow erbjuder för många mallar för liknande användningsfall, vilket gör det tidskrävande att välja rätt mall för dina behov.

Priser för kollegor:

Gratis för alltid

Pro: 6 $/månad per användare

Företag: 8 $/månad per användare

Andra användares betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (1 827+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. StepSize

via StepSize

StepSize är en daglig standup-programvara som använder AI för att generera rapporter om produktutveckling.

Om ditt team använder Linear eller Jira kan du med StepSize skapa tydliga uppdateringar om teamets framsteg.

StepSizes bästa funktioner:

AI-genererade framstegsrapporter: Generera och bryt ner framstegsrapporter för projekt med länkar till ärenden och ärenden

Övervakningsstatistik: Genererar rapporter som gör det möjligt att övervaka produktutvecklingsstatistik. Du kan till exempel spåra antalet förbättringar av användargränssnittet som gjorts på din e-handelswebbplats varje månad och mäta dess inverkan på användarengagemanget.

Begränsningar för StepSize:

Ingen gratisplan: StepSize erbjuder ingen gratisplan

StepSize-prissättning:

Team: 100 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

StepSize-betyg och recensioner:

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Tatsu. io

Tatsu är en daglig standup-programvara som underlättar asynkron kommunikation i Slack. Tatsu kan meddela en kanal när ett möte är på väg att börja och kalla in den första deltagaren.

Tatsu. io bästa funktioner:

Asynkrona dagliga standups: Tatsu startar automatiskt en daglig standup på Slack Channel och meddelar alla medlemmar. Det uppmanar teammedlemmarna att lämna sina rapporter och hoppar över medlemmar som inte är tillgängliga.

Anpassade kommandon: Använd kommandon som "dismiss" för att avskeda en teammedlem för dagen eller "quit" för att avsluta mötet när du anser det lämpligt.

Begränsningar för Tatsu. io:

Begränsat till Slack: Tatsu kan endast användas på Slack.

Priser för Tatsu.io:

Globalt: 1 $/månad per användare

Tatsu. io betyg och recensioner:

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. GeekBot

via Geekbot

GeekBot är ett projektledningsverktyg som automatiserar dagliga standups, retrospektiv, undersökningar och andra arbetsflöden i Slack och Microsoft Teams. Du kan ställa in tid och frekvens för dagliga standup-möten, frågor att ställa och vem som ska få en påminnelse.

GeekBots bästa funktioner:

Anonyma undersökningar: Genomför anonyma undersökningar med Geekbot och få ärlig feedback och insikter från ditt team

Automatiserat arbetsflöde: Geekbot möjliggör automatiserade arbetsflöden och hjälper dig att spara tid på återkommande uppgifter.

Begränsningar för GeekBot:

Anpassning av mallar: Användare säger att mallarna inte är lätta att anpassa.

GeekBot-priser:

Startup: Gratis för alltid

Scale-Up: 2,5 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

GeekBot-betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (154 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (143 recensioner)

Effektivisera teamkommunikationen med daglig standup-programvara

När de genomförs på ett effektivt sätt är dagliga standups ett utmärkt sätt att hålla ditt team samlat, motiverat och på väg mot dina mål.

Oavsett om du föredrar asynkrona möten eller videokonferenser, välj den standup-programvara som passar ditt teams arbetsstil och företagskultur.

Du får den bästa upplevelsen och mest värde genom att integrera din standup-programvara med ditt projektledningsverktyg, eller helst, ha den inbyggd i det, och det är här ClickUp utmärker sig.