De 11 bästa AI-verktygen för mind mapping för kreativitet och organisation

Idéer börjar ofta som spridda tankar – anteckningar, fragmenterade listor eller mentala glimtar som försvinner för snabbt. Utan struktur kan även de bästa idéerna gå förlorade i kaoset.

Det är här AI-verktyg för mind mapping kommer in i bilden.

Dessa verktyg går utöver enkel organisering; de hjälper till att visualisera samband, generera nya idéer och förfina komplexa koncept. Från brainstorming och projektplanering till kreativa arbetsflöden kan AI förvandla oorganiserade tankar till strukturerade, praktiska insikter.

I det här blogginlägget har vi samlat 11 av de bästa AI-verktygen för mind mapping som hjälper dig att koppla ihop punkterna – och som kanske får dig att tappa tråden. Låt oss dyka in! ⚒️

Innan vi dyker in i varje verktyg, här är en snabb översikt över de 11 bästa verktygen för mind mapping.

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser ClickUp Bäst för mind mapping med projektledning Teamstorlek: Enskilda personer, medelstora företag, snabbväxande företag, stora företag ClickUp Mind Maps och ClickUp Whiteboards omvandlar råa idéer till uppgifter och åtgärder med hjälp av AI. Gratis för alltid; anpassningar tillgängliga för företag. Miro Bäst för gemensam brainstorming och visuell planering Teamstorlek: Perfekt för team av alla storlekar som behöver samarbeta i realtid Brainstorma, skapa produktresor och planera arbetsflöden i realtid. Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 10 $/användare/månad. Lucidchart Bäst för att skapa tekniska och komplexa diagram Teamstorlek: Perfekt för små till stora team som hanterar tekniska arbetsflöden Diagram över systemarkitekturer, processer och organisationsstrukturer Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 9 $/månad för privatpersoner. SmartDraw Bäst för detaljerade diagram och CAD-liknande precisionTeamstorlek: Perfekt för tekniska team som behöver CAD-liknande diagram Skapa komplexa diagram, CAD-liknande planer och tekniska layouter Från 5 $/månad per användare (faktureras årligen) MindMeister Bäst för enkel, kreativ mind mapping och samarbete i realtid Teamstorlek: Perfekt för kreativa team som samarbetar i realtid Visualisera och brainstorma idéer med anpassningsbara layouter och input från teamet. Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 4,50 $/månad för Personal (faktureras halvårsvis). Xmind Bäst för strukturerad, kreativ mind mapping med olika layouter Teamstorlek: Perfekt för team som behöver olika diagramalternativ Använd olika diagram för akademisk, affärsmässig eller personlig planering. Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 15 $/månad för Premium. Coggle Bäst för fri mind mapping med enkel samarbetsfunktion Teamstorlek: Perfekt för team som behöver flexibilitet i strukturen Skapa flexibla kartor med dra-och-släpp-grafik och delning i realtid. Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 5 $/månad för Awesome. Ayoa Bäst för att kombinera mind mapping med uppgiftshantering Teamstorlek: Perfekt för team som vill integrera mind mapping med projektgenomförande Visualisera tankar och följ upp genomförandet med inbyggda zoom- och tillgänglighetsfunktioner. Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 17 $/månad för Ultimate. EdrawMind Bäst för AI-driven mind mapping och automatisk innehållsgenerering Teamstorlek: Perfekt för team som arbetar med AI-driven brainstorming Skapa innehåll, översätt anteckningar och finslipa idéer med AI Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 7,90 $/månad för privatpersoner. GitMind Bäst för visuella tänkare som behöver AI-driven idéorganisation Teamstorlek: Perfekt för innehållsskapare och projektledare Organisera idéer visuellt, översätt innehåll och skapa dokument med hjälp av AI. Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 19 $/månad för privatpersoner. Mindomo Bäst för flexibel mind mapping med offlineåtkomst Teamstorlek: Perfekt för användare som behöver offline- och realtidsfunktioner för samarbete Växla mellan tankekartor, dispositioner och Gantt-diagram mellan olika enheter. Gratis plan tillgänglig; Betalda planer börjar på 5,50 $/månad för prenumeration (stationär dator, moln, mobil).

Det är viktigt att välja ett AI-program för mind mapping som passar dina behov och förbättrar din kreativitet och produktivitet.

Här är några viktiga faktorer att tänka på:

AI-assistans: Leta efter funktioner där AI skapar hierarkiska mind maps från text, idéer eller bilder, vilket hjälper dig att komma igång snabbt.

Innehållskonvertering: Leta efter verktyg som kan konvertera dokument, artiklar eller bilder till mind maps för enklare bearbetning.

Samarbetsalternativ: Välj ett verktyg som stöder samarbete i realtid, vilket gör teamarbetet smidigt och effektivt.

Anpassningsfunktioner: Se till att verktyget möjliggör enkel styling, färgscheman och layouter för att göra dina mind maps visuellt tilltalande.

Integration av uppgiftshantering: Välj verktyg som kombinerar mind mapping med funktioner för uppgiftshantering eller projektledning för att hålla idéerna genomförbara.

Språkstöd: Om du arbetar i flera regioner, välj verktyg som stöder översättning för att underlätta samarbetet.

📮ClickUp Insight: 11 % av våra respondenter använder AI främst för brainstorming och idéskapande. Men vad händer med dessa briljanta idéer efteråt? Här behöver du en AI-driven whiteboard, som ClickUp Whiteboards, som hjälper dig att omedelbart omvandla idéer från brainstormingsessionen till uppgifter. Och om du inte riktigt kan förklara ett koncept, be helt enkelt AI-bildgeneratorn att skapa en bild baserad på din uppmaning. Det är den ultimata appen för arbete som gör att du kan komma på idéer, visualisera och genomföra dem snabbare!

🔍 Visste du att? Tony Buzan, ”mind mapping-teknikens fader”, populariserade mind maps på 1970-talet och myntade begreppet på BBC för att förbättra minne, kreativitet och anteckningsförmåga. Inspirerad av stora tänkare kombinerade han deras tekniker med psykologisk forskning och sammanställde senare sina insikter i The Mind Map Book (1995).

Nu när vi har gått igenom vad som kännetecknar ett bra AI-verktyg för mind mapping, ska vi titta på de bästa alternativen för att förverkliga dina idéer. 🎯

1. ClickUp (bäst för mind mapping med projektledning)

ClickUp, den allt-i-ett-appen för arbete, är ett av de bästa verktygen för mind mapping som finns idag. Den är utformad för att samla alla dina uppgifter, projekt och idéer på en och samma plattform.

ClickUp Mind Maps: Förvandla idéer till genomförbara planer

Oavsett om du organiserar ett projekt, brainstormar innehållsidéer eller kartlägger affärsstrategier, integreras ClickUp sömlöst i ditt arbetsflöde.

Omvandla idéer i ClickUp Mind Maps till uppgifter inom samma arbetsyta.

ClickUp Mind Maps förvandlar spridda anteckningar till strukturerade, genomförbara planer som passar naturligt in i din arbetsmiljö. Du kan bryta ner komplexa idéer, visualisera konceptrelationer och effektivisera brainstorming-sessioner – allt i ett interaktivt utrymme.

Fri form eller strukturerad? Du bestämmer.

I Blank Mode kan du brainstorma fritt, medan Tasks Mode hjälper dig att organisera och koppla ihop uppgifter visuellt, vilket skapar klarhet även i de mest komplicerade arbetsflödena inom din projektstruktur. Dessutom ordnar ClickUps Re-Layout-funktion automatiskt din mind map, vilket håller hierarkin intakt samtidigt som läsbarheten förbättras.

ClickUp Whiteboards: Visualisera och samarbeta fritt

Mind Maps är bara början. ClickUp Whiteboards tar samarbetet ett steg längre och låter dig skissa idéer, länka uppgifter och utveckla arbetsflöden interaktivt. Denna intuitiva och flexibla arbetsyta integreras med ClickUps bredare funktionssvit och ansluter direkt till uppgifter, dokument och konversationer.

Skapa processer genom att lägga till former och kopplingar i ClickUp Whiteboards.

Dessutom innebär ClickUps AI-funktioner att du kan skapa anpassade bilder för att se dina idéer förverkligas i fantastiska visuella presentationer. !

Skapa AI-bilder med enkla kommandon på ClickUp Whiteboards

Omfamna total kreativ frihet med ClickUp Blank Mind Map Whiteboard Template. Börja med ett tomt blad för att kartlägga olika idéer, brainstorma koncept och organisera dina tankar visuellt utan någon fördefinierad struktur.

ClickUp Brain: Låt AI driva din kreativa process

Förfina din forskning med ClickUp Brain för snabbare och smartare innehållsplanering.

Och med ClickUp Brain hjälper AI-drivna förslag dig att förfina idéer, automatisera repetitiva uppgifter och skapa strukturerade planer från brainstorming-sessioner. Denna integrerade AI-assistent hjälper dig att snabbt hitta svar, skapa rapporter och skapa innehåll, vilket gör hela processen mer effektiv och mindre tidskrävande.

Du kan till exempel börja med en strukturerad mind map för att skissa på ett blogginlägg, använda whiteboards för att visuellt förfina viktiga punkter och sedan låta ClickUp Brain utöka dispositionen och skapa uppgifter för utkast, redigering och publicering.

✨ Bonus: ClickUp Brain-användare kan välja mellan flera externa AI-modeller, inklusive GPT-4o och Claude för brainstorming, idéskapande och mycket mer.

ClickUps bästa funktioner

Omvandla idéer till genomförbara uppgifter: Koppla dina mind maps direkt till uppgifter och dokument och omvandla koncept till genomförbara steg utan avbrott.

Skapa uppdateringar i realtid: Utnyttja AI för att skapa uppgiftsöversikter och statusrapporter, så att din mind map alltid är uppdaterad med de senaste projektutvecklingarna.

Centralisera information: Bifoga relevanta dokument och för diskussioner på whiteboardtavlan, vilket skapar ett smidigt arbetsflöde för alla teammedlemmar.

Automatisera ditt arbetsflöde: Konfigurera Konfigurera ClickUp Automations för att förenkla uppgiftshanteringen och minska manuellt arbete.

Anpassa din arbetsyta: Anpassa dina mind maps med färger, redigera kopplingar och justera layouter för att öka tydligheten och användarvänligheten.

Kom igång direkt: Hoppa över inställningarna och börja planera direkt med hjälp av Hoppa över inställningarna och börja planera direkt med hjälp av ClickUp Simple Mind Map Template för att komma igång snabbt, spara tid och skapa genomförbara steg direkt.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp erbjuder en mängd funktioner, men nya användare kan behöva lite tid för att vänja sig vid gränssnittet.

För mycket enkla användningsfall kan ClickUps robusta funktionsuppsättning kännas mer avancerad än nödvändigt.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Briettny Curtner, projektledare vid Utah Valley University, berättar hur hennes team använder ClickUps Whiteboard:

Sist men inte minst, whiteboard-funktionen? Jag är helt besatt av den. Det här verktyget användes ofta under teammöten för att brainstorma idéer eller utveckla vissa initiativ ytterligare.

2. Miro (bäst för gemensam brainstorming och visuell planering)

via Miro

Miro är ett mångsidigt verktyg för mind mapping som hjälper team att generera idéer, processer och arbetsflöden i realtid. Dess AI-drivna funktioner och mallar för mind mapping hjälper till att organisera brainstorming-sessioner, kartlägga produktresor och arbeta igenom designprocesser.

För professionella som hanterar designprojekt kan Miro användas för att kartlägga wireframes och användarresor, vilket snabbt omvandlar kreativa koncept till visuella representationer. Dessutom erbjuder det robusta säkerhetsfunktioner för att skydda ditt teams idéer och immateriella rättigheter.

Miros bästa funktioner

Låt AI utveckla dina idéer, föreslå möjliga kopplingar eller upptäcka insikter som du kanske har missat.

Få tillgång till över 300 anpassningsbara arbetsflödesmallar , från produktplaner till processkartläggning.

Omvandla dina mind maps till interaktiva presentationer eller videor för att engagera ditt team under möten eller workshops.

Synkronisera dina tavlor med Google, Microsoft, Adobe och andra verktyg för att hämta data eller innehåll för en sammanhängande projektöversikt.

Miro-begränsningar

Det finns en brant inlärningskurva för avancerade funktioner, särskilt när det gäller komplexa processer eller kopplingar.

Svårt att organisera och hitta tidigare tavlor eller arbete

Miro-priser

Gratis

Startpaket: 10 USD/månad per användare

Företag: 20 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Miro-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 7 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Miro?

Enligt en användare på G2 kan Miro förbättra åtkomstkontrollen till tavlan:

Det behövs mer kontroll från tavlans ägare. Jag har sett alltför många fall där användare av misstag raderar något och vi måste lägga så mycket tid på att be folk att ångra raderingen. Det borde finnas någon funktion som tavlans ägare kan använda för att ångra ändringar.

3. Lucidchart (bäst för att skapa tekniska och komplexa diagram)

via Lucidchart

Lucidchart är ett interaktivt diagramverktyg som hjälper dig att skapa visuellt tilltalande och datadrivna diagram. Beskriv det diagram du behöver, så genererar Lucidcharts AI det automatiskt utifrån dina uppgifter. Redigera och förbättra det efter behov.

Verktyget sammanför data och visuella element i en smidig, samarbetsinriktad miljö när du arbetar med komplexa systemarkitekturer eller affärsprocesser. Live-dataintegration säkerställer att dina diagram hålls uppdaterade, vilket gör det enklare att skapa mind maps för organisationsstrukturer och tekniska system.

Lucidcharts bästa funktioner

Arbeta tillsammans med ditt team, oavsett var de befinner sig, med gemensamt författande, chatt i redigeraren och samarbetsmarkörer.

Använd villkorlig formatering för att ändra hur element visas baserat på datavillkor.

Hantera flera lager i ett enda diagram för att hålla ordning och förhindra överbelastning.

Skapa enkelt UML-diagram (Unified Modeling Language) för att visualisera system, processer eller mjukvarustrukturer.

Lucidcharts begränsningar

Det går inte att ange vägglängden i fot och tum och automatiskt fylla i den storleken, utan man måste justera den manuellt.

Endast dokumentskapare kan dölja/visa innehåll, vilket begränsar kontrollen för andra.

Lucidcharts priser

Gratis

Individuellt: 9 $/månad per användare

Team: 10 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Lucidchart-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Lucidchart?

En recensent på Capterra lyfter fram Lucidcharts inlärningskurva:

Det tar lite tid för användarna att bli vana vid gränssnittet, eftersom de flesta kommer från verktyg som Power Point och inte är vana vid att flytta duken tillsammans med rörliga objekt. När man väl har lärt sig detta är verktyget mycket enkelt att använda. ”

4. SmartDraw (bäst för detaljerade diagram och CAD-liknande precision)

via SmartDraw

SmartDraw är ett verktyg för mind mapping och diagramskapande som är utformat för att hantera olika typer av diagram, från enkla flödesscheman till komplexa arkitektoniska planer.

Dess unika integration av datorstödd design (CAD) skiljer det från många andra mind mapping-verktyg, vilket gör det till ett utmärkt val för team som behöver avancerade designfunktioner tillsammans med enkla visualiseringar av arbetsflöden.

SmartDraws bästa funktioner

Använd AI för att automatiskt justera layouten medan du brainstormar, så att dina diagram förblir organiserade utan manuella justeringar.

Kombinera flera diagram som flödesscheman, organisationsscheman, färdplaner och mer i en enda whiteboard.

Få tillgång till över 4500 mallar för brainstorming och över 29 000 inbyggda symboler, så att du snabbt kan skapa diagram som uppfyller dina specifika behov.

Importera data från plattformar som AWS, Azure, Jira eller CSV-filer för att automatiskt generera organisationsscheman, flödesscheman eller beslutsträd.

Begränsningar för SmartDraw

Funktionen för linjesnappning kan vara opålitlig, eftersom den ofta snappar till oönskade objekt och gör justeringar svåra.

Begränsad dokumentlagring på plattformen gör att användarna måste förlita sig på sin molnlagring.

SmartDraw-priser

Individuellt: 9,95 $/månad per användare (faktureras årligen)

Team: 8,25 $/månad per användare (faktureras årligen)

Webbplats: 5 $/månad per användare (faktureras årligen)

SmartDraw-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 280 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (110+ recensioner)

🔍 Visste du att? Konceptet att organisera idéer visuellt går tillbaka flera århundraden. Leonardo da Vinci och andra polymater använde diagrammatiskt tänkande som liknar mind maps.

5. MindMeister (Bäst för enkel, kreativ mind mapping och samarbete i realtid)

via MindMeister

MindMeister är ett pålitligt verktyg för mind mapping som omvandlar idéer till strukturerade, visuellt tilltalande kartor. Det låter dig anpassa varje ämne med alternativ för färg, form och linjestil för att göra din karta visuellt distinkt och anpassad efter dina preferenser.

Precis som MindMeister-alternativen är det dessutom lämpligt för att organisera idéer, brainstorma på egen hand och samarbeta med ett team.

MindMeisters bästa funktioner

Växla mellan olika layouter som tankekartor, organisationsscheman eller listor inom samma arbetsyta.

Redigera mind maps var du än befinner dig med MindMeisters mobilapp för iOS och Android.

Formatera text med enkel markdown-syntax, vilket möjliggör snabba och enkla redigeringar.

Begränsningar för MindMeister

Större mindmaps blir långsamma och kan krascha.

När kartorna öppnas igen expanderar ofta alla ämnen, vilket gör att kartan ser rörig ut och måste rensas manuellt.

MindMeister-priser

Gratis

Personligt: 4,50 $/månad per användare (faktureras halvårsvis)

Pro: 6,50 $/månad per användare (faktureras halvårsvis)

MindMeister-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (30+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 290 recensioner)

🧠 Rolig fakta: 2007 lanserades MindMeister som det första webbaserade verktyget för mind mapping. Sedan dess har det hjälpt över 37 miljoner användare världen över att generera miljarder idéer.

6. Xmind (Bäst för strukturerad, kreativ mind mapping med olika layouter)

via Xmind

Xmind strukturerar idéer och visualiserar koncept för effektiv visuell projektledning. Det erbjuder en mängd olika kartläggningsstrukturer, vilket gör det användbart för att organisera forskning, skissa på ett projekt och kartlägga affärsstrategier.

Plattformen har också strukturerade verktyg för att bryta ner information i tydliga, sammanhängande komponenter, vilket gör det enkelt att hantera komplexa forsknings- och utbildningsprojekt. Dessutom underlättar dess AI-funktioner planering av läroplaner, forskning och affärskampanjer.

Xminds bästa funktioner

Välj mellan logikdiagram, brace maps, fiskbensdiagram, tidslinjer och fler layouter för att organisera idéer på olika sätt.

Omvandla automatiskt brainstorming-sessioner till praktiska uppgiftslistor, vilket ger en tydlig utgångspunkt för projekt.

Använd LaTeX-kommandon för att stödja matematiska och kemiska ekvationer direkt i mind maps.

Genomför utvärderingar efter projektet och dokumentera lärdomar med AI-assisterade sammanfattningar.

Begränsningar för Xmind

Den nya SaaS-modellen känns klumpig jämfört med tidigare versioner.

För många alternativ komplicerar processen att skapa professionella mind map-presentationer.

Priser för Xmind

Gratis

Pro : 10 $/månad

Premium: 15 $/månad per användare

Företag: 18 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Xmind-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (110+ recensioner)

7. Coggle (Bäst för fri mind mapping med enkel samarbetsfunktion)

via Coggle

Coggle är ett flexibelt verktyg för mind mapping som visuellt organiserar idéer, processer och beslut. Det erbjuder en fri form där koncept kan förgrena sig dynamiskt, vilket gör det användbart för brainstorming, flödesscheman och planering.

Om du arbetar med processvisualisering är Coggles förmåga att skapa loopar, sammanfoga grenar och strukturera idéer utan strikta mallar mycket användbar. Formatera och ordna grenar automatiskt för att hålla diagrammet strukturerat och lättläst.

Coggles bästa funktioner

Dela diagram via en privat länk så att andra kan visa eller redigera dem utan att skapa ett konto.

Dra och släpp bilder direkt i diagram med obegränsad bilduppladdning, vilket gör det enklare att illustrera idéer.

Placera fristående anteckningar eller bilder var som helst på duken för att ge ytterligare sammanhang utan att störa huvudstrukturen.

Lägg till flera centrala ämnen i ett diagram, så att olika koncept kan samexistera inom ett enda arbetsområde.

Coggle-begränsningar

Saknar funktioner som finns i Coggle-alternativ , såsom teman, bilder, presentationsläge och brainstormingverktyg.

Svårt att använda för presentationer, särskilt med stora tankekartor; svårt att dölja eller fokusera på grenar

Coggle-priser

Gratis

Fantastiskt: 5 $/månad per användare

Organisation: 8 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Coggle-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Coggle?

En användare på Capterra påpekar en utmaning med Coggles automatiska placering:

Ibland är det svårt att placera grenarna exakt där jag vill ha dem eftersom funktionen för automatisk placering tar över.

8. Ayoa (bäst för att kombinera mind mapping med uppgiftshantering)

via Ayoa

Ayoa är ett innovativt verktyg för mind mapping och uppgiftshantering som sömlöst integrerar kreativitet med organisation. Ayoa är utformat för både brainstorming och projektgenomförande, och dess neuroinkluderande funktioner säkerställer tillgänglighet för alla.

Det gör det möjligt för dig att anpassa teckensnitt, bakgrundsfärger och layouter för att stödja olika kognitiva stilar, inklusive dyslexi och ADHD.

Ayoas bästa funktioner

Anpassa mind maps med typsnitt, färger och layouter för att passa olika kognitiva behov.

Konvertera tankekartor till dispositioner eller dokument för smidig utformning av rapporter eller presentationer.

Håll möten och brainstorming-sessioner direkt i Ayoa med den inbyggda Zoom-integrationen.

Ayoas begränsningar

Uppgiftssidfältet är för litet, vilket kräver överdriven rullning för uppdateringar.

Inga klickbara länkar i ämnesraden; URL:er måste kopieras och klistras in.

Ayoa-priser

Gratis

Ayoa Ultimate: 17 $/månad per användare

Ayoa-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

💡 Proffstips: När det gäller mind maps och konceptkartor är mind maps perfekta för brainstorming med en central idé som förgrenar sig till relaterade tankar. Konceptkartor hjälper däremot till att organisera och visa relationerna mellan flera idéer på ett mer strukturerat sätt.

9. EdrawMind (Bäst för AI-driven mind mapping och automatisk innehållsgenerering)

via EdrawMind

EdrawMind är en omfattande lösning som integrerar AI-funktioner för snabbare brainstorming, bättre innehållsskapande och tydligare visualisering av tankar. EdrawMinds mind mapping-exempel är perfekta för både individuell och teamanvändning och omvandlar kaotiska idéer till strukturerade, genomförbara planer.

Dess AI-drivna funktioner är perfekta för brainstorming, rapportskrivning och för att snabbt skapa genomförbara planer.

EdrawMinds bästa funktioner

Utnyttja AI SWOT-analys för att granska affärssituationer på ett heltäckande sätt.

Bryt språkbarriärer genom att översätta text i dina mind maps.

Förbättra dina mind maps med AI-genererade anteckningar baserade på omfattande kunskap.

Förfina och polera automatiskt texten i dina mind maps med AI-driven copywriting.

Begränsningar för EdrawMind

Den personliga molnlagringen synkroniseras inte bra mellan flera enheter, vilket gör att sparade arbeten går förlorade.

Kompatibiliteten mellan plattformar är inkonsekvent, och filer som redigerats i webbversionen genererar varningar om nyare filformat när de öppnas i Linux.

Priser för EdrawMind

Gratis

Individuellt: 7,9 $/månad per användare

Team: 9,9 $/månad per användare

Betyg och recensioner av EdrawMind

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,6/5 (över 50 recensioner)

🔍 Visste du att? Lärare använder mind mapping för att hjälpa elever med ADHD eller dyslexi att organisera sina idéer på ett effektivt sätt.

10. GitMind (Bäst för visuella tänkare som behöver AI-driven idéorganisation)

via GitMind

GitMind förenklar processen att generera och organisera idéer. Dess AI-drivna verktyg omvandlar dina tankar till organiserade, vackra strukturer snabbt och effektivt. Oavsett om du är en student som sammanfattar läroböcker, en projektledare som kartlägger uppgifter eller en innehållsskapare som brainstormar nya idéer, hjälper det dig att arbeta smartare.

Med fokus på estetik och funktionalitet hjälper GitMind dig att visualisera koncept genom mind maps, flödesscheman, organisationsscheman, UML-diagram och swimlanes.

GitMinds bästa funktioner

Omvandla läroböcker och kursmaterial till mind maps för att förbättra minnesförmågan och förståelsen.

Översätt över 30 språk direkt i mind mappen, vilket gör den tillgänglig för globala team eller personlig användning på olika språk.

Få AIGC (Artificial Intelligence Generated Content) såsom artiklar, rapporter, e-postmeddelanden, manus och mer direkt från mind maps.

Ladda upp bilder så att GitMinds AI kan känna igen dem och konvertera dem till redigerbara mind maps.

GitMinds begränsningar

Mallbiblioteket har endast ett fåtal alternativ, som inte är lämpliga för specifika flödesschemaändamål.

Tillfälliga prestandaproblem, inklusive fördröjningar under samarbete, som kan störa arbetsflödet.

GitMind-priser

Gratis

Personligt: 19,00 $/månad per användare

GitMind-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: Filmen A Beautiful Mind visar visuellt matematikern John Nashs kaotiska men strukturerade tankeprocesser, som liknar en mind map.

11. Mindomo (bäst för flexibel mind mapping med offlineåtkomst)

via Mindomo

Mindomo är utformat för att fånga, organisera och visualisera idéer i olika format. Det erbjuder en blandning av tankekartor, konceptkartor, dispositioner och Gantt-diagram, vilket gör det till ett flexibelt val för brainstorming, planering och projektledning. Med online- och offlinefunktioner kan du arbeta smidigt på olika enheter samtidigt som du samarbetar i realtid.

För användare som hanterar forskningsintensiva projekt är Mindomos förmåga att kombinera mind maps användbar för teamdiskussioner och strukturerad genomförande.

Mindomos bästa funktioner

Växla mellan tankekartor, konceptkartor, dispositioner och Gantt-diagram för att strukturera information på olika sätt.

Få tillgång till kartor på webbappen, mobilen och molnplattformar med samma funktionalitet på alla enheter.

Omvandla diagram till bildspel med presentationsläget utan att behöva extern programvara.

Arbeta med diagram från andra verktyg som XMind, MindManager och Freemind för att importera/exportera filer i PDF, DOCX, PowerPoint och mer.

Mindomos begränsningar

Saknar filtreringsalternativ över flera kartor (t.ex. att visa alla uppgifter som ska göras idag från olika projektkartor).

Begränsade och oorganiserade förinställda stilar för nodfärger; ingen möjlighet att spara anpassade stilar för återanvändning.

Mindomos priser

Dator: Gratis

Prenumeration: 5,50 $/månad per användare (stationär dator, moln, mobil)

Desktop Premium: 69 $ per användare (livstidslicens)

Mindomo-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

🔍 Visste du att? Mind maps används i terapi för att hjälpa patienter att visualisera sina känslor och tankemönster.

Forma dina idéer med ClickUp

Med så många AI-drivna mind mapping-verktyg tillgängliga är det bästa valet det som passar din sätt att tänka och arbeta. Vissa verktyg fokuserar på visuell brainstorming, medan andra prioriterar automatisering eller prediktiva insikter. Men om du behöver en enda lösning som kombinerar kreativitet, organisation och AI-intelligens, är ClickUp det bästa valet.

ClickUp Mind Maps hjälper dig att strukturera idéer utan ansträngning, Whiteboards gör brainstorming mer kollaborativt och Brain tar det ännu längre – genom att föreslå oändliga idéer, sammanfatta tankar och effektivisera arbetsflöden med AI.

Istället för att jonglera med flera verktyg ger ClickUp dig allt på ett ställe – så att du kan tänka, planera och genomföra utan att missa något.

Registrera dig för ClickUp idag! 🚀