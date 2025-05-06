De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Coggle 2025

Coggle är ett program som gör det enkelt att skapa tankekartor. Det är ett enkelt verktyg som låter dig samarbeta med ditt team och skapa färgglada tankekartor för bättre organisation.

Men det är i stort sett allt. Det finns få ytterligare funktioner, inga anpassningsmöjligheter och det finns bara som webbapp. Det är ett effektivt verktyg för mind mapping, men det föråldrade gränssnittet lämnar mycket att önska.

Lyckligtvis finns det flera Coggle-alternativ som är värda att titta på.

Här visar vi dig vad du ska leta efter i de bästa alternativen till Coggle så att du kan välja rätt verktyg för dina tankeprocesser. Sedan lyfter vi fram 10 av de bästa Coggle-alternativen för att organisera dina idéer, komma på nya och bygga en strömlinjeformad brainstormingprocess.

Vad ska du leta efter i Coggle-alternativ?

Mind mapping är ett av de bästa sätten att skriva ner tankar, brainstorma nya idéer och se relationerna mellan dem. Gör det på egen hand för att organisera dina idéer eller arbeta med ditt team med hjälp av ett alternativ till Coggle som erbjuder avancerade funktioner.

Här är vad du ska leta efter i alternativa alternativ till Coggle:

Obegränsad storlek : Traditionell mind mapping med penna och papper är obegränsad – se till att det program du använder också är det. På så sätt hittar du plats för alla dina idéer, oavsett hur komplexa de blir.

Mediasupport : Ibland blir dina idéer tydligare när de kompletteras med bilder, filer eller dokument. Välj ett verktyg som låter dig bifoga stödjande filer till dina tankekartor.

Delningsbehörigheter : De bästa verktygen för mind mapping gör det enkelt att dela dina idéer med kollegor, klienter och kunder.

AI-verktyg för mind mapping : Nyare verktyg har inbyggd AI som kommer med nya idéer baserat på dina inmatningar, vilket gör din brainstormingprocess mer interaktiv.

De 10 bästa Coggle-alternativen att använda

Är du redo att hitta ett Coggle-alternativ som erbjuder mer flexibilitet och avancerade funktioner? Här är 10 av de bästa betalda och gratis Coggle-alternativen. Från komplett projektledningsprogramvara till mind mapping-programvara som enbart fokuserar på att skapa mind maps – det finns något för alla affärsbehov. ✨

I ClickUps Mind Maps är det enkelt att omorganisera noder baserat på deras hierarkiska struktur.

ClickUp är ett kraftfullt visuellt projektledningsverktyg som förenklar arbetsflöden, organiserar arbetsprocesser och förbättrar samarbetet mellan teammedlemmar. Med ClickUp Mind Maps kan du organisera dina tankar digitalt i ett vackert gränssnitt.

Välj mellan nodbaserade eller uppgiftsbaserade tankekartor beroende på vilken process du föredrar. Använd dra-och-släpp-funktionen för att skapa beroenden och kartlägga arbetsflöden för uppgifter. Tilldela uppgifter automatiskt, skapa flödesscheman och markera prioriteringar.

För traditionell mind mapping erbjuder den nodbaserade metoden enkel brainstorming för framtida uppgifter, projekt och kreativa idéer. Använd denna viktiga funktion för att enkelt förvandla en nod till en detaljerad uppgift med bara några klick. Inbyggd färgkodning skapar en visuellt tilltalande karta som lyfter fram viktiga segment.

Ta brainstormingen ett steg längre med ClickUp Whiteboards. Precis som med penna och papper kan du med denna digitala upplevelse rita, anteckna och lägga till post-it-lappar till dina idéer. Samarbeta i realtid för att förvandla idéer från ritbordet till åtgärder på halva tiden.

Gå djupare med ClickUp Docs där du kan diskutera idéer från din brainstormingsession. Konvertera text till uppgifter och bygg upp arbetsflöden direkt från dina tankekartor utan att behöva växla mellan verktyg.

ClickUps bästa funktioner

Verktyg för samarbete i realtid gör det enkelt för distribuerade team att arbeta tillsammans, oavsett om ni planerar en produkt eller kommer med idéer till en ny marknadsföringskampanj.

Förenkla uppgiftshantering och arbetsflöden tack vare prioritetsflaggor och uppgiftsberoenden, och skapa automatiskt uppgifter direkt från dina tankekartor eller konceptkartor.

Sömlös funktionalitet med flera operativsystem, inklusive Android och Apple iOS, låter dig rita tankekartor på Mac-datorer, iPad och iPhone utan att missa ett enda ögonblick.

Inbyggd ClickUp AI ger förslag baserade på dina egna idéer, vilket gör dina tankekartor mer intuitiva och kreativa – oavsett om det är för ditt privatliv eller för att skapa webbsidor.

Det användarvänliga gränssnittet erbjuder en enkel metod för mind mapping med funktioner som gör processen så komplex och djupgående som du vill.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp AI är endast tillgängligt i betalda abonnemang.

Det krävs en viss inlärningskurva för att kunna utnyttja plattformens alla avancerade funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda planer för 7 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 800 recensioner)

2. Freeplane

via Freeplane

Freeplane är ett gratis alternativ till Coggle. Det är skrivet i Java och fungerar på alla operativsystem med en aktuell Java-version. Använd det för att organisera idéer med enkla tankekartor och skapa nya med lätthet.

Freeplanes bästa funktioner

Kör verktyget lokalt eller med hjälp av en bärbar enhet som ett USB-minne.

Avancerade formateringsalternativ låter dig ändra teckensnitt, bakgrundsfärger och noddetaljer samtidigt som du lägger till interaktiva ikoner.

Kommandosökningen gör det enkelt att hitta alla dina tankekartor och specifika noder inom ett ark.

Precis som i ett Microsoft Excel -kalkylblad kan du ange formler för att länka, sammanfoga och summera värden i olika noder.

Freeplanes begränsningar

Gränssnittet är inte alltid intuitivt och kan vara förvirrande för nya användare.

Det finns inga funktioner för samarbete i realtid , så du kan inte arbeta med andra teammedlemmar på samma mind map.

Priser för Freeplane

Gratis

Betyg och recensioner av Freeplane

G2 : N/A

Capterra: N/A

3. Xmind

via Xmind

Xmind jämför sig med en schweizisk armékniv och är ett allt-i-ett-verktyg för mind mapping med bonusfunktioner som gör brainstorming mer kreativt. Skriv snabbt ner idéer, lägg till organisation för att koppla ihop dem och välj färgteman för att anpassa utseendet.

Xminds bästa funktioner

Rich text-stilar förbättrar läsbarheten, oavsett hur komplexa dina tankekartor är.

Den inbyggda numreringsfunktionen låter dig bygga steg baserat på idéer.

Skapa uppgiftsplaner med hjälp av de olika stegen i mindmappen för att skapa ett förenklat arbetsflöde.

Dela idéer genom att skapa presentationer med Pitch Mode.

Xminds begränsningar

Vissa användare önskade att det fanns fler plugins och integrationer med andra verktyg.

Anpassningarna för linjestorlek och nodform kunde vara mer avancerade.

Priser för Xmind

Gratis

Xmind Pro Annual : 59,99 $/år

Xmind Pro Monthly: 5,99 $/månad

Xmind-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

4. MindMeister

via MindMeister

MindMeister är ett av de snyggaste verktygen för tankekartor som finns. Det har färgkodning för tydlighetens skull, och det finns ingen gräns för underämnen – eller för hur djupgående dina kartor kan vara. Bilagor och inbäddade medier kompletterar verktygets funktionalitet och ger dig större kontroll över utseendet och djupet i dina brainstorming-sessioner.

MindMeisters bästa funktioner

Med blandade kartlayouter kan du välja mellan tre olika kartstilar eller använda olika alternativ i samma mind map.

Omvandla tankekartor till presentationer på ett ögonblick och dela dina idéer med resten av teamet eller intressenterna.

Skapa kartor snabbare än någonsin tack vare mind map-mallar med olika layouter för alla användningsområden.

Lägg till kopplingar för att visa relationer mellan två idéer och skapa bättre arbetsflöden.

MindMeisters begränsningar

Gratisversionen innehåller inte alla funktioner.

Vissa användare tyckte att den webbaserade versionen var mindre intuitiv jämfört med desktop-appen.

Priser för MindMeister

Basic : Gratis

Personligt : 6 $/användare/månad

Pro : 10 $/användare/månad

Företag: 15 $/användare/månad

MindMeister-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

5. FreeMind

via FreeMind

Freemind är ett gratis Coggle-alternativ som förenklar projektplanering genom att förbättra mind mapping och brainstorming. Gränssnittet är enkelt och efterliknar utseendet på traditionell mind mapping med papper och penna. Begränsade funktioner håller fokus på tankeprocessen utan onödiga krusiduller.

FreeMinds bästa funktioner

Med kortkommandon kan du kartlägga idéer utan att behöva röra musen.

Webblänkar markerar noder och ger värdefull kontext.

Använd vikbara grenar för att dela upp idéer i sektioner och fokusera på det som är viktigast.

Grafiska länkar skapar kopplingar mellan noder för att betona vilka idéer som är beroende av eller relaterade till andra ämnen.

FreeMinds begränsningar

Det finns inga alternativ för att ändra färgscheman eller använda färgkodning för att markera kopplingar.

Gränssnittet kan vara förvirrande för nya användare.

Priser för FreeMind

Gratis

FreeMind-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: 4,3/5 (10+ recensioner)

6. Mindomo

via Mindomo

Mindomo är ett visuellt arbetsflödesverktyg som erbjuder tankekartor, Gantt-diagram och dispositioner för att organisera idéer. Använd det onlinebaserade tankekartverktyget för att skapa idéer för inlägg på sociala medier, förenkla anteckningar och förbättra teamsamarbetet. ✅

Mindomos bästa funktioner

Hundratals brainstormingmallar för olika användningsfall sparar tid, frigör kreativitet och förbättrar konceptualiseringen.

Översiktsfunktioner skapar linjära kopplingar mellan idéer, vilket ger tydlighet i arbetsflödena.

Samarbetsinriktade Gantt-diagram i kombination med mind mapping skapar en strömlinjeformad tidslinje för projektledning.

Inbyggda dataskydds- och säkerhetsfunktioner håller dina idéer säkra.

Mindomos begränsningar

Ingen integration med projektledningsprogramvara innebär att det inte finns något sätt att automatiskt skapa uppgifter från dina tankekartor.

Priset är per användare, vilket blir kostsamt om du har ett stort team.

Priser för Mindomo

Gratis

Premium : 5,50 $/månad

Professional : 13,50 $/månad

Team: 16,50 $/månad

Mindomo-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

7. Lucidchart

via Lucidchart

Lucidchart är ett samarbetsverktyg som gör det enklare för team att brainstorma och organisera idéer. Den intelligenta diagramfunktionen är mer avancerad än andra alternativ på denna lista, med funktioner som diagram, kontextuell data och appintegrationer.

Lucidcharts bästa funktioner

Fungerar på alla enheter, webbläsare och operativsystem, inklusive Windows, Linux och iOS.

Funktioner för teamsamarbete, inklusive samförfattande, chatt i redigeraren och samarbetsmarkörer, låter dig arbeta i realtid.

Använd inbäddade diagram med datalänkar och automatisk visualisering för att lägga till sammanhang till kreativa idéer.

Integrationer med appar som Jira, Slack och Google Workspace ger smidiga arbetsflöden med dina favoritverktyg.

Lucidcharts begränsningar

Det tar lite tid att vänja sig vid gränssnittet för zoomning och rullning.

Den kostnadsfria versionen erbjuder många funktioner, men du kan inte skriva ut tankekartor.

Lucidchart-priser

Gratis

Individuell : 7,95 $/månad

Team : 9 $/användare/månad

Enterprise: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Lucidchart-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 4 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

8. MindManager

via MindManager

Ta brainstorming till nya höjder med MindManager, ett robust organisationsverktyg. Med allt från tankekartor och organisationsscheman till konceptkartor och Kanban-tavlor är det perfekt för att visualisera alla dina arbetsflöden och kreativa processer.

MindManagers bästa funktioner

Mind maps erbjuder färgkodning som tydligt identifierar segment och relaterade idéer.

Prioritetsmarkörer uppmärksammar de viktigaste idéerna eller koncepten.

Anpassade fält låter dig lägga till sammanhang för att utveckla idéer och skapa en tydligare förståelse när du delar med teammedlemmar.

Dra-och-släpp-funktionen gör linjära idéer mer flexibla så att din karta organiseras på ett sätt som passar dig.

Begränsningar i MindManager

Vissa användare upplevde att verktyget krånglade när de försökte öppna flera stora tankekartor samtidigt.

Det finns inga AI-funktioner, vilket vissa trodde skulle vara till hjälp för att generera nya idéer och organisera koncept.

Priser för MindManager

Essentials : 99 $/år

Professional : 179 $/år eller engångsköp för 369 $.

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

MindManager-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 60 recensioner)

9. Miro

via Miro

Miro är en visuell arbetsyta med digitala whiteboardtavlor för komplexa tankekartor. Mer än 60 miljoner användare använder detta alternativ till Coggle. Använd Miro för att strategiskt utveckla idéer, planera färdplaner och designa produkter som passar dina kunder. ✍️

Miros bästa funktioner

Miro Assist, ett inbyggt AI-verktyg, genererar omedelbart tankekartor baserade på ämnesförslag.

Med dra-och-släpp-funktionen kan du organisera dina tankar och skapa relationer mellan aktuella idéer.

Anpassa designen med färger, bilder och stilar för att visa upp dina idéer som en återspegling av företagets varumärke.

Lämna PowerPoint och hoppa in i presentationsläget för att direkt dela dina tankekartor utan att byta verktyg.

Miro-begränsningar

Även om det är ganska enkelt att använda, krävs det en viss inlärningskurva för att kunna utnyttja alla funktioner fullt ut.

Vissa användare önskar att det fanns bättre integrationer med projektledningsprogramvara.

Miro-priser

Gratis

Startpaket : 8 $/medlem/månad

Företag : 16 $/medlem/månad

Enterprise: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Miro-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 5 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 300 recensioner)

10. Milanote

via Milanote

Milanote är en visuell samarbetsplattform som använder tavlor och kartor för att samla och dela idéer. Använd Milanote för att skapa en moodboard för produktinspiration eller för att skapa en mind map som kopplar samman idéer för nya kampanjer.

Milanotes bästa funktioner

Dussintals mallar, inklusive projektplaner, UX-design och flödesschemamallar , sparar tid och ansträngning när det är dags att kartlägga vad du har i huvudet.

Koppla ihop dina idéer med linjer och använd text, bilder och videor för att beskriva dina idéer på ett och samma ställe.

Dra-och-släpp-gränssnittet är intuitivt, vilket gör det enkelt att flytta idéer dit de passar bäst.

Skriv ner personliga idéer som bara du kan se eller justera behörigheter för att samarbeta i realtid med teammedlemmar.

Milanotes begränsningar

Det finns inget offline-läge, så du måste vara ansluten till internet för att kunna arbeta.

Vissa planer har kortbegränsningar på tavlor eller tankekartor, vilket begränsar funktionaliteten.

Priser för Milanote

Gratis

Per person : 9,99 $/månad

Team: 49 $/månad (upp till 10 personer)

Milanote-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (40+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 50 recensioner)

Skapa bättre tankekartor med ClickUp

Med dessa Coggle-alternativ kan du ta enkel, grundläggande mind mapping till nya höjder. Många av dessa verktyg erbjuder avancerade funktioner som realtidssamarbete, färgkodning och dra-och-släpp-gränssnitt för bättre mind mapping.

Registrera dig för ClickUp idag och börja skapa organiserade tankekartor med mer sammanhang. Dessutom genererar inbyggda AI-verktyg idéer som du aldrig ens har tänkt på, medan funktioner för uppgiftshantering låter dig omvandla dessa idéer till genomförbara åtgärder.