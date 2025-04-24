De 11 bästa AI-generatorerna för mötesprotokoll 2025

Möten kan vara stressiga, särskilt på grund av alla saker du måste komma ihåg.

Du försöker hålla dig engagerad i diskussionen samtidigt som du kämpar för att anteckna viktiga punkter. Plötsligt missar du en viktig detalj, och innan du vet ordet av är mötet över.

Den goda nyheten är att du kan använda AI-generatorer för mötesprotokoll för att transkribera varje ord och organisera det i strukturerade sammanfattningar så att du kan delta i konversationen.

Med hjälp av AI för mötesanteckningar kan du snabbt omvandla långa diskussioner till precisa och tydliga dokument.

Mitt team och jag testade flera AI-verktyg för mötesprotokoll för att transkribera konversationer och effektivt skapa korrekta mötesprotokoll och sammanfattningar.

I den här bloggen går jag igenom mina erfarenheter av de bästa AI-generatorerna för mötesprotokoll, deras viktigaste funktioner, priser och mycket mer!

Vad ska du leta efter i en AI-generator för mötesprotokoll?

Det kan kännas svårt att välja den perfekta AI-generatorn för mötesprotokoll när det finns så många alternativ. Men för att hitta den bästa mjukvaran för mötesprotokoll för ditt team, låt oss ta en titt på några av de viktigaste komponenterna:

Funktioner: Kontrollera om verktyget gör mer än bara anteckningar och mötesprotokoll och om det också hjälper till med dagordningar, transkription och dokumentation.

Användarupplevelse: Se till att AI-verktyget för mötesprotokoll är enkelt att lära sig och använda för både dig och ditt team.

Samarbete: AI-generatorn för mötesprotokoll bör göra det möjligt för teammedlemmarna att samarbeta i realtid med de genererade mötesprotokollen och anteckningarna.

Säkerhet: Välj ett AI-verktyg för mötesprotokoll med säkerhetsfunktioner i företagsklass för att hålla dina mötesdata säkra och kompatibla.

Integrationer: AI-generatorn för mötesprotokoll måste integreras med videokonferensplattformar, verktyg för uppgiftshantering och meddelandeappar för att underlätta transkription och kommunikation i realtid under möten.

Färdiga mallar: Leta efter färdiga mallar för mötesprotokoll så att du kan komma igång snabbt utan att behöva skriva protokollet från grunden.

Varje team har sina egna behov. Definiera dina specifika mål och använd sedan denna funktionschecklista för att hitta ditt perfekta AI-verktyg för möten och mötesassistenter.

De 11 bästa AI-generatorerna för mötesprotokoll

Här är vår lista över de bästa AI-generatorerna för mötesprotokoll som hjälper dig att hålla fokus på diskussionen när du deltar i möten:

1. ClickUp (bäst för AI-drivna mötesprotokoll och sammanfattningar av anteckningar)

Kom igång Fånga varje detalj – använd ClickUps AI Notetaker för att anteckna idéer, åtgärdspunkter och mötesanteckningar direkt.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för projektledning som hjälper nystartade företag och andra företag att förbättra produktiviteten, samarbetet och kommunikationen mellan sina teammedlemmar.

Den har också en fantastisk inbyggd AI-generator för mötesprotokoll, ClickUp AI Notetaker, som hjälper dig att hantera mötesarbetsflöden med hjälp av en enda plattform.

Aktivera bara funktionen i din kalender så kommer den att delta i dina möten och skapa detaljerade mötesreferat i privata ClickUp Docs. Du kan förvänta dig att hitta detaljer, inklusive en kortfattad översikt, viktiga punkter, åtgärdspunkter, diskuterade ämnen och en fullständig transkription.

Den fungerar direkt med populära plattformar som Zoom, Teams och Google Meet. Du kan enkelt komma åt dessa anteckningar efter mötet via din kalender eller Docs Hub.

Dessutom kan du använda ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, för att skapa olika mötesmaterial, inklusive dagordningar, presentationsmaterial, detaljerade anteckningar och uppföljningsuppgifter.

Låt oss ta en snabb titt på hur du kan använda ClickUps AI för att dokumentera möten och mycket mer.

Skapa dagordningar

Om möten planeras utan förvarning kan du helt enkelt be ClickUp Brain att skapa mötesagendan. Mata in uppgifterna så analyserar den tidigare mötesdata, teman och diskuterade ämnen för att förbereda mötesagendan.

Skapa effektiva mötesdagordningar och driv fram givande diskussioner med ClickUp Brain.

Mötesprotokoll

När mötet är slut kan du använda ClickUp Brains AI-transkriptionsfunktioner för att analysera transkriptet från AI-antecknaren och skapa åtgärdspunkter eller uppföljningsuppgifter via ClickUp Tasks.

Du kan också synkronisera ClickUp med din Google Kalender och använda ClickUp Kalendervy för att hantera möten och hålla koll på ditt schema. Det bästa är att du kan växla mellan dagliga, veckovisa och månatliga mötesvyer med avancerade filter för att markera viktiga möten.

Om du vill slippa möten för produktdemonstrationer eller feedback-sessioner kan du spela in din skärm med ClickUp Clips och dela länken med ditt team eller till och med externt.

💡Proffstips: Har du inte tid att titta på ett långt klipp? Använd ClickUp Brain för att transkribera det. Du kan sedan ställa frågor om informationen i klippet, och det ger dig omedelbart relevanta svar.

Planera och hantera alla dina möten på ett ställe med ClickUp Calendar View.

Påminnelser och aviseringar

Ställ in aviseringar med ClickUp Reminders och få meddelanden om viktiga möten på alla enheter.

Du kan också omvandla kommentarer och uppgifter till påminnelser, vilket gör det enklare att följa upp viktiga uppgifter. Fliken "Påminnelsehantering" på din startsida låter dig stänga av, snooza eller omplanera påminnelser utifrån vad som behövs just då.

Ställ in påminnelser och säg hej till punktliga möten med ClickUp Reminders.

🌈 Fallstudie: Vida Health, ett virtuellt hälsovårdsföretag, sparar 8 timmar i veckomöten för alla berörda parter och sparar 1 timme per vecka på att söka efter dokument med hjälp av ClickUps centraliserade plattform. Klicka här för att läsa mer.

Färdiga mallar

ClickUp erbjuder ett bibliotek med färdiga mallar för mer produktiva möten.

Till exempel erbjuder ClickUp Meeting Minutes Template ett strukturerat ramverk för att organisera mötesreferat och individuella anteckningar.

Ladda ner denna mall Skriv mötesprotokoll i ett strukturerat format med hjälp av ClickUp-mallen för mötesprotokoll.

Det gör att du kan inkludera alla viktiga detaljer, såsom mål, agenda, deltagare, länkar, åtgärdspunkter, meddelanden och mer. Du kan spåra viktiga slutsatser och resultat för att hålla intressenterna informerade och tilldela uppgifter till teammedlemmarna baserat på deras åtgärdspunkter.

Anpassa, redigera och dela detta en-sidiga dokument med dina kollegor för alla typer av möten.

ClickUps bästa funktioner

Få omedelbara mötesreferat med mötesagenda, åtgärdspunkter, viktiga ögonblick och beslut med hjälp av ClickUp Brain.

Använd ClickUp Docs för att skapa, komma åt och lagra alla dina mötesmaterial på en central plats.

Omvandla mötesuppgifter till åtgärdspunkter och tilldela dem till dina teammedlemmar med hjälp av ClickUp Tasks.

Använd förformaterade, kostnadsfria mallar för mötesanteckningar för att snabbt organisera och kategorisera viktig information.

Integrera ClickUp med dina affärsverktyg, inklusive Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Slack, Hubspot, Salesforce och mer, för att automatisera uppgifter och effektivisera dina arbetsflöden efter mötet.

Begränsningar för ClickUp

ClickUps mobilversion har kanske inte alla funktioner som finns i desktop-appen.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Fireflies. ai (Bäst för automatiska mötesanteckningar och åtgärdspunkter)

Fireflies. ai transkriberar automatiskt videomöten och genererar mötesprotokoll, vilket gör det enkelt att granska viktiga punkter, åtgärdspunkter, uppgifter och mätvärden med ett enda klick.

Team kan samarbeta smidigt genom att lägga till kommentarer, markeringar och reaktioner. Denna AI-drivna mötesprotokollgenerator skapar också uppgifter i Asana, Trello och Monday.com genom röstkommandon under möten.

Fireflies bästa funktioner

Få automatiska mötesprotokoll och fånga viktiga ögonblick från dina möten.

Organisera mötesprotokoll efter avdelning och hitta information med en AI-driven sökfunktion.

Ställ in anpassade sekretessinställningar för de AI-genererade mötesanteckningarna.

Håll dina kollegor uppdaterade genom att dela mötesprotokoll i dina samarbetsappar, såsom Slack, Notion och Google Docs.

Fireflies begränsningar

Fireflies. ai:s funktion för uppgifter missar ofta att fånga upp viktiga uppgifter från möten.

Vissa användare rapporterar problem med noggrannheten och fel vid transkribering av möten med tekniska termer eller starka accenter.

Priser för Fireflies

Gratis för alltid

Pro: 18 $/månad per användare

Företag: 29 $/månad per användare

Företag: 39 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Fireflies betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (490+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

3. Otter. ai (Bäst för att generera svar och innehåll med AI)

Otter. ai, en AI-app för anteckningar, ansluter automatiskt till Zoom-, Google Meet- och Microsoft Teams-möten för att generera mötesprotokoll och åtgärdspunkter.

Det gör att du kan ställa frågor till AI:n, snabbt hitta viktiga detaljer och skriva utkast till uppföljningsmejl och uppdateringar baserat på dina möten. Det samlar alla åtgärdspunkter från tidigare möten på ett och samma ställe, vilket gör det enkelt att hålla ordning och fatta välgrundade beslut.

Otter. ai bästa funktioner

Analyserar mötesinspelningar och extraherar automatiskt viktiga punkter.

Delar mötesprotokoll och sammanfattningar automatiskt via e-post och teamets Slack-kanal.

Integreras sömlöst med Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Hubspot, Salesforce, Egnyte och Snowflake.

Otter. ai begränsningar

Det finns inget sätt att identifiera olika talare eftersom de namnges som Talare 1 och Talare 2.

Otter. ai-priser

Grundläggande: Gratis

Pro: 16,99 $/månad per användare

Företag: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)

4. Fathom (bäst för omedelbara mötesprotokoll)

via Fathom

Fathom genererar omfattande mötesprotokoll inom 30 sekunder efter varje möte och synkroniserar smidigt uppgifter till CRM-verktyg. Varje mötesöversikt innehåller viktiga slutsatser, åtgärdspunkter och uppföljningsuppgifter, vilket hjälper dig att effektivisera arbetsflödena efter mötet.

Dessutom följer Fathom HIPAA-, SOC-2- och GDPR-standarderna för att säkerställa att känslig information skyddas och hanteras i enlighet med lagstadgade krav.

Förstå de bästa funktionerna

Delta i möten som deltagare för att ta anteckningar och skapa mötesprotokoll automatiskt.

Delar mötesprotokoll och skickar åtgärdspunkter till produktivitetsverktyg som Asana, Slack och Todoist.

Förstå begränsningarna

Prissättningen och funktionsuppdelningen är ganska komplexa.

Förstå prissättningen

Gratis

Standard: 29 $/månad per användare

Pro: 39 $/månad per användare

Fathom-betyg och recensioner

G2: 5/5 (över 3000 recensioner)

Capterra: 5/5 (450+ recensioner)

5. tl;dv (Bäst för att få insikter från flera möten)

tl;dv transkriberar automatiskt möten och genererar mötesprotokoll på över 30 språk. Den levererar AI-drivna mötesanteckningar och viktiga slutsatser direkt till relevanta teammedlemmar, så att de kan agera på uppgifter och åtgärdspunkter direkt.

Dessutom distribuerar tl;dv mötesprotokoll till CRM och kommunikationsverktyg, vilket underlättar omedelbar diskussion och samarbete mellan team.

tl;dv bästa funktioner

Skapa mötesprotokoll och gruppera dem efter ämnen som problem, invändningar och nästa steg.

Tilldela åtgärdspunkter eller markera uppgifter till dina teammedlemmar direkt i transkriptet.

Skicka mötesprotokoll automatiskt till alla deltagare efter mötet.

tl;dv-begränsningar

Saknar avancerade redigeringsfunktioner

Erbjuder inte realtidssamarbete på mötesanteckningar och höjdpunkter.

tl;dv-prissättning

Gratis för alltid

Pro: 29 $/månad per användare

Företag: 98 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

tl;dv betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 250 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

6. Fellow (bäst för möteshantering)

via Fellow

Med denna möteshanteringsprogramvara kan du samarbeta smidigt med intressenter genom att dela mötesanteckningar så att alla hålls informerade. Teammedlemmarna kan också ansluta sin kalenderapp för att få tillgång till tidigare mötesprotokoll, vilket säkerställer enkel åtkomst till korrekta register över tidigare beslut och diskussioner.

Andra bästa funktioner

Spara tid med Fellows färdiga mallar för styrelsemöten, formella möten och interna möten.

Tilldela dina teammedlemmar åtgärder med specifika deadlines.

Lås mötesprotokollet efter mötet för att förhindra framtida ändringar.

Andra begränsningar

Vissa användare rapporterar att det inte går att tagga och tilldela uppföljning till flera personer samtidigt.

Integreras inte bra med andra projektledningsverktyg.

Priser för kollegor

Gratis

Pro: 11 $/månad per användare

Företag: 15 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Andra användares betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 30 recensioner)

7. Read. ai (Bäst för koncisa sammanfattningar)

Read. ai automatiserar den manuella anteckningsprocessen och tillhandahåller mötesprotokoll med viktiga punkter, beslut och slutsatser. En av de mest framstående funktionerna är att AI-mötesassistenten erbjuder fullständiga transkriptioner genom att fånga deltagarnas reaktioner och åsikter i realtid.

Läs. ai bästa funktioner

Skapa mötesprotokoll och fånga upp viktiga punkter automatiskt

Isolera och rapportera viktiga ämnen som är aktuella i dina möten med hjälp av generativ AI.

Integrera med Slack, Zapier och Webhooks för att automatiskt skicka mötesprotokoll till dessa plattformar.

Läs. ai-begränsningar

Plattformen saknar avancerade sekretesspolicyer och inställningar för konfidentiella möten.

Läs. ai-prissättning

Gratisversion

Pro: 19,75 $/månad per användare

Företag: 29,75 $/månad per användare

Enterprise+: 39,75 $/månad per användare

8. Avoma (bäst för AI-genererade anteckningar)

via Avoma

Avoma är din allt-i-ett-mötesassistent som spelar in, transkriberar och analyserar virtuella möten och automatiskt ger dig användbara mötesprotokoll. Skriv bara @ för att snabbt välja deltagare och arbeta tillsammans med de AI-genererade anteckningarna. Avoma utmärker sig med sin funktion för privata anteckningar, som låter dig spela in personliga anteckningar, att göra-listor och andra detaljer som bara du har tillgång till.

Avomas bästa funktioner

Skapa anpassade kategorier baserat på dina affärsbehov och organisera mötesanteckningar mer effektivt.

Integrera plattformen smidigt med dina företagsspecifika verktyg för videokonferenser, uppringning, kalender och CRM.

Avomas begränsningar

Det kan ta för lång tid att söka efter ett möte eller hitta ett specifikt utdrag.

Avoma-priser

Grundläggande: Gratis

Startpaket: 24 $/månad per användare

Plus: 59 $/månad per användare

Företag: 99 $/månad per användare

Avoma-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1300 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. Krisp (Bäst för AI-driven brusreducering under möten)

via Krisp

Krisp är superpraktiskt för att hålla reda på allt som händer under dina möten – från protokoll och viktiga punkter till åtgärder och diskussioner. Dessutom kan du enkelt komma åt mötesprotokollen när du behöver dem för snabb referens eller justeringar.

Krisps bästa funktioner

Automatisera genereringen av mötesprotokoll genom att koppla Krisp till din kalender.

Använd färdiga mallar för att dela mötesprotokoll och åtgärdspunkter med andra deltagare.

Anslut till dina videokonferensappar som Google Meet, Microsoft Teams och Zoom utan att behöva några tillägg.

Krisps begränsningar

Frekventa filskador kräver ständig avinstallation och ominstallation av appen.

Krisp-priser

Gratis

Pro: 16 $/månad per användare

Företag: 30 $/månad per användare

Krisp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (550+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. Sembly AI (Bäst för automatiska mötesanteckningar och uppgifter)

via Sembly AI

Sembly AI låter användarna fokusera på konversationen medan den sköter mötesprotokollen. Ladda bara upp ljud- eller videofilen för förinspelade möten, så genererar den omedelbart protokoll och insikter. Semblys AI-chattfunktion extraherar viktiga detaljer från tidigare möten och ger snabba svar och praktiska nästa steg som svar på dina frågor.

Sembly AI:s bästa funktioner

Skapa mötesprotokoll på över 40 språk och anpassa dem med ett stort utbud av alternativ.

Dela mötesprotokoll med dina kunder och kollegor på ett säkert sätt och låt dem visa eller redigera dem.

Begränsningar för Sembly AI

Att göra-listan innehåller inte de deadlines som nämns under mötet.

Integrationer kan vara krångliga och komplexa

Priser för Sembly AI

Personligt: Gratis

Professional: 15 $/månad per användare

Team: 29 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Sembly AI-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

11. Jamie (Bäst för noggrann dokumentation av mötesdiskussioner)

via MeetJamie

Jamie är en AI-generator för mötesprotokoll som producerar högkvalitativa, mänskliga mötesreferat för Zoom, Google Meet, Microsoft Teams och till och med offline-möten – allt utan att avbryta samtalen med en virtuell bot. För snabb information, fråga bara Jamie, så ger den omedelbara svar tillsammans med relevanta mötesreferenser.

MeetJamies bästa funktioner

Skapa anpassade mallar för mötesprotokoll som Jamie kan fylla i åt dig enligt dina behov.

Lär in anpassade ord och akronymer för att öka noggrannheten i ditt mötesprotokoll.

Begränsningar för MeetJamie

Stöder inte analys av videoinspelningar på grund av integritetsskäl.

Priser för MeetJamie

Gratis plan

Standard: 25,76 $/månad

Pro: 50,44 $/månad

Executive: 106,28 $/månad

Spara tid och fokusera på dina möten med AI-generatorer för mötesprotokoll

Det finns ett brett utbud av AI-verktyg för att skapa mötesprotokoll, och vilket som är rätt för dig beror på mötesformat, längd och specifika mål. Efter att ha granskat dessa 11 alternativ är det tydligt att varje alternativ erbjuder unika funktioner – från omedelbara sammanfattningar och automatiserade åtgärdspunkter till mötesinsikter och smidiga integrationer.

Om du väljer från denna lista är ClickUp ett utmärkt val. Dess användarvänliga gränssnitt, avancerade funktioner, anpassningsbara mötesmallar, AI-drivna insikter och starka interoperabilitet skiljer det från vanliga mötesprotokollgeneratorer.

Nu är det perfekta tillfället att effektivisera dina mötesarbetsflöden med rätt AI-verktyg. Prova ClickUp gratis och få mötesanteckningar och sammanfattningar på några sekunder.