10 gratis mallar för mötesanteckningar för bättre mötesprotokoll

Det är svårt att ta sig tid från en hektisk arbetsdag för att delta i ett möte – det är tid som du aldrig får tillbaka! Därför vill du se till att varje möte är produktivt och att inget viktigt glöms bort.

Det bästa sättet att göra det är att planera väl, ta omfattande mötesanteckningar och sedan omvandla dem till mötesprotokoll som alla kan hänvisa till. Det kan vara en tidskrävande process – om du inte använder en mall för mötesanteckningar.

Låt oss ta en titt på hur en mall för mötesanteckningar förbättrar dina anteckningsstrategier. Sedan utforskar vi mallar för olika typer av möten. Oavsett om du behöver ett format för enskilda möten, teammöten eller styrelsemöten finns det en mall som passar dig. 😊

Vad är en mall för mötesprotokoll?

En mall för mötesprotokoll är ett praktiskt alternativ till en anteckningsapp. Den ger dig en grundläggande struktur för att skriva dina mötesanteckningar, vilket sparar tid och arbete. Att följa mallens format håller också alla på rätt spår, vilket säkerställer ett produktivt möte och att det avslutas i tid.

En mall för mötesanteckningar har olika avsnitt för olika typer av information så att du kan få med alla viktiga punkter, samt beslut som fattats och planerade nästa steg.

Skriv anteckningar i ClickUp Notepad Skriv enkelt anteckningar, redigera med avancerad formatering och konvertera dem till spårbara uppgifter som är tillgängliga var som helst i ClickUp Notepad.

Du kan sedan enkelt redigera dina mötesanteckningar och omvandla dem till ett officiellt protokoll från mötet. 📃

Håll alla informerade genom att dela dina formella mötesanteckningar med teammedlemmar som var närvarande, teammedlemmar som inte var närvarande och andra viktiga intressenter, såsom kunder eller styrelseledamöter. Genom att använda en mall för mötesanteckningar blir det också enkelt att gå tillbaka till tidigare mötesanteckningar för att informera om framtida strategier eller beslut.

Men vad är det som gör en mall för mötesanteckningar effektiv? Låt oss bryta ner det så att du vet vad du ska leta efter. 👀

Vad kännetecknar en bra mall för mötesprotokoll och anteckningar?

En effektiv mall för mötesprotokoll eller mötesanteckningar erbjuder funktioner och egenskaper som dessa:

En struktur som följer mötesagendans ungefärliga format och gör det enkelt för den som för mötesprotokoll att följa flödet.

Utrymme för att logga viktiga mötesdetaljer som tid, datum och mötesmål så att alla vet varför ni är där.

Avsnitt för att lista mötesdeltagare och frånvarande, dagordningspunkter, huvudsakliga diskussionspunkter, viktiga slutsatser och beslut samt åtgärder.

AI-verktyg som plockar ut de viktigaste punkterna och sammanfattar långa texter till ett koncist och användbart dokument.

Sömlös integration för att effektivisera ditt arbetsflöde, till exempel möjligheten att omvandla åtgärdspunkter till uppgifter med förfallodatum som du kan tilldela teammedlemmar för uppföljning, vilket underlättar projektledningen.

Oavsett om du håller ett brainstormingmöte med ditt team, ett informellt möte med din linjechef eller ett formellt affärsmöte med en kund, är varje minut du sparar på tråkiga uppgifter som att ta mötesanteckningar en vinst. 🏆

10 gratis mallar för mötesanteckningar och mötesprotokoll för bättre mötesanteckningar

När du planerar att använda mallar för dina mötesanteckningar är det viktigt att välja rätt mallar för dina behov. Låt oss utforska några av de bästa mallarna för mötesanteckningar som finns tillgängliga online.

1. ClickUp-mall för mötesprotokoll

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för mötesprotokoll

ClickUps mall för mötesprotokoll är perfekt för teammöten, som mall för styrelsemötesprotokoll och allt däremellan.

Välj mellan olika alternativ för att skriva anteckningar för flera möten på en sida – perfekt för snabba stående möten – eller på separata undersidor för längre möten eller för att gå tillbaka till tidigare mötesprotokoll.

Gör en lista över deltagarna och dokumentera dagordningspunkter och diskussionsämnen. ClickUps omfattande samarbetsfunktioner gör det också möjligt för deltagarna att lägga till personliga uppdateringar om framsteg i förväg för att spara tid. Logga sedan alla åtgärder eller ämnen som behöver tas upp någon annanstans eller senare. Samla allt på ett ställe genom att länka till mötesinspelningar, mötesuppgifter och viktiga resurser.

ClickUp erbjuder även andra verktyg som hjälper dig att göra dina möten mer effektiva från början till slut. Börja på rätt sätt med en användbar mall för mötesagenda och brainstorma med andra mötesdeltagare i realtid på en ClickUp-whiteboard, där du kan samla dina tankar med hjälp av online-klisterlappar.

Använd sedan ClickUps AI-funktion för att sammanfatta dina omfattande AI-genererade mötesanteckningar till mötesprotokoll och dra ut insikter och åtgärdspunkter. 🤖

Omvandla dessa åtgärdspunkter till uppgifter och koppla dem direkt till dina arbetsflöden, så att du skapar en färdplan för din väg framåt med detaljerade tidsplaner.

Denna kostnadsfria mall för mötesprotokoll ingår i ett brett utbud av ClickUp Docs-mallar, som alla är utformade för att hjälpa dig att skapa snygga, effektiva dokument utan att behöva uppfinna hjulet på nytt. Som en bonus integreras ClickUp med Google Docs, Microsoft Teams, Zoom och Slack, bland många andra, vilket ytterligare effektiviserar ditt arbetsflöde. 🙌

📮 ClickUp Insight: 21 % av de tillfrågade vill utnyttja AI för att prestera bättre i sitt arbete genom att använda det i möten, e-post och projekt. De flesta e-postappar och projektledningsplattformar har AI integrerat som en funktion, men det är kanske inte tillräckligt smidigt för att samordna arbetsflöden mellan olika verktyg. Men vi har knäckt koden hos ClickUp! Med ClickUps AI-drivna möteshanteringsfunktioner kan du enkelt skapa dagordningspunkter, anteckna från möten, skapa och tilldela uppgifter från mötesanteckningar, transkribera inspelningar och mycket mer – med vår AI-anteckningsfunktion och ClickUp Brain. Spara upp till 8 timmar per vecka, precis som våra kunder på Stanley Security!

2. ClickUp-mall för återkommande mötesanteckningar

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för återkommande mötesanteckningar

När du har regelbundna möten som följer ett liknande format, till exempel dagliga stand-ups eller veckovisa uppdateringar, är ClickUps mall för återkommande mötesanteckningar det rätta valet. Att använda samma mall varje gång skapar konsekvens och ger dig en enda källa att hänvisa till om du behöver det. 💯

Dokumentera mötesdatum och syfte för ditt möte, tillsammans med deltagare, frånvarande och om ni har beslutförhet. Sedan finns det ett förslag på mötesstruktur – som du kan anpassa efter behov.

För varje punkt på dagordningen finns det utrymme att skriva anteckningar och resultaten av eventuella omröstningar. Det finns också utrymme att logga åtgärdspunkter, länka dem till uppgifter och hålla reda på dem med anpassade statusar. Håll allt organiserat genom att registrera start- och sluttider för ditt möte och datumet för nästa möte.

När du är klar är det enkelt att skapa en skrivskyddad länk för att dela det slutgiltiga dokumentet med alla berörda parter. 🔗

3. ClickUp-mall för anteckningar från 1-mot-1-möten mellan medarbetare och chef

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för 1-mot-1-möten mellan anställd och chef

Ett teams prestanda bygger på relationen mellan chefen och teammedlemmarna. Genom regelbundna enskilda möten med dina direktunderställda kan du ge stöd, optimera produktiviteten och arbetsmoralen och hjälpa alla att hålla koll på sina uppgifter. 🤝

Mallen ClickUp Employee & Manager 1-on-1 skapar en effektiv struktur för mötet, sätter förväntningar på meningsfull kommunikation och hur ni ska arbeta tillsammans, och låter er hålla fokus på att få saker gjorda.

Det här är en uppgiftsmall, så det är enkelt att planera möten med jämna mellanrum, oavsett om det är en gång i veckan eller en gång i månaden, genom att använda återkommande uppgifter.

Ange både teammedlemmen och chefen som ansvariga för uppgiften, så att de kan lägga till uppdateringar och diskussionspunkter till dagordningen före mötet. Under mötet följer de den föreslagna dispositionen och arbetar tillsammans för att anteckna i uppgiftsbeskrivningen.

Att göra-listor kan enkelt omvandlas till uppgifter eller deluppgifter för nästa steg. Efteråt behöver de bara kopiera anteckningarna till kommentarerna för att skapa en dokumentation som kan användas som referens i framtiden.

4. Mall för mötesanteckningar från ClickUp-kunder

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för mötesanteckningar med kunder

När en kund betalar räkningarna är det särskilt viktigt att hålla koll på alla aspekter av ett projekt. Gör livet enklare genom att använda ClickUps mall för mötesanteckningar med kunder för att fånga upp all viktig information före, under och efter mötet. 📝

Denna kostnadsfria mall ger dig en omfattande struktur att arbeta inom så att du kan hålla ordning och så att ingenting hamnar på fel plats eller förbises. Anpassade statusar visar om ett möte är planerat, pågår eller avslutat, och det är enkelt att samla alla resurser du behöver på ett och samma ställe.

Denna mall för kundmöten gör det möjligt för ditt team att samarbeta i dokumentet och lägga till uppdateringar eller punkter på dagordningen i förväg. Det är enkelt att bidra till mötet i realtid och att hålla reda på feedback från kunder, nya affärskrav, beslut och nästa steg.

Efter mötet kan du skicka mötesanteckningarna till alla berörda parter direkt från ClickUp-plattformen. Alla mötesanteckningar sparas sedan på ett och samma ställe, vilket gör det enkelt att referera till dem vid framtida möten.

5. ClickUp-mall för mötesanteckningar för ideella organisationer

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för mötesanteckningar för ideella organisationer

När du arbetar för en ideell organisation vill du att det mesta av din tid och dina ansträngningar ska gå till att göra skillnad – inte till att skriva mötesanteckningar. Med ClickUps mall för mötesanteckningar för ideella organisationer blir det enkelt att fokusera på det som är viktigt, oavsett om det är dina senaste insamlingsinsatser eller dina planer för samhällsengagemang. 🙋

Använd mallen för att samarbeta med dina teammedlemmar om att skapa dagordningen, dokumentera diskussioner och åtgärdspunkter i mötesanteckningarna och sedan tilldela uppgifter för uppföljning.

Registrera beslut i beslutsloggen för enkel referens. Spåra sedan öppna uppgifter i åtgärdsvyn med statusfält för att göra, pågående och slutfört. Genom att arbeta tillsammans säkerställer du att du alltid rör dig mot din vision för framtiden.

Kolla in dessa mallar för insamlingar!

6. Mall för anteckningar från ClickUp-lektioner

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för klassanteckningar

Mallarna för mötesanteckningar är mycket användbara för planering, dokumentation och uppföljning av möten, men de är också praktiska i skolan. Nu slipper du ha en hög med papper på skrivbordet och glömma bort vad läraren sa. 🧑‍🏫

ClickUp-mallen för anteckningar från lektioner samlar allt på ett ställe, inklusive anteckningar från föreläsningar, länkar till användbara resurser och läxor.

Denna anteckningsmall är ett ClickUp Doc-dokument som ger en grundläggande struktur och kan anpassas efter dina behov. Med den inbyggda innehållsförteckningen kan du snabbt hitta och navigera till den sektion du behöver. Mallen låter dig också formatera dina anteckningar, bädda in länkar eller tabeller eller skapa uppgifter för dig själv så att du aldrig missar något.

7. Mall för mötesrapport från ClickUp

Läs mer ClickUp-mall för mötesrapport

ClickUp-mötesskabelonen är främst utformad för organisationer som arbetar mycket med kundfeedback, men är också användbar för andra typer av möten.

Det finns utrymme för detaljer, som namnen på mötesledaren, protokollföraren och tidtagaren, samt mötestyp, plats och varaktighet. I ett nummerfält kan du ange det totala antalet deltagare. Använd sedan mallen för att dokumentera anteckningar från mötet och utarbeta ett förslag till dagordning för nästa möte.

En checklista efter mötet säkerställer att alla deltagare får de slutgiltiga mötesanteckningarna och att dessa protokoll förvaras på ett säkert sätt. Den påminner dig också om att följa upp de uppgifter som kom fram under mötet, vilket kan innefatta att avsluta feedbackprocessen med teamet och företagsledningen, samt med kunden. 🔃

8. Mall för anteckningar från enskilda möten i ClickUp

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för individuella möten med anställda

ClickUps mall för individuella medarbetarsamtal är utformad för chefer som vill skapa en relation till sina medarbetare. Denna process bidrar till att alla medarbetare får den information de behöver för att lyckas i sina roller och nå sina prestationsmål.

Denna mall gör det enkelt att ta utmärkta mötesanteckningar och uppmuntrar till en konversation mellan chefen och medarbetaren för att undvika att chefen pratar hela tiden.

9. Mall för mötesprotokoll för Excel-projekt från Template Lab

via Template Lab

Ladda ner denna mall för projektmötesanteckningar som Excel-kalkylblad, Word-dokument eller PDF.

De börjar med utrymme för projektnamn och syftet med mötet, samt logistiska uppgifter som mötesplats, datum och start- och sluttider. Registrera även deltagarna, tillsammans med deras avdelning eller företag och kontaktuppgifter.

Det finns fält för att dokumentera de olika ämnena på dagordningen och göra korta anteckningar om diskussionen kring dem. Det finns också en lista med åtgärder för att säkerställa att alla vet vilka nästa steg är och vem som ansvarar för dem.

Slutligen, förbered dig och ditt team för framgång genom att bestämma datum och tid för nästa möte och identifiera dess mål, så att deltagarna har gott om tid att förbereda sig. 🗓️

10. Mall för mötesprotokoll från Canva

via Canva

Om du letar efter ett enkelt dokument för planering och anteckningar utan integrering i arbetsflödet kan detta vara något för dig.

Canvas minimalistiska mall för mötesanteckningar gör det enkelt att lista deltagare och punkter på dagordningen, ge korta uppdateringar om pågående projekt och organisera åtgärder. Avsluta med eventuella slutliga meddelanden, så är du klar.

Denna malls rena och strömlinjeformade layout kan anpassas i Canva och dokumentet är utformat i US Letter-format för enkel utskrift om du behöver en fysisk kopia. 🖨️

Spara tid och öka produktiviteten med mallar för mötesanteckningar

Möten är en viktig del av att driva en organisation framgångsrikt, men om de hanteras dåligt kan de också slösa mycket tid. Spara tid och ansträngning genom att använda en mall för mötesanteckningar eller mötesprotokoll som ger dig en struktur att skriva i. 📰

En mall säkerställer att du får en tydlig agenda, kan göra bra anteckningar och snabbt dokumentera beslut och åtgärder för senare uppföljning.

ClickUp tar mallarna för mötesanteckningar till nästa nivå. Välj bland en rad mallar, använd AI-verktyg för att sammanfatta dina mötesanteckningar och omvandla sedan åtgärdspunkter till tilldelade uppgifter som kan spåras med hjälp av ClickUps projektledningsverktyg.

Och det behöver inte stanna där. ClickUp är en allt-i-ett-plattform som hjälper dig att optimera alla aspekter av ditt företag från start till mål. Registrera dig gratis nu och se ditt företag blomstra. 📈