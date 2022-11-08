5 strategier för att göra anteckningar bättre – och mer produktiva

Efter 24 timmar glömmer vi upp till 40 % av den nya information vi lär oss. Men vi kan behålla upp till 100 % av vårt minne med ett enkelt verktyg: anteckningar.

I en studie från 2021 i Journal of Experimental Psychology kunde deltagare som tog anteckningar komma ihåg informationen bättre än de som inte gjorde det eller tog bilder av föreläsningarna med sina mobiltelefoner. När vi inte försöker behålla informationen försämras vårt minne av den upplevelsen gradvis tills vi minns lite – eller ingenting – av den.

Lyckligtvis hjälper anteckningar till att förbättra minnet genom att aktivt engagera sig i materialet för att koppla samman ny kunskap och tidigare erfarenheter. 🔗

Den mest effektiva anteckningsstrategin för dig beror på typen av innehåll eller information du samlar in, hur du bedömer den och hur lång tid du har på dig att behålla den.

Din process bör göra det möjligt för dig att ta produktiva anteckningar i alla miljöer och uppmuntra dig att lära dig och behålla information på ett effektivt sätt. ClickUp har sammanställt en lista med några beprövade strategier för att förbättra anteckningsmetoderna både virtuellt och fysiskt och göra dem mer produktiva.

Läs vidare för att lära dig om de fem bästa strategierna som hjälper alla att ta bättre och mer produktiva anteckningar, oavsett om du lyssnar på en podcast, följer med under en föreläsning eller tittar på en dokumentär.

1. Prova en traditionell metod för anteckningar

via Jacob Lund/ Shutterstock

Traditionella anteckningsmetoder, som Cornell- och Boxing-metoderna, är två av de mest produktiva och mest använda. Cornell-metoden, som utvecklades av Walter Pauk på 1950-talet, delar upp anteckningar i tre delar: ledtråd, anteckningar och sammanfattning. Dessa avsnitt hjälper dig att förbättra din förmåga att memorera och behålla information på ett organiserat sätt.

Boxing-metoden grupperar olika bitar av information i små rutor och märker dem eller inkluderar en bredare idé överst i varje ruta. Denna metod håller saker koncisa och fungerar bra med digitala anteckningar.

Det är lättare att ordna om och flytta sektionerna efter lektionerna. Andra traditionella metoder, såsom bullet journaling eller outline-metoden, kan också vara effektiva.

via Yakobchuk Viacheslav/ Shutterstock

AI-verktyg för anteckningar gör det enkelt att ge varje inlärningsupplevelse din odelade uppmärksamhet. Du kan bidra fullt ut till lektioner och möten och fördjupa dig så mycket du vill utan att behöva skriva så mycket.

På ytan verkar AI-verktyg helt enkelt transkribera ord till anteckningar. Men de eliminerar också risken för mänskliga fel, tillhandahåller sökbara transkriptioner med tidsstämpel, omvandlar idéer till spårbara uppgifter och gör lektioner tillgängliga på flera språk.

3. Förkorta allt i dina anteckningar

via Gorodenkoff/ Shutterstock

Att använda förkortningar och initialer är avgörande för att anteckna snabbare. Förkortningar gör att du kan samla in mycket information snabbt.

Stenografi kan vara för svårt att implementera, men förkortningar fungerar perfekt. Det finns tre förkortningstekniker när man skriver i kortform: att använda de första bokstäverna i ett ord, ta bort de flesta vokalerna i ett ord och använda de första bokstäverna i fraser för att bilda akronymer.

För att få ut mesta möjliga av denna strategi kan du prova att inkludera en ordlista i din anteckningsbok som du kan använda senare.

4. Gör dina loggar visuella

via Abo Photography/ Shutterstock

Färgkodning är ett effektivt sätt att komma ihåg specifik information i anteckningar. Denna metod använder färger för att markera viktig information och påskyndar din läsprocess eftersom du enkelt kan interagera med dessa färger för att hitta särskilda punkter i dina anteckningar.

Bli ännu mer visuell när du använder verktyg som ClickUp Mind Maps och skissanteckningar. En mind map är ett illustrativt verktyg, som ett träd, som grupperar information kring ett centralt ämne.

Skissanteckningar är visuella anteckningar som använder kalligrafi, teckningar och element som moln och rutor för att fånga idéer på ett papper.

5. Ta anteckningar tillsammans

via Canva

Att skriva tillsammans i grupper eller med partners kan hjälpa alla att få flera perspektiv på en lektion och kritiskt utvärdera idéer inom ett ämne. Vid gemensamt antecknande delas uppgifterna upp så att varje person kan ta sig an ett annat fokusområde – oavsett om det är sammanfattning, ledtrådar eller genomförbara idéer.

Samarbetsbaserad anteckning kan förbättra interaktionen med ämnet och skapa utrymme för bättre och djupare frågor. Denna typ av anteckning kan också hjälpa gruppmedlemmarna att hålla reda på vad som hände under en inlärningsaktivitet för senare referens.

Ta dina anteckningsfärdigheter till nästa nivå

Det finns många olika sätt att ta anteckningar, och de mest effektiva strategierna beror på omständigheterna och de mål du vill uppnå.

