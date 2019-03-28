Varför målgruppstestning bör vara ett centralt steg i namngivningsprocessen för ditt företag

Nu när du har ägnat många timmar åt att brainstorma möjliga företagsnamn och uteslutit dussintals alternativ tror du att du äntligen har hittat det perfekta varumärkesnamnet. Du tycker att det är perfekt, men hur kan du vara säker?

När du ska komma på ett namn för ditt startup-företag måste du tänka på mer än bara dina egna tankar om namnet som entreprenör. Det är ett riktigt bra tecken om du gillar det, och lika fantastiskt om ditt team gillar det, men den viktigaste gruppen som måste gilla ditt namn är din målgrupp.

Om ditt varumärke inte lyckas skapa tillräckligt med buzz och väcka tillräckligt intresse hos dina idé-kunder, kommer all tid och ansträngning du lagt ner på att komma på det perfekta företagsnamnet att vara förgäves. Vår praktiska guide för att komma på ett företagsnamn guidar dig genom varje steg i namngivningsprocessen så att du får ut det mesta av den tid du lägger på att brainstorma ett namn för ditt startup-företag.

1. Kom på en rad bra namn

Är du redo att börja tänka utanför boxen och sätta igång alla kreativa hjul i din hjärna? Under denna brainstormingfas måste du skriva ner varje förslag på företagsnamn som du kommer på utan att för tidigt bedöma om namnen passar eller inte.

Kom ihåg att namnen du brainstormar bör vara enkla att skriva, dela med vänner och komma ihåg. När du kommer på namn bör du också göra en enkel URL-sökning för att dubbelkolla att det finns en URL tillgänglig. Detta enkla och snabba steg kommer att förhindra att du i framtiden blir förälskad i ett namn bara för att upptäcka att domänen redan är upptagen eller alldeles för dyr.

2. Skapa en kortlista

Nu när du har samlat ihop en rad olika potentiella namn för ditt nya företag kan du sätta igång och börja stryka de namn som du inte tror passar bra för din nya startup. Syftet med detta steg är att minska antalet namnalternativ tills du har begränsat listan till bara fyra eller fem lovande namn.

När du skapar din kortlista, följ din magkänsla när det gäller namnen, men tänk på att ha din målgrupp i åtanke. Det är självklart viktigt att överväga vilka namn du tycker passar bra, men det är också viktigt att tänka på vem du försöker attrahera och hur de skulle reagera på ditt namn. Till exempel kanske millenniegenerationen föredrar ett namn som är roligt och spännande och som tilltalar deras ungdom, medan äldre generationer som babyboomers kanske inte dras till den typen av namn.

3. Få feedback från din målgrupp

När du har valt ut en stark grupp namn från din lista är det dags att få några externa åsikter om vilket namn som kommer att vara mest framgångsrikt för ditt företag. När du skapar din målgrupp kan du välja dem utifrån egenskaper som kön, intressen, ålder, hobbyer och plats. Innan du ställer några frågor till din målgrupp, se till att du ger dem tillräckligt med sammanhang för att de ska kunna fatta ett relevant beslut när de svarar på dina frågor. Ta det lugnt och påminn dem om vad du vill att ditt företag ska göra och om dina värderingar och din mission. Innan de svarar på dina frågor bör du se att din målgrupp tar en paus och funderar över din fråga och dina namn i relation till ditt företag.

Det värsta misstaget du kan göra i detta skede av processen är att fråga medlemmarna i din målgrupp: "Gillar du något av dessa namn?" Det är en extremt vag och svårbegriplig fråga. Den betyder väldigt lite, eftersom ditt företagsnamn utan sammanhang kan betyda bokstavligen ingenting alls. Dessutom, vad betyder det att ”gilla” ett varumärke? Tycker personen om hur det ser ut när det skrivs eller gillar du hur det uttalas? Tycker de om att namnet är beskrivande? Eller gillar din målgruppsmedlem namnet eftersom det väcker en känsla av nostalgi? När du ställer frågor till medlemmar i din målgrupp måste du gå bortom det grundläggande och subjektiva området att ”gilla” ett namn.

Här är några bra exempel på hur du kan formulera frågorna till din målgrupp:

Vilken av dessa sociala medieappar är du mest benägen att ladda ner och prova?

Vilket av dessa konstmaterialmärken är du mest benägen att berätta om för en vän?

Dessa frågor är mycket effektiva eftersom de får din målgrupp att stanna upp och tänka på ditt varumärke i relation till vad ditt företag gör.

Dessutom kan du skriva några frågor som baseras på värdeerbjudanden.

Prova till exempel frågor som dessa:

Vilket av dessa namn passar bäst för ett oberoende dokumentärföretag som fokuserar på innovativt berättande och unik presentation?

Vilket av dessa förlagsnamn tycker du bäst förmedlar prestige och förtroende?

4. Analysera dina resultat

Nu är det dags för det sista steget: du kan titta på resultaten från publiktestningen och fatta ett välgrundat beslut om vilket namn som är mest effektivt för ditt startup-företag. Det är möjligt att resultaten av testet kommer att överraska dig, eller kanske inte, och att du hade rätt om ditt namnval hela tiden. Det är dock extremt vanligt i de tusentals namntester vi har gjort med våra kunder att det perfekta namnet som entreprenören älskade presterar dåligt hos målgruppen. Det är därför publiktestning är så viktigt, det ger dig verkligen ett utifrånperspektiv på ditt potentiella namn.

Det är ett viktigt steg eftersom målgruppstestning kan vara ett extra steg i din valideringsprocess. Målgruppstestning kan hjälpa dig att välja ett företagsnamn som inte är konstigt eller pinsamt. Med hjälp av feedback från målgruppen kan du fastställa vilket namn som är det bästa alternativet att gå vidare med.

När du har bestämt dig för ett namn kan du börja fundera på att skapa en företagswebbplats, marknadsföring och ett minimalt fungerande produkt.

Det är mycket viktigt att samla in feedback från personer som kan bli dina potentiella kunder, eftersom det kan hjälpa dig att välja ett företagsnamn med självförtroende.

Grant Polachek är marknadschef på Inc 500-företaget Squadhelp.com, världens ledande namngivningsplattform med nästan 20 000 kunder, från de minsta nystartade företagen över hela världen till de största företagen, inklusive Nestlé, Philips, Hilton, Pepsi och AutoNation. Låt dig inspireras av dessa coola företagsnamn.