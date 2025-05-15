De 10 bästa programvarorna för formulärskapande för enkla och anpassningsbara formulär

Känner du igen känslan när du öppnar ett formulär och omedelbart ångrar dig? Kanske är det en oändlig lista med fält som avskräcker dig, kanske är det förvirrande instruktioner, eller värst av allt – du måste ange för många telefonnummer.

Om du är den som skapar formuläret är det sista du vill att folk ska sucka och stänga fliken.

En bra programvara för att skapa onlineformulär hjälper dig att undvika det.

Med rätt verktyg kan du skapa formulär som är snabba att fylla i, lätta att navigera och anpassade efter dina behov. Här är några av de bästa alternativen för att göra formulärskapande (och ifyllande) enkelt. 💪🏼

De bästa programvarorna för formulärskapande i korthet

Här är våra bästa val för den bästa programvaran för formulärskapande:

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Prissättning ClickUp – Skapa uppgifter automatiskt från formulärsvar – Villkorlig logik – AI-insikter med ClickUp Brain – Formulärbranding och instrumentpaneler Bäst för team av alla storlekar som behöver automatisering av arbetsflöden, integrering av uppgifter och realtidsinformation från formulärinlämningar. Gratis plan tillgänglig; anpassningar tillgängliga för företag. Typeform – Gränssnitt med en fråga i taget – Förgreningslogik och personalisering – Värmekartor och analyser – Över 120 integrationer Bäst för småföretag och marknadsförare som skapar konversationsbaserade, interaktiva enkäter. Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 29 $/månad; anpassningar tillgängliga för företag. Jotform – Över 10 000 mallar – PDF-automatisering och e-signaturer – Betalningsintegrationer – HIPAA-kompatibilitet Bäst för små och medelstora företag samt vårdorganisationer som behöver flexibla formulär, säker datahantering och betalningsinsamling. Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 39 $/månad; anpassningar tillgängliga för företag. Microsoft Forms – Samarbete i realtid i Office-appar – Integration med Outlook/Teams – Synkronisering med Excel – Delning av QR-koder Bäst för team i Microsoft 365-ekosystemet som behöver smidig intern samverkan Betalda abonnemang börjar på 7,20 $/användare/månad (via Microsoft 365). Formstack – Automatisering av arbetsflöden och dokumentgenerering – Fältkryptering och HIPAA/PCI/GDPR-kompatibilitet – Villkorlig logik och varumärkesportaler Bäst för företagsteam i reglerade branscher som behöver säkra, automatiserade dataflöden. Betalda abonnemang från 99 $/månad; anpassningar tillgängliga för företag. Zoho Forms – CRM-integration – Offline-åtkomst till formulär – Stöd för flera språk – Automatiserade arbetsflöden Bäst för budgetmedvetna företag som behöver CRM-synkronisering och flexibel datainsamling Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 12 $/månad. Google Forms – Resultat i realtid i Sheets – Bädda in på webbplatser – Bild-/videointegration – Sektionslogik Bäst för individer och team som behöver ett gratis, enkelt formulärverktyg med grundläggande analysfunktioner. Gratis plan tillgänglig Paperform – Anpassade CSS- och designkontroller – Offertberäknare och produktförsäljning – Bokningsfält och e-signaturer Bäst för designmedvetna små och medelstora företag och kreativa personer som behöver estetiska, interaktiva formulär. Betalda abonnemang från 29 $/månad Wufoo – Tillförlitlig drifttid – Villkorlig logik och fältvalidering – Rapporteringsschemaläggning – Betalningsintegrationer Bäst för team som behöver en långsiktig, stabil formulärskapare med grundläggande anpassnings- och analysfunktioner. Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 22 $/månad. Forms. app – AI-driven formulärskapare – Flerspråkig (över 100 språk) – Anpassad poängsättning och certifikat – CSS-anpassning Bäst för globala team, lärare och frågesportsmakare som behöver flerspråkiga formulär och verktyg för automatisk utvärdering. Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 5 $/månad.

Vad är ett formulärverktyg?

En formulärskapare är ett digitalt verktyg som hjälper privatpersoner och företag att skapa strukturerade formulär för att samla in, organisera och hantera information på ett effektivt sätt.

Det eliminerar behovet av manuell datainmatning och pappersbaserade processer genom att användarna kan utforma anpassningsbara formulär med olika inmatningsfält, såsom textrutor, rullgardinsmenyer, alternativknappar, kryssrutor och alternativ för filuppladdning.

Dessa onlineformulär har flera syften, bland annat att samla in kundfeedback, behandla registreringar, genomföra enkäter, hantera jobbansökningar och hantera interna förfrågningar.

De flesta programvaror för formulärskapande innehåller dra-och-släpp-redigerare, anpassningsbara fält och automatiseringsfunktioner som underlättar formulärskapandet. Många verktyg kan också integreras med CRM-appar (customer relationship management), e-postplattformar och arbetsflödessystem för att hålla svaren organiserade.

🧠 Kul fakta: Forntida egyptier använde tidiga formulär för att registrera skatter, folkräkningsdata och handelstransaktioner på papyrusrullar. Dessa var några av de tidigaste exemplen på strukturerad informationsinsamling.

Vad ska du leta efter i ett formulärskaparprogram?

Valet av rätt programvara för formulärskapande beror på dina behov, men vissa funktioner garanterar en smidigare upplevelse och bättre datainsamling. Här är vad du ska leta efter:

Anpassningsbara mallar: Få tillgång till färdiga Få tillgång till färdiga formulär för mjukvaruteam , jobbansökningar, evenemangsregistreringar, feedbackenkäter och godkännanden för att spara tid på inställningar.

Villkorlig logik: Skapa dynamiska formulär som visar eller döljer specifika fält baserat på användarens svar. Detta gör formulären relevanta, minimerar rörigheten och förbättrar användarupplevelsen.

Flerstegsformulär: Dela upp långa formulär i mindre sektioner med framstegsindikatorer för att hålla användarna engagerade och minska antalet avbrutna formulär.

Filuppladdningar: Låt användarna bifoga videor, bilder eller dokument direkt, så att de inte behöver skicka dem separat via e-post.

Mobilvänlig design: Se till att formulären anpassas till olika skärmstorlekar så att användarna kan fylla i dem på vilken enhet som helst.

Realtidsaviseringar: Få omedelbara aviseringar via e-post, Slack eller mobilappar när nya svar skickas in, så att du snabbt kan följa upp dem.

Anpassad branding: Anpassa formulär med din logotyp, färger och typsnitt för att upprätthålla en konsekvent varumärkesidentitet i alla användarinteraktioner.

Samarbetsverktyg: Dela redigeringsåtkomst med teammedlemmar, lägg till kommentarer och spåra ändringar i realtid för en smidigare granskningsprocess och bättre teamsamarbete.

Alternativ för dataexport: Ladda ner svaren i CSV-, Excel- eller PDF-format för enkel rapportering och analys.

Säkerhetsfunktioner: Skydda känslig data med kryptering, CAPTCHA-verifiering och rollbaserade åtkomstkontroller. Säkerställ efterlevnad av regleringar som den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) för att uppfylla juridiska krav och sekretesskrav.

De bästa formulärskaparna att använda

Vissa formulärskapare gör det enkelt, medan andra ställer till det för dig. För att hjälpa dig att hitta rätt lösning presenterar vi här de bästa alternativen som erbjuder anpassningsbarhet, användarvänlighet och smarta funktioner. 📝

1. ClickUp (Bäst för automatisering av arbetsflöden och integrering av uppgifter)

ClickUp är den ultimata appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare. Men det som gör den unik som programvara för att skapa onlineformulär är hur smidigt den kopplar samman formulärinlämningar till dina arbetsflöden.

ClickUp Forms

Skapa anpassade formulär i ClickUp Samla in strukturerade data med ClickUp Forms för att få tydliga, användbara insikter.

När teamen får svar på formulären måste de ofta vidta omedelbara åtgärder.

ClickUp Forms gör detta enkelt genom att automatiskt konvertera varje inlämning till en uppgift. Anta att ett IT-team hanterar felrapporter. När en användare fyller i ett formulär som beskriver ett problem skapas en ClickUp-uppgift, kategoriseras som en felrapport och tilldelas en utvecklare baserat på arbetsbelastning.

Med Forms Hub får teamen dessutom en central plats där de kan komma åt och hantera alla formulär, vilket förenklar processen att skapa, dela och visa formulär i olika användningsfall, till exempel enkäter eller felrapporter.

ClickUp Automations

Automatisering tar detta ett steg längre genom att hantera repetitiva arbetsuppgifter. Till exempel kan ett rekryteringsteam som använder formulär som ett system för att spåra sökande ställa in regler för att automatiskt sortera och tilldela inkommande ansökningar.

Automatisera repetitiva arbetsflöden med ClickUp Automation i Forms.

Anta att en kandidat som svarat på ett formulär söker en tjänst som mjukvaruutvecklare. Du kan skapa en anpassad ClickUp Automation för att omedelbart tilldela uppgiften till den tekniska rekryteraren, flytta den till steget ”Initial Screening” och meddela rekryteringschefen.

Om kandidaten uppfyller viktiga kriterier kan systemet skicka ett automatiskt e-postmeddelande med en inbjudan till intervju, vilket sparar teamet timmar av manuell bearbetning.

Anpassning spelar också en stor roll för att göra formulär mer effektiva. Villkorslogik i Forms visar eller döljer frågor baserat på svar, vilket gör formulären mer relevanta.

Förbättra datainsamlingen med villkorlig logik i ClickUp Forms.

Låt oss säga att din HR-avdelning genomför en medarbetarundersökning. Om någon svarar att de är en ”distansanställd” visas ytterligare frågor om stöd för hemmakontor, medan anställda på plats får frågor om kontorsfaciliteter. Detta gör att formulären blir överskådliga och koncisa, utan att de fylls med onödiga fält.

ClickUp Brain

Identifiera trender i formulärdata snabbare med ClickUp Brain

Tänk om din formulärskapare hade AI som gjorde formulärsvaren enklare att analysera?

ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, skannar inskickade svar och extraherar viktiga insikter, så att teamen inte behöver granska varje svar manuellt för att identifiera trender.

Anta att ett kundsupportteam samlar in feedback om en ny programuppdatering. ClickUp Brain kan sammanfatta återkommande problem, till exempel användare som har svårt att hantera ett nytt gränssnitt eller rapporterar fler krascher, vilket hjälper teamet att prioritera korrigeringar snabbare.

ClickUp tillhandahåller även färdiga mallar för feedbackformulär för att snabba upp processen.

Samla in, organisera och agera på feedback med ClickUps plug-and-play-mall för feedbackformulär.

ClickUps mall för feedbackformulär hjälper till exempel företag att samla in strukturerad feedback samtidigt som nästa steg automatiseras. Olika vyer, såsom övergripande rekommendationslista, feedbacktabell och leverantörsrankningstabell, gör det enklare att analysera svaren och upptäcka trender.

ClickUps bästa funktioner

Få en tydlig översikt över svaren: Spåra inkommande feedback i realtid via Spåra inkommande feedback i realtid via ClickUp Dashboards , vilket gör det enklare att identifiera trender och vidta åtgärder.

Lägg till ditt varumärke i formulären: Anpassa allt från omslagsbilder och bakgrunder till knappfärger och skapa en smidig upplevelse för respondenterna.

Gör formulären enklare att fylla i: Lägg till informationsblock och frågebeskrivningar för att ge respondenterna tydliga instruktioner, riktlinjer eller extra kontext precis där de behöver det.

Förbättra formulärets tydlighet med bilder: Infoga bilder, ikoner eller avgränsare bredvid frågorna för att bryta upp långa formulär och förbättra användarupplevelsen.

Begränsningar i ClickUp

ClickUp Forms kan inte hantera onlinebetalningar, vilket gör dem mindre lämpliga för beställningsformulär eller betalda evenemangsregistreringar.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Denna kommentar från Reddit stack ut:

Jag gillar verkligen utseendet på formulärfunktionen. Den verkar intuitiv och AI-funktionen är ganska cool. Jag får inte så många formulärsvar, men jag kan se hur detta skulle spara tid om man ständigt sorterar feedback eller förfrågningar. Dessutom kan man anpassa formulären mer. Jag lekte lite med omslagsbilderna och knappfärgerna, och det är trevligt att inte vara fast i standardinställningarna.

Jag gillar verkligen utseendet på formulärfunktionen. Den verkar intuitiv och AI-funktionen är ganska cool. Jag får inte så många formulärsvar, men jag kan se hur detta skulle spara tid om man ständigt sorterar feedback eller förfrågningar. Dessutom kan man anpassa formulären mer. Jag lekte lite med omslagsbilderna och knappfärgerna, och det är trevligt att inte vara fast i standardinställningarna.

2. Typeform (bäst för interaktiva, användarvänliga enkäter)

via Typeform

Många enkäter känns robotliknande och opersonliga, men Typeform vänder helt på denna upplevelse.

Plattformen förvandlar traditionella formulär till flytande konversationer genom sin unika metod med en fråga i taget. Denna smarta design håller respondenterna engagerade samtidigt som den avsevärt ökar andelen ifyllda formulär överlag.

Det eleganta gränssnittet kräver inga designkunskaper för att skapa formulär, särskilt tack vare de mycket anpassningsbara mallarna för intagsformulär som smidigt anpassar sig till din varumärkesidentitet. Bakom kulisserna visar deras intuitiva analyspanel var användarna spenderar tid eller överger formulär, vilket hjälper dig att kontinuerligt förfina din strategi för maximal effekt.

Typeforms bästa funktioner

Skapa förgrenade scenarier baserade på användarnas svar som automatiskt guidar respondenterna genom personliga vägar beroende på deras tidigare svar.

Designa formulär med anpassade teman och varumärkeselement som bevarar ditt företags identitet och samtidigt säkerställer en enhetlig visuell upplevelse.

Analysera avhopp genom detaljerade värmekartor och statistik över slutförda formulär för att exakt identifiera var användarna avbryter dina formulär och göra riktade förbättringar.

Anslut direkt till över 120 tredjepartsapplikationer för att säkerställa att insamlade data flödar smidigt in i dina befintliga arbetsflödessystem utan manuella överföringar.

Begränsningar för Typeform

Den kostnadsfria versionen tillåter obegränsad formulärskapande men begränsar datainsamlingen till 10 svar per månad.

Typeform sparar inte ofullständiga inlämningar, vilket kan leda till förlust av värdefull data om respondenterna avbryter formuläret innan det är ifyllt.

Det har rapporterats om respondenter som har haft svårt att skicka in ifyllda formulär.

Priser för Typeform

Gratis

Grundläggande: 29 $/månad

Plus: 59 $/månad

Företag: 99 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Typeform

G2: 4,5/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Typeform?

Här är vad som stack ut i en G2-recension:

Det jag gillar med Typeform är dess användarvänliga gränssnitt. Dess design och anpassningsmöjligheter gör att vi kan skapa formulär som skiljer sig från de befintliga. Jag gillar hur smidigt det fungerar när man fyller i formuläret, det ger en uppfriskande upplevelse. Det enda jag inte gillar med Typeform är priset. I gratis- och baspaketen är funktionerna mycket begränsade och svaren kunde vara fler. Dessutom finns inte funktioner för filuppladdning i gratispaketet.

Det jag gillar med Typeform är dess användarvänliga gränssnitt. Dess design och anpassningsmöjligheter gör att vi kan skapa formulär som skiljer sig från de befintliga. Jag gillar hur smidigt det fungerar när man fyller i formuläret, det ger en uppfriskande upplevelse. Det enda jag inte gillar med Typeform är priset. I gratis- och baspaketen är funktionerna mycket begränsade och svaren kunde vara fler. Dessutom finns inte funktioner för filuppladdning i gratisversionen.

🔍 Visste du att? De irriterande CAPTCHA-formulären som ber dig klicka på trafikljus eller skriva förvrängda bokstäver var ursprungligen utformade för att blockera spam-bots. De hjälper också till att träna AI och lär den att känna igen bilder, text och till och med vägskyltar för självkörande bilar.

3. Jotform (bäst för sitt omfattande utbud av mallar och sin mångsidighet)

via Jotform

Att leta efter rätt formulärmall kan snabbt bli tröttsamt. Lyckligtvis löser Jotform detta problem med sitt enorma bibliotek med över 10 000 mallar som täcker praktiskt taget alla tänkbara affärsscenarier.

Denna erfarna formulärskapare har en perfekt balans mellan intuitiv dra-och-släpp-funktionalitet och överraskande kraftfulla anpassningsalternativ. Småföretagare uppskattar särskilt den inbyggda funktionen för betalningsformulär, som eliminerar behovet av separata betalningssystem.

Plattformen utmärker sig dessutom genom sin säkerhetskompatibilitet och erbjuder HIPAA-kompatibla formulär som ger vårdgivare och andra reglerade branscher välbehövlig trygghet.

Jotforms bästa funktioner

Konvertera formulärinlämningar till professionella PDF-dokument som automatiskt fylls i med insamlade data, vilket eliminerar timmar av manuellt överföringsarbete och minskar fel.

Acceptera betalningar via flera betalningsgateways, inklusive PayPal, Square och Stripe, samtidigt som kunderna stannar kvar på ditt formulär utan att omdirigeras till externa webbplatser.

Skapa formulär för tidsbokning med kalenderintegration som automatiskt blockerar tider och skickar bekräftelsemejl till båda parter.

Lagra uppladdade filer säkert i molnet med strukturerade mappar och anpassningsbara behörigheter för att hålla dokument organiserade och tillgängliga.

Begränsningar för Jotform

Den erbjuder begränsad designflexibilitet, vilket begränsar möjligheten att skapa mycket anpassade layouter.

Vissa användare rapporterar att formulären inte visas optimalt på mobila enheter, vilket kan leda till potentiella användbarhetsproblem.

Gratisplanen erbjuder endast 100 MB lagringsutrymme för filer som laddas upp via formulär.

Jotform-priser

Gratis

Brons: 39 $/månad

Silver: 49 $/månad

Gold: 129 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Jotform-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (3 490+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (2 410+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jotform?

Här är vad en G2-recensent hade att säga:

Jotform är visserligen mycket robust när det gäller funktioner, egenskaper, widgets osv., men mycket av detta är föråldrat och omodernt, medan vi går in i en era av egenutvecklade programvaror utan eller med lite kodning som kan uppnå många av dessa mål på ett mer effektivt sätt och ibland med större anpassningsmöjligheter.

Jotform är visserligen mycket robust när det gäller funktioner, egenskaper, widgets osv., men mycket av detta är föråldrat och omodernt, medan vi går in i en era av egenutvecklade programvaror utan eller med lite kodning som kan uppnå många av dessa mål på ett mer effektivt sätt och ibland med större anpassningsmöjligheter.

💡 Proffstips: Varje extra fält minskar sannolikheten för att formuläret fylls i. Identifiera de fält som är nödvändiga och ta bort allt som inte är väsentligt. Om du behöver ytterligare information senare kan du överväga att samla in den via uppföljningsmejl eller progressiv profilering.

4. Microsoft Forms (bäst för användare av Microsoft 365-ekosystemet)

via Microsoft Learn

Microsoft Forms passar enkelt in i befintliga Office-arbetsflöden, vilket gör det enkelt för team att skapa enkäter under möten, förfina frågor tillsammans i realtid och se svaren flöda direkt in i Excel-kalkylblad för omedelbar analys. Lärare uppskattar särskilt hur snabbt de kan skapa självrättande frågesporter som sparar timmar av manuell rättning.

Plattformen ingår i de flesta Office-prenumerationer, vilket eliminerar behovet av ytterligare budgetanslag.

För säkerhetsmedvetna organisationer erbjuder Microsoft Forms dataskydd i företagsklass, vilket håller känslig information säker inom det pålitliga Microsoft-ekosystemet.

De bästa funktionerna i Microsoft Forms

Samarbeta med teammedlemmarna i realtid när du skapar formulär, så att flera personer kan redigera frågor, alternativ och inställningar samtidigt utan problem med versionskontroll.

Dela formulär via Teams-kanaler för omedelbar feedback och distribution, så att all kommunikation om formuläret samlas på ett och samma ställe.

Infoga formulär direkt i Outlook-e-postmeddelanden, så att mottagarna enkelt kan svara utan att lämna sin inkorg.

Skapa QR-koder för enkel åtkomst till formulär vid evenemang eller fysiska platser utan att användarna behöver skriva in långa webbadresser på mobila enheter.

Designa formulär på flera språk för att nå en bred publik och säkerställa tillgänglighet för alla användare.

Begränsningar i Microsoft Forms

Den stöder inte avancerade anpassningsalternativ som anpassad CSS eller HTML, vilket kan begränsa flexibiliteten när det gäller varumärkesprofilering och design.

Minimala integrationsmöjligheter med tredjepartsprodukter utanför Microsofts produkter

Priser för Microsoft Forms

Business Basic: 7,20 $/månad per användare

Business Standard: 15 USD/månad per användare

Business Premium: 26,40 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Microsoft Forms

G2: 4,4/5 (över 360 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 270 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft Teams?

En recensent på Capterra uttryckte det så här:

De automatiskt genererade rapporterna är fantastiska, men det skulle vara ännu bättre om vi kunde välja vilken typ av diagram som visas. Jag föredrar cirkeldiagram för vissa saker och stapeldiagram för andra. För närvarande är det enda sättet att göra detta att exportera data till Excel och skapa diagrammen där.

De automatiskt genererade rapporterna är fantastiska, men det skulle vara ännu bättre om vi kunde välja vilken typ av diagram som visas. Jag föredrar cirkeldiagram för vissa saker och stapeldiagram för andra. För närvarande är det enda sättet att göra detta att exportera data till Excel och skapa diagrammen där.

🧠 Kul fakta: Den allra första onlinebeställningen var en pizza från Pizza Hut 1994, med hjälp av ett tidigt webbformulär. Detta banade väg för moderna e-handelsformulär.

5. Formstack (Bäst för dokumentautomatisering och skapande av arbetsflöden)

via Formstack

Formstack går utöver enkel formulärskapande och erbjuder en omfattande plattform för datainsamling och formulärautomatisering. Den är utmärkt för att omvandla insamlad data till snygga dokument, kontrakt och rapporter utan manuell omformatering.

Den visuella arbetsflödesbyggaren förvandlar komplexa godkännandeprocesser till strömlinjeformade digitala upplevelser. Många företagsanvändare uppskattar de detaljerade behörighetsinställningarna som gör det möjligt för team att samarbeta samtidigt som lämpliga åtkomstkontroller upprätthålls.

Formstacks bästa funktioner

Upprätthåll efterlevnaden av branschregler och standarder, inklusive HIPAA, GDPR och PCI DSS, genom inbyggda säkerhetsfunktioner och datahanteringsprocesser.

Skicka in formulär via anpassade godkännandearbetsflöden som automatiskt meddelar rätt personer vid rätt tidpunkt baserat på formulärets innehåll eller inlämningskriterier.

Kryptera känsliga datafält för ökad säkerhet. Kryptering på fältnivå skyddar specifik information utan att äventyra hela databasprogramvaran

Generera dokument automatiskt från insamlad information och skapa perfekt formaterade kontrakt, rapporter och korrespondens utan manuell datainmatning.

Skapa varumärkesportaler för olika avdelningar eller kunder som upprätthåller enhetliga upplevelser samtidigt som data segmenteras på ett lämpligt sätt för integritet och säkerhet.

Formstacks begränsningar

Användargränssnittet kan vara svårt att navigera i och kräver extra steg för att komma åt formulärmodulen.

Alternativen för teckensnitt och formatering är begränsade, vilket begränsar anpassningsmöjligheterna.

Kloning av formulär förändrar ofta fält, vilket skapar mer arbete istället för att effektivisera processen.

Senaste uppdateringar har tagit bort CSS-stöd för justering av formulärbredd, vilket begränsar designflexibiliteten.

Formstack-priser

Formulär: 99 $/månad

Paket: 299 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Formstack-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (450 recensioner)

Capterra: 4/5 (110+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Formstack?

En recension på TrustRadius beskrev det så här:

För de flesta ändamål är Formstack Forms riktigt bra. Du kan ställa alla typer av frågor, dela upp formuläret på flera sidor och spara dina framsteg för att återkomma senare. Å andra sidan är det inte särskilt estetiskt tilltalande och ger dig inte mycket kontroll över stilistiska element (inklusive typsnitt, storlek, avstånd). Dessa saker skulle ge Formstack Forms en fin finish som verkligen skulle skilja det från mängden.

För de flesta ändamål är Formstack Forms riktigt bra. Du kan ställa alla typer av frågor, dela upp formuläret på flera sidor och spara dina framsteg för att återkomma senare. Å andra sidan är det inte särskilt estetiskt tilltalande och ger dig inte mycket kontroll över stilistiska element (inklusive typsnitt, storlek, avstånd). Dessa saker skulle ge Formstack Forms en fin finish som verkligen skulle skilja det från mängden.

🔍 Visste du att? Studier visar att onlineformulär minskar antalet fel dramatiskt jämfört med pappersformulär, eftersom de kan innehålla validering, rullgardinsmenyer och obligatoriska fält för att säkerställa korrekta svar.

6. Zoho Forms (Bäst för budgetmedvetna företag som behöver CRM-integration)

via Zoho Forms

Zoho Forms erbjuder imponerande funktionalitet utan att tömma plånboken, vilket gör det idealiskt för växande företag som håller koll på sin budget. Det ansluter sömlöst till det bredare Zoho-ekosystemet, särskilt Zoho CRM, vilket gör att kunddata automatiskt flödar in i din försäljningspipeline.

Programvaran har funktioner för offline-datainsamling, en utmärkande funktion som saknas i många dyrare alternativ. Formulärskapare uppskattar den intuitiva regelbyggaren som möjliggör komplex villkorslogik utan att kräva teknisk expertis.

Plattformen innehåller också praktiska funktioner som fält för digitala signaturer och stöd för flera språk direkt från start.

Zoho Forms bästa funktioner

Koppla formulärfält direkt till CRM-poster så att nya poster automatiskt fylls i rätt kundprofiler utan dubbel datainmatning.

Schemalägg återkommande formulär för regelbunden datainsamling som automatiskt kan skickas till mottagarna dagligen, veckovis, månadsvis eller enligt anpassade tidsramar.

Omvandla dokument som PDF-filer och bilder till onlineformulär genom att helt enkelt ladda upp dem, vilket effektiviserar processen för att skapa formulär.

Ställ in automatiserade åtgärder baserade på inlämningskriterier som utlöser e-postmeddelanden, aviseringar eller dataöverföringar när specifika villkor är uppfyllda.

Registrera automatiskt platsen där ett formulär fylls i, vilket ger värdefull kontext till de insamlade uppgifterna.

Begränsningar för Zoho Forms

Användare har rapporterat problem med formulärdesign och begränsningar i layouten.

Formulär som innehåller betalningsfält tillåter inte respondenterna att ladda ner dokument direkt efter inlämning.

Formuläranalyserna saknar djup jämfört med specialiserade verktyg.

Priser för Zoho Forms

Gratis

Grundläggande: 12 $/månad

Standard: 30 $/månad

Professional: 60 $/månad

Premium: 110 $/månad

Betyg och recensioner av Zoho Forms

G2: 4,4/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 130 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho Forms?

Se vad denna Capterra-recensent hade att säga:

Denna programvara är mycket enkel att använda och har sparat mig mycket tid. Eftersom vi ofta måste ändra ett formulär kan jag med Zoho Forms ändra just den delen snabbt och utan krångel. När formuläret har skickats skickas det direkt via e-post till den eller de mottagare som önskas, vilket enkelt kan ställas in i inställningarna för enskilda formulär. Det jag tycker är mest frustrerande är att jag inte kan radera användare utan måste skriva till supporten för att få dem raderade.

Denna programvara är mycket enkel att använda och har sparat mig mycket tid. Eftersom vi ofta måste ändra ett formulär kan jag med Zoho Forms ändra just den delen snabbt och utan krångel. När formuläret har skickats skickas det direkt via e-post till den eller de mottagare som önskas, vilket enkelt kan ställas in i inställningarna för enskilda formulär. Det jag tycker är mest frustrerande är att jag inte kan radera användare utan måste skriva till supporten för att få dem raderade.

💡 Proffstips: Användarna ska aldrig behöva gissa vad som händer när de klickar på en knapp. Gör dina call-to-action-knappar (CTA) specifika och handlingsdrivna. ❌ Skicka ✅ Skapa mitt konto ✅ Få min gratis e-bok ✅ Starta min 7-dagars provperiod

7. Google Forms (bäst för snabb, kostnadsfri teamsamarbete)

via Google Forms

Google Forms eliminerar komplexiteten för att fokusera på snabbhet och tillgänglighet. Plattformen låter team genomföra enkäter, samla in feedback och registrera anmälningar utan att behöva lägga en enda krona eller minut på utbildning.

Svaren organiseras automatiskt i Sheets, vilket skapar omedelbara visuella sammanfattningar genom diagram och grafer. Samarbetet sker naturligt genom välbekanta Google Drive-funktioner – dela redigeringsåtkomst med kollegor eller läsbara länkar med allmänheten.

Många organisationer börjar sin datainsamling med Google Forms innan de går över till specialiserade verktyg när behoven blir mer komplexa.

De bästa funktionerna i Google Forms

Ställ in e-postaviseringar för att få omedelbar information när ett nytt svar skickas in, så att du snabbt kan vidta uppföljningsåtgärder.

Se svaren uppdateras i realtid; inskickade svar visas med automatiska diagram och grafer som visualiserar trenderna allteftersom de utvecklas.

Använd automatiskt genererade inbäddningskoder för att integrera formulär i din webbplats på ett smidigt sätt och förbättra användarinteraktionen.

Infoga bilder och videor från Google Drive direkt i frågorna för att ge respondenterna visuell kontext eller förtydliganden.

Använd "Gå till avsnitt baserat på svar" för att leda respondenterna genom olika vägar i formuläret baserat på deras svar.

Begränsningar i Google Forms

Respondenterna måste ha ett Google-konto för att kunna ladda upp filer, vilket kan avskräcka användare utan konto från att delta.

Inga inbyggda integrationer för betalningshantering

Saknar inbyggda avancerade analysverktyg, vilket kräver manuell dataanalys eller integration med andra plattformar för djupgående insikter.

Mallalternativen är ganska begränsade.

Priser för Google Forms

Gratis

Betyg och recensioner av Google Forms

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (11 030+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Google Forms?

Så här beskrev en Capterra-recensent sin upplevelse:

Den är mycket enkel att använda och liknar andra betalda alternativ. Jag använder denna webbapp för att få kundfeedback på projekt, eftersom det är enkelt att hantera svaren och lätt att komma igång. Min favoritfunktion är inställningarna, eftersom man kan ställa in standardvärden för frågor och justera formulärets utseende.

Den är mycket enkel att använda och liknar andra betalda alternativ. Jag använder denna webbapp för att få kundfeedback på projekt, eftersom det är enkelt att hantera svaren och lätt att komma igång. Min favoritfunktion är inställningarna, eftersom man kan ställa in standardvärden för frågor och justera formulärets utseende.

🧠 Kul fakta: Vissa knepiga formulär, som sidor för uppsägning av prenumerationer med mörka mönster, är avsiktligt utformade för att få användarna att ge upp, så att de förblir prenumeranter längre.

8. Paperform (Bäst för designfokuserade företag som behöver unik estetik)

via Paperform

Paperform utmärker sig som formgivarens formulärskapare. Det fokuserar på estetik utan att offra funktionalitet, vilket möjliggör skapandet av unika formulärsupplevelser som känns mer som kuraterade målsidor.

Formulärskapare har frihet i layoutdesignen, inklusive möjligheten att lägga till flera kolumner, bädda in rich media och implementera anpassad CSS för pixelperfekt varumärkesprofilering. E-handelsföretag uppskattar särskilt de sofistikerade produktförsäljningsfunktionerna, inklusive kundhantering och anpassningsbara kvitton.

Dessutom erbjuder plattformen imponerande beräkningsfunktioner för offertgeneratorer, priskalkylatorer och andra dynamiska applikationer.

Paperforms bästa funktioner

Spåra lagernivåer för produkter eller evenemangslokaler automatiskt och förhindra överbokningar eller försäljning av slutvaror genom uppdateringar av tillgänglighet i realtid.

Inkorporera mötesfält så att användarna kan boka möten direkt via dina formulär, med smidig synkronisering med Google Kalender för att effektivisera schemaläggningen.

Skapa unika teman och stilar med fullständig HTML/CSS-åtkomst för fullständig visuell kontroll samtidigt som du behåller användarvänliga redigeringsgränssnitt.

Bädda in formulär som popup-modaler eller helsidesupplevelser med avancerade visningsregler baserade på användarbeteende, tidpunkt eller hänvisningskällor.

Låt respondenterna lämna elektroniska signaturer i formulären, vilket effektiviserar processer som avtal och samtyckesformulär.

Begränsningar för Paperform

Vissa användare har rapporterat problem med att få tillgång till support i realtid, eftersom plattformen saknar support via telefon eller videosamtal.

Designelement kan ibland påverka formulärets laddningshastighet.

Det finns en månatlig begränsning för antalet formulärinlämningar.

Användarna noterade utmaningar vid konstruktionen av komplicerade frågeformulär, vilket tyder på potentiella begränsningar i plattformens skalbarhet för komplexa datainsamlingsbehov.

Priser för Paperform

Essentials: 29 $/månad

Pro: 59 $/månad

Företag: 129 $/månad

Betyg och recensioner av Paperform

G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (95+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Paperform?

Direkt från en G2-recension:

Vi älskar hur enkelt det är att skapa formulär – från att använda deras färdiga mallar till att skapa dem från grunden. Mallarna är lätta att anpassa, även om det finns vissa begränsningar (till exempel endast två kolumner för frågor bredvid varandra), men allt annat fungerar så bra att dessa begränsningar inte är något problem.

Vi älskar hur enkelt det är att skapa formulär – från att använda deras färdiga mallar till att skapa dem från grunden. Mallarna är lätta att anpassa, även om det finns vissa begränsningar (till exempel endast två kolumner för frågor bredvid varandra), men allt annat fungerar så bra att dessa begränsningar inte är något problem.

🔍 Visste du att? En studie har visat att människor lägger över 6,55 timmar per år på att fylla i myndighetsformulär. De amerikanska skattereglerna är bland de mest förvirrande, vilket har lett till en miljardindustri för skatteredovisning.

9. Wufoo (Bäst för långsiktig, pålitlig prestanda)

via Wufoo

Wufoo är en av de ursprungliga formulärskaparna som fortsätter att leverera jämn prestanda år efter år. Plattformen prioriterar stabilitet framför flashiga funktioner, men under ytan döljer sig pålitliga funktioner.

Tema-designern skapar professionella formulär som matchar organisationens varumärke utan att kräva CSS-kunskaper. Fältvalidering säkerställer datakvaliteten innan inlämning, vilket minskar fel och behovet av ständiga uppföljningar. Inmatningshanterare effektiviserar hanteringen av svar genom att tilldela teammedlemmar specifika inlämningar för ansvarsskyldighet.

Organisationer med kritiska behov av datainsamling värdesätter framför allt Wufoos beprövade historik av drifttid och tillförlitlighet.

Wufoos bästa funktioner

Använd villkorslogik för att visa eller dölja relevanta fält baserat på tidigare svar och skapa smidiga upplevelser som anpassas efter varje respondents situation.

Skapa rapporter med anpassningsbara grafer och diagram som omvandlar råformulärdata till användbara insikter utan att exportera till separata analysverktyg.

Schemalägg automatiserade rapporter för intressenter som levererar färska datasammanfattningar direkt till beslutsfattarnas inkorgar dagligen, veckovis eller månadsvis.

Integrera med betalningsprocessorer för säkra transaktioner som smidigt ansluter till populära tjänster samtidigt som PCI-kompatibilitetsstandarder upprätthålls.

Wufoos begränsningar

Dess villkorslogikfunktioner är grundläggande och saknar avancerade funktioner, såsom AND/OR-satser eller NOT-kommandon.

Anpassningsmöjligheterna är begränsade utan kunskaper i CSS.

Vissa användare har upplevt problem med meddelandesystemen, vilket har lett till uteblivna eller försenade aviseringar om formulärinlämningar.

Funktionen för filuppladdning är inte tillgänglig i gratispaketet, vilket begränsar användbarheten.

Wufoo-priser

Gratis

Startpaket: 22 $/månad

Professional: 39 $/månad

Avancerad: 99 $/månad

Ultimate: 249 $/månad

Wufoo-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (220 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Wufoo?

En G2-recensent sammanfattade det så här:

Jag gillar att det är så enkelt att använda och skapa en enkät – det guidar dig genom stegen. Jag tycker att plattformen i sig ser lite föråldrad ut, den skulle behöva ett fräschare gränssnitt för att se modern ut.

Jag gillar att det är så enkelt att använda och skapa en enkät – det guidar dig genom stegen. Jag tycker att plattformen i sig ser lite föråldrad ut, den skulle behöva ett fräschare gränssnitt för att se modern ut.

🧠 Kul fakta: Har du någonsin lagt märke till att vissa onlineformulär kommer ihåg vad du skrev om du av misstag stänger sidan? Det beror på lokal lagring, vilket förhindrar frustration när användare måste ange informationen igen.

10. Forms. app (Bäst för flerspråkig global marknadsräckvidd)

Forms. app tar sig an utmaningen med global datainsamling. Den stöder över 100 språk, vilket gör det möjligt för organisationer att distribuera formulär internationellt utan att behöva bygga om dem för varje marknad.

AI-assistenten föreslår effektiva frågor och förbättringar av formulärstrukturen baserat på inlämningsmönster och branschens bästa praxis. Små team drar nytta av den enkla prissättningen som skalar rimligt utan plötsliga hopp när behovet av datainsamling ökar.

Dessutom tillför certifikatgeneratorn oväntat mervärde för utbildningsbedömningar och utbildningsprogram.

Forms. app bästa funktioner

Betygsätt och rangordna inlämnade svar baserat på anpassningsbara kriterier som automatiskt utvärderar svaren mot poängvärden som du tilldelar olika svar.

Skapa anpassade certifikat för genomförda frågesporter med personliga fält, designelement och villkorliga regler baserade på prestationsgränser.

Spåra geografiska svarsmönster med inbyggd analys som kartlägger varifrån svaren kommer och identifierar regionala trender eller marknadsföringseffektivitet.

Använd anpassad CSS för att uppfylla exakta varumärkeskrav samtidigt som du bibehåller responsiv funktionalitet på alla enheter.

Forms. appens begränsningar

Användarna har uttryckt önskemål om ett bredare utbud av teckensnitt för att förbättra anpassningen av formulär.

Saknar interna webhooks och direktintegrationer med CRM-leverantörer som MailerLite, och förlitar sig huvudsakligen på MailChimp.

Den kostnadsfria versionen har begränsade funktioner och lägre svarsgränser, och uppgraderingskostnaden är hög.

Användardokumentationen och supportalternativen är mindre omfattande än på större plattformar.

Priser för Forms. app

Gratis

Grundläggande: 5 $/månad

Pro: 10 $/månad

Premium: 25 $/månad

Forms. app-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (475+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 240 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Forms. app?

En recension på G2 förklarar det väl:

Jag gillade AI-funktionen som gjorde det möjligt att ange ett ämne/uttalande som AI-enkätalgoritmen sedan använde för att skapa relevanta frågor. Jag gillar också att det är gratis! Det finns ingen begränsning på antalet frågor du kan ställa. Layouten är också mycket tydlig. […] Det fanns vissa kompatibilitetsproblem med att använda forms.app i Safari som jag inte kände till förrän mina kollegor berättade att de inte kunde öppna enkäten.

Jag gillade AI-funktionen som gjorde det möjligt att ange ett ämne/uttalande som AI-enkätalgoritmen sedan använde för att skapa relevanta frågor. Jag gillar också att det är gratis! Det finns ingen begränsning på antalet frågor du kan ställa. Layouten är också mycket tydlig. […] Det fanns vissa kompatibilitetsproblem med att använda forms.app i Safari som jag inte kände till förrän mina kollegor berättade att de inte kunde öppna enkäten.

🔍 Visste du att? Common Gateway Interface (CGI) var ett av de första sätten att skapa interaktiva formulär på webben. Innan dess var webbplatser helt statiska.

ClickUp: Den ultimata formeln för framgång

Formulär ska göra livet enklare, inte bidra till kaos. Men om du fastnat i att jonglera med spridda svar, manuellt spåra data eller kämpa för att få verkliga insikter, är det dags för en uppgradering. Rätt formulärskapare hjälper dig att samla in och agera på information direkt.

ClickUp tar det ett steg längre.

Inskickade formulär hamnar inte i en inkorg, utan omvandlas omedelbart till uppgifter, tilldelas rätt personer och utlöser till och med automatiserade arbetsflöden. Behöver du en snabb översikt? ClickUp Dashboards ger insikter i realtid, medan AI-driven analys hjälper dig att upptäcka trender utan att behöva gräva igenom oändliga svar.

Anpassningen går utöver grundläggande varumärkesprofilering och låter dig skräddarsy varje fråga med detaljerade beskrivningar, dynamiska fält och smart logik som anpassas efter svaren. Allt kopplas samman sömlöst, så att formulären blir en aktiv del av ditt arbetsflöde, inte ett isolerat verktyg.

Varför låta svaren samla damm när de kan driva resultat? Registrera dig för ClickUp idag! ✅