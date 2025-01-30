De 10 bästa SaaS-hanteringsprogrammen för drift

Operativa chefer står inför en svår utmaning: att hantera flera SaaS-applikationer inom organisationen.

Föreställ dig en central kommandostation där alla dina programvaruverktyg är tillgängliga från ett och samma ställe. Istället för att ständigt växla mellan olika plattformar, kämpa med integrationsproblem eller hantera spridda data, tänk om du kunde ha en enda instrumentpanel? En plats där alla verktyg, uppgifter och tidslinjer samexisterar harmoniskt?

I den här guiden går vi igenom de 10 bästa SaaS-hanteringsplattformarna som är skräddarsydda för verksamheten. Oavsett om du vill se över din nuvarande verktygslåda eller bygga upp något helt nytt har vi en lista som passar dig!

Du är på jakt efter den perfekta SaaS-hanteringsplattformen. Men vad bör finnas på din checklista? Låt oss bryta ner det:

Integrationsförmåga: Prioritera en SaaS-hanteringsplattform som integreras sömlöst med dina befintliga applikationer. Leta efter verktyg som enkelt kan samarbeta med ditt nuvarande mjukvaruekosystem.

Användarvänligt gränssnitt : Välj en SaaS-hanteringsplattform som inte kräver någon större inlärningskurva. Den ideala plattformen bör ha ett intuitivt gränssnitt, smidig navigering och vara lätt att lära sig.

Skalbarhet: Oavsett om du är ett nystartat företag idag eller ett stort företag imorgon, bör den bästa SaaS-hanteringsplattformen kunna anpassas efter dina föränderliga behov.

Förstklassig support: Förbered dig för oförutsedda utmaningar genom att välja en plattform med utmärkt support. Läs recensioner, be om råd från kollegor och testa till och med deras supporttjänster för att bedöma deras effektivitet.

Anpassning: Var medveten om att en universell lösning kanske inte passar dina unika behov. Ditt SaaS-hanteringsverktyg bör vara flexibelt och anpassningsbart för att passa dina specifika arbetsmetoder.

Rätt verktyg hanterar inte bara din verksamhet, det förbättrar den. Ta dig tid, var noga och låt oss hitta det perfekta verktyget för dig!

De 10 bästa SaaS-hanteringsplattformarna att använda

ClickUps över 15 vyer ger organisationer en heltäckande lösning för varje team.

ClickUp är en allt-i-ett-programvara för projektledning i företag som är noggrant utformad för moderna team. En av dess många utmärkande funktioner är dess förmåga att anpassa sig till din unika process med anpassade arbetsflöden så att teamet håller sig på rätt spår i varje fas. Plattformens mångsidiga uppgiftsvyer, som sträcker sig från strömlinjeformade listor till komplexa Gantt-diagram, tillgodoser både planerare och utförare.

För team som förespråkar agila metoder är ClickUps sprintpoäng ett utmärkt val, eftersom de underlättar effektiv hantering av backloggar och analys av sprintprestanda. Samarbete är sömlöst integrerat i ClickUps ramverk. Med inbyggd chatt, delade kalendrar, samarbetsdokument och mycket mer för alla användningsfall.

Men hur är det med oförutsedda buggar eller viktig feedback från användarna? ClickUp har lösningen. Du kan snabbt rapportera buggar, spåra problem och samla in feedback, allt på ett och samma ställe. Och för dem som vill ha en överblick över helheten finns ClickUps verktyg för road mapping och målsättning, som gör det möjligt att formulera din produktvision och översätta den till konkreta åtgärder för dina team.

När det gäller SaaS-hanteringslösningar sticker ClickUp ut, inte bara som ett verktyg utan också som en kraftfull partner för dina programvaru- och produktbehov.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Brant inlärningskurva på grund av ett stort antal funktioner

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Basaas

via Basaas

I den ständigt föränderliga världen av SaaS-hanteringsplattformar framträder Basaas som en unik aktör. Basaas är utformat för att samla, hantera och effektivisera alla dina SaaS-prenumerationer i ett enhetligt arbetsutrymme och erbjuder användarna ett innovativt sätt att komma åt, övervaka och kontrollera sina otaliga SaaS-lösningar.

Om du letar efter en konsoliderad instrumentpanel som ökar effektiviteten och rensar upp i ditt digitala utrymme kan Basaas vara rätt plattform för dig.

Basaas bästa funktioner

Hantera dagliga arbetsuppgifter och visa aviseringar på ett och samma ställe.

Integrera med verktyg som Microsoft To Do, Planner, Asana och MeisterTask för enhetlig uppgiftshantering.

Konsolidera OneDrive-konton för en sammanhängande dokumentlösning och minimera onödig söktid.

Upplev överlägsna sökfunktioner som skannar igenom appar som Outlook, OneDrive och Sharepoint.

Basaas begränsningar

Enligt användarna kan webbläsartilläggets överlägg ibland komma i konflikt med webbplatsens element, vilket orsakar synlighetsproblem.

Användare rapporterar om hög CPU-användning vid vissa tillfällen.

Basaas prissättning

Gratis

Smart: 6,50 $/användare per månad

Professional: 9,50 $/användare per månad

Företag: Kontakta säljavdelningen

Basaas betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (25 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (9 recensioner)

3. ActivTrak

via ActivTrak

Analys i hjärtat av hanteringen är där ActivTrak verkligen lyser. Som en plattform för personalens produktivitet och analys förser ActivTrak företag med insikter för att förstå och optimera hur deras team arbetar bäst.

I en värld full av SaaS-verktyg sticker det ut genom att fokusera på beteendedata så att du kan hantera dina applikationer och samtidigt optimera resursutnyttjandet.

ActivTraks bästa funktioner

Erbjuder anpassningsbara rapporter för snabb analys av medarbetarnas beteende.

Användarvänlig instrumentpanel för att enkelt övervaka viktiga mätvärden

Responsiv kundsupport tillgänglig via chatt

Erbjuder coaching för anställda baserat på beteendeanalyser

Realtidsövervakning av team med Team Pulse

Begränsningar för ActivTrak

Utmanande inlärningskurva på grund av dess omfattande funktioner

Saknar en robust mobilapp

Installationsprocessen kan vara komplicerad för vissa användare.

Priser för ActivTrak

Gratis

Essentials: 10 USD/månad per användare per år

Professional: 17 $/månad per användare per år

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ActivTrak-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 500 recensioner)

4. Torii

via Torii

Möt Torii, din nya allierade inom SaaS-hantering. Den använder automatisering av affärsprocesser för att hantera livscykeln för programvarulicenser och applikationer inom en organisation.

Från upphandling till avveckling erbjuder Torii en omfattande inblick i ditt SaaS-ekosystem, vilket hjälper dig att effektivisera verksamheten, sänka kostnaderna och se till att inga verktyg faller mellan stolarna.

Torii bästa funktioner

Kartlägger, spårar och optimerar SaaS-utgifter genom att ansluta till olika affärssystem.

Hantera och rationalisera både godkända och icke-godkända IT-program

Har högt automatiserade och anpassningsbara arbetsflöden som passar användare med alla typer av teknisk bakgrund.

Torii-begränsningar

Färre integrationer jämfört med konkurrenterna

En högre grad av anpassning i arbetsflödena skulle förbättra verktygets tillgångshantering.

Torii-priser

Tillgängligt på begäran med en kostnadsfri provperiod.

Torii-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 5/5 (25 recensioner)

5. Zluri

via Zluri

Zluri har tagit steget in i SaaS-driftshanteringsarenan och förespråkar en helhetssyn. Det handlar inte bara om att hantera programvara, utan om att skapa en miljö där varje verktyg är optimerat för maximal effektivitet.

Med sin förmåga att upptäcka, hantera och säkra SaaS-applikationer lovar Zluri operativa chefer en effektiv, säker och förenklad prenumerationshantering.

Zluri bästa funktioner

Omfattande synlighet med över 800 integrationer, SSO, agenter och omfattande app-täckning

Optimerar programvaruanvändningen för att minska kostnaderna och eliminera överflödiga appar.

Använder djupinlärning och AI för att prognostisera licensbehov

Kategorisera och spåra enkelt alla licenser och kontrakt

Centraliserad plattform för att hantera appar, användare, utgifter och fatta datadrivna beslut

Zluri-begränsningar

Vissa integrationer kan ha kompatibilitetsproblem.

Eftersom det är en av de nyare SaaS-hanteringsplattformarna kan det ibland uppstå luckor i täckningen eller problem.

Zluri-priser

Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter.

Zluri-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (99 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (24 recensioner)

6. SailPoint

via SailPoint

Navigerar du i identitetsstyrningens komplexa vatten? SailPoint hjälper dig. I en miljö där säkerhet och efterlevnad är avgörande fokuserar SailPoint på att förse företag med en SaaS-hanteringslösning som betonar identitetsstyrning.

SailPoints bästa funktioner

Användarvänligt gränssnitt med intuitiv navigering

Innehåller automatiserad rapportering av efterlevnad, vilket minskar fel och sparar tid.

Erbjuder omfattande integrationsmöjligheter med andra verktyg och programvaror.

SailPoints begränsningar

Passar bättre för stora företag och kan vara överväldigande för mindre små och medelstora företag.

SailPoint-priser

Tillgängligt på begäran

SailPoint-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (10+ recensioner)

7. Produktiv

via Productiv

Productiv har en dynamisk approach till SaaS-hantering. Istället för att bara erbjuda översikt, fördjupar det sig i realtidsanalys av engagemang.

Genom att ge operativa chefer en detaljerad bild av mjukvaruanvändningen säkerställer Productiv att varje verktyg utnyttjas till sin fulla potential, vilket främjar både effektivitet och avkastning på investeringen.

Productivs bästa funktioner

Varnar användare när nya appar upptäcks och ger insikter om användning och SaaS-kostnader.

Ger detaljerad information om appanvändning på olika nivåer

Ger en omfattande översikt över SaaS-utgifterna i hela portföljen.

Hantera appmetadata, livscykel, styrningspolicyer och äganderätt i en vy

Produktiva begränsningar

Appkatalogen är fortfarande under utveckling och kan sakna vissa funktioner.

Förbättrade rapporteringsfunktioner skulle vara fördelaktigt för nuvarande användare.

Produktiv prissättning

Personliga demonstrationer finns tillgängliga på begäran.

Produktivitet – betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (49 recensioner)

Capterra: N/A

8. BetterCloud

via BetterCloud

Säg hej till BetterCloud, en SaaS-hanteringsplattform med laserfokus på IT-drift. Från säkerhetsdrift till användarhantering är BetterCloud utformat för att erbjuda en central plats för att övervaka, hantera och säkra alla dina SaaS-applikationer. Om du behöver IT-orkestrering i kombination med säkerhet i toppklass är BetterCloud rätt val.

BetterClouds bästa funktioner

Upptäck alla godkända och icke godkända SaaS-appar i din miljö

Innehåller automatiserade arbetsflöden för korrekt och snabb kontohantering från HR-källor.

Erbjuder centraliserad översikt över användarnas åtkomst till appar och potentiellt känslig data.

Begränsningar för BetterCloud

Problem med skapande av stora användargrupper eller felaktig grupptilldelning

Inledande inlärningskurva för att bekanta sig med SaaS-hanteringsplattformen

Begränsad anpassning av arbetsflödet i vissa scenarier

BetterCloud-priser

Tillgängligt på begäran

BetterCloud-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 340 recensioner)

Capterra: 4/5 (27 recensioner)

9. Zylo

via Zylo

Zylo är ett nytt tillskott inom SaaS-hantering och erbjuder ett nytt perspektiv. Dess främsta styrka ligger i dess förmåga att ge insikter om utgifter, användning och användarfeedback.

Genom att ge företag en 360-graders överblick över deras SaaS-stack säkerställer Zylo att varje investering, beslut och verksamhet är datadriven och effektiv.

Zylo bästa funktioner

Använder AI för att upprätthålla en uppdaterad förteckning över all SaaS inom organisationen.

Omvandlar stora mängder data till användbara insikter för SaaS-optimering

Säkerställer styrning genom att lyfta fram skugg-IT och upprätthålla en katalog med godkända appar.

Zylo-begränsningar

Användare rapporterar utmaningar med datafiltrering

Begränsade anpassningsmöjligheter

Problem med datahygien på grund av bearbetning av stora mängder information

Zylo-priser

Tillgängligt på begäran

Zylo-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (50 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (5 recensioner)

10. CoreSuite

via CoreSuite

CoreSuite är ett kraftpaket inom SaaS-hantering för företag. CoreSuite är utformat för storskalig verksamhet och erbjuder viktiga SaaS-hanteringsfunktioner som täcker alla aspekter av SaaS-hantering, från övervakning av efterlevnad till datahantering.

För organisationer som söker en robust, heltäckande plattform erbjuder CoreSuite oöverträffad djup och bredd.

CoreSuites bästa funktioner

Designer erbjuder effektiva dokumentmallar som effektiviserar marknadsföringsdokument.

Bokföringen spårar enkelt finansiella uppgifter, inklusive kontoutdrag och budgetrapporter.

Drill-down-funktioner möjliggör djupare finansiell analys.

Användarvänliga anpassningar för SAP Business One; lämpliga för både enkla och komplexa behov.

Begränsningar för CoreSuite

Ingen feedback från användare tillgänglig

Priser för CoreSuite

Tillgängligt på begäran

Betyg och recensioner av CoreSuite

G2: N/A

Capterra: N/A

Utnyttja kraften hos det bästa: Varför ClickUp är ditt ultimata val

Det kan kännas överväldigande att navigera genom en myriad av alternativ för hantering av programvarutillgångar. Alla lovar en uppsjö av funktioner, men i slutändan är det som verkligen spelar roll tillförlitlighet, integration och användarvänlighet.

Efter att ha utforskat de främsta konkurrenterna i branschen sticker ClickUp utan tvekan ut. ClickUp är inte bara ett verktyg, det är en heltäckande lösning. Det överbryggar enkelt klyftor mellan uppgifter, team och verktyg och skapar ett smidigt arbetsflöde.

Med sitt intuitiva gränssnitt, kraftfulla integrationer och engagemang för kontinuerlig innovation positionerar sig ClickUp inte bara som en mjukvara utan som en ovärderlig partner i din operativa resa.

Upplev plattformens potential på egen hand och se hur den optimerar din SaaS-hanteringsstrategi. När det gäller operativ excellens räcker det inte att nöja sig med bra.