Airtable Project Management Review 2025 (funktioner, fördelar, nackdelar, priser)

{ "@context": "https://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Vad är Airtable?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Airtable är ett lättanvänt databas- och kalkylbladsprogram som låter dig lägga till "poster" eller dataceller i en omfattande datatabell. " } },{ "@type": "Question", "name": "Vilka är de viktigaste funktionerna i Airtable?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Airtable erbjuder färdiga mallar, anpassade vyer, dokumentlagring, uppgiftshantering och spårning. " } }] }

Är Airtable rätt verktyg för dig?

När Airtable först lanserades 2012 var det det hetaste verktyget inom projektledning.

Men får det fortfarande lika många high-fives som för tio år sedan?

Och ännu viktigare, kan ett kalkylblad verkligen vara en projektledningslösning?

Denna recension av Airtable hjälper dig att besvara dessa frågor så att du kan avgöra om det är den bästa projektledningsprogramvaran för ditt team.

Vi går igenom dess funktioner, fördelar och nackdelar samt Airtables prissättning för att ge dig en omfattande recension av appen.

Låt oss börja.

Vad är Airtable?

Airtable är ett lättanvänt program för databaser och kalkylblad. Det låter dig lägga till ”poster” eller dataceller i en omfattande datatabell. Denna rutnätsvy fungerar som din standardarbetsyta i Airtable.

I grund och botten tar Airtable de bästa funktionerna från ett Excel- eller Google Sheets-kalkylblad och presenterar dem i ett enkelt användargränssnitt!

Ett Airtable-kalkylblad kan hjälpa användaren att:

Hantera lageruppgifter

Spåra listor med referensobjekt

Skapa en provisorisk CRM-programvara

Vem kan använda det?

Eftersom Airtables användargränssnitt i princip är en tom duk med rutnät kan nästan vem som helst använda det. Det är den perfekta databasen för användare som vill hålla koll på lager eller enkla att göra-listor!

Vilka är de viktigaste funktionerna i Airtable?

Airtable erbjuder färdiga mallar, anpassade vyer, dokumentlagring, uppgiftshantering och spårning.

.. Så vad gjorde detta verktyg så populärt?

Här är en närmare titt på Airtables bästa funktioner:

1. Färdiga mallar som hjälper dig att snabbt skapa din första Airtable-bas

Eftersom det kan vara väldigt komplicerat för nya Airtable-användare att konfigurera Airtable-arbetsytan, erbjuder programvaran hundratals färdiga mallar som hjälper dig på traven.

Dessa mallar omfattar allt från personliga projekt till konventionella affärsteman, såsom:

”Användarundersökning”

”Kampanjer i sociala medier”

”Bug and Issue Tracker”

Oavsett vad du använder en Airtable-databas till kan du hitta färdiga mallar som passar dina behov i Airtable-universumet.

2. Anpassade vyer för olika applikationer

Med Airtable-appen kan du skapa olika anpassade Airtable-vyer, till exempel kalendervyn, för att anpassa verktyget efter ditt teams behov.

Dessa inkluderar:

Klassisk kalkylblad: visar ett kalkylblad/rutnät som liknar Excel och Google Sheets

Kalender: Kalendervyn visar Airtable-poster enligt datumkolumner, till exempel inlämningsdatum.

Galleri: kortorienterad vy som visar bifogade filer som bilder och dokument

Kanban: en Kanban-tavla är ett populärt format med staplade kort som används i agila projektledningsverktyg som Trello och ClickUp

Obs! Verktyget stöder alla dessa Airtable-vyer, men saknar en grundläggande Gantt-diagramvy – något som alla agila projekt behöver.

Bonus: Coda vs. Airtable

3. Dokumentlagring samlar projektfiler på ett ställe

Med Airtable kan du lagra olika bifogade filer i dina databasposter.

Du får lagringsutrymme från 2 GB till 1000 GB i olika prisplaner. På så sätt kan du spara dina projektdata i din Airtable-bas utan att få slut på utrymme.

Ja, du behöver inte rensa ut ännu!

Airtable-appen stöder också flera format för dina bifogade filer, till exempel:

Bilder och videor

PDF-dokument

Kalkylblad, inklusive stöd för CSV-filer

4. Uppgiftshantering och uppföljning

Förr i tiden använde man Excel och Google Sheets för projektledning!

Detta var före eran av dedikerade projektledningsverktyg – de flesta av dem är nu alternativ till Airtable.

Och om det inte räcker med att lyssna på Queen eller Phil Collins för att väcka minnen till liv kan du skapa ett grundläggande uppgiftshanteringssystem med det kostnadsfria kalkylbladet eller rutnätet i Airtable.

Du kan använda tabellerna i ditt Airtable-arbetsområde för att mata in uppgiftsdata, till exempel hur lång tid någon lägger på en uppgift. På så sätt får du en snabb översikt över projektstatus, förutsatt att du uppdaterar den manuellt regelbundet.

För ökad flexibilitet kan du också dela kalendervyn med dina team för att planera och hantera projektets tidsplaner och att göra-listor.

Men vänta lite.

Varför skulle någon fortfarande använda ett kalkylblad för projektledning när det nu finns specialiserade projektverktyg?

Jag vet inte heller!

Men Airtable är för just dessa människor.

5. Airtable-block kan integrera plugins från tredje part

Tredjepartsplugins som stöder Airtable-integration kallas ”Blocks”.

Airtable har inte de väsentliga funktioner som du förväntar dig av en projektledningsapp (vilket de flesta Airtable-alternativ erbjuder).

Med hjälp av block kan du arbeta med plugins som Google Drive för att kompensera för verktygets nackdelar.

Några av dess populära integrationer inkluderar:

Slack: verktyg för snabbmeddelanden och kommunikation

GitHub: plattform för mjukvaruutveckling

WordPress: gratis innehållshanteringssystem med öppen källkod

Stripe: plattform för onlinebetalningar

Observera: Nackdelen här är att block inte ingår i de grundläggande Airtable-prissättningsplanerna. Du kan inte låsa upp Airtable Google-integrationerna utan att lägga ut en hel del pengar.

Fördelarna med Airtable

Så varför ska du använda Airtable?

Även om Airtable i grunden bara är ett snyggt kalkylblad, har det några fördelar:

1. Anpassningsbar för alla typer av företag

Airtables användargränssnitt följer ett grundläggande kalkylbladsformat som passar nästan alla företag.

Airtable-användare kan välja mellan de Airtable-vyer som passar dem bäst och till och med anpassa datavärden till flera format, till exempel:

Valuta

Datum

Lång text

Förinställda värden

Du kan också integrera tredjepartsapp-plugins via Blocks i din Airtable-databas för att effektivisera dina befintliga arbetsflöden. Alternativt kan dess Zapier-integration också användas för att ansluta till flera appar.

2. Dela enkelt filer och Airtable-data

För att kompensera för bristen på funktioner för teamsamarbete låter verktyget Airtable-användare enkelt dela filer och data. Denna funktion erbjuds även i den kostnadsfria Airtable-planen.

Med datorprogram och en mobilapp för iOS- och Android-plattformar kan du komma åt dina filer var du än befinner dig. Och tack vare de generösa lagringsgränserna kan du ladda upp stora filer som ditt team kan ladda ner.

När det gäller att dela dina kalkylbladsdata erbjuder Airtable några olika alternativ:

Dela länkar med olika visningsbehörigheter

Bädda in din Airtable-bas i dina webbplatser

Använd din bases Airtable API-nyckel för att anpassa din app (alla Airtable-användare har tillgång till sin API-nyckel via Airtable API-dokumentationen).

Överför dina data till Google Sheets via Airtable Importer, Zapier eller andra appar som stöder Airtable-integration.

Med dessa alternativ kan du dela din Airtable-databas eller dina resultat med vem du vill på nolltid!

De 6 nackdelarna med Airtable

Airtable är en praktisk programvara, men det är inte den perfekta appen för hantering.

Det är i grunden ett verktyg för databashantering – inte ett projektverktyg!

Det är ungefär som att dricka Diet Coke.

Det är inte alls som det riktiga, även om det verkar så.

Vi vet alla det.

Här är 6 nackdelar med Airtable:

(klicka på länkarna för att hoppa till en specifik nackdel)

Moderna projektledningsplattformar fokuserar på samarbete i realtid och feedback.

Men Airtable är inte utformat för detta.

Till skillnad från Airtable-varumärket är det faktiska verktyget mer en relationsdatabas som hjälper till att representera relationer mellan data i en tabell.

Vad är en relationsdatabas?

Det faktum att du måste fråga visar väl hur komplicerat det hela är, eller hur?

Det innebär att Airtable inte fokuserar på enkel samverkan eller kommunikation. Om du vill lämna en kommentar till ditt team måste du göra flera sökningar för att hitta rätt post.

Och vi vet ju alla hur roligt det är att bläddra igenom hundratals meddelanden!

Det enda sättet att komma ur detta är att koppla Airtable till en annan projektledningsprogramvara.

Men vad är poängen med det?

Du vill kommunicera med dina teammedlemmar, eller hur?

Du behöver ingen relationsdatabas eller andra förvirrande, irrelevanta termer.

Det du behöver är kommentarsektioner.

Lyckligtvis är det precis vad ClickUp ger dig.

Med ClickUp kan du lämna kommentarer till varje uppgift, precis som i Slack!

För alla samtal du behöver, direkt där!

Och det finns mer...

Visst, du kan lämna en kommentar och be någon att göra något, men hur ofta säger folk så?

Och även om det är helt legitimt att riva sig i håret över det – är det inte nödvändigtvis produktivt.

Men oroa dig inte, ClickUp har allt du behöver.

ClickUps tilldelade kommentarer hjälper dig att skapa genomförbara uppgifter utifrån kommentarer för enkla granskningar och revideringar. Du kan tilldela dessa till vem som helst i ditt team (inklusive dig själv).

Teammedlemmen taggas och får till och med en avisering om uppgiften. Kommentaren visas också i deras uppgiftsfält för enkel åtkomst, tills de löser den eller omfördelar den till någon annan.

Med tilldelade kommentarer behöver du aldrig oroa dig för att dina kommentarer inte blir besvarade!

Airtable Nackdel nr 2: Brist på helhetsbild

Här är några vanliga frågor som projektledare ofta ställer:

Vad är statusen för den här uppgiften? Hur går det? Var är mina munkar?

(Jag menar allvar! Vem vill inte ha en munk?!)

När en användare använder Airtable är det praktiskt taget omöjligt att svara på dessa frågor och veta vad som pågår. För uppgiftshantering måste alla uppdatera sina tabeller manuellt och ge dig åtkomst.

Även då måste du fortsätta växla mellan varje teams tabeller bara för att hitta det du vill ha! Om det inte är irriterande, vad är det då?

Du slösar bort all denna tid på att bläddra mellan tabeller när du istället kunde njuta av en dubbelglaserad donut med strössel.

Och det är ingen rimlig kompromiss.

Någonsin.

ClickUp-lösningen: Anpassade uppgiftsstatusar

Chefer måste hela tiden ha koll på vad som händer i ett projekt.

De har inte tid att gå igenom allas saker för att ta reda på vad som händer.

För att ge dig en snabb överblick över framstegen kan du lägga till anpassade uppgiftsstatusar i ClickUp!

Allt du behöver är en snabb titt på statusen för att veta vad som händer, och sedan kan du återgå till ditt andra arbete!

Dessa statusar kan anpassas för varje team och organisation.

Ett designteam kan till exempel använda statusar som ”wireframing” och ”koncept”, medan mjukvaruutvecklingsteam hellre använder ”granskning” eller ”upptäckta problem”. På så sätt kan alla se hur arbetet fortskrider med en enda blick.

Med en projektledningsapp som ClickUp kan du snabbt och effektivt analysera framstegen i olika team!

Airtable Nackdel nr 3: Uppgifter (och deluppgifter) är nästan omöjliga att använda

Ibland kan en uppgift kräva mer arbete än planerat, eller hur?

Men det är praktiskt taget omöjligt att hantera uppgifter i Airtable.

Jag menar, har Airtable ens uppgifter?

Kort svar:

Långt svar:

Det har rader utan möjlighet att lägga till specifika kommentarer.

Du måste lägga ner mycket arbete för att faktiskt kunna använda eller organisera uppgifter – vilket motverkar syftet med en projektledningsprogramvara.

Och fråga inte ens om deluppgifter!

För dem måste du skapa och länka en annan tabell som innehåller de uppgifter du behöver.

Allvarligt talat. Snacka om röra, förvirring och komplexitet!

ClickUp handlar om att vidta omedelbara åtgärder.

Du hittar detta i alla uppgifter du skapar.

Behöver du en uppdatering? Klart

Behöver du tilldela något till någon? Klart

Behöver du avboka något? Klart

Behöver du mer socker i kaffet? Det kan vi inte erbjuda ännu – men vi jobbar på det!

Uppgifter är den viktigaste delen av ClickUp.

Därför kan du flytta uppgifter mellan listor eller redigera dem när som helst.

Deluppgifter lägger till ett extra lager i din struktur, så att du kan definiera detaljerade mål och att göra-listor inom dina uppgifter. Precis som med vanliga uppgifter kan du lägga till lager av information till deluppgifter, såsom ansvariga, förfallodatum och prioriteringar.

Med ClickUps checklistor kan ditt team effektivt slutföra en uppgift.

ClickUps checklistor stöder:

Nesting: varje checklista kan innehålla flera underpunkter så att du kan gå in på så mycket detaljnivå du vill. Dra-och-släpp-funktion: flytta enkelt objekt för att omplanera din lista Tilldela objekt: tilldela listobjekt till specifika teammedlemmar Mallar: skapa mallar för checklistor som direkt kan läggas till i dina projekt

Med så många anpassningsmöjligheter för varje detalj kan man nästan tro att man är ansvarig för inspelningen av en historisk dramaserie!

Airtable Nackdel nr 4: Avsaknad av detaljerade rapporteringsfunktioner

Airtable ger inte användaren detaljerade inbyggda rapporter.

De enda rapporter som finns tillgängliga är grundläggande grafer och rapporter via Airtable Blocks, som är för kostsamma .

I Airtable har du praktiskt taget ingen möjlighet att analysera projektets framsteg för att se om allt går enligt plan!

ClickUp har massor av kraftfulla rapporteringsfunktioner som håller dig uppdaterad om projektets framsteg.

Och när vi säger massor, så menar vi det.

Det finns fler diagram än antalet uppföljare i Fast and Furious-serien!

Verktygets inbyggda Gantt-diagram gör det enkelt att hålla koll på dina projekt. Du behöver bara en snabb blick för att se hur dina projekt utvecklas.

Och det är inte allt.

ClickUps diagram automatiserar flera processer i realtid. Här är ett exempel på vad de kan automatisera:

Justera beroenden utifrån schemaändringar

Bestäm projektets framsteg i procent baserat på slutförda uppgifter av det totala antalet uppgifter.

Jämför den aktuella utvecklingen med den förväntade utvecklingen

Identifiera den kritiska vägen för att veta vilka uppgifter du behöver göra för att hålla dina deadlines.

Och Gantt-diagram är bara toppen av isberget när det gäller rapporteringsfunktioner!

ClickUps kraftfulla instrumentpaneler ger dig en visuell översikt över dina projektdata.

Det finns massor av dashboard-widgets att välja mellan, till exempel:

Hastighetsdiagram: identifierar slutförandegraden för uppgifter identifierar slutförandegraden för uppgifter

Burndown-diagram : visar teamets framsteg i förhållande till målen för att hjälpa dig att analysera återstående arbete.

Burnup-diagram: visar hur mycket arbete du redan har utfört i förhållande till ditt arbetsomfång. visar hur mycket arbete du redan har utfört i förhållande till ditt arbetsomfång.

Kumulativa flödesscheman: spårar ditt projekts framsteg över tid spårar ditt projekts framsteg över tid

Airtable Nackdel nr 5: Saknar inbyggd tidrapportering

Vill du veta hur lång tid varje uppgift tog?I Airtables gratispaket kan du inte det.

Du kan inte göra tidsberäkningar för projekt eller spåra tid utan ännu en Airtable-integration eller tillägg.

Detta är inte bara obekvämt, utan Airtable Blocks är endast tillgängliga i premiumplanerna, såsom Airtable Pro-planen och Enterprise-planen.

Du måste betala minst 20 dollar/månad per användare för en enkel tidrapporteringsfunktion!

Eller kanske använda din klocka och knappa in siffror i ett annat kalkylblad?

Det är ju trots allt precis vad du behöver – ytterligare ett kalkylblad.

ClickUp har en inbyggd tidsspårare med sitt Google Chrome-tillägg som kan registrera den tid som läggs på varje uppgift.

Du behöver inte längre gissa hur lång tid en uppgift tog.

Eller använda din klocka medan du skapar ännu ett kalkylblad 😉

Varje uppgift lagrar också tid i enskilda batcher så att du kan se hur lång tid varje person har lagt på uppgiften.

Vad är ännu bättre? Det är 100 % GRATIS.

ClickUp kan även integreras med flera tidrapporteringsverktyg för att ge dig detaljerad information, inklusive:

Time Doctor

Pomodoro Time

TimeCamp

och mycket mer!

Airtable Nackdel nr 6: Dyra prisplaner

Airtable erbjuder visserligen ett gratisabonnemang, men dess funktionalitet är för begränsad.

Eftersom Airtables grundläggande planer inte tillåter dig att använda Blocks får du inte tillgång till några funktioner för tidrapportering eller rapportering.

För viktiga funktioner som block eller personliga och låsta vyer kommer din Airtable-kostnad att stiga till minst 20 dollar/månad per användare med de dyrare Airtable-abonnemangen!

Säg adjö till den semester du planerade efter att COVID-19 försvunnit!

Här är en närmare titt på Airtables kostnadsmodell:

Airtables prismodell

Airtable erbjuder tre olika prisplaner att välja mellan:

A. Airtable Free-plan: gratis

Obegränsat antal baser och 1200 Airtable-poster per bas. 2 GB lagringsutrymme per bas och alla vyer ingår.

B. Airtable Plus-abonnemang: 10 USD/månad per användare

Inkluderar alla ”gratis” funktioner, plus 5000 Airtable-poster och 5 GB per bas.

C. Airtable Pro-abonnemang: 20 USD/månad per användare

Inkluderar alla ”Plus”-funktioner, 50 000 poster, 20 GB per bas och tar bort Airtable-brandingen från alla Airtable-formulär du skapar.

Airtable Pro-planen ger dig också Blocks och... fler färgalternativ?

ClickUp-lösningen

Att betala 20 dollar eller till och med 10 dollar per användare och månad kan snabbt leda till att den totala kostnaden för Airtable överstiger 200 dollar per månad för de flesta projektteam.

Jag menar, varför?

Varför betala så mycket för en relationsdatabasplattform som Airtable när ClickUp erbjuder betydligt fler funktioner till betydligt mer överkomliga priser?

ClickUp erbjuder tre prisalternativ:

Gratis plan : Obegränsat antal uppgifter och användare med kundsupport dygnet runt

Obegränsad ( 5 dollar per användare per månad ): erbjuder ”gratis” funktioner + obegränsat lagringsutrymme, vyer, instrumentpaneler och integrationer

Business (9 dollar per användare per månad): erbjuder ”obegränsade” funktioner + Google Single Sign-On + målmappar + extra gäster + privata vyer och mer

Till skillnad från Airtable-abonnemangen erbjuder ClickUp spårningsfunktioner, obegränsat antal uppgifter och kundsupport dygnet runt i GRATIS-abonnemanget!

Och för bara 5 dollar per månad och användare får du dashboards för avancerad rapportering samt integrationer som effektiviserar din projektledning.

På så sätt har du mer än tillräckligt med pengar kvar till den semester du planerat, en ny bärbar dator eller en månadsförbrukning av munkar!

Slutsats

Airtable-appen är inget dåligt verktyg om du vill ha en molnbaserad relationsdatabas och kalkylbladsprogramvara!

Men där slutar dess användbarhet.

Kom ihåg att det inte är ett projektledningsverktyg!

Varför betala för ett ineffektivt verktyg när världens bästa projektledningsapp finns tillgänglig gratis?

ClickUp har inte bara bättre versioner av alla funktioner som beskrivs i denna Airtable-recension, utan också massor av extra funktioner till ett överkomligt pris.

Oavsett om du föredrar Kanban, Scrum eller någon annan projektledningsmetod är ClickUp det enda verktyg du behöver!

Varför inte registrera dig på ClickUp och testa det redan idag?