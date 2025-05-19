De 11 bästa Airtable-alternativen och konkurrenterna 2025

Airtable är ett populärt val för datahantering. Det är enkelt, flexibelt och kraftfullt som ett relationsdatabasverktyg.

Men inget verktyg passar alla. Oavsett om du har nått Airtables gränser eller behöver en lösning som är anpassad till specifika arbetsflöden kan du öppna upp nya möjligheter genom att utforska alternativ.

En undersökning från Wellingtone visade att nästan hälften av alla yrkesverksamma har svårt att få tillgång till projektets KPI:er i realtid, även efter att ha ägnat timmar åt att ta fram rapporter.

Det finns helt klart bättre projektledningsverktyg som också effektiviserar datahanteringen och samtidigt ger användbara insikter.

Jag har testat många sådana alternativ – både för personliga projekt och med ClickUp-teamet – för att hitta alternativ som gör mer, passar bättre eller helt enkelt gör livet enklare. Baserat på det har jag sammanställt de bästa Airtable-alternativen. Oavsett om du behöver mer automatisering, starkare integrationer eller bara ett verktyg som känns rätt, finns det något här för dig.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Vill du skapa kraftfulla databaser från dina enkla kalkylblad? Här är de 11 bästa Airtable-alternativen som hjälper dig att göra det: ClickUp (Bäst för omfattande projektledning och samarbete)

Stackby (Bäst för anpassningsbara databaser och API-integrationer)

Google Sheets (bäst för snabb och bekant hantering av kalkylblad)

Coda (bäst för interaktiva dokument och teamsamarbete)

Spreadsheet.com (bäst för att kombinera kalkylblad och databasfunktioner)

Zapier Tables (bäst för automatiseringsdrivna arbetsflöden)

Asana (bäst för uppgiftshantering och teamsamarbete)

Smartsheet (Bäst för datadriven projektplanering)

Monday.com (Bäst för anpassade arbetsflöden)

Trello (Bäst för enkel uppgiftsuppföljning och automatisering av arbetsflöden)

Basecamp (Bäst för teamkommunikation och samarbete)

Vad ska du leta efter i Airtable-alternativ?

Att välja det bästa Airtable-alternativet börjar med en viktig fråga: Vad är din prioritet? Vill du automatisera repetitiva uppgifter och spara tid? Behöver du ett verktyg som gör teamwork och samarbete mer intuitivt? Eller kanske du är ute efter en smidig integration av kalkylblad med verktygen i din befintliga teknikstack.

När du har identifierat dina verkliga problemområden bör du överväga följande viktiga funktioner:

Anpassningsalternativ : Leta efter plattformar som erbjuder flexibla vyer (tabell, Kanban, kalender, galleri) och enkel anpassning för att passa dina arbetsflöden. Du vill inte behöva byta verktyg varje gång dina arbetsflöden och användningsfall förändras.

Samarbetsfunktioner : Kontrollera om det finns inbyggda verktyg för teamsamarbete, såsom meddelanden, kommentarer till uppgifter och redigering i realtid, så att ditt team kan behålla fullständig kontext för delade projekt.

Automatiseringsfunktioner : Utvärdera verktygets förmåga att avlasta dig från tidskrävande arbetsuppgifter och integreras med andra applikationer för smidigare automatisering av arbetsflöden mellan olika plattformar.

Integrationspotential : Se till att alternativet kan anslutas till dina befintliga verktyg och arbetsflöden så att du inte behöver omstrukturera dina processer.

Skalbarhet : Välj en plattform som kan växa med ditt företag och anpassas efter förändrade krav.

Användarvänlighet: Tänk på inlärningskurvan och hur intuitivt användargränssnittet är, så att det blir enkelt för ditt team att migrera till verktyget och anpassa sig till det.

💡Proffstips: Innan du utforskar specifika plattformar, skapa en prioriterad lista över dina måste-ha-funktioner kontra bra-att-ha-funktioner. Detta hjälper dig att snabbt begränsa dina alternativ och undvika att låta dig påverkas av onödiga funktioner som du inte behöver.

De 11 bästa Airtable-alternativen och konkurrenterna

Här är en lista över Airtable-alternativ som jag har handplockat åt dig att välja mellan utifrån ovanstående kriterier:

1. ClickUp (Bäst för omfattande projektledning och samarbete)

Kom igång Hantera alla dina data, projekt och mer på en enda omfattande plattform med ClickUp för projektledning.

Som den allt-i-ett-appen som samlar dina uppgifter, din kommunikation och din kunskap på en och samma plattform är ClickUp perfekt för alla som vill skapa mer struktur i sina projektledningsprocesser.

Tänk på detta: ClickUps projektledningsplattform täcker allt från uppgiftsfördelning och uppföljning till detaljerade tidsplaner och visualisering av arbetsbelastning, vilket hjälper teamen att hålla sig organiserade och proaktiva.

Använd ClickUp Goals för att sätta upp ambitiösa mål och ClickUp Tasks för att dela upp dina stora projekt i små, hanterbara åtgärder. Välj bland över 15 anpassade vyer i ClickUp för att visa ditt arbete i Kanban-tavlor för att spåra framsteg och Gantt-diagram för att hålla koll på deadlines och beroenden.

Den kraftfulla tabellvyn i ClickUp efterliknar Airtables multifunktionella kalkylblad. Den är idealisk för att visualisera uppgifter, deadlines och teamuppdrag på ett och samma ställe. Anpassade fält i ClickUp fungerar som skräddarsydda kolumner där du kan lägga till datum, rullgardinsmenyer, nummer- och valutafält, mata in formler och till och med bifoga filer. Detta gör det superenkelt att sortera, filtrera och anpassa information för snabba insikter om alla dina projekt, oavsett hur komplexa eller stora de än må vara.

Organisera, sortera och filtrera uppgifter effektivt i ClickUp Table View.

Slutsatsen? ClickUp är det bästa kodfria alternativet till Airtable med sina omfattande funktioner som är utformade för att underlätta alla aspekter av ditt projekt.

Som om det inte vore nog förenklar ClickUp Automations dina repetitiva uppgifter ytterligare, så att arbetsflödena kan löpa smidigt utan manuella ingrepp. Skapa villkorade arbetsflöden som triggas automatiskt – från att uppdatera uppgiftsstatus i realtid till att skicka viktiga aviseringar. Automatiseringar håller dina projekt på rätt spår och minskar tiden som läggs på administrativt arbete.

Automatisera repetitiva uppgifter med ClickUp Automations

På samma sätt är ClickUp Brain, ClickUps interna AI-assistent, en utmärkt assistent för idéhantering, innehållsplanering och kunskapsinsamling. Ställ frågor på naturligt språk så hämtar Brain insikter från dina arbetsuppgifter, dokument och till och med människor, vilket gör det perfekt för brainstorming och kontinuerligt lärande.

Automatisera innehållsskapande, kunskapshantering och projektuppdateringar med ClickUp Brain.

Det bästa med ClickUp Brain är dess fullständiga integration i ditt projektledningssystem. Detta gör det enklare att koppla idéer direkt till uppgifter, dokument och arbetsflöden utan att byta plattform.

Denna sömlösa integration minskar tiden som läggs på att överföra information mellan verktyg, minimerar datafragmentering och säkerställer att dina insikter, resurser och idéer förblir anpassade till aktiva projekt.

Eftersom dina faktiska arbetsplatsdata ligger till grund för ClickUp Brains förslag är de mycket relevanta för ditt pågående arbete och din teamdynamik – något som externa verktyg ofta saknar.

Jag letade efter en plattform för projektledning och hittade den bästa. Jag kände genast att ClickUp kunde lösa alla våra problem och skapa färdiga lösningar som gav oss fördelar jag inte ens hade kunnat föreställa mig.

Jag letade efter en plattform för projektledning och hittade den bästa. Jag kände genast att ClickUp kunde lösa alla våra problem och skapa färdiga lösningar som gav oss fördelar jag inte ens hade kunnat föreställa mig.

ClickUps bästa funktioner

Använd ClickUp Chat för att föra dina projektsamtal direkt vid sidan av dina uppgifter i ClickUp-arbetsytan. Tagga relevanta teammedlemmar och länka projekt för att hålla diskussionerna strömlinjeformade och kontextrika.

Integrera sömlöst med över 1 000 appar, som Google Workspace, Slack och Zoom, för att effektivisera ditt arbetsflöde.

Använd ClickUp Dashboards för att få en visuell översikt över projekt och teamets prestanda. Lägg till kort för uppgiftsstatus och arbetsbelastningshantering för att övervaka teamets kapacitet och omfördela uppgifter för att förhindra flaskhalsar.

Använd färdiga projektledningsmallar för projektplaner, mötesanteckningar och arbetsflöden för att påskynda installationsprocessen. Anpassa mallarna efter behov för att anpassa dem till ditt teams specifika processer och krav.

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare har rapporterat att det finns en inlärningskurva på grund av de omfattande funktionerna.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

💡Proffstips: Anpassa dina aviseringar så att du bara får de viktigaste uppdateringarna, vilket minskar störningarna i arbetsmiljön och förbättrar den totala produktiviteten.

2. Stackby (Bäst för anpassningsbara databaser och API-integrationer)

via Stackby

Stackby är ett verktyg som jag rekommenderar när du behöver ett kalkylblad som kan göra mer än att bara lagra statiska data. Det kombinerar kalkylbladsfunktioner med kraften i en relationsdatabas för att strukturera information på ett effektivt sätt.

Stackbys anpassningsmöjligheter gör att du kan skapa tabeller som anpassas efter varje projekts exakta behov, vilket gör det till en livräddare när du hanterar datatunga arbetsflöden som behöver uppdateras i realtid.

Stackbys bästa funktioner

Dra och släpp kolumner och rader för att enkelt anpassa din datalayout.

Välj bland en rad branschspecifika mallar för marknadsföring, projektledning och försäljningsuppföljning.

Hämta live-data direkt från plattformar som YouTube och Google Analytics med hjälp av API-integrationer.

Begränsningar för Stackby

Begränsade rapporterings- och analysfunktioner jämfört med ClickUp eller Smartsheet

Användargränssnittet kan kännas klumpigt för stora datamängder.

Stackby-priser

Gratis

Personligt: 6 $/plats per månad

Ekonomi: 10 USD/plats per månad

Företag: 20 $/plats per månad

Business Plus: 35 USD/plats per månad

Företag: Anpassad prissättning

Stackby-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 80 recensioner)

Varför du kanske väljer Stackby framför Airtable

Du behöver anpassningsbara databaser med kraftfulla API-integrationer.

Du vill hämta data från tjänster som YouTube, Facebook Ads eller Google Analytics.

Du föredrar en kodfri metod för att skapa arbetsflöden från kalkylblad.

Du letar efter ett mer budgetvänligt Airtable-alternativ med stark automatisering.

3. Google Sheets (bäst för snabb och bekant hantering av kalkylblad)

via Google Sheets

Om du vill ha ett gratis alternativ till Airtable är Google Sheets ett idealiskt och tillgängligt val. Jag rekommenderar detta för företag som behöver snabb och enkel åtkomst till kalkylbladsliknande samarbetsbaserad datahantering med kraftfulla delningsfunktioner och ett användarvänligt gränssnitt.

Det som gör det så speciellt för mig är dess djupa integration med Google Workspace. Du kan enkelt synkronisera data mellan Google Docs, Slides och till och med Gmail, vilket gör det perfekt för arbetsflöden som kräver enkel delning och snabb feedback.

Google Sheets kan verka grundläggande, men jag tycker att det är otroligt användbart för snabba projekt som inte kräver omfattande anpassning eller konfiguration.

Google Sheets bästa funktioner

Samarbeta i realtid med teammedlemmar genom att kommentera och redigera

Utnyttja omfattande tillägg från tredje part via Google Workspace Marketplace.

Skapa komplexa beräkningar och automatiseringar med hjälp av kraftfulla formler och Google Apps Script.

Begränsningar i Google Sheets

Begränsad anpassning för avancerad projektledning

Inget inbyggt automatiserings- eller databashanteringsverktyg

Priser för Google Sheets

Gratis med ett Google-konto

Betyg och recensioner för Google Sheets

G2: Betyg ej tillgängliga

Capterra: 4,7/5 (över 13 000 recensioner)

Varför du kanske väljer Google Sheets framför Airtable

Du vill ha ett gratis och välbekant verktyg som fungerar smidigt med Google Workspace.

Du behöver enkel kalkylbladsfunktionalitet utan en brant inlärningskurva.

Du föredrar enkel samverkan och delning med Google Drive.

Du förlitar dig i hög grad på formler och datamanipulation med minimal gränssnittsöverbelastning.

👀 Visste du att? Google Sheets har en inbyggd funktion som heter GOOGLETRANSLATE som gör att du kan översätta text direkt i ditt kalkylblad. Du kan ange vilken cell som innehåller texten samt källspråket och målspråket, vilket gör att du snabbt och enkelt kan översätta utan att behöva lämna dokumentet.

4. Coda (bäst för interaktiva dokument och teamsamarbete)

via Coda

Coda är en unik plattform som förvandlar dokument till interaktiva appar. Den sammanfogar text, tabeller och visuella element för att skapa en anpassningsbar arbetsyta och är ett bra alternativ till Airtables anpassningsbara, kodfria appbyggnadsfunktioner.

Coda är utformat för att överbrygga klyftan mellan kalkylblad och projektledningsprogramvara och gör det möjligt för team att skapa dynamiska dokument med knappar och uppgiftstabeller som håller alla på samma sida.

Coda bästa funktioner

Utnyttja tvåvägssynkronisering med externa verktyg som Salesforce och Jira för att hantera projekt.

Utforska ett brett utbud av kalkylbladsmallar , från mötesanteckningar till projektuppföljare, för att tillgodose olika teambehov.

Synkronisera enkelt med verktyg som Slack, Gmail och Google Kalender för smidigt projektsamarbete.

Coda-begränsningar

Kan vara svårt att lära sig för användare som inte är vana vid modulära dokument.

Begränsade alternativ för datavisualisering jämfört med Airtable

Coda-priser

Gratis

Fördel: Från 12 USD/månad per Doc Maker

Team: Från 36 $/månad per Doc Maker

Enterprise: Anpassad prissättning

Coda-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 90 recensioner)

Varför du kanske väljer Coda framför Airtable

Du vill kombinera data, dokument och appar i ett interaktivt utrymme.

Du föredrar flexibla byggstenar som knappar, paket och inbäddade automatiseringar.

Du behöver avancerad logik och formler som går utöver standardkalkylblad.

Du skapar samarbetsdokument som fungerar som mini-appar för ditt team.

5. Spreadsheet.com (bäst för att kombinera kalkylblad och databasfunktioner)

För dig som vill bekanta dig med kalkylblad med extra databasfunktioner är Spreadsheet.com ett bra alternativ till Airtable.

Under mina tester uppskattade jag att det behöll det välbekanta formatet med celler och rader, men lade till datatyper och anpassade arbetsflöden, som Kanban- och Gantt-vyer.

Spreadsheet.com balanserar användarvänlighet och flexibilitet, vilket gör det otroligt effektivt för komplexa eller storskaliga projekt.

Spreadsheet.com bästa funktioner

Definiera avancerade datatyper för att organisera information effektivt

Utnyttja integrationen med Zapier för att ansluta till tusentals andra applikationer.

Anpassa arbetsflöden med automatiserade triggers som gör att projekten flyter smidigt.

Begränsningar för Spreadsheet.com

Begränsade integrationsmöjligheter jämfört med andra verktyg på denna lista

Långsammare prestanda med stora datamängder

Priser för Spreadsheet.com

Standard Enterprise: 60 USD/månad per licensierad användare

Ideell organisation: 30 USD/månad per licensierad användare

Spreadsheet.com betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal betyg

Varför du kanske väljer Spreadsheet.com framför Airtable

Du vill ha samma bekvämlighet som Excel eller Google Sheets med databasliknande funktioner.

Du föredrar inbyggt stöd för projektledningsverktyg som Gantt-diagram och Kanban-tavlor.

Du behöver avancerad behörighetskontroll och åtkomst på rekordnivå.

Du vill hantera strukturerade data samtidigt som du behåller ett gränssnitt som bygger på kalkylblad.

6. Zapier Tables (bäst för automatiseringsdrivna arbetsflöden)

via Zapier Tables

Zapier Tables är perfekt om automatisering är din högsta prioritet. Du kan mata in data manuellt i tabellen eller fylla i den automatiskt med hjälp av Zapier-arbetsflöden (Zaps). Du kan till exempel ställa in en Zap för att lägga till nya poster från ett formulär eller uppdatera befintliga rader när en utlösande händelse inträffar.

Zapier Tables förenklar hanteringen och användningen av strukturerade data, särskilt om du redan använder Zapier för att automatisera processer. Det är idealiskt för företag som letar efter en enkel databaslösning som är direkt integrerad med deras automatiserade arbetsflöden.

Zapier Tables bästa funktioner

Utnyttja snabba datarelaterade åtgärder som är inbyggda i Zapier-ekosystemet.

Använd färdiga automatiseringsmallar för att effektivisera uppgiftshanteringen och påskynda installationen.

Integrera direkt med över 6 000 appar

Begränsningar för Zapier Tables

Inte lämpligt för komplex projektledning

Saknar inbyggda funktioner för projektuppföljning som instrumentpaneler och rapportering.

Priser för Zapier Tables

Gratis för alltid

Pro: 20 $/månad

Avancerat: 100 $/månad

Zapier Tables betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 500 recensioner)

Varför du kanske väljer Zapier Tables framför Airtable

Du behöver automatisering som kärnan i dina databasarbetsflöden.

Du vill ha sömlös integration med tusentals appar med hjälp av Zapier.

Du föredrar en lättviktig backend-databas som driver dina automatiserade uppgifter.

Du bygger interna verktyg som kräver dynamiska, händelsestyrda uppdateringar.

7. Asana (bäst för uppgiftshantering och teamsamarbete)

via Asana

Asana är ett välkänt projektledningsverktyg som erbjuder visuella arbetsflöden och funktioner för uppgiftsuppföljning. Det har ett intuitivt gränssnitt med olika projektvyer, inklusive lista, tavla och tidslinje, för att passa olika arbetsflöden. Det finns ingen inbyggd tabellvy, men listvyn låter dig gruppera, sortera och filtrera dina uppgifter som rader och lägga till anpassade fält som kolumner för att fånga uppgiftsdetaljer.

Asanas lättanvända databasmallar och beroendespårning gör det lämpligt för team som kräver struktur och ansvarsskyldighet i sin projektledning, men som behöver flexibilitet för att anpassa arbetsflöden efter unika teambehov.

Asanas bästa funktioner

Utnyttja AI-drivna arbetsflödesfunktioner som Smart Projects.

Dra nytta av en enklare inlärningskurva jämfört med Airtable med dess enkla funktioner för uppgiftshantering.

Använd inbyggda kommunikationsverktyg för smidig projektledning

Asanas begränsningar

Lagringsbegränsningar kan vara överväldigande

Brist på tillräckliga uppgiftsmallar

Ingen dedikerad tabellvy

Asanas prissättning

Personligt: Gratis för alltid

Starter: 8,50 $/användare per månad

Avancerat: 19,21 $/användare per månad

Enterprise : Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 000 recensioner)

Varför du kanske väljer Asana framför Airtable

Du vill ha en uppgiftsorienterad plattform med intuitiv arbetsuppföljning.

Du behöver robusta projektplaner och översikt över arbetsbelastningen.

Du föredrar strukturerade projektmallar och måluppföljning som är färdiga att använda direkt.

Du fokuserar mer på att hantera teamets uppgifter än på att manipulera datatabeller.

8. Smartsheet (bäst för datadriven projektplanering)

via Smartsheet

Smartsheet är idealiskt för företag som behöver hantera data parallellt med projektuppgifter. Med Smartsheet kan du skapa avancerade instrumentpaneler, ställa in intagsformulär och övervaka KPI:er, vilket gör det populärt inom branscher som bygg- och tillverkningsindustrin.

Det kombinerar det välbekanta kalkylbladsformatet för projektledning med avancerade funktioner som Gantt-diagram och anpassningsbara kort, vilket är viktigt för datadriven planering.

Smartsheets bästa funktioner

Använd det för långsiktiga, komplexa projekt där det är viktigt att hålla koll på budgetar och tidsplaner.

Kom igång snabbt med branschspecifika mallar som är utformade för att vara enkla att använda.

Utnyttja den regelbaserade automatiseringsbyggaren som är mer intuitiv än Airtables.

Smartsheets begränsningar

Begränsade alternativ för utformning av instrumentpanelen

Högre inlärningskurva jämfört med andra verktyg

Priser för Smartsheet

Pro: 12 $/medlem per månad

Företag: 24 $/medlem per månad

Enterprise : Anpassad prissättning

Avancerad arbetshantering: Anpassad prissättning

Smartsheet-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 15 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

Varför du kanske väljer Smartsheet framför Airtable

Du vill ha projektledning i företagsklass i ett gränssnitt som liknar ett kalkylblad.

Du behöver avancerad rapportering, instrumentpaneler och datavisualisering.

Du föredrar funktioner som är skräddarsydda för portföljhantering och budgetering.

Du arbetar inom branscher som bygg, IT eller finans med komplexa arbetsflöden.

9. Monday.com (Bäst för anpassade arbetsflöden)

Monday.com är en av de mest visuellt tilltalande projektledningsprogramvarorna jag har testat, näst efter ClickUp. Jag gillar hur dess flexibla tavellayout hjälper dig att skapa anpassade arbetsflöden och följa framstegen på ett ögonblick. Varje tavla fungerar som en centraliserad hubb för hantering av uppgifter, projekt eller arbetsflöden. Tavlorna består av rader (objekt) och kolumner (fält) där du kan lägga till detaljer som uppgiftsstatus, deadlines, ansvariga och prioriteringar.

Dess automatiserings- och integrationsfunktioner gör att jag kan förenkla uppgifterna och se till att alla i teamet håller sig på rätt spår.

Monday.com bästa funktioner

Utnyttja avancerade uppgiftsberoenden och spårning för uppdateringar i realtid om framsteg.

Använd meddelandefunktionen i appen och teamkommunikation i realtid för att hålla alla på rätt spår.

Växla mellan olika visningsalternativ som Kanban, Gantt och Kalender för ökad flexibilitet.

Begränsningar för Monday.com

Begränsade funktioner för datahantering jämfört med Airtable

Kan bli dyrt för större team

Priser för Monday.com

Gratis

Grundläggande: 12 USD/plats per månad

Standard: 14 USD/plats per månad

Pro: 24 $/plats per månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Monday.com betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 12 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 000 recensioner)

Varför du kanske väljer Monday.com framför Airtable

Du vill visuellt bygga och anpassa arbetsflöden utan kodning.

Du behöver skalbar automatisering och integrationer mellan avdelningarna.

Du föredrar färdiga mallar för marknadsföring, HR och driftsteam.

Du leder team som förlitar sig mer på instrumentpaneler än databasvyer.

🧠 Rolig fakta: Monday. com hette ursprungligen ”Dapulse” och började som ett internt verktyg på Wix. com i Israel. Företaget valde medvetet namnet ”Monday” så att ingen lätt skulle kunna gissa vad det betydde.

10. Trello (Bäst för enkel uppgiftsuppföljning och automatisering av arbetsflöden)

via Trello

Trello är ett mycket visuellt projektledningsverktyg med fokus på enkelhet. Med sina Kanban-tavlor och kortsystem är det bäst för team som behöver ett lättviktigt, lättanvänt verktyg för att spåra projektuppgifter.

Varje tavla innehåller listor som fungerar som kolumner för att gruppera relaterade uppgifter efter steg i ett arbetsflöde (t.ex. Att göra, Pågående, Klar). Kort är uppgifter eller objekt i listorna. Du kan tilldela kort till teammedlemmar, ange förfallodatum, lägga till etiketter och checklistor eller bifoga filer.

Trellos dra-och-släpp-funktion gör det enkelt att flytta kort mellan listor allteftersom arbetet fortskrider.

Jag har också funnit det användbart för personlig organisation eller mindre projektmilstolpar. Den visuella tavelstrukturen gör allt lätt att förstå.

Trellos bästa funktioner

Organisera uppgifter visuellt med hjälp av dra-och-släpp-tavlor för enkel projektledning.

Förbättra funktionaliteten med Power-Ups och lägg till funktioner som kalendervyer och tredjepartsintegrationer.

Samarbeta effektivt genom att bifoga filer, lägga till kommentarer och tagga teammedlemmar på kort.

Automatisera repetitiva uppgifter med Butler, Trellos inbyggda automatiseringsverktyg, som kan hantera åtgärder som att flytta kort eller skicka påminnelser.

Trellos begränsningar

Begränsade bakgrundsanpassningar

Med flera projekt kan navigeringen bli komplicerad.

Trellos prissättning

Gratis

Standard: 6 $/användare per månad

Premium: 12,50 $/användare per månad

Enterprise: 17,5 USD/användare per månad (faktureras årligen)

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 000 recensioner)

Varför du kanske väljer Trello framför Airtable

Du behöver en enkel tavla i Kanban-stil för att spåra uppgifter och projekt.

Du vill ha minimal konfiguration för team som fokuserar på lätta arbetsflöden.

Du föredrar att hantera uppgifter med dra-och-släpp-funktioner framför komplexa datatabeller.

Du letar efter Power-Ups för att utöka funktionaliteten efter behov.

11. Basecamp (Bäst för teamkommunikation och samarbete)

via Basecamp

Basecamp är ett idealiskt val för företag som prioriterar en central hubb för projekt och uppgifter. Gränssnittet är enkelt och användarvänligt och överväldigar inte användarna med för många funktioner. Varje projekt får sitt eget dedikerade utrymme, där du kan hantera uppgifter, filer, diskussioner och scheman. Detta gör att allt som rör ett projekt är centraliserat och lätt att hitta.

Mina favoritfunktioner är utan tvekan anslagstavlor och automatiska incheckningar, som hjälper teamen att hålla sig samordnade utan ständiga möten.

Det är ett enkelt verktyg, men Basecamps förenklade, asynkrona arbetssätt är uppfriskande för team som måste skära igenom bruset och fokusera på det väsentliga.

Basecamps bästa funktioner

Centralisera teamkommunikationen med anslagstavlor, att göra-listor och fildelning.

Spåra uppgifter och deadlines med enkla, lättanvända hanteringsverktyg.

Få automatiska avstämningar för snabba uppdateringar om teamets framsteg.

Basecamps begränsningar

Vissa användare kan tycka att standardvisningen är oattraktiv och svår att ändra.

Priser för Basecamp

Gratis testversion

Basecamp plus: 15 USD/användare per månad

Basecamp Pro Unlimited: 349 USD/användare per månad

Basecamp-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 14 000 recensioner)

Varför du kanske väljer Basecamp framför Airtable

Du vill ha en allt-i-ett-kommunikationshub för team och kunder.

Du behöver enkelhet och struktur utan att behöva krångla med avancerade funktioner.

Du föredrar inbyggda verktyg som anslagstavlor, att göra-listor och dokument på ett och samma ställe.

Du hanterar projekt som är mer beroende av människor och diskussioner än data.

Läs också: Hur man exporterar data från Airtable till andra appar

Det bästa Airtable-alternativet är det som passar dig bäst! (Men ClickUp kommer närmast)

När du väljer det bästa Airtable-alternativet handlar det om vad som fungerar bäst för dig och ditt team. Dina behov är unika, och det rätta verktyget är det som passar ditt arbetsflöde utan problem.

Men om du letar efter något som uppfyller alla krav är ClickUp det alternativ som kommer närmast att erbjuda allt du kan behöva – anpassade vyer, kraftfulla databaser och uppgiftsrelationer samt en användarvänlig upplevelse.

Det som verkligen skiljer ClickUp från andra är dock dess anpassningsförmåga. Oavsett om jag behöver ett strukturerat utrymme för stora teamprojekt eller en enkel installation med anpassningsbara funktioner för att hantera mina personliga projekt, anpassar sig ClickUp efter mina behov.

Om du letar efter ett Airtable-alternativ som går utöver kalkylblad och erbjuder ett komplett ekosystem för projektledning, prova ClickUp idag.